California: tới thăm bệnh viện, nhà dưỡng lão phải trình giấy chích ngừa hay xét nghiệm âm tính 72 giờ - SG quá tải, xin quân đội giúp 12.000 nhân lực y tế. Đà Nẵng bên bờ phong tỏa. Thừa Thiên - Huế siết chặt. Pháp, Hungary tặng VN vaccine. Thêm 2 người nổi tiếng trong giới văn nghệ ra đi. - Trump: kêu gọi chích ngừa là giúp Biden, vẫn "tôn trọng quyền tự do không chích ngừa" - Mississippi thú nh

SG quá tải, xin quân đội giúp 12.000 nhân lực y tế. Đà Nẵng bên bờ phong tỏa. Thừa Thiên - Huế siết chặt. Pháp, Hungary tặng VN vaccine. Thêm 2 người nổi tiếng trong giới văn nghệ ra đi.

- California: tới thăm bệnh viện, nhà dưỡng lão phải trình giấy chích ngừa hay xét nghiệm âm tính 72 giờ

- Trump: kêu gọi chích ngừa là giúp Biden, vẫn "tôn trọng quyền tự do không chích ngừa"

- Mississippi thú nhận bệnh viện sắp sụp đổ, xin Biden gửi tàu bệnh viện quân sự tới cứu. CDC kêu gọi các bà bầu hãy chích ngừa khẩn cấp. Nhiều triệu liều vaccine quăng bỏ vì hết hạn. Có 1.1 triệu dân Mỹ chích mũi thứ 3 tăng lực, nhiều nhất ở: Florida, Ohio, California, Illinois và Tennessee.

- Florida: trẻ em lây dịch nhập viện tràn ngập, phải xin liên bang gửi máy thở, Thống Đốc chối không biết. Mississippi cạn giường ICU, lấy bãi đậu xe làm bệnh viện dã chiến, Thống Đốc vắng mặt cả tuần.

- California: nhân viên các trường từ mẫu giáo tới lớp 12 phải chích ngừa, hoặc xét nghiệm/tuần

- Rudy Giuliani thú nhận với FBI đã nói dối có tin mật FBI để tấn công Hillary Clinton, để giúp Trump

- Trump hăm dọa nhân viên an ninh đã bắn chết Ashli Babbitt ngày 6/1/2021 vì Babbitt là "tử sĩ yêu nước

- vùng Tây Bắc Hoa Kỳ 600 người chết vì nóng, trong khi gần 3,000 người nhập viện cấp cứu

- Đài Loan: đường nhựa giữa phố sụp vì mưa lớn mấy ngày, xe hơi sụp hố ở thị trấn Đài Trung

- tòa bác đơn của Sidney Powell, Rudy Giuliani và Mike Lindell xin dẹp bỏ đơn kiện của Dominion

- Hawaii: giữa trưa, cụ bà Kristy Nguyen đang đi bộ, bị xô ngã xuống lộ, hung thủ đã bị bắt

- HỎI 1: Đài Loan sẽ chịu thống nhất với đất mẹ TQ? ĐÁP 1: Không, 64% dân Đài Loan sẵn sàng cảm tử ra trận.

- HỎI 2: Có cơ nguy hư não bộ sau khi chữa trị được COVID-19? ĐÁP 2: Lây dịch, nếu cứu được, cũng có thể bị di chứng hư não.

QUẬN CAM (VB-12/8/2021) --- Trump vẫn im lặng bất kể những lời thỉnh cầu từ bạn hữu và có vấn xin kêu gọi người ủng hộ Trump đi chích ngừa. Trump đã nói rằng Trump "khuyến khích" chích ngừa, nhưng đồng thời nói rằng Trump tôn trọng "quyền tự do" của dân Mỹ có quyền không chích ngừa.

Nhưng 4 nguồn tin thân cận với Trump từng nói chuyện với Trump nói với báo The Daily Beast rằng Trump không có hứng thú hay quan tâm chuyện ai sẽ muốn hay sẽ đi chích ngừa. Stephen Moore, cựu cố vấn của Trump về kinh tế và đại dịch, nói Trump được kêu gọi thúc giục dân đi chích ngừa nhưng Trump không muốn ra mặt giúp đỡ chính phủ Biden như thế và Trump nói rõ với các cố vấn Trump như thế.

Trong khi đó, ban vận động của Trump đưa ra khẩu hiệu "FREEDOM PASSPORTS > VACCINE PASSPORTS" (Thông Hành Tự Do > Thông Hành Vaccine) dẫn tới trang web đang bán các áo T-shirt qua nền tảng gây quỹ WinRed, mang dòng chữ "THIS IS MY FREEDOM PASSPORT" (Đây là Thông Hành Tự Do của tôi), giá mỗi áo $45 đôla.

--- Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Tư ra phán lệnh, bác bỏ đơn xin của Sidney Powell, Rudy Giuliani và Mike Lindell muốn dẹp bỏ đơn kiện của công ty Dominion Voting Systems cáo buộc 3 người này tội vu khống.

Thẩm phán Carl Nichols chấp nhận tiến hành đơn kiện của Dominion đòi mỗi người trong nhóm 3 người trên phải bồi thường 1.3 tỷ đôla vì họ đã nói rằng máy bầu phiếu Dominion trong bầu cử 2020 đã đổi phiếu bầu Trump sang bầu Biden. Hiện thời Dominion cũng đã kiện các đài truyền hình Fox News, OAN, và Newsmax, cũng về tội bịa đặt về máy bầu phiếu Dominion đã làm Trump thất cử 2020.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 12/8 ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.841), Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (172), Đồng Tháp (132), Cần Thơ (128), Trà Vinh (91), Tây Ninh (79), Hà Nội (78), Đà Nẵng (78), Phú Yên (46), Bến Tre (34), Bình Thuận (31); Đắk Lắk (30), Ninh Thuận (24), Kiên Giang (23), Lâm Đồng (22), Thừa Thiên Huế (20), Sóc Trăng (20), Bình Định (20), Quảng Ngãi (16), An Giang (16), Nghệ An (14), Hậu Giang (14), Gia Lai (9), Hà Tĩnh (8 ), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Đắk Nông (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bạc Liêu (3), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Ninh Bình (1), Lào Cai (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Hải Dương (1), Cà Mau (1), trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 12/8, Việt Nam có 246.568 ca nhiễm trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 242.603 ca, trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG quá tải, xin quân đội giúp 12.000 nhân lực y tế. Liên quan đến việc TP.HCM nêu vấn đề thiếu 12.000 nhân lực y tế và xin Bộ Quốc phòng hỗ trợ, trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN kiêm Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, cho biết bộ đang rà soát để tăng cường nhân lực cho các địa phương phía nam, trong đó có TP.HCM. Ngày 10/8, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân, Tổ trưởng Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, cho biết TP.HCM cần bổ sung 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ; 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch để phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0 và khối cấp cứu.

Đà Nẵng bên bờ phong tỏa. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết trong 4 ngày nữa, nếu tình hình dịch bệnh không giảm thì địa phương này sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.



Thừa Thiên - Huế siết chặt. Từ 12 giờ hôm nay, ngày 12-8, tỉnh này sẽ áp dụng một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, Thừa Thiên – Huế quy định một số lĩnh vực được hoạt động có điều kiện, bao gồm: hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quản cafe...); tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng được phép tổ chức, hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch là thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m giữa các bàn, tối đa phục vụ không quả 50% công suất và không quá 50 khách hàng trong cùng một thời điểm phục vụ; tiệc chỉ mời khách nội tỉnh.

Pháp tặng Việt Nam 670.000 liều vaccine Astra Zeneca. Ngày 12/08/2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng tải trên Twitter thông tin Pháp quyết định chia sẻ cho Việt Nam 670.000 liều vaccine Astra Zeneca thông qua cơ chế Covax. Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.



Ngày 11/8, Chính phủ Hungary đã quyết định tặng VN 100.000 liều vaccine Astra Zeneca và 100.000 bộ xét nghiệm kháng thể nhanh để đối phó với đại dịch Covid-19.

Hôm Thứ Năm 12/8, giới nghệ sĩ trầm lắng trước 2 tin buồn: đạo diễn Lê Văn Tĩnh và ca sĩ Việt Quang lìa đời. Đạo diễn Lê Văn Tĩnh sinh năm 1935, giảng dạy ở Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và Đại học Sân khấu Điện ảnh, là một đạo diễn giỏi nghề mà còn là một nhà giáo tận tâm với học trò, đào tạo nên những nghệ sĩ hàng đầu cho sân khấu phía Nam, từ trần vào trưa 12/8 sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó hai ngày, đạo diễn Lê Văn Tĩnh nhập viện cấp cứu, được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, vợ và con gái ông cũng đã nhiễm COVID-19.

. Cũng trong ngày 12/8, làng nhạc bao trùm không khí đau buồn khi ca sĩ Việt Quang trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng dương 44 tuổi. Lý do: bệnh phổi.

--- Bạn ở California xin chú ý tin này: Kể từ Thứ Tư, tất cả các bệnh viện, các nhà dưỡng lão hay trung tâm chăm sóc trên toàn tiểu bang California sẽ yêu cầu khách thăm phải cho thấy chứng cớ chích ngừa, hay cho thấy kết quả âm tính xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi thăm bệnh nhân.

Tính vào tuần trước, hơn 76% người đủ điều kiện chích tại Calif. đã chích ít nhất 1 mũi vaccine. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nói rằng biến thể Delta vẫn có thể lây sang người đã chích ngừa, trong khi bây giờ hàng ngày số người nhập viện tăng vọt vì những người không chích ngừa.

--- Tiểu bang Mississippi kêu gọi chính phủ liên bang giúp chống dịch vì hệ thống bệnh viện tiểu bang đã tràn ngập. Jim Craig, viên chức y tế tiểu bang, nói Mississippi đã xin chính phủ Biden gửi tới một tàu bệnh viện quân sự —cỡ như tàu bệnh viện USNS Comfort— để các bệnh viện tiểu bang không bị sụp đổ.

Lời xin đó được tiết lộ sau khi bệnh viện đại học University of Mississippi Medical Center nói nơi này đang chữa trị 127 bệnh nhân COVID-19— trong đó có 26 trẻ em --- với 90% bệnh nhân chưa chích ngừa. Khoa trưởng LouAnn Woodward cảnh báo, trong 5 ngày tới hệ thống bệnh viện Mississippi sẽ sụp đổ.

--- Báo Washington Post cho biết nhiều triệu liều vaccine khắp thế giới đang hay sắp phải quăng bỏ vì hết hạn, và vì điều kiện giữ độ lạnh không lâu bền. Tại Israel, 80,000 liều thuốc Pfizer-BioNTech đã quăng bỏ cuối tháng 7/2021. Ba Lan đã quăng bỏ 73,000 liều vaccine từ nhiều nhãn hiệu.

Trong khi đó, 160,000 liều thuốc Sputnik V gần hết hạn đã trả về Nga từ Slovakia. Tổ chức WHO nói có 469,868 liều vaccine nhiều hiệu đã hết hạn ở Châu Phí vào hôm 9/8/2021. Tại Mỹ, tiểu bang North Carolina ước tính 800,000 liều vaccine sắp hết hạn.

--- Bản tin CDC cho biết đã có hơn 1.1 triệu người Mỹ đã chích ngừa đầy đủ với vaccine hiệu Pfizer hya Moderna và rồi đã chích mũi tăng lực thứ 3 vì hệ miễn nhiễm suy yếu. Nhóm người này được chích mũi thứ 3 trong khi cơ quan liên bang chưa chính thức chấp nhận cho chích mũi thứ 3.

Bản tin này dẫn từ văn thư nội bộ CDC, do thông tấn ABC News. Trong các tiểu bang có người đã chíhc mũit hứ 3, Florida có số người chích nhiều nhất. Nhiều kế tiếp số người chích mũi tăng lực thứ 3 là: Ohio, California, Illinois và Tennessee. (Rivas, 8/11)

--- CDC khuyến khích các bà bầu hãy chích ngừa khẩn cấp, sau khi có bản phân tích cho thấy thuốc chích ngừa không gây rủi ro xẩy thai. CDC nói là không thây chứng cớ về an toàn nào đối với các thai phụ, vì tỷ lệnh xẩy thai ở người chích ngừa cũng tương đương tỷ lệ xẩy tahi ở người chưa chích ngừa.

CDC khuyến khích các thai phụ nên chích một trong 3 nhãn hiệu vaccine này, bấtkỳ hiệu nào cũng tốt: Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson.

--- CNN hôm Thứ Tư xác nhận rằng hàng trăm máy thở liên bang đã gửi tới giúp Florida tuần này, sau khi Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa) chối là không biết chuyện đó. Đài WPLG loan tin hôm Thứ Hai rằng 300 máy thở sẽ tới Florida vào cuối ngày [Thứ Hai], theo một bản văn từ Bộ Y Tế & Nhân Dụng.

Thế rồi hôm Thứ Ba, Thống Đốc DeSantis chối: "Tôi không biết, tôi không xin máy thở, tôi không nghe chuyện đó, để tôi kiểm lại xem tin này đúng không. Chúng tôi có dự trữ nhiều thiết bị y khoa cả năm qua, tôi không thấy có thư nào xin thêm [máy thở]. Tôi không được thông báo chuyện đó."

Thế rồi sáng Thứ Tư, phóng viên CNN Amara Walker loan tin: "Bất kể những gì Thống Đốc Ron DeSantis nói, chúng tôi biết từ một quan chức Bộ Y Tế rằng 200 máy thở đã gửi tới Florida đầu tuần này từ Kho Dự Trữ Chiến Lược Quốc Gia."

Quoc Tran

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Sau khi nhiễm Covid có khả năng để lại di chứng kéo dài (long Covid)

Tường Vy, RTI

Walker cũng nói rằng 9/10 giường chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Florida hiện đã có người nằm, và nói các bệnh viện nhi đồng tại Florida đang bị tràn ngập, và các quan chức y tế nói "nếu các giường ICU của trẻ em hết chỗ trước khi niên học mới tựu trường, chuyện gì xảy ra khi trường nhập học?"--- Trong tình hình tiểu bang Mississippi gần cạn giường ICU (chăm sóc đặc biệt), và thủ phủ Jackson của Mississippi phải sử dụng nhiều bãi đậu xe làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19, Lee McCall (Tổng quản trị bệnh viện Neshoba County General Hospital) lên mạng Twitter viết tweet chất vấn Thống Đốc Tate Reeves (Cộng Hòa).McCall nói rằng các bệnh viện và chuyên viên y tế đang cần Thống Đốc giúp đỡ khẩn cấp, vì bị tràn ngập bệnh nhân, nhưng không cách nào liên lạc được văn phòng Thống Đốc. Phóng viên Adam Ganucheau của báo Mississippi Today cho biết Reeves đang vắng mặt vì phải tham dự hội nghị Thống Đốc Cộng Hòa (Republican Governors Association).Phóng viên Ganucheau viết rằng trong mấy tuần qua không ai liên lạc được Thống Đốc Reeves trong khi, trong khi làn sóng dịch cuốn vào tiểu bang nhanh thần tốc. Hôm Thứ Hai, Bác sĩ Thomas Dobbs, Giám đốc Sở Y TẾ Mississippi, đưa ra bản báo cáo rằng các bệnh viện các cấp Level 1-3 trong vài ngày tới sẽ hết giường ICU.--- California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ yêu cầu tất cả nhân viên nhà trường phải trình chứng cớ chích ngừa chống COVID-10, nếu không thì phải xét nghiệm hàng tuần.Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Tư đã ra lệnh buộc tất cả giáo viên từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 và nhân viên trong trường như thế, trong khi các trường chuẩn bị nhập học đầu tháng 9/2021. Lệnh yêu cầu chích ngừa đưa ra trong khi biến thể Delta lan nhanh thần tốc ở California và nhiều nơi khác. Lệnh này hiệu lực từ Thứ Năm tuần này, và các trường phải hoàn toàn tuân thủ chính sách này vào ngày 15/10/2021.--- Mùa hè nóng kinh khủng ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã làm 600 người chết vì nóng, theo dữ kiện báo The New York Times có được. Gần 3,000 người nhập viện cấp cứu trong khu vực này trong khi nhiệt độ nóng tới 115 độ ở Portland.GS Greg Wellenius của đại học Boston University nói rằng không phải nhà người dân nào cũng có máy điều hòa không khí. Nhiệt độ nóng trong tháng 6/2021 đã có lúc làm mất điện và mặt nhựa trên nhiều đường xa lộ chảy ra. Đó cũng là nguyên nhân gây ra cháy rừng.--- Rudy Giuliani, cựu luật sư của Trump, đã thú nhận với FBI rằng ông đã nói dối trong nhiều buổi họp báo, trong đó ông nói [bịa đặt] rằng có người từ FBI cung cấp tin cho ông về cuộc điều tra nhắm vào bà Hillary Clinton. Bản chép lại từ các cuộc thẩm vấn FBI thực hiện với Rudy Giuliani đã lộ ra cho báo Washington Post.Nhưng Giuliani tự biện hộ rằng không có gì ràng buộc ông phải nói sự thật trong khi ông họp báo để ủng hộ Trump. Giuliani nói với FBI rằng ông quyết định bịa đặt thông tin rằng FBI cho ông tin mật về bà Clinton trong khi vận động tranh cử Tổng Thống 2016 cho Trump, vì "không có ràng buộc nào phải nói sự thật."Cuộc phỏng vấn FBI đối với Giuliani thực hiện trong năm 2018 khi FBI điều tra xem có ai trong FBI lộ ra thông tin cho Giuliani như Giuliani đã nói với báo chí. Báo W.P. nhắc rằng năm 2018 (khi FBI phỏng vấn Giuliani) thì Trump đang là Tổng Thống, trong khi công tố điều tra Giuliani về hoạt động bí mật của ông này với các nhân vật mờ ám Ukraine chi xảy ra sau bầu cử 2020, và giấy hành nghề luật của Giuliani chỉ mới gần đây bị New York và thủ đô D.C. thu hồi vì các kiện tụng bịa đặt về gian lận sau bầu cử 2020.--- Trump hăm dọa một nhân viên an ninh hôm Thứ Tư, viết trong một bản văn rằng Trump đã nói chuyện với mẹ của Ashli Babbitt (người phụ nữ tham dự bạo loạn 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội và bị bắn chết khi đẩy cửa vào hành lang tòa nhà Hạ Viện), ca ngợi rằng Babbitt đã chết như một tử sĩ yêu nước.Trump viết rằng "Ashli Babbitt... đã bị bắn chết bởi một người, mà người này lẽ ra không bao giờ nên bóp cò súng lúc đó. Chúng tôi biết người [bóp cò] này là ai." Tiếp theo Trujmp ca ngợi cô Ashli Babbitt, người đã bay từ San Diego (California) tới thủ đô để dự bạo loạn ngày 6/1/2021.--- Hội Đồng Giáo Dục CCUSD cả 5 người cùng bỏ phiếu thuận hôm 9/8/2021 để thuêgiữ chức Tổng Giám Đốc Học Khu Culver City Unified School Board. Quoc Tran sẽ nhậm chức từ khởi đầu niên học mới này. Tran hiện đang là Phó Tổng Giám Đốc học khu Franklin-McKinley School District tại San Jose, California, sẽ thay Leslie Lockhart, người loan báo sẽ về hưu từ đầu năm nay. Culver City là một thành phố trong Quận Los Angeles.Tran có văn bằng Cử Nhân Điện từ đại học CSU/LA, từng dạy lớp 4 và lớp 5, dạy toán song ngữ Anh-Việt tại nhiều trường trung học ở Los Angeles. Tran có bằng Thạc Sĩ Giáo Dục cũng từ CSU/LA. Tran cũng từng là giáo sư trợ giảng ở Claremont Graduate University.Vị hôn thê của Quoc Tran là cô Crystal Hahm, cũng là một nhà giáo dục, dạy lớp 9 trong 19 năm tại học khu Tustin Unified School District (Quận Cam), nơi cô từng được đề cử ứng viên Nhà Giáo Xuất Sắc Trong Năm.Quoc Tran trưởng thành tại Việt Nam, vào Mỹ năm 17 tuổi sau vài năm ở trại tỵ nạn ở Malaysia, và trọn đời cống hiến cho nền giáo dục đa dạng, bao dung và bình đẳng trong giáo dục công lập.--- Bạn là da vàng, coi chừng bị tấn công bất ngờ. Chuyện xảy ra ở Honolulu, tiểu bang Hawaii, trên đường South Beretania Street vào khoảng 11:30 a.m. giờ trưa, cụ bà Kristy Nguyen đang bước về nhà sau khi ra phố cho vài việc linh tinh, thì một người lạ cùng đi bộ trên hè phố bước tới xô cụ bà té ngã.Cụ bà Nguyen kể cụ bị té nặng tới mức phía bên trái cơ thể đau nhức, không ngủ được ban đêm, cử động là đau. Cụ bà không hiểu vì sao bị tấn công, mặc dù cụ bà đã bước tránh qua một bên, nhưng y vẫn xông tới xô cụ bà té ngã nơi vệ đường, xuống lòng đường. Nguyen nói rằng bà may mắn, nếu lúc đó đèn đỏ thì xe có thể cán lên người bà.Laura Lamar không thấy vụ tấn công, nhưng thấy cụ bà ngã trên mặt đất và ngồi khóc, nên tới giúp cụ bà. Cảnh sát phổ biến video giám sát và được người dân báo cáo, nên đã bắt được nghi can, một người đàn ông 37 tuổi. Lamar nói khi thấy vidoe mới sợ: "Hung thủ dùng tay xô bà té ngã, y hệt như võ sĩ đô vật MMA tấn công."Cụ bà Nguyen kể, đây là lần thứ nhì bị tấn công vô cớ trong vòng 2 tháng qua. Cũng trên con đường Beretania Street nơi phía sau Keeaumoku, một người khác tìm cách tấn công bà cụ. Khi hung thủ đưa tay lên nhứ thì cụ bà phóng ra xa.--- Taiwan: Sau vài ngày mưa, một cụ bà tên Lin, 66 tuổi, đang lái xe qua khu phố Dali ở thành phố Taichung (Đài Trung), Đài Loan, thì mặt đường nhựa đột nhiên sụp xuống, làm chúi mũi xe xuống hố, theo một bản tin trên báo Taiwan News hôm Thứ Tư 11/8/2021.Bà Lin đã được chở vào bệnh viện với các vết thương ở ngực và tay trái, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Ty Cảnh Sát Wufeng được gọi báo lúc 1:35 p.m. và đã tới giúp cụ bà. Thành phố đã cho lấp hố, sửa đường.---: Đài Loan sẽ chịu thống nhất với đất mẹ TQ?: Không, 64% dân Đài Loan sẵn sàng cảm tử ra trận. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gay gắt hơn. Cuộc thăm dò mới của Taiwan New Constitution Foundation (Đài Loan Chế Hiến Cơ Kim Hội) cho thấy 89.9" công dân đảo quốc tự xem họ là người Đài Loan, không phải người Trung Quốc. Thêm nữa, 64% dân Đài Loan nói rằng họ sẵn sàng ra trận để bảo vệ Đài Loan.. 67.9% người tự xem là dân Đài Loan, 27.8% tự nghĩ là vừa là Đài Loan và vừa là Trung Quốc, chỉ 1.8% tự xem là Trung Quốc.. Khi được hỏi, nếu chỉ chọn một quốc tịch, thì 89.9% chọn là người Đài Loan.. Nếu có chiến tranh, 36% nói chắc chắn họ sẽ ra trận bảo vệ Đài Loan, 28.3% nói có thể họ sẽ ra trận, 16.2% nói có thể họ không muốn, 12.7% nói chắc chắn họ không ra trận, 7.4% nói không ý kiến.. Về tương lai chính trị Đài Loan, 38.9% nói muốn Đài Loan tuyên bố độc lập, 50.1% nói cứ nên giữ nguyên trạng này, 4.7% nói muốn thống nhất với TQ.. Sau Thế Vận Tokyo, 83.9% nói họ có cái nhìn tích cực về Nhật Bản, 75.6% có cái nhìn tích cực về Mỹ, 90% ủng hộp bang giao với cả Nhật và Mỹ. Nhưng 70.3% có cái nhìn tiêu cực về TQ, chỉ 16.4% nhìn thấy CSTQ trong ánh sáng tích cực. Chi tiết:---: Có cơ nguy hư não bộ sau khi chữa trị được COVID-19?: Lây dịch, nếu cứu được, cũng có thể bị di chứng hư não. Bản tin trên RTI cho thấy nguy hiểm này.Theo truyền thông quốc tế, bệnh nhân sau khi nhiễm Covid-19 dù đã hồi phục hoàn toàn, nhưng nhiều người vẫn xuất hiện triệu chứng Covid kéo dài (long Covid) như mệt mỏi, trí nhớ giảm sút v.v. Giới chuyên gia y tế trong nước cũng chỉ ra rằng, Covid-19 có khả năng tấn công não bộ, vì thế sẽ tạo nên những triệu chứng kéo dài, tuy nhiên hiện tại Đài Loan chưa quan sát ra hiện tượng này.Đại dịch Covid-19 tấn công toàn thế giới, theo truyền thông nước ngoài đưa tin, một số trẻ em và người lớn đã phải chịu đựng những triệu chứng xấu về thể chất, tâm lý và thần kinh sau khi bị nhiễm bệnh. Tình trạng này thường được gọi là "Triệu chứng Covid kéo dài (Long Covid)", triệu chứng này sẽ kéo dài và mức độ nghiêm trọng tùy theo tình trạng cơ thể của người bệnh. Có bệnh nhân dù chỉ nhiễm nhẹ thậm chí không triệu chứng nhưng sau đó lại xuất hiện chứng Covid kéo dài bao gồm: mệt mỏi, nhức đầu, buồn ngủ, mất tập trung, trí nhớ giảm sút, rối loạn giấc ngủ, khứu giác và vị giác thay đổi liên tục v.v, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống và công việc.Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng triệu chứng Covid kéo dài có thể ảnh hưởng từ 10% đến 30% người lớn sau khi bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trên trẻ em.Còn theo AFP chỉ ra rằng, "Covid-19 kéo dài" là tình trạng bệnh nhân vẫn gặp những triệu chứng như khó thở, cơ bắp yếu, mệt mỏi, tâm thần bất ổn, rối loạn nhịp tim mặc dù đã được điều trị hồi phục sau nhiều tháng bị nhiễm virus.

Cho đến nay triệu chứng "Covid kéo dài" vẫn là một ẩn số của đại dịch đang được các nhà khoa học khắp thế giới tập trung nghiên cứu.

Bác sỹ Châu Hữu Phương, khoa nội thần kinh Bệnh viện Liên Hợp TP Đài Bắc chỉ ra rằng, Covid-19 có khả năng tấn công não bộ, theo kết quả nghiên cứu tử thi nhiễm Covid-19 của Mỹ hiển thị, não bộ của nhiều bệnh nhên xét nghiệm có virus hoặc có hiện tượng bị nhiễm trùng, và tìm ra bằng chứng cho thấy sau khi nhiễm Covid-19 xuất hiện tình trạng khứu giác bất thường hoặc virus nhiễm trùng não bộ. Vì thế Covid-19 thực sự có khả năng khiến trí nhớ giảm sút và những vấn đề liên quan đến thần kinh. Bác sỹ Châu Hữu Phương nói: "Vì phía Mỹ có tiến hành phẫu thuật tử thi nhiễm covid-19, họ phát hiện não bộ có phản ứng nhiễm trùng hoặc đã bị nhiễm trùng, cho nên họ cho rằng những triệu chứng long Covid có khả năng là do virus ảnh hưởng đến não bộ mới gây nên những triệu chứng như thế, có người thì hình như bị giảm trí nhớ hoặc gặp các vấn đề về tâm thần."

Hiện tổ chức WHO đang có các chương trình bình phục tốt hơn dành cho người đang bị "Covid-19 kéo dài", đồng thời mở rộng nghiên cứu để tìm hiểu về triệu chứng này cũng như cách chữa trị. Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005809

