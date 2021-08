bom tự sát ngoài sân bay Kabul: 13 chết, 30 bị thương (có 3 lính Mỹ bị thương). Một nhóm Dân cử Mỹ chơi kiểu Rambo, bay từ Hy Lạp tới sân bay Kabul xem di tản, bị từ chối đón. Taliban hứa sau hạn chót 31/8/2021 sẽ cho dân Afghan có giấy tờ bay ra bằng phi cơ thương mại. 2 DB đã tới xem di tản nói rằng: Biden định hạn chót 31/8 là phải, vì sau đó phải hợp tác với Taliban di tản tiếp. - Mỹ hỗ trợ để

Afghanistan: 2 vụ nổ bom tự sát ngoài sân bay Kabul, làm 13 chết, 30 bị thương (có 3 lính Mỹ bị thương). Một nhóm Dân cử Mỹ chơi kiểu Rambo, bay từ Hy Lạp tới sân bay Kabul xem di tản, bị từ chối đón. Taliban hứa sau hạn chót 31/8/2021 sẽ cho dân Afghan có giấy tờ bay ra bằng phi cơ thương mại. 2 DB đã tới xem di tản nói rằng: Biden định hạn chót 31/8 là phải, vì sau đó phải hợp tác với Taliban di tản tiếp.

- Mỹ hỗ trợ để dân VN có quyền tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội. Sau 17 năm thương thuyết, VN chấp nhận Peace Corps vào VN. Mỹ giúp 3 đại học quốc gia VN về giảng dạy, nghiên cứu, phát minh và tạo cơ hội kinh tế cho 150,000 sinh viên VN. Tàu chiến Mỹ, kể cả mẫu hạm, sẽ thăm VN nhiều hơn.

- SG lây giảm, chết dich giảm. 700 Shipper tình nguyện cho SG. Úc giúp VN 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca. Thông quan 770.000 liều vắc xin Pfizer vào SG. 1 HTX Đồng Nai sẽ nhập 15 triệu liều vắc-xin Pfizer vào tháng 9. Hiệu trưởng An Giang tưng bừng nhậu, bị lột chức. Thanh Hóa phạt người đăng tin vịt. Bộ Y Tế OK 7 nhóm thuốc cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. Bình Dương nổ: y bác sĩ hoạt động 200% công suất.

- Ukraine: tìm ra 5,000-8,000 xác trong 29 mồ tập thể gần sân bay Odessa, nghi mật vụ Xô Viết xử tử thời 1930s

- ủy ban điều tra: Trump kích động bạo loạn 6/1/2021, xúi lật ngược bầu cử, giấy Trump khám bệnh tâm thần

- tòa: Sidney Powell & Lin Wood phải trả án phí, học lại luật bầu cử, đưa qua công tố xét lột bằng hành nghề luật

- đa số cử tri Cộng Hòa Florida ủng hộ Thống Đốc Ron DeSantis ra sơ bộ Cộng Hòa Tổng Thống 2024

- bạn nên mua sắm quà Giáng sinh từ bây giờ, vì đại dịch đã và đang làm tê liệt nguồn hàng bán vào Mỹ

- 3/4 giường bệnh ICU tại Mỹ đã đầy bệnh nhân, vì dịch COVID-19 lây thần tốc. Alabama thiếu giường. Louisiana: 1 bé chưa tới 1 tuổi chết vì COVID.

- California: nhập viện vì COVID tăng đều mỗi ngày trong đó hơn 2,000 người vào ICU, đại đa số chưa chích ngừa

- Delta Air Lines yêu cầu nhân viên: hoặc chích ngừa, hoặc trả thêm $200/tháng tiền mua bảo hiểm y tế

- trình lên FDA hồ sơ xin chấp thuận theo thủ tục toàn diện cho thuốc chích ngừa Moderna

- Guam: BS Hoa Nguyen từ chức Trưởng cố vấn về chống dịch vì đi giữa người đã chích và chưa chích ngừa mệt quá

- Canada: Vanheang Phan, 39 tuổi, trúng số $50,000 trong trò xổ số Daily Keno 8 Pick

- HỎI 1: Có phải 229 nhà truyền giáo Thiên Chúa Giáo bị tuyên án tử hình ở Afghanistan? ĐÁP 1: Không phải.

- HỎI 2: Thịt lậu từ VN sang quậy phá Đài Loan? ĐÁP 2: Đó là lời báo động từ chính phủ Đài Loan.

QUẬN CAM (VB-26/8/2021) --- Bạch Ốc hôm 25/6/2021 vừa phổ biến hồ sơ "FACT SHEET: Strengthening the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership" trong này cho biết một số chi tiết mới về các quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tóm lược vài điểm như sau.

- năm 2020, Mỹ-VN mừng 25 năm bình thường quan hệ ngoại giao. Đối tác giữa 2 nước dẫn tới kết quả: gần 30,000 người Việt đang học tại Mỹ, góp gần 1 tỷ đôla cho kinh tế Mỹ. Văn phòng Peace Corps đã mở ở Hà Nội. Phó Tổng Thống Harris tới VN tuần này cho thấy Mỹ gắn bó với khu vực và cả quan hệ VN-Mỹ. PTT Harris cam kết Mỹ hỗ trợ một VN mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập, trong khi hỗ trợ khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do, cởi mở, lành mạnh.

- Harris hứa tặng VN thêm 1 triệu liều vaccine, như vậy tổng cộng 6 triệu liều. USAIDE và CDC giúp VN thêm $23 triệu đô đối phó COVID, như vậy tính từ đầu đại dịch đã giúp gần 44 triệu đô. USAID tặng Hồng Thập Tự VN 1 triệu đô để giảm tác hại COVID trong các cộng đồng dân cư suy kém. Bộ Quốc Phòng Mỹ tặng VN 77 tủ siêu-lạnh để bảo quản vaccine tại toàn bộ 63 tỉnh, thành.

- Mỹ cung cấp 2 Trung tâm y tế khẩn cấp, bây giờ đang hoạt động 24/7 để cung cấp và chia sẻ thông tin COVID, khánh thành văn phòng CDC Khu Vực Đông Nam Á tại Hà Nội để đối phó các hiểm họa y tế khu vực.

- Mỹ khởi động dự án USAID 36 triệu đô để giúp VN chuyển sang hệ thống năng lượng sạch, an toàn, do nhu cầu thị trường. Ra dự án Bảo Toàn Sinh Thái Ven Biển Mekong, trị giá 2.9 triệu đô trong 3 năm, nhằm giúp khu vực đồng bằng Mekong ngư nghiệp bảo tồn, đối phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh thái.

- Giúp các doanh nghiệp của người thiểu số và phụ nữ , dự án 36 triệu đô. Giúp 2 triệu đô cho dự án giúp VN chuyển sang kinh tế kỹ thuật số.

- Nông phẩm và thịt heo Mỹ sẽ vào VN nhiều hơn, trong khi VN giảm hay gỡ thuế MFN đối với bắp, lúa mì và sản phẩm thịt heo.

- Chính phủ Biden-Harris trọng tâm là nhân quyền. PTT Harris tại VN nhấn mạnh xã hội dân sự là nhu cầu phát triển thế giới. Mỹ hỗ trợ để dân VN có quyền tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội. Vào ngày 26/8/2021, PTT Harris sẽ gặp đại diện các tổ chức dân sự.

- Di sản chiến tranh. Mỹ sẽ thêm $17.5 triệu đôla để dọn các bãi mìn còn sót đọng. Tài trợ 4 triệu đôla cho các tổ chức VN giúp người khuyết tật.

- Mỹ-VN tiếp tục hợp tác an ninh cấp cao, sẽ tăng các hợp tác nhân đạo, thêm các tàu chiến, kể cả hàng không mẫu phạm Mỹ, ghé thăm các cảng VN. Hợp tác thêm Duyên Phòng 2 nước, sẽ tặng 1 tàu duyên phòng hiện đại thứ 3 cho VN (còn chờ Quốc Hội Mỹ cho phép). Tàu này và 2 tàu khác Mỹ đã tặng, một đoàn 24 thuyền tuần tra, huấn luyện và các hợp tác chung khác sẽ giúp bảo vệ an ninh Biển Đông.

- Mỹ ký hợp đồng nhận đất khu phức hợp để xây Tòa Đại Sứ mới cho Hoa Kỳ, và khánh thành tổ chức Peace Corps Vietnam (PCV). PCV thực hiện được sau 17 năm thương thuyết Mỹ-VN, sẽ cho thanh niên Mỹ có cơ hội tình nguyện sang VN hoạt động.

- Giúp nền đại học VN. Ra dự án 5 năm Đối Tác Cải Tổ Giáo Dục Bậc Đại Học, với $14.2 triệu đôla giúp 3 đại học quốc gia lớn nhất của VN về giảng dạy, nghiên cứu, phát minh, quản trị. Dự án cũng sẽ giúp cơ hội kinh tế cho gần 150,000 sinh viên VN nhằm hỗ trợ một VN mạnh, giàu, độc lập như một đối tác Mỹ. Xem chi tiết:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/25/fact-sheet-strengthening-the-u-s-vietnam-comprehensive-partnership/

--- Tin COVID, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.868), TP. Sài Gòn (3.934), Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354), Đà Nẵng (144), An Giang (131), Khánh Hòa (131), Đồng Tháp (116), Kiên Giang (112), Cần Thơ (72), Bến Tre (55); Hà Nội (50), Bình Thuận (48), Bà Rịa - Vũng Tàu (44), Nghệ An (43), Tây Ninh (42), Thừa Thiên Huế (24), Phú Yên (24), Quảng Bình (23), Trà Vinh (20), Bình Định (15), Bình Phước (13), Vĩnh Long (12), Sơn La (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (9), Thanh Hóa (9), Sóc Trăng (9), Gia Lai (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Nam (8 ), Quảng Ngãi (7), Lạng Sơn (6), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Quảng Trị (2), Bắc Giang (2), Lâm Đồng (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1), Cà Mau (1) trong đó có 5.603 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, TP. Sài Gòn giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca.

Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại TP. Sài Gòn (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

Y bác sĩ Bình Dương làm việc 200% công suất. Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho hay địa phương đang huy động lực lượng y bác sĩ hoạt động 200% công suất (???) khi số ca nhiễm tăng nhanh trong khi thiếu nhân lực điều trị. Trước đó, ông Chương cho biết ngày 25/8 Bình Dương đã phải thay đổi kịch bản lên 150.000 ca nhiễm nCoV dù mới một tuần trước địa phương lên kế hoạch chuẩn bị kịch bản cho 100.000 ca nhiễm.

7 nhóm thuốc cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. Ngày 26/8, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đó, danh mục này gồm 7 nhóm thuốc: hạ sốt, giảm đau; cân bằng điện giải; hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng; sát khuẩn hầu họng; kháng virus; chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu.

- 700 shippers tình nguyện cho SG. Để vơi bớt khó khăn, tăng tốc trợ giúp các gia đình khó khăn, khu vực phong tỏa, ngày 26/8, Trung tâm An sinh TP.HCM đã ra mắt “Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận và phân phối hàng hóa đến người dân gặp khó khăn” (gọi tắt là Shipper tình nguyện). Có 700 thành viên được huy động. Mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 2 Shipper tình nguyện, mỗi xã 3 Shipper tình nguyện tham gia chuyển gói an sinh gồm lương thực, thực phẩm… đến hộ dân và chốt bảo vệ vùng xanh. Các thành viên của đội được tiêm vaccine, cấp đồng phục nhận diện, dụng cụ bảo hộ phòng, chống dịch bệnh, giấy đi đường. Tập huấn kỹ năng vận chuyển và giao hàng theo địa bàn; phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại với 500.000 đồng/người/tháng.

Australia cam kết chia sẻ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam và trong tuần này sẽ chuyển giao đợt đầu tiên với hơn 400.000 liều vaccine để hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19.

Thông quan gần 770.000 liều vắc xin Pfizer về TP.SG. Đây là lô vắc xin lớn nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh đầu tiên tại TP.HCM. Trong đó, 1 lô vắc xin do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhập khẩu; lô vắc xin còn lại do Pfizer viện trợ cho Việt Nam.

Một đơn vị ở Đồng Nai được phép nhập khẩu 15 triệu liều vắc-xin Pfizer. Dự kiến về Việt Nam vào tháng 9. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tạo điều kiện hỗ trợ Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 của hãng Pfizer (Mỹ). Theo thông tin từ Donacoop, ngày 26-8, đơn vị này đã thỏa thuận xong với hãng Pfizer để nhập khẩu khoảng 15 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 và đối tác cũng đã chuẩn bị sẵn lượng vắc-xin để chuyển cho phía Donacoop.

Phạt người đăng tin vịt. Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 2 trường hợp đã đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống trên mạng xã hội với tổng số tiền phạt 17,5 triệu đồng.

An Giang: Hiệu trưởng tưng bừng nhậu, bị lột chức. Cách chức hiệu trưởng trường tiểu học tụ tập ăn nhậu. Ngày 26-8, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ông Nguyễn Thành Huân đã ký quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường TH - THCS Trần Quang Khải, ông Hứa Thanh Long tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách xã hội. Ngoài bị cách chức hiệu trưởng, ông Hứa Thanh Long còn bị xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm quy định giãn cách xã hội.

--- Các nhà nghiên cứu sử Ukraine đã tìm ra khoảng 5,000 tới 8,000 xác trong 29 mồ tập thể tại một khu vực trong khi mở rộng phi trường ở Odessa. Nhiều phần là họ bị mật vụ Xô Viêt xử tử cuối thập niên 1930, thời Stalin nắm quyền, nhưng không thể xác minh căn cước các xác này, vì hồ sơ nằm ở Nga. Hồ sơ trước kia cho biết mật vụ Xô Viết ra lệnh tử hình 8,600 người ở Odessa từ 1938 tới 1941.

. AFGHANISTAN

--- Có 2 vụ nổ bom tự sát bên ngoài sân bay Kabul, làm ít nhất 13 người chết, trong đó có trẻ em, và khoảng 30 người bị thương. Fox News nói ít nhất 3 lính TQLC Mỹ bị thương. - Quân khủng bố nổ bom ở ngoài sân bay Kabul được nói là lực lượng ISKP, một đồng minh của khủng bố Hồi Giáo ISIS.

--- Chỉ còn 5 ngày nữa là tới hạn chót 31/8 để di tản ra khỏi Afghanistan. Các viên chức Mỹ nói còn 1,500 công dân Mỹ tại Afghanistan cần di tản, nhưng nhiều người không tới được sân bay Kabul.





Trong ngày Thứ Tư, phi cơ Mỹ di tản được 13,400 người ra khỏi sân bay Kabul, nâng tổng số di tản kể từ ngày 14/8/2021 lên tới 95,700 người, theo Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Năm.

Dmitry Zhirnov (Đại sứ Nga tại Kabul) nói khoảng 50 người đã chết tại sân bay Kabul kể từ khi Mỹ di tản.

Một nhóm dân cử Hoa Kỳ bắt chước kiểu Rambo: sáng Thứ Năm 26/8/2021, các quan chức quân sự Mỹ phụ trách sân bay Kabul đã từ chối đón 1 phi cơ tư nhân được nghĩ là đang chở một phái đoàn Quốc Hội Mỹ. Phi cơ hiệu Gulfstream cất cánh từ Athens, Hy Lạp, bị radar nhìn thấy trên không phận Turkmenistan trước khi quay về lại trên bầu trời Azerbaijan.

Nhóm dân cử này muốn bắt chước hai Dân Biểu Seth Moulton (Dân Chủ-MA) và Peter Meijer (Cộng Hòa-MI) đã bất ngờ hạ cánh sân bay Kabul hôm Thứ Ba 24/8/2021 để xem tình hình di tản. Đó là những hình ảnh không tìm lại được. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và nhiều dân cử khác đã lên án 2 Dân Biểu này, trong khi họ chiếm 2 chỗ di tản ra khỏi Kabul lẽ ra cho người khác.





Hai Dân Biểu Pete Meijer (Cộng Hòa) và Seth Moulton (Dân Chủ) -- cả 2 đều là cựu chiến binh -- nói với báo New York Times rằng khi họ tới xem di tản ở sân bay Kabul, mới hiểu vì sao Biden quyết định hạn chót di tản là 31/8. Trước khi tới xem sân bay Kabul, 2 Dân Biểu này muốn kéo dài hạn chót, nhưng tới xong mới biết là bất khả. Vì dù kéo tới hạn chót 11/9/2021 cũng không di tản hết được. Nghĩa là, sau đó Mỹ phải hợp tác để Taliban giúp cho người di tản ra. Hai DB ca ngợi chiến binh Mỹ đang giúp di tản ở sân bay Kabul, đầy những khó khăn mà chưa từng gặp ở quân trường.

--- Đặc sứ Đức quốc Markus Potzel nói rằng Taliban đã bảo đảm là sẽ cho những người Afghan có giấy tờ thích nghi được phép rời Afghanistan sau khi Mỹ ra đi vào hạn chót 31/8/2021. Potzel nói ông đã họp với Sher Mohammad Abbas Stanikzai (Phó đoàn thương thuyết Taliban) và được Stanikzai "bảo đảm với tôi rằng dân Afghan có giấy tờ hợp pháp sẽ được bay ra khỏi bằng phi cơ thương mại sau ngày 31/8/2021.

--- Mỹ, Anh và Úc cảnh cáo công dân của họ phải tránh xa sân bay Kabul vì có tin về hiểm họa khủng bố đã tấn công vào Thứ Năm và sẽ tiếp tục tấn công nhằm gây rối cuộc di tản. Quân khủng bố được xác định là IS Afghanistan.



--- Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Tư đã trừng phạt một số luật sư từng đại diện Trump đưa đơn kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020 tại Michigan. Trong phán lệnh dài 11 trang, Thẩm phán Linda Parker tại Michigan đưa ra lệnh trừng phạt pháp lý đối với Sidney Powell, Lin Wood, và các luật sư khác liên hệ.

Lý do phạt vì Powell, Wood và các luật sư khác đứng đơn kiện hồi tháng 11/2020 đòi lật ngược kết quả bầu cử, nhưng không có chứng cớ, chỉ là suy đoán và vu khống. Thầm phán Parker viết trong phán lệnh phổ biến hôm Thứ Tư rằng đơn kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử là sự lạm dụng tệ hại tiến trình tư pháp.

Thẩm phán Parker ra lệnh buộc các luật sư kia phải trả tiền án phí cho tòa Detroit, phải vào lớp học 12 giờ đồng hồ về giáo dục pháp lý, trong đó có 6 giờ học về luật bầu cử. Bà thẩm phán cũng gửi 1 phó bản quyết định của bà tới một ủy ban công tố tiểu bang để sẽ điều tra, có thể là sẽ treo bằng hành nghề, hay lột bằng hành nghề luật sư.

--- Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ-CA) nói với CNN hôm Thứ Tư rằng không có gì hạn chế khi ủy ban Hạ viện điều tra về bạo loạn 6/1/2021, trong đó sẽ điều tra về vai trò của Trump trong hành vi kích động bạo loạn và tìm cách lật ngược kết quả bầu cử 2020.

.

Phóng viên CNN Kate Bolduan ghi nhận rằng ủy ban điều tra [do Hạ Viện lập] đã đưa ra các yêu cầu nộp tài liệu liên hệ bạo loạn mà các phóng viên thấy là tầm mức quá rộng. DB Lofgren nói đó chỉ là bước đầu thôi, vì ủy ban muốn hiểu xem những gì dẫn tới bạo loạn 6/1/2021, ai kích động, tại sao kích động, và phải hiểu tận tường mọi mặt liên hệ bạo loạn.

Phóng viên Bolduan cũng hỏi DB Lofgren về yêu cầu của ủy ban đòi xem "các hồ sơ liên hệ sự ổn định tâm thần của Trump," nhưng DB Lofgren không trả lờic hi tiết, chỉ nói rằng yêu cầu xem tài liệu về khả năng bệnh tâm thần là nằm trong vòng hợp pháp, "và cô đã nói đúng thế, rằng đây là cuộc điều tra tầm mức rất rộng."

--- Guam là lãnh thổ Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Cuộc chiến chống đại dịch trước giờ là do Bác sĩ Hoa Nguyen, Chủ tịch Hội Đồng Bác sĩ Cố vấn Thống đốc, chỉ huy. Bây giờ BS Nguyen mệt rồi, chính thức từ chức Chủ tịch để trở về làm một bác sĩ phòng mạch tư, nhưng cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho truyền thông những ý kiến cần thiết, mà ông nói là bây giờ sẽ không còn lo về dính dáng chính trị nữa.

Ông nói với đài KUAM rằng ông muốn đứng ngoài công quyền, vì không đồng ý với những phân rẽ giữa những người đã chích ngừa và chưa chích ngừa. Ông nói ông tôn trọng quyết định mọi người, nhưng biến thể Delta không quan tâm là bạn chích hay chưa, mà sẽ tấn công bất kỳ ai sơ ý. Do vậy, BS Nguyen khuyến khích mọi người chích ngừa, để giảm số người nhập viện. Được hỏi bây giờ ai là Chủ tịch Hội đồng Các Bác sĩ Cố Vấn Thống Đốc, BS Nguyen nói bây giờ là BS Mike Cruz.

--- Chuyện này ở Ontario, Canada: Vanheang Phan, 39 tuổi, cư dân thị trấn Guelph, đã trúng số $50,000 trong trò xổ số Daily Keno 8 Pick.

Vé số này mua ở tiệm Hasty Market trên đường Eastview Road ở thị trấn Guelph. Vanheang Phan nói chị sẽ mua một máy laptop cho con trai, còn lại thì để dành.

--- Ngay bây giờ, ngay hôm nay, bạn nên bắt đầu mua sắm quà Giáng sinh. Bởi vì đại dịch đã và đang làm gián đoạn nguồn hàng bán vào Mỹ. Các chuyên gia nói rằng các trở ngại về sản xuất và giao thông toàn cầu đã làm cho các công ty sản xuất toàn cầu khó đưa sản phẩm vào các cửa tiệm Mỹ.

Nhiều chuyên gia nói có thể phải sang năm 2022, các trở ngại về sản xuất, xuất cảng và vận chuyển mới giải quyết được. Trong khi đó, biến thể Delta đang lây lan nhanh ở nhiều quốc gia, làm nhiều công ty vận chuyển và nhiều hải cảng đang phải đóng cửa, phong tỏa.

--- Hầu hết cử tri Cộng Hòa ở Florida ủng hộ ý kiến để Thống Đốc Ron DeSantis ra ứng cử Tổng Thống trong sơ bộ Cộng Hòa cho bầu cử 2024, theo cuộc khảo sát ý kiến Quinnipiac University.

Nhưng khi tính chung ý kiến cử tri, cả Dân Chủ và Cộng Hòa, câu hỏi DeSantis có nên tái ứng cử chức Thống Đốc hay không trong bầu cử 11/2022, chỉ 48% nói DeSantis xứng đáng thêm 1 nhiệm kỳ Thống Đốc, và 45% nói là nên cho ông về vườn. Dù vậy, mọi chuyện còn xa: dù là tái ứng cử 2022 hay ra tranh cử Tổng Thống 2024 cũng là chuyện đêm dài lắm mộng.

--- Bộ Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ cho biết, các bệnh viện toàn quốc báo cáo rằng 3/4 giường bệnh ICU (chăm sóc đặc biệt) tại Mỹ đã đầy rồi, vì dịch COVID-19 đang lây lan thần tốc. Gần 77.3% của toàn bộ các giường ICU đang có người nằm, trong đó 28% là bệnh nhân COVID-19.

Gần 1/2 các tiểu bang ghi báo cáo từ các bệnh viện rằng hơn 75% giường ICU đã có người nằm. Riêng tiểu bang Alabama thiếu giường, vì bệnh viện báo cáo có 1,613 bệnh nhân nằm ICU, tức là 102.3% vượt quá giường ICU bệnh viện. Các tiểu bang khác mấp mé đầy giường ICU là: Mississippi, Florida, Texas, Georgia và Arkansas tới 90% giường ICU có người nằm.

--- Một em bé chưa tới 1 tuổi là trong số những cái chết mới đây vì COVID tại tiểu bang Louisiana, nơi có 11 trẻ em vị thành niên đã chết vì dịch này ở tiểu bang này.

--- Hãng hàng không Delta Air Lines yêu cầu nhân viên lựa chọn: hoặc chích ngừa, hoặc trả thêm $200/tháng tiền mua bảo hiểm y tế. Hàng không Delta bản doanh ở Atlanta (Georgia) cũng yêu cầu nhân viên chưa chích ngừa phải mang khẩu trang trong phòng và xét nghiệm hàng tuần kể từ ngày 12/9/2021.

Lý do, hãng Delta nói tính trung bình khi có nhân viên Delta nhập viện vì COVID, thì Delta tốn $50,000/người nằm viện. Và tất cả những nhânv iên hàng không Delta nằm việnv ì COVID trước giờ đều là người chưa chích ngừa đầy đủ.

--- Hãng dược Moderna Inc. hôm Thứ Tư cho biết công ty đã trình lên FDA hồ sơ xin chấp thuận theo thủ tục toàn diện cho thuốc chích ngừa Moderna. Hồ sơ ghi rằng trong thử nghiệm giai đoàn 3 (Phase 3 COVE), thuốc chủng Moderna COVID-19 vaccine hiệu lực 93%, và hiệu lực kéo dài 6 tháng sau khi chích mũi thứ 2. Sau khi loan tin, giá cổ phiếu công ty tăng liền 4.47%.

--- Các viên chức y tế tiểu bang California nói hôm Thứ Tư rằng nhập viện vì dính dương tính COVID-19 tiếp tục tăng, tới hơn 8,300 bệnh nhân, tức là tăng 0.8% so với hôm trước, trong đó có hơn 2,000 người vào nằm giường ICU. Đại đa số bệnh nhân mới là người chưa chích ngừa, tỷ lệnh là bệnh nhân chưa chích ngừa cao hơn 708% so với người đã chích ngừa.

--- HỎI 1: Có phải 229 nhà truyền giáo Thiên Chúa Giáo bị tuyên án tử hình ở Afghanistan?

ĐÁP 1: Không phải. Đó là tin vịt tung ra trong khi quân Taliban tiến chiếm Afghanistan trong tháng 8/2021. Tin vịt đó được hấp lại từ 1 tin vịt khác từ 12 năm trước cũng về chuyện kêu gọi cầu nguyện cho các nhà truyền giáo bị tuyên án tử hình. Tin vịt tháng này tung ra nói 229 nhà truyền giáo sắp bị xử tử ở Afghanistan. Xem chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/229-christian-missionaries-afghanistan/

--- HỎI 2: Thịt lậu từ VN sang quậy phá Đài Loan?

ĐÁP 2: Đó là lời báo động từ chính phủ Đài Loan.

Xảy ra vụ đầu tiên sản phẩm thịt nhập lậu từ Việt Nam bị tuồn ra thị trường, chính phủ Đài Loan áp dụng 4 biện pháp ứng phó

Hải Ly, RTI - 25/8/2021

Tại Đài Loan xảy ra vụ việc đầu tiên sản phẩm thịt nhập lậu từ Việt Nam bị tuồn ra thị trường, vào sáng ngày 25/8, Chủ tịch Ủy ban nông nghiệp Đài Loan ông Trần Cát Trọng cho biết, hiện tại Đài Loan đang phải đối đầu với tình hình dịch tả lợn châu Phi khá nghiêm trọng, qua đợt kiểm tra thứ nhất của Sở Cảnh chính đối với hơn 1.300 cơ sở kinh doanh, phát hiện có 19 sản phẩm thịt nhập lậu, sau khi gửi đi làm xét nghiệm vào ngày 24/8 đến hôm nay đã có kết quả sơ bộ, theo đó có 4 sản phẩm có kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 2 sản phẩm là thịt sống. Một điều khá gây lo ngại đó là, 4 sản phẩm phát hiện có kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại các địa phương đều là vùng chăn nuôi lợn chủ yếu của Đài Loan gồm Chương Hóa, Đài Nam và Cao Hùng.

Để ngăn chặn sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nông nghiệp đã khẩn cấp đưa ra 4 biện pháp ứng phó. Theo ông Trần Cát Trọng cho biết, thời gian sắp tới sẽ yêu cầu chính quyền các địa phương rà soát toàn bộ các trại nuôi lợn, kiểm tra nguồn sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc của các cửa hàng bán các mặt hàng của Việt Nam, cơ quan bảo vệ môi trường sẽ cho thu hồi những thùng đựng thức ăn thừa đặt bên cạnh các cột điện ven đường; Bộ Lao động, Bộ Nội chính sẽ gửi tin nhắn điện thoại nhắc nhở lao động nước ngoài và di dân mới không được mua các sản phẩm thịt bất hợp pháp.

Ông Trần Cát Trọng nói: “ Đây là vùng trọng điểm sản xuất thịt lợn của Đài Loan, bao gồm Chương Hóa, Đài Nam và Cao Hùng, trước tình hình hiện tại, Ủy ban nông nghiệp ngoài việc yêu cầu tất cả các ban ngành phải ngăn chặn mọi sản phẩm thịt nhập lậu qua biên giới, thì từ nay đến trước Tết Trung thu, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ gắt gao tất cả các trại chăn nuôi, để làm được như vậy thì phải thực hiện rất nhiều các công việc liên quan.”

Ông Trần Cát Trọng cũng kêu gọi các trang trại chăn nuôi “nhất định phải trụ vững”, ông cho biết, sẽ triệu tập hội nghị liên kết các địa phương toàn quốc, yêu cầu chính quyền địa phương phải phối hợp 4 biện pháp ứng phó chủ yếu để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005893

.