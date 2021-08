PTT Harris tới Singapore, VN, cam kết Mỹ gắn bó với Châu Á, sẽ khánh thành trụ sở CDC của Mỹ tại VN. - SG chết dịch 599 người/ngày. Sẽ xét nghiệm toàn bộ dân SG trong khi giãn cách, tới tận nhà dân SG để chích ngừa. Trước giờ giới nghiêm 23/8, dân SG ra phố mua nhu yếu phẩm. Từ 23/8, toàn bộ dân SG được 'đi chợ hộ'. - Afghanistan: di tản hỗn loạn, 20 người chết. Kháng chiến quân chiếm lại 3 quận.

Afghanistan: di tản hỗn loạn, 20 người chết. Kháng chiến quân chiếm lại 3 quận. Taliban chuẩn bị càn quét chiến khu Panjshir. Mỹ chỉ thị công dân đừng tới sân bay Kabul vì mất an toàn, sẽ có chỉ thị đón từng người. Taliban thu vào, được tài trợ $1.6 tỷ đô/năm. Mỹ trưng dụng 18 phi cơ từ 6 hàng không dân sự để giúp di tản. Hiện có 150 phi cơ quân sự đưa người ra liên tục.

- PTT Harris tới Singapore, VN, cam kết Mỹ gắn bó với Châu Á, sẽ khánh thành trụ sở CDC của Mỹ tại VN.

- SG chết dịch 599 người/ngày. Sẽ xét nghiệm toàn bộ dân SG trong khi giãn cách, tới tận nhà dân SG để chích ngừa. Trước giờ giới nghiêm 23/8, dân SG ra phố mua nhu yếu phẩm. Từ 23/8, toàn bộ dân SG được 'đi chợ hộ'.

- Mỹ trưng dụng 18 phi cơ từ 6 hàng không dân sự để giúp di tản. Hiện có 150 phi cơ quân sự đưa người ra liên tục. Đã di tản 17,000 người tuần qua. Hơn 150 tổ chức nhân đạo quốc tế ở lại, không di tản.

- VC thò tay xa ngàn dặm: dạy tiếng Việt; xây các trung tâm văn hóa ở hải ngoại; mời về đầu tư

- toàn bộ 500 thị trấn Calif. sợ lủng ngân sách vì COVID, hóa ra dư tiền, chỉ trừ thị trấn Yountville

- Roger Stone (đồng minh Trump) sẽ kiện đòi ABC News bồi thường 25 triệu đô về các bản tin ngày 6/1/2021

- Georgia báo động trẻ em tuổi đi học dính dương tính COVID tăng gần 60% chỉ trong 1 tuần lễ

- ghét khẩu trang và vaccine, nhà truyền thông Phil Valentine dính COVID, vô nằm ICU thở máy, đã tắt thở

- New York, Massachusetts, Connecticut: đón bão sắp tới, khởi động 1,700 lính Vệ Binh, di tản, lo mất điện

- New Zealand: Linh mục Anthony Tran báo động dịch, yêu cầu giáo dân 2 nhà thờ xét nghiệm, cách ly

- HỎI 1: Có phải các thiếu nữ trong hình mặc váy ngắn là ở Kabul trong các năm 1970s? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Singapore lạnh cẳng, khuyên Mỹ và TQ nên tin nhau, cạnh tranh trong hợp tác? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/8/2021) --- Bản tin AFP, CNA và Reuters cho biết Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tới Singapore hôm Chủ Nhật, mở đầu chuyến đi thăm Đông Nam Á để tái bảo đảm cam kết của Mỹ với hòa bình và ổn định cho khu vực. Có vẻ như để trấn an Trung Quốc, Ngoại Trưởng Singapore trả lời thông tấn CNA rằng Singapore mong muốn hai siêu cường Mỹ-TQ sẽ tin cậy nhau để cùng giữ hòa bình, hợp tác trong cạnh tranh vì thịnh vượng và ổn định cho thế giới.

Dự kiến bà Harris sẽ họp với Tổng Thống và Thủ Tướng Singapore vào Thứ Hai. Bản thân bà Harris có dòng máu Ấn Độ, mẹ là di dân Ấn Độ vào Mỹ. Theo chương trình, bà Harris sẽ tới Việt Nam vào Thứ Ba, họp với các quan chức VN, trở thành Phó Tổng Thống Mỹ đầu tiên thăm VN, và sẽ khánh thành trụ sở một chi nhánh Đông Nam Á của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ CDC tại VN.

--- Theo báo của nhà nước VN, kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới cho biết đảng sẽ thò tay ra hải ngoại nhiều hơn, sâu hơn. Tóm lược bản kết luận như sau:

. người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển.

. thú nhận CSVN còn hạn chế trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

. sẽ "nhuộm đỏ người trẻ, tẩy não người già" --- đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; vận động những kiều bào còn có định kiến để hướng về Tổ quốc.

. tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

. hợp tác với nước sở tại, tổ chức dạy và học tiếng Việt; đầu tư, xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt...

. kịp thời phản bác những luận điệu sai trái...

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (4.193), Bình Dương (3.795), Đồng Nai (849), Tiền Giang (709), Long An (365), Đà Nẵng (183), Khánh Hòa (160), Đồng Tháp (142), Bà Rịa - Vũng Tàu (107), Cần Thơ (97), Tây Ninh (83), An Giang (69), Nghệ An (68), Vĩnh Long (49), Bình Thuận (47), Đắk Nông (39), Trà Vinh (39), Phú Yên (38), Bình Định (20), Hà Tĩnh (20), Quảng Nam (16), Kiên Giang (15), Sơn La (15), Đắk Lắk (12), Bắc Ninh (11), Hà Nội (11), Gia Lai (10), Cà Mau (10), Hậu Giang (7), Lào Cai (6), Bắc Giang (6), Ninh Thuận (5), Lạng Sơn (5), Quảng Ngãi (3), Quảng Trị (3), Thái Bình (1) trong đó có 6.387 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 91 ca. Tại TP. SG tăng 109 ca, Bình Dương giảm 710 ca, Đồng Nai tăng 298 ca, Tiền Giang tăng 120 ca, Long An giảm 28 ca.

- Ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong tại TP. Sài Gòn (599), Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

. Hàng nghìn quân nhân từ các tỉnh thành đã có mặt tại TP.SG trước thời điểm 0h ngày 23/8 để thực hiện nhiệm vụ siết chặt giãn cách toàn thành phố.

. Thủ tướng yêu cầu TP.SG xét nghiệm toàn TP trong thời gian giãn cách xã hội, chỉ đạo ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho TP.SG, TP tiến hành xét nghiệm toàn địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

. TP.SG đến từng nhà tiêm vắc xin COVID-19 từ 23-8. Từ ngày 23-8, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân, mời người dân từng hộ.

Người dân TP.SG đổ ra nhiều tuyến đường mua nhu yếu phẩm, thuốc uống... trước giờ siết chặt giãn cách 23/8 khiến một số tuyến đường đông hơn. Sau 0h ngày 23/8, TP.SG sẽ siết chặt giãn cách trên tinh thần "ai ở đâu ở yên đó". Lực lượng quân đội sẽ cùng với địa phương hỗ trợ phân phối nhu yếu phẩm đến người dân. Trong giai đoạn này thành phố sẽ đẩy mạnh tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị để đẩy lùi dịch Covid-19.

Toàn bộ người dân tại TP.SG được 'đi chợ hộ' từ 23/8: UBND TP.HCM yêu cầu người dân toàn thành phố không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp, chính quyền địa phương đảm bảo phân phối hàng cho dân. SG lên Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm trong giai đoạn thực hiện biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch từ 23/8 đến 6/9.

--- Sau đây là các tin tóm lược về Afghanistan.

. Đa số hội đoàn nhân đạo đang làm việc tại Afghanistan, kể cả tất cả các hội có liên hệ LHQ, cho biết sẽ ở lại, không ra đi. Đa số trong 150 hội bất vụ lợi sẽ ở lại.

. Các cơ quan viện trợ LHQ tại đây có khoảng 300 nhân viên nước ngoài và 3,000 nhân viên địa phương.

. Có ít nhất 20 người chết vòng quanh khu vực sân bay Kabul trong khi nhiều ngàn người tới sân bay, tìm cách xin di tản. Riêng Chủ Nhật có 7 người Afghan bị chết vì xô đẩy, giày đạp và các lý do khác.





. Hôm Thứ Bảy, Taliban bắt giữ 150 người, thời gian ngắn sau đã thả ra.

. Một sản phụ Afghan đã bể bầu trong khi đang ngồi trên 1 phi cơ Không Lực Mỹ di tản, trước khi phi cơ này hạ cánh ở căn cứ Mỹ Ramstein tại Đức. Bé sơ sinh an toàn.



. Taliban nói sẽ họp với các cựu Tỉnh trưởng và viên chức chế độ cũ từ hơn 20 trong 34 tỉnh Afghanistan trong vài ngày tới, hứa giữ an toàn và mời hợp tác. Taliban nói với Reuters, "Nhưng sẽ không buộc ai tham gia chế độ mới, và họ có quyền rời nước, nếu họ muốn."

Taliban đang chuẩn bị chiến dịch tấn chiếm thung lũng Panjshir, một trong vài chiến khu còn do tàn quân trấn giữ. Một lãnh tụ kháng chiến Panjshir nói sẵn sàng chiến đấu chống Taliban.

Kháng chiến quân đã tấn công quân Taliban, tái chiếm 3 quận Deh Saleh, Bano và Pul-Hesar trong tỉnh Baghlan, giáp biên tỉnh Panjshir. Tướng Bismillah Mohammadi (Bộ Trưởng Quốc Phòng chế độ cũ) cho biết như thế. Taliban không xác nhận hay phủ nhận tin này. Các nhà ngoại giao quốc tế nhận định rằng kháng chiến quân sẽ bị Taliban đè bẹp trong tương lai.



--- Pentagon thông báo sáng Chủ Nhật rằng chính phủ đã kích hoạt chương trình Civil Reserve Air Fleet (Không Đoàn Trừ Bị Dân Sự), nhờ hỗ trợ di tản từ các hãng hàng không dân sự: American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines, Omni Air, Hawaiian Airlines và United Airlines sẽ cung cấp 18 phi cơ dân sự để giúp di tản các công dân Mỹ, những người có hộ chiếu di dân đặc biệt SIV, và những cá nhân gặp nguy tại Afghanistan.

Các phi cơ của hàng không dân sự sẽ không bay vào sân bay Kabul, mà chỉ dùng chờ người từ các trung tâm tạm cư vào Mỹ. Hiện thời đang có 150 phi cơ quân sự đang di tản người từ Afghanistan sang các trung tâm tạm cư ở nhiều quốc gia.

Mỹ đã di tản 17,000 người ra khỏi Afghanistan trong tuần qua, và khoảng 22,000 người kể từ cuối tháng 7/2021. Khoảng 2,500 công dân Mỹ đã di tản ra ngoài khu vực.

Taliban thu vào $1.6 tỷ đôla

Hiện thời còn khoảng 15,000 dân Mỹ và khoảng 50,000-60,000 người Afghan từng làm việc cho Mỹ cần di tản. Tướng William Taylor nói rằng khoảng 5,800 lính Mỹ đang đóng ở sân bay Kabul để thực hiện chiến dịch di tản.Ngoại Trưởng Antony Blinken nói hôm Thứ Bảy hiện có 13 quốc gia đồng ý tạm đón người di tản từ Afghanistan.Tòa Đại Sứ Mỹ (đang ở sân bay Kabul) đưa ra thông báo hôm Thứ Bảy, khuyên công dân Mỹ tránh đi tới sân bay, tránh tới các cổng sân bay "trừ phi quý vị nhận chỉ thị từng cá nhân từ 1 đại diện chính phủ Mỹ bảo như thế," vì lý do "mất an ninh" bên ngoài sân bay, nơi nhiều ngàn người tìm cách chen vào.Tiền đâu Taliban tài trợ cho cuộc chiến 20 năm qua của họ? Sau đây là các nguồn tiền.. Trong tài khóa của năm, kết thúc vào tháng 3/2020,, theo bản báo cáo mật của NATO và sau đó phổ biến trên Radio Free Europe/Radio Liberty.. Trong cùng tài khóa, chính phủ Afghanistan nhận $5.55 tỷ đôla.--- Tài trợ cho Taliban là từ:. Ma túy ($416 triệu đô/năm); Afghanistan cung cấp 84% sản lượng nhan phiến toàn cầu trong 5 năm, kết thúc vào năm 2020. Phần lớn tiền ma túy vào tay Taliban.. Khai thác mỏ ($400 triệu tới $464 triệu đô). Mỏ vàng, đồng, sắt, thiếc, đất hiếm ở các vùng núi. Các công ty khai thác phải nộpt iền cho Taliban.. Thuế, bảo kê ($160 triệu đô). Tất cả mọi lĩnh vực đời sống, kể cả lái xe xa lộ, tiểu thương trong chợ, hàng quán, nông dân đều nộp thuế.. Tiền từ thiện hiến tặng ($240 triệu đô). Các công dân và các hội đoàn Hồi giáo từ Saudi Arabia, Pakistan, Iran và vài nước vùng Vịnh Ba Tư hiến tặng cho Haqqani Network, mạng lưới gây quỹ của Taliban.. Xuất cảng ($240 triệu đô). Xuất nhập cảng hàng tiêu dùng và mọi thứ hàng hóa.. Kinh doanh địa ốc ($80 triệu đô). Taliban có tài sản địa ốc ở Afghanistan, Pakistan và có thể ở vài nước khác.. Viện trợ quốc tế ($106 triệu đô). Con số này có thể tới $500 triệu đô/năm từ các chính phủ quốc tế.--- Đại dịch, đóng cửa kinh doanh, việc làm mất, và đủ thứ đã làm nhiều thành phố California lo sợ là kết toán sẽ lỗ thê thảm. Hóa ra, sau khi được liên bang cấp tiền tài trợ, tiền thuế tiểu bang từ rượu, sòng bài và mua sắm tăng vọt... Thế là, hầu hết các thành phố California có lợi tức tăng vọt.Ban đầu thì thành phố Los Angeles lo sợ sẽ lủng 750 triệu đôla, sẽ phải cắt 2,000 việc làm. Anaheim ở Quận Cam cũng chuẩn bị thế chấp nhiều tài sản địa ốc để vay 210 triệu đôla. Thành phố Riverside cắt 10% dự toán mức thu và tính bán công khố phiếu để trả tiền hưu bổng nặng nề. Bây giờ thì tiền liên bang tài trợ cứu nguy đại dịch (8.2 tỷ đô từ liên bang, quỹ American Rescue Plan Act), và từ tiểu bang tài trợ đưa tới, thế là có lời.Los Angeles lãnh gần $1.3 tỷ đô từ American Rescue Plan Act, Anaheim lãnh $106 triệu, và Riverside lãnh $73.5 million. Các thành phố khác cũng thế.Trong gần 500 thành phố ở California, chỉ có 18 thành phố không nhận đủ tiền kích thích kinh tế để bù vào thiệt hại vì COVID. Trong đó có: Avalon, Beverly Hills, El Segundo, Indian Wells, Laguna Beach, Santa Monica, West Hollywood và thị trấn Yountville. Nhưng tất cả đều có mức thu tăng vọt từ thuế địa ốc, khách sạn và thương vụ, đủ bù đắp thiệt hại vì COVID, chỉ trừ Yountville.--- Chuyện xảy ra ở thánh phố Auckland, New Zealand. Linh mục Anthony Tran gửi email thúc giục giáo dân dự rước lễ hôm 15/8/021 ở nhà thờ Saint Therese Catholic Church tại Māngere East hãy xét nghiệm và tự cách ly vì lúc đó có người dương tính COVID và gia đình họ cùng dự thánh lễ.Giáo dân nhà thờ Saint Anthony's Catholic Church tại Māngere Bridge cũng được khuyến khích xét nghiệm vì bị xem là tiếp cận người dương tính trong tháng lễ ngày 16/8 và trong tang lễ ngày 17/8/2021, theo lời Linh mục Tran.LM Tran cũng thông báo rằng các giáo dân tiếp cận 2 trường trung học Công Giáo --- De La Selle College và McAuley High School --- vì có 2 anh em lây dịch có mặt trong lớp vào ngày 17/8/2021.--- Nhà hoạt động Roger Stone của Đảng Cộng Hòa hôm Thứ Sáu loan báo dự định sẽ kiện đòi thông tấn ABC News bồi thường 25 triệu đô về các bản tin liên hệ tới ông trong ngày bạo loạn 6/1/2021 gần tòa nhà Quốc Hội.Roger Stone nói đã yêu cầu luật sư soạn đơn kiện chống James Goldston, chủ tịch thông tấn ABC News, và nhiều phóng viên đài này vì các bản tin nói rằng Stone có các hành vi bất hợp pháp trong ngày bạo loạn 6/1/2021, và sẽ đòi bồi thường 25 triệu đôla.Một bản tin từ ABC News đăng ngày 5/2/2021 (vài tuần sau ngày bạo loạn) có nhan đề "Băng video xuất hiện, cho thấy Roger Stone (đồng minh của Trump) đứng giữa 2 thành viên nhóm cực hữu Oath Keepers vào sáng ngày 6/1/2021."Cũng nên ghi rằng, hiện thời Stone đang bị Bộ Tư Pháp truy tố đòi 2 triệu đôla tiền bị cho là trốn thuế trong khi mua một căn condo.--- Bộ Y Tế Georgia báo động trẻ em trong tuổi đi học dính dương tính COVID tăng gần 60% chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Georgia nói có gần 8,000 trường hợp dương tính mới COVID-19 trong các trẻ em tuổi 17 trở xuống, tính trong tuần lễ của ngày 13/8/2021, tăng từ 5,095 trường hợp tuần trước.Tính vào hôm 18/8/2021, trẻ em 17 tuổi trở xuống chiếm tới 13.6% trường hợp trong tất cả các ca nhập viện cấp cứu.Trong khi đó, các ca trongt uần này, có 6,539 em trong các trẻ em tuổi 5 - 17, và tới 1,187 trường hợp báo cáo trong các trẻ em tuổi 0 - 4 tuổi. Như thế là tăng 59.2% trong các trẻ em tuổi 5 - 17 và tăng 20.3% trong các trẻ em tuổi 0 - 4.--- Phil Valentine --- nhà truyền thông bảo thủ nổi tiếng trong ngành phát thanh và là người tung tin sai lệch về thuốc chích ngừa, cũng như không ưa lệnh mang khẩu trang --- đã từ trần ở tuổi 61, sau khi nhập viện vì dính COVID từ tháng trước, theo thông báo của gia đình chiều Chủ Nhật 21/8/2021 trên làn sóng SuperTalk 99.7 WTN của ông. Đài của ông được tiếp vận hàng trăm trạm phát thanh khắp Hoa Kỳ.Gia đình mời gọi cầu nguyện cho nhà truyền thông Phil Valentine. CBS cho biết Valentine dính coronavirus ngày 11/7/2021, lúc đó còn nói mắc dịch là một "kinh nghiệm lý thú" ("interesting experience") nhưng rồi vài ngày sau thì nhập viện trong tình hình nghiêm trọng, vào phòng ICU và thở bằng máy.Người em của Valentine là Mark Valentine nói trên đài này sau khi sức khỏe ông anh suy sụp, kêu gọi tất cả thính giả "Hãy cầu nguyện cho anh mau hồi phục, và tất cả mọi người hãy khẩn cấp đi chích ngừa. Đừng suy nghĩ chính trị gì nữa. Cũng đừng lo nghĩ chuyện gì về các thuyết âm mưu. Hảy đi chích ngừa."--- Bão sắp vào tàn phá nhiều tiểu bang Miền Đông Hoa Kỳ, theo lời báo động từ Sở Khí Tưởng. New York: Thống Đốc Andrew Cuomo của New York tuyên bố tình hình khẩn cấp 4 vùng --- Long Island, New York City, Hudson Valley, và Capital District --- khởi động 500 lính Vệ Binh. Cuomo thúc giục cư dân đảo Fire Island, nơi du lịch nổi tiếng, hãy di tản gấp vào đất liền, và yêu cầu dân cư các vùng liên hệ dự trữ nhu yếu phẩm.Massachusetts: Thống Đốc Charlie Baker ra lệnh khởi động 1,000 lính Vệ Binh để chuẩn bị cấp cứu và dọn dẹp, nhưng chưa ra lệnh di tản, chỉ cảnh báo là bão tới sẽ có thể làm mất điện của 300,000 ngôi nhà.Connecticut: Thống Đốc Ned Lamont tuyên bố tình hình khẩn cấp, khởi động ít nhất 200 lính Vệ Binh, kêu gọi toàn dân Connecticut cảnh giác bão sẽ tới vào chiều Chủ Nhật cho tới sáng Thứ Hai.---Có phải các thiếu nữ trong hình mặc váy ngắn là ở Kabul trong các năm 1970s?: Đúng vậy. Nhưng chỉ thiểu số thiếu nữ Afghanistan được cơ may như thế, đại đa số phụ nữ phải sống theo luật Hồi Giáo rất nghiêm ngặt. Đó là tấm hình thật: 3 thiếu nữ mặc váy ngắn kiểu Tây Phương, do nhiếp ảnh gia Laurence Brun chụp ở Kabul, thủ đô Afghanistan, năm 1972. Dòng chú thích dưới hình từ Getty Images viết:Phụ nữ ở Afghanistan, năm 1972: nữ sinh mặt váy ngắn đi bộ trên đường phố Kabul. Trong khu thị trấn mới có tên Shar-e-Naü area, chỉ vài cô gái mặc váy ngắn, bất kể những người chỉ trích mang tính bạo lực gay gắt từ đa số dân Afghan vẫn giữ truyền thống Hồi Giáo. Những người Mullah (Hồi Giáo sùng mộ) không ngần ngại tạt acid vào chân các thiếu nữ cấp tiến này. (Photo by Laurence BRUN /Gamma-Rapho via Getty Images).Ali M. Latifi, một nhà báo ở Kabul, đã nói với Buzzfeed News rằng tấm hình chỉ là một mảng rất nhỏ đời sống ở Afghanistan, không đúng với trang phục đa số dân nước này mặc thời 1970s.Lúc đó, giới trung lưu thành thị được nhà vua đỡ đầu, sống trong thịnh vượng ở Kabul, nhưng đại đa số dân Afghanistan lại rất nghèo, và nghèo đói đã là động cơ cho cuộc đảo chánh năm 1973 và cho cuộc Cách Mạng 1978. Xem chi tiết:---: Singapore lạnh cẳng, khuyên Mỹ và TQ nên tin nhau, cạnh tranh trong hợp tác?: Đúng thế. Đó là lý luận của Vivian Balakrishnan, Ngoại Trưởng Singapore, nói với truyền thông CNA một ngày trước khi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris lên phi cơ tới thăm Singapore và Việt Nam. Người phỏng vấn Ngoại Trưởng Vivian Balakrishnan là Jaime Ho, Chủ Biên CNA. Bản tin đăng ở CNA ngày 22/8/2021.Ngoại Trưởng Singapore nói rằng sẽ có thể có "thời kỳ hoàng kim mới" cho lĩnh vực vi tính kỹ thuật số nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể xây dựng lòng tin nhau và hợp tác với nhau. Nói hợp tác với nhau có nghĩa là gắn bó nhau để tin cậy, tranh đua, hợp tác và cạnh tranh.Chi tiết: