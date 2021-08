Scotland điều tra chống rửa tiền: các sân golf, khách sạn của Trump khai lỗ 16 năm liền, nộp $0 thuế - Tất cả bệnh viện SG quá tải, hết giường. Hết vaccine, Bình Dương xin thêm. Thêm 218.000 liều vaccine Pfizer tới VN. SG sẽ chích 1 triệu liều vaccine TQ. Ai ở SG tiêm vaccine TQ? - FB xóa 65 tài khoản Facebook, 243 tài khoản Instagram nhận tiền từ Nga bôi nhọ vaccine hiệu Pfizer, AstraZeneca

Tòa án Scotland cho điều tra theo luật cấm rửa tiền, nhắm vào các sân golf của Trump tại nước này. Trump lập công ty ở Scotland từ 16 năm trước, mở sân golf và khách sạn, không nộp xu thuế nào vì khai lỗ suốt 16 năm.

- Tất cả bệnh viện SG quá tải, hết giường. Hết vaccine, Bình Dương xin thêm. Thêm 218.000 liều vaccine Pfizer tới VN. SG sẽ chích 1 triệu liều vaccine TQ. Ai ở SG tiêm vaccine TQ?

- FB xóa 65 tài khoản Facebook, 243 tài khoản Instagram nhận tiền từ Nga bôi nhọ vaccine hiệu Pfizer, AstraZeneca

- Mỹ ước tính: Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul trong 3 tháng, hay nhanh nhất là 30 ngày

- Chỉ với phiếu Dân Chủ, Thượng Viện OK dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đôla; 49 TNS Cộng Hòa đều chống

- Los Angeles sẽ xây 25,000 đơn vị gia cư mới cho người vô gia cư từ bây giờ cho tới năm 2025

- Wisconsin: Thống Đốc (Dân Chủ) phủ quyết 6 dự luật siết quyền bầu cử do Cộng Hòa đưa lên

- Thăm dò mới của Hill-HarrisX: 55% ủng hộ việc làm của TT Biden, 47% ủng hộ PTT Harris

- Thống Đốc New York: Cuomo từ chức, Phó Thống Đốc Hochul trở thành nữ Thống Đốc NY đầu tiên

- Nữ DB Cộng Hòa Boebert chọc quê Cuomo, bị khui tội 3 người: chồng, DB Matt Gaetz, cựu TT Trump

- Bắc Cali: cháy rừng Dixie Fire đã thiêu gần 1,000 tòa nhà, khu trung tâm thị trấn Greenville ra tro

- GS đại học Gary Maynard ra tòa, tội phóng hỏa nhiều khu rừng Bắc Calif., có dấu hiệu tâm thần

- An ninh Đức bắt, truy tố 1 viên chức Anh trong tòa đại sứ Anh ở Berlin làm gián điệp cho Nga

- Nam Hàn: điều tra 1 du học sinh VN làm giả, rao bán vé máy bay điện tử và giấy tờ cá nhân

- Quận Cam lần đầu: COVID-19 làm cho một trẻ em loạn thần kinh, thấy nghe ảo giác, mất ý thức thực tại

- HỎI 1: Có phải Schwarzenegger kêu gọi hãy tin các chuyên gia về COVID-19? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giảng viên đại học nói sự thực, và bị đuổi việc? ĐÁP 2: Chuyện ở Đà Nẵng, theo tin RFA.

QUẬN CAM (VB-11/8/2021) --- Thẩm phán Lord Sandison tại một phiên tòa Scotland (Tô Cách Lan) đã ký lệnh, cho phép điều tra theo luật cấm rửa tiền, nhắm vào các sân golf của Trump tại nước này. Điều tra này sẽ dựa theo Luật Chống Mafia ("McMafia Law") tìm xem nguồn tiền nào đang bơm vào các sân gold của Trump.

Điều tra này còn gọi là luật về tài sản bất minh (Unexplained Wealth Order) sẽ xem tiền Trump dùng cho các sân golf có từ đâu. Từ khi Trump thành lập công ty ở Scotland từ 16 năm trước tới giờ, xây dựng các sân golf và khách sạn, không có công ty nào của Trump khai có lời, và do vậy không trả xu thuế nào theo luật thuế doanh nghiệp, theo báo The Scotsman.

--- Chính phủ Biden chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất: thủ đô Kabul của Afghanistan có thể rơi vào tay quân Taliban trong 30 ngày tới. Tốc độ tiến quân của Taliban trong tuần qua làm Mỹ ngạc nhiên: chiếm 8 trong 34 thủ phủ của 34 tỉnh riêng trong tuần qua.

Ban đầu Mỹ ước tính Kabul có thể sụp đổ trong vòng 6 tháng hay 1 năm sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng bây giờ ước tính là Taliban có thể chiếm Kabul trong 3 tháng, hay nhanh nhất là 30 ngày. Hôm Thứ Ba, TT Joe Biden nói ông không ân hận về quyết định rút quân, kêu gọi các lãnh đạo Afghanistan hãy "chiến đấu cho đất nước của họ."

--- Một giáo sư đại học hôm Thứ Ba đã bị truy tố về tội phóng hỏa hàng loạt ở các rừng Bắc California, gần đám cháy khổng lồ Dixie Fire. Gary Stephen Maynard, 47 tuổi, dạy tại nhiều đại học trong khu vực, đã bị bắt hôm Thứ Bảy.

Công tố viết trong hồ sơ tòa, GS Maynard trong nhiều tuần lễ đã đốt lên nhiều trận cháy trong hai khu rừng Lassen National Forest và Shasta Trinity National Forest, và bây giờ bị truy tố đã đốt trận cháy có tên là Ranch Fire ở quận Lassen County, gần đám cháy Dixie Fire, đã thiêu rụi thị trấn Greenville tuần qua. Maynard có thể bị 5 năm tù, bị phạt $250,000 nếu bị kết án. Có dấu hiệu GS Maynard bị bệnh tâm thần lưỡng phân (bipolar-like behavior), theo các nhân chứng nói với cảnh sát về Maynard.

--- Tình báo Đức quốc nói hôm Thứ Tư đã bắt 1 công dân Anh quốc vì cáo buộc hoạt động gián điệp cho Nga trong khi làm việc ở tòa đại sứ Anh quốc tại Berlin. Công tố nói Davis S. Prosecutors, 57 tuổi, bị bắt hôm Thứ Ba ở thị trấn Potsdam, phía tây nam thủ đô Đức quốc.

Công tố nói có chứng cớ nghi can cung cấp tình báo Nga các hồ sơ kể từ tháng 11/2020, nhận lãnh tiền mặt từ gián điệp Nga. Giới an ninh Đức và Anh đã hợp tác điều tra, và đã lục soát nhà riêng và văn phòng của nghi can.

--- Chỉ một ngày sau khi thông qua dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ đôla, Thượng Viện hôm Thứ Tư đã thông qua dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đôla, chỉ riêng với phiếu Dân Chủ. Toàn bộ 49 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa có mặt đều chống lại.

Dự luật ngân sách cho Dân Chủ thực hiện nhiều lời hứa từ lâu, ưu tiên chi cho y tế, trợ cấp xã hội, chính sách di trú, năng lượng sạch. Tiền tài trợ ngân sách sẽ là tăng thuế đối với người và doanh nghiệp có thu nhập cao hơn $400,000/năm. Dự luật sơ lược sẽ miễn phí các lớp tiền-mẫu-giáo, miễn phí cao đẳng 2 năm, mở rộng trợ cấp gia cư (housing), mở lộ trình nhập tịch di dân bất hợp pháp...

--- Hội đồng Thành Phố Los Angeles đã bỏ phiếu thuận để sẽ xây 25,000 đơn vị gia cư mới cho người vô gia cư từ bây giờ cho tới năm 2025. Nghị quyết này thông qua với tỷ số phiếu 13-0, trình lên bở nghị viên Kevin De Leon.

Các căn nhà xây lên để tặng cho người vô gia cư sẽ xây ở khu riêng, nhà kích thước nhỏ, có chỗ đậu xe an toàn. Không có tính cưỡng hành, nhưng nếu không xây được 25,000 đơn vị gia cư này vào năm 2025, cử tri có thể bỏ phiếu bứng ghế các nghị viên, theo lời vận động của nghị viên De Leon.

--- Các bạn Quận Cam cảnh giác. Lần đầu tiên, Quận Cam xảy ra trường hợp một trẻ em bị dính dương tính COVID-19 gây ra triệu chứng loạn thần kinh. Mặc dù trường hợp này rất hiếm gặp, nhưng vẫn xảy ra với nhiều bệnh nhân bị lây dịch trên thế giới. Bệnh loạn thần này làm bệnh nhân mất ý thức về thực tại, thấy và nghe ảo giác, suy nghĩ và cảm xúc những điều kỳ lạ.

Bác sĩ Regina Chinsio-Kwong, Phó Giám Đốc Sở Y Tế Quận Cam, nói dù vậy triệu chứng loạn thần kinh này có thể xảy ra với bất kỳ triệu chứng nhiễm vi khuẩn nào khác. BS Chinsio-Kwong nói rằng tất cả trẻ em nhập viện vì COVID-19 tại Quận Cam từ tháng 7/2021 đều là chưa chích ngừa. Trong giới người lớn, hơn 90% bệnh nhân dính COVID là chưa chích ngừa.

--- Mạng xã hội Facebook nói hôm Thứ Ba là đã xóa sổ hàng trăm tài khoản liên hệ tới một công ty quảng cáo hoạt động từ Nga. Các tài khoản này chi tiền cho các dư luận viên mạng xã hội để bịa đặt, bôi nhọ về vaccine chích ngừa COVID-19 mang nhãn hiệu Pfizer và AstraZeneca.

Facebook nói một mạng lưới 65 tài khoản Facebook và 243 tài khoản Instagram bị dò ra là tới Fazze, một công ty quảng cáo và tiếp thị làm việc tại Nga thay mặt cho một khách hàng bí ẩn, chưa rõ tung tích.

--- Theo tin KBS, Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Gwangju, Nam Hàn, ngày 10/8 thông báo phát hiện một du học sinh Việt Nam (27 tuổi) làm giả vé máy bay điện tử và đề nghị Viện kiểm sát Gwangju điều tra không bắt giam với cáo buộc vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh và làm giả giấy tờ cá nhân.

Du học sinh trên bị cáo buộc lợi dụng chế độ gia hạn tạm thời thời gian lưu trú cho người nước ngoài khó mua vé máy bay về nước do dịch COVID-19, làm giả vé máy bay điện tử bán cho 15 du học sinh Việt Nam khác từ tháng 3 năm nay với giá từ 20.000-30.000 won (17-26 USD)/vé. Người này quảng cáo trên trang Facebook cá nhân với nội dung “bán vé máy bay gia hạn lưu trú” để tìm kiếm người có nhu cầu, sau đó nhận thông tin cá nhân và làm giả vé máy bay điện tử.

Trước tình hình dịch COVID-19 lan rộng, nhiều nước đã tạm dừng hoặc giảm đường bay quốc tế, nên từ tháng 4/2020, Nam Hàn áp dụng chế độ gia hạn lưu trú trực tuyến. Người cần gia hạn lưu trú có thể nộp đơn trình bày lý do xin gia hạn và vé máy bay trực tuyến mà không cần trực tiếp đến văn phòng xuất nhập cảnh. Người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp có thể nộp hộ chiếu, đơn đăng ký và giấy cam kết tự nguyện về nước online mà không cần vé máy bay. Gwangju đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ vẫn có nhiều trường hợp tương tự.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 11/8 ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.416 - số dương tính mới này giảm, có thể vì xét nghiệm ít hơn, cũng có thể nhờ cách ly nhiều hơn), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979), Long An (963), Tây Ninh (263), Đồng Tháp (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (181), Tiền Giang (177), Cần Thơ (103), Khánh Hòa (102), Bình Thuận (68), Phú Yên (66), Vĩnh Long (63), Đà Nẵng (56); Hà Nội (40), An Giang (39), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Sơn La (19), Nghệ An (16), Quảng Ngãi (14), Thanh Hóa (13), Kiên Giang (12), Bình Định (10), Hà Tĩnh (9), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Nam Định (3), Bạc Liêu (2), Cà Mau (1), Lạng Sơn (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên Huế (1), trong đó có 1.786 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 11/8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

1 phụ nữ đi bộ từ TP.SG về Vĩnh Long test nhanh dương tính COVID-19. Người phụ nữ làm thuê ở chợ Bình Điền (TP.HCM) đi bộ về tỉnh Vĩnh Long nhưng 5 ngày sau mới đến trạm y tế khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19.

SG quá tải. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức: có 500 giường nhưng trên thực tế đến 10/8 các bác sĩ phải căng mình để điều trị gần 600 bệnh nhân, bây giờ chuẩn bị tăng lên 1.000 giường, thiếu nhân sự từ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh đến hậu cần.

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Thu dung Điều trị COVID-19 số 3 cho hay: Bệnh viện được giao nhiệm vụ tiếp nhận F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà và F0 có triệu chứng đặt tại Ký túc xá trường Cao đẳng Công thương quy mô 800 giường; ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật cơ sở 2 trên đường Lê Văn Việt quy mô 1.500 giường nhưng đến nay đều đã hết công suất. Tại Bệnh viện Dã chiến số 3 hơn 2.400 bệnh nhân thuộc phân tầng 3 nhóm có biểu hiện bệnh lý mức độ trung bình, đến nay đã không còn chỗ trống.

Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hóc Môn điều trị COVID-19 cho khu vực Tây Bắc của TPHCM quy mô 500 giường cũng không còn chỗ. BS Đặng Quốc Quân, Giám đốc bệnh viện cho biết, hiện nhà để xe của bệnh viện được sử dụng thêm 200 giường.

Tiêm hết vaccine COVID-19, Bình Dương khẩn xin thêm 1 triệu liều. Để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng ưu tiên phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam. Trong hôm 11/8, có thêm gần 218.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đã về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer tới VN. Đợt vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam hôm nay là 217.620 liều. Cùng với 5 đợt vaccine COVID-19 Pfizer đã về trước đó, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận gần 1.270.000 liều vaccine của Pfizer. Dự kiến quý IV vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47- 50 triệu liều.

Vaccine TQ xài được. Bộ Y tế cho phép TP.HCM sử dụng một triệu liều vaccine Vero Cell. Lô vaccine này đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng. Ngày 11/8, Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường vừa ký văn bản gửi UBND TP.HCM về việc sử dụng vaccine Covid-19 Vero Cell Inactivated (Sinopharm). Sinopharm cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng. Ngày 8/7, Bộ Y tế đã đồng ý để Sapharco nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Sinopharm, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK đề ngày 1/7. Ngày 31/7, Sapharco đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vaccine với tổng số lượng một triệu liều, bảo quản tại kho của công ty.

Ai ở SG tiêm vaccine Vero Cell của TQ? Ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố đang triển khai tiêm vaccine đợt 6, trong đó có vaccine Vero Cell của Sinopharm. SG đã triển khai tiêm 19.000 liều vaccine Vero Cell. Đây là vaccine nằm trong số lượng 500.000 liều được LHQ tài trợ trước đó. Số vaccine này được tiêm cho 3 nhóm người gồm: Công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc; người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.

--- Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy trận cháy rừng Dixie Fire đã thiêu gần rụi thị trấn Greenville, California. Gần như tất cả các tòa nhà trong khu thương mại thị trấn đều sụp đổ hay ra tro, lửa còn ngún cháy nhiều nơi, gần 1,000 tòa nhà bị thiêu hủy.

Bộ Lâm Nghiệp và Chống Hòa Hoạn California (gọi tắt Cal Fire) hôm Thứ ba cho biết trận cháy Dixie Fire thiêu rụi khoảng diện tích 487,764 acres. Khoảng 900 kiến trúc, nhà và tòa nhà thương mại, cùng với các chòi, bị hủy, và lửa còn đe dọa sẽ thiêu rụi hơn 16,000 tòa nhà, kiến trúc khu vực.

--- Cuộc thăm dò mới phổ biến của Hill-HarrisX cho thấy 55% cử tri ghi danh trong cuộc thăm dò các ngày 4-5 tháng 8/2021 chấp thuận cách Tổng Thống Biden làm việc, trong khi 40% không đồng ý và 5% nói không ý kiến.

. 47% cử tri nói họ chấp thuận Harris trong việc làm ở cương vị Phó Tổng Thống, 43% nói không chấp thuận và 10% nói không ý kiến.

. 93% cử tri Dân Chủ nói họ ủng hộ việc làm của Biden, 54% người độc lập nói như thế, 17% Cộng Hòa nói như thế.

. 83% cử tri Dân Chủ nói họ chấp thuận việc làm của Harris, 45% độc lập nói như thế, 14% Cộng Hòa nói như thế.

--- Kathy Hochul, Phó Thống Đốc New York, sẽ trở thành nữ Thống Đốc đầu tiên ở tiểu bang này trong 14 ngày tới, sau khi Thống Đốc Andrew Cuomo rời văn phòng. Hochul phóng tweet nói rằng bà đồng 1y với quyết định của Thống Đốc Cuomo từ nhiệm, và "tôi đã sẵn sàng để lãnh đạo trong cương vị Thống Đốc thứ 57 của New York."

Bà Hochul thắng cử vào chức Phó Thống Đốc năm 2014, với chính sách tập trung vào chống tấn công tình dục trong sân trường đại học. Bà từng là nữ Dân biểu liên bang từ thành phố Buffalo, trở thành dân cử Dân Chủ đầu tiên trong vòng 40 năm thắng ghế này.

--- Sau khi Đảng Dân Chủ thanh lý môn hộ với áp lực buộc Thống Đốc Cuomo từ chức, một dân cử Cộng Hòa la lô tưng bừng, nhưng lại phản tác dụng. Sau khi Thống Đốc Andrew Cuomo (Dân Chủ-NY ) tuyên bố sẽ rời chức Thống Đốc trong vòng 14 ngày vì bị 11 phụ nữ tố cáo thò tay không đúng chỗ, nữ Dân Biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-CO) liền phóng tweet: "Bớt một tên sàm sỡ trong chính quyền. Vĩnh biệt Cuomo. Hãy giữ bàn tay cho chính ông nhé, đồ cà chớn."

Tuy nhiên, chính DB Boebert lại có một ông chồng tai tiếng, bị cáo buộc đã tự "làm rơi quần" để hở hang trước các thiếu nữ vị thành niên trong một sân chơi bowling năm 2004, và sau đó ông này thú tội "hở hang tục tĩu" (lewd exposure) và "kém đứng đắn nơi công cộng" (public indecency).

Thế là trên mạng tràn ngập các câu trả lời, bình luận về ông chồng của DB Boebert cũng như kêu gọi Cộng Hòa hãy tự quét dọn rác rưới đã rồi hãy nói, vì Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) bị dính cuộc điều tra rủ gái vị thành niên vượt lằn ranh tiểu bang để giao du sex, và ông cựu Tổng Thống Cộng Hòa Donald Trump đã bị một số phụ nữ cáo buộc hiếp dâm, và đích thân luật sư Michael Cohen đã cứu Trump bằng cách dùng tiền ém chuyện dan díu với 2 cô.

--- Tony Evers, Thống Đốc tiểu bang Wisconsin, hôm Thứ Ba đã phủ quyết 6 dự luật siết quyền bầu cử đã thông qua bởi quốc hội tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát, ngăn chận nỗ lực mới của Cộng Hòa trong việc hạn chế quyền bầu cử của cử tri ở tiểu bang chiến trường này.

Thống Đốc Evers (Dân Chủ) nói trong buổi họp báo rằng các dự luật Cộng Hòa đưa lên là rào cản không cần thiết. Dân Biểu tiểu bang Robin Vos (Cộng Hòa) cũng là Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang Wisconsin, hôm Thứ Ba đưa ra bản văn nói ông thất vọng vì Evers phủ quyết các dự luật "bảo vệ phiếu bầu" của cử tri.

Các dự luật bị phủ quyết đã đưa ra các hạn chế về phiếu bầu klhiếm diện (bầu qua thư) về cách xin và nộp phiếu bầu này, hạn chế các buổi họp cộng đồng để mời gọi thu góp phiếu bầu, thêm điều kiện về căn cước đối với cử tri không rời nhà được vì tuổi già hay khuyết tật.

--- HỎI 1: Có phải Schwarzenegger kêu gọi hãy tin các chuyên gia về COVID-19?

ĐÁP 1 : Đúng thế. Một bài viết của Arnold Schwarzenegger đưa lên nhiều mạng xã hội viết rằng: "Nếu nhà bạn bốc cháy, bạn không chạy lên YouTube, bạn sẽ gọi ngay Ty Cứu Hỏa," và thúc giục mọi người hãy tin vào các thông tin từ các chuyên gia về vaccine chích ngừa dịch COVID-19.

Diễn viên Arnold Schwarzenegger, cũng là cựu Thống Đốc California, kêu gọi mọi người tin vào các chuyên gia về vaccine, chớ đừng nghe tin vịt. Bài bình luận này lưu hành rộng trong tháng 8/2021, nhưng nguyên thủy đăng từ tháng 1/2021 cùng với một đoạn video cho thấy ông đang chích ngừa, với dòng ghi chú dưới hình: "Hôm nay tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi phải xếp hàng. Nếu bạn đủ điều kiện, hãy cùng tôi ghi danh chích ngừa. Hãy tới với tôi nếu bạn muốn sống sót." Trong bài cũng có những lời Schwarzenegger ca ngợi Bác sĩ Fauci và các chuyên gia dịch tễ, các bác sĩ đã để trọn đời họ nghiên cứu, và viết: "Nếu nhà bạn bốc cháy, bạn không chạy lên YouTube, bạn sẽ gọi ngay Ty Cứu Hỏa." Chi tiết ở:

--- HỎI 2: Giảng viên đại học nói sự thực, và bị đuổi việc?

ĐÁP 2: Chuyện ở Đà Nẵng, theo tin RFA.

Giảng viên đại học bị đuổi việc và điều tra vì chỉ trích Nhà nước trong khi tranh luận với sinh viên

RFA , 10/8/2021

Ngày 9 tháng 8, đại học Duy Tân ở thành phố Đà Nẵng ra thông báo về quyết định sa thải đối với một giảng viên bộ môn tiếng Anh, với lý do đã “có phát ngôn phiến diện, sai lệch về cách chống dịch tại Việt Nam”.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một video được quay lại bởi một nam sinh viên của trường đại học Duy Tân, trong đó chủ nhân của video trên tranh luận với giảng viên của mình về chính sách hỗ trợ người dân trong lúc dịch bệnh ở Việt Nam.

Trong video, nữ giảng viên tên Trần Thị Thơ chỉ trích Nhà nước Việt Nam vì để cho người dân phải tự lo liệu trong lúc dịch bệnh mà không có sự hỗ trợ đáng kể nào, bà cũng đưa ra ví dụ về việc người dân phải chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê và nói rằng bà cảm thấy “nhục nhã” vì điều đó.

Ở chiều ngược lại, người sinh viên vừa quay video vừa quy kết giảng viên của mình là “không thích Việt Nam” và có thành kiến với người châu Á.

Ngoài việc ra quyết định sa thải, trường đại học Duy Tân còn báo cáo vụ việc lên công an. Sau đó, phía công an thông báo là đã vào cuộc điều tra.

Bình luận về sự kiện này, ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên toán của trường đại học Bách khoa Tp. HCM cho RFA biết quan điểm của ông:

“Cái việc một người đứng lên nói lên tiếng nói phản biện của mình, đặc biệt là ở môi trường đại học, là việc cần thiết. Nhà trường, đặc biệt là đại học, đào tạo cho một người trở thành một con người biết suy nghĩ, biết nhận thức, chứ không phải là một cái máy chỉ biết hành động theo một cái lệnh nào đó mà thôi.

Nếu chúng ta tiếp tục cái kiểu dạy một cách máy móc, tất cả đi theo dập khuôn, và một người phát biểu những câu không đồng ý, không đi trong ở trong khuôn khổ của Nhà nước thì họ sẽ lãnh hậu quả, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục như vậy thì có lẽ muôn đời chúng ta sẽ không khá lên được.”

Ông Phạm Minh Hoàng cũng cho rằng vụ việc này cho thấy vấn đề lớn nhất ở nền giáo dục đại học Việt Nam là sự nghèo nàn về nhận thức.

Bình luận về vụ việc này, bà Nguyễn Vi Yên, một người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam và hiện đang du học ở Châu Âu, viết trên Facebook cá nhân rằng lối hành xử của đại học Duy Tân “đáng hổ thẹn đến mức không xứng với hai chứ đại học, lại càng không xứng với hai chữ duy tân”.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói “hệ thống quản lý giáo dục từ trên xuống dưới cần quan tâm gia tăng vai trò, tiếng nói phản biện của đội ngũ với cả các vấn đề xã hội nói chung và chính sách đang thực thi trong giáo dục nói riêng”.

RFA đã liên hệ với bà Trần Thị Thơ để xin ý kiến bình luận tuy nhiên bà đã từ chối trả lời phỏng vấn. Chi tiết:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/college-lecturer-sacked-and-investigated-for-criticizing-state-covid-19-fighting-measures-08102021073042.html

