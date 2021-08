UNHCR xin các nước biên giới mở cửa đón tỵ nạn Afghan, dự kiến thêm nửa triệu người. LHQ xin 800 triệu đô cứu đói dân Afghan. Bom sân bay Kabul: lính Mỹ 13 chết, 18 bị thương; dân Afghan: 95 chết, 145 bị thương. Biden: Mỹ sẽ săn bọn nổ bom, bắt trả giá.

- Tòa Tối Cao cho chủ nhà trục xuất người trễ nợ thuê nhà, ngăn lệnh hoãn trục xuất của Biden

- Vaccine nội hóa xịn hơn vaccine ngoại? SG trong vài ngày, dính thêm 42.000 người F0. SG: Đã tiêm hơn 5,6 triệu liều vắc xin, 62.904 F0 đang cách ly tại nhà. Đi chợ hộ ở SG: chờ hoài, chưa thấy. Pleiku giãn cách.

- bắn chỉ thiên dọa TQ, PTT Harris bị đại sứ TQ ở Hà Nội tố là "bàn tay đen"; báo CSTQ nói Mỹ nằm mơ. Bà Harris họp với các nhà hoạt động đồng tính ở Hà Nội. Harris nói có đòi VC trả tự do một số nhà hoạt động dân chủ.

- UNHCR xin các nước biên giới mở cửa đón tỵ nạn Afghan, dự kiến thêm nửa triệu người. LHQ xin 800 triệu đô cứu đói dân Afghan. Bom sân bay Kabul: lính Mỹ 13 chết, 18 bị thương; dân Afghan: 95 chết, 145 bị thương. Biden: Mỹ sẽ săn bọn nổ bom, bắt trả giá. Di tản thêm 12,500 người/ngày. Bé sơ sinh ra đời trên phi cơ di tản được đặt tên lưu niệm là Reach. Biểu tình ở Moscow đòi bảo vệ phụ nữ Afghan, 2 nhà nữ hoạt động Nga bị phạt $2,670 đôla/người.

- California bầu cử truất phế: 2.3 triệu phiếu bầu xong, 55% những người bầu phiếu sớm là Dân Chủ

- Cali: y tá kiệt sức, nghỉ ào ạt, bệnh viện thiếu nhân sự, nhiều trung tâm ngoại chẩn tính đóng cửa

- TSA: dân Mỹ đi phi cơ giảm thê thảm, vì hành khách lo sợ COVID, hủy chuyến bay ào ạt.

- DB Massie (Cộng Hòa-KY) đã lặng lẽ xóa tweet trong đó so sánh thẻ chích ngừa y hệt thời Đức quốc xã; 1 thực tập sinh trong văn phòng DB Massie từ chức để phản đối

- đa số dân Mỹ ủng hộ việc cưỡng bách chích ngừa và mang khẩu trang ở các sở làm

- HỎI 1: Báo Nhân Dân của TQ viết: Taliban chiến thắng nhờ dân nghèo ủng hộ ở Afghanistan. ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Con Bộ Trưởng giả hồ sơ, học ra bác sĩ, sẽ bị lột bằng? ĐÁP 2: Không phải chuyện ở VN.

QUẬN CAM (VB-27/8/2021) --- Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Hà Nội, bắn phát súng chỉ thiên ra Biển Đông, cam kết thông đường hàng hải, sẽ đối đầu bọn bắt nạt phương Băc... Thế là, Tòa Đại Sứ TQ tại Hà Nội liền tố cáo Hoa Kỳ hành động y hệt "hắc đạo giang hồ" (acting as the “black hand”).

Chưa hết, báo quốc doanh Global Times của CSTQ từ Bắc Kinh viết bài trả đũa, nói rằng Mỹ "đang nằm mơ" khi kích động VN chống lại TQ, nói rằng Mỹ sẽ vui mừng nếu chiến tranh xảy ra giữa VN-TQ. Hiện thời quan hệ kinh tế giữa TQ và VN chặt chẽ và sâu rộng hơn.

Tuy nhiên, bà Harris cũng làm vui một số nhà hoạt động. Bà Harris đã họp bàn tròn với nhiều nhà hoạt động bênh vực người khuyết tật và người đồng tính. Trong buổi họp có Chu Thanh Hà Ngoc (nhà hoạt động chuyển giới), và Đoàn Thanh Tùng (nhà hoạt động LGBTQ - đồng tính, xuyên tính, lưỡng tính).

Bà Harris nói rằng bà cũng yêu cầu CSVN trả tự do cho một số nhà đấu tranh dân chủ, nhưng không nói chi tiết và cũng không nói kết quả có hy vọng gì không.

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (5.383), Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312), Đà Nẵng (202), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (131), Quảng Bình (125), Đồng Tháp (122), An Giang (91), Bình Thuận (87), Hà Nội (77), Cần Thơ (72), Thừa Thiên Huế (70), Đắk Lắk (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Nghệ An (57), Bến Tre (31), Bình Định (29), Thanh Hóa (28), Kiên Giang (28), Phú Yên (21), Trà Vinh (19), Bình Phước (17), Hậu Giang (15), Vĩnh Long (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (9), Sóc Trăng (8 ), Cà Mau (8 ), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Quảng Nam (5), Ninh Bình (5), Hà Nam (4), Gia Lai (4), Sơn La (3), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Hải Dương (1) trong đó có 6.627 ca trong cộng đồng.

- Trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. Tại TPSG tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca, Tiền Giang giảm 42 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại TP. SG (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).

Trưa 27/8: Hơn 1,4 triệu liều AstraZeneca về TP SG; Đã tiêm chủng gần 19 triệu liều vaccine COVID-19. Hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca về TP HCM, nâng số vaccine đã tiếp nhận tại Việt Nam đến nay khoảng hơn 27 triệu liều; Việt Nam dã tiêm chủng gần 19 triệu liều vaccine COVID-19.

96,5%: Vaccine nội hóa xịn hơn vaccine ngoại? Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia vừa chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a đối với vaccine phòng COVID-19 Nano Covax do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất. Theo đó, bước tiếp theo, hồ sơ và dữ liệu nghiên cứu của vaccine Nano Covax sẽ được chuyển sang Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) để họp xem xét cấp phép sau khi Hội đồng Đạo đức có biên bản nghiệm thu kết quả thử nghiệm.

Trước đó, Hội đồng Đạo đức đã họp, thẩm định báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3a thử nghiệm lâm sàng của vaccine Nano Covax, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Báo cáo của nhóm nghiên cứu cho thấy, giai đoạn 3a thử nghiệm trên 1.004 tình nguyện viên, những người đã được tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày có kết quả đạt yêu cầu về tính an toàn. Khả năng trung hòa virus sống của vaccine tại thời điểm ngày thứ 42 (14 ngày sau tiêm mũi 2) là 96,5%.

Gần 100 bệnh nhân tâm thần ở Đồng Nai mắc Covid-19. Đến ngày 26/8, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) ghi nhận 9 ca Covid-19, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng phát hiện 88 ca dương tính SARS-CoV-2.

SG: Đã tiêm hơn 5,6 triệu liều vắc xin, 62.904 F0 đang cách ly tại nhà. Tính đến ngày 26-8, TP.HCM đã tiêm tổng cộng 5.627.728 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Hiện TP có 62.904 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Trưa 27-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện các bệnh viện đang điều trị 37.993 bệnh nhân, trong đó có 2.321 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

SG trong vài ngày, dính thêm 42.000 người F0. TP.HCM xét nghiệm 1,1 triệu mẫu, ra 42.000 ca F0. Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến nay, từ 23/8 đến nay, thành phố xét nghiệm COVID-19 cho 1,1 triệu người, phát hiện 42.000 ca dương tính SARS-CoV-2.

TP Pleiku giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 28/8. Tỉnh Gia Lai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn thành phố Pleiku kể từ 0h ngày 28/8.

SG: Nhiều người dân đặt hàng "đi chợ hộ" gần cả tuần vẫn chưa nhận được hàng, số khác kiên trì đặt lại nhiều lần nhưng bị báo huỷ vì lượng đơn quá tải. Trong thời gian TP SG siết chặt giãn cách "ai ở đâu, ở yên đó", việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân được các cơ quan chức năng thực hiện thông qua các mô hình: đi chợ giúp dân, cung cấp túi an sinh... Tuy nhiên, sau 5 ngày triển khai, nhiều người cho biết đến nay vẫn chưa nhận được hàng mua hộ dù đơn đã đặt 3-5 ngày.

AFGHNISTAN

--- Có ít nhất 13 lính Mỹ chết, và 18 lính Mỹ bị thương trong 2 vụ nổ bom tự sát ngoài cổng sân bay Kabul hôm Thứ Năm. Trong khi đó, ít nhất chết 95 thường dân Afghan và 145 dân bị thương trong vụ bom đó.

.

Pentagon cảnh báo, có thể sẽ có thêm các cuộc tấn công nhắm vào sân bay Kabul từ quân khủng bố ISIS (tử thù của Taliban), hoặc là phi đạn bắn vào, hoặc xe bom, hoặc cách khác, theo lời Tướng Kenneth McKenzie nói với báo Washington Post.





Tổng Thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ săn lùng bọn khủng bố đã nổ bom ở sân bay Kabul. Hội Đồng Bảo An LHQ (gồm 15 nước thành viên) thúc giục cộng đồng quốc tế đưa bọn nổ bom sân bay Kabul ra công lý, theo bản tuyên ngôn chung hôm Thứ Sáu.

Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ (UNHCR) dự kiến sẽ có khoảng nửa triệu hay hơn dân Afghan chạy ra ngoài Afghanistan cuối năm nay. Như thế là cộng thêm con số hiện đã có 2.2 triệu dân Afghan tỵ nạn ngoài nước, đa số là ở Pakistan hay Iran, và khoảng 558,000 người phải rời chỗ ở trong lãnh thổ Afghanistan. UNHCR xin thêm 300 triệu đô để giúp tỵ nạn, và kêu gọi các nước láng giềng mở cửa biên giới đón dân tỵ nạn Afghan vào.



Nội địa Afghanistan cũng thê thảm: sau chiến tranh là đói. LHQ kêu gọi quốc tế giúp 800 triệu đô để cứu đói, vì ít nhất 1/3 dân số Afghanistan đang gặp cơ nguy đói.

Con gái cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk bị hủy tư cách nhập học vì giả mạo hồ sơ

Chính phủ Nga đã phạt 2 nhà hoạt động --- Artemy Pityukov và Ksenia Bezdenezhnykh, số tiền mỗi người 200,000 rubles ($2,670 đôla) vì biểu tình hôm Thứ Hai bên ngoài tòa đại sứ Afghan ở Moscow, để kêu gọi bảo vệ các phụ nữ Afghan gặp tương lai bất định sau khi Taliban nắm quyền. Tòa nói 2 chị biểu tình là "vi phạm trật tự công cộng."Bạch Ốc hôm Thứ Sáu nói hơn 12,500 người được di tản ra khỏi Afghanistan kể từ sáng sớm Thứ Năm (tới sáng Thứ Sáu), qua 35 chuyến bay quân sự và hơn 50 chuyến bay của quân đồng minh. Như thế Mỹ đã di tản 105,000 người ra khỏi Afghanistan kể từ 14/8/2021.Tên bé sơ sinh chào đời cuối tuần qua trên chuyến phi cơ quân sự di tản sản phụ mẹ em bé ra khỏi Kabul đã tiết lộ: Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Trung tâm Hành quân US European Command, nói rằng em bé có tên là, đặt theo tên "Reach 828" của chiếc phi cơ trực thăng C17. Có 2 em bé sơ sinh khác cũng bay di tản tuần qua, nhưng 2 sản phụ đã bể bầu khi vừa tới bệnh viện ở Đức.--- Kiệt sức vì đại dịch COVID-19 đã làm nhiều y tá bỏ nghề, và các giới chức quản trị bệnh viện nói rằng lệnh cưỡng bách chích ngừa của tiểu bang lại làm cho thiếu thêm nhân viên.Chỉ riêng trong tháng qua, 4 y tá trong phòng cấp cứu -- mệt mỏi về bệnh nhân tràn ngập và căng thẳng vì đại dịch COVID --- đã nghỉ việc tại bệnh viện Eureka (Bắc California).Hồi tháng 3/2020, Bộ Y Tế Công Cộng California hợp đồng với Aya Health — một trong các công ty cung cấp y tá lưu động lớn nhất Hoa Kỳ --- đã trả 1 tỷ đô trong 6 tháng để cung cấp y tá cho các bệnh viện và giải quyết nạn thiếu nhân viên y tế.Thiếu y tá đã buộc hệ thống bệnh viện Scripps Health suy tính đóng cửa tạm một số trung tâm ngoại chẩn. Scripps hiện có 5 bệnh viện và 28 trung tâm ngoại chẩn ở vùng San Diego nói rằng nơi này đang phục vụ thêm 20% bệnh nhân trung bình, cao hơn là trước thời đại dịch. Chỉ riêng các việc làm y tá, mức trống chỗ cần tuyền đã tăng 96%.--- Nhiều người du hành đang hủy bỏ các chuyến bay trong khi mùa hè bỗng nhiên tăng vọt số người dính COVID. Cơ quan an ninh giao thông (TSA) báo cáo số người đi đường hàng không trong mùa hè đã thấp nhất vào Thứ Ba và Thứ Tư sau khi tới mức cao nhất du hành trong năm kể từ khởi đầu tháng 8/2021.Hơn 1.4 triệu người đã đi qua các chốt kiểm soát của TSA hôm Thứ Ba, và 1.5 triệu người đi qua hôm Thứ Tư. Đó là mức giảm lớn từ mức 2.2 triệu người báo cáo hồi đầu tháng 8/2021.--- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ một lần nữa đã chận đứng Biden. Tổng Thống Biden đã ra lệnh cấm trục xuất nhà vì lý do mùa đại dịch vẫn còn, nên phải bảo vệ người thuê nhà. Tuy nhiên, Tòa Tối Cao đã quyết định rằng lệnh cấm của Biden vi hiến và phi pháp.Bản văn không ký tên của Tòa Tối Cao ghi rằng lệnh cấm đuổi nhà của Biden đã gây thiệt hại cho nhiều triệu chủ nhà, chủ phố khắp Hoa Kỳ trong khi nhiều người thuê nhà, thuê phố không trả tiền thuê được, và không bảo đảm là sẽ thu tiền đó được nữa. Bản văn nói, nếu muốn áp đặt lệnh hoãn đuổi nhà, Biden phải được Quốc Hội cho phép.--- Hơn 2.3 triệu dân California hôm Thứ Năm đã bầu phiếu cho cuộc bầu cử hỏi ý về truất phế Thống Đốc Gavin Newsom. Như thế là tăng thêm 800,000 phiếu so với ngày hôm Thứ Tư. Thống kê của Political Data Inc. ghi rằng 55% những người bầu phiếu sớm đó là Dân Chủ, những người có thể giúp Newsom giữ được ghế.Trong 23% phiếu nhận được là từ Cộng Hòa. Còn cử tri độc lập là 22%. Con số phiếu bầu đã nhận cao nhất là từ 5 quận: Los Angeles, San Diego, Santa Clara, Riverside và Alameda, theo Political Data Inc.--- Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-KY) đã lặng lẽ xóa một tweet trước đó ông phóng lên mạng vào đêm Thứ Tư, trong đó ghi rằng Hoa Kỳ không còn là một đất nước tự do nữa, nếu người ta cần mang một thẻ để được phép vào tiệm ăn, và các nơi tổ chức các sự kiện.DB Massie bày tỏ chống đối việc phải mang thẻ chứng minh đã chích ngừa, phóng lên kèm với một cánh tay có xâm một con số căn cước người tù dưới thời Đức Quốc Xã, một con số để nhận dạng tù và nhận dạng xác chết trong tù. Tuy nhiên, vài giờ đồng hồ sau, DB Massie đã xóa tweet này.--- Ngay hôm Thứ Năm, Andrew Zirkle, một thực tập sinh làm việc trong văn phòng của Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-KY), công khai đăng lá thư từ nhiệm, chỉ trích DB Massie là đã so sánh việc mang thẻ chứng minh chích ngừa y hệt đánh dấu tù trong lò thiêu Đức quốc xã.Zirkle viết trên Twitter rằng kiểu Dân Biểu Massie so sánh như thế là xúc phạm cộng đồng dân gốc Do Thái, cũng như xúc phạm gia đình của những người đã chết trong lò thiêu Đức Quốc Xã.--- Cuộc thăm dò The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research cho thấy kết quả: phân nửa dân Mỹ ủng hộ việc cưỡng bách chích ngừa ở các sở làm.. 59% nhân viên làm việc từ xa (qua Internet) ủng hộ cưỡng bách chích ngừa ở sở làm.. 47% người đang làm trực tiếp trong sở ủng hộ cưỡng bách chích ngừa ở sở làm.. 1/4 nhân viên (trực tiếp và làm từ xa) chống việc cưỡng bách chích ngừa.. về lệnh mang khẩu trang, 50% dân Mỹ đang làm trực tiếp ủng hộ, 29% chống lại, 59% nhân viên làm từ xa ủng hộ.---: Báo Nhân Dân của TQ viết: Taliban chiến thắng nhờ dân nghèo ủng hộ ở Afghanistan.Sai. Trên tài khoản Weibo của báo People’s Daily viết từ Bắc Kinh ngày 16/8/2021, rằng Taliban chiến thắng nhờ dân nghèo ủng hộ ở Afghanistan. Điều đó là sai. Trước đó một ngày, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ là Hua Chunying nói rằng Taliban chiến thắng là phản ánh "ý chí và lựa chọn của nhân dân Afghan." Cũng là sai, vì người dân không có quyền lựa chọn.. Taliban chiến thắng nhờ bạo lực, nhờ khủng bố, nhờ đức tin Hồi Giáo cuồng nhiệt, nhờ trừng phạt nặng nề những thành phần cởi mở, nhờ được viện trợ tài chánh và vũ khí từ Pakistan và Saudi Arabia, nhờ lực lượng thánh chiến quân Hồi Giáo từ khắp toàn cầu tới tham dự thánh chiến chống Mỹ... Tổ chức nhân quyền HRW nói rằng "có tới 30% sức mạnh chiến đấu của Taliban là từ quân thiện nguyện người Pakistan phục vụ trong các đơn vị tổ chức bởi các đảng chính trị của Pakistan" và "thêm 8-15,000 lính Taliban, theo nguồn tin khác, là ngoại binh, chủ yếu là người Ả Rập từ các nước vùng Vịnh [Ba Tư] và Bắc Phi." Chi tiết:---: Con Bộ Trưởng giả hồ sơ, học ra bác sĩ, sẽ bị lột bằng?: Không phải chuyện ở VN. Bản tin KBS kể chuyện Nam Hàn.Phó Hiệu trưởng Đại học quốc gia Busan Park Hong-won chiều ngày 24/8 đã mở buổi họp báo, quyết định hủy tư cách nhập học Cao học Y năm học 2015 của con gái cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.Ông Park cho biết Ủy ban quản lý công bằng trong tuyển sinh của trường Đại học Busan đã tiến hành điều tra và đưa ra quyết định trên sau khi xem xét tổng hợp về phán quyết của tòa phúc thẩm đối với Giáo sư Đại học Dongyang Chung Kyung-sim, vợ của ông Cho Kuk, và ý kiến tổng hợp nội bộ trường.Vào ngày 10/8 vừa qua, Tòa án cấp cao Seoul đã tuyên án giáo sư Chung Kyung-shim 4 năm tù giam. Hội đồng xét xử công nhận cáo buộc về tiêu cực trong quá trình tuyển sinh của con gái bà Chung. Tòa kết luận hành vi làm giả giấy tờ xác nhận cho con gái, tương ứng với hành vi cản trở công việc, làm tổn hại tới tính công bằng trong công tác đánh giá tuyển sinh của trường.Ủy ban của trường Đại học Busan giải thích đã căn cứ theo đúng phán quyết trên của Hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ kiện Giáo sư Chung.Căn cứ mà trường Đại học Busan ra quyết định trên đó là "Hướng dẫn tuyển sinh Cao học Y năm 2015", trong đó có cấm thí sinh điền thông tin không đúng sự thật trong hồ sơ , nếu không sẽ bị đánh trượt.Mặc dù hủy tư cách nhập học của con gái cựu Bộ trưởng, nhưng Đại học Busan giải thích rằng lý do chính khiến con gái ông Cho được xét đỗ là nhờ thành tích học tập tại đại học và thành tích tiếng Anh, hồ sơ giả mạo không phải là yếu tố chính. Con gái ông Cho xếp thứ 19 trong số 30 thí sinh đỗ vòng xét hồ sơ, trong đó đứng thứ 3 về thành tích tại bậc đại học, thứ 4 về chứng chỉ tiếng Anh.Trong thời gian tới, Đại học Busan sẽ tiến hành các quy trình tiếp theo căn cứ theo Luật quy trình hành chính.Với quyết định trên của trường Đại học Busan, nhiều khả năng giấy phép hành nghề bác sĩ của con gái cựu Bộ trưởng Cho cũng sẽ bị vô hiệu lực. Theo điều 5 Luật Y tế, điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề bác sĩ đó là phải tốt nghiệp đại học Y, lấy bằng cử nhân. Nhiều khả năng kết quả tốt nghiệp của con gái cựu Bộ trưởng Tư pháp cũng sẽ bị vô hiệu lực sau quyết định trên của trường. Chi tiết: