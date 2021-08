California: bầu cử để truất phế Thống Đốc Gavin Newsom bị kiện vi hiến ra tòa liên bang - Thủ Tướng đổ tội cho dân. Gần 2.300 ca nặng ở SG đang thở máy. Phong tỏa TP Mỹ Tho. Vùng đỏ Bình Dương: Thuận An, Tân Uyên. Lính Tàu giúp lính Ta: 200.000 liều vắc xin. - Trump nói 2020: Taliban là các chiến sĩ vĩ đại.

TQ hứa giúp Afghanistan tái thiết. Biểu tình chống Taliban ở Jalalabad, bị bắn giải tán, 2 chết, nhiều bị thương. Còn 15,000 công dân Mỹ tại Kabul. Trump 2020: Taliban là các chiến sĩ vĩ đại, sẽ chống khủng bố thay cho Mỹ.

- California: bầu cử để truất phế Thống Đốc Gavin Newsom bị kiện vi hiến ra tòa liên bang

- Thủ Tướng đổ tội cho dân. Gần 2.300 ca nặng ở SG đang thở máy. Phong tỏa TP Mỹ Tho. Vùng đỏ Bình Dương: Thuận An, Tân Uyên. 10 nhà sư Nam Định vào Nam giúp. 30.000 lọ thuốc Remdesivir chia cho 18 bệnh viện phía Nam. Lính Tàu giúp lính Ta: 200.000 liều vắc xin.

- Trump nói 2020: Taliban là các chiến sĩ vĩ đại. Hỏi Liên Xô thì biết. Taliban sẽ chống khủng bố thay cho Mỹ

- TQ hứa giúp Afghanistan tái thiết. Biểu tình chống Taliban ở Jalalabad, bị bắn giải tán, 2 chết, nhiều bị thương. Còn 15,000 công dân Mỹ tại Kabul. Mỹ sẽ rút toàn bộ ngày 31/8/2021. Còn 50,000 dân Afghan có hộ chiếu vào Mỹ nhưng đang ở khắp nước, không vào được sân bay.

- Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi giáo dân chích ngừa chống COVID: chích ngừa là hành vi của tình yêu

- Mỹ: cần chích ngừa mũi thứ 3 sau khi chích mũi thứ 2 được 8 tháng, bắt đầu chích mũi 3 sẽ là ngày 3/9/2021

- Thị Trưởng Tucson ra lệnh công chức chích ngừa, Thống Đốc Arizona liền ra lệnh cấm ép chích ngừa

- Thống Đốc Texas dính dương tính COVID, dù đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi

- Texas: cả hai vợ chồng không chích ngừa cùng chết vì COVID-19, để 4 con nhỏ thành mồ côi

- Texas: nhiều bệnh viện hết giường ICU, xin 5 xe tải đông lạnh về làm nhà quàn tạm

- 1 bác sĩ Alabama từ chối khám bệnh người không chích ngừa: không muốn thấy họ chết đau đớn

- Alabama: Trump tới quậy, sẽ lây thêm dịch, chết tăng; trong 18 buổi Trump tụ họp, làm

30,000 người COVID và 700 người chết

- đơn kiện đòi Quốc Hội phổ biến kho video giám sát ngày bạo loạn 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội

- HỎI 1: Thủ Tướng Đài Loan: sẽ tử thủ Đài Loan. ĐÁP 1: Đó là lời Thủ Tướng cam kết hy sinh nếu Đài Loan lâm vào tình cảnh như Afghanistan.

- HỎI 2: Chiến thắng của Taliban: Thất bại của “ảo tưởng” nhập khẩu dân chủ? ĐÁP 2: Câu hỏi nhức nhối từ RFI.

QUẬN CAM (VB-18/8/2021) --- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h30 ngày 18/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.656 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.731), Bình Dương (2.513), Đồng Nai (443), Long An (428), Tiền Giang (282), Kiên Giang (169), Đà Nẵng (134), An Giang (105), Tây Ninh (104), Cần Thơ (91), Khánh Hòa (86), Bến Tre (72), Phú Yên (65), Vĩnh Long (61), Nghệ An (59), Quảng Nam (53), Hà Nội (46), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (20), Thừa Thiên Huế (17), Hậu Giang (16), Bình Định (15), Đắk Nông (13), Quảng Trị (12), Quảng Ngãi (9), Ninh Thuận (8 ), Quảng Bình (8 ), Hà Tĩnh (8 ), Gia Lai (7), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (6), Thanh Hóa (6), Đắk Lắk (5), Lào Cai (4), Sơn La (2), Cà Mau (2), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1), Lạng Sơn (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 5.825 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 951 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.

Thủ Tướng đổ tội cho dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân cần tích cực hơn nữa trong phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ nhận định, tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn rất nghiêm trọng, gây tổn hại và ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội không chỉ ở trong nước mà tại hầu hết các nước trên thế giới. Việc phòng, chống dịch vẫn chưa đạt như mong muốn, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam một phần do có lúc, có nơi người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát có lúc chưa nghiêm; việc thực hiện 4 tại chỗ còn hạn chế do thiếu nguồn lực nên khi dịch bệnh phức tạp trở nên quá tải; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cấp có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ…

Gần 2.300 ca COVID-19 nặng ở TP.SG đang thở máy. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), hiện thành phố đang điều trị 32.667 bệnh nhân, trong đó có 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy. Tính đến sáng 18/8, TP.HCM có 158.499 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 158.096 ca nhiễm trong cộng đồng, 403 người hợp nhập cảnh. Hiện thành phố đang điều trị 32.667 bệnh nhân, trong đó có 1.978 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Tiền Giang vượt mốc 6.500 ca COVID-19, phong tỏa TP Mỹ Tho. Từ 18/8, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) triển khai phong tỏa từng khu vực để xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 ở các khu dân cư nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Vùng đỏ Bình Dương. Vùng "đỏ" của Bình Dương vì sao vẫn là điểm nóng? TP Thuận An và TX Tân Uyên là 2 "vùng đỏ" về dịch COVID-19 của tỉnh Bình Dương. TS Dương Chí Nam - Tổ trưởng Tổ công tác thường trực của Bộ Y tế phòng chống dịch tại Bình Dương đã có những chia sẻ về việc khống chế dịch tại đây. TS Dương Chí Nam: Ở đợt xét nghiệm diện rộng lần 2 đang triển khai hiện nay cho thấy TP Thuận An và thị xã Tân Uyên đều có tỷ lệ người mắc COVID-19 tăng rất cao đặc biệt là Thuận An. TP Thuận An sát ngay cạnh TP. Thủ Đức và Quận 12 của TP. HCM, nên Thuận An bị ảnh hưởng rất nhiều, đã bị nhiễm rất sâu, rộng, nên cần phải kiên trì, quyết liệt, dùng mọi biện pháp, kể cả các biện pháp rất mạnh (lockdown - tức là khóa chặt toàn bộ Thuận An). Đối với thị xã Tân Uyên diễn biến dịch rất phức tạp, nếu không có biện pháp quyết liệt sẽ giống như tình trạng của Thuận An hiện nay.

Đặc biệt, tại Thuận An với mật độ nhà trọ của công nhân dày đặc, số công nhân lưu trú trong các nhà trọ rất đông, các phòng ở sát nhau, diện tích hẹp, một số nhà trọ sử dụng nhà vệ sinh chung, dễ dàng lây nhiễm chéo trong nhà trọ.

Lính Tàu giúp lính Ta. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam 200.000 liều vắc xin phòng Covid-19 nhằm giúp đỡ Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh. Theo kế hoạch, phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ vận chuyển số vắc xin nêu trên tới Việt Nam trong ngày 23/8.

10 nhà sư Nam Định vào Nam giúp. HT Thích Thanh Nhiễu vừa chính thức tiễn 10 vị sư tăng đầu tiên tình nguyện lên đường vào Nam để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc Bệnh viện dã chiến tại tỉnh Long An. 10 sư tăng đi lần này đều là sư tăng trẻ ở tỉnh Nam Định, được chọn ra từ hàng trăm sư tăng đã viết đơn tình nguyện xin vào Nam hỗ trợ chống dịch ở các bệnh viện thời gian qua.

Bộ Y tế phân bổ 30.000 lọ thuốc Remdesivir cho các địa phương. Trong đợt này, 18 bệnh viện và 8 tỉnh, thành sẽ được xuất cấp thuốc Remdesivir - thuốc kháng virus có tác dụng hỗ trợ giúp giảm thời gian điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Theo quyết định của Bộ Y tế, có 18 bệnh viện (gồm các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) và Sở Y tế của 8 tỉnh, thành (gồm TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ) được cấp thuốc Remdesivir trong đợt này. Số lượng gồm 30.000 lọ thuốc Remdesivir.

--- Một đơn kiện đòi Quốc Hội phổ biến cả kho các video giám sát thu trong ngày bạo loạn 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội. Đứng đơn kiện là Judicial Watch. Thẩm phán xét xử là Karen LeCraft Henderson. Thực ra, hiện đã có nhiều ngàn băng video phóng lên mạng, hầu hết là của các phóng viên, dân thường, các trích đoạn của FBI dùng cho các phiên tòa. Độc giả có thể vào YouTube và gõ nhóm chữ "capitol attack jan. 6" để xem.

--- Hồi tháng 2/2020, Trump lúc đó là Tổng Thống đã đứng trong phòng họp báo Bạch Ốc, đọc bài diễn văn dài, loan báo Mỹ sẽ rút toàn bộ lính ra khỏi Afghanistan, và đã ca ngợi Taliban như là đối tác giúp Mỹ chống klhủng bố. Hòa ước Doha 2020 ký ngày 29/2/2020 được Trump cam kết sẽ tôn trọng, và ca ngợi: "Họ [Taliban] sẽ giết bọn khủng bố. Họ sẽ giết một số người rất tệ hại. Họ sẽ tiếp tục cuộc chiến [chống khủng bố thay cho Mỹ]. Bây giờ là lúc để người khác làm chuyện đó, và đó sẽ là Taliban..."(“Now it's time for somebody else to do that work, and that'll be the Taliban," Trump said.)

Tới buổi chiều hôm đó, báo New York Times ghi lời Trump: "Tôi sẽ nói thế này về Taliban. Họ là các chiến sĩ vĩ đại. Quý vị [phóng viên] biết rõ thế. Họ là các chiến sĩ vĩ đại. Chỉ cần hỏi Liên Xô thì biết. Họ là chiến sĩ vĩ đại, đúng không? Họ là các chiến sĩ vĩ đại." (“I'll say this for the Taliban," Trump said later that afternoon, The New York Times reported. “They're great fighters. You know that obviously. They're great fighters. All you have to do is ask the Soviet Union. Are they great fighters? They are great fighters.)

Trump ca ngợi Taliban trong video dài 51 phút của Bạch Ốc đăng ngày 29/2/2020 sau khi Mỹ-Taliban ký Hòa ước Doha 2020:

https://youtu.be/RzRD46SS11c

- Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, tuyên bố hôm Thứ Tư là TQ sẽ giúp Taliban tái thiết Afghanistan, cả về kinh tế và xã hội.

- Liên Âu nói cũng sẽ nói chuyện với Taliban.

- Bộ NGoại Giao chính phủ Liên quốc Ả Rập UAE (United Arab Emirates) xác nhận đã nhận tỵ nạn cho cựu Tổng Thống Ashraf Ghani của Afghanistan và gia đình vì lý do nhân đạo.

- Nữ phóng viên Clarissa Ward của CNN đã được các nhà quan sát toàn cầu khen ngợi về lòng can đảm của bà, khi ra phố Kabul phỏng vấn các chiến binh Taliban và người dân. Ward là người Mỹ da trắng, tóc vàng, nhưng phải mặc bộ trang phục phụ nữ Hồi Giáo trùm kín mít trong khi ra phố ghi hình ảnh và phỏng vấn.

Có một lúc, 2 chiến binh Taliban tới trong khi cầm súng ngắn như chuẩn bị lấy bá súng nện vào nhà sản xuất Brent Swails lúc đó đang quay phim qua iPhone. Một lính Taliban lớn tiếng, nhưng người Taliban kia can lại, nói đó là phóng viên thì thôi. Ward ghi nhận người dân thường đều lo sợ, kể cả người có giấy tờ.

Xem video dài 2:04 phút:

https://twitter.com/NatashaBertrand/status/1427967273676021764?s=20

- Một cuộc biểu tình chống Taliban hiếm hoi xảy ra ở Jalalabad, thành phố lớn thứ 5 của Afghanistan. Nhiều người bước ra phố, một số cầm cờ chế độ cũ. Quân Taliban tới giải tán, bắn chỉ thiên rồi bắn vào đám đông để giải tán.



Thông tấn Ả Rập Al Jazeera nói có ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương.

- Vẫn còn 15,000 công dân Mỹ tại Kabul, theo tin NBC News.

- Cuộc di tản an toàn từ sân bay Kabul, quân Taliban không can thiệp tôn trọng lời hứa mở lộ trình an toàn cho thường dân tới sân bay Kabul, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan.





- Trung bình mỗi ngày có thể di tản ra khỏi Afghanistan từ sân bay Kabul 9,000 người/ngày.

- Đêm Thứ Ba, khoảng 1,100 người được lên phi cơ rời Kabul.

- Nguồn tin Quốc Hội nói với báo The Hill là một số công dân Mỹ không tới được sân bay Kabul, dù Taliban đã cam kết để cho đi. Nhiều công dân Mỹ còn ở ngoài Kabul, không thể qua các điểm chặn của Taliban.



- Biden hứa sẽ rút toàn bộ quân Mỹ ra vào ngày 31/8/2021, nhưng báo Wall Street Journal nói sẽ có nhiều ngàn người thông dịch cho Mỹ sẽ bị bỏ lại.





Hiện có 50,000 dân Afghans đủ điều kiện để xin hộ chiếu di dân đặc biệt Special Immigrant Visa vì đã làm cho các cơ quan Mỹ khắp Afghanistan, và không bảo đảm là họ tới sân bay Kabul được.

--- Báo New York Times cho biết Đức Giáo Hoàng Francis trên các video phổ biến hôm Thứ Tư đã kêu gọi giáo dân chích ngừa chống COVID, nói rằng chích ngừa là "một hành vi của tình yêu." Băng video gốc nói bằng tiếng Tây Ban Nha, phụ đề tiếng Anh.

Video dài 3 phút của Vatican:

https://youtu.be/JWf3Ji11EaU

--- Chính phủ Biden khuyến khích chích ngừa mũi thứ 3 đối với những người đã chích đầy đủ, nhằm ngăn cản biến thể Delta đang lây lan thần tốc.

. Cần mũi thứ 3 sau khi chích mũi thứ 2 được 8 tháng, dù là trước đó là Pfizer-BioNTech hay Moderna vaccine.

. Bắt đầu chích mũi 3 sẽ là ngày 3/9/2021. Ưu tiên chích sẽ là nhân viên y tế tuyến đầu, cư dân nhà dưỡng lão, các vị cao niên khác.

--- Tiểu bang Texas đã xin chính phủ liên bang cung cấp 5 xe tải đông lạnh để dùng làm nhà quan giữ xác vì chết dịch COVID dự kiến tăng vọt. Doug Loveday, phát ngôn nhân Bộ Y Tế Texas, nói với NBC rằng đơn xin gửi liên bang từ ngày 4/8/2021 vì tiên đoán tiểu bang sẽ chết dịch ào ạt, trong khi số bệnh nhân tăng và nhập viện cũng tăng.

.

Một phát ngôn nhân khác nói rằng 5 xe tải đông lạnh này là từ Sở Đối Phó Thiên Tai FEMA dự kiến sẽ đưa về thành phố San Antonio nhưng có thể chuyển tới thành phố khác, khi cần thiết. Thị Trưởng San Antonio là Ron Nirenberg nói rằng ông không biết bên y tế Texas dự tính đưa xe về đây, nhưng một phát ngôn nhân nói với NBC rằng điều đó hợp lý vì số chết đang tăng.

Texas trong tuần qua trung bình chết 80 người/ngày vì dịch COVID, mức cao nhất kể từ ngày 16/3/2021 tronng năm nay. Các bệnh viện chật người, hiện 12 trong 22 bệnh viện khu vực chỉ còn chưa tới 10 giường ICU (chăm sóc đặc biệt), trong khi bệnh viện các khu vực Abilene, Lufkin, Waco, Bryan, Beaumont, Laredo, và Corpus Christi không còn giường ICU nào.

--- Một bác sĩ tại Alabama cho biết ông sẽ từ chối các bệnh nhân chưa chích ngừa - và nói, ông thấy kết quả ngay tức khắc. Bác sĩ Jason Valentine tại bệnh viện Diagnostic and Medical Clinic Infirmary Health ở thị trấn Mobile, đăng hình ông lên Facebook kế bên thông báo chính sách mới, nói sẽ hiệu lực từ 1/10/2021.

Ông cho báo AL.com biết rằng trong ngày đầu tiên, có 3 bệnh nhân chưa chích ngừa của ông có lịch hẹn với ông đã hỏi là họ có thể chích ngừa ở đâu. Ông nói với họ COVID là chuyện có thực, là cách thê thảm nhất để chết, và ông không thể nhìn thấy họ chết như thế.

--- Greg Abbott, Thống Đốc Cộng Hòa của Texas, đã chích ngừa đầy đủ, nhưng bây giờ lại dính dương tính hôm Thứ Ba, may mắn không có triệu chứng, theo lời văn phòng của ông, và có sức khỏe ổn định, theo lời phát ngôn nhân của ông là Mark Miner trong một bản văn. Abbot là người ngăn cấm các viên chức địa phương không được ra lệnh cưỡng bách mang khẩu trang.

--- Cũng tại Texas, cả hai vợ chồng cùng chết vì COVID-19, để bây giờ 4 đứa con nhỏ trở thành mồ côi. Trước tiên là ông Lawrence Rodriguez dính dương tính hồi tháng 7/2021, rồi chết đầu tháng 8/2021. Tới vợ ông là Lydia Rodriguez chết hôm Thứ Hai 16/8/2021 sau một tháng dính bệnh COVID. Bà Lydia trước khi vào máy thở, đã dặn người chị/em bà con là Dottie Jones hãy bảo đảm là 4 đứa con của bà phải chích ngừa. Hai ông bà Rodriguez đều chưa chích ngừa.

Một trang gây quỹ để giúp mai táng ông bà Rodriguez đã được Jones thiết lập ở Gofundme, bây giờ được khoảng $50,000 để giúp 4 đứa con của bà, đang gửi qua nhà các thân quyến họ hàng để nuôi.

--- Thống Đốc Arizona là Doug Ducey (Cộng Hòa) hôm Thứ Hai ra sắc lệnh hành chánh, cấm các thành phố và quận hạt, không được cưỡng bách công chức chích ngừa, vài ngày sau khi thành phố Tucson bỏ phiếu yêu cầu công chức nơi này phải chích ngừa.

Lệnh Thống Đốc tức khắc hiệu lực, và nói hễ vi phạm là khinh tội bậc 3 và có thể bị 1 tháng tù hay $500 tiền phạt.

Ducey nói trong một bản văn rằng ông khuyến khích tất cả cư dân Arizona chích ngừa, vì thuốc vaccine an toàn, hiệu quả, miễn phí, nhưng đó là lựa chọn cá nhân và sẽ không cho sự kỳ thị dựa vào tình trạng chích ngừa (hay chưa).

Thị Trưởng Tucson là Regina Romero (Dân Chủ) tức phắc phản đối, nói rằng lệnh của Ducey là "vô nghĩa về mặt pháp lý," sau khi tham khảo với luật sư thành phố. Bà nói lệnh cưỡng bách công chức Tucson chích ngừa vẫn phải thi hành, hoặc chứng minh đã chích 1 mũi vào ngày 24/8/2021 hoặc là sẽ bị tạm nghỉ không lương, hoặc sẽ bị tăng tiền bảo hiểm.

Romero nói rằng hậu quả không chích ngừa đang làm tràn ngập người bệnh COVID tại Texas và Florida vì 2 Thống Đốc nơi này đặt ưu tiên chính trị (Cộng Hòa = tự do không chích ngừa) hơn là sinh mạng người dân.

--- Các viên chức y tế tiểu bang Alabama lo sợ buổi tập họp đông người của Trump dự kiến ở thị trấn Cullman vào Thứ Bảy sắp tới sẽ là buổi siêu lây nhiễm COVID-19 -- sau khi một buổi hòa nhạc lớn ở thành phố hồi cuối tuần qua có thể đã làm bùng phát một ổ dịch.

Judy Smith, Giám đốc Sở Y Tế Khu Vực Bắc Alabama, nói với báo AL.com hôm Thứ Hai rằng, "Chúng tôi đều lạnh cẳng, run rẩy. Lo ngại nhiều lắm." Bà Smith nói rằng 41% các ca lây COVID mới tại Alabama là trong những người từ 21 tới 49 tuổi — thành phần chiếm đa số người tham dự buổi hòa nhạc Rock the South hồi cuối tuần qua.

Buổi tụ họp của Trump sẽ tổ chức cùng chỗ với hòa nhạc Rock the South, tại nơi có tên là York Family Farms. Trump từ lâu đã bị chỉ trích các buổi tụ họp đông người mà không mang khẩu trang, bất kể luật giãn cách trong thời đại dịch qua. Năm ngoái, thống kê cho thấy 18 trong các buổi tụ họp của Trump đã gây ra hơn 30,000 trường hợp dương tính COVID và 700 người chết. Alabama có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất nước, chỉ 35%.

HỎI 1:

ĐÁP 1

Nếu Đài Loan lâm vào tình cảnh như Afghanistan, Thủ tướng Tô Trinh Xương: Không sợ bị giết, cùng dân chúng bảo vệ Đài Loan

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Chiến thắng của Taliban: Thất bại của “ảo tưởng” nhập khẩu dân chủ

Trọng Thành, RFI

--- Cuộc bầu cử đặc biệt để truất phế Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) còn hơn 3 tuần nữa là đi bầu, chính xác là ngày 14/9/2021. Hai cử tri California đưa đơn kiện tiểu bang ra tòa liên bang nhằm ngăn cản: Rex Julian Beaber và A.W. Clark nói rằng bầu cử truất phế 2021 là vi hiến.Trên lá phiếu, cử tri gặp 2 câu hỏi: câu 1 là có muốn truất phế Newsom hay không, câu 2 là chọn ai trong danh sách thay thế (không có tên Newsom trên danh sách này).Nghĩa là, mỗi cử tri chỉ có 1 phiếu cho Newsom (qua câu 1), trong khi có 2 phiếu qua 2 câu cho người họ muốn (phiếu 1 là truất phế Newsom, phiếu 2 là chọn người họ muốn lên). Thế là vi hiến, nếu không ghi tên Newsom trong danh sách ở câu 2.Giả sử, 10 triệu cử tri đi bầu, nếu 5,000,001 cử tri bầu câu 1 truất phế Newsom (nghĩa là, có 4,999,999 cử tri bầu cho Newsom), thì sang câu 2 hễ ai trong danh sách có nhiều phiếu nhất, thí dụ, dù là 1 triệu hay 2 triệu phiếu bầu cũng sẽ là Thống Đốc.Như thế là vi hiến, vì 1 triệu hay 2 triệu phiếu vẫn ít hơn số phiếu của 4,999,999 cử tri bầu cho Newsom.Lý luận này dựa trên phân tích của hai 2 giáo sư luật --- Erwin Chemerinsky, Khoa trưởng Đại học Luật UC Berkeley School of Law; và Aaron Edlin, Giáo sư Luật ở UC Berkeley -- trên báo New York Times, rằng tại sao một người ở danh sách trong câu 2 ít phiếu hơn rất nhiều so với Newsom lại có quyền lên làm Thống Đốc.Có lẽ, chỉ có cách giải quyết: in thêm tên Newsom ở câu 2. Chưa biết tòa xử ra sao. Nhưng phiếu bầu đã in rồi, và đã gửi tới cử tri rồi.---Thủ Tướng Đài Loan: sẽ tử thủ Đài Loan.: Đó là lời Thủ Tướng cam kết hy sinh nếu Đài Loan lâm vào tình cảnh như Afghanistan.Bản tin RTI nhan đề "" đăng ngày 17/8/2021 nhưs au.Nếu Đài Loan lâm vào tình cảnh như Afghanistan, Thủ tướng Tô Trinh Xương: Không sợ bị giết, cùng dân chúng bảo vệ Đài Loan.Taliban tiến vào thủ đô Kabul giành được quyền kiểm soát Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani bỏ chạy ra nước ngoài. Ông Triệu Thiếu Khang, chủ tịch hội đồng quản trị đài phát thanh Trung Quốc (Broadcasting Corporation of China) cho rằng, tình cảnh của Afghanistan là vết xe đi trước của Đài Loan, khi giặc tiến vào thủ đô, không biết Tổng thống Thái Anh Văn sẽ chiến đấu hay bỏ chạy?Sáng ngày 17/8 Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết, nhớ năm nào khi Quốc Dân đảng dùng uy quyền thống trị Đài Loan, trong thời kỳ giới nghiêm ông đã không sợ bị giết, bị bắt. Cho đến nay Đài Loan là nước dân chủ, vậy mà còn có nước lớn mạnh lại muốn thôn tính Đài Loan, ông cũng sẽ không sợ bị giết, bị bắt và sẽ gìn giữ mảnh đất này; không giống như 1 số người cứ tự triệt tiêu chí khí của mình.“Tổng thống Thái Anh Văn và tôi được sự ủy thác của dân chúng Đài Loan nên nhất định chúng tôi sẽ cùng người dân kiên trì gìn giữ bảo vệ mảnh đất này. Chúng ta không nên hoang mang và cũng không nên sợ Đài Loan sẽ trở nên hỗn loạn hay lo Đài Loan bị người ta cướp mất dễ dàng, đừng tự nhát mình.” Thủ tướng nói.Thủ tướng cho biết, tình hình tại Afghanistan là do nội chiến nên người ngoài không giúp gì được. Còn Đài Loan kiên trì với quan niệm của mình, tin tưởng mình sẽ bảo vệ được đất nước, có tự giúp mình thì các nước bạn mới có cơ hội và chịu giúp khi Đài Loan cần. (Tố Kim, RTI) Xem chi tiết:---Chiến thắng của Taliban: Thất bại của “ảo tưởng” nhập khẩu dân chủ?Câu hỏi nhức nhối từ RFI.-- 17/08/2021Thủ đô Afghanistan thất thủ, Taliban trở lại nắm quyền sau 20 năm là chủ đề chính của hầu hết các báo Pháp hôm nay, 17/08/2021, hai ngày sau khi Taliban tiến vào Kabul. Hồ sơ trang nhất của Le Monde mang hàng tít: “Taliban : Những chủ nhân tại Kabul”. “Taliban người chủ của cuộc chơi” cũng là tựa chính của La Croix.

Le Figaro hoàn toàn bi quan với nhận định : “Taliban áp đặt trật tự Hồi giáo tại Kaboul”. Libération dành hình ảnh trang nhất cho cảnh nhiều người đang cố leo qua một bức tường cao với tựa chính : “Afghanistan. Mạnh ai nấy chạy”. Nhật báo kinh tế Les Échos tìm cách rút ra “10 câu hỏi về thảm kịch Afghanistan”.

Sau 20 năm bị lật đổ, ngày 15/08/2021, Taliban trở lại chiếm Kabul mà không cần nổ súng. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ chạy, người phát ngôn Taliban thông báo “chiến tranh kết thúc”. Các sứ quán phương Tây khẩn trương sơ tán, sân bay quốc tế Kabul hỗn loạn. Với vài mô tả nói trên, Le Monde đã tóm lược biến cố bất ngờ mà một số nhà quan sát đánh giá như là một thất bại lớn nhất của phương Tây kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Những “ảo tưởng” nguy hiểm và hai nạn nhân chính

Về chiến thắng nhanh chóng và sự sụp đổ bất ngờ của chính quyền Kabul, được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, Libération có bài xã luận mang tên “Những ảo ảnh”. Tại sao lại là ảo ảnh ? Ảo ảnh đầu tiên là “những tuyên bố tương đối mang tính hòa giải” của nhiều thủ lĩnh Taliban. Tuy nhiên, điều đó không lừa được ai ! Đối với Libération, hậu quả đã rõ ràng.

Có hai bên mất lớn trong chuyện này. Thứ nhất là người dân Afghanistan. Libération dự đoán: một nền thống trị độc đoán sẽ nhanh chóng chùm lên xã hội Afghanistan, và trước hết là đối với những thành phần cấp tiến nhất, giới trẻ, những người dân đô thị. Nạn nhân đầu tiên sẽ là phụ nữ, các quyền được làm việc, quyền được học hành, trang phục theo ý mình sẽ bị cấm đoán. Một xã hội tự do và dân chủ đang bước đầu hình thành ở Afghanistan, mà các nước phương Tây từng ủng hộ, đang đứng trước nguy cơ bị nghiền nát. Các nước phương Tây không thể nhắm mắt làm ngơ trước những người đã từng cộng tác. Nếu không làm như vậy, thì “thêm vào thảm bại sẽ là ô nhục”.

Bên mất lớn thứ hai, vẫn theo Libération, là sự thất bại của quan điểm có thể bằng sức mạnh từ bên ngoài áp đặt được nền dân chủ, theo cách hiểu phương Tây. Quan điểm này một lần nữa bị chôn vùi hôm Chủ Nhật vừa qua, với việc Kabul thất thủ. Theo nghĩa này, Nhà nước Afghanistan cũng chỉ là một “ảo ảnh”, “nền dân chủ phôi thai tại Afghanistan chỉ là một giấc mộng nhập khẩu hão huyền”. Theo Libération, “hiện còn quá sớm để nói chắc chắn là quyền can thiệp vì động cơ dân chủ có bị chôn vùi hoàn toàn không vào một kỳ nghỉ cuối tuần đau buồn tháng 8 này, nhưng chắc chắn là phe Taliban đã đổ thêm nhiều xẻng đất lên nấm mồ chôn vùi ý tưởng này”.

Cũng Libération có bài “Afghanistan : Làn sóng gây sốc toàn cầu”, duyệt xét diễn biến mới đây tại Afghanistan với tất cả các tác nhân chính trên trường quốc tế, từ phương Tây, đến Nga, Trung Quốc, cũng như các cường quốc khu vực như Iran.

Trump thỏa thuận trực tiếp với Taliban về Afghanistan : Uy tín Kabul sụp đổ

Le Monde có bài “Taliban đã chuẩn bị cho cuộc chinh phục Afghanistan như thế nào”. Trước biến cố Kabul thất thủ, bài phân tích của Le Monde nhấn mạnh đến hai thời điểm quan trọng, đánh dấu sức mạnh của phe nổi dậy. Bước ngoặt đầu tiên vào năm 2015, khi quân Taliban chiếm được thành phố Kunduz trong vòng 15 ngày trước khi bị đánh bật. Nếu không có quân đội Mỹ, thì rất có thể hết thành phố này đến thành phố khác rơi vào tay Taliban. Cú đột kích thành công của Taliban tại Kunduz là do lực lượng này, xuất phát từ các căn cứ an toàn ở Pakistan đã tiến hành chiến lược bao vây dần dần các thành phố.

Bước ngoặt thứ hai rõ ràng là khi Taliban đã thành công trong việc ký thỏa thuận hòa bình với chính quyền Donald Trump ngày 29/02/2020 tại Qatar. Thỏa thuận hòa bình trực tiếp giữa Taliban với Hoa kỳ về tương lai của Afghanistan, không hề có sự tham gia của chính quyền dân cử ở Kabul. Thỏa thuận ký kết giữa Taliban và chính quyền Donald Trump đã làm mất đi toàn bộ uy tín của chính quyền Kabul, tước bỏ mọi khả năng có được các đàm phán tương lai giữa Kabul và Taliban. Thỏa thuận tại Qatar chính là kết cục của tiến trình đàm phán Doha, khởi sự cách đó hai năm cũng dưới thời tổng thống Donald Traump. Chính quyền Trump đã phá vỡ một húy kỵ cho đến thời điểm đó: nước Mỹ không đối thoại trực tiếp với quân nổi dậy.

Cũng trong bài viết nói trên, Le Monde ghi nhận việc Kabul đầu hàng nhanh chóng, trái ngược với mọi dự đoán, cho thấy sự yếu ớt tột độ của chính quyền Afghanistan được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Chỉ ba tháng sau khi quân đội Mỹ rút đi, toàn bộ hệ thống chính quyền Afghanistan đã tan rã dễ dàng. Thực tế này trái ngược hẳn với các tuyên bố chính thức của Hoa Kỳ, của khối NATO, cũng như chính quyền Afghanistan.

Vẻ ngoài “ôn hòa” của bên Thắng Cuộc

Bài phân tích của Le Monde muốn đưa đến độc giả một cái nhìn đa diện về thực tại, có thể được ít người chú ý, khi ghi nhận : một số thay đổi lớn trong “văn hoá chính trị” của lực lượng Taliban, được đánh giá là “đáng sợ”. Taliban trong cuộc tái chinh phục Afghanistan lần này có những hành xử khác hẳn hơn 20 năm về trước. Quân nổi dậy liên tục đưa ra các tuyên bố trấn an, không tỏ ra cực đoan. Sau khi chiếm được các thành phố, các đơn vị chiến đấu được rút đi, thế vào đó là các nhóm phụ trách việc tiếp xúc vào các nhân viên chính quyền, để yêu cầu họ tiếp tục công việc. Một ví dụ: sau khi chiếm được thành phố lớn nhất phía nam Kandahar, ngày 12/08, Taliban chỉ tước vũ khí của các vệ binh canh gác bên ngoài trụ sở LHQ, và để lại vũ khí cho lực lượng bên trong người Nepal, phụ trách bảo vệ các văn phòng trong trụ sở LHQ. Phe nổi dậy cũng kêu gọi văn phòng của các tổ chức quốc tế, như Acted, Y Sĩ Không Biên Giới, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, nhanh chóng mở cửa trở lại tại các thành phố như Faizabad, Taloqan, Kunduz, Pol-e Khomri, Aybak, Sheberghan hay Sar-e Pul, mà phe nổi dậy vừa chiếm được.

Một số nhân chứng ghi nhận việc có rất nhiều người trẻ xuất thân từ các thành phố lớn tham gia vào hàng ngũ Taliban hiện nay ắt hẳn cũng góp phần làm cho hành xử của lực lượng này có phần trở nên khác nhiều so với thế hệ Taliban chủ yếu là dân nông thôn, lên nắm quyền vào năm 1996. Tuy nhiên, đằng sau các vẻ bên ngoài thay đổi mang tính ngoại giao ấy, Le Monde cũng ghi nhận là, lực lượng Taliban không hề thay đổi về quan niệm, khi tin rằng họ là thế lực duy nhất được uỷ nhiệm để điều hành xã hội theo các quy định nghiêm ngặt của đạo Hồi.

Sai lầm chiến lược : Đưa quân vào Afghanistan năm 2002

Cũng Le Monde có bài xã luận “Afghanistan : sau các sai lầm là những câu hỏi đau đớn”. Trong lúc nhiều người phê phán quyết định rút quân vội vã, thiếu chuẩn bị của chính quyền Mỹ, đã dẫn đến thất bại nhanh chóng, xã luận của Le Monde điểm lại những sai lầm gốc rễ đã dẫn đến kết cục hiện nay. Theo Le Monde, sai lầm lớn nhất là việc quân đội các nước phương Tây triển khai tại Afghanistan vào năm 2002, sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ. Le Monde nhắc lại là cuộc chiến hơn hai tháng, từ ngày 7/10/2001 đến 17/12/2001, đã kết thúc với thắng lợi của phe chống Taliban. Hoa Kỳ ủng hộ phe chống Taliban vào thời điểm đó, với lý do chính quyền Taliban từ chối trao cho phía Mỹ Ben Laden và các đồng sự, những người chủ trương cuộc tấn công 11/09/2001. Thủ lĩnh al-Qaida Ben Laden ngay sau đó đã chạy ra nước ngoài. Theo Le Monde, như vậy không có lý gì khi duy trì quân đội nước ngoài tại một quốc gia nơi không còn kẻ thù nào. Sự có mặt của quân đội nước ngoài đã cung cấp cho Taliban một cái cớ hiệu quả, để thu hút đông đảo những người ủng hộ, trong bối cảnh mà theo Le Monde, đã không còn nội chiến kể tại Afghanistan từ cuối năm 2001.

.

Trách nhiệm của Biden : Cuộc tháo lui không được chuẩn bị

Khác với Le Monde, Le Figaro có cái nhìn nghiêm khắc với chính quyền Hoa Kỳ của tổng thống Joe Biden về chiến thắng nhanh chóng của Taliban.Xã luận của Le Figaro, với tiêu đề “Đầu hàng”, khẳng định bất luận việc rút quân là không thể tránh khỏi, tổng thống Mỹ phải có trách nhiệm về “hình ảnh tang thương”, khi lá cờ của Taliban phủ bóng lên đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul. Cùng với hình ảnh biểu tượng cho sự thất bại này là cảnh sơ tán trong hỗn loạn, các tài liệu được đốt cháy vội vã, vũ khí bị kẻ thù tước đoạt. Theo Le Figaro, đây là “nỗi ô nhục lớn nhất” kể từ cuộc sụp đổ của Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Le Monde nhấn mạnh là cuộc thảm bại là điều lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được, bằng các chuẩn bị các điều kiện về chính trị và cơ sở hậu cầu.

Một bài viết khác của Le Figaro về hồ sơ này (“Biden tin tưởng vào sự ủng hộ của cử tri”) tiếp tục lên án tổng thống Mỹ Joe Biden. Le Figaro ghi nhận ông Biden – đang nghỉ hè sau tại trại David ở Maryland, và hoan hỉ với thành công trong việc thông qua được kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ hơn 1.000 tỉ đô la – đã phải bỏ dở dịp nghỉ để phát biểu trên truyền hình vào tối hôm qua, để giải trình trước cử tri Mỹ về tình hình tại Afghanistan, và buộc phải thừa nhận là việc Taliban chiếm được Kabul đã diễn ra “sớm hơn dự kiến”.

Le Figaro lấy diễn đạt “bàn tay vấy máu”, lời của hạ nghị sĩ đối lập Cộng Hòa Michael McCaul làm tựa nhỏ. Theo Le Figaro, ngay cả một số dân biểu Dân Chủ, như Seth Moulton, vốn là một cựu chiến binh Irak, cũng chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền Biden đã không thành công trong việc bảo vệ khu vực dân sự tại sân bay Kabul. Rút lui là không thể tránh khỏi, nhưng rút lui như thế nào để vẫn bảo đảm được an ninh cho nhân viên, đồng minh, cộng sự, là điều quan trọng. Tuy nhiên, theo Le Figaro, cho dù tổng thống Biden có phạm sai lầm này, thì dường như điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến uy tín của ông ta trong xã hội Mỹ. Dân biểu đảng Dân Chủ Ruben Gallego, cũng là một cựu binh tại Irak, thừa nhận rằng đã không có một cử tri nào gọi đến ông để chất vấn về tình hình tại Afghanistan, cho dù tại khu vực của dân biểu này, “có rất nhiều cựu chiến binh”.

Quan hệ với Taliban : Thế lưỡng nan của phương Tây

Nhật báo Công giáo La Croix có bài phỏng vấn một chuyên gia về Trung Á, ông Jean-Luc Racine, giám đốc nghiên cứu danh dự CNRS (Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp), với tựa đề “Các cường quốc phương Tây trong thế lưỡng nan”. Chuyên gia Pháp đặt thẳng vấn đề về phương Tây sẽ có quan hệ thế nào với chính quyền Taliban tương lai, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang tìm cách giành lợi thế về phần mình. Chuyên gia về Trung Á này nhấn mạnh đến tình thế đặc biệt hiện nay, khi Taliban khẳng định không chiếm chính quyền bằng bạo lực, bởi Kabul đầu hàng vô điều kiện. Theo ông Jean-Luc Racine, phương Tây sẽ phải tùy theo các hành xử cụ thể của chế độ Taliban với dân chúng để quyết định cách quan hệ. Chắc chắn sẽ không thể có việc công nhận nhanh chóng, nhưng điều quan trọng là để ngỏ các kênh đối thoại.

“Mười câu hỏi” xung quanh một thảm bại

Hồ sơ chính của nhật báo Kinh tế Les Échos hôm nay cũng là Afghanistan, với “Mười câu hỏi xung quanh một thảm bại”. Các câu hỏi chính mà nhật báo đặt ra là làm thế nào giải thích thắng lợi chớp nhoáng của Taliban, và điều gì chờ đợi người dân Afghanistan.

Theo Les Echos, quân đội Afghanistan được Hoa Kỳ đào tạo và chi trả đến 89 tỉ đô la trong 20 năm vừa qua. Về mặt chính thức, quân đội Kabul có 300.000 binh sĩ, tuy nhiên, theo một số chuyên gia, số lượng này có thể đã được thổi phồng để thu hút nhiều đầu tư quốc tế. Báo cáo đầu năm của Combatting Terrorism Center cho rằng quân Kabul chỉ có khoảng 100.000, chống lại 75.000 chiến binh Taliban. Tham nhũng nặng nề đã khiến vũ khí của quân đội sụt giảm, nhiều quân nhân bán cả vũ khí cho Taliban. Quân đội và cảnh sát cũng rã hàng, do nhiều người không được trả lương từ nhiều tháng nay. Không quân hoàn toàn tê liệt. Tình hình càng thêm tồi tệ sau khi quân Mỹ rút ồ ạt từ tháng 4/2021.

Về tương lai của chế độ chính trị tại Afghanistan, theo nhà phân tích Hameed Hakimi, thuộc Chatham House, thách thức lớn với Taliban là chuyển được lực lượng đã giành được thắng lợi quân sự thành một chính quyền tại một đất nước khác với nhiều với đất nước mà lực lượng này từng cai trị từ năm 1996 đến 2001. Theo Les Échos, cho dù Taliban cố phô trương hình ảnh “ôn hòa”, không có lý do gì để tin là lực lượng này có thể thể hành xử khác hẳn với cách nay 20 năm, bởi phong trào này hứa hẹn sẽ thực thi nhân quyền phù hợp với các “giá trị Hồi giáo”. Trong giai đoạn cầm quyền trước đây của Taliban, phụ nữ đã không được phép đi làm, đi học, chỉ được rời nhà khi mang khăn trùm burka, và phải có một người đàn ông trong gia đình đi kèm. Tại một số vùng bị Taliban chiếm trong những tuần gần đây, đã có nhiều thông tin về các vụ giết hại thường dân, cắt cổ, hay bắt cóc thiếu nữ để buộc họ làm vợ các chiến binh Hồi giáo. Nạn nhân của nhiều vụ giết hại là các nữ chính trị gia, nhà làm luật, người làm báo hay kể cả trong lĩnh vực y tế. Xem:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210817-chien-thang-cua-taliban-that-bai-cua-ao-tuong-nhap-khau-dan-chu

.