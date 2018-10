Những Điểm Chính Về Luật Gánh Nặng Xã Hội Mới; Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân Và Đầu Tư Eb-5 Tháng 11-2018

Lê Minh Hải

Trong thời gian gần đây, rất nhiều đồng hương Việt Nam liên lạc với các Văn Phòng Robert Mullins International để hỏi thăm về luật mới liên quan đến các nguồn lợi ích xã hội mà nhiều người đang được hưởng hợp pháp nhưng sẽ gặp rắc rối nếu luật mới về gánh nặng xã hội được áp dụng. Sau đây là một số điểm chính liên quan đến luật mới được đề nghị thi hành.Ai là đối tượng của luật mới về gánh nặng xã hội?Vẫn chưa thể trả lời rõ ràng về câu hỏi này. Nhiều nguồn tin tức nói rằng luật mới CHỈ áp dụng cho những hồ sơ xin điều chỉnh diện cư trú xin quy chế thường trú nhân tại Hoa Kỳ, và những ngọai kiều xin gia hạn chiếu khán hoặc xin chuyển diện. Họ nói rằng điều này không áp dụng cho những hồ sơ ở lãnh sự vì thuộc thẩm quyền của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ.Sở di trú muốn Bộ Ngọai Giao dùng luật mới về gánh nặng xã hội cho những người đang xin chiếu khán phi di dân hoặc di dân tại các Tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Nhưng điều này tùy Bộ Ngọai Giao quyết định sẽ tiến hành việc duyệt xét ra sao và họ không cam kết sẽ đi theo chính sách của Bộ Nội An. Bộ Ngọai Giao sẽ quyết định ai có thể đến Hoa Kỳ từ nước ngòai.Khi nào luật mới về gánh nặng xã hội có hiệu lực?Có thể đến cuối năm 2019 hoặc sau đó. Cần nhớ rằng Bộ Nội An nói rằng người dân đang dùng những lợi ích công cộng sẽ không bị phạt nếu họ ngưng sử dụng những lợi ích này trong vòng 60 ngày sau khi luật sau cùng được phổ biến - có nghĩa là đến giữa năm 2019 hoặc sau đó.Bộ Nội An đã phổ biến luật Đề Nghị Gánh Nặng Xã Hội vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 vừa qua. Họ sẽ mở ra trong 60 ngày, cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2018. Sau đó, Bộ Nội An phải đọc tất cả những bình luận trong cộng đồng, sọan ra những phản hồi từng vấn đề quan trọng và có thể sẽ phải thay đổi nhiều vấn đề quan trọng. Tiến trình này thường mất nhiều thời gian. Sáu tháng khó thể thực hiện và có thể sẽ phải mất cả năm trời để hòan tất. Sau đó, Bộ Nội An sẽ đưa ra "luật sau cùng". Nếu luật này không bị một chánh án liên bang chận lại, thì luật này sẽ có hiệu lực. Nếu luật này bị một thẩm phán chận lại, mọi việc sẽ phải đáo tụng đình đến Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là quyết định cuối cùng sẽ có trong năm 2010. Cho đến lúc đó, luật hiện nay về gánh nặng xã hội vẫn tiếp tục như cũ.Sau khi Luật Sau Cùng được phổ biến, Bộ Nội An sẽ bắt đầu từ chối cấp Thẻ Xanh và phi di dân xin chuyển diện cư trú cho bất cứ ai được xem là - trong tương lai - sẽ nhận bất cứ lợi ích nào của chính phủ dựa trên một danh sách đặc biệt.Các nhân viên Sở di trú phải quyết định ai "có vẻ như sẽ là một gánh nặng xã hội" ở bất kỳ lúc nào trong tương lai, và có ít nhất 15 yếu tố mà họ phải quan tâm, bao gồm việc sử dụng các lợi ích công cộng trong quá khứ, tuổi tác, tiền trả y phí, số người nương tựa, giáo dục, việc làm và khả năng ngôn ngữ, và sự tín nhiệm về người bảo lãnh làm bảo trợ tài chánh.Cách lạc quan duy nhất về đơn bảo trợ tài chánh là cần thể hiện lợi tức gia đình trên 250% theo bảng quy định về mức nghèo đói của liên bang. Có nghĩa là gia đình hai người không con cần có lợi tức trên 41.150 mỹ kim một năm, và gia đình 5 người cần có lợi tức 73.550 mỹ kim một năm.Điều cần hiểu rõ là không ai sẽ bị phạt dùng những lợi ích công cộng cho đến khi Bộ Nội An phổ biến bản Luật Sau Cùng và điều này sẽ không xảy ra cho đến giữa năm 2019 là sớm nhất. Điểm rất quan trọng mà chúng ta cần hiểu, đó là chưa có gì thay đổi cả.Luật đề nghị sẽ rất khó tiên đóan nếu đơn có sẽ được thành công hay không. Bộ Nội An đưa ra qúa nhiều yếu tố mới để nhân viên di trú xem xét kỹ lưỡng. Bộ Nội An đòi hỏi các nhân viên của mình vượt ra ngoài quyết định về sự hợp lệ thông thường cấp thẻ xanh hoặc các diện chiếu khán (visa) và cố hình dung điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chẳng hạn như: Đương đơn này có vẻ như sẽ bị ảnh hưởng nặng về tài chánh ở bất cứ điểm nào trong đời sống của họ không? Nếu có, hãy từ chối đơn của họ.Những lợi ích nào nằm trong phần quyết định về gánh nặng xã hội?Đó là các lọai bảo hiểm y tế Madicaid, Medicare Part D Low Income Subsidy, Tem phiếu thực phẩm (Food Stamps), chữa trị trong bệnh viện lâu dài với phí tổn của chính phủ, chương trình Section 8 Housing Choice Voucher Program, Section 8 Project-Based Rental Assistance, và Public Housing.Những lợi ích nào không bị xem là gánh nặng xã hội?Luật này không bao gồm những trường hợp cần trợ giúp y tế khẩn cấp, trợ giúp thiên tai, các chương trình ăn trưa trong trường học trên tòan quốc, chăm sóc nuôi dưỡng và con nuôi, chương trình Head Start. Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, The Children's Health Insurance Program (CHIP) không bị xem là gánh nặng xã hội.Những lợi ích của ai bị xem là gánh nặng xã hội?Theo luật đề nghị, Bộ Nội An sẽ chỉ xem xét việc nhận trợ cấp của cá nhân người nộp đơn nước ngoài mà thôi. Việc nhận trợ cấp của những thành viên khác trong gia đình sẽ không nằm trong quyết định xem đương đơn ngọai quốc này có thể trở thành gánh nặng xã hội không.Chúng ta có thể kết luận rằng thật vô ích nếu cố gắng đóan những chi tiết chính xác về Luật Gánh Nặng Xã Hội Sau Cùng. Trong một vài tháng sắp tới, nhiều điều có thể thay đổi và nhiều đòi hỏi có thể thêm vào hoặc bớt đi.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 11-2018(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/06/2011 (Tăng 3 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/03/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 15/09/2016 (Tăng 3 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2017)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/01/2012 (Tăng 5 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/03/2014)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 08/07/2006 (Tăng 3 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/01/2007)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2005 (Tăng 5 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/06/2005)(7) Diện Đầu Tư Định Cư EB-5 (trực tiếp/hoặc gián tiếp qua Trung Tâm Vùng): 01/02/2016 (Tăng 01 tháng)(8) -Tu Sĩ-SR: (Luôn luôn hiệu lực)Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nhóm di dân nào có thể được xem là sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất nếu luật mới có hiệu lực?- Đáp: Điều này có thể xảy ra cho những cha mẹ của công dân Hoa Kỳ sẽ bị từ chối chiếu khán hoặc thẻ xanh.Theo danh sách những điều lệ mới mà Bộ Nội An muốn, một số rất lớn các cha mẹ có thể bị từ chối dựa trên tuổi tác, lợi tức, điều kiện sức khỏe hoặc khả năng Anh ngữ.- Hỏi: Mục đích chính của Luật Mới Về Gánh Nặng Xã Hội là gì?- Đáp: Theo nhiều chuyên gia về di trú, luật mới về gánh nặng xã hội có hai mục đích:(1) Luật đề nghị được phác thảo bởi Tòa Bạch Ốc để làm chậm và làm giảm vấn đề di dân hợp pháp. Trong quá khứ chưa hề xảy ra việc một người di dân phải là giới trung lưu mới được trở thành công dân Hoa Kỳ.(2) Mục đính trực tiếp của luật mới này là bắt đầu dọa người ta ngay bây giờ. Mục tiêu của Tòa Bạch Ốc là gây hoang mang, thuyết phục người di dân đang ở Hoa Kỳ là họ không nên dùng những lợi ích công cộng. Đã có những bằng chứng cho thấy nhiều di dân đã ngưng không dùng những lợi ích công cộng nữa, mặc dù họ và con của họ đang hợp lệ hưởng trợ cấp thực phẩm (Food Stamps) và những lợi ích khác.- Hỏi: Phí tổn sẽ ra sao nếu dùng luật mới Gánh Nặng Xã Hội?- Đáp: Phòng nhân lực của Bộ Nội An sẽ cần nhiều thời gian hơn để thẩm định những hồ sơ xin điều chỉnh diện cư trú xin thẻ xanh và những phi di dân xin gia hạn chiếu khán và xin chuyển diện. Điều này sẽ làm cho các nhân viên di trú mất nhiều thời gian hơn. Theo Bộ Nội An, những phí tổn trực tiếp trong 10 năm liên quan đến điều luật mới sẽ cao khỏang 1 tỷ 300 triệu mỹ kim. Hành pháp ước tính luật mới sẽ ảnh hưởng khỏang 382.000 người mỗi năm, nhưng các ước tính khác cho rằng con số sẽ cao hơn 500.000 người.