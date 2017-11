Galaxy OTT - VIỆT TV- 24 Và RANDIAN Ra Mắt Đồng Hương

Trong buổi giới thiệu Viet TV 24.Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại tiệm Café & TÉ số 9430 Warner Ave, Suite # A, vào lúc 2 giờ chiều Thứ Hai ngày 6 tháng 11 năm 2017, 3 Công Ty Galaxy OTT - VIỆT TV 24 và RANDIAN đã tổ chức buổi ra mắt và giới thiệu cùng các cơ quan truyền thông bạn và đồng hương về sự hình thành của 3 công ty và những hoạt động hiện tại đối với cộng đồng người Việt hải ngoại.Việt TV-24 do Cô Thu Thảo và Anh Hải Trần điều hành.Tham dự buổi ra mắt về quan khách có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân, Nhà baó Du Miên, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam và phu nhân, BS. Tâm Nguyễn Giám Đốc Trường Advance Beauty College, Nhà báo Nguyễn Ngọc Chân, Nhà báo Kỳ Phát, Báo Người Việt, Viễn Đông, Việt Báo và một số nhân sĩ cùng đồng hương cùng các xướng ngôn viên đài truyền hình như: Trọng Thắng, Thúy Hằng, Thúy Vy…Điều hợp chương trình Xương ngôn viên Trọng Thắng.Mở đầu ông Ian Trutner, Giám Đốc Galaxy OTT lên trình bày về hệ thống truyền hình và những lợi ích thiết thực nhất hiện nay.Sau đó Nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn thay mặt Viet TV 24 lên cho biết sự hình thành của hệ thống Việt TV 24, ông cho biết:Với hoài bão bảo tồn và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại, một nhóm chuyên gia và kỹ sư gốc Việt, đã thành lập nhóm Viet TV 24 Media Network để nghiên cưú một hướng đi mới về lãnh vực truyền thông đại chúng theo kịp trào lưu tiến hoá của ngành tin học Thế giới.Viet TV24 Media Network là nơi cung cấp dịch vụ truyền hình trực tiếp qui mô, qua mạng Internet của người Mỹ gốc Việt có trụ sở tại thành phố Garden Grove, California và là chi nhánh của Galaxy OTT Inc.Viet TV24 Media Network hoạt động như một hệ thống truyền thông trực tiếp, độc lập, dùng chuyển tải các chương trình truyền hình, của các đài phát sóng thường nhật, hiện hữu, phổ biến rộng rãi đến khán giả khắp nơi trên thế giới qua ứng dụng điện toán (app) Android và iOS. Cánh cổng phát hình trực tiếp, VietTV 24 mở ra, tạo điều kiện cho các cơ sở thương mại, truyền thông dấn bước vào một lãnh vực mới, kỹ thuật cao hơn, sáng tạo hơn đem lại mọi tiện ích cho người thụ hưởng là khán giả toàn cầu.Viet TV24 Media Network đảm nhận dịch vụ cung cấp phương tiện, hoàn chỉnh, giúp các đài truyền hình đang ứng dụng công nghệ phát sóng thường OTA (Over-The-Air) nâng cấp lên công nghệ “tuyệt đỉnh” OTT (Over-The-Top) một cách dễ dàng và tiết kiệm. Nhờ đó, giờ đây, các hệ thống phát hình từ khắp nơi trên thế giới, sẽ mang đến cho khán giả khắp năm châu, bốn biển, trực tiếp, ngay trên điện thoại cá nhân iPhone, iPad, Android với chất lượng cao từ 720 P đến 4K HD, và đặc biệt…. tín hiệu truyền hình từ điện thoại sẽ chuyển thẳng lên TV lớn tại nhà, hay, chiếu lên màn ảnh đại vĩ tuyến trong các hội trường. Cell phone của quí vị sẽ được sử dụng để điều khiển dễ dàng như dùng một cái remote control.Hành Trình của Viet TV24Để đạt được công nghệ hiện đại này, là do nhiều nỗ lực không ngừng của trí tuệ và ý chí. Từ cuối năm 2012, nhóm chuyên gia đã có cùng hoài bão và tầm nhìn xa, hướng về công nghệ phát sóng trực tiếp, miệt mài khám phá và nghiên cứu siêu công nghệ này.Trong lúc ngành tin học thế giới đã phát triển quá xa và quá nhanh, thế mà, lãnh vực truyền thông của cộng đồng người Việt lại bị giới hạn trong phạm vi phát sóng hẹp hòi (Over-The-Air), thời lượng bó buộc, chất lượng hình ảnh âm thanh thô sơ mà phí tổn phát hình cao ngoài tầm với của những người có nhiệt huyết.Về phía người thụ hưởng, khán giả bị đóng khung vào phạm phi bắt buộc qua màn hình TV tại nhà, trong những khoảng khắc nhất định.Nhóm chuyên viên của chúng tôi đã cùng nhau phát huy, cung ứng nhu cầu quảng bá các chương trình truyền hình tiếng Việt tại Hoa Kỳ lên Internet, hầu chuyển đạt tới đồng bào trên khắp thế giới với chất lương cao. Hoài bão ấy sẽ đóng góp giá trị tuyệt vời hầu kết nối cộng đồng mọi nơi, mọi lúc, đến gần với nhau hơn; Đó là, mang các chương trình hưũ ích, trao đổi sinh hoạt sốt dẻo của các đài truyền hình từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam đến đông đảo đồng bào ở những nơi xa xôi hẻ lánh.Hiện giờ Viet TV24 đã có hơn nửa triệu (500,750) khán giả trung thành theo dõi thường xuyên trên Cell Phone, IPad hàng ngày…Tiếp theo Cô Thu Thảo lên hướng dẫn cách xử dụng Việt TV 24 và những tiện lợi đối với người xử dụng.Cô cho biết:Viet TV 24 càng phấn khởi hơn khi ngành tin học tiến xa, mà còn mang giá thành phẩm hạ, giúp việc thực hiện một chương trình truyền hình đại chúng, thấp đến mức tối thiểu. Nhiều cơ quan hằng tâm hằng sản, muốn duy trì và phát huy Văn hoá Việt cho thế hệ mai hậu, nhưng khả năng tài chánh không cho phép, kỹ thuật phức tạp đã bó tay. Viet TV24 xin làm người bạn đồng hành, tạo điều kiện để tiếng nói quí vị được loan tải và lưu truyền vào hậu thế.Xin trân trọng ghi ơn các trung tâm dạy và duy trì tiếng Việt, chúng tôi rất hoan nghênh và dành mọi ưu tiên cho quí vị.Quí vị hãy dành hết tâm não vào việc sáng tạo nội dung, chúng tôi sẽ dọn cỗ, mời đồng hương vào thưởng ngoạn món ngon, vật hiếm mà tất cả thế hệ mai hậu được thừa hưởng. Chúng tôi sẽ tiến cử đến với quí vị những chuyên viên, thuộc thế hệ trẻ, hỗ trợ, tạo lập các chương trình truyền hình mà quí vị khát khao được phổ biến.Viet TV 24 dành ra một số băng tần để thực hiện chương trình sinh hoạt cho các Hội đoàn, đoàn thể, Quân, Binh chủng người Việt hải ngoại. Chúng tôi mời gọi các hội đoàn, đoàn thể, mang đến những thông báo, tin tức, video sinh hoạt, trình diễn văn hoá, văn nghệ của quí vị để phổ biến đến đồng hương gần xa. Nếu là những biến cố có tầm vóc lịch sử, chúng tôi sẽ tự nguyện trực tiếp tại hiện trường để cùng lúc đồng hương trên khắp Địa cầu theo giỏi.Được biết, Viet TV24 phối hợp cùng Galaxy OTT inc, ứng dụng hệ thống CCMS (Cloud-based Channel Management Systems) chuyển tải các chương trình truyền hình chất lượng HD TV lên không gian mạng. Khán giả khắp thế giới tiếp nhận tín hiệu qua cell phone, Ipad, Tablet… xem bất kỳ chương trình nào trong hệ thống Viet TV24, quí vị chỉ cần một lần (30 giây đồng hồ) tải (Viettv24 app trên cell-phone) là cả vũ trụ bao la bát ngát ấy sẽ nằm trong tầm tay của quí vị. Nếu đang ở nhà, tín hiệu sẽ được phóng lên màn ảnh TV thật giản dị và thú vị, tất cả dịch vụ này đều hoàn toàn miễn phí.Viet TV 24 đảm nhận vai trò Tổng đài, chuyển tải (host) chương trình của quí vị lên mạng và phát hình đến khán giả toàn cầuCác cơ sở tôn giáo, các cộng đồng, các Quân Binh Chủng, Hội đoàn, Đoàn thể có nhu cầu phổ biến tin tức, sinh hoạt…Viet TV 24 sẽ hỗ trợ quí vị thực hiện đài, hoặc chương trình truyền hình riêng, hoặc, có thể phối hợp với các hội đoàn bạn cùng nhau nối vòng tay với đồng hương trong và ngoài nước, thành một diễn đàn.Quí vị Công Thương Kỹ nghệ gia, Địa ốc, Beauty supply, Mỹ phẩm, Dược phẩm, Car deallers, v.v… muốn có một hệ thống quảng bá riêng sản phẩm, thương vụ của mình một cách độc lập, tự quản, Viet TV 24 sẽ làm viên gạch giúp quí vị xây dựng từ hạ tần cơ sở, phát triển không giới hạn đến mọi ngõ ngách tự tìm người tiêu thụ.Muốn biết thêm chi tiết, cũng như những thắc mắc hay góp ý, kính xin quí vị liên lạc với VietTV 24 qua số điện thoại: 800 - 320 - 5988.