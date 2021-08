SG tăng 694 ca/ngày. SG: 400 xe y tế lưu động sẽ chăm sóc 15.000 bệnh nhân F0 tại nhà. VN làm hộ chiếu vaccine với 44 quốc gia. Tiêm đối chiếu vaccine ngoại với nội hóa để kiểm tra hiệu quả COVIVAC.

- Quận Cam: thêm 1,213 ca/ngày, tăng gấp đôi; thêm 4 trẻ em dương tính COVID vào nằm ICU

- SG tăng 694 ca/ngày. SG: 400 xe y tế lưu động sẽ chăm sóc 15.000 bệnh nhân F0 tại nhà. VN làm hộ chiếu vaccine với 44 quốc gia. Tiêm đối chiếu vaccine ngoại với nội hóa để kiểm tra hiệu quả COVIVAC. SG siết giới nghiêm đêm

- Cộng Hòa đồng ý đổ tội cho Biden, nhưng chia 2 phe: phe đòi nhận tỵ nạn Afghanistan, phe chống

- học viện ngành robot cho nữ sinh Afghanistan di tản về Qatar, sẽ mở lại; một vài cô đã đi được

- 62% dân Mỹ nói bỏ Afghanistan là phải. Trong đó, 67% Dân Chủ, 57% Cộng Hòa nói thế

- Chris Miller (cựu cố vấn của Trump): Hòa ước Dohan 2020 là cú lừa của Trump gài bẫy Taliban

- mặt trận kháng chiến chống Taliban có cựu Phó Tổng Thống và Lực lượng Đặc biệt Afghanistan và thánh chiến quân.

- Fox News yêu cầu nhân viên báo cáo tình trạng chích ngừa, xét nghiệm/tuần, mang khẩu trang trong phòng

- Trump: chích mũi thứ 3 là hãng dược hốt bạc, tố Pfizer chơi xấu chờ bầu cử 2020 xong mới nói có vaccine

- Alabama hết giường ICU. Fox News nói New York dùng thẻ chứng minh chích ngừa là độc tài y hệt Taliban. Chồng của DB/TB Sara Walsh (Cộng Hòa, Missouri) chết dịch, cả 2 đều không chích ngừa, cùng mắc dịch.

- 85 triệu dân Mỹ đủ điều kiện để chích ngừa (trên 12 tuổi) lại chưa chịu đi chích ngừa, lây dịch tăng 80% so với tháng trước. Mỹ vượt dấu mốc mới: hơn 1,000 người/ngày chết vì dịch.

- Mississippi: 20,334 học sinh lây dịch, phải cách ly sau tuần lễ đầu nhập học, 1,463 thầy cô phải cách ly

- Thống Đốc Texas cấm cưỡng bách, 1 học khu ra độc chiêu: y phục học sinh phải có khẩu trang

- hàng không Alaska Airlines suy tính cưỡng bách chích ngừa sau khi 3 nhân viên chết vì dịch

- Bắc California: cháy rừng Caldor Fire dữ dội, ít nhất 50 nhà bị cháy, nhiều ngàn nhà bị hăm dọa

- Washington: chị Thi Pham kiện ra cảnh sát vì bị hàng xóm Mỹ chửi mắng kỳ thị gốc Á, hăm dọa sinh mạng

- Florida: vớt xác ông gốc Việt chết đuối

- Arizona: hẹn gặp Khoa Trưởng, Tony Tran bị bắt vì mang súng vào trường đại học, tính nổ súng

- HỎI 1: Tấm hình ngày 21/11/2020 cho thấy người đứng bên Ngoại Trưởng Pompeo là Mullah Abdul Ghani Baradar, người được Trump giúp ra khỏi tù Pakistan năm 2018 và bây giờ là Tổng Thống Afghanistan? ĐÁP 1: Đúng hầu hết.

- HỎI 2: Có phải 70.000 công dân Đài Loan tại VN chưa chích ngừa? ĐÁP 2: Việt-Đài đang họp.

QUẬN CAM (VB-19/8/2021) ---Quận Cam, California, báo cáo có thêm 1,213 trường hợp nhiễm dịch COVID-19 mới hôm Thứ Tư, gần gấp đôi con số người nhiễm mới hôm Thứ Ba, và có thêm 19 người nhập viện vì triệu chứng nặng, trong khi biến thể Delta lây lan thần tốc. Nhập viện tăng từ 549 hôm Thứ Ba lên 568 hôm Thứ Tư, nằm giường ICU (chăm sóc đặc biệt) từ 126 người còn 125 người.

Bác sĩ Clayton Chau, Giám đốc Sở Y Tế Quận Cam, nói có 4 trẻ em nhiễm dịch COVID phải nằm giường ICU tại Bệnh Viện Nhi Đồng Quận Cam (Children's Hospital of Orange County). Tính chung, Bệnh Viện Nhi Đồng đang có 11 em dính coronavirus. Tất cả đều chưa chích ngừa, kể cả các em 12 tuổi trở lên, lẽ ra phải chích ngừa.

--- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 18/8 đến 18h30 ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4.425), Bình Dương (3.255), Đồng Nai (657), Long An (545), Tiền Giang (478), Đồng Tháp (185), Đà Nẵng (164), Khánh Hòa (151), Cần Thơ (134), Tây Ninh (102), An Giang (70), Vĩnh Long (60), Hà Nội (53), Trà Vinh (51), Nghệ An (45), Phú Yên (44), Bình Thuận (43), Sơn La (26), Quảng Nam (24), Bình Định (24), Kiên Giang (17), Quảng Ngãi (16), Quảng Trị (9), Bình Phước (8 ), Bắc Giang (7), Ninh Thuận (7), Hà Tĩnh (7), Hậu Giang (6), Thanh Hóa (6), Bắc Ninh (4), Nam Định (4), Quảng Bình (4), Hải Dương (2), Ninh Bình (2), Bạc Liêu (2), Thái Bình (1), Lạng Sơn (1) trong đó có 6.407 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.995 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 694 ca, Bình Dương tăng 742 ca, Đồng Nai tăng 214 ca, Long An tăng 117 ca, Tiền Giang tăng 196 ca.



Gần 400 trạm y tế lưu động ở TP.SG, mỗi trạm quản lý từ 50-100 F0. (F0 là người nhiễm dương tính COVID). Chiều 19/8, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch hoạt động của 389 trạm y tế lưu động để quản lý 50-100 trường hợp F0/trạm. Phong cho biết, chiến lược điều trị COVID-19 của thành phố tập trung 2 trụ cột chính là theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà và chữa trị bệnh nhân tại bệnh viện. SG hiện có khoảng 15.000 F0 đang chăm sóc, điều trị ở nhà, phân bố khắp các xã, phường. Họ là những người không có bệnh nền, không triệu chứng hoặc có nồng độ virus (CT) trên 30 sau 7 ngày điều trị ở viện.

TP.SG sẽ siết việc ra đường từ 6 AM đến 18 PM để giãn cách thật nghiêm. SG sẽ rà soát lại 17 đối tượng đang được cho phép ra đường trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ, từ đó những đối tượng không thật sự cấp thiết thì sẽ hạn chế trong thời gian tới.

Việt Nam đã có hướng dẫn tạm thời về thực hiện 'hộ chiếu vắc-xin' với 44 nước. Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về việc kiểm tra và công nhận hộ chiếu vắc-xin đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Tiêm đối chiếu vaccine ngoại với nội hóa để kiểm tra hiệu quả COVIVAC. Tiêm vắc xin AstraZeneca để thử nghiệm vắc xin 'made in' Việt Nam. Chiều 19/8, thêm 19 người tình nguyện ở Vũ Thư, Thái Bình đã được tiêm thử nghiệm vắc xin COVIVAC (do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế - IVAC nghiên cứu sản xuất) giai đoạn 2. Trong 2 ngày 18-19/8, đã có tổng cộng 131 người được tiêm thử nghiệm mũi 1 giai đoạn 2. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 được triển khai ở huyện Vũ Thư, Thái Bình với 375 người tình nguyện. Mục tiêu của giai đoạn 2 thử nghiệm vắc xin COVIVAC nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng dung nạp của hai công thức 3mcg và 6mcg được lựa chọn. Mỗi tình nguyện viên được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày. 375 người này được chia thành 3 nhóm tuổi gồm: từ 18-39 tuổi; từ 40-59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên, chia thành 3 nhóm để tiêm thử nghiệm ngẫu nhiên tỷ lệ 1:1:1, gồm: 125 người tiêm vắc xin COVIVAC mức liều 3mcg, 125 người tiêm vắc xin COVIVAC mức liều 6mcg và 125 người tiêm vắc xin AstraZeneca.

--- Theo tin của báo Politico, các dân cử Cộng Hòa đồng thuận rằng phải quy lỗi thất bại cho Joe Biden trong việc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, kể cả tội đã bỏ rơi những người Afghanistan đã giúp quân Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng Cộng Hòa lại chia 2 phe: phe muốn Mỹ đưa người tỵ nạn Afghan vào Mỹ định cư, phe muốn từ chối vì đa số người bảo thủ Cộng Hòa không ưa Hồi Giáo và da màu, điêu này gây cơ nguy cho bầu cử 2022.

Báo Politico ghi nhận phe Cộng Hòa như DB Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) trong địa hạt có nhiều cựu chiến binh Mỹ từng tahm dự chiến trường Afghanistan, thúc giục đón vào Mỹ tỵ nạn các thông dịch viên đã giúp các đơn vị Mỹ và các đồng minh.

Nhưng phe Cộng Hòa thân Trump lại chống đối vì nghi ngại, đặc biệt sau khi Trump phóng tweet chỉ ra rằng 640 người ngồi trên chiếc C-47 bay ra khỏi Afghanistan toàn những khuôn mặt da màu, đội khăn Hồi Giáo, "Phi cơ này lẽ ra phải đầy người Mỹ. Mỹ là ưu tiên." Cực đoan hơn, một cựu cố vấn của Trump là Steve Cortes phóng tweet hỏi 236,000 người theo dõi ông là "Hãy đưa tay lên, nếu bạn muốn phi cơ này hạ cánh trong thị trấn của bạn?

Dân biểu Cộng Hòa Tom Tiffany từ Wisconsin phóng một loạt tweet, "Chính phủ Biden có kế hoạch chở nhiều phi cơ đầy người Afghanistan vào Mỹ bây giờ, rồi mới hỏi sau [phỏng vấn sau] là vô trách nhiệm và cẩu thả."

--- Bản thăm dò mới của Associated Press cho thấy gần 2/3 dân Mỹ đồng ý với Biden là phải rút về. Bản thăm dò Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research thực hiện các ngày 12-16/8/2021, khi quân Taliban nhanh chóng chiếm gọn Afghanistan.

. 62% dân Mỹ nói đừng dính vào cuộc chiến Afghanistan nữa. Trong đó, 67% Dân Chủ, 57% Cộng Hòa nói thế.

. 1/2 dân Mỹ rất mực lo ngại về hiểm họa từ các nhóm cực đoan ngoại quốc.

. 2/3 dân Mỹ rất mực lo ngại về hiểm họa từ các nhóm cực đoan trong Hoa Kỳ.

--- TT Biden nói quân Mỹ sẽ ở lại Afghanistan cho tới khi tất cả dân Mỹ được di tản xong, kể cả khi ở lâu hơn thời hạn 31/8/2021 đã ấn định.

--- Hiện còn khoảng 10,000 công dân Mỹ tại Afghanistan và khoảng vài chục ngàn người Afghanistan (50,000 -- 65,000) đã giúp cho quân đội Mỹ cần được di tản.

--- Một số nữ sinh trong nhóm khoa học gia thiếu niên về robot đã được di tản ra khỏi Afghanistan, nhưng còn nhiều cô bị kẹt lại, chưa tới được trại tỵ nạn nào, theo lời cô Roya Mahboob, người sáng lập học viện kỹ thuật ngành robot cho nữ sinh trụ sở ở tỉnh Herat và bây giờ đã tới được Qatar.

Roya nói cô sẽ tái lập học viện kỹ thuật ở Qatar, và các cô ra được sẽ tiếp tục học tại học viện này. Nhóm thiếu nữ là 25 nữ sinh từ 12-18 tuổi đã gây sóng gió năm 2017 dự thi về phát minh robot thế giới, được báo Mỹ gọi là "Afghan Dreamers". Roya nói cô lo ngại cho các nữ sinh còn kẹt ở Afghanistan: "Taliban hứa cho nữ giới đi học theo luật Shariah, nhưng chúng ta phải chờ xem."

Nhóm 25 nữ sinh này nổi tiếng trong năm 2020 sau khi ráp phụ tùng các chiếc xe cũ Toyota Corolla để làm máy thở cho bệnh nhân COVID tại các bệnh viện. Cô Roya nói với NPR rằng cô nhận điện thoại từ một số nữ sinh của cô còn ở Afghanistan: "Họ [Taliban] nói với nhiều thiếu nữ ở các đại học rằng đừng tới trường nữa."

--- Chris Miller (cựu cố vấn của Trump) nói với báo Defense One rằng khi Trump cho ký Hòa ước Doha 2020, và hứa rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan ngày 1/5/2021 thì chỉ là "cú lừa" do TRump giăng bẫy Taliban, vì thực ra Trump muốn Tổng Thống Ghani đồng ý lập chính phủ hòa hợp hòa giải, và rồi quân Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan, chứ không muốn rút về Mỹ.

--- Kháng chiến chống Taliban đã thành lập chiến khu ở thung lũng Panjshir Valley, một tỉnh quân Taliban chưa vào chiếm được. Người chỉ huy lực lượng này là Ahmad Massoud (con trai lãnh chúa Ahmad Shah Massoud, người bị quân al Qaeda ám sát 20 năm trước), và cựu Phó Tổng Thống Saleh, người nói rằng ông (theo Hiến Pháp) thay quyền chính phủ sau khi Tổng Thống Ghani bỏ chạy ra khỏi Afghanistan.

Lực lượng kháng chiến có tên National Resistance Front of Afghanistan, đã có tham dự từ các chiến sĩ trong quân lực cũ và trong lực lượng đặc biệt Afghan Special Forces, cũng như các thánh chiến quân Hồi Giáo toàn cầu.

--- Luật sư của một gia đình tại thị trấn Shoreline, tiểu bang Washington, hôm Thứ Ba đã kiện một người hàng xóm vì hăm dọa mạng sống một phụ nữ gốc Á. Hồi tháng 4/2021, Thi Pham đang làm việc trong vườn thì người hàng xóm của bà hạch sách, qujấy nhiễu. Thi Pham mới lấy điện thoại ra quay phim về điều mà chị nói bị hăm dọa tới sinh mạng.

.

Tiếng nói người hàng xóm, Jan Myers, 72 tuổi, trong đoạn video nói rõ, "Mày sẽ không sống lâu được đâu." Bà Thi Phạm nói rằng bà thấy không còn an toàn nữa. Không chỉ lần đó, trước đó còn nhiều lần hăm dọa nữa, dùng lời chửi mắng người gốc Á, bám theo la hét, ngó vô cửa sổ nhà từ khi Thi Pham dọn về đây 4 năm qua.



HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Bộ Ngoại giao Đài Loan đàm phán với Việt Nam lập danh sách tiêm vaccine Covid-19 cho kiều bào Đài Loan

Tường Vy, RTI

Rồi Thi Phạm quay được 1 video ghi hình Myers tụt quần chìa trước mặt cậu con 2 tuổi của Pham. Cảnh sát đã bắt Myers, mở hồ sơ truy tố tội kỳ thị. Sau khi được tòa trả tự do tạm, Myers cũng vẫn quấy nhiễu, chửi mắng kỳ thị. Gia đình kiện đòi bồi thường 100,000$ và xin lệnh bảo vệ thường trực chống lại Myers..--- Cảnh sát thị trấn Glendale, tiểu bang Arizona, đã bắt Tony Tran, 30 tuổi, hôm 16/8/2021 vì Tran lộ ra ý định mang súng vào bắn giết trong đại học Midwestern University. Người báo tin cho cảnh sát biết là cô em gái (hay chi của Tony Tran, sau khi anh này gửi cho cô một đoạn video do anh này tự quay phim, nói sẽ vào bắn giết ở đại học kia.Cô em nói với cảnh sát rằng Tony Tran mới đây đã bị trường cho tạm nghỉ, và dự kiến có hẹn sẽ gặp Khoa Trưởng đại học đó lúc 10 giờ sáng hôm đó. Trong video, Tony Tran nói rõ rằng anh sẽ bị bắt sau khi nổ súng, và rồi sẽ tự khai là bệnh tâm thần.Cảnh sát dò ra xe của Tony Tran ở thị trấn Tempe, tới nhìn thấy Tran vào xe lái đi về hướng Glendale. Khi Tony Tran ngừng ở một trạm xăng, cảnh sát tới vây bắt. Trong xe Tran có một khẩu súng đã lên đạn. Tran bị truy tố tội khủng bố, tội hăm dọa klhủng bố, và tội gây hỗn loạn khuôn viên giáo dục.--- Ty Cảnh Sát Quận Escambia County, tiểu bang Florida, cho biết đã vớt được xác Darren Manh Nguyen, 60 tuổi, vàp sáng Thứ Tư 18/8/2021. Nguyen được báo cáo là mất tích vào đêm Thứ Ba. Lần cuối người ta nhìn thấy Nguyen trước khi mất tích là Nguyen mặc quần shorts màu xanh, bơi khoảng 7 p.m. tại Park West. Lính cứu hộ nói Nguyen chết đuối.--- Trận cháy rừng mới nhất tại Bắc Califonria có tên là Caldor Fire, lan rộng nơi vùng tay nam của Lake Tahoe, bao phủ khu vực rộng 84 dặm vuông (217.5 kilometers vuông) sau khi thiêu rụi thị trấn Grizzly Flats, một cộng đồng khoảng 1,200 cư dân. Có ít nhất 50 nhà bị cháy, nhưng thống kê chưa đầy đủ vì trận cháy còn dữ dội. Có 2 người nhập viện vì thương tích nặng hôm Thứ Ba. Có khoảng 5,900 nhà và kiến trúc đang bị đe dọa.--- Hàng hàng không Alaska Airlines đang xem xét có thể ra lệnh cưỡng bách chích ngừa sau khi 3 nhân viên chết vì COVID-19 chỉ trong vòng 1 tháng, theo tin của báo Seattle Times. Cả 3 nhân viên này -- một trưởng phi cơ (ở Anchorage), một thợ máy (ở California), một nhân viên quầy vé (ở Seattle_ --- đều không ai chích ngừa.Alexa Rudin, phát ngôn nhân Alaska Airlines, từ chối nói thêm về những cái chết COVID. Bản tin CNBC nói Alaska Airlines, bản doanh ở Seattle, thông báo cho tất cả 20,000 nhân viên rằng hãng đang suy tính cưỡng bách chích ngừa để giữ an toàn cho mọi người.--- Tổng Thống Joe Biden nói hôm Thứ Tư rằng ít nhất 85 triệu dân Mỹ đủ điều kiện để chích ngừa như lại chưa chịu đi chích ngừa, tức là 25% tổng dân số Hoa Kỳ. Những con số thống kê về dịch COVID-19 hiện nay ngày càng bi quan.- Thống kê cho thấy số người lây dịch trong một tuần lễ thì tuần qua nhiều hơn 80% so với một tháng trước.- 90% toàn bộ người cao niên và 70% toàn bộ người đủ điều kiện (trên 12 tuổi) đã được chích ngừa ít nhất 1 mũi.- Biden nhắc rằng tuyển dụng nhân viên đòi điều kiện đã chích ngừa tháng qua nhiều gấp đôi. Biden thúc giục các công ty hãy yêu cầu nhân viên đi chích ngừa để chống dịch, và bảo vệ công nhân và khách hàng.--- Hôm Thứ Ba là vượt dấu mốc mới: hơn 1,000 người chết vì dịch COVID tại Mỹ lần đầu nhiều như thế kể từ tháng 3/2021, theo thống kê Reuters. Trong hôm Thứ Ba, có 1,017 người chết vì dịch, tức là trung bình 42 người chết mỗi giờ đồng hồ tại Mỹ. Như thế, Mỹ có số người chết nhiều nhất thế giới so với bất kỳ nước nào, bây giờ là khoảng 623,000 người chết tại Mỹ. (ghi chú: nhiều nước khác có thể thống kê sơ sót, hay giấu số người chết.)--- Trên chương trình "Fox and Friends" của đài Fox News hôm Thứ Tư, người dẫn chương trình Brian Kilmeade chỉ trích thành New York City về chính sách cần có thông hành "chứng minh đã chích ngừa" đối với người muốn vào xem phim, kịch, quán rượu, phòng thể dục... và gọi đời sống ở New York City y hệt sống dưới chế độ Taliban.Hiện thời tiểu bang New York đã ban hành thông hành điện tử chứng minh chích ngừa, có tên là Excelsior Pass với hơn 1 triệu người sử dụng. Kilmeade nói rằng đừng để cho Thị Trưởng New York quyết định về tình hình y tế của bạn. Nhưng Fox News lại có bí mật: yêu cầu nhân viên cho thấy tình trang chích ngừa và phải xét nghiệm/tuần.--- Tiểu bang Alabama tuyên bố bệnh nhân COVID tràn ngập: hết giường ICU. Bác sĩ Don Williamson, Chủ tịch hội Alabama Hospital Association, nói hôm Thứ Ba tiểu bang có 1,568 bệnh nhân cần nằm giường ICU, nhưng chỉ còn 1,557 giường ICU trong tiểu bang [hôm Thứ Ba].--- Sara Walsh, Dân Biểu tiểu bang Missouri, một người Cộng Hòa thắng cử ghế DB địa hạt 50/Missouri từ 2017, thông báo hôm Thứ Năm rằng chồng của bà đã chết vì COVID-19. Cả 2 vợ chồng đều không chích ngừa, và cùng dính coronavirus đầu tháng này. Bà thông báo trên mạng xã hội và mời thân hữu cầu nguyện cho ông chồng Steve Walsh được vào vòng tay Thiên Chúa.--- Hơn 20,000 học sinh tại tiểu bang Mississippi phải cách ly vì nhiễm dịch COVID, tức là 5% trên tổng số học sinh trường công trong tiểu bang. Chính xác là 20,334 học sinh phải cách ly sau tuần lễ đầu nhập học, tính kết thúc vào Thứ Sáu vừa qua.- Trong tuần lễ vừa qua đó, có 4,521 học sinh nhiễm coronavirus, cộng với tổng số 5,933 học sinh đã nhiễm từ đầu tháng 8/2021. Tiểu bang Mississippi có 36% cư dân chích ngừa đầy đủ, thấp nhất Hoa Kỳ.- Giáo viên và nhân viên tại 803 trường từ 74 quận cũng thê thảm: 948 thầy cô và nhân viên nhiễm dương tính COVID từ ngày 9/8/2021 cho tới Thứ Sáu 13/8/2021. Tổng cộng là 1,496 thầy cô và nhân viên nhiễm dương tính từ đầu tháng 8/2021. Tính tới cuối tuần trước, có 1,463 thầy cô và nhân viên phải cách ly.--- Trong khi Thống Đốc Texas ra lệnh các học khu không được cưỡng bách học sinh mang khẩu trang, Học Khu Paris Independent School District nghĩ ra một độc chiêu: khẩu trang là một phần của luật về y phục (dress code) khi học sinh tới trường.Trong bản văn sửa đổi luật về y phục học sinh, Học Khu Paris Independent nói rằng luật y phục mới này (với khẩu trang) sẽ giữ gìn sức khỏe tốt hơn cho học sinh, và theo Chương 11 của Luật Giáo Dục Texas thì học khu có toàn quyền quy định học sinh phải mặc y phục ra sao. Do vậy, Học Khu không bị Thống Đốc chi phối.--- Trong khi đài Fox News liên tục ca ngợi quyền tự do không chích ngừa chống COVID, nhưng một văn thư nội bộ của Fox News do báo Ad Week tìm được lại ghi rằng tất cả các nhân viên đài Fox News, kể cả những người làm việc ngoài xa (ngoài văn phòng) đều phải đưa bản báo cáo về tình trạng chích ngừa hay chưa vào khu dữ kiện trung tâm, nơi sẽ được dùng cho "mục tiêu theo dõi cho phù hợp với hướng dẫn an toàn và y tế của CDC/tiểu bang/thành phố."Fox News cũng yêu cầu nhân viên xét nghiệm COVID-19 ít nhất 1 lần/tuần tại chương trình xét nghiệm của đài này. Fox News cũng "yêu cầu nhân viên mang khẩu trang khi ở trong không gian kín, nhỏ, giữ giãn cách nơi có nhiều nhân viên."Bản văn ký tên Suzanne Scott, Tổng quản trị Fox News, xem toàn văn ở đây:--- Nói chuyện trên đài Fox Business hôm Thứ Tư, Trump nói rằng chuyện chích ngừa mũi thứ 3 để tăng lực chống COVID là màn hốt bạc của các công ty dược phẩm. Trump nói với Maria Bartiromo trên Fox Business, nói cụ thể rằng Trump nghĩ đó là chiến dịch kiếm tiền của công ty Pfizer, hàng chục tỷ đôla.Trump gọi mũi thứ 3 là điên khùng, cứ chích thêm 1 mũi là hốt vô 10 tỷ đôla rồi. Trump nói cụ thể về "thằng cha điều hành Pfizer," gọi tên Tổng quản trị Pfizer là Albert Bourla đã chơi xấu Trump là chời vài ngày sau bầu cử 2020 mới loan báo đã bào chế được thuốc chích ngừa. Trump nói là khi thuốc vaccine mới ra thì họ nói là tốt trong 1 hay 2 năm, bây giờ thì đòi chích liền mũi thứ 3, tiền vô số kể.---: Tấm hình ngày 21/11/2020 cho thấy người đứng bên Ngoại Trưởng Pompeo là Mullah Abdul Ghani Baradar, người được Trump giúp ra khỏi tù Pakistan năm 2018 và bây giờ là Tổng Thống Afghanistan?: Đúng hầu hết.Tấm hình cho thấy Ngoại Trưởng Pompeo họp với Mullah Abdul Ghani Baradar, Trưởng phái đoàn hòa đàm của Taliban, ngày 21/11/2020 tại Doha, Qatar. Chỉ có điểm sai: chính phủ chính thức của Afghanistan chưa thành lập, và tuy Baradar sẽ giữ chức lãnh đạo cao cấp, chưa chắc sẽ giữ chức Tổng Thống tương lai. Có báo gọi Badahar là lãnh đạo cao hàng thứ 2 của Taliban. Chính Trump áp lực Pakistan phải trả tự do cho Badahar ra khỏi nhà tù để làm điều kiện thương thuyết với Taliban nhằm để Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.. Lúc đó, Trưởng phái đoàn thương thuyết của Mỹ tại Doha là Đặc sứ Zalmay Khalilzad. Ngoại Trưởng Mỹ lúc đó là Mike Pompeo trong nhóm các viên chức Mỹ đã họp với Baradar về Hòa ước Doha. Chi tiết ở:---Có phải 70.000 công dân Đài Loan tại VN chưa chích ngừa?: Việt-Đài đang họp. Bản tin RTI ghi nhận, như sau.- 18/8/2021Bộ Ngoại giao Đài Loan đàm phán với Việt Nam lập danh sách tiêm vaccine Covid-19 cho kiều bào Đài Loan.Sáng ngày 18/8 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang rất căng thẳng, hiện có khoảng 70 nghìn kiều bào Đài Loan đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Nam, chính phủ Đài Loan đang nỗ lực làm việc với Văn phòng đại diện Đài Loan tại Việt Nam tích cực cung cấp hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng thương gia Đài Loan ở nước sở tại, lên kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho kiều bào, trong đó ưu tiên cho nhóm kiều bào tại khu vực dịch bệnh nghiêm trọng hoặc những khu công nghiệp quan trọng tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng phê chuẩn cho phép lập danh sách ưu tiên tiêm chủng.

Bà Âu Giang An chỉ ra rằng, theo thông tin cập nhật, hiện số lượng vaccine của Việt Nam có hạn, tiến độ tiêm chủng tại một số các huyện thị không khả quan, vẫn còn khá nhiều thương gia và kiều bào Đài Loan chưa được tiêm vaccine, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã trao đổi với chính phủ Việt Nam về vấn đề này và đã nhận được phản hồi sơ bộ.

Bà Âu Giang An nói: "Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đã chỉ thị cho thứ trưởng Điền Trung Quang mở cuộc họp với ngài Nguyễn Anh Dũng Trưởng đại diện Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc vào ngày 4/8, chính phủ Đài Loan thông qua trưởng đại diện ông Nguyễn Anh Dũng chuyển lời đề nghị chính quyền địa phương nước sở tại nhanh chóng lập danh sách tiêm chủng cho kiều bào Đài Loan tại đây. Theo thông tin cập nhật, chính phủ Việt Nam đã đồng ý lập danh sách đăng ký tiêm chủng cho thương gia Đài Loan. "

Bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao và Văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ duy trì liên lạc, quan tâm theo dõi tiến triển dịch bệnh cũng như năng lực phòng dịch của nước sở tại, đồng thời thông qua kênh liên lạc Hội thương gia Đài Loan trên toàn Việt Nam để cập nhật tình hình và cung cấp hỗ trợ cần thiết; ngoài ra cũng kêu gọi thương gia Đài Loan cư trú tại Việt Nam tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương, làm tốt công tác kiểm dịch. Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005855

