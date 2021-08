Thống Kê Dân Số Mỹ 2020: Da Trắng Sút Giảm Kỷ Lục Lần Đầu, Gốc La Tinh Và Á Tăng Mạnh, Sẽ Ảnh Hưởng Ghế Tại Hạ Viện Năm 2022

Mây phủ thành phố Atlanta hôm Thứ Tư, 11 tháng 8 năm 2021, tại Atlanta, Georgia. (AP Photo/Brynn Anderson – nguồn: https://apnews.com

Hoa Kỳ đã trở thành đa dạng hơn và đô thị hóa hơn trong thập niên qua, và dân số người da trắng không phải gốc La Tinh đã sút giảm kỷ lục lần đầu tiên, theo Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ phúc trình hôm Thứ Năm, 12 tháng 8 năm 2021, khi họ công bố việc phát hành tài liệu về nhân khẩu mà sẽ được sử dụng để vẽ lại các bản đồ chính trị của quốc gia, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Hoa Kỳ AP tường thuật hôm Thứ Năm.

Các số liệu mới đưa ra bức hình chi tiết nhất từ trước tới nay về đất nước Mỹ đã thay đổi kể từ năm 2010, và chúng chắc chắn sẽ gây ra một cuộc chiến đảng phái dữ dội về sự đại diện vào lúc sự chia rẽ quốc gia sâu sắc và các vụ đánh nhau vì quyền bỏ phiếu. Những con số này có thể giúp quyết định sự kiểm soát của Hạ Viện trong các cuộc bầu cử năm 2022 và cung cấp lợi thế bầu cử trong nhiều năm tới. Tài liệu cũng sẽ định hình cách 1.5 ngàn tỉ đô la chi tiêu liên bang hàng năm được phân phối.

Người Mỹ tiếp tục di cư tới Miền Nam và Miền Tây vì sự đắt đỏ của Miền Trung Tây và Miền Đông Bắc, theo các số liệu cho thấy. Phần trăm của dân số da trắng đã giảm từ 63.7% trong năm 2010 xuống còn 57.8% trong năm 2020, thấp kỷ lục, do bởi sự sút giảm sinh suất trong các phụ nữ da trắng so với các phụ nữ gốc La Tinh và gốc Á. Con số người da trắng không phải gốc La Tinh đã co cụm từ 196 triệu trong năm 2010 xuống còn 191 triệu.

Người da trắng tiếp tục là nhóm chúng tộc nhiều nhất, nhưng điều đó đã thay đổi tại Califonria, nơi người gốc La Tinh đã trở thành nhóm chủng tộc lớn nhất, gia tăng từ 37.6% lên 39.4% trong một thập niên, trong khi phần trăm người da trắng đã giảm từ 40.1% xuống cỏn 34.7%.

Người gốc Á Châu là nhóm chủng tộc đông dân nhất, đạt tới 24 triệu người vào năm 2020, tăng vọt hơn 1/3.

Dân số gốc La Tinh bùng nổ trong thập niên qua, tăng tới 62.1 triệu cư dân vào năm 2020 và chiếm gần một nửa gia tăng dân số ở Mỹ nói chung, mà là chậm nhất kể từ Đại Suy Thoái.