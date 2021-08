Quân Mỹ rút xong, còn khoảng 200 công dân Mỹ và nhiều ngàn đồng minh Afghan sót lại ở Afghanistan, sẽ thu xếp bay các chuyến đặc biệt sau. Tòa Đại Sứ Mỹ ở Kabul bỏ trống, nhân sự sang Qatar đặt trụ sở.

- Quân Mỹ rút xong, còn khoảng 200 công dân Mỹ và nhiều ngàn đồng minh Afghan sót lại ở Afghanistan, sẽ thu xếp bay các chuyến đặc biệt sau. Tòa Đại Sứ Mỹ ở Kabul bỏ trống, nhân sự sang Qatar đặt trụ sở. Chính phủ Taliban sẽ ra mắt 3/9/2021, Đức bảo nên gồm nhiều thành phần (hòa hợp hòa giải?)

- Louisiana bão Ida: 3 người chết (1 bị cá sấu tấn công). Khuyên dân trốn bão khỏi New Orleans khoan trở lại vì còn mất điện, 3 tuần sau mới nối dây điện lại được. Hư hại 100 tỷ đô.

- Bạo lực XHCN: muốn phá nhà ai cũng được, chỉ cần tố cáo là dân F1. Số ca tử vong ở SG do Covid-19 tăng. 80% bệnh nhân SG mắc mới COVID-19 tự khỏi sau 5 - 6 ngày. SG: Hơn 144.000 F0 đang được điều trị, cần hơn 8,1 triệu liều vaccine đến hết năm 2021. Bí ẩn XHCN: 15 triệu liều Pfizer thiệt hay giả?

- Minnesota: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Abeler bóp méo số liệu để tung tin giả chống chích ngừa

- 1 giáo sư 88 tuổi ở đại học Georgia đang dạy trong lớp, tuyên bố về hưu sau khi 1 SG từ chối mang khẩu trang

- Mỹ kiện Iowa, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Utah vì cấm cưỡng bách mang khẩu trang

- Luật sư John Coale: hồ sơ Trump kiện Google, Facebook và Twitter có thể lên tới Tòa Tối Cao

- Michigan: nghị viên Eddie Kabacinski bán hàng thương hiệu Trump không giấy phép, nhiều hành vi kỳ thị

- các ty cảnh sát tại tiểu bang Florida nhức nhối vì tăng vọt cảnh sát chết, nhập viện, cách ly vì dịch

- HỎI 1: Thượng nghị sĩ Cornyn nói có 30,000 lính Mỹ đang đóng ở Taiwan? ĐÁP 1: TNS nói thế, nhưng sai.

- HỎI 2: Truyền hình VN đang bị TQ đồng hóa? ĐÁP 2: Đó là phân tích của nhà văn Nguyễn Ngọc Chu.

QUẬN CAM (VB-31/8/2021) --- Quân đội Mỹ đã rút khỏi Afghanistan. Trong 17 ngày qua, phi cơ Không lực Mỹ đã di tản 120,000 công dân Mỹ, công dân các nước đồng minh và các đồng minh người Afghan. Chính thức kết thúc 20 năm hiệnd iện quân lực Mỹ ở Afghanistan, theo lời Tổng Thống Biden loan báo.

Sau khi 5 chiếc phi cơ Mỹ cuối cùng rời Afghanistan hôm Thứ Hai, còn để lại phía sau là gần 200 công dân Mỹ và nhiều ngàn người Afghan đồng minh. Bây giờ họ sẽ phải dựa vào chính phủ Taliban mới có thể ra đi.





Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa người Mỹ và người Afghan đồng minh ra khỏi Afghanistan, và sẽ làm việc với các nước láng giềng của Afghanistan để đón họ bằng các chuyến bay đặt riêng, sau khi sân bay Kabul mở lại dưới chế độ Taliban.

Blinken nói tiến trình sẽ gay go, và tổng số công dân Mỹ còn kẹt lại và muốn ra đi có lẽ khoảng gần 100 người. Tòa Đại Sứ Mỹ tại Kabul sẽ vẫn đóng cửa, bỏ trống trong thời gian chưa rõ. Các nhà ngoại giao Mỹ sẽ đặt trụ sở ở Doha, Qatar.

Tướng TQLC Frank McKenzie, Tư lệnh Trung Tâm Hành Quân, nói trong các giờ cuối di tản đã có thể đưa tới 1,500 người Afghan ra đi, và hoàn toàn không còn công dân Mỹ nào tại sân bay Kabul và không công dân Mỹ nào trong các chuyến bay cuối cùng.

Tướng McKenzie nói về trường hợp các công dân Mỹ còn kẹt ở Afghanistan nhưng không tới được sân bay Kabul để di tản, rằng chuyện đó là đau lòng, nhưng "tôi nghĩ là, nếu chúng ta ở lại thêm 10 ngày, cũng sẽ không đưa tất cả mọi người ra như ý muốn được."

Đe dọa khủng bố tấn công vẫn lớn ở Afghanistan, vì có ít nhất 2,000 thành viên cực đoan trong nhóm ISIS-K, trong đó nhiều người vừa được ra khỏi tù sau khi quân Taliban chiếm lại Afghanistan. Quân Taliban và quân ISIS-K là tử thù của nhau.

Dàn vũ khí phòng không và dàn phi đạn bắn chận tại sân bay Kabul vẫn giữ hoạt động "cho tới vài phút cuối cùng" trước khi phi cơ Mỹ cuối cùng cất cánh. Điều cuối cùng quân Mỹ làm là, làm tê liệt, hủy diệt tạm hệ thống phòng thủ này có tên là C-RAMS (Hệ thống chống phi đạn, chống đại pháo). Không phá nổ để hủy, vì có thể tương lai sẽ cho sử dụng lại.

Trong khi đó, quân Mỹ cũng làm tê liệt 27 quân xa Humvees và 73 phi cơ để sẽ không bao giờ dùng được nữa. Nhưng quân Mỹ vẫn để một số thiết bị sẽ hoạt động bình thường cho Taliban nhằm điều hành sân bay, trong đó có 2 xe cứu hỏa, vài xe chất đồ lên cao, các bậc thang lên phi cơ.





Ngoại Trưởng Blinken nói Mỹ sẽ làm việc với Turkey và Qatar để giúp nhân sự 2 chính phủ này khởi động lại sân bay Kabul, có thể cho các chuyến bay hàng ngày từ các phi cơ đặt riêng để giúp đưa những người cần ra khỏi Afghanistan.

Taliban cho biết sẽ công bố chính phủ mới vào ngày 3/9/2021, theo thông tấn Nga Sputnik. Trước đó trong ngày, Ngoại Trưởng Đức Heiko Maas nói rằng Đức sẽ chờ xem chính phủ Taliban có sẽ "bao gồm" nhiều thành phần, theo yều cầu của Tây phương hay không.

--- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (5.444), Bình Dương (4.530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214), Đồng Tháp (138), Đà Nẵng (123), Tây Ninh (118), Kiên Giang (99), Nghệ An (81), Hà Nội (77), Khánh Hòa (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Bình Thuận (59), Cần Thơ (53), Quảng Bình (47), Quảng Ngãi (40), Thừa Thiên Huế (25), Phú Yên (23), Bình Phước (22), An Giang (17), Đắk Lắk (17), Trà Vinh (14), Bến Tre (13), Hậu Giang (11), Bình Định (8 ), Thanh Hóa (8 ), Vĩnh Long (7), Phú Thọ (6), Ninh Thuận (6), Sơn La (6), Bạc Liêu (5), Lạng Sơn (5), Lâm Đồng (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Quảng Trị (3), Gia Lai (3), Kon Tum (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), Bắc Ninh (1) trong đó có 7.231 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca. Tại TP. SG giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.

Bạo lực XHCN: muốn phá nhà ai cũng được, chỉ cần tố cáo là dân F1. Người F0 là người có dương tính COVID. Còn F1 là người từng đứng gần trong khoảng 2 mét cách người F0. Công an đã phá cửa nhà dân để xông vào, lôi người F1 đi cách ly tập trung. Báo trong VN kể chuyện: Phá cửa, cưỡng chế phụ nữ F1 đi cách ly ở Nghệ An. Có thể xem hình ảnh trên YouTube báo Tuổi Trẻ.

Tin buồn: Số ca tử vong do Covid-19 tăng. Sau 8 ngày xu hướng giảm, hôm qua số ca tử vong do Covid-19 tại TP HCM tăng trở lại với 335 ca, nhiều hơn 90 ca so với ngày trước. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chống dịch trên địa bàn chiều 31/8. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận gần 216.000 ca nhiễm, trải qua ngày thứ 9 siết chặt giãn cách với yêu cầu "ai ở đâu yên đó".

Tin vui: 80% bệnh nhân SG mắc mới COVID-19 tự khỏi sau 5 - 6 ngày. Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, 80% bệnh nhân mắc mới COVID-19 tại thành phố hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau 5 - 6 ngày. Tại họp báo chiều 31/8, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến ngày 31/8, thành phố có hơn 59.000 F0 điều trị tại nhà là các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Nhờ quét mã QR, công an SG phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường, qua các chốt chặn. Công an phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận 10 và 12. Công an TP đang điều tra và xử lý theo quy định.

SG: Hơn 144.000 F0 đang được theo dõi, điều trị. Hiện thành phố đang điều trị cho 40.133 F0 tại các cơ sở y tế, 83.643 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà và 20.604 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC), trong số 83.643 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, có 59.093 người được cách ly tại nhà ngay từ đầu và 24.050 người sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

SG cần hơn 8,1 triệu liều vaccine Covid-19 đến hết năm 2021. Từ ngày 29/8 đến hết năm nay, TP.HCM tập trung ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi, có bệnh lý nền, người lao động thuộc nhóm cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu.

Bí ẩn XHCN: 15 triệu liều Pfizer thiệt hay giả? SKĐS - Chiều 31/8, trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ & Đời sống, Cục trưởng Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế Vũ Tuấn Cường cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu liên quan đến 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer của Công ty Donacoop. Theo danh sách các đơn vị được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phạm vi nhập khẩu vaccine, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine, trong đó có vaccine COVID-19 do Bộ Y tế công bố (38 đơn vị) đến nay không có Công ty Donacoop. Trả lời trên báo chí, Tổng giám đốc Donacoop cho biết, Donacoop đã thỏa thuận xong với hãng Pfizer sẽ nhập khẩu khoảng 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bên phía đối tác cũng đã chuẩn bị đủ lượng vaccine để cung ứng cho Donacoop. Tuy nhiên, cũng trả lời trên báo chí, đại diện Pfizer Việt Nam cho biết chưa từng làm việc với Donacoop, đồng thời khẳng định, quan điểm nhất quán của hãng là chỉ làm việc trực tiếp với Chính phủ các nước và tổ chức Covax để cung ứng vaccine, không làm việc với doanh nghiệp tư nhân.

--- Luật sư John Coale, đại diện cho Trump, nói rằng ông tin rằng đơn Trump kiện Google, Facebook và Twitter có thể lên tới Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, bởi vì các công ty này đang làm việc cho quyèn lợi chính phủ Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn trên Fox News, John Coale nói có nhiều yếu tố cho thấy các công ty kỹ thuật làm việc cho quyền lợi chính phủ, vì phải phù hợp với tiêu chuẩn chính phủ. Bởi vì các hãng kỹ thuật được chính phủ bảo vệ qua [Section] 230 (Điều Khoản 230: không thể bị kiện vì nội dung do khách hàng đăng lên mạng). Bởi vì công ty tư nhân lẽ ra ở ngoài sự bảo vệ của hành pháp.

--- Thiệt hại của trận bão Ida là khoảng 80-100 tỷ đôla. Các viên chức New Orleans kêu gọi cư dân đã di tản ra xa thì khoan trở về lại, vì bão Ida đã tàn phá thê thảm, và các nhân viên khẩn cấp đang phải lo nối lại dây điện cho nhiều ngàn căn nhà và cơ sở kinh doanh. Công ty điện Entergy nói cần hơn 3 tuần lễ mới hồi phục đầy đủ điện lực đã bị trận bão Ida làm sập nhiều cột điện.

HỎI 1

ĐÁP 1

người lính Mỹ cuối cùng rời Đài Loan là ngày 3/5/1979

có 30 lính Mỹ tại Đài Loan

HỎI 2

ĐÁP 2

Phim ảnh là một phương thức “xâm lược” mềm

Nguyễn Ngọc Chu, Báo Tiếng Dân

Deanna Rodriguez, Tổng quản trị công ty Entergy New Orleans, nói nhiều khách hàng dùng điện sẽ cần tới hơn 3 tuần lễ mới có điện lại, tuy rằng 90% khách hàng sẽ có điện lại sớm hơn. Do vậy, những ai đã di tản ra khỏi New Orleans, thì xin đừng trở về trong khi thành phố sửa chữa lại mạng dây điện.Thị Trưởng LaToya Cantrell nói rằng thành phố tránh được thiệt hại thê thảm như hồi 16 năm trước, khi bão Hurricane Katrina tàn phá dữ dội hơn, nhưng cư dân đã di tản vẫn chưa nên trở về, vì hiện vẫn còn khoảng 880,000 khách hàng Entergy chưa có điện trở lại, giảm từ mức 1 triệu người mất điện hôm trước đó.Mạng lưới điện thoại cấp cứu 911 vẫn còn tê liệt tới khuya Thứ Hai, do vậy cư dân vẫnc hưa nên trở về sớm, theo lời Tyrell Morris, Giám đốc điều hành truyền thông khu vực Orleans Parish Communication District. Ông nói, tê liệt mạng điện thoại cấp cứu không riêng New Orleans, nhưng là nhiều phần miền nam Louisiana.Trận bão Ida gây lụt dâng lên ở nhiều nơi trong Mississippi, nơi có thêm 104,000 khách hàng mất điện, theo nơi quan sát Poweroutage.us. Nhưng trận bão Ida khi vào đất liền, đã giảm tốc lực gió vào hôm Thứ Hai. Nhiều cây gãy đổ, trong khi cột điện bị sụp đổ ở khắp miền đông nam Louisiana.Có tin một con cá sấu tấn công một người đàn ông trong khi nước lụt. Ty Cứu Hỏa St. Tammany Fire Protection ghi lời báo động từ 1 phụ nữ ở Slidell nói rằng bà nhìn thấy 1 con cá sấu tấn công chồng bà, sau khi bà chạy vào trong đề tìm giúp đỡ, thì ông chồng biến mất. Lính cứu hỏa chưa tìm được xác người mất tích, nhưng đoán rằng con cá sấu là nơi nước lụt dâng cao.Cái chết vì cá sấu, nếu xác minh được, sẽ là cái chết thứ 3 liên hệ tới trận bão. Một người đàn ông đã chết trong khi lái xe xuyên qua chỗ nước lụt gần 1 xa lộ. Một người khác chết vì cây ngã, đè chết.--- Hôm Thứ Hai, phóng viên David Montgomery của đài phát thanh Minnesota Public Radio khảo sát về tuyên bố của Thượng nghị sĩ tiểu bang Jim Abeler (Cộng Hòa, Minnesota) rằng có 212 người chết ở Minnesota vì chích thuốc chủng ngừa COVID-19, mà Abeler tuyên bố trong buổi tụ họp đông người phản đối vaccine hồi cuối tuần.Montgomery viết rằng nguồn mà Abeler sử dụng là hệ thống Vaccine Adverse Event Reporting System, tức là VAERS, trong kho dữ kiện CDC, thông tin về những sự kiện bất tường (bệnh, hội chứng) sau khi chích ngừa, nhưng thực sự không hề có trường hợp nào ghi là vaccine gây ra bệnh hay hội chứng.Nghĩa là, có người gặp sự kiện bất tường, có thể vaccine là nguyên nhân, nhưng có thể không liên hệ gì. Có người trở bệnh, nhưng không chứng cớ là do vaccine. Hầu hết sự kiện bất tường là ở người già. Nhưng cũng thực tế là, họ không chích ngừa, thì họ sẽ chết nhanh hơn và đau đớn hơn vì siêu vi coronavirus.--- Một giáo sư 88 tuổi tại University of Georgia trong lớp đã bất ngờ tuyên bố về hưu, và xách cặp bước ra, sau khi 1 sinh viên từ chối mang khẩu trang đúng cách. GS Irwin Bernstein kể với báo The Red & Black của sinh viên trường University of Georgia rằng 1 sinh viên vào lớp ông trong ngày thứ nhì mà không mang khẩu trang.Khi 1 SV cùng lớp trao tặng khẩu trang cho cô SV không khẩu trang, cô kia không mang đúng cách, nói là khó thở. GS Bernstein nhiều lần xin cô mang khẩu trang, che ả mũi. Nhưng cô SV kia cứ lờ đi. GS Bernstein nói rằng ông đã liều thân mang bảo vệ Hoa Kỳ khi nhập ngũ trong Không Lực, nên không mua liều mạng vì chuyện có SV không mang khẩu trang trong lớp.Một trong các sinh viên trong lờp GS Bernstein kể rằng ngay buổi đầu, GS đã yêu cầu mọi người mang khẩu trang, vì GS có bệnh nền là tiểu đường loại 2, dễ gặp hội chứng nặng với COVID-19. Khi nữ sinh viên kia không chịu mạng khẩu trang đúng, vài phút sau, GS Bernstein tuyên bố: "Vậy là xong. Tôi về hưu."Sinh viên kể với tờ báo rằng "Chúng tôi nhìn ông gom hết giấy tờ bài vở vào cặp và bước ra khỏi lớp."--- Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ hôm Thứ Hai nói rằng Bộ tiến hành điều tra về dân quyền nhắm vào 5 tiểu bang Iowa, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Utah vì các nơi này ra lệnh toàn tiểu bang cấm cưỡng bách mang khẩu trang. Lý do điều tra: có thể kỳ thị chống các học sinh bị khuyết tật.Vì các học sinh khuyết tật được xem là có bệnh nền dễ nguy hiểm với tính mạng nếu bị lây dịch COVID. Nghĩa là, cấm cưỡng bách mang khẩu trang là kỳ thị.Các viên chức ghi rằng họ chưa điều tra nhắm vào các tiểu bang Arizona, Arkansas, Florida và Texas vì các tiểu bang này chưa thực hiện chính sách cưỡng bách toàn tiểu bang vì đang tranhc hấp ở tòa án.--- Kiếm tiền từ thương hiệu Trump không dễ. Eddie Kabacinski, nghị viên địa hạt 5 ở thành phố Warren, Michigan, đã bị cảnh sát phạt vì bán các món hàng mang thương hiệu Trump mà không có giấy phép tại một buổi biểu tình ở thị trấn Utica.Patrick Green, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Warren, nói với báo Oakland Press, rằng Hội đồng không có quyền trừng phạt hay lột chức hay sa thải Kabacinski ra khỏi Hội đồng, như nhiều người yêu cầu làm như thế. Những người ủng hộ Trump thường xuyên tụ họp ở ngã tư nơi Kabacinski bị bắt để bày tỏ ủng hộ Trump.Chưa hết, Kabacinski cũng thường xuyên phản đối các biện pháp an toàn ngừa dịch, cũng đang bị một số cư dân kêu gọi truất phế vì bị cho là có nhiều hành vi kỳ thị dân da đen.--- Theo báo AXIOS, các ty cảnh sát tại tiểu bang Florida nhức nhối vì nhiều cảnh sát chết vì COVID-19 trong khi thêm nhiều cảnh sát bị lây dịch hơn. Cho tới giờ có 29 cảnh sát tại Florida đã chết vì dịch, trong khi lực lượng cảnh sát ngoài phố mỏng hơn vì bị lây dịch.Cảnh sát trưởng Polk County là Grady Judd thú nhận đa số cảnh sát nhập viện vì COVID là chưa chích ngừa. Judd kêu gọi cảnh sát hãy "lắng nghe các bác sĩ, đừng nghe lời chính khách, hãy đi chích ngừa... Nếu các bạn không muốn chích ngừa, hãy nhớ tới các chết của Christopher Broadhead mà rủ nhau đi chích ngừa." Cảnh sát Christopher Broadhead, 32 tuổi, vừa mới chết hôm Thứ Hai.. Ty Cảnh Sát Quận Polk County hiện có 50 cảnh sát xét nghiệm dương tính, với 5 người nhập viện và 1 người đang nằm máy thở.. Báo Axios ghi rằng gần 100 cảnh sát Quận Sarasota County đang cách ly vì COVID.. 19 cảnh sát thị trấn St. Petersburg hôm Thứ Bảy nghỉ bệnh vì COVID, nhưng không ai nhập viện.---: Thượng nghị sĩ Cornyn nói có 30,000 lính Mỹ đang đóng ở Taiwan?: TNS nói thế, nhưng sai. Báo Taiwan News ghi rằng Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-TX) hôm Thứ Ba 17/8/2021 ghi nhầm lẫn rằng đang có 30,000 lính Mỹ đang đóng ở Đài Loan, nơi thực sự không có Mỹ đóng quân từ hơn 40 năm.Đảng Kuomintang tại Đài Loan trả lời Cornyn rằngBộ Quốc Phỏng Mỹ đưa ra con số trong báo cáo ngày 30/6/2021, ghi rằng, trong đó: 23 lính TQLC, 5 lính Không Quân, 2 lính Hải Quân. Có 15 dân sự làm việc cho Bộ Quốc Phòng Mỹ đang ở Đài Loan: 1 cho Bộ Binh, 1 Hải quân, 13 phóng viên Bộ Quốc Phòng Mỹ. Chi tiết:---: Truyền hình VN đang bị TQ đồng hóa?: Đó là phân tích của nhà văn Nguyễn Ngọc Chu.-- 30-8-20211. CÓ NHIỀU LOẠI VIRUS

Ngay trước giờ đến Hà Nội của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp với lý do tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine Vero sell của Trung Quốc để chống lại virus corona đến từ Vũ Hán. Sự kiện này làm nẩy sinh nhiều vấn đề, trong đó có sự nhắc nhở, rằng cùng lúc Việt Nam bị xâm hại từ nhiều loại virus, chứ không chỉ riêng từ virus corona.



2. VIỆT NAM CÓ THỪA KÊNH TRUYỀN HÌNH?

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại Việt Nam có 133 kênh truyền hình trung ương và cấp tỉnh (không tính cấp huyện) được nuôi dưỡng bằng nguồn kinh phí nhà nước. Trong đó (không tính1 kênh nhưng được duy trì ở 2 kênh – thường và HD): VTV -17, VTC -15, Các cơ quan trung ương – 6, các tỉnh thành – 95.

Đó là chưa tính 71 kênh trả tiền của: VTVcab (26), SCTV (27), HTVC (9), HanoiCab (5), K+ -4. Và cũng chưa tính đến 18 kênh của AVG cộng tác với các đài truyền hình khác.

Mỗi tỉnh thành có ít nhất là 1 kênh.

Có những tỉnh thành có rất nhiều kênh. Chẳng hạn Bình Dương – 9, TP HCM -7, Vĩnh Long -4, Đồng Nai -4.

Theo báo Thanhnien.vn thì Việt Nam là quốc gia có nhiều đài truyền hình nhất thế giới. Không thể không nghĩ đến đổi mới hệ thống truyền hình Việt Nam.

3. “BỘI THỰC” VÌ PHIM TRUNG QUỐC

Trừ các kênh truyền hình chuyên ngành tương tự như thể thao, còn lại tuyệt đại đa số các kênh truyền hình của Việt Nam đều chiếu phim Trung Quốc. Ngày nào cũng có phim Trung Quốc. Không kênh này thì kênh kia. Không thể thống kê cụ thể. Nhưng với hơn hai trăm kênh truyền hình nêu trên, ước tính hàng ngày có trên 50 kênh truyền hình của Việt Nam chiếu phim Trung Quốc. Có thể còn nhiều hơn nữa.

Có truyền hình nước nào trên thế giới chiếu phim Trung Quốc nhiều như Việt Nam?

Khán giả Việt Nam đang bội thực vì phim Trung Quốc.

4. PHIM ẢNH LÀ MỘT PHƯƠNG THỨC “XÂM LƯỢC” MỀM

Không tẩy chay bất kỳ ai. Nhưng có nhiều nước trên thế giới có phim, sao cứ mãi toàn chiếu phim Trung Quốc?

Nếu không có tiền mua phim thì chiếu phim Việt Nam hoặc thay bằng chương trình khác, hoặc cắt bớt chương trình, hoặc không phát. Thấy phim cho không mà chiếu cũng không khác gì tiếc rẻ mà uống thuốc kháng sinh thừa.

Phim ảnh là một phương thức “xâm lược”.Trong phim ảnh có rất nhiều virus độc. Cho không cũng không chiếu. Vì bị “xâm lược”. Vì bị “ngộ độc”. “Xâm lược” và “ngộ độc” từ thơ bé cho đến già. “Xâm lược” và “ngộ độc” từ lúc nào không hay biết.

Đó là chưa nói đến những tiểu xảo cài cắm đường lưỡi bò và chủ quyền biển đảo như trong các phim Everest – Người tuyết bé nhỏ hay Điệp vụ đỏ.

Các kênh truyền hình địa phương hãy nghĩ lại tình trạng đua nhau chiếu phim không mất tiền từ Trung Quốc. Bị “xâm lược” đã khó chống cự. Nhưng tự mình vô tình rước sự “xâm lược” thì còn khó cứu chữa hơn.

5. KHÔNG ĐỂ BỊ ÁP ĐẢO

Tự bỏ tiền ra làm truyền hình thì không dám bàn. Nhưng truyền hình được cấp từ kinh phí nhà nước là chuyện của toàn dân.

Truyền hình trung ương là của quốc gia. Trên truyền hình trung ương không nên để cho phim của một quốc gia nào thống soái, áp đảo – ngoài nước chủ nhà.

Lãnh đạo khác với người bị lãnh đạo ở tầm nhìn xa. Không thể không có những biện pháp thích hợp để thay đổi. (Bình Luận từ Facebook)

