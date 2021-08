Kêu gọi Biden nói với TQ, hễ đánh Đài Loan là Mỹ tham chiến, tức khắc công nhận Đài Loan độc lập - Chận đầu Harris, TQ tặng VN thêm vaccine. 31 triệu liều Pfizer từ Bỉ sẽ tới VN. Cuba tặng VN 10 triệu liều vaccine Cuba bào chế, trao công nghệ sản xuất. Vatican giúp VN 100.000 euro. Đồng Tháp, Đà Nẵng kéo dài giãn cách. SG tịch thu 630.000 viên thuốc dỏm. - Nam California: bắt gặp 300 phiếu bầu ch

Giám đốc CIA tới Kabul, họp mật với trùm Taliban. TNS McConnell: Biden hãy quên hạn chót 31/8, phải đón tất cả người Mỹ về. Taliban: Mỹ chớ khuyến khích trí thức Afghan rời nước. Di tản 21,600 người/24 giờ qua rời Kabul. Nữ phi công Afghan đầu tiên: Taliban là cuộc chiến chống phụ nữ.

- Kêu gọi Biden nói với TQ, hễ đánh Đài Loan là Mỹ tham chiến, tức khắc công nhận Đài Loan độc lập

- Chận đầu Harris, TQ tặng VN thêm vaccine. 31 triệu liều Pfizer từ Bỉ sẽ tới VN. Cuba tặng VN 10 triệu liều vaccine Cuba bào chế, trao công nghệ sản xuất. Vatican giúp VN 100.000 euro. Đồng Tháp, Đà Nẵng kéo dài giãn cách. SG tịch thu 630.000 viên thuốc dỏm.

- Nam California: bắt gặp 300 phiếu bầu chưa mở, súng đã lên đạn, ma túy trên xe 1 người đàn ông

- DB Greene (Cộng Hòa-GA): hãy truất phế Phó Tổng Thống Harris vì bà Harris không chịu bay tới Kabul

- Binh sĩ Mỹ phải chích ngừa chống COVID, chỉ miễn chích ngừa cho lính vì lý do sức khỏe hay tôn giáo.

- BS Fauci: FDA sẽ sớm công nhận thuốc chủng Moderna và J&J theo thủ tục toàn diện. Mỹ sẽ bình thường mùa xuân 2022 nếu chích ngừa đủ nhiều. Chỉ mới 1/3 trẻ em 12-15 tuổi chích ngừa. Học sinh lây dịch tăng vọt.

- Arizona: kiểm phiếu "gian lận bầu cử 2020" lại ngưng vì các kiểm toán viên tạm nghỉ, lấy cớ mắc dịch

- Georgia: so sánh lệnh bắt chích ngừa với lò thiêu Đức Quôc Xã, 1 nữ nhân viên y tế bị sa thải

- Massachusetts: cảnh sát Viet Nguyen dính bẫy sex của nữ cảnh sát chìm, bị truy tố tội gạ mua sex

- Đài Loan: bắt 2 phụ nữ Việt, cũng là 2 mẹ con, về tội nhập lậu thịt heo, thuốc lá và trốn thuế

- HỎI 1: Có phải Taliban mô phỏng dựng cờ theo hình Iwo Jima của lính Mỹ? ĐÁP 1: Hình thật, nhưng không rõ ý định.

- HỎI 2: Tinh thần dân tộc không thể đem ra để chích vaccine chưa có hiệu quả rõ ràng? ĐÁP 2: Đó là ý kiến của Lê Minh trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-24/8/2021) --- Tổng Thống Biden phải nói với Trung Quốc rằng hễ TQ gây chiến, sẽ có nghĩa là Mỹ tham chiến và công nhận độc lập tức khắc cho Đài Loan. Đó là lời nhà chiến lược Joseph Bosco -- từng giữ chức Giám đốc các vấn đề Trung Quốc trong Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ từ 2005 tới 2006 và là Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương về trợ giúp nhân đạo từ 2009 tới 2010, bây giờ trong nhóm nghiên cứu của học viện Global Taiwan Institute.

Lời cố vấn Bosco gửi lên Biden đăng trên bài bình luận ở báo The Hill, nói rằng bất kỳ hăm dọa quân sự nào từ TQ chống lại việc Đài Loan tham dự Thượng đỉnh Dân Chủ do Mỹ dự kiến tổ chức sẽ dẫn tới quyết định của Mỹ: Hoa Kỳ sẽ chính thức công nhận tức khắc Đài Loan là 1 quốc gia độc lập. Nếu Biden tuyên bố công khai như thế, hình ảnh Mỹ rút lui khỏi Afghanistan sẽ phai mờ tức khắc, và cho thấy Mỹ không rời bỏ Châu Á cho hiểm họa TQ. Thêm nữa, Biden hãy nói rõ, bất kỳ hành vi vũ lực nào từ TQ chống Đài Loan, sẽ tức khắc ảnh hưởng quan hệ Mỹ-TQ, và có hậu quả khôn lường.

--- Tin COVID từ Bộ Y Tế VN, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 18h30 ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4.627), Bình Dương (3.628), Đồng Nai (799), Long An (393), Khánh Hòa (203), Đồng Tháp (162), Đà Nẵng (153), Tây Ninh (105), Tiền Giang (93), Cần Thơ (72), Hà Nội (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Kiên Giang (61), Bình Thuận (56), Sóc Trăng (42), An Giang (42), Nghệ An (28), Phú Yên (24), Đắk Lắk (21), Bình Phước (20), Thừa Thiên Huế (13), Bến Tre (12), Vĩnh Long (11), Quảng Nam (11), Hà Tĩnh (10), Hậu Giang (9), Quảng Trị (9), Sơn La (9), Bạc Liêu (7), Lạng Sơn (7), Trà Vinh (6), Thanh Hóa (5), Lâm Đồng (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (4), Gia Lai (3), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Bình (2), Quảng Ngãi (1), Hà Nam (1), Hải Phòng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.780 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.

- Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại TP. Sài Gòn (292), Bình Dương (35), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Tiền Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Thừa Thiên Huế (1).

Chận đầu Harris, TQ tặng VN thêm vaccine. Ngay cùng ngày Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đặt chân xuống Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này, Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Ngày 24.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Cuba tặng VN vaccine Cuba bào chế, trao công nghệ sản xuất. Cuba sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Điện đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết từ nay đến cuối năm 2021, Cuba sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc-xin Covid-19, đồng thời chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Abdala của Cuba cho Việt Nam.

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ sắp tiếp nhận hơn 31 triệu liều vắc-xin COVID-19 Pfizer từ Bỉ. Đây là lần nhập số lượng vắc lớn nhất từ trước đến nay, đáng nói là trong đó có 20 triệu liều để tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

VN xin WHO cho ưu tiên vaccine. Thủ tướng đề nghị WHO ưu tiên cung cấp vắc xin cho Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ngoại giao vắc xin, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư gửi ông Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro. Đức Giáo hoàng Francis viện trợ khẩn cấp 3 nước Việt Nam, Bangladesh và Haiti tổng số tiền gần 360.000 euro. Theo Vatican News, đây chỉ là số tiền viện trợ ban đầu và sẽ được chuyển thông qua cơ quan đại diện ngoại giao các nước.

Coi chừng thuốc dỏm. SG thu giữ hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả điều trị COVID-19, sản xuất trong nhà vệ sinh. Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả, Công an TP. HCM đã tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất.

Đồng Tháp tiếp tục giãn cách xã hội toàn tỉnh đến hết ngày 5.9. Tỉnh Đồng Tháp quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Đà Nẵng sẽ 'ở yên trong nhà' thêm 10 ngày. Thành phố tạm "dừng mọi hoạt động" thêm 10 ngày do thời gian ủ bệnh chủng Delta là 14 ngày, các ca lây nhiễm cộng đồng còn nhiều. Thông tin được ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết tại họp báo chiều 24/8.

--- AFGHANISTAN. Giám đốc CIA là William Burns đã họp mật, trực tiếp với lãnh đạo Taliban hôm Thứ Hai. Burns họp với Abdul Ghani Baradar tại Kabul. Được suy đoán có lẽ là Mỹ muốn kéo dài hạn chót di tản qua sau ngày 31/8/2021 đã hứa trước.





Zabihullah Mujahid, phát ngôn nhân Taliban, nói rằng Mỹ không nên khuyến khích giới chuyên gia và trí thức -- kể cả bác sĩ và kỹ sư -- rời khỏi Afghanistan. Mujahid cũng lập lại rằng không thương thuyết kéo dài hạn chót quân sự Tây Phương rời Afghanistan.

Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell (R-Ky.) hôm Thứ Ba thúc giục TT Biden tiếp tục nỗ lực di tản bất kể hạn chót đã hứa là 31/8: "Tổng Thống hãy quên hạn chót 31/8/2021 đi. Phải ở lại thêm, bảo đảm không người Mỹ nào bị sót lại. Taliban không được phép quy định hạn chót quân Mỹ rút. Đó là quyết định của chúng ta, không phải của họ."





Trong 24 giờ, từ Thứ Hai tới Thứ Ba, 37 chuyến bay quân sự Mỹ đã di tản khoảng 12,700 người ra khỏi Kabul. Khoảng 8,900 người khác di tản qua 57 phi cơ của quân đồng minh. Từ cuối tháng 7, Mỹ đã di tản khoảng 63,900 người ra khỏi Kabul.





Cuộc chiến Taliban là cuộc chiến chống phụ nữ. Đó là lời của Niloofar Rahmani, nữ sĩ quan phi công đầu tiên của Không Lực Afghanistan sau khi Taliban sụp đổ năm 2001, nói với ABC News. Cô nói rằng lòng cô đau đớn khi nhìn thấy "đất nước tôi, dân tôi đang trải qua thảm nạn hiện nay. Tôi hiểu đau đớn của họ. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai trở thành nạn nhân hay bị Taliban giết vì họ đã mặc quân phục và phục vụ đất nước của họ. Bởi vì tôi đã trải qua trong cương vị phụ nữ --- mặc quân phục, chiến đấu cho đất nước để mang tự do và tiếng nói cho phụ nữ. Tôi đã là nạn nhân. Tôi đã là mục tiêu của Taliban. Tôi đã sống dưới luật Hồi giáo, tôi biết họ làm gì đối với phụ nữ. Tôi đã thấy mẹ tôi bị đánh. Tôi đã thấy các cô gái bị bắt đi. Cuộc chiến toàn bộ của họ là chống lại phụ nữ."

--- COVID tại Mỹ. Bác sĩ Anthony Fauci, Trưởng nhóm cố vấn y tế của TT Biden, nói hôm Thứ Ba ông dự kiến các thuốc chủng ngừa Moderna và Johnson and Johnson sẽ sớm được FDA công nhận theo thủ tục toàn diện. Hiện thời chỉ mới có thuốc chủng Pfizer-BioNTec được FDA công nhận theo thủ tục toàn diện.

BS Fauci nói Mỹ sẽ trở lại bình thường, có thể kiểm soát đại dịch COVID kể từ mùa xuân năm tới, nhưng chỉ nếu có đủ người Mỹ chích ngừa trước lúc đó. Hiện thời chỉ mới 51.5% dân Mỹ chích ngừa đầy đủ.

Số liệu liên bang cho biết 1/3 thiếu niên tuổi 12-15 đã chích ngừa đầy đủ chống COVID, khi trường học đang khai giảng, trong khi nước Mỹ tranh cãi về lệnh mang khẩu trang và chích ngừa. Trẻ em 12-15 tuổi thích hợp để chích ngừa vaccine Pfizer.

Thống Đốc Kentucky là Andy Beshear nói ông quyết định đưa lính Vệ Binh tới các bệnh viện hỗ trợ chống dịch, vì khoảng 21 tới 25 bệnh viện khu vực thiếu nhân viên y tế trầm trọng.

Chỉ vì không chích ngừa, nên 113,000 người Mỹ nhập viện trong tháng 6 và tháng 7 làm tốn 2.3 tỷ đôla chăm sóc. Nếu họ chích ngừa, liên bang đã tiết kiệm được, theo nghiên cứu của Kaiser Family Foundation: hơn 98% người nhập viện vì COVID là chưa chích ngừa.

Gần 2,000 trẻ em Georgia trong tuổi 0-17 bị lây dịch COVID mỗi ngày. Đó là tính trung bình theo tuần qua: trung bình 1,823/trẻ em/ngày dính COVID. Riêng các học khu thành phố Atlanta của Georgia, bâyg iờ có hơn 13,000 em bị lây dịch từ khi niên khóa 2021-2022 khai giảng.

.

Tiểu bang Indiana cho biết hơn 3,500 học sinh xét nghiệm dương tính trong tuần lễ vừa qua, và số lượng tăng đều mỗi tuần.

. Thành phố New York City yêu cầu tất cả các nhà giáo phải chích ngừa.

. Disney World (ở Florida) yêu cầu tất cả nhân viên công đoàn chích ngừa đầy đủ trước 22/10/2021.

. Hệ thống dược phỏng CVS yêu cầu tất cả nhân viên tiếp cận khách hàng phải chích ngừa trước ngày 30/11.--- Khoảng 300 phiếu bầu qua bưu điện chưa mở ra cho cuộc bầu cử truất phế sắp tới của California được tìm thấy trong chiếc xe hơi của một người đàn ông trong khi người này đang ngủ, đậu xe bên ngoài một tiệm tạp hóa tuần trước, theo lời cảnh sát hôm Thứ Hai.Cảnh sát thị trấn Torrance được gọi tới một sân đậu xe trước tiệm tạp hóa 7-Eleven hôm 16/8/2021 và đã khám xét chiếc xe này, thấy 1 khẩu súng đã lên đạn, ma túy và 300 phiếu bầu cho cuộc bầu cử giữa tháng 9/2021. Người ta chưa rõ người đàn ông làm sao có các phiếu bầu này, nhưng cảnh sát nói là chưa phiếu nào mở ra. Hầu hết phiếu bầu là địa chỉ cử tri ở thị trấn Lawndale, số còn lại ở thị trấn Compton.--- Cảnh sát viên Viet Nguyen, 46 tuổi, cư dân Brockton, đã bị bắt và truy tố sau khi dính bẫy sex tại Massachusetts, theo tin NBC. Các điều tra viên đã đăng quảng cáo lên mạng gạ gẫm sex, và 1 nữ cảnh sát chìm giả làm một phụ nữ làm nghề "bạn nữ hộ tống" --- thế rồi Nguyen liên lạc với nữ cảnh sát chìm vào ngày 5/8/2021, họi sex và đồng ý gặp cô tại 1 khách sạn với giá $100 "gặp chớp nhoáng" nơi đây.Vào lúc 7:10 p.m., Nguyen tới khách sạn, lái xe đời 2017 màu đen hiệu Sante Fe với bảng số xe Rhode Island. Nguyên được cho số phòng, tới gõ cửa, bước vào liền bị cảnh sát mai phục sẵn, bắt ngay. Khi đã bị bắt, nữ cảnh sát chìm kia liền text tin nhắn các chữ "MSP Test." Thì tin nhắn này lộ ra trên điện thoại của Nguyen.Có 4 người đàn ông khác cũng bị bắt với Nguyen, và cùng ra tòa ở Hingham Massachusetts District Court, môi người bị truy tố tội tìm mua sex. Nguyen khai vô tội, được tạm thả ra. Nguyen là cảnh sát được 13 năm. Nguyen bị Ty Cảnh Sát Johnston cho tạm nghỉ không lương, và sẽ ra tòa ngày 15/9/2021.--- Báo Taiwan News hôm 23/8/2021 kể rằng Ty Cảnh Sát New Taipei đã bắt 2 phụ nữ Việt Nam, cũng là 2 mẹ con, về tội nhập lậu thịt heo và thịt này nhiễm vi khuẩn cúm heo Phi Châu (African swine fever). Hai phụ nữ, Dang và Nguyen, bị bắt ngày 19/8/2021 đang mang 71.8 kilograms thịt, trong đó có lạp xưởng và ham.Lô thịt bị tịch thu đã tiêu hủy ngày 20/6/2021. Hai phụ nữ đã nhận nhiều tội, kể cả tội nhập lậu thuốc lá và trốn thuế. Cảnh sát bắt giam hai người trong khi điều tra, cũng là để ngừa 2 người có thể tìm cách trốn ra khỏi Đài Loan.--- Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Arizona là Katie Hobbs (Dân Chủ) hôm Thứ Hai đã cho biết cái gọi là "kiểm phiếu" về "gian lận bầu cử 2020" do những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt thực hiện đã khựng lại, vì nhiều kiểm toán viên đã dính dương tính COVID-19.Nói chuyện trên CNN với người dẫn chương trình Jake Tapper, Hobbs toàn bộ vụ "đếm phiếu lại" hiện đang hoãn lại nữa vì mắc dịch. "Nhưng đây không thực sự là cuộc kiểm toán." Hobbs nói nhóm kiểm phiếu làm việc rất bí mặt, trong khi các dân cử Cộng Hòa Arizona đều hỗ trợ kiểm phiếu bất kể rằng họ biết rằng Tổng Thống Biden thắng phiếu một cách chính danh ở Arizona năm 2020, và họ không dám nói sự thực vì chỉ muốn lừa gạt cử tri của họ.--- Sau khi xuất hiện trong một buổi họp báo của các Dân Biểu Cộng Hòa về vấn đề xây dựng hạ tầng hôm Thứ Hai, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) đã nói với một phóng viên về tình hình tại Afghanistan -- và thừa cơ tấn công Phó Tổng Thống Kamala Harris.Theo DB Greene, cần phải truất phế Phó Tổng Thống Harris vì bà Harris không chịu tới Kabul trong khi quân Mỹ di tản công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan. DB Greene nói rằng: "Bà Harris không chịu nói về chuyện này [chuyện di tản], không chịu bay sang Afghanistan để xuống sân bay Kabul... là một điều rất nhục nhã và không tha thứ được. Cần phải truất phế bà Harris. Tất cả họ là đồng lõa chuyện này. Và họ biết."DB Greene không giải thích vì sao Phó Tổng Thống Harris cần phải bay tới Kabul trong khi lính Mỹ và nhân viên sứ quán đang tìm cách đưa dân Mỹ ra khỏi nơi đó. Và cũng không giải thích vì sao cần truất phế một Phó Tổng Thống về tội không chịu bay tới nơi đang phải di tản.Video dài 15 giây đồng hồ ghi lời DB Greene:

https://youtu.be/AVfePtSaBkA

--- Jessica Renzi, một kỹ thuật viên về giải phẫu tại bệnh viện Wellstar Healthcare System ở Georgia, đã bị sa thải sau khi cô phóng lên mạng một video, trong đó cô so sánh rằng lệnh của bệnh viện cưỡng bách nhân viên phải chích ngừa là y hệt như các lò thiêu người Holocaust [của Đức quốc xã], theo tin WSB-TV.

Sau khi cô Jessica Renzi bị bệnh viện sa thải, tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô đều bị xóa. Trong một bản văn, các viên chức bệnh viện nói Renzi không còn làm cho bệnh viện Wellstar Health System nữa. Tất cả các nhân viên Wellstar đều phải chích ngừa đầy đủ vào ngày 1/10/2021.

--- Một cuộc thăm dò mới thực hiện bởi USA TODAY và Ipsos cho thấy đại đa số dân Mỹ ủng hộ lệnh mang khẩu trang và lệnh chích ngừa, vừa khi FDA hôm Thứ Hai phê thuận theo thủ tục toàn diện thuốc chích ngừa Pfizer để chống COVID-19.

. 72% ủng hộ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang, chỉ 28% chống.

. 61% ủng hộ cưỡng bách chích ngừa, chỉ 39% chống.

--- Binh sĩ Hoa Kỳ bây giờ buộc phải chích ngừa chống COVID. Phát ngôn nhân Pentagon là John Kirby nói rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ theo kế hoạch cưỡng bách chích ngừa, vì bây giờ FDA sáng Thứ Hai đã công nhận thuốc chích ngừa Pfizer theo thủ tục toàn diện. Chưa định thời biểu, nhưng đầu tháng này Austin đã đề nghị hạn chót phải chích ngừa là 15/9/2021.

Chỉ miễn chích ngừa cho những chiến binh có lý do sức khỏe hay tôn giáo. Thuốc chích ngừa COVID không phải là vaccine duy nhất cưỡng bách chiến binh Mỹ, vì lính Mỹ trước giờ cũng bị cưỡng bách chích ngừa cúm, đậu mùa và độc chất anthrax.

--- HỎI 1: Có phải Taliban mô phỏng dựng cờ theo hình Iwo Jima của lính Mỹ?

ĐÁP 1: Hình thật, nhưng không rõ ý định. Tấm hình bên trái là lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện của Tiểu đoàn Biệt Kích Badri 313, đơn vị thiện chiến của Taliban. Trông hình giống với tư thế lính Mỹ dựng cờ ở đảo Iwo Jima thời Thế Chiến 2.

. Hình Taliban nằm trong nhóm nhiều hình do Taliban phổ biến hồi tháng 7/2021. Tuy là giống hình lính Mỹ dựng cờ ở Iwo Jima, nhưng không thể nói là Taliban có ý bắt chước. Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/taliban-iwo-jima/

--- HỎI 2: Tinh thần dân tộc không thể đem ra để chích vaccine chưa có hiệu quả rõ ràng?

ĐÁP 2: Đó là ý kiến của Lê Minh trên Báo Tiếng Dân.

Tinh thần dân tộc không thể đem ra để chích vaccine chưa có hiệu quả rõ ràng

Lê Minh, Báo Tiếng Dân -- 23-8-2021

Tinh thần dân tộc có thể là động lực để người tiêu dùng chấp nhận một loại hàng hóa thông thường với những thiếu sót của nó, nhưng tinh thần dân tộc không thể đem ra để chích vaccine chưa có hiệu quả rõ ràng vì nó liên quan tới mạng sống của người tham gia tiêm chủng.

Hôm nay nghe một người bạn hỏi mình mới biết được cụ thể một trường hợp tham gia thử nghiệm lâm sàng của Nanocovax mà cách tổ chức không thể chấp nhận được với một thử nghiệm lâm sàng thuốc:

– Người tham gia là người lớn tuổi, nhưng khi tham gia là nghe bạn rủ đi tiêm tại Học viện Quân Y, không hề biết đấy là tiêm thử nghiệm hay tiêm thật ==> vi phạm nguyên tắc đạo đức khi tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình.

– Lại còn có “suất tiêm” theo người nhà nhân viên ==> Nguyên tắc ngẫu nhiên khi làm thử nghiệm lâm sàng không đảm bảo.

– Không có giải thích về thử nghiệm lâm sàng và quyền lợi, rủi ro của người tham gia ==> tiếp tục vi phạm nguyên tắc đạo đức. Người tham gia phải biết rằng mình có khả năng nhận giả dược và hoàn toàn có thể có các biến chứng sau tiêm chưa được biết tới. Giờ không giải thích xong người tiêm giả dược họ tưởng mình được tiêm vaccine, nhỡ chẳng may người ta bị bệnh và không qua khỏi thì đấy là tội ác.

– Không khám sức khỏe kỹ lưỡng ==> thế thì làm sao có thể theo dõi tác dụng vaccine với người có bệnh nền?

– Mất tiền test nhanh (300.000 đồng) trước khi tiêm ==> tiếp tục sai về nguyên tắc, người tham gia thử nghiệm lâm sàng không phải mất tiền để làm việc này, nó phải nằm trong kinh phí nghiên cứu.

– Không có bất cứ giấy tờ xác nhận việc tiêm ==> thế này làm sao quản lý được?

– Không có ai giải thích lúc nào tiêm tiếp mũi hai, có được tiêm loại khác không. Đã gần 1 tháng trôi qua, mọi người sốt ruột không thấy gọi đi tiêm mới đi hỏi là có được tiêm loại khác không ==> càng thể hiện người tham gia rất mù mờ về việc đi tiêm, không có giải thích rõ ràng.

Người tham gia thử nghiệm lâm sàng cần phải hiểu tất cả những rủi ro khi tham gia chương trình, không phải tốn tiền vì bất kỳ xét nghiệm nào để tham gia, thậm chí còn phải mua bảo hiểm riêng cho họ và có người theo dõi tình trạng sức khỏe, theo dõi xem người ta có bị nhiễm bệnh sau khi tiêm vaccine không. Thông thường sau khoảng 2 tuần là có thể sử dụng kết quả về tình trạng bệnh (không bệnh/mắc bệnh/bệnh nặng/tử vong) để đối chiếu giữa các nhóm, nhưng 4 tuần rồi chẳng có ai hỏi thăm thì làm sao lấy được các số liệu này???

Mới biết được tin Nanocovax có thể sẽ được cấp phép sớm trong khi mới có kết quả đánh giá mức độ an toàn và khả năng sinh miễn dịch khi thử nghiệm với hơn 1000 người, mình cho là nếu làm vậy thì vẫn là quyết định quá vội vàng. Câu hỏi quan trọng nhất thì chưa thấy: trong nhóm tình nguyện viên bao nhiêu người mắc COVID-19, so với nhóm giả dược thế nào?

Không ít người cũng có học thức, đi kịch liệt phản đối vaccine Trung Quốc trong khi dữ liệu của họ có hơn rất rất nhiều dữ liệu chúng ta có với Nanocovax, nhưng lại rất nhiệt liệt ủng hộ Nanocovax cấp phép sớm. Đó là tiêu chuẩn kép, đừng dùng tinh thần dân tộc để mạo hiểm với tính mạng người dân. Có thể mức độ an toàn của vaccine cao, có sinh kháng thể nhưng không có đảm bảo khi gặp virus thật người ta sẽ được bảo vệ. Không cần phải ở mức cao, nhưng miễn bảo vệ cho người ta đỡ nặng, đỡ tử vong là được. Giờ cấp phép và triển khai tiêm đại trà mà vaccine không đủ khả năng đó thì sẽ là thảm họa.

Kính mong Bộ Y tế xem xét vấn đề này thật cẩn thận và làm rõ liệu các đơn vị thực hiện thử nghiệm lâm sàng có thực hiện đúng quy trình và các tiêu chuẩn đạo đức cho kiểm định lâm sàng không. Trường hợp cụ thể mình đã nắm được thông tin, có thể cung cấp trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền để làm rõ việc này.

PS: mình không kết luận là cả nhóm nghiên cứu làm sai nhưng yêu cầu phải làm rõ để quy trình được tường minh, không loại trừ đây là sai phạm cá nhân. Bản thân mình cũng mong muốn có một sản phẩm tốt của Việt Nam để đảo bảo nguồn cung trong nước và chiến đấu lâu dài với dịch bệnh, nhưng nhất định nó phải được làm đúng. (Bình Luận từ Facebook) Xem:

https://baotiengdan.com/2021/08/24/tinh-than-dan-toc-khong-the-dem-ra-de-chich-vaccine-chua-co-hieu-qua-ro-rang/

.