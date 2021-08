Harris mời VN cùng Mỹ chống TQ "bắt nạt" ở Biển Đông, trong khi họp với Nguyễn Xuân Phúc. Tặng VN 1 triệu liều vaccine. Ra thăm, đặt vòng hoa bia đá chỗ McCain bị bắt. - Sài Gòn: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao. Trẻ em dưới 16 tuổi tiếp xúc với F0 sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, miễn cách ly tập trung. Từ Mỹ giúp VN: chở về 6,2 tấn trang thiết bị y tế. SG: 79% người dân trên 18 tuổi đã tiêm vắc

PTT Harris kêu gọi VN liên minh với Mỹ để chống hành vi Trung Quốc "bắt nạt" ở Biển Đông, trong khi bà họp với Nguyễn Xuân Phúc, tặng VN 1 triệu liều vaccine, ra bờ hồ đặt vòng hoa bia đá chỗ McCain bị bắt.

- Sài Gòn: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao. Trẻ em dưới 16 tuổi tiếp xúc với F0 sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, miễn cách ly tập trung. Từ Mỹ giúp VN: chở về 6,2 tấn trang thiết bị y tế. SG: 79% người dân trên 18 tuổi đã tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1. Có tiền là có dịch vụ tiêm vaccine thần tốc ở Hà Nội. Ý, Romania tặng vaccine cho VN.

- ráo riết giúp di tản 250 nữ thẩm phán Afghan. LHQ: quân Taliban xử tử một số dân, lính Afghan. 2 Dân biểu Mỹ bí mật tới Kabul trình diễn rồi về, bị chỉ trích. CIA: quân khủng bố ISIS-K dự tính tấn công đám đông quanh sân bay Kabul. Đức: sẽ giúp những người liên hệ với Đức di tản, kể cả sau hạn chót 31/8. Giới ngoại giao: sẽ sót lại cả chục ngàn người cần di tản. 75 người liên hệ bóng đá nữ Afghan thoát, xin tỵ nạn ở Úc. Quân Đức cứu được nữ Thị Trưởng đầu tiên của Afghanistan.

- cuối tháng 4/1975, Mỹ di tản qua phi cơ ra khỏi VN hơn 40,000 người. Năm 2021, bây giờ đã di tản hơn 70,700 người ra khỏi Afghanistan, còn 10,000 công dân Mỹ đang ở Kabul.

- Biden giữ hạn chót rút khỏi Afghanistan là 31/8/2021, nhưng có kế hoạch thay đổi nếu cần thiết

- Hạ Viện OK ngân sách 3.5 ngàn tỷ đô

- FCC phạt 5 triệu đô đối với 2 đồng minh của Trump chuyên điện thoại phóng tin giả, lừa gạt

- chào kiểu Đức quốc xã hội buổi họp hội đồng giáo dục, liền mất chức huấn luyện viên quần vợt

- Georgia: 2 thây cô dạy ở 2 học khu khác nhau đã từ trần vì COVID-19 chỉ cách nhau một ngày

- Hawaii: xin du khách hạn chế tới vì dịch tăng ào ạt, giường bệnh viện hết, phải dựng lều đón bệnh nhân

- Ấn Độ: thuốc chích ngừa với kỹ thuật mRNA do hãng dược Gennova bào chế an toàn và hiệu quả, sẽ thử thêm

- HỎI 1: Có phải ăn một hot dog sẽ giảm thọ 36 phút? ĐÁP 1: Đó là theo nghiên cứu mới.

- HỎI 2: Sài Gòn chống dịch không đúng? ĐÁP 2: Câu hỏi nhức nhối từ RFI.

QUẬN CAM (VB-25/8/2021) --- Nhiều thẩm phán Hoa Kỳ đang làm việc khẩn cấp để cứu 250 nữ thẩm phán Afghan và gia đình của họ ra khỏi Afghanistan, trong khi quân Taliban đi từng nhà để truy tìm họ. Nhiều nữ thẩm phán này được đào ạto tại Hoa Kỳ, và trong cuộc chiến 20 năm chống Taliban đã ra các bản án nặng nề đối với lính Taliban.

Chỉ huy chiến dịch cứu nữ thẩm phán là bà Patricia Whalen, từng là thẩm phán tòa quốc tế về tội phạm chiến tranh ở Bosnia-Herzegovina từ 2007-2012, và Lisa Walsh, Giám đốc khu vực Bắc Mỹ của International Association of Women Judges. Whalen nói khó là làm sao họ có thể tới sân bay Kabul trong tình hình hỗn loạn bây giờ. Các nữ thẩm phán Afghan không có visa đặc biệt của Mỹ, vì họ không lãnh lương của Mỹ.

--- Trên CNN hôm Thứ Tư, cựu viên chức CIA Phil Mudd đã chỉ trích 2 Dân biểu Seth Moulton (Dân Chủ-MA) và Peter Meijer (Cộng Hòa-MI) vì 2 vị này đã bay tới Kabul và rồi họ bay về trên chiếc phi cơ quân sự để đưa người di tản ra khỏi Afghanistan.

Hai dân biểu này là cựu chiến binh Mỹ, bí mật tới Kabul lấy cớ quan sát tình hình. Mudd nói rằng 2 Dân Biểu này gây nguy hiểm thêm cho chiến dịch di tản, trong khi chiếm 2 ghế ngồi lẽ ra dành cho người di tản, và họ có thể ngồi ở thủ đô DC đọc tình hình rõ và nhiều hơn là tới ngó đám đông chen chúc ở sân bay.

--- Một nhà ngoại giao tại Kabul nói với CNN rằng không thể nào di tản hết người cần di tản theo hạn chót 31/8/2021. Thế nào cũng sót lại cả chục ngàn người, trong đó có những người Afghan từng làm việc trong các tòa lãnh sự quốc tế. Tính từ 14/8/2021, Mỹ đã di tản 58,700 người ra khỏi Afghanistan.

--- Mỹ lo ngại vì có tin tình báo rằng quân khủng bố ISIS-K (tử thù của Taliban) đang chuẩn bị tấn công, gây rối vào đám đông quanh sân bay Kabul, nhằm gây trở ngại di tản của Mỹ. Quân ISIS-K xuất phát từ các thánh chiến quân ở Syria, đang hoạt động ở Afghanistan và được chỉ huy bởi khoảng 10 tới 15 người trong danh sách "Khorasan" theo cách gọi của Mỹ.

--- Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói hôm Thứ Tư rằng Đức sẽ giúp những người Afghan đã giúp lính và các hội đoàn Đức ra khỏi Afghanistan, ngay cả sau hạn chót di tản 31/8/2021. Merkel nói "chúng ta phải không và sẽ không quên Afghanistan, ngay cả trong giờ phút cay đắng. Nước Đức vững tin rằng không bạo lực nào, không ý thức hệ nào có thể vĩnh viễn chận đứng nỗ lực con người tìm tới tự do, công lý và hòa bình."

--- Michelle Bachelet (Chủ tịch Hội Đồng Nhân Quyền LHQ) nói rằng bà có tin quân Taliban xử tử nhiều thường dân và chiến binh Afghan đã đầu hàng. Bà cho biết như thế trong diễn đàn Geneva của LHQ. Mới tuần trước, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng báo động Taliban xử tử 9 người sắc tộc thiểu số Hazara ở tỉnh Ghazni.

--- Hơn 75 người liên hệ trong/với đội bóng đá nữ Afghanistan (bao gồm cầu thủ, huấn luyện viên, viên chức và gia đình) đã thoát được để xin tỵ nạn ở Úc châu. FIFPRO là liên đoàn bóng đá nữ quốc tế đã vận động nhiều quốc gia để bảo đảm các nữ cầu thủ Afghan và gia đình thoát được.

--- Zarifa Ghafari (Thị Trưởng Maidan Shahr, và là nữ Thị Trưởng đầu tiên của Afghanistan) và gia đình đã được lính Đức giúp thoát ra khỏi Afghanistan. Bà nói với thông tấn ANI qua viễn liên rằng bà và gia đình mang ơn quân lực Đức đã cứu mạng bà và gia đình. Bà nói được kể là quân Taliban đã tới nhà bà, đập phá đồ đạc trong nhà trong khi tìm kiếm. Bà nói, tuy lưu vong, bà sẽ vẫn trọn đời chiến đấu cho nềnd ân chủ quê nhà và cho quyền tự do của phụ nữ Afghan.

--- Đối chiếu. Vào cuối tháng 4/1975, khi di tản ra khỏi Việt Nam dưới thời Tổng Thống Ford, cơ quan DAO đã di tản bằng phi cơ hơn 40,000 người. Không Quân Mỹ đã lập cầu không vận chở người tỵ nạn tới Andersen AFB, Guam, và Wake Island và giữa tháng 5/1975 thì các căn cứ đón người này có hơn 50,000 người tỵ nạn Đông Dương. (xem: https://media.defense.gov/2012/Aug/23/2001330098/-1/-1/0/Oper%20Frequent%20Wind.pdf )

Di tản 2021 ra khỏi Afghanistan, thời TT Biden --- con số tính đến August 24, 2021, 9:51 p.m. ET --- thì hơn 70,700 người di tản ra khỏi Afghanistan tính vào đêm Thứ Ba. Gần 6,000 lính Mỹ trấn giữ sân bay Kabul cho chiến dịch di tản, mỗi 45 phút là 1 phi cơ di tản bay khỏi Kabul. Hơn 4,000 công dân Mỹ cùng với thân nhân đã di tản xong tới giờ. Nhiều ngàn còn kẹt, số công dân Mỹ còn ở Afghanistan là 10,000 người. Không rõ bao nhiêu trong nhóm 4,000 người di tản có tính vào con số sau này không.

--- Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tới Việt Nam, họp với nhiều quan chức lớn Hà Nội, trong đó có Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Phạm Minh Chính.



. Một ngày trước khi bà Harris tới Hà Nội, Phạm Minh Chính đã họp với Xiong Bo (Đại sứ TQ ở VN), hứa rằng VN không tham gia liên minh nào để đối đầu Trung Quốc, vì chủ trương tự cường, đa nguyên và đa dạng hóa quan hệ.

.

. PTT Harris hôm Thứ Tư nói tại Hà Nội rằng Mỹ sẽ cung cấp VN thêm 1 triệu liều chích ngừa chống COVID-19 trong vòng 24 giờ tới. Như thế lượng vaccine mỹ tặng VN là 6 triệu liều cho tới giờ. Bà cũng nói sẽ tặng VN 23 triệu đôla để giúp VN phân phối vaccine. Mỹ cũng đã tặng VN 77 tủ siêu-lạnh để giữ thuốc chích ngừa.

.

. Theo tin AP, bà Harris kêu gọi VN liên minh với Mỹ để chống hành vi Trung Quốc "bắt nạt" ở Biển Đông, trong khi bà họp với Nguyễn Xuân Phúc. Hình như báo VN không đăng tin về lời mời chống bắt nạt ở Biển Đông.

. Bà Harris cũng hứa gửi thêm 1 tàu tuần duyên tới VN để "duy trì hiện diện mạnh mẽ ở Biển Đông" thách thức TQ.

. Báo VN cho biết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam trong thời gian tới.

. Bà Harris cũng ra đặt vòng hoa nơi bia đá ghi dấu chỗ cố Thượng nghị sĩ John McCian bị bắn rớt và bị bắt ở Hà Nội.





. Chiều 25-8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tham gia lễ ký thỏa thuận về địa điểm đại sứ quán mới giữa Mỹ và Việt Nam, diễn ra ở Hà Nội.

--- Tin COVID-19, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước tại TP Sài Gòn (5.294), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP. Sài Gòn (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).





Trẻ em dưới 16 tuổi tiếp xúc với F0 sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, thay vì phải cách ly tập trung như trước đây, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Đây là điểm mới trong hướng dẫn cách ly phòng, chống Covid-19 đối với trẻ em do Bộ Y tế ban hành ngày 25/8, thay thế cho hướng dẫn hồi tháng 2 (chỉ trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà, trẻ 5-15 tuổi cách ly tập trung 7 ngày).





SG: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao, riêng quận Bình Tân chiếm 100% (trong cộng đồng: có nghĩa là ngoài khu cách ly). Ca F0 trong cộng đồng tại TP.SG vẫn ở mức rất cao. Hôm nay 25-8, tỉ lệ này chiếm gần 84% tổng số F0 mới, trong đó nhiều quận, huyện ghi nhận hầu hết F0 mới đều là ca cộng đồng.

TP.SG: Sản phụ định đi bộ tới bệnh viện sinh con vì không có tiền. Tổ tuần tra quân sự xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.SG phát hiện và nhanh chóng đưa sản phụ tới bệnh viện để sinh con.





Từ Mỹ giúp VN. Chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) sáng 25/8 đã vận chuyển 6,2 tấn trang thiết bị y tế và đưa 277 công dân Việt Nam về nước. Gần 400 kiện hàng, gồm: 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chắn giọt bắn, 60.000 khẩu trang y tế. Ước tính tổng giá trị lô hàng khoảng 1 triệu USD, theo thông cáo từ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

TPSG: Gần 79% người dân trên 18 tuổi đã tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1. Theo HCDC, tính đến hết ngày 23-8, TP đã tiêm tổng số 5.501.732 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có 5.291.196 mũi 1, đạt tỷ lệ 78,9% người dân trên 18 tuổi và 210.536 mũi 2, đạt 3,1% người dân trên 18 tuổi.





Liên quan đến vụ việc về "dịch vụ tiêm vaccine thần tốc" tại Ba Đình, Hà Nội, UBND quận Ba Đình cho biết đã đình chỉ công tác một nữ công chức phường Vĩnh Phúc có liên quan để làm rõ vụ việc. Theo thông tin phản ánh, tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội có hiện tượng tiếp cận và chi tiền thông qua một đối tượng để được tiêm vaccine COVID-19. Đáng chú ý, người có nhu cầu chỉ cần bỏ một khoản phí nhất định để "bồi dưỡng" thì có thể đương nhiên được hưởng "đặc quyền" nay đặt lịch, mai được tiêm.





Tính đến 24/8, Việt Nam tiếp nhận hơn 23 triệu liều vaccine phòng Covid-19 các loại. Cả nước đã tiêm được 17,6 triệu liều vaccine; trong đó 15,7 triệu người tiêm mũi một; hơn 1,9 triệu người tiêm đủ hai mũi.

Ngày 25-8, Chính phủ Ý đã quyết định tài trợ 801.600 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chính phủ Romania tặng Việt Nam 300.000 liều vaccine AstraZeneca để đối phó đại dịch Covid-19, gấp ba lần dự kiến ban đầu.

--- Một người đàn ông bị cáo buộc đã đưa tay chào kiểu Đức quốc xã và hô lời "Heil Hitler" (Chào Lãnh Tụ Hitler) trong một buổi họp hội đồng giáo dục ở Detroit đã bị sa thải ra khỏi chức huấn luyện viên quần vợt trong một câu lạc bộ thể thao, theo báo Metro Times cho biết.

Chủ Câu lạc bộ Sports Club nói rằng tiểu sử của Paul Marcum đã bị xóa khỏi trang web câu lạc bộ sau khi có tin anh này chào kiểu Đức quốc xã khi họp ngày 17/8/2021 về chuyện mang khẩu trang hay không trong trường. Marcum chào kiểu phát xít trước mặt Suzanne Busdiecker, môt gnười gốc Do Thái, và 2 phụ nữ Mỹ da đen. Cả 3 người đều ủng hộ lệnh mang khẩu trang. Anh ninh áp giải Marcum ra khỏi phòng họp ngay sau khi chào Hitler.

--- Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba đã thông qua nghị quyết ngân sách 3.5 ngàn tỷ đôla. Tỷ phiếu theo lằn ranh đảng là 220-212 đã chấp thuận dự luật ngân sách có tính xã hội, và cũng đưa ra dự luật lưỡng đảng về xây dựng hạ tầng trị giá 1 ngàn tỷ đô la, dự kiến bỏ phiếu ngày 27/9/2021.

--- Ủy ban Truyền Thông Liên Bang (Federal Communications Commission - FCC) quyết định đề nghị phạt 5 triệu đôla đối với các đồng minh của Trump chuyên đưa ra các cú lừa qua điện thoại hàng loạt (robocalling scams): Jack Burkman và Jacob Wohl là 2 người đưa ra những cú lừa điện thoại hàng loạt liên hệ tới bầu cử.

Những cú điện thoại hàng loạt của Wohl và Burkman lừa gạt cử tri rằng đừng có bầu phiếu qua bưu điện vì "thông tin cá nhân của cử tri sẽ ghi vào kho dữ kiện công để cảnh sát sẽ dò lại lệnht òa cũ, và sẽ dùng cho các công ty thẻ tín dụng nhằm thu hồi nợ chưa trả." Sự thực, điều đó là sai.

Những cú lừa trước kia của Wohl cũng có chuyện chi tiền cho các phụ nữ đứng ra tố cáo [gian] nhắm vào cựu công tố đặc biệt Robert Mueller và bác sĩ dịch tễ học Anthony Fauci về chuyện tấn công tình dục, và cũng phóng ra một bản xét nghiệm dương tính dỏm về COVID-19 trong đó ghi rằng Joe Biden chỉ sống thêm 30 ngày nữa là tắt thở.

Hồi tháng 10/2020, tiểu bang Michigan loan báo truy tố hình sự nhắm vào Wohl và Burkman về những cú điện thoại hàng loạt. Một đại bồi thẩm Ohio cũng truy tố họ tương tự.

--- Tổng Thống Joe Biden đồng ý giữ y hạn chót rút quân khỏi Afghanistan là 31/8/2021. Biden ní hôm Thứ Ba rằng ông giữ hạn chót rời Afghanistan là ngày 31/8. nhưng sẽ tùy thuộc vào sự hợp tác của quân Taliban, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch phòng hờ nếu cần thay đồi thời hạn này.

--- Thuốc chích ngừa chống COVID-19 theo kỹ thuật mRNA do công ty dược Gennova Biopharmaceuticals Ltd bào chế đã được công nhận là an toàn và hiệu quả, theo kết quả nghiên cứu thời kỳ sơ khởi ấn hành hôm Thứ Ba.

Cơ quan về an toàn dược phẩm Ấn Độ là Central Drugs Standard Control Organisation cho phép công ty tiến hành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn kế tiếp. Nghiên cứu này phối hợp giữa công ty và chính phủ Ấn Độ, sẽ thực hiện ở 15 nơi khác nhau cho giai đoàn thử nghiệm Phase II/III.

--- Hai giáo viên bậc tiểu học ở tiểu bang Georgia tại 2 học khu khác nhau đã từ trần vì COVID-19 chỉ cách nhau một ngày. Brian Mainor và Rashida Kimmons, cả 2 cùng là giáo viên ở quận Lowndes County, đều chưa chích ngừa.

Thầy Mainor là giáo viên ở trường tiểu học Hahira Elementary School trong gần 30 năm, chết vào ngày 18/8/2021 sau khi chở vô nhập viên vì khó thở và có triệu chứng như cúm.

.

Cô Kimmons chết vào ngày 19/8/2021, cô dạy ở trường tiểu học S.L. Mason Elementary School. Chồng cô là Adolphus Kimmons kể rằng một trong những lời cuối cô giáo này hỏi là về các học trò của cô.

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Thay vì xét nghiệm Covid đại trà, Sài Gòn cần ưu tiên bảo vệ người già

Trọng Thành, RFI

--- Thống Đốc tiểu bang Hawaii hôm Thứ Hai đã yêu cầu rằng du khách nên hạn chế tới nơi này, và chỉ nên tới khi có chuyện làm ăn cần thiết, vì dịch COVID-19 đang tăng ào ạt trở lại. Tuy nhiên, Thống Đốc David Ige không nói là cấm tới, chỉ nói du khách nên hạn chế tới Hawaii, cho tới cuối tháng 10/2021.Ige nói ông đồng ý với Thị Trưởng Honolulu là Rick Blangiardi khi đưa ra lệnh hạn chế trong phòng chỉ tối đa là 10 người, và tụ họp lộ thiên ngoài trời chỉ tối đa 25 người. Lệnh hạn chế hiệu lực từ Thứ Tư, áp dụng cho cả đám cưới và các sự kiện khác. Ông cũng thúc giục mọi người chích ngừa.Nhiều bệnh viện trên đảo Oahu đã chật các giường bệnh vì bệnh nhân COVID vào các phòng cấpc ứu tăng vọt. Bẹnh viện The Queen’s Medical Center – West Oahu hôm Thứ Sáu đã dựng lều ra ngoài để đón bệnh nhân mới.---Có phải ăn một hot dog sẽ giảm thọ 36 phút?: Đó là theo nghiên cứu mới. Bản tin CNN/WKRC ghi rằng một nghiên cứu mới của đại học University of Michigan cho thấy thay đổi thói quen ẩm thực có thể giúp sức khỏe nhiều hơn, và làm lợi ích cho môi trường -- hoặc ngược lại, hại sức khỏe và hại môi trường.Nghiên cứu này ấn hành trên tạp chí Nature Food, dựa vào chỉ số dinh dưỡng Health Nutritional Index (HNI) sẽ tính gánh nặng sức khỏe của thực phẩm theo số phút tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 5,800 thức ăn trong đời sống dân Mỹ. Cho thấy điều ai cũng biết: thịt đã chế biến và nước ngọt là có hại, làm giảm thọ nhiều nhất.Nghiên cứu này cho thấy:. ăn một hot dog, sẽ làm bạn mất 36 phút đời sống khỏe mạnh.. ăn một khẩu phần hạt (nuts) cho bạn thêm 26 phút đời sống khỏe mạnh.. uống 1 lon nước ngọt soda có thể bạn sẽ giảm thọ 12 phút.. ăn bơ đậu phộng và jelly sandwiches cho bạn thọ thêm 33 phút.. lời khuyên: nên ăn thêm trái cây, rau, hạt, một số hải sản. Xem:---Sài Gòn chống dịch không đúng?: Câu hỏi nhức nhối từ RFI.-- 24/08/2021Kể từ hôm nay, 23/08/2021, chính quyền TP HCM siết chặt phong tỏa phòng dịch theo Chỉ thị 16, đặc biệt với việc đưa quân đội vào kiểm soát an ninh, trong bối cảnh dịch được coi là đang gia tăng. Về mặt y tế, chính quyền thông báo sẽ xét nghiệm toàn thành phố với hy vọng phát hiện nhanh chóng các ca nhiễm (F0).

Biện pháp xét nghiệm đại trà, hay chủ trương «bóc tách» toàn bộ F0, theo truyền thông chính thức, đang bị nhiều y bác sĩ, chuyên gia ngành y tế phê phán là không hiệu quả, thậm chí nguy hại, trong bối cảnh dịch đã lan sâu từ lâu trong cộng đồng. Trên thực tế, do việc hệ thống bệnh viện và trung tâm cách ly đã hoàn toàn quá tải và sau nhiều chỉ trích trong giới chuyên gia và trên công luận, chính quyền đã bắt đầu chấp nhận từ bỏ dần dần biện pháp « bóc tách » toàn bộ F0 tại Sài Gòn và một số nơi khác, kể từ đầu tháng 7. Một chủ trương như vậy nếu được áp dụng, có thể gây ấn tượng là chính quyền kiên quyết chống dịch, nhưng sẽ có nguy cơ gây thêm nhiều tổn thất cho người dân.

Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt từ thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ Phan Xuân Trung đề nghị chính quyền, thay vì xét nghiệm đại trà, cần ưu tiên trước hết bảo vệ các nhóm có nguy cao, như người già, người có bệnh nền. Bác sĩ Phan Xuân Trung (*) là một trong số những chuyên gia ngành y từng liên tục cảnh báo về việc quá tập trung cho việc « cách ly », « điều trị » F0 Covid mà dẫn đến nguy cơ hệ thống y tế bỏ rơi các bệnh nhân khác, cũng như nguy cơ những nơi cách ly tập trung biến thành ổ dịch (**). Sau đây là phần phỏng vấn với Bác sĩ Phan Xuân Trung với RFI tiếng Việt.

***

RFI : Xin Bác sĩ cho biết nhận định chung của Bác sĩ về chính sách đối phó với dịch Covid của chính quyền tại TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Phan Xuân Trung : Thành phố HCM đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, tức là sẽ « giãn cách » nghiêm ngặt hơn, với hy vọng là bằng biện pháp này có thể dập được dịch, ngăn chặn được lây lan, giảm sự tổn thất về nhân mạng, bảo vệ cho dân chúng. Nhìn vô trong quyết tâm đó, chúng ta thấy chính quyền rất là lo lắng, đang tìm mọi cách để cứu vãn tình thế, để giúp cho dân chúng. Tuy nhiên, giải pháp này (« giãn cách xã hội » theo Chỉ thị 16 của chính phủ) đã được lặp lại đến nay đã đến lần thứ 4, lần thứ 5 rồi.

Đã hai tháng trôi qua rồi. Xét lại về cách xử lý, cần phải căn cứ vào các lý thuyết. Có lý thuyết cho rằng cần phải « bóc tách » các F0 (tức những người bị nhiễm) ra khỏi cộng đồng, để cho các F0 đó đừng có lây lan nữa. Tuy nhiên, điều đó đúng trong giai đoạn đầu, còn giai đoạn sau này, khi sự lây lan đó quá mãnh liệt, quá dữ, như « một cơn cháy rừng có gió », thì sức người không thể ngăn cản được. Việc lây lan đã xảy ra rất nhiều. Tất nhiên khi lây lan nhiều sẽ dẫn đến tử vong nhiều, và gần như người ta – vì đang hoảng loạn trước con số lây nhiễm – vẫn giữ ý tưởng là phải « bóc tách » những người bị nhiễm ra.

Tuy nhiên, theo tôi, đã quá muộn để làm chuyện đó. Trên thực tế, số người có miễn dịch đã chiếm hơn phân nửa dân cư thành phố, một mặt do đã lây lan trong cộng đồng, và tự động đã hết (với rất nhiều người), một mặt hàng triệu người đã được miễn dịch qua chích ngừa. Như vậy, việc bóc tách không còn cần thiết nữa.

Quan điểm của tôi là nên thay đổi về mặt lý thuyết. Cho đến nay, chính sách ngăn chặn F0 đã không giúp giảm mà số ca nhiễm ngày càng tăng thêm. Các ca nhiễm tăng lên vượt ra ngoài khả năng thống kê của chính quyền. Ban đầu chính quyền chỉ theo con số thống kê mà chính quyền xét nghiệm được, còn giờ đây bệnh nhân lại tự xét nghiệm, tự phát hiện dương tính, tự điều trị, hoặc không điều trị mà tự hết. Con số này là không đếm được. Hiện nay, người ta lại mong muốn xét nghiệm hết toàn bộ xã hội để tìm F0, thì tôi thấy không mang lại lợi ích gì. Vì trong đó đã có nhiều người đã nhiễm và đã hết, và có những người chưa từng nhiễm, và khi xét nghiệm thì hôm nay nhiễm, ngày mai lại hết, và có khi chưa nhiễm, ngày mai lại nhiễm. Con số F0 này không mang lại một lợi ích nào.

Như vậy đối với nguồn lực y tế và xã hội yếu kém, không đủ để bao phủ hết xã hội, thì chỉ nên tập trung vào đối tượng bị nguy cơ thôi. Thay vì tập trung truy lùng F0, chúng ta cần tập trung « bóc tách » những người có nguy cơ. Những người có nguy cơ ước chừng 5%, thậm chí thấp hơn. Như vậy chúng ta sẽ dư sức để quản lý Covid, và dư sức mà bảo vệ những người bệnh không Covid. Đó là điều cần thay đổi về mục tiêu.

RFI : Trước khi xin được hỏi Bác sĩ kỹ hơn về phương án ưu tiên đối tượng có nguy cơ, xin Bác sĩ cho biết những Được Mất của chính sách chống dịch giai đoạn hơn hai tháng vừa qua.

Bác sĩ Phan Xuân Trung : Theo quan điểm của tôi là việc gì cũng phải rút kinh nghiệm, nhưng tôi thấy người ta hầu như không rút kinh nghiệm từ các đợt giãn cách trước. Đã hơn hai tháng rồi, giãn cách nhiều rồi, gây thiệt hại rất nhiều rồi, phương thức như vậy không mang lại hiệu quả nào mà vẫn tiếp tục. Vẫn phong bế, ngăn chặn, vẫn đóng băng xã hội, rồi vẫn xét nghiệm đại trà, thì hậu quả nó sẽ tiếp tục theo hướng đó, tức dịch được coi như là vẫn tiếp tục, người chết vẫn tăng lên.

Theo tôi, trên thực tế số người đã nhiễm và đã tự hết rất nhiều. Chỉ có cách xét nghiệm kháng thể mới biết được tại thành phố này đã có bao nhiêu người nhiễm (***). Còn để xét nghiệm kháng nguyên chắc cũng khó ra rồi. Vì đã có rất nhiều người nhiễm rồi. Và quá trình giảm sút số người nhiễm mới xảy ra một cách tự nhiên chứ không phải do biện pháp giãn cách, do các biện pháp mạnh. Ngược lại, hậu quả của biện pháp mạnh đó sẽ là xã hội bị suy sụp về mặt kinh tế, suy sụp về mặt xã hội, bị tổn thất vì cái giải pháp quá mạnh tay đó. Việc tiếp tục siết chặt sẽ gây ra tổn thất nhiều hơn là lợi ích trong việc chống dịch.

RFI : Trên thực tế, chính quyền cũng đã thừa nhận chính sách tập trung cách ly và điều trị toàn bộ F0 là thất bại. Hệ thống « tháp 5 tầng » bao gồm các bệnh viện và cơ sở thu dung để điều trị toàn bộ « F0 » (công bố ngày 23/07, sau khi đã nâng lên thành « 3 tầng » và « 4 tầng ») rút cuộc phải rút trở lại thành « tháp 3 tầng » (ngày 17/08), nhưng với tầng thứ nhất là theo dõi người « F0 » không triệu chứng và chăm sóc, điều trị người có triệu chứng nhẹ ngay tại nhà. Thay đổi này phải chăng cho thấy chính quyền đã sửa sai, thừa nhận không thể cách ly và quản lý nổi toàn bộ « F0 » ?

Bác sĩ Phan Xuân Trung : Tôi cũng thấy chính quyền đã nhìn nhận ra điều đó. Tức là không thể nào bóc tách « F0 » được, không thể nào quản lý « F0 » được. Bây giờ, người ta đang tập trung vào việc điều trị, không phải chỉ trong bệnh viện, mà là điều trị tại nhà. Biến mỗi nhà thành một « bệnh viện nhỏ » cho bệnh nhân. Ý tưởng đó thì tốt, nhưng người ta vẫn đang chỉ tập trung vào bệnh nhân Covid, mà chưa chú ý đến những loại bệnh không Covid. Thứ hai là người ta vẫn quan tâm đến tất cả những người bị nhiễm để điều trị. Trong khi 80% người nhiễm là không có triệu chứng, và tự hết không cần điều trị. Như vậy thì không nên quản lý toàn bộ những người bị nhiễm.

RFI : Trở lại với vấn đề các nhóm đối tượng nguy cơ cao với dịch Covid, xin Bác sĩ cho biết thêm đây là các nhóm nào ?

Bác sĩ Phan Xuân Trung : Trong tất cả các bệnh truyền nhiễm, chúng ta biết rằng mỗi loại tác nhân khi tác động vào cơ thể sẽ đặc biệt gây hại đến một nhóm đối tượng. Ví dụ sốt xuất huyết thường tác động vào trẻ em, gây chết do tắc dịch trong lòng mạch, hoặc cúm thì sẽ tấn công vô người già. Virus gây bệnh Covid cũng vậy. Sẽ có một nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tác động. Ban đầu, người ta chưa xác định được đối tượng gây tử vong là ai, nhóm nào. Tuy nhiên, trong những tháng đầu tiên của năm ngoái, và tới năm nay, thì hầu hết các báo cáo cho thấy là đối tượng chính bị virus tấn công là người cao tuổi, có bệnh nền, ví dụ như tiểu đường, suy thận, ung thư, hay các bệnh tim mạch sẵn.

Ở Việt Nam trong giai đoạn đầu cũng nói như vậy. Cho đến nay, khi ở thành phố HCM số người tử vong vì Covid tăng vọt, thì chúng ta lại không thấy báo cáo về nhóm đối tượng nào là nạn nhân nhiều nhất. Rất cần xem lại thành phần tử vong có giống với trước đó hay không. Tôi không có số liệu để nói chính xác, nhưng dự đoán là có thể cũng tương tự như vậy. Căn cứ trên các thống kê quốc tế, cũng như trên báo đài của bộ Y Tế, các quan sát của các bác sĩ ở bệnh viện, cơ sở thu dung chống dịch, cũng như kinh nghiệm của bản thân tôi khi đi điều trị tại nhà, tôi thấy nhìn chung các ca tử vong chủ yếu nhằm vào các phụ nữ tăng cân, béo phì, có tiểu đường, trên 65 tuổi. Nhóm đó là cao.

RFI : Theo Bác sĩ, cần phải bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao như thế nào ?

Bác sĩ Phan Xuân Trung : Khó mà tách hẳn những người có nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng để bảo vệ riêng họ được. Ở TP HCM, cũng như cả nước, đã từng tạo ra những nơi tập trung, cách ly, nhưng điều đó không mang lại hiệu quả cao, mà nhiều khi mang lại hậu quả xấu. Chúng ta đã có ý tưởng điều trị F0 tại nhà, tuy nhiên, lại gặp điều vướng mắc là những ngôi nhà trong thành phố thường nhỏ hẹp, nên các F0 đó có nguy cơ lây lan.

Vậy thì phải làm thế nào ? Hiện tại TP HCM đang trong thời kỳ giống như là Thiết quân luật, giãn cách nghiêm ngặt. Trong bối cảnh này, chúng ta cần xác định những nhà nào có người già, người lớn tuổi, thì cần cho các lực lượng đi xét nghiệm nhóm người này. Thay vì xét nghiệm toàn thành phố, nên dành trước hết xét nghiệm cho những người có nguy cơ cao, người già, dù là người có bệnh nền hay không. Làm xét nghiệm tại chỗ rất nhanh, trong vòng 15 phút. Nếu như chưa nhiễm, lập tức chích ngừa luôn. Không dồn người già đến các vị trí như kiểu hội trường hay sân vận động để chích, vì điều đó gây lây nhiễm thêm. Còn giả dụ như phát hiện đã nhiễm, phải cấp luôn thuốc để điều trị cho bệnh nhân. Như vậy, thì áp dụng được giải pháp mới của Nhà nước là biến ngôi nhà thành « bệnh viện ». Sử dụng ngay cái giường ngủ của bệnh nhân để làm « giường bệnh ». Điều trị tại chỗ như vậy là một giải pháp khả thi, tiết kiệm và hiệu quả.

Rồi sau khi mình tập trung xử lý xong nhóm nguy cơ cao nhất rồi, mình chuyển sang nhóm nguy cơ cao thứ hai, là những người trung niên, và béo phì. Theo nguyên tắc tháp tam giác, với đỉnh là nhóm nguy cơ cao nhất, rồi nhóm nguy cơ thứ nhì, rồi hướng sang toàn dân. Nhưng với toàn dân, tôi nghĩ là chắc không cần nữa, với lý do là ở trong cộng đồng đã lây lan với nhau khá nhiều, người ta tự làm xét nghiệm, và có thể tự thấy là cả gia đình dương tính, rồi sau đó «chuyển âm» hết (chuyển sang âm tính). Số lượng đó, nếu có điều tra để thống kê sẽ thấy được số lượng người « miễn dịch tự nhiên » trong cộng đồng. Cùng với số lượng 5 triệu người đã tiêm chủng và các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao đã được bảo vệ, thì phần còn lại cũng sẽ miễn dịch bằng con đường nhiễm tự nhiên và tiêm chủng, cũng không cần can thiệp nữa.

Về các trường hợp chuyển bệnh nặng đột ngột cũng cần xác định nhóm có khả năng nguy cơ tương đối cao, nói ví dụ như đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, cao to béo tốt, tôi nói ví dụ thôi. Cần có các thống kê để làm rõ. Với các đối tượng có nguy cơ tương đối cao như vậy cũng cần báo trước với họ để chuẩn bị. Thật ra chuẩn bị chỉ có ba chuyện chính thôi. Thứ nhất là phải có oxy tại nhà. Chuyện thứ hai là phải có thuốc men, thuốc chống đông máu, kháng viêm để sẵn. Và thứ ba là phải có kiến thức ứng dụng, để biết khi nào thì áp dụng các giải pháp đó cho mình. Không dùng quá sớm, và cũng đừng quá muộn. Và ngoài chuyện can thiệp đối tượng nguy cơ cao, thì phải có truyền thông giáo dục để dân chúng tự bảo vệ nữa.

RFI : Nhìn chung, theo Bác sĩ cần phải làm gì để có được một chính sách phòng chống dịch phù hợp, trong giai đoạn hai tuần siết chặt phong tỏa tới, cũng như sau đó ?

Bác sĩ Phan Xuân Trung : Những người lãnh đạo cao nhất cần phải uyển chuyển. Tôi thấy rằng trước đây, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, ông ấy đã quan sát xã hội hàng giây, hàng phút. Ông đọc báo, ông ấy thấy những hiện tượng bất hợp lý xảy ra, thì lập tức ông ấy ra lệnh liền. Thí dụ như ở Hải Dương, Hải Phòng đem bê tông ra chặn đường, vì một nội dung trong Chỉ thị về giãn cách (« thôn bản cách ly với thôn bản; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh...» ). Ông nói ngay, ý tôi không phải là vậy, tôi chỉ ví von để thấy rằng cần phải giãn cách con người với nhau, chứ không phải mang cục bê tông ra ngăn cản. Người đứng đầu phải nhìn nhận, và can thiệp ngay lập tức theo từng giây, từng phút, không có cứng nhắc khi mà đưa ra một mệnh lệnh, phải chờ đến hai, ba, bốn, năm tuần gì đó mới bắt đầu sửa chữa thì điều đó gây ra những hậu quả quá lớn. Tôi không thấy được sự uyển chuyển như vậy trong giai đoạn này.

Tôi nghĩ rằng cần phải một hội nghị Diên Hồng, hội nghị với sự tham gia của những người có chuyên môn, có ý tưởng, những chuyên gia trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học. Ngồi lại với nhau để đưa ra các ý tưởng chung, lấy kiến thức, lấy chuyên môn, lấy trí óc để định hướng công việc, chứ không nên dựa vào các chỉ thị mang tính hành chính nữa.

RFI : Xin cảm ơn Bác sĩ Phan Xuân Trung.

***

Ghi chú

(*) Bác sĩ Phan Xuân Trung là một trong những người đầu tiên khởi xướng mạng «Giúp Nhau Mùa Dịch» trên Facebook, bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng trong mùa dịch tại Sài Gòn đầu hè 2021.

(**) «Việt Nam: Lo ngành y tế ''bỏ rơi'' các bệnh khác, nếu tiếp nhận tất cả ca nhiễm Covid», RFI, ngày 08/07/2021.

(***) «Việt Nam: Chính quyền bị động trước Covid do thiếu ‘‘điều tra kháng thể’’», RFI, ngày 14/08/2021.

Xem:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20210824-thay-vi-xet-nghiem-covid-dai-tra-sai-gon-can-uu-tien-bao-ve-nguoi-gia

