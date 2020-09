20 Người Thuộc Tổ Chức ‘Triều Đại Việt Nguyễn’ Sắp Bị CSVN Đem Ra Xử Về Tội ‘Khủng Bố’

SÀI GÒN, VN – Tòa án CSVN tại thành phố Sài Gòn sắp xử 20 người thuộc tổ chức “Triều Đại Việt Nguyễn” có trụ sở tại Canada về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba, 8 tháng 9 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết sự việc nói trên như sau.

Toà án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 8/9 cho báo Công An biết toà sẽ lên lịch trong thời gian sớm nhất để xét xử 20 người về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Đây là những người bị cáo buộc đã tham gia chế tạo và đặt bom gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh hôm 20/6/2018 khiến 1 cán bộ bị thương.

Theo báo Công An, hai đối tượng chính trong nhóm người này là Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1990) và cha ruột là Nguyễn Khanh. Hai người được xác định đã tham gia một nhóm của người Việt có tên là Triều đại Việt Nguyễn có trụ sở ở Canada. Đây là nhóm đã bị Bộ Công an xếp vào danh sách khủng bố.

Theo báo Công An, hai cha con Khanh và Thanh khai nhận đã có mối quan hệ thân thiết với ông Ngô Hùng, Tổng tư lệnh của Triều đại Việt Nguyễn. Ngô Hùng phong cho Khanh là Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và phong cho Thanh hàm Thiếu tướng. Sau đó Ngô Hùng chuyển 120 triệu đồng cho Khanh và giao nhiệm vụ cho Khanh tổ chức người chế tạo chất nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan công an.

Một người cháu của Khanh là Dương Bá Giang đã chế tạo chất nổ. Khanh đã đưa hai quả nổ cho một người có tên là Vũ Hoàng Nam. Người này sau đó đã chọn địa điểm gây nổ là Công an phường 12, quận Tân Bình. Nhóm người này đã đến đồn công an với lý do xin xác nhận giấy tờ và đặt một trái nổ ở chỗ ghế ngồi tiếp tân, một trái khác ở khu vực để xe, sau đó ra ngoài dùng điều khiển kích nổ và bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo báo Công An, ông Khanh cũng giao một quả nổ khác cho Nguyễn Xuân Phương với yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Nhưng Phương đã vứt quả nổ ở nơi vắng vẻ rồi báo là đặt chất nổ nhưng có thể bị hư.

Cơ quan pháp luật Việt Nam đồng thời cũng đã quyết định khởi tố, truy nã quốc tế đối với ông Ngô Hùng (tên đầy đủ là Ngô Văn Hoàng Hùng).

Trong một lần trả lời Đài Á Châu Tự Do vào tháng 7 năm 2018 từ Canada, ông Ngô Hùng đã xác nhận có liên quan đến nhóm người đặt chất nổ ở trụ sở Công an phường 12 và khẳng định: “Đó là những chiến sĩ của Triều Đại Việt, tôi yêu cầu phải tức khắc trả ngay những người đó. Nếu không trả thì các ông phải gánh hậu quả trong những ngày tới. Cuộc chiến ngày hôm nay không phải chỉ 1 nhóm người công an đó đâu.”

Tuy nhiên ông Ngô Hùng cho rằng ông Nguyễn Tuấn Thanh là người bị bắt oan.