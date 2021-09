VN sẽ nghiên cứu tiêm chủng vaccine cho học sinh dưới 18 tuổi. SG: nhiễm dịch tăng, chết giảm, sẽ hỗ trợ tình nguyện viên giúp chống dịch, sẽ không dời ngày khai giảng năm học mới. Bình Dương lại bỏ việc cấp thẻ thông hành...

- 66% nữ cử tri California chống bãi nhiệm Thống Đốc Newsom vì đã chống dịch và giúp an sinh tốt

- VN sẽ nghiên cứu tiêm chủng vaccine cho học sinh dưới 18 tuổi. SG: nhiễm dịch tăng, chết giảm, sẽ hỗ trợ tình nguyện viên giúp chống dịch, sẽ không dời ngày khai giảng năm học mới, điều tra cán bộ đưa người quen vào danh sách hỗ trợ. Bình Dương lại bỏ việc cấp thẻ thông hành. Châu Âu giúp VN chống dịch vì là đối tác thương mại lớn.

- Quận Cam: GSV Foley họp báo, loan tin về dịch COVID; GSV Andrew Đỗ cấm các quan y tế tham dự

- Jason Miller, cựu cố vấn cao cấp của Trump, nói chắc chắn 99-100% là Trump sẽ ứng cử Tổng Thống 2024

- luật mới của Texas cho kiện người giúp phá thai 6 tuần tuổi bị 1 thẩm phán chận ngăn chận tạm thời

- trang web của nhóm chống phá thai bị đứt mạng vì thu thập tên tuổi địa chỉ các phụ nữ muốn phá. Sẽ tuần hành khắp 50 tiểu bang ngày 2/10/2021 vì nữ quyền

- California nhập viện vì COVID tăng gấp 5 lần so với 2 tháng trước, nhiều quận hết giường ICU

- Khoảng 2.7 triệu dân Mỹ mất bảo hiểm y tế mùa xuân và hè 2020 trong thời kỳ cao điểm của dịch

- Florida: 15 thầy cô quận Miami-Dade County chết vì COVID-19, trong 10 ngày qua, từ khi vào lớp lại

- HỎI 1: Trung bình nằm bệnh viện vì dịch COVID làm tốn $17,064, trong khi thuốc chủng ngừa lại miễn phí. ĐÁP 1: Đúng hầu hết.

- HỎI 2: Công an TQ bắt cóc con gái của Triệu Vy? ĐÁP 2: Nghi vấn từ báo Hồng Kông.

QUẬN CAM (4/9/2021) --- Hơn 1 tỷ dân Châu Á sẽ vào giới trung lưu vào năm 2030, theo bản nghiên cứu mới trong đó nói rằng đại dịch chỉ làm ngưng tạm thời đà phát triển kinh tế của thế giới, theo tin Bloomberg.

Theo định nghĩa giới trung lưu là các hộ dân cư có mức tiêu xài trên mỗi đầu người từ $11-$110/người/ngày, hiện nay thế giới đang có 3.75 tỷ người trong giới trung lưu, theo thống kê của World Data Lab.

Nếu không kể 2 nước đông dân nhất (Ấn Độ, TQ), dự đoán giới trung lưu toàn cầu sẽ tăng trong thập niên tới, nhiều nhất theo thứ tự là: Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Phi Luật Tân, Ai Cập, Hoa Kỳ, Việt Nam, Brazil, Mexico. Trong đó, Việt Nam sẽ tăng thêm 23.2 triệu người vào giới trung lưu vào năm 2030.

--- Hôm Thứ Sáu, đài NBC 6 Miami loan tin có 15 thầy cô và viên chức giáo dục trong các học khu quận Miami-Dade County chết vì COVID-19, chỉ trong vòng 10 ngày qua. Các trường nơi đây đã mở cửa lại để học trực tiếp trong lớp từ ngày 23/8/2021.

Dù vậy, Thống Đốc Ron DeSantis vẫn ngăn cấm các học khu cưỡng bách nhân viên và học sinh mang khẩu trang. Mới đây, 1 thẩm phán xử rằng DeSantis không có quyền thực hiện lệnh cấm các học khu khi họ muốn cưỡng bách mang khẩu trang. Nhưng DeSantis vẫn tiếp tục trừng phạt các học khu cưỡng bách mang khẩu trang, khởi đầu là chận lương các quan chức giáo dục 2 quận Broward và Alachua.

--- Cử tri California đang bầu phiếu về câu hỏi có nên bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) hay không. Đa số nữ cử tri không muốn bãi nhiệm, vì lo sợ một Thống Đốc Cộng Hòa sẽ có các chính sách bảo thủ gay gắt. Patricia Boe, cư dân Santa Ana, nói với báo Los Angeles Times rằng chị đã bỏ đảng Cộng Hòa đê chuyển sang Dân Chủ, đang là thành viên tổ chức Moms Demand Action để kêu gọi siết luật về súng.

Boe, 42 tuổi. nói chị mang ơn Newsom đã ủng hộ luật siết quyền sử dụng súng, Chị nói cũng lo sợ sau khi thấy Cộng Hòa Texas ra luật siết quyền quyết định sinh nở của phụ nữ. Chị lo sợ nếu có ai bảo thủ như Larry Elder giữ chức Thống Đốc Calif.

Thăm dò từ tổ chức phi đảng phái Public Policy Institute of California cho thấy 62% các phụ nữ nhiều phần sẽ đi bầu nói họ ủng hộ Thống Đốc Newsom. Trong khi 66% phụ nữ nói họ chống bãi nhiệm Newsom.

Mark Baldassare, Tổng quản trị PPIC, giải thích, đối với Newsom thì điều quan trọng là bầu càng đông càng có lợi, và bây giờ thì có vẻ những người ủng hộ đã hay đang bầu phiếu xong.

Tính vào hôm Thứ Ba 30/8/2021, trong các phiếu bầu nhận được cho thấy 51% nữ cử tri đã bầu xong.

Nhưng Mindy Romero, Giám đốc USC Center for Inclusive Democracy, lý luận rằng Newsom đáp ứng đúng nhu cầu phụ nữ vì các chính sách chống dịch gắt gao và hỗ trợ an sinh vì phụ nữ là nạn nhân lớn trong đại dịch, hơn là nam giới.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 03/9 đến 17h ngày 04/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.521 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (4.104), Bình Dương (2.485), Đồng Nai (992), Long An (544), Tiền Giang (148), Tây Ninh (137), Kiên Giang (125), Đồng Tháp (120), Quảng Bình (110), Bình Thuận (99), Cần Thơ (76), Đắk Lắk (73), Bình Phước (62), Hà Nội (52), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), An Giang (35), Nghệ An (32), Phú Yên (29), Quảng Ngãi (23), Thừa Thiên Huế (22), Sóc Trăng (21), Bạc Liêu (15), Trà Vinh (14), Gia Lai (12), Sơn La (9), Thanh Hóa (8 ), Bình Định (7), Vĩnh Long (7), Cà Mau (6), Lâm Đồng (5), Ninh Thuận (3), Bắc Ninh (3), Bến Tre (2), Hà Tĩnh (1), Thái Bình (1), Lạng Sơn (1), Đắk Nông (1) trong đó có 4.734 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 5.373 ca. Tại TP.SG giảm 4.395 ca, Bình Dương giảm 1.191 ca, Đồng Nai tăng 6 ca, Long An giảm 20 ca, Tiền Giang giảm 6 ca.



Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố ghi nhận 347 ca tử vong tại TP.SG (256), Bình Dương (45), Long An (9), Đồng Tháp (6), Đồng Nai (ngày 3-4/9: 5 ca), Khánh Hòa (5), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (4), Đắk Lắk (2), Hà Nội (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Vĩnh Long (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

SG sẽ không dời ngày khai giảng năm học mới, đang gấp rút triển khai những phương án dạy và học, hiện thành phố có 6.600 học sinh mắc COVID-19. Sở GD&ĐT Thành phố đã thống kê được khoảng 75.000 học sinh ở các cấp học, bậc học (chiếm khoảng 4% tổng số học sinh của thành phố) không có điều kiện để học trực tuyến do thiếu các trang thiết bị. Cụ thể có 31.000 học sinh ở bậc tiểu học; 22.000 học sinh ở bậc trung học cơ sở, 15.000 học sinh trung học phổ thông còn lại là các lĩnh vực đào tạo khác đang cần được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến.





SG: Điều tra vụ cán bộ phường đưa người quen vào danh sách nhận hỗ trợ Covid-19. Ông H.H.S, cán bộ UBND P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang bị công an điều tra liên quan việc đưa người quen vào diện khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 để nhận gói hỗ trợ.

SG: Tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch được hỗ trợ 1,5 - 3 triệu đồng. Đối với tình nguyện viên giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm làm việc sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng, còn sinh viên y khoa là 1,5 triệu đồng. Theo Sở Y tế, nguyên tắc chi trả theo hình thức, một người chỉ được hưởng một lần. Sở Y tế lưu ý, để tránh trùng lặp, Sở Y tế yêu cầu người tham gia phòng, chống dịch cam kết chỉ nhận một lần. Công việc thực hiện tối thiểu 22 ngày, tính từ ngày 26/5 (thời điểm bắt đầu xuất hiện và tập trung xử lý các chùm ca bệnh trong cộng đồng tại TP.HCM đến thời điểm chi trả.



Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng. Ngày 4.9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên tiếp 2 công văn (số 4423 và 4435). Trong đó công văn 4423 thì điều chỉnh thẩm quyền cơ quan và đối tượng được cấp thẻ thông hành theo quy định công văn 4395 trước đó. Tuy nhiên, tối 4.9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn mới nhất (4435) đã yêu cầu dừng tạm dừng toàn bộ việc cấp thẻ thông hành cho đến khi có thông báo mới.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thí điểm “Hộ chiếu vaccine” đầu tiên. Chiều 4/9, sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đón chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày của bộ Y tế. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều đã tiêm 2 mũi vaccine. Chuyến bay mang số hiệu VN5311 chở 297 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách đã di chuyển về khách sạn Novotel Hạ Long (Quảng Ninh) thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày (rút ngắn 7 ngày so với quy định bình thường).

Đồng Tháp tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9. Đây là giai đoạn thứ 5, kể từ ngày 14/7 đến nay tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bộ Y tế VN sẽ xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (đối tượng dưới 18 tuổi).





Châu Âu đang viện trợ vắc xin COVID-19 cho Việt Nam rất nhiều. Theo Đài DW, Liên minh châu Âu (EU) có lợi ích trong việc phục hồi kinh tế của Việt Nam vì Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của họ ở Đông Nam Á. Tuần trước, Ý và Romania là những nước mới nhất viện trợ vắc xin COVID-19 cho Việt Nam sau Ba Lan, CH Czech, Hungary, và Pháp.

Ngày 3.9, Chính phủ Đức quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 4.9. Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ ôxy.

--- Một số bệnh viện California đã hết giường ICU (chăm sóc đặc biệt) trong khi biến chủng Delta làm lây dịch nhanh chóng tại tiểu bang, theo tin AP.

Hình trên là mẫu thẻ căn cước cho người ái mộ Trump.

Triệu Vy (trái) và con gái 11 tuổi.



Các bệnh viện ở miền trung California thuộc quận San Joaquin County còn chưa tới 10% giường ICU cho bệnh nhân thành niên trong 3 ngày liên tục. Viên chức y tế quận nói số trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn mới và các bệnh nhân nhập viện đã vượt hơn cả 2 con số cao điểm đó trong hồi tăng vọt trong mùa hè.Tính vào hôm Thứ Sáu 3/9/2021, quận chỉ còn đủ giường bệnh để tránh phải chuyển bệnh nhân sang các quận khác. Nếu số giường ICU trong quận giảm xuống còn zero vào lúc nào đó, các bệnh viện khắp tiểu bang sẽ buộc phải chấp nhận bệnh nhân chuyển tới.Quận Fresno County cũng gặp hoàn cảnh tương tự: các bệnh viện khu vực đang chữa trị hơn gấp đôi số bệnh nhân COVID mà họ chữa trị hồi 4 tuần trước, theo báo Fresno Bee.Tính vào hôm Thứ Năm 2/9/2021, có 8,630 người nhập viện toàn tiểu bang California vì COVID-19, nhiều 5 lần hơn số nhập viện vào ngày 1/7/2021.--- Một thẩm phán tiểu bang Texas hôm Thứ Sáu ra lệnh tạm thời ngăn cản một nhóm chống phá thai, không cho nhóm này thực hiện lệnh mới của Texas cấm phá thai khi bào thai được 6 tuần lễ, thời điểm nhiều phụ nữ chưa biết đã có thai. Nghĩa là ngăn cấm tới 85%-90% trường hợp phá thai hiện nay.Lệnh của Thẩm phán Maya Guerra Gamble không vô hiệu hóa luật mới của Texas, nhưng chỉ ngăn chận tổ chức Texas Right to Life và các nhóm liên hệ, không cho họ kiện các tổ chức phá thai tại các y viện của tổ chức Planned Parenthood theo luật có tên là SB.8 mới hiệu lực vào Thứ Tư 1/9/2021.Luật Texas có tên là SB.8 ký từ tháng 5/2021 bởi Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa) và hiệu lực từ Thứ Tư 1/9. Ngay trong đêm đó, Tòa Tối Cao với tỷ phiếu 5-4 từ chối ngăn chận luật đó, bất kể Hiến Pháp Hoa Kỳ đang cho phép phá thai trong một số trường hợp và điều kiện từ 1973.Luật mới của Texas không trực tiếp chống lại Hiến Pháp, nhưng cho công dân thường được quyền kiện những người thực hiện hay trợ giúp phá thai, và thưởng tiền 10,000$ cho mỗi đơn kiện thành công.--- Trang web của tổ chức Texas Right to Life lập ra để người dân báo cáo về những phụ nữ có ý định phá thai sau 6 tuần tuổi hay người giúp các phụ nữ đó đã bị công ty trang chủ là GoDaddy cho đứt mạng. Lý do được phát ngôn nhân công ty chủ mạng nói với báo New York Times rằng trang web prolifewhistleblower.com của những người chống phá thai phải dọn sang trang chủ khác, vì vi phạm chính sách công ty chủ mạng.GoDaddy không giải thích chi tiết, nhưng có lẽ vì chính sách công ty không muốn bất kỳ thông tin cá nhân nào được đưa lên các mạng công ty này đang là chủ nhà. Vì tổ chức Texas Right to Life muốn xin thông tin qua mạng về những người muốn hay giúp phá thai, tức là sẽ lộ ra trên web các tên, tuổi, địa chỉ của những người đó mà không có sự cho phép của họ.--- Sẽ có những cuộc tuần hành khắp 50 tiểu bang, dự kiến vào ngày 2/10/2021 để phản đối luật mới ở Texas siết chặt việc phá thai. Cuộc tuần hành toàn quốc sẽ có tên là The Women's March với tham dự của 90 tổ chức y tế và nữ quyền -- trong đó có các hội National Latina Institute for Reproductive Health, Planned Parenthood, SHERO Mississippi, Mississippi in Action, Access Reproductive Care-Southeast, SisterSong, The Frontline và Working Families Party.Cũng hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Biden đã gọi luật Texas là "hầu như không-phải-Mỹ" và nói rằng Bộ Tư Pháp đang làm việc để bảo đảm rằng quyền hiến định của phụ nữ được bảo vệ.--- Jason Miller, cựu cố vấn cao cấp của Donald Trump, nói rằng rất rõ ràng rằng Trump sẽ tranh cử Tổng Thống 2024, với tỷ lệ chắc chắn ứng cử là từ 99% tới 100%. Miller đã ngưng giữ chức cố vấn cho Trump từ tháng 6/2021 sau khi Miller trở thành Tổng quản trị Gettr, một mạng xã hội truyền thông bảo thủ. Nhưng Miller vẫn liên lạc thường xuyên để hỗ trợ cho TRump.Trả lời phỏng vấn của Cheddar News hôm Thứ Năm 2/9/2021, Miller được hỏi là Trump sẽ ứng cử Tổng Thống 2024 hay không, Miller đáp rằng, "Tôi sẽ nói là khoảng giữa 99 và 100 phần trăm." Lại thêm rằng anh nghĩ "Trump chắc chắn là sẽ ứng cử 2024. Tôi mới nói chuyện với Trump đêm hôm qua, tôi cũng mới gặp Trump mấy hôm trước. Trump không nói những chữ thần bí với tôi, nhưng nếu bạn nói với Trump trong vài phút, hiển nhiên là Trump ra ứng cử 2024."--- Ban vận động của Trump đã gửi email cho tất cả những người ái mộ Trump là ai cũng sẽ được tặng một thẻ chính thức của Trump có ghi tên và số căn cước riêng, điều kiện là tặng 45$ cho ban vận động của Trump, hạn chót là nửa đêm của ngày 2/9/2021. Nghĩa là, bây giờ qua hạn chót rồi.--- Quận Cam ngăn cấm các viên chức y tế quận không được cung cấp các thống kê cập nhật về dịch COVID-19 trong các buổi họp báo của một giám sát viên. Các buổi họp báo tổ chức bởi Giám sát viên Katrina Foley (Dân Chủ) đã trở thành một trong vài nguồn thông tin về dịch COVID tại quận đông dân thứ 3 California này, sau khi Hội Đồng Giám Sát ngừng cập nhật thông tin về dịch trong các buổi họp và cấm các viên chức y tế họp báo trong nhiều tháng qua.Sau khi Quận Cam ngưng phổ biến thông tin về dịch, GSV Foley từ ngày 9/8/2021 tổ chức các buổi họp báo riêng để cung cấp tin về dịch. Tuy nhiên, hôm Thứ Năm 2/9/2021, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Doug Chaffee ra lệnh,c ấm các viên chức Quận Cam tham dự các buổi họp báo của GSV Foley.GSV Andrew Đỗ nói trong bản văn rằng họp báo kia chỉ là kiểu chính trị đưa ra các thông tin đã có sẵn. GSV Foley nói rằng cập nhật thông tin cần thiết để chống lại tin giả và để báo động về biến chủng Delta và cho thấy ảnh hưởng trên các bệnh viện đang chật cứng các phòng cấp cứu.--- Khoảng 2.7 triệu dân Mỹ đã mất bảo hiểm y tế hồi mùa xuân và hè 2020 trong thời kỳ cao điểm của dịch COVID-19, theo một bản phân tích của JAMA Health Forum. Tỷ lệ người thành niên từ 18t ới 64 có bảo hiểm y tế đã giảm đều mỗi tuần từ ngày 1/4/2020 tới ngày 1/7/2020.Hầu hết người mất bảo hiểm y tế năm 2020 là do trước đó dựa vào bảo hiểm ở công ty, và rồi họ mất việc làm khi dịch bùng nổ. Có gần 33 triệu người tại Mỹ dưới 65 tuổi --- tức là tuổi được Medicare bảo hiểm --- không có bảo hiểm y tế.---Trung bình nằm bệnh viện vì dịch COVID làm tốn $17,064, trong khi thuốc chủng ngừa lại miễn phí.: Đúng hầu hết. Câu nói đó là của Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Wash.) trên mạng xã hội Instagram. Thuốc chích ngừa chống COVID là miễn phí tại Hoa Kỳ. Chỉ còn thắc mắc là về chi phí trung bình nằm viện vì dịch.. Các chuyên gia y tế nói chi phí nằm viện tốn $17,064 là hợp lý, nhưng nói trung bình thì không chắc là thế. Các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng, như bảo hiểm y tế, thời gian nằm viện, nơi bệnh nhân cư ngụ và nơi nhập viện. Nhiều nhà phân tích nói nằm viện chi phí trung bình phải là khoảng $20,000.. Chi phí chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tùy vào tuổi bệnh nhân, nơi ở, nơi bệnh viện, số ngày nằm viện, mức độ bệnh nặng nhẹ. Có người không bảo hiểm, có người có bảo hiểm hương mại, nhưng có người có Medicaid hay Medicare.. Theo bản tin ngày 26/8/2021 của ABC Action News tại Tampa, ghi rằng chi phí nằm viện vì dịch là khoảng $15-25,000 hay cao hơn. Con số này dựa vào thống kê của FAIR Health, khi phân tích số liệu toàn quốc từ tháng 1/2020 tới tháng 5/2020.Tuy nhiên, chia theo độ tuổi, FAIR Health ghi rằng chi phí trung bình nằm viện từ mức thấp là $34,662 cho nhóm người bệnh tuổi 23-30 lên tới mức cao là $45,683 cho nhóm người bệnh tuổi 51-60.Tương tự trung bình ở mức thấp là $17,094 cho nhóm người bệnh trên 70 tuổi, cho tới mức cao là $24,012 cho nhóm người bệnh tuổi 51-60.Phát ngôn nhân của Dân Biểu Pramila Jayapal nói bà dùng mức thấp để nói.Thống kê khác là từ Peterson Center on Healthcare và Kaiser Family Foundation, ghi rằng trung bình chi phí nằm viện vì COVID là $20,000.Riêng ước tính từ bảo hiểm nhà nước, theo Centers for Medicare and Medicaid Services, chi phí nằm viện vì COVID là trung bình $24,033.Chi tiết:---: Công an TQ bắt cóc con gái của Triệu Vy?

ĐÁP 2: Nghi vấn từ báo Hồng Kông. Báo Taiwan News cho biết hiện nay con gái của nữ diễn viên tỷ phú Triệu Vy (Zhao Wei -- Vicky Zhao) tung tích vẫn chưa rõ. Có tin rằng Triệu Vy không dám rời Trung Quốc vì hiện thời chưa rõ con gái của cô đang ở Hồng Kông tự nhiên bặt tin. Hiện thời tung tích của cả Triệu Vy và con gái là Hoàng Tân (Huang Xing) vẫn chưa chính thức lộ ra. Hoàng Tân, 11 tuổi, trước giờ là theo học ở trường Singapore International School tại Hong Kong nhưng mấy ngày gần đây không có tin gì về cô bé này.

Tuần trước, tên và hình ảnh của Triệu Vy bị xóa ra khỏi tất cả các mạng TRung Quốc. Không lý do chính thức nào đưa ra, chỉ được hiểu là Triệu Vy bị "phong sát" nghĩa là xóa sổ ra khỏi ký ức của dân tộc Trung Hoa dù là ở bất kỳ mạng thông tin nào. Có tin Triệu Vy bị xóa sổ vì quá khứ liên hệ tới 1 cựu lãnh tụ đảng CSTQ, vì liên hệ tới 1 nam diễn viên "không yêu nước," vì thuê 1 diễn viên Đài Loan năm 2016, và cũng có thể vì tấm hình 20 năm trước cô mặc bộ áo có in hình lá cờ hải quân Nhật Bản.

Ban đầu, khi có tin cô bị xóa sổ, liền có tin đồn rằng cô đã bay sang ẩn trong một lâu đài xứ Bordeaux của Pháp với chồng. Nhưng hôm Chủ Nhật 29/8/2021, cô đăng 1 tấm hình 1 búp bê trên tài khoản mạng Instagram của cô và viết bí ẩn rằng cô "đang nói chuyện vui vẻ" với ba mẹ. Cư dân mạng mới giả thuyết rằng cô đang ở Bắc Kinh, vì ba mẹ cô có nhà nơi đó. Rồi Triệu Vy phóng lên lời bình kèm theo rằng cô đang ở Bắc Kinh, rồi nhanh chóng xóa toàn bộ các đoạn văn đã viết.

Cùng các thời gian trên, người ta không thấy tung tích con gái Triệu Vy là cô bé Hoàng Tân ở đâu. Trước giờ, cô bé học ở trường Singapore International School tại Hong Kong. Triệu Vy không đăng hình hay nhắc gì về con gái từ khi xảy ra trận xóa sổ. Báo chí Hồng Kông viết rằng, Triệu Vy không dám rời Trung Quốc vì không biết con gái hiện thời đang ở đâu. Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4280440

.