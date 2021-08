California: nếu Newsom mất ghế vì bầu cử 14/9, Cộng Hòa có thể lấy đa số Thượng Viện, sẽ quậy Biden - SG dính thêm 2 ổ dịch, lây nhiều hơn. Có ít nhất 4 quận SG đã chích xong 1 mũi cho người trên 18 tuổi. Đà Nẵng phong tỏa 7 ngày. Thêm vaccine từ TQ tới. - sử gia Meacham (cố vấn của Biden) nhận định Afghanistan của Biden y hệt Việt Nam 1975 của Johnson - thủ đô Kabul có thể bị bao vây trong 72 gi

Kêu gọi xây dựng thiên đường Hồi Giáo cho Afghanistan, quân Taliban tiến thần tốc. Kabul có thể bị vây trong 72 giờ tới, đại sứ Mỹ hủy tài liệu mật. Canada sẽ nhận 20.000 dân Afghanistan vào tỵ nạn, những người dự đoán sẽ bị chính phủ Hồi Giáo Taliban trừng phạt.

- California: nếu Newsom mất ghế vì bầu cử 14/9, Cộng Hòa có thể lấy đa số Thượng Viện, sẽ quậy Biden

- SG dính thêm 2 ổ dịch, lây nhiều hơn. Có ít nhất 4 quận SG đã chích xong 1 mũi cho người trên 18 tuổi. Đà Nẵng phong tỏa 7 ngày. Thêm vaccine từ TQ tới.

- sử gia Meacham (cố vấn của Biden) nhận định Afghanistan của Biden y hệt Việt Nam 1975 của Johnson

- thủ đô Kabul có thể bị bao vây trong 72 giờ tới, đại sứ Mỹ hủy các tài liệu mật và nhạy cảm. Mỹ lương lượng đưa người tỵ nạn sang Qatar.

- Canada sẽ nhận 20.000 người Afghanistan tỵ nạn, những người dự đoán sẽ bị chính phủ Hồi Giáo Taliban trừng phạt, bao gồm người hoạt động nhân quyền, các phụ nữ phong trào nữ quyền, nhà báo, đồng tính, các tu sĩ tôn giáo khác...

- y tế Quận Cam lo ngại: trẻ em lây dịch tăng, sẽ có nhiều em bị di chứng sức khỏe gây hại cả đời

- Georgia: học khu có 11 trường ra lệnh đóng cửa 2 tuần, vì 700 học sinh, 200 thầy cô lây dịch, cách ly

- Bắc Cali: thấy con mang khẩu trang, ông bố gây lộn với Hiệu trưởng, đấm thầy giáo bầm mặt

- Canada: cần giấy chích ngừa để du hành trong nước dù là xe lửa, tàu thuyền hay phi cơ

- California thặng dư ngân sách: miễn phí bữa ăn trưa cho tất cả học sinh (ước tính 6.2 triệu trẻ em)

- California: Isaac Galvan hơn đối thủ 1 phiếu, thắng ghế nghị viên (tỷ số 855-854 phiếu), ra tòa vì gian lận

- động đất mạnh 7.2 độ ngoài biển Haiti, nhiều video lên mạng cho thấy nhiều tòa nhà Haiti sụp đổ

- Hải quan: tịch thu nhiều thùng đựng các thẻ giấy chích ngừa giả mạo chở tới nhiều tiểu bang

- kinh tế: chích ngừa trước, tìm việc sau

- HỎI 1: Tàu du lịch 4,400 người, chích ngừa gần 100%, vẫn lây dịch? ĐÁP 1: Đúng thế, đó là tàu Carnival.

- VẤN ĐỀ: "Người dân phải trả tiền tiêm vắc-xin: Chính sách không nhất quán!" Bản tin từ RFA.

QUẬN CAM (VB-14/8/2021) --- Phất cao lá cờ Hồi Giáo, kêu gọi xây dựng một quốc gia thuần đạo và một chính phủ Hồi Giáo cho Afghanistan, lực lượng Taliban dù kém hơn về hỏa lực và nhân sự so với quân chính phủ Afghanistan, đã tới gần thủ đô Kabul với sức tiến quân thần tốc.

Tòa Đại Sứ Mỹ tại Kabul, thủ đô Afghanistan, chỉ thị nhân viên phá hủy tất cả các tài liệu nhạy cảm cũng như tất cả những gì "có thể bị quân Taliban sử dụng cho loa kèn tuyên truyền," theo một thông báo nội bộ gửi ra hôm Thứ Sáu 13/8/2021 tới tất cả nhân viên sứ quán và ngoại giao, theo CNN.



Trong chỉ thị này cho biết tình hình quân Taliban đã chiếm nhiều nơi tại Afghanistan, tới hôm Thứ Sáu hiện chiếm 1/2 các thủ phủ các tỉnh toàn quốc Afghanistan, kể cả thành phố lớn thứ nhì là Kandahar.

Một nguồn tin ngoại giao nói với CNN rằng bản ước tính tình báo cho thấy Kabul có thể bị quân Taliban bao vây trong vài tuần nữa, có thể nhanh nhất là 72 giờ đồng hồ tới, sẽ là cuộc bao vây phong tỏa, nhưng không có nghĩa là sẽ tiến vào được thủ đô.



Hoa Kỳ đang tới gần một thương lượng với chính phủ Doha để tạm thời cho đón nhận nhiều ngàn người tỵ nạn từ Afghanistan từng làm việc cho Mỹ vào Qatar, theo nguồn tin cho CNN biết. Nếu thương lượng hoàn tất, sẽ có 8,000 người tỵ nạn có thể chuyển tới Qatar.





Trong khi đó, chính phủ Canada nói sẽ nhận vào định cư hơn 20,000 người Afghanistan gặp nguy và chạy tỵ nạn, trong khi quân Taliban dự kiến sẽ tiến vào Kabul. Bộ Trưởng Di Trú Canada là Marco Mendicino công bố quyết định này hôm Thứ Sáu.





Hồi tháng 7/2021, chính phủ Canada nói sẽ đón người từng làm việc cho phái đoàn ngoại giao Canada, nhưng bây giờ sẽ ra chương trình đặc biệt đón nhận các nhóm người gặp nguy.

Trong nhóm được Canada đón nhận dự kiến sẽ bao gồm các phụ nữ lãnh đạo các hội đoàn hay các chương trình xã hội, văn hóa; những người hoạt động nhân quyền hay vận động cho các quyền tự do của dân; các nhóm tôn giáo dự kiến sẽ bị truy bức dưới chính phủ Hồi Giáo Taliban; các nhà báo, phóng viên; những người đồng tính, lưỡng tính LGBT và người hoạt động cho quyền đồng tính; thân nhân gia đình còn lại của các người thông dịch đã định cư...

--- Một cú động đất mạnh 7.2 độ đã bộc phát ngoài biển Haiti hôm Thứ Bảy, theo tin từ Sở Địa Dư Hoa Kỳ. Tâm chấn là 12 kilometers đông bắc thị trấn Saint-Louis du Sud với độ sâu 10 km dưới đáy biển, nhưng rung chuyển khắp vùng Caribbean. Chưa có thống kê thiệt hại chính thức, nhưng nhiều video phóng lên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà sụp đổ ở Haiti.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y TẾ, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 18h ngày 13/8 đến 18h ngày 14/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 9.710 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4.231), Bình Dương (2.029), Đồng Nai (1.023), Long An (653), Tiền Giang (461), Khánh Hòa (164), Cần Thơ (164), Đồng Tháp (118), Tây Ninh (97), Đà Nẵng (87), Bà Rịa - Vũng Tàu (77), Gia Lai (70), Vĩnh Long (57), Thừa Thiên Huế (57); Bến Tre (40), Hà Nội (40), Phú Yên (40), Bình Thuận (36), Quảng Ngãi (35), An Giang (33), Kiên Giang (32), Đắk Lắk (26), Bình Định (23), Ninh Thuận (22), Sơn La (17), Trà Vinh (16), Lâm Đồng (14), Nghệ An (12), Nam Định (8 ), Bình Phước (5), Quảng Trị (4), Bạc Liêu (3), Thanh Hóa (3), Hải Dương (3), Lạng Sơn (2), Thái Bình (2), Lào Cai (2), Cà Mau (2), Bắc Ninh (1), Quảng Bình (1) trong đó có 3.510 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 560 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 700 ca, Bình Dương giảm 787 ca, Đồng Nai tăng 215 ca.

. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 265.464 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.700 ca nhiễm).

TP.SG có 18 ổ dịch và 2 cụm lây nhiễm mới được đưa vào theo dõi. Tất cả đều được cơ quan chức năng kiểm soát chặt. Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, 2 ổ dịch mới này được ghi nhận tại quận 1 và quận 5, được đưa vào theo dõi từ ngày 13/8.

Quận Phú Nhuận, quận 5, huyện Cần Giờ đã hoàn thành xong việc tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi. Trước đó, quận 11 cũng đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho người dân trên 18 tuổi.

Từ 8 giờ ngày 16/8, Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày. Sáng 14/8, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 7 ngày để tập trung ngăn chặn dịch COVID-19. Cụ thể, toàn thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

Vaccine TQ tới. Sáng 14/8, chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đưa khoảng một triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Lô hàng này nằm trong số 5 triệu liều vaccine Vero Cell mà Bộ Y tế đồng ý để Công ty TNHH Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu. Trước đó, ngày 31/7, khoảng 1 triệu vaccine Vero Cell cũng đã về đến TP.HCM. Ngày 10/ 8, Bộ Y tế có văn bản đồng ý cho thành phố sử dụng một triệu liều vaccine này. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 2 triệu liều vaccine Vero Cell trong tổng số 5 triệu liều trên về đến Việt Nam.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 13/8, thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 93.993 người. Trong đó, 17.916 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm đã được tiêm.

Tình hình y tế Quận Cam cũng báo động. Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu 13/8/2021, Bác sĩ Clayton Chau, Giám Đốc Sở Y Tế Quận Cam, nói rằng nhiều người có niềm tin sai lầm rằng trẻ em miễn nhiễm với COVID, thực tế là tính tới bây giờ trong Quận Cam đã có 29,000 trẻ em dưới 18 tuổi xét nghiệm dương tính.

BS Chau cũng nói, người ta nói trẻ em có bị lây dịch thì cũng triệu chứng nhẹ thôi, thực tế đó là niềm tins ai lầm. BS Chau nói rằng mới trong tuần này Quận cam xảy ra trường hợp một nam sinh 14 tuổi bị lây COVID, không nghiêm trọng tính mạng chút nào nhưng lại sinh ra bệnh chứng thần kinh hỗn loạn. Nghĩa là, não bộ bị hư, cái đầu không còn bình thường.

BS Chau nói rằng tính trung bình 7 ngày qua thì tăng từ 14.8 người bệnh lên tới 20 người bệnh trên mỗi 100,000 cư dân. Và riêng về trung bình mỗi ngày là tăng từ 477 người bệnh lên tới 900 người bệnh/ngày, may mắn là vài ngày qua đang từ từ giảm.

BS Clayton Chau nói hơn 90% trường hợp nhập viện Quận Cam là người chưa chích ngừa. Buổi họp báo hôm Thứ Sáu là lần đầu tiên Quận Cam cập nhật về tình hình đại dịch, vì Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã ngưng họp báo từ nhiều tháng về tình hình dịch. Chỉ riêng Giám Sát Viên Katrina Foley đã bắt đầu có buổi họp báo riêng của bà mỗi ngày làm việc trong tuần, khởi sư từ Thứ Sáu trước.

--- Dân Chủ lo ngại rằng nếu kết quả cuộc bầu cử đặc biệt tháng sau làm cho Gavin Newsom (Dân Chủ) mất ghế Thống Đốc, hại không chỉ riêng ở California, mà sẽ có thể làm nghiêng cán cân quyền lực ở Thượng Viện nếu một hôm trái gió trở trời.

Vào ngày 14/9/2021, cử tri California sẽ bầu cử, với câu hỏi rằng có nên truất phế Thống Đốc Newsom hay không. Nếu Newsom thất bại, vì cử tri Dân Chủ có thể sẽ không đi bầu đông, thì tiểu bang sẽ có một Thống Đốc Cộng Hòa lên thay.

Và Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein hiện nay đã 88 tuổi, có thể quy tiên bất kỳ lúc nào. Nếu TNS Feinstein trái gió trở trời mà tắt thở, thì Thống Đốc Cộng Hòa lúc đó sẽ bổ nhiệm một người Cộng Hòa vào ghế Thượng nghị sĩ, nghĩa là, Thượng Viện Liên Bang sẽ rơi đa số vào tay Cộng Hòa, và TNS Mitch McConnell sẽ trở thành lãnh đạo khối đa số Thượng Viện, tha hồ quậy phá Biden như từng quậy phá Obama hồi xưa.

---Hoa Kỳ đang khó khăn tìm nhân viên, vì số lượng nhân viên cần tuyển dụng lại nhiều kỷ lục tính vào cuối tháng 6/2021, tổng cộng vượt hơn số người thất nghiệp đang muốn tìm việc. Tuy khó tìm người như thế, nhiều quảng cáo tìm người lại đặt điều kiện là phải chứng nhận đã chích ngừa, theo báo Wall Street Journal.

Cần người với điều kiện đã chích ngừa trong đầu tháng 2/2021 là 50 quảng cáo, nhưng đầu tháng 7/2021 là 600, và tuần lễ đầu tháng 8/2021 là 1,200 quảng cáo cần người. Các công ty lớn như nhiều hãng hàng không, hệ thống tiệm bán lẻ, Facebook, Google, và Microsoft— đều yêuc ầu nhân viên phải chích ngừa. Sở Bình Đẳng Nhân Dụng EEOC nói rằng các hãng đòi hỏi như thế vẫn là hợp pháp.

--- Một ông bố ở thị trấn Sutter Creek, Bắc California, hôm Thứ Tư đón con từ trường tiểu học Sutter Creek Elementary School ra, thấy con mang khẩu trang theo chính sách trong trường đòi hỏi, liền xông vào chất vấn Hiệu Trưởng. Một nam giáo viên thấy ông bố này to tiếng với Hiệu Trưởng, nên tới khuyên can.

Ông bố nổi giận, đưa tay ra đấm nam giáo viên bầm mặt, tóe máu. Thầy giáo được chở đi cấp cứu, và được ra viện vào đêm Thứ Tư. Torie Gibson, Tổng Giám Đốc Học Khu Amador County, trả lời đài KCRA rằng mang khẩu trang là chính sách chung trường bắt buộc thi hành, và kẻ tấn công một nhân viên ban giám hiệu trong sân trường sẽ bị truy tố.

--- Công dân Canada sẽ cần phải chích ngừa chống COVID-19 mới có thể du hành trong nước dù là xe lửa, tàu thuyền hay phi cơ, theo quyết định mới của Bộ Trưởng Giao Thông Omar Alghabra. Chính phủ chỉ cho phép trường hợp ngoại lệ là trẻ em dưới 12 tuổi, hay người có tình trạng y tế đặc biệt cụ thể.

Thời gian thực thi cưỡng bách chưa đưa ra, nhưng sẽ sớm thực hiện, theo lời Alghabra, là sẽ càng sớm càng tốt. Chính phủ Canada cũng đã ra lệnh cho tất cả công chức phải chích ngừa, khởi đầu áp dụng từ tháng 9/2021, không trễ hơn ngày 31/10/2021. Lệnh cưỡng bách áp dụng cho 300,000 công chức liên bang Canada.

--- Các viên chức Sở Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ đã tịch thu 3 thùng đựng các thẻ giấy chích ngừa chống COVID-19 giả mạo khi lô hàng này trên đường chở tới New Orleans, theo báo Times-Picayune/New Orleans Advocate. Các thẻ giấy chích ngừa này ngó giống y hệt giấy thật, nhưng được mô tả là in "phẩm chất thấp" và có vài lỗi chính tả nơi mặt chữ Spanish.

Lô thùng giấy chích ngừa dỏm này tịch thu từ ngày 4/8/2021 tới ngày 10/8/2021 tại một cảng ở Memphis, Tennessee, nơi cũng bắt được những thùng giấy chứng nhận chích ngừa giả khác dự định trên đường chở tới New York và Alabama. Sử dụng giấy chích ngừa giả là tội đại hình, có thể bị 5 năm tù.

Người dân phải trả tiền tiêm vắc-xin: Chính sách không nhất quán!

RFA

--- Ngày khai giảng niên khóa mới ở Quận Ware County, tiểu bang Georgia, phải hoãn ít nhất 2 tuần lễ. Lệnh này do Học khu đưa ra đối với toàn bộ 11 trường trong học khu, vì có mức tăng vọt lây dịch COVID-19 vừa cả thầy cô và học sinh.Trong khi cho lệnh tạm đóng cửa các trường, Học khu cũng chưa đưa ra chỉ thị về học trực tuyến hay không trong thời gian hoãn mở cửa trường. Các hoạt động ngoại khóa như thể thao và sinh hoạt khác cũng bị ngưng.Học Khu này cho biết tính vào hôm Thứ Sáu, có 76 học sinh đã vào trường trong thời gian làm lây nhiễm, và 679 học sinh khác đã được cho cách ly từ tổng cộng 5,900 học sinh, theo bản tin News 4 Jax. Trong khi đó, trong 950 nhân viên trường, 67 thầy cô bị dương tính và 150 thầy cô khác đã nhận lệnh cách ly.--- Trong tháng này, nhiều triệu học sinh California sẽ tựu trường cho niên khóa mới, các em sẽ được bữa ăn trưa miễn phí mỗi ngày tại trường. Quyết định này do Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra, sử dụng ngân sách thặng dư để chi trả cho chương trình miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh, với ước tính 6.2 triệu trẻ em tại California.Lệnh cấp bữa ăn trưa miễn phí cho tất cả học sinh California không phân biệt hoàn cảnh gia đình. Trong các năm trước, học sinh muốn có bữa ăn trưa phải nộp tiền, nếu nợ tiền sẽ bị phạt. Lúc đó, luật liên bang là: gia đình 4 người có lương dưới $34,060/năm sẽ được bữa ăn trưa miễn phí cho con em đi học; nếu gia đình lương dưới $48,470/năm sẽ được giá rẻ cho bữa ăn trưa con em đi học.--- Gian lận bầu cử, ngay tại Nam California. Isaac Galvan (nghị viên thành phố Compton City) và 5 người khác hôm Thứ Sáu đã bị truy tố tội âm mưu gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử chung kết hồi tháng 6/2021 để bảo đảm là Galvan sẽ bám được ghế nghị viên. Kết quả bầu cử lúc đó: Galvan, 34 tuổi, thắng cử với 855 phiếu, trong khi đối thủ là Andre Spicer được 854 phiếu. Chỉ hơn có 1 phiếu.Văn phòng Biện Lý cũng truy tố 5 người khác -- Jace Dawson, 34 tuổi; Kimberly Chaouch, 48 tuổi; Toni Morris, 34 tuổi; Barry Reed, 61 tuổi; và Reginald Streeter, 51 tuổi-- về tội âm mưu gian lận bầu cử. Theo công tố, Galvan và Dawson (cựu ứng viên nghị viên Compton City) sắp xếp có đủ phiếu cho Galvan giữ ghế nghị viên địa hạt 2.Galvan đã tìm cách hối lộ 1 nhân viên ban bầu cử quận khi bà này đếm phiếu trong đêm bầu cử. Nhóm 4 nghi can khác ghi danh cử tri tại địa chỉ nhà của Dawson ở Compton, mặc dù họ sống nơi khác. Tất cả cùng bầu phiếu bất hợp pháp trong bầu cử này. Galvan và Dawson thụ lý hồ sơ hôm Thứ Sáu tại Tòa Quận Los Angeles. Các nghi can khác chưa có lịch ra tòa.--- Sử gia Jon Meacham đêm Thứ Sáu đưa ra nhận định về sự tương tự trong hỗn loạn ở cuộc chiến Afghanistan hiện nay y hệt thời Cuộc Chiến Việt Nam năm 1975. Sử gia Meacham là người thắng giải Pulitzer Prize và bản thân là bạn và là cố vấn của Tổng Thống Joe Biden. Cũng chính sử gia Meacham là người giúp soạn bài diễn văn trong cương vị Tổng Thống đắc cử để Biden đọc tại Wilmington, Del., theo một bản tin trên báo New York Times hồi tháng 11/2020.Meacham hôm Thứ Sáu trả lời phỏng vấn của Brian Williams trên đài MSNBC, nói rằng các diễn tiến hiện nay tại Afghanistan rất là bi kịch và đau đớn, và đầy phẫn nộ đối với những chiến binh và với những người liên hệ với các chiến binh, và khi nhìn lại lịch sử thì "ban đầu là một chiến dịch chống khủng bố, rồi trở thành nỗ lực xây dựng một quốc gia... tôi đã suy nghĩ trọn ngày về một tiền lệ, đó là Tổng Thống Lyndon B. Johnson, người đạt các thành quả lớn trong nước Mỹ nhưng gặp một cuộc chiến thời Chiến Tranh Lạnh, lãnh đạo một cuộc chiến thời Chiến Tranh Lạnh đó để thành một bi kịch của Hoa Kỳ." (Meacham ám chỉ tới Cuộc Chiến VN sụp đổ năm 1975, y hệt như Afghanistan bây giờ.)Phân tích này trên một video dài 6:36 giây đồng hồ (phần đầu nói về thành quả nội địa Hoa Kỳ của Biden, nên xem từ phút 3:20 nói về Afghanistan):---: Tàu du lịch 4,400 người, chích ngừa gần 100%, vẫn lây dịch?Đúng thế, đó là tàu Carnival. Bản tin AP ghi rằng tàu du lịch Carnival Vista với hơn 1,400 nhân viên thủy thủ đoàn (trong đó 99.98% đã chích ngừa) và gần 3,000 du khách (trong đó 96.5% đã chích ngừa) khi ghé hải cảng Belize City tuần này thì xét nghiệm, ra kết quả: 26 nhân viên thủy thủ đoàn và 1 hành khách bị dương tính COVID-19.Toàn bộ 27 người này đều đã chích ngừa, nên có triệu chứng nhẹ hay không triệu chứng, hiện đã đưa vào cách ly, theo bản tin từ Hội Đồng Du Lịch Belize City.Tàu du lịch Carnival Vista xuất phát từ cảng Galveston, Texas, theo báo Washington Post. Tất cả hành khách đều buộc phải chích ngừa, chỉ trừ trẻ em và người có vấn đề y lý. Tàu này cũng yêu cầu tất cả hành khách phải mang khẩu trang ở một số nơi trên tàu, và phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi tàu này xuất hành ngày 14/8/2021. Như thế, lẽ ra là có miễn dịch cộng đồng, khi chích ngừa gần 100%. CDC nói đang điều tra. Chi tiết:---: "Người dân phải trả tiền tiêm vắc-xin: Chính sách không nhất quán!" Bản tin từ RFA., 2021-08-12Đề xuất mới đi ngược chủ trương?Trong công văn Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TPHCM) trả lời Bộ Y tế về việc mua năm triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng Moderna vào ngày 11/8, lãnh đạo thành phố lớn nhất cả nước đã kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng.

Theo đó, UBND TPHCM đã đề nghị Bộ Y tế cho phép Tập đoàn Vinacapital và Sapharco sau khi nhập vắc-xin Moderna về Việt Nam thì được phép tổ chức thu phí tiêm vắc-xin theo cơ chế ‘mua năm liều tặng xã hội một liều’.

Trao đổi với RFA từ Hà Nội, Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), bác sĩ dịch tễ từng làm cho Viện vệ sinh dịch tễ và vắc-xin, Bộ Y tế khẳng định đề xuất tiêm dịch vụ của TPHCM sẽ không được phê duyệt.

“Tôi cho rằng TPHCM đang đứng trước nguy cơ dịch nên họ đang tìm mọi cách để tiêm nhanh lên thì họ đề nghị như thế, họ đề nghị thì cứ đề nghị thôi. Nhưng đứng về mặt dịch tễ học và hệ thống y tế tính hiệu quả thì tôi nghĩ Bộ Y tế không cho.

Bọn tôi ngoài đây cũng đang vận động (không tiêm dịch vụ), cũng biết nhiều ý kiến đề nghị tiêm dịch vụ nhưng tôi nghĩ rằng cho đến nay Bộ Y tế vẫn đang khá thống nhất tiêm miễn phí, không tiêm dịch vụ.

Doanh nghiệp thì bao giờ họ chẳng tận dụng cơ hội khác nhau để làm kinh tế, đó là chuyện của họ, còn người làm chính sách sẽ phải cân nhắc.”

Một người dân không muốn nêu tên đang sống tại Sài Gòn cũng cùng quan điểm không đồng tình với đề xuất mới của UBND TPHCM:

“Tôi nghĩ rằng một đất nước cách đây khoảng sáu tháng vỗ ngực tự hào có trên 100 tỷ đô la dự trữ quốc gia thì không có lý do gì kinh doanh vắc-xin trong thời kỳ đại dịch. Nhà nước và đảng phải có trách nhiệm phải lo cho người đóng thuế, không có chuyện dịch vụ gì ở đây!”

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày 10/7 đã từng phát biểu: “Sự ra đời của Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ rất cao của nhân dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài cùng cộng đồng các doanh nghiệp với số tiền ủng hộ lên tới hơn tám nghìn tỷ đồng đang được sử dụng để mua vắc-xin phục vụ nhân dân. Mục tiêu của chiến lược vắc-xin là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được miễn dịch cộng đồng”.

Trước đó, tại tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ về việc lập quỹ hợp tác công-tư trong việc mua vắc-xin ngừa COVID-19, Bộ y tế đã dự kiến mua 150 triệu liều vắc-xin để tiêm cho 75 triệu dân với tổng kinh phí 25,2 nghìn tỉ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí mua vắc-xin từ ngân sách trung ương là 16 nghìn tỉ đồng, còn lại hơn 9 nghìn tỉ từ việc huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Vắc-xin dịch vụ: thách thức lớn!

Dựa trên phát biểu của người đứng đầu Chính phủ cùng kế hoạch mua vắc-xin như vừa nêu, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng rõ ràng Chính phủ VN đã có chính sách tiêm vắc-xin miễn phí cho dân vậy hà cớ gì lãnh đạo TPHCM lại đề nghị Bộ Y tế quy định giá tiêm dịch vụ. Phải chăng chính sách vắc-xin của VN trước, sau không nhất quán?

Bác sĩ Quân đội Phạm Ngọc Thắng, một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, nhìn nhận vấn đề này như sau:

“Theo tôi thì bây giờ bằng mọi giá phải có vắc-xin để tiêm cho dân, cứu tính mạng dân trước. Tôi biết rất nhiều doanh nhân đã đóng góp nhiều tiền cho Quỹ vắc-xin rồi, bây giờ nếu cứ để vắc-xin đi theo một kênh như thế tôi nghĩ tốc độ chậm, xây dựng nhà máy thì 6-9 tháng có vắc-xin cũng không đảm bảo trong khả năng cộng đồng có vắc-xin để dùng.

Cho nên theo quan điểm của tôi, những người có quyền tiêm vắc-xin tốt, người có tiền có quyền được mua loại tốt thì dịch vụ chỉ dành cho những người tình nguyện, không thể nào TPHCM đòi thu tiền. Tiêm vắc-xin dịch vụ xã hội hóa tùy theo gia đình tự túc, bệnh nhân tự nguyện. Tôi nghĩ đấy là việc tốt, quyền của người có tiền là được tiêu tiền, không có gì là tréo nghoe.”

Chị Thủy Tiên, sống tại quận Tân Bình, lại cho rằng đề xuất của UBND TPHCM cho phép tiêm dịch vụ hợp lý ở chỗ dân có nhiều lựa chọn hơn và chủ động được tiếp cận nguồn vắc-xin đa dạng hơn.

“Hai messages (thông tin) như vậy mình sẽ thấy nó conflict (xung đột) nhưng mình phải hiểu nó trong context (định nghĩa) khác nhau. Ví dụ UBNDTP kiến nghị như vầy mới conflict: muốn thu phí dân TPHCM khi tiêm vắc-xin nhưng bù lại thì dân có quyền lựa chọn vắc-xin mà dân mong muốn, cái này áp dụng cho tất cả nguồn vắc-xin mà thành phố có. Như vậy sẽ đi ngược chỉ thị của Nhà nước.

Ở đây người ta đang propose (đề xuất) thêm một option (lựa chọn) là bên cạnh tiêm free (miễn phí) nguồn được phân bổ, vẫn có những tư nhân nếu có nguồn khác thì vẫn có quyền mở dịch vụ tiêm vắc-xin cho những người dân muốn chủ động chọn vắc-xin.”

Đồng quan điểm tán thành, chị Ngọc Hà sống tại quận Bình Thạnh, nêu lên suy nghĩ bản thân cho rằng:

“Chính phủ cấp phép cho tiêm dịch vụ thì mình thấy vẫn rất tốt vì hiện tại đang cấp phép cho rất nhiều loại vắc-xin, có cả của Trung Quốc. Thật sự người Việt đọc tin tức quốc tế cũng khá e ngại phải tiêm vắc-xin Trung Quốc.

Cái chính là dân mình tự muốn bỏ tiền để tiêm đúng vắc-xin mà gia đình họ cần, giá tuy có cao hơn một chút xíu đi nữa nhưng vẫn đúng loại vắc-xin người ta cần và người ta muốn. Nếu đi theo vắc-xin của Chính phủ thì trên quy định thế nào dưới phải nghe theo vậy.”

Riêng bác sĩ Trần Tuấn, ông cho rằng việc chích vắc-xin COVID-19 cần sự chung sức của toàn bộ hệ thống y tế, nhân lực y tế. Theo bác sĩ Tuấn, VN không nên tiêm dịch vụ vì điều đó hoàn toàn không đúng mục tiêu trong lúc phòng chống dịch hiện nay. Ông nói tiếp:

“Nếu doanh nghiệp nào tự bỏ tiền mua và tự tiêm cho công nhân của họ cũng tốt thôi, nhưng còn lại tiêm dịch vụ cho dân thì chắc không có chuyện đấy.

Doanh nghiệp nào lợi dụng chuyện này để làm kinh tế thì tôi cho rằng sẽ phải chịu trách nhiệm trước thực tế, sau đó sẽ có quyết định đánh giá.

Trừ khi TPHCM quyết bằng cách nào đấy thì họ chịu trách nhiệm, nhưng tôi chưa thấy tin tức gì.”

Vẫn theo BS. Tuấn, một lo ngại khác khi tư nhân tham gia thu phí người dân nhưng lại sử dụng nhân lực công cho công việc của họ cũng tạo ra những bài toán giải trình về chi phí y tế với người dân, và đây sẽ là một thách thức không nhỏ.

Theo thông tin của Bộ Y tế, đến thời điểm này, các loại vắc-xin Việt Nam đã tiếp nhận bao gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V và Sinopharm.

Trong đó, lô một triệu liều vắc-xin Vero Cell của hãng Sinopharm Trung Quốc do TPHCM nhập về đã được Bộ Y tế đồng ý để thành phố tiêm cho dân.

Bộ Y tế cũng Việt Nam đã nhận, mua khoảng 19 triệu liều vắc-xin ngừa COVID từ nhiều nguồn khác nhau.

Trong một phát biểu tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng ngày 12/8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý ba, số lượng vắc-xin ngừa COVID-19 về không nhiều, nhưng trong quý tư, số lượng vắc-xin sẽ về dồn dập. Xem thêm:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/people-must-pay-for-vaccinations-inconsistent-policy-08122021153435.html

