Báo động: quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare sẽ lủng sớm. Bộ Trưởng Ngân Khố trấn an, sẽ bảo vệ cao niên - SG: dương tính Covid-19 qua xét nghiệm đợt 2 giảm còn dưới 2%, sẽ phủ 100% vắc-xin cho người từ 18 tuổi, đơn hàng "đi chợ hộ" giảm gần 50%. Kinh nghiệm giảm tử vong do Covid-19 ở Bình Dương. Công nghiệp giảm, chăn nuôi nguy cơ sụp đổ. Thủ Tướng: Đại dịch sẽ kéo dài, thê thảm. - Đức Giáo Hoàng Fr

- Báo động: quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare sẽ lủng sớm. Bộ Trưởng Ngân Khố trấn an, sẽ bảo vệ cao niên

- SG: dương tính Covid-19 qua xét nghiệm đợt 2 giảm còn dưới 2%, sẽ phủ 100% vắc-xin cho người từ 18 tuổi, đơn hàng "đi chợ hộ" giảm gần 50%. Kinh nghiệm giảm tử vong do Covid-19 ở Bình Dương. Công nghiệp giảm, chăn nuôi nguy cơ sụp đổ. Thủ Tướng: Đại dịch sẽ kéo dài, thê thảm.

- Đức Giáo Hoàng Francis chỉ trích Mỹ vào Afghanistan, trích dẫn tuyên bố của Putin mà nhầm là lời Merkel

- TNS Ron Johnson (Cộng Hòa) bị thu băng video, thú nhận Trump thua Biden vì 51,000 cử tri Cộng Hòa Wisconsin bỏ rơi

- Illinois: 180 người dính dương tính COVID-19 vì tham dự hội thảo và cắm trại do nhà thờ tổ chức

- 2 BS giám sát thuốc ngừa COVID từ chức khỏi FDA, vì bất mãn với cách làm việc của chính phủ Biden

- Texas: cấm phá thai từ 6 tuần lễ, khi nhiều phụ nữ chưa biết đã dính bầu, loại bỏ 85% trường hợp

- California: trận cháy rừng Caldor Fire thiêu 191,000 acres, tổng cộng có 669 nhà/kiến trúc ra tro

- nơi lái xe bất lợi nhất: Oakland, Detroit, San Francisco, Philadelphia, New York City, Chicago, Los Angeles

- Walmart sẵn sàng chích nhiều triệu mũi thuốc chủng ngừa bổ sung (mũi thứ 3) vào mùa thu này

- New York: 2 người thú tội bán thẻ chích ngừa giả mạo, đã bán ra 250 thẻ với giá $200/thẻ

- HỎI 1: Mandela Barnes viết trên Twitter: Tại Afghanistan, hơn 100 tỷ đôla đã xài cho nhân viên hợp đồng. ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: CSVN đón Phó Tổng Thống Kamala Harris theo “tâm nguyện của chủ tịch HCM”? ĐÁP 2: Ghi nhận của Trương Nhân Tuấn, Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-1/9/2021) --- Coi chừng đám đông lây dịch. CDC đã nối kết 180 trường hợp dương tính COVID-19 với một hội trại nhà thờ Illinois tổ chức giữa tháng 6/2021. Hội trại này có tên là Crossing Camp tại thị trấn Rushville, theo báo Chicago Tribune.

Hội nghị và cắm trại do nhà thờ tổ chức nơi đây không yêu cầu chích ngừa hay mang khẩu trang. CDC nói khoảng 100 trại viên ngủ trên khu vực nội trú tập thể. CDC nói trực tiếp 87 trường hợp dương tính là từ hội trại, 35 trường hợp là từ hội thảo tổ chức gần đó cũng của nhà thờ này, và 58 trường hợp lây thứ cấp vì tiếp xúc gần. CDC nói có 1,127 người từ ít nhất 4 tiểu bang phơi nhiễm vi khuẩn vì hội trại này.

--- Tiểu bang Texas cho hiệu lực tức khắc dự luật cấm phá thai với các trường hợp thụ thai được 6 tuần lễ, sau khi Tòa Tối Cao quyết định không can thiệp về đơn khiếu kiện từ các y viện giúp phá thai. Luật mới này cấm phá thai khi bào thai 6 tuần lễ, thời gian mà nhiều phụ nữ cũng chưa biết là đã dính bầu. Luật mới này sẽ loại bỏ 85% trường hợp phá thai tại tiểu bang Texas. Luật này là siết gắt nhất Hoa Kỳ.

--- Trận cháy rừng Caldor Fire ở Bắc California bây giờ đã thiêu hơn diện tích 191,000 acres, và chỉ mới 16% kềm chế được. Trận cháy đã buộc hơn 22,000 cư dân vùng South Lake Tahoe di tản. Tổng cộng có 669 nhà/kiến trúc ra tro. Sở Cứu Hỏa Calif. huy động ra cứu từ hơn 3,900 lính cửa hỏa, 25 trực thăng, 415 xe chữa lửa và 92 xe ủi. Trận lửa này đã cháy suốt 17 ngày nay.

--- Đức Giáo Hoàng Francis đã chỉ trích cuộc chiến do Tây phương can thiệp 2 thập niên vào Afghanistan để áp đặt chế độ dân chủ, và ngài đã nhầm lẫn trích dẫn 1 câu tuyến bố nổi tiếng của lãnh tụ Nga Vladimir Putin trong khi tưởng rằng câu nói đó là của lãnh tụ Đức Angela Merkel.

Trả lời phỏng vấn phát thanh hôm Thứ Tư về tình hình Afghanistan sau khi Taliban chiến thắng, Đức Giáo Hoàng Francis nói ngài sẽ trả lời với trích dẫn từ Thủ Tướng Đức, người mà ngài gọi là "một trong các lãnh tụ chính trị lớn nhất thế giới."

Bản tin AP ghi rằng ngài tự dịchc âu nói của Putin ra tiếng Tây Ban Nha, nói: "Cần phải chấm dứt chính sách vô trách nhiệm của kiểu can thiệp từ ngoài vào để xây dựng dân chủ cho các nước khác, bất kể các truyền thống của các dân tộc [trong nước]."

Tuy nhiên, câu nói đó là của Putin nói trong buổi họp ngày 20/8/2021, khi Putin chỉ trích kiểu Tây phương can thiệp vào Afghanistan, để cưỡng bách nền dân chủ kiểu Mỹ.

Đức Giáo Hoàng Francis trong buổi nói chuyện cũng lần đầu nói về sức khỏe của ngài kể từ khi giải phẫu ruột kết đầu tháng 7/2021. Ngài nói sức khỏe đỡ rồi, từ khi cắt một phần ruột kết (part of his colon) và bây giờ có thể ăn những gì ngài muốn. Đức Giáo Hoàng Francis năm nay 84 tuổi.

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 31/8 đến 17h ngày 01/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (5.368), Bình Dương (3.440), Đồng Nai (759), Long An (594), Tiền Giang (194), Khánh Hòa (112), Kiên Giang (106), Quảng Bình (103), Tây Ninh (85), Đồng Tháp (75), An Giang (70), Nghệ An (57), Đà Nẵng (55), Bình Thuận (53), Hà Nội (51), Cần Thơ (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (29), Phú Yên (23), Sóc Trăng (20), Đắk Lắk (20), Quảng Trị (20), Trà Vinh (18), Quảng Ngãi (18), Thừa Thiên Huế (17), Bến Tre (17), Bình Định (15), Sơn La (12), Nam Định (10), Vĩnh Long (7), Cà Mau (6), Ninh Thuận (6), Hậu Giang (5), Gia Lai (4), Lạng Sơn (4), Bạc Liêu (4), Quảng Nam (3), Bắc Ninh (3), Đắk Nông (3), Hà Tĩnh (1) trong đó có 6.759 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca. Tại TP. SG giảm 76 ca, Bình Dương giảm 1.090 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca, Tiền Giang giảm 20 ca.





Số bệnh nhân tử vong: Trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 31/8 là 440 ca tử vong và trong ngày 01/9 là 364 ca tử vong tại TP. SG (658), Bình Dương (78), Long An (14), Đồng Nai (12), Đồng Tháp (10), Tiền Giang (9), Đà Nẵng (4), Khánh Hòa (4), Bình Phước (3), Hà Nội (2), Ninh Thuận (2), Thừa Thiên Huế (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).





SG: Tỷ lệ ca dương tính Covid-19 qua xét nghiệm đợt 2 giảm còn dưới 2%. Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam, tỷ lệ ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng giảm từ 3,6% (đợt 1) còn dưới 2%, trong đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

SG: Phủ 100% vắc-xin cho người từ 18 tuổi. Từ nay đến cuối năm, TP HCM cần 8,1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 các loại để phủ mũi 2 cho toàn bộ hơn 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.

Kinh nghiệm giảm tử vong do Covid-19 ở Bình Dương: Chăm sóc kỹ các ca F0 tại nhà, bố trí nhân lực điều trị sớm những ca mắc Covid-19 ở cơ sở, tập trung điều trị ca nặng... là những chiến lược thành công giảm tỉ lệ tử vong ở Bình Dương. BS chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, cho biết số bệnh nhân công bố khỏi bệnh của tỉnh Bình Dương trong các ngày gần đây ở nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ và trung bình liên tục tăng nhanh là nhờ tăng cường nhân lực của trung tâm vào hệ thống điều trị; giám sát chặt chẽ người bệnh, không để bệnh nhân trở nặng mà thầy thuốc không được biết; thực hiện đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Ngoài ra, tỉnh đang tiếp nhận thông tin về người bệnh từ nhiều nguồn, sau đó cử người xuống sơ cứu cấp cứu ngay, tiến hành thu dung, phân loại điều trị.





Thủ tướng nói trong bài diễn văn sáng 1/9/2021, kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh: Đại dịch sẽ còn kéo dài, nhận xét đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trong gần hai năm qua gây ra những thiệt hại nặng nề đối với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, nhất là sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân, làm suy thoái kinh tế toàn cầu; gia tăng thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng, thiếu an ninh, an toàn cho người dân. "Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh bằng tất cả các biện pháp, đặc biệt là phải nhanh chóng có đủ vaccine và tiêm chủng nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả, miễn phí cho toàn dân." Ông cũng nói Việt Nam luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

SG: Đơn hàng "đi chợ hộ" bất ngờ giảm gần 50%. Sở Công Thương TP HCM đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức phổ biến mô hình "đi chợ hộ" thông qua nền tảng ứng dụng trực tuyến nhằm hỗ trợ kênh cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân. Trong ngày 31-8, tổng nhu cầu đăng ký đi chợ hộ là 101.645 hộ, giảm 42,5% so với ngày hôm trước. Trong đó, 101.443 hộ đã được cung ứng hàng hoá, đạt tỉ lệ 99,8%.

Giám đốc Sở Du lịch đi đánh golf giữa dịch bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ. Ngày 1-9, ông Hồ Quốc Dũng - bí thư Tỉnh ủy Bình Định - cho biết Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Sở Du lịch, người tham gia đánh golf giữa dịch COVID-19. Cùng ngày, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc Sở Du lịch, vì đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo quy định của Đảng. Đồng thời miễn nhiệm chức vụ giám đốc Sở Du lịch đối với ông Dũng kể từ ngày 1-9.

10 chủ tài khoản Facebook, Zalo bị phạt hơn 50 triệu đồng vì cùng đăng thông tin sai sự thật. Đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân người khác liên quan đến dịch Covid-19 lên Facebook, Zalo, 10 chủ tài khoản vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử phạt hơn 50 triệu đồng.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8-2021 ước giảm 4,2%. Ngày 1-9, Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 8-2021, sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Do đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8-2021 ước tính giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù cao hơn tốc độ tăng 2,2% của cùng kỳ năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 9,5% của cùng kỳ năm 2019.

Ngành chăn nuôi nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất. Nếu Covid-19 kéo dài, người chăn nuôi thua lỗ, nhiều nhà máy sản xuất thức ăn vừa và nhỏ có thể bị phá sản, mất cân đối cung cầu và chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy. Đây là một trong hai kịch bản dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển ngành chăn nuôi ngày 1/9. Ngoài ra, một kịch bản khác cũng được Bộ này đưa ra là người chăn nuôi lỗ nặng, sức mua thị trường giảm dẫn tới nguy cơ ngừng tái đàn dẫn đến nguồn cung thiếu hụt. Cho rằng 2 kịch bản trên hoàn toàn có thể xảy ra, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi đánh giá, ngành này đang đối diện với muôn vàn khó khăn.

--- Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI), một trong những đồng minh trung thành của Trump ở Quốc Hội, khi trả lời trước ống kính của một phóng viên trong 1 sự kiện Cộng Hòa ở Milwaukee đã vô ý nói thành thật rằng Trump thua phiếu trước Biden chỉ là lỗi của Trump, chứ không hề có gian lận bầu cử gì hết, vì không có gì gọi là bóp méo kết quả bầu cử.

TNS Johnson nói và bị thu băng video: "Nếu tất cả cử tri Cộng Hòa bầu phiếu cho Trump như họ đã bầu phiếu cho các ứng cử viên Dân Biểu, thì Trump đã thắng rồi. Nhưng Trump không hề được 51,000 phiếu [cử tri Cộng Hòa] đã bầu cho các ứng cử viên Cộng Hòa, đó là lý do vì sao Trump thua Biden."

Sau khi đoạn băng hình này đăng lên báo Washington Post, TNS Johnson than phiền về các nhà hoạt động Dân Chủ giả dạng len vào các buổi họp Cộng Hòa để lấy thông tin bí mật.

--- Thành phố Oakland (Calif.) là nơi tệ hại nhất cho người lái xe, theo klhảo sát của WalletHub. Ngược lại, Raleigh (North Carolina) là là nơi lái xe thoải mái nhất. Phân tích theo các yếu tố -- kẹt xe, chi phí để mua và sở hữu xe, tỷ lệ đụng xe, thời tiết -- sau đây là danh sách 10 thành phố tại Hoa Kỳ lái xe thoải mái nhất, theo thứ tự tính theo điểm, điểm cao là lái xe thuận lợi.

1. Raleigh, North Carolina, 67.52 điểm.

2. Lincoln, Nebraska, 66.09

3. Greensboro, North Carolina, 66.01

4. Winston-Salem, North Carolina, 65.62

5. Corpus Christi, Texas, 64.31

6. Boise, Idaho, 64.25

7. Jacksonville, Florida, 64.24

8. Scottsdale, Arizona, 63.03

9. Tampa, Florida, 62.50

10. Austin, Texas, 62.48

Danh sách 10 thành phố tệ hại nhất cho người lái xe, nơi điểm thấp là nơi tệ hại hơn nơi điểm cao.

91. San Bernardino, California, 44.23 điểm.

92. Washington, DC, 42.50

93. Baltimore, 42.03

94. Los Angeles, 41.35

95. Chicago, 40.69

96. New York City, 40.69

97. Philadelphia, 37.88

98. San Francisco, 36.11

99. Detroit, 35.92

100. Oakland, 34.20

--- Nếu Quốc Hội không hành động để cứu quỹ An Sinh Xã Hội, phúc lợi này sẽ thủng vào năm 2034, theo tin New York Times. Bản phúc trình thường niên từ các ủy viên quản trị tín gũy An Sinh Xã Hội và Medicare đưa ra báo cáo rằng số liệu từ đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế trong năm 2020 đã làm cả 2 chương trình này thê thảm.

Thất nghiệp, lợi tức giảm, lãi suất tăng đã làm giảm tổng thu nhập quốc dân GDP đã giảm bi đát trong quý 2 của năm 2020. Đồng thời, chính sách Trump cắt giảm lượng di dân vào Mỹ đã là yếu tố khác để Hoa Kỳ không giữ được các mức độ bìnht hường cho quỹ An Sinh Xã Hội. Bởi vì cành nhiều người đi làm, thì càng nhiều tiền đưa vào quỹ này để cho trả phúc lợi cho người già. Trong khi đó, sinh xuất dân Mỹ giảm, di dân bị siết cửa vào, dẫn tới viễn ảnh lủng tín quỹ An Sinh Xã Hội vào năm 2034.

Tuy nhiên, Bộ Trưởng Ngân Khố Janet Yellen đưa ra bản văn, nói rằng chính phủ Biden-Harris cam kết bảo vệ các chương trình này, bảo đảm 2 chướng trình tiếp tục đưa tới an toàn kinh tế và chăm sóc sức khỏe cho người già Hoa Kỳ.

--- Công ty Walmart Inc hôm Thứ Ba trở thành hệ thống tiệm bán lẻ mới nhất nói là sẵn sàng chích nhiều triệu mũi thuốc chủng ngừa bổ sung (mũi thứ 3) vào mùa thu này, nếu các quan chức y tế cho như thế để bảo đảm miễn dịch cộng đồng chống lại siêu vi coronavirus.

Trước đó, hồi đầu tháng này, hai hệ thống bán lẻ CVS Health Corp và Kroger Co đã công bố kế hoạch chích mũi thứ 3 tại các tiệm của họ, theo hướngd ẫn liên bang. Hiện thời các quan chức y tế Mỹ đã cho phép chích mũi thứ 3 với Pfizer/BioNTech và Moderna cho những người có hệ miễn nhiễm suy yếu, và chính phủ Mỹ nói dự định chích mũi thứ 3 cho thêm dân Mỹ trong tháng 9/2021.

--- Một phụ nữ có tên tài khoản là @AntiVaxMomma trên mạng xã hội Instagram hôm Thứ Ba bị truy tố vì bán các thẻ chích ngừa COVID-19 giả mạo. Tự nhận là doanh gia trực tuyến, cô Jasmine Clifford, 31 tuổi, bán ra 250 thẻ với giá $200/thẻ.

Nếu người mua chi thêm $250, khách hàng sẽ có tên trong sách sách chích ngừa của tiểu bang New York, nơi sẽ cung cấp thông tin cho hộ chiếu chích ngừa Excelsior Pass dành cho cư dân New York. Clifford và Nadayza Barkley, một nhân viên y tế ở thị trấn Patchogue, đã thú tội bán thẻ giả. Công tố nói đã biết có 13 người mua thẻ giả, trong đó vài người làm việc trong bệnh viện và nhà dưỡng lão.

--- Có 2 quan chức trong cơ quan giám sát thuốc chủng ngừa COVID-19 đã từ chức ra khỏi cơ quan FDA, vì bất mãn với cách làm việc của chính phủ Biden. Bác sĩ Marion Gruber, Trưởng Phòng Nghiên Cứu & Duyệt Xét Vaccine của FDA, sẽ rời FDA vào tháng 10/2021. Grruber có 32 năm làm việc ở FDA, và đã giúp chống các ổ dịch cúm, Ebola, MERS, Zika, và SARS. Phụ tá là Bác sĩ Phil Krause sẽ rời chức vào tháng sau đó.

FDA không giải thích vì sao 2 bác sĩ kia ra đi, nhưng báo ngành y tế sinh hóa Endpoints News nói rằng 2 bác sĩ Gruber và Krause nổi giận vì CDC đưa ra quyết định lẽ ra là phải để FDA đưa ra. Giọt nước tràn ly là khi chính phủ Biden nói là mũi thuốc thứ 3 sẽ đưa ra chích ngừa cho dân Mỹ, trước khi FDA hoàn tất bản đánh giá số liệu từ mũi thứ ba.

--- HỎI 1: Mandela Barnes viết trên Twitter: Tại Afghanistan, hơn 100 tỷ đôla đã xài cho nhân viên hợp đồng.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các bản tin nói rằng Pentagon đã xài $107.9 tỷ đôla cho các hợp đồng dịch vụ ở Afghanistan. Tranh luận là ở chỗ: không phải tất cả số tiền đó đều xài thích nghi. Phó Thống Đốc Mandela Barnes của tiểu bang Wisconsin, một trong ít nhất 10 ứng viên Dân Chủ đang hy vọng tranh ghế của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Ron Johnson, viết trong tweet ngày 16/8/2021: "Nhiều ngàn sinh mạng Hoa Kỳ đã hy sinh, hơn 100,000 chiến binh và thườngd ân Afghan đã chết. Hơn 100 tỷ đôla xài cho các hợp đồng quân sự. Để được gì?"

Thống kê từ Associated Press ghi:

- chiến binh Mỹ chết ở Afghanistan tính tới hết tháng 4/2021 là: 2,448.

- nhân viên hợp đồng Mỹ chết: 3,846.

- chiến binh và cảnh sát Afghan chết: 66,000.

- lính đồng minh, kể cả từ các nước NATO, chết: 1,144.

- thường dân Afghan: 47,245.

- lính Taliban và các nhóm loạn quân: 51,191.

- nhân viên viện trợ, từ thiện: 444.

- phóng viên: 72 người.

- Có hơn 100 tỷ đôla xài cho các hợp đồng quân sự? Khi được hỏi nguồn tin, phát ngôn nhânc ủa Barnes là Christian Slater dẫn ra bàn tin ngày 23/4/2021 của Bloomberg Law, viết: "Kể từ 2002, Pentagon xài $107.9 tỷ đôla cho dịch vụ hợp đồng ở Afghanistan."

Dịch vụ hợp đồng bao gồm lo nơi cư trú, giặt ủi, an ninh cá nhân (bảo vệ), thợ máy, nấu ăn, vận chuyển giao thông, bảo trì cơ khí, và xăng dầu.

HỎI 2

ĐÁP 2

Bàn về quan hệ Việt – Mỹ qua chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris

Trương Nhân Tuấn, Báo Tiếng Dân

- Bản tin Bloomberg ghi rằng tính vào tháng 4/2021, có 16,832 nhân viên làm thuê cho các công ty hợp đồng ở Afghanistan, trong đó 6,147 người là công dân Mỹ. Con số đó lúc đó là nhiều gấp đôi số lượng 2,500 lính Mỹ lúc đó đang còn ở Afghanistan.- Danh sách hàng đầu các công ty hợp đồng trong các tài khóa 2016-2021.Fluor Corp.: $3.1 billionAmentum Parent Holdings: $1.7 tỷ đôColumbia Helicopters: $970 triệu đô.PAE: $930 triệu đô.Raytheon Technologies: $830 triệu đô.Secure Movement Logistics: $680 triệu đô.National Fuel: $480 triệu đô.Boeing Co.: $400 triệu đô.Bravura Information Tech.: $310 triệu đô.FedEx Corp.: $310 triệu đô.-- Xài phí, gian lận. Trong bản báo cáo tháng 8/2021, Tổng Thanh Tra Đặc Biệt John F. Sopko ghi nhận dịch vụ hợp đồng bị gian lận rất nhiều, vì chẳng có giám sát nhiều. Chi tiết:---: CSVN đón Phó Tổng Thống Kamala Harris theo “tâm nguyện của chủ tịch HCM”?: Ghi nhận của Trương Nhân Tuấn, Báo Tiếng Dân.- 31-8-2021Chuyến công du VN của bà phó tổng thống Mỹ Kamala Harris báo chí VN trong nước cũng như hải ngoại, từ mấy ngày qua đã nói rất nhiều. Các ý kiến của chuyên gia quốc tế, chuyên gia quốc nội đã được đăng tải nhiều ngày trên các trang mạng truyền thông chính thống. Lại còn có thêm các trang mạng phi chính thống như facebook hay các trang blog cá nhân. Chuyến công du của bà Harris trở thành một hiện tượng “trăm hoa đua nở”.



Điều này cho ta thấy tầm quan trọng của chuyến đi này. VN và Singapore trở thành trọng tâm trong chiến lược xoay trục, từ Afghanistan, Trung đông sang Đông Nam Á, nói rộng ra là trong cái nhìn Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ.

Ta thấy bà Harris đã bỏ qua các đồng minh truyền thống trong khu vực như Thái Lan hay Philippines. Đây là hai đồng minh có ký hiệp ước an ninh hỗ tương với Mỹ. Indonesia, quốc gia lớn nhứt Đông nam Á, cũng bị bỏ qua. Quốc gia chủ tịch ASEAN hiện nay là Brunei cũng không được nhắc tới.





Chuyến đi của bà Kamala Harris, với tư cách Phó Tổng thống, trong tình trạng Tổng thống Biden lớn tuổi có những trở ngại riêng.

Trong thời điểm mà quân Mỹ rút ở Afghanistan. Lúc bà Harris có mặt tại VN ngày 25 tháng tám, Tòa Bạch ốc công bố một văn bản có tựa đề Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Nội dung văn bản, ta có thể đọc ở các báo chí VN, bao gồm một số vấn đề liên quan đến VN. Thứ nhứt là vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu. Trong mục này có đề cập đến một vấn đề quan trọng là bảo vệ đồng bằng SCL. Thứ hai là Mỹ hỗ trợ cho VN Phát triển và tiếp cận thị trường. Thứ ba là vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự. Thứ tư là việc giải quyết di sản chiến tranh. Thứ năm là vấn đề an ninh. Trong phần này dĩ nhiên bao gồm việc giúp đỡ VN tăng cường khả năng thực thi pháp luật và an ninh hàng hải. Thứ sáu là đầu tư vào quan hệ song phương. Việc này được thể hiện qua việc xây dựng lại Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà nội cũng như việc thành lập Tổ chức Hòa bình VN. Tổ chức Hòa bình VN là thành quả của cuộc thương thuyết kéo dài 17 năm. Thứ bẩy là hai bên VN và Mỹ đồng thuận về các vấn đề hoạt động không gian. Thứ tám là hỗ trợ giáo dục đại học.



Theo tôi mục đích chuyến đi của bà Harris, ngoài những cam kết còn có một thông điệp. Các cam kết là “1/ Mỹ tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. 2/ Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực và gia tăng sức để Bắc Kinh phải tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, và thách thức các hành vi bắt nạt và yêu sách hàng hải quá mức của họ”.

Thông điệp đó là “hai bên xem xét làm những gì có thể để nâng cấp mối quan hệ của chúng ta thành đối tác chiến lược”. Đây là một thông điệp quan trọng của tổng thống và nhân dân Mỹ đến với nhân dân VN.

Thế nào là quan hệ “đối tác toàn diện” và “đối tác chiến lược”? Quan niệm của VN ra sao và quan niệm của Mỹ ra sao?

Quan điểm của VN là trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia gồm bốn cấp độ. Thấp nhứt là Đối tác (partnership). Cấp thứ hai là đối tác toàn diện (comprehensive partnership), tức là mức độ hiện nay trong quan hệ giữa Mỹ và VN. Cao hơn là cấp thứ ba, đối tác chiến lược (strategic partnership) và cao nhứt là đối tác chiến lược toàn diện (comprehensively strategic partnership).





Theo định nghĩa của VN quan hệ đối tác chiến lược là thuật ngữ chỉ mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia mang tính chất toàn cục, then chốt và có giá trị lâu dài với thời gian. Mối quan hệ này gắn liền với nhiều lĩnh vực phát triển cùng có lợi có thể bao gồm cả lĩnh vực an ninh quân sự.

Tức là ngay cả khi quan hệ giữa VN và Mỹ được nâng cấp lên thành “đối tác chiến lược”, như thông điệp của bà Kamala Harris, thì quan hệ này vẫn chưa sâu sắc và bao quát lắm, vì đứng dưới cấp “đối tác chiến lược toàn diện”, là quan hệ hiện tại giữa VN và TQ.

Trong khi quan điểm của Mỹ, “quan hệ chiến lược” ngoài các mục tiêu kinh tế, môi trường, y tế, văn hóa giáo dục… lâu dài mà hai bên cần có những hiệp ước ký kết kèm theo. Quan hệ chiến lược còn bao gồm luôn các vấn đề an ninh và quốc phòng. Hai quốc gia chỉ có thể ký kết hiệp ước về an ninh và quốc phòng nếu hai bên cùng có chung tầm nhìn, có chung một mối lo ngại về các đe dọa an ninh và chủ quyền lãnh thổ.

Ta thấy chuyến đi của bà Harris, tại Singapour bà đã ký các thỏa thuận gồm an ninh mạng, vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề chia sẻ thông tin tình báo dịch bệnh và hợp tác kinh tế.



Còn trong chuyến đi VN, không có hiệp ước nào được ký, ngoài “biên bản ghi nhớ – MOU” nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của VN, mở rộng thị trường cho các công ty Mỹ và củng cố chính sách môi trường của VN. Câu hỏi đặt ra là VN trả lời ra sao trước sự đề cập thẳng thắn của bà Phó Tổng thống Kamala Harris?

Rõ ràng là sự im lặng. Hay ít nhứt là không có sự trả lời rõ rệt từ phía VN. Nhân vật có tư cách và thẩm quyền để trả lời là Chủ tịch nước. Ta biết là buổi họp giữa phó tổng thống Harris và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cuộc họp “kín”, phóng viên báo chí được mời ra ngoài.

Nhưng nếu ta đọc bản tường thuật buổi tiếp đón Phó Tổng thống Kamala Harris từ phủ chủ tịch của Thông tấn xã VN, thì “thấy vậy mà không phải vậy”.

Những dòng đầu tiên bài tường thuật ngày 25 tháng tám 2021 được ghi như sau: “Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua được hai bên nỗ lực vun đắp thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu, và mong muốn của nhân dân hai nước, phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh như trong thư gửi Tổng thống Truman cách đây 75 năm”.

Thế nào là “tâm nguyện của chủ tịch HCM” trong thư gới TT Truman? Tâm nguyện đó là gì?

Nếu ta có đọc những lá thư của ông Hồ gởi TT Truman từ năm 1945, 1946 ta biết tâm nguyện của ông Hồ là “yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi… Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ.”…

Tức tâm nguyện của ông Hồ là: muốn được Mỹ đối đãi với VN như là đối với Philippines. Mỹ nhìn nhận độc lập của VN và VN hợp tác toàn diện với Mỹ.

Nếu ta đối chiếu tâm nguyện của ông Hồ với tình trạng hiện nay, ta thấy tâm nguyện của ông Hồ tương đương với quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”, tương ứng với các mối quan hệ đồng minh hiệp ước trên cái nhìn của Mỹ (như là Nam hàn, Nhật, Phi, Thái lan v.v…)

Tâm nguyện của ông Hồ đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Vì sao chuyện này chưa thực hiện được? Theo tôi có nhiều lý do, có nhiều trở ngại, nội tại cũng như ngoại tại.

Lý do ngoại tại là TQ. Thái độ của TQ đối với chuyến công du của bà Harris cho ta thấy tầm quan trọng của VN đối với Mỹ. TQ sẽ tìm đủ mọi cách để cản trở VN có quan hệ tốt đẹp với Mỹ.

Ta thấy thái độ phải nói là “hốt hoảng” của TQ, trước chuyến đi của bà Kamala Harris, TQ lo ngại VN sẽ vuột khỏi quĩ đạo của TQ. Ta nên biết là chuyến công du VN của bà Kamala Harris đã gặp trở ngại ngay từ lúc đầu. Chuyến bay Từ Singapore đến Hà nội của bà Harris chiều ngày 24 tháng 8 phải trễ lại đến 3 giờ đồng hồ. Bà Harris đến VN vào lúc 10 giờ đêm. Lý do phía Mỹ đưa ra là Mỹ đang điều tra về khả năng “hội chứng Havana” có thể hiện hữu ở VN.

Mọi người đều biết đàng sau của “hội chứng Havana” là ông đại sứ TQ ở VN là Hùng Ba. Trong buổi chiều 24 tháng 8, thủ tướng VN phải tiếp đón đại sứ Hùng Ba. Ông thủ tướng VN phải trấn an TQ bằng những cam kết như:

“Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam;…

Để ý câu “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.” Đây là sự lựa chọn của đảng CSVN, vì lợi ích của đảng này. Không hề là sự lựa chọn hay là ưu tiên của dân VN.

Nhưng trong diễn văn của thủ tướng VN cũng có chêm câu:

“Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác.”

Tức là khi VN khẳng định việc kiên trì “đường lối đối ngoại độc lập tự chủ” thì không có điều gì có thể cấm cản VN, ngay cả TQ, nếu VN mở rộng quan hệ với các quốc gia khác, nếu quan hệ đó có lợi cho VN.

Ta thấy chính sách “quốc phòng 4 không”, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ta thấy chủ trương này là nhằm trấn an TQ.

Tuyên bố như vậy VN đã tự mâu thuẫn. Vì nếu khẳng định ngoại giao độc lập tự chủ thì không cần phải cam kết 4 không này kia với TQ. Cam kết như vậy cho thấy VN đã lệ thuộc vào TQ, VN mất độc lập, không còn tự chủ.

Theo tôi, VN chỉ cần cam kết tôn trọng Hiến chương LHQ là đủ. Và đây cũng là một lối thoát cho VN không bị TQ lên án là “bội ước”, hay bị ràng buộc vì những tuyên bố của mình.

Hiến chương LHQ không chủ trương quốc gia này liên kết với một quốc gia kia để chống một quốc gia khác. Hiến chương LHQ không khuyến khích việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nhưng hiến chương LHQ không cấm một quốc gia có thể liên kết với một hay nhiều quốc gia khác với mục đích tự vệ đa phương. Hiến chương LHQ cũng không cấm việc một hay nhiều quốc gia có thể sử dụng vũ lực để chống lại một đe dọa đến từ một hay nhiều quốc gia khác.

Tức là VN có thể “liên minh quân sự” với một (hay nhiều) quốc gia khác, như Hoa kỳ, nhằm mục đích “tự vệ”. VN cũng có thể cho phép một hay nhiều quốc gia khác đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, dĩ nhiên cũng với mục tiêu “tự vệ”… mà TQ không thể phê phán điều gì.

Lý do nội tại, đối với VN, là vấn đề nhân quyền. VN hiện thời sẽ không chấp nhận bất kỳ một nhượng bộ nào về “nhân quyền”, đặc biệt các quyền tự do về “chính trị”. Bà Harris đã không tiếp xúc với bất kỳ nhà tranh đấu nào của VN trong chuyến công du này. Mặc dầu bà có buổi tiếp xúc với đại diện VN trong giới xã hội dân sự như giới đồng tính, bình đẳng giới v.v… Điều này có thể giải thích, bà Harris có thể không muốn làm phật lòng đảng CSVN, trong lúc nước Mỹ cần một quan hệ khăng khít “chiến lược” với VN để chống lại sự “trỗi dậy không hòa bình của TQ”.

Lý do trên có vẻ “thiếu thuyết phục”, vì mục tiêu chống lại sự “trỗi dậy không hòa bình của TQ” của Mỹ trùng hợp với tầm nhìn dài hạn của VN. Tham vọng của TQ không chỉ thôn tính Biển Đông mà còn đưa các “chư hầu cũ” vào vòng ảnh hưởng của “Thiên triều”, như tiền bán thế kỷ 19. Các chư hầu cũ của TQ bao gồm VN và hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. VN ngả về phía Mỹ là điều tự nhiên. Không người VN nào muốn VN lại trở thành chư hầu của TQ thêm một lần nữa. Dĩ nhiên loại trừ thành phần thân TQ. Thành phần này phải dựa vào TQ để giữ quyền lực (và quyền lợi).

Có nhiều phương cách để Mỹ đạt mục tiêu, mà phương cách đầu tiên là phương cách “hòa bình”. Ta thường nghe các nhà ngoại giao Mỹ lặp đi lặp lại nhiều lần, là yêu cầu TQ phải “tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Mà “luật quốc tế” là gì nếu không phải là “sự đồng thuận” của nhiều quốc gia? Luật quốc tế hiện thời, cũng như nền hòa bình hiện thời, “pax americana”, do Mỹ và Đồng minh thiết lập từ sau Thê chiến thứ II.

TQ muốn lôi kéo các quốc gia khác theo mình, bằng các phương tiện đầu tư kinh tế và mua chuộc tài chánh, mục đích “áp đặt lại luật chơi”. Phe nào được nhiều quốc gia ủng hộ, “luật lệ quốc tế” sẽ do phe đó áp đặt.

VN không theo Mỹ trở thành điều “bất bình thường”. Không quốc gia nào theo phe gây thiệt hại cho lợi ích cho đất nước mình hết cả.

Lãnh đạo CSVN có thể chưa nhìn thấy, nếu phương pháp “hòa bình” của Mỹ thất bại. Nếu VN quyết định theo phe TQ, Mỹ còn có “plan B”, phương pháp bỏ VN và Biển Đông cho TQ.

Trên phương diện “địa lý chiến lược”, nếu có cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và TQ, nếu VN ngả về phía TQ cán cân lực lượng sẽ không thay đổi. Mỹ chỉ cần phong tỏa các eo biển (Malacca, Sunda, Bashi…) và củng cố “chuỗi đảo thứ nhứt” thì TQ (và cả VN) sẽ “chết ngộp” ở Biển Đông. Lúc đó TQ bị “dồn vào chân tường” chắc chắn sẽ “nổ súng” để phá vòng vây. Ở điểm này, khoa học quốc phòng, TQ phải mất ít ra 30 năm nữa mới đuổi theo kịp Mỹ.

Ghi thêm điều này là để cho những người còn “nghi ngại” khi đi với Mỹ. Ta phải biết là “thời cơ” đến là chỉ đến một lần và thời cơ không ở đó chờ mình suy nghĩ. Đi với Mỹ là lưa chọn giải pháp “hòa bình”. Quay lưng với Mỹ là thúc đẩy Mỹ lựa chọn “plan B”, phương pháp không hòa bình. Điều lo sợ nhứt của mọi lãnh đạo cũng như mọi người dân Mỹ họ thấy TQ qua mặt nước Mỹ. Đại đa số dân Mỹ có thể ủng hộ chiến tranh để giữ vũng vị trí số một của quốc gia mình.

BOLD BOLD: Trở lại vấn đề vì sao bà Harris không gặp gỡ vị đại diện nào của phe đấu tranh “dân chủ, nhân quyền”. Theo tôi, lý do là đa số các nhà tranh đấu “dân chủ và nhân quyền” có tiếng tăm ở VN ủng hộ ông Trump.

Có lẽ các nhà tranh đấu VN không quen với tập quán dân chủ của Tây phương cũng như chưa thấu đáo hết ý nghĩa về “dân chủ và nhân quyền”. Ở các xứ Âu, Mỹ, một chính trị gia chỉ cần đứng chung chụp hình, bắt tay, hay biểu lộ ý kiến “ủng hộ” một người như Trump, sự nghiệp chính trị người đó xem như tiêu tan. Anh (chị) không còn là “nhà dân chủ” khi anh ủng hộ một người có thiên hướng độc tài (như Trump). Anh (chị) không còn là một “nhà dân chủ, nhà tranh đấu cho nhân quyền” đúng nghĩa khi anh chị ủng hộ một người bất chấp lẽ phải, bất chấp sự thật, sử dụng mọi phương tiện “bá đạo”, gây chia rẽ bằng sự phỉ báng cá nhân, gây kích thích thù hận da màu… (như Trump) để đặt được mục tiêu.

Đứng chụp hình, bắt tay, hay ủng hộ bằng mọi hình thức… một người mà cả đời thắng được là nhờ thủ đoạn và nói láo, một người phi đạo đức, có thiên hướng “độc tài”, ủng hộ chủ nghĩa “da trắng ưu việt”… sự nghiệp chính trị người đó sẽ “cháy”. Bà Harris có nguy cơ “cháy bài” khi bà ngồi chung, hay yểm trợ, những thành phần ủng hộ các chủ trương “phi dân chủ, phản nhân quyền của Trump”.

Lý do nội tại khác, về phía Mỹ, là vấn đề “di sản chiến tranh”. Ta thấy trước đây quan hệ VN và Mỹ bế tắt vì VN đòi “bồi thường chiến tranh”. Điều này kéo dài đến 20 năm sau cuộc chiến (1975-1995).

Hiện thời cũng có trí thức VN, thuộc thành phần thiên tả ngày xưa, cũng yêu cầu Mỹ phải “xin lỗi” VN, vì những tội ác mà Mỹ đã gây ra ở VN.

Yêu sách điều này sẽ đặt lại mọi thứ, từ danh nghĩa cuộc chiến, ai là phía xâm lăng ai là phía tự vệ, ai là nạn nhân ai là thủ phạm. Tội ác của các bên gây ra trong chiến tranh nếu viết cho đủ thì phải hai ba cuốn sách. Đã đành lịch sử sẽ được viết bởi phía chiến thắng.

Nhưng lẽ phải, chân lý không dễ dàng bị bóp chết bởi sức mạnh.

Đòi Mỹ “bồi thường chiến tranh”, vì “tội ác” của họ gây ra cho VN. Nên nhớ VN ở đây là Việt Nam Cộng Hòa. Hôm trước báo chí nước ngoài so sánh Afghanistan hôm nay giống với VNCN 1975. Phía ngoại giao VN có lời phản đối dữ dội. Lấy “ánh sáng lịch sử” soi xét thì CSVN và MTGPMN ngày xưa có khác gì Taliban hôm nay? Nhứt là về mặt “dã man, khát máu, hiếu chiến…”

Vì vậy theo tôi, các trí thức chủ trương vụ đòi “Mỹ phải xin lỗi” và đòi “bồi thường chiến tranh”, coi chừng cây gậy đập ngược vô đầu mình. Đảng CSVN trên thực tế mới là phía cần phải xin lỗi dân tộc VN. Vì họ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân (trong đó có nguyên nhân ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô cho TQ”), gây tang thương và đổ nát cho đất nước và dân tộc VN.

Trở lại vấn đề quan hệ Mỹ-Việt.

Theo tôi thì, vì lợi ích của nhân dân và đất nước, đảng CSVN cần phải thay đổi. Ta thấy là dư luận người dân trong nước phải nói là 90% ủng hộ Mỹ, theo Mỹ chớ không theo TQ. Qua các vấn đề như du học sinh hay vắc-xin. Ta thấy rõ rệt là hầu như tất cả dân VN, kể cả cán bộ CS cao cấp, đều muốn cho con cái mình đi học ở Mỹ, hay muốn được chích vắc-xin của Mỹ. Nếu bây giờ có cuộc trưng cầu dân ý, hỏi là VN nên theo Mỹ hay theo TQ, ta có thể kết luận là 90% dân chúng theo Mỹ. Rõ ràng thời gian đã làm thay đổi. Trăng TQ bây giờ không thể tròn bằng trăng nước Mỹ. (Bình Luận từ Facebook) Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/08/31/ban-ve-quan-he-viet-my-qua-chuyen-cong-du-cua-pho-tong-thong-kamala-harris/

.