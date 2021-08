- Thế Vận Tokyo: đội tuyển Brazil thắng Tây Ban Nha với tỷ số 2-1, thắng huy chương vàng bóng đá nam - Vaccine nội hóa tuần sau sẽ đánh giá. Vaccine từ Nga sẽ chích dịch vụ. SG bao chi phí hậu sự cho người chết dịch. Xe buýt SG tháo ghế, thành siêu thị mini di động. Hà Nội: 20.000 khẩu trang 3M dỏm. - 66% hãng Nhật ở VN suy tính đưa nhân viên người Nhật và gia đình về nước tạm thời hoặc về hẳn

Thế Vận Tokyo hôm 7/8/2021: đội tuyển Brazil đá thắng đội Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 sau khi được đá thêm giờ, mang chiến thắng huy chương vàng bóng đá nam về cho Brazil.

- Vaccine nội hóa tuần sau sẽ đánh giá. Vaccine từ Nga sẽ chích dịch vụ. SG bao chi phí hậu sự cho người chết dịch. Xe buýt SG tháo ghế, thành siêu thị mini di động. Hà Nội: 20.000 khẩu trang 3M dỏm.

- 66% hãng Nhật ở VN suy tính đưa nhân viên người Nhật và gia đình về nước tạm thời hoặc về hẳn

- Biden: cho SV hoãn trả nợ vay liên bang thời đi học cho tới ngày 31/1/2022 và đây là hạn chót

- Arizona: TNS/TB Otoniel Navarrete (Dân Chủ) bị bắt giam, bị truy tố vì sex với vị thành niên

- Ca sĩ Barbra Streisand: Trump là kẻ sát nhân đã đưa Mỹ vào hố đen, trong khi Biden nhân ái, từ bi

- Wisconsin xóa tên 205.000 cử tri không bỏ phiếu 4 năm qua, Trump tuyên bố lẽ ra Trump thắng Wisconsin

- Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 mời cựu DB Cộng Hòa Denver Riggleman làm cố vấn

- các phóng viên chuyên loan tin vịt về vaccine và COVID đã lên mạng quyên được hàng trăm ngàn đô

- Biden hài lòng vì nhiều công ty ép nhân viên chích ngừa. Biến thể Delta chưa hại kinh tế Mỹ. Amazon buộc mang khẩu trang.

- chỉ số về tiền thuê nhà tăng 7,1% trong tháng 6/2021, mức tăng cao nhất hàng năm kể từ 2015

- Target sẽ chi 100% học phí đại học và tiền sách giáo khoa cho nhân viên bán thời gian và toàn thời gian

- Massachusetts: Phu Huynh thú tội kết hôn giả để đưa cô VN vô Mỹ, cơ nguy 20 năm tù, phạt $500,000

- California: Cody Huỳnh và bạn gái rủ nhau cướp, giết người, bị bắt, thú tội để xin tòa giảm án

- HỎI 1: TT Biden nói 350 triệu dân Mỹ đã chích ngừa? ĐÁP 1: Có nói thế, nhưng nhầm, đúng là đã chích 350 triệu mũi vaccine.

- HỎI 2: Châu Âu khai tử hàng loạt Viện Khổng Tử của Trung Quốc? ĐÁP 2: RFI ghi nhận hiện tượng mới ở Châu Âu.

Phút thứ 108, cầu thủ Malcom của Brazil phóng lên từ phía trái, vượt qua một hậu vệ Tây Ban Nha và sút quả banh vượt qua thủ môn Tây Ban Nha để lấy tỷ số chung kết 2-1, lấy huy chương vàng bóng đá nam Thế Vận lần thứ nhì cho Brazil. Lần thứ nhất Brazil thắng huy chương vàng bóng đá nam Thế Vận là năm 2002.

--- Ca sĩ và là diễn viên nổi tiếng Barbra Streisand đã nói thẳng về Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn mới, nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump là “bốn năm trong một hố đen”.

Streisand nói với Variety trong cuộc phỏng vấn được công bố trực tuyến hôm thứ Sáu: “Khi bạn suy nghĩ hãy nhớ, Al Gore đã thua cuộc bầu cử với 537 phiếu bầu, Hillary Clinton thua cuộc bầu cử với 77.000 phiếu bầu. Nhưng Trump đã thua cuộc bầu cử với 7 triệu phiếu bầu. Tôi nghĩ TV phải nhắc hàng ngày cho dân Mỹ nhớ."

Streisand nói: “Thời kỳ Trump, người ta chết một cách không cần thiết vì Trump không nói sự thật. Sự thật quan trọng như vậy. Hãy nói cho mọi người biết sự thật, để họ có thể đối phó với nó. Nhưng đất nước bây giờ “chắc chắn đã đi đúng hướng.”

Streisand ca ngợi Tổng thống Joe Biden vì những đức tính cô nói là “lòng trắc ẩn, lòng trung thực, sự chính trực của Biden, tình yêu của Biden với sự thật, không phải hư cấu bịa đặt."

--- Trump không biết làm toán, hay chỉ vu khống gây rối? Phản ứng trước một báo cáo từ Wisconsin rằng tiểu bang này đã xóa tên 205.000 người trong danh sách cử tri vì họ đã không bỏ phiếu trong bốn năm qua, cựu tổng thống Donald Trump nói sáng Thứ Bảy rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc Trump lẽ ra chiến thắng ở Wisconsin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hồi đầu tuần, báo The Hill đã loan tin rằng theo luật yêu cầu hai năm một lần, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã xóa tên 205.000 người trong danh sách cử tri vì họ đã không bỏ phiếu trong bốn năm qua. Nhưng họ không bầu phiếu trong 4 năm qua, có nghĩa là họ không bầu cho cả Trump và Biden, thì làm sao có thêm phiếu nào để đếm?

Bất kể sự thật như thế, Trump đã đưa ra một tuyên bố thông qua người phát ngôn Liz Harrington trên Twitter nhấn mạnh rằng cuộc xóa tên trên danh sách cử tri có thể đồng nghĩa với việc Trump phải thắng phiếu ở Wisconsin.

--- Hệ thống tiệm bách hóa Target sẽ chi trả 100% học phí đại học và chi phí sách giáo khoa cho nhân viên bán thời gian và toàn thời gian có trụ sở tại Hoa Kỳ đang theo học tại các trường chọn lọc. Hơn 340.000 nhân viên tại các cửa tiệm và trung tâm phân phối của Target giờ đây sẽ có thể lựa chọn từ 250 chương trình tại hơn 40 trường học và đại học trên toàn quốc và họ sẽ không phải trả một đồng nào.

Target cho biết họ cũng sẽ trả tới 10.000 đô la một năm cho nhân viên theo chương trình cao học (thạc sĩ) trong mạng lưới các trường được chọn, trong đó có Arizona, Oregon State University và các đại học da đen lịch sử như Morehouse College và Paul Quinn. Tuần trước, Walmart, hệ thống bán lẻ lớn nhất của Mỹ, đã thông báo rằng họ sẽ trả toàn bộ học phí đại học và chi phí sách vở tại một số trường học cho nhân viên tại Mỹ.

--- Bản tin NHK từ Nhật Bản cho biết theo khảo sát của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, có hơn 60% doanh nghiệp đang cân nhắc đưa nhân viên về nước, trong bối cảnh số ca nhiễm vi-rút corona đang tăng mạnh tại quốc gia Đông Nam Á này. VN đã áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nghiêm ngặt kể từ cuối tháng 4 tại Thành phố Sài Gòn ở miền Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ở Thành phố Sài Gòn tiến hành khảo sát các doanh nghiệp thành viên về kế hoạch đưa nhân viên về nước.

Có 475 doanh nghiệp, tương đương gần một nửa thành viên, đã trả lời khảo sát. Trong số này, có 314 doanh nghiệp, tương đương 66%, đang cân nhắc đưa nhân viên người Nhật và gia đình về nước tạm thời hoặc về hẳn. Trong số 314 doanh nghiệp này, khoảng một nửa số nhân viên và gia đình về Nhật để được tiêm vắc-xin, còn 30% là để sơ tán. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế địa phương. Một doanh nghiệp cho biết điều kiện vệ sinh và chăm sóc y tế thấp hơn so với ở Nhật Bản, và nói thêm rằng nhiều người lo ngại về việc bị giới chức cưỡng chế đưa đi cách ly. Một doanh nghiệp khác cho biết mạng sống của con họ đang gặp nguy hiểm.

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 07/8 ghi nhận 7.334 ca nhiễm mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 7.333 ca ghi nhận trong nước (giảm 987 ca so với hôm qua) tại TP. Sài Gòn (3.930), Bình Dương (882), Đồng Nai (709), Long An (367), Bà Rịa - Vũng Tàu (288), Khánh Hòa (167), Tiền Giang (165), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Phú Yên (78), Vĩnh Long (62), Bình Thuận (61); Đồng Tháp (60), Bến Tre (49), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Lâm Đồng (12), Hải Dương (11), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Bạc Liêu (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thanh Hóa (4), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bình Phước (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (1) trong đó có 1.281 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 07/8, Việt Nam có 200.715 ca nhiễm trong đó có 2.339 ca nhập cảnh và 198.376 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 196.806 ca, trong đó có 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hàng nghìn khẩu trang 3M giả bị thu giữ. Một cửa hàng tại khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm nhập 20.000 khẩu trang 3M không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường để bán vào miền Nam kiếm lời.

Vaccine nội hóa đang đánh giá. Hội đồng đạo đức trong Nghiên cứu y sinh học, Bộ Y tế, sáng 7/8 họp đánh giá giữa kỳ, thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine Nanocovax. Hội đồng đạo đức trong Nghiên cứu y sinh học thống nhất nghiệm thu kết quả giai đoạn 1, đồng ý với báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn 2 của nhóm nghiên cứu. Hội đồng đánh giá "vaccine Nanocovax an toàn, có khả năng sinh miễn dịch, chưa đánh giá hiệu lực bảo vệ vaccine". Dự kiến ngày 15/8, Bộ Y tế sẽ tiếp tục họp đánh giá kết quả lâm sàng pha 3A vaccine Nano Covax trước khi đề xuất xem xét cấp phép khẩn cấp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đàm phán mua vắc-xin Covid-19 cho 4 hiệp hội doanh nghiệp. Vừa qua, 4 hiệp hội gồm: Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) có văn bản kiến nghị "Chính phủ đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin hoặc hỗ trợ doanh nghiệp mua vắc-xin khẩn trương và hợp pháp để tiêm miễn phí cho người lao động của các ngành hàng xuất khẩu". Đồng thời, đề nghị Chính phủ hỗ trợ các hiệp hội được mua vắc-xin từ nguồn cung tự tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động. Đáng chú ý, các Hiệp hội cho biết đã chủ động tìm nguồn cung vắc-xin Covid-19 từ 1 tập đoàn tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất Quốc gia (UAE) và kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế chủ trì đàm với đối tác hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng cho người lao động.

Vaccine từ Nga sẽ chích dịch vụ. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý đề nghị hỗ trợ mua vắc xin Sputnik V của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex. Theo Bộ Y tế, đây là đề nghị mua vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên của doanh nghiệp tư nhân trong nước năm 2021 (sau hợp đồng mua 30 triệu liều AstraZeneca của VNVC ký cuối năm 2020). Khi vắc xin về Việt Nam, có thể tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm dịch vụ, với khung giá được Bộ Y tế kiểm soát.

TP.SG sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người tử vong do mắc COVID-19. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết UBND TP.HCM vừa quyết định thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người tử vong do mắc COVID-19. TP sẽ lo tất cả từ chi phí tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.

Xe buýt SG tháo ghế, thành siêu thị mini di động. Ngày 7-8, nhiều người TP.HCM hài lòng khi được mua thịt, rau tươi, trái cây… với giá bình ổn thông qua những siêu thị trên xe buýt. Những siêu thị này vừa mở cửa đã đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Siêu thị mini di động" là mô hình mới do chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây và rau quả Grove Fresh phối hợp cùng Sở Công thương TP thực hiện. Mỗi ngày, siêu thị sẽ hoạt động tại một địa điểm khác nhau do Sở Công thương bố trí, thường là những nơi xa chợ, siêu thị.

--- Cody “Alex” Brandon Huynh, một người gốc Việt và cô bạn gái tên là Caitlin “Rose” Crenshaw đã nhận tội trong một thương lượng với Văn phòng Biện lý Quận Santa Cruz, California, rằng hai người đã giết bà Kimberly “Sky” Smith, 55 tuổi, vào ngày 31/3/2020 để sẽ được giảm án.

Cả anh Huỳnh và cô Crenshaw đều 24 tuổi, sẽ đối diện với bản án ít nhất 30 năm tù vì tội giết người, âm mưu, cướp với tình trạng gia trọng vì sử dụng một vũ khí chết người. Phó công tố Quận Conor McCormick cho biết như trên vào hôm Thứ Sáu. Crenshaw và Huynh sẽ ra tòa nghe tuyên án vào ngày 31/8/2021 trước Thẩm phán Syda Cogliati của Tòa án Quận Santa Cruz.

--- Lại chuyện một anh Mỹ gốc Việt đã làm thủ tục hôn nhân giả để đưa một cô Việt sang định cư ở Massachusetts. Bây giờ lộ ra mới thú tội. Phu Thanh Huynh, 33 tuổi, trước đây ở thị trấn Springfield, đã nhận tội hôm Thứ Tư 4/8/2021 đã làm thủ tục kết hôn với một công dân Việt Nam, được gọi ẩn danh là Jane Doe vào tháng 9/2018, chỉ với mục đích để xin quyền lợi nhập cư Hoa Kỳ cho cô Doe, theo lời Biện Lý khu vực tại Massachusetts.

Theo hồ sơ tòa, Huynh và Doe không bao giờ chung sống sau khi kết hôn và một đồng phạm đã trả cho Huynh 20.000 USD tiền mặt để thực hiện hôn nhân giả. Vào tháng 11/2013, Huynh lại đệ đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để phân loại rằng cô Doe là vợ của Huỳnh để xin nhập cư. Sau khi kết hôn, Huynh đã đưa ra nhiều lời khai sai khác nhau với một viên chức USCIS về cuộc hôn nhân của anh ta với Doe, bao gồm cả việc họ nói chuyện với nhau hầu như mỗi ngày.

Huỳnh bị truy tố vào năm 2019 với các tội danh: Âm mưu, khai gian, gian lận nhập cư. Hai tội danh đầu đều quy định mức án lên đến 5 năm tù giam, 3 năm quản chế, và khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD. Và cáo buộc gian lận nhập cư quy định mức án lên đến 10 năm tù giam, tối đa 3 năm quản chế, và tiền phạt lên đến 250.000 đô la. Hùnh sẽ bị kêu án vào tháng 11/2021.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Otoniel “Tony” Navarrete (Dân Chủ, Arizona) đã bị bắt giam hôm Thứ Năm vì "sai trái tình dục" với một trẻ vị thành niên, và tức khắc bị nhiều dân cử Dân Chủ kêu gọi từ chức. Tin này do Ty Cảnh sát Phoenix loan báo, rằng cáo buộc sai trái tình dục với một trẻ vị thành niên là một "trong số các cáo buộc khác."

Cảnh sát nói đã nhận được một báo cáo hôm Thứ Tư về một sự kiện xảy ra vào năm 2019. Các thám tử đã phỏng vấn một nạn nhân vị thành niên và các nhân chứng, và bắt giữ TNS/TB Navarrete vào ngày hôm sau.

Navarrete đã bị truy tố 7 tội đại hình liên quan đến sex với một trẻ vị thành niên, theo báo The Arizona Mirror đưa tin. Navarrete bị giam với tiền tại ngoại là 50.000 USD. Sau buổi ra tòa đầu tiên của Navarrete hôm thứ Sáu, các dân cử Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện Arizona đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Navarrete từ chức.

--- Ủy ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 tại Hạ viện đã bổ nhiệm cựu Dân Biểu Denver Riggleman (Cộng Hòa-VA) làm cố vấn, theo Bloomberg News đưa tin. Cựu DB Riggleman từng hoạt động cho Sở An ninh Quốc gia NSA, đã phục vụ một nhiệm kỳ Dân Biểu trong Hạ Viện trước khi mất ghế vào tay người bây giờ là đương nhiệm Dân Biểu Bob Good (Cộng Hòa-VA) năm 2020.

Cựu Dân Biểu Riggleman từng là người chỉ trích Trump và thủ hạ gay gắt về những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Chưa đầy một tuần sau bạo loạn ngày 6/1/2021 của những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt, chính Riggleman đã kêu gọi luận tội Trump.

--- Hốt bạc, kiếm tiền... là một trong các động cơ chính để làm nhiều người bịa đặt về vaccine, nhằm gây hoang mang để quyên tiền. Trong khi cả nước Mỹ đối phó với làn sóng dịch lây lan vì biến thể Delta của COVID-19 thì những người tung tin dỏm về thuốc chích ngừa vaccine đang hốt bạc qua mạng.

Phóng viên Aaron Mak tường trình trên báo Slate: “Một phần lý do khiến thông tin sai lệch về vắc-xin rất khó chữa là vì nó có thể hóa ra mưa tiền. Trong đó một số người dùng hai mạng GiveSendGo và GoFundMe lợi dụng tin vịt về vaccine để quyên hàng trăm ngàn đôla."Cụ thể mạng GiveSendGo tự mô tả mình là "một nơi dành cho những người theo đạo Thiên Chúa. Một nơi để cung cấp hy vọng. Một nơi để cầu nguyện và kết nối với thân thể của Chúa trên khắp thế giới. Một nơi không chỉ để quyên góp tiền mà còn là nơi để người cho, người tặng và người đi làm việc [Hội Thánh] cùng nhau trở thành ánh sáng của thế giới." Theo báo cáo của Slate, GiveSendGo đã "trở thành công cụ ưa thích của các nhân vật cực hữu để huy động tiền mặt."Bài báo đã dẫn ra vài thí dụ về những nỗ lực gây quỹ đã thu được các khoản tiền lớn từ những người hoài nghi về vắc xin. "Thí dụ, một chiến dịch gây quỹ cộng đồng cho 'nhà báo độc lập' Ivory Hecker đã quyên được gần 200.000 đô la để hỗ trợ 'nghề báo chân chính' của cô Hecker."Không hoàn toàn rõ ràng số tiền được sử dụng vào việc gì, nhưng phóng viên Ivory Hecker đã bị tai tiếng vào tháng 6/2021 khi cô đang làm phóng viên địa phương cho đài Fox 26 Houston và cô đã làm ngưng một bản tin thời tiết để nói lời cáo buộc rằng đài Fox News đang 'bịt miệng' cô này."Báo Slate cũng ghi rằng, "Morgan Kahmann, một cựu nhân viên Facebook và người tự nhận là 'kẻ báo động', đã thành công hơn nữa trên GiveSendGo, quyên được hơn 508.000 đô la."--- Amazon buộc mang khẩu trang. Công ty Amazon nói với các nhân viên tại các kho hàng ở Hoa Kỳ rằng họ sẽ phải mang khẩu trang từ Thứ Hai vì lo ngại về làn sóng dịch COVID-19 mới. Công ty lưu ý rằng ngay cả những nhân viên đã được tiêm chủng cũng sẽ phải mang khẩu trang.Delta chưa tác hại kinh tế Mỹ. Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki cho biết hôm Thứ Sáu rằng chính quyền Biden dự đoán biến thể coronavirus Delta sẽ gây ra một số tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa trong khu vực. Tuy nhiên, Psaki nói rằng biến thể Delta chưa ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ cho đến nay.Biden hài lòng vì nhiều công ty ép nhân viên chích ngừa. Jen Psaki cũng cho biết hôm Thứ Sáu rằng chính quyền Biden hoàn toàn ủng hộ các quyết định của các công ty và tổ chức khi họ yêu cầu tất cả nhân viên của họ phải chích ngừa vaccine phòng ngừa COVID-19. Psaki nhắc rằng hãng hàng không United Airlines cũng mới cưỡng bách tất cả nhân viên phải đi chích ngừa. Trước United Airlines, các đại công ty kỹ thuật Google, Microsoft và Facebook đã xác nhận rằng họ sẽ yêu cầu nhân viên chích ngừa, nếu không thì sẽ phải xét nghiệm hàng tuần.--- Zillow, công ty theo dõi dữ liệu nhà ở, cho biết chỉ số về tiền thuê nhà mà họ quan sát đã tăng 7,1% trong tháng 6/2021, tức là mức tăng lớn nhất hàng năm kể từ năm 2015. Trong khi đó, giá thuê nhà hiệu quả trung bình trên toàn quốc (national average effective rent), một thước đo quan trọng đã tăng 0,6% trong quý II, theo dữ liệu từ Moody’s Analytics REIS, nơi theo dõi chủ của các công ty chung cư có ít nhất 50 căn hộ chung cư.Mức tăng từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021 đã phá vỡ chuỗi suy giảm 4 quý liền, nâng giá thuê hiệu quả trung bình của Hoa Kỳ lên 1.394,79 đô la. Đây cũng là mức giá thuê cao nhất kể từ quý 3 năm 2019.

Trong khi đó, theo số liệu từ Zillow, nơi theo dõi nhiều bất động sản cho thuê, bao gồm cả những bất động sản thuộc sở hữu của các nhà đầu tư cá nhân, cho thấy giá thuê trung bình đã tăng lên tới 1.799 đô la vào tháng 6/2021. Freddie Mac dự đoán giá thuê căn hộ tại Mỹ sẽ tăng 2,5% trong năm nay, trong khi tỷ lệ chung cư trống sẽ giảm xuống còn 5%.

--- Chính phủ Biden hôm Thứ Sáu đã ra lệnh trì hoãn thêm việc thu tiền sinh viên nợ liên bang thời đi học cho tới ngày 31/1/2022, và đây là lệnh nới hạn cuối cùng vì lý do khó khăn thời đại dịch. Trước khi có lệnh nới hạn đưa ra hôm Thứ Sáu, việc đóng băng trả nợ sinh viên lẽ ra hết hạn vào ngày 30/9/2021.

Các khoản thanh toán khoản tiền sinh viên nợ thời đi học đã được chính phủ Trump cho tạm ngưng trả nợ vtừ năm ngoái do đại dịch COVID-19, với lãi suất cũng được đặt ở mức 0%. Các dân cử Đảng Dân chủ đã xin Tổng thống Biden hành động nhiều hơn đối với các khoản vay của sinh viên, k63 cả xin hủy bỏ một loạt các khoản nợ sinh viên vay thời đi học.

--- HỎI 1: TT Biden nói 350 triệu dân Mỹ đã chích ngừa?

ĐÁP 1: Có nói thế, nhưng nhầm, đúng là đã chích 350 triệu mũi vaccine. Hãy nhớ rằng Biden có tật cà lăm bẩm sinh, nên ông đôi khi sẽ nói vài chữ trượt đi. Con số 350 triệu người là nhiều hơn dân số Mỹ, dĩ nhiên là sai. Biden nói nhầm như thế trong bài diễn văn hôm 6/8/2021, khi ca ngợi thành quả 943,000 việc làm mới tăng thêm trong tháng 7/2021, và rồi Biden nói có 350 triệu dân Mỹ đã chích ngừa. Văn phòng Bạch Ốc sau đó làm sáng tỏ rằng ý Biden chỉ muốn nói 350 mũi thuốc vaccine đã đươc chích ngừa cho dân Mỹ. Đúng là vào ngày 6/8/2021, có khoãng 350 triệu liều thuốc vaccine đã được chích ngừa, và khoảng 1/2 dân số Mỹ đã được chích ngừa đầy đủ, theo thống kê của CDC. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/biden-350-million-americans-vaccinated/

--- HỎI 2: Châu Âu khai tử hàng loạt Viện Khổng Tử của Trung Quốc?

ĐÁP 2: RFI ghi nhận hiện tượng mới ở Châu Âu.

Châu Âu gióng hồi chuông báo tử các Viện Khổng Tử của Trung Quốc?

Thùy Dương, RFI -- 06/08/2021

Kiểm duyệt, gây áp lực, thực hiện các hoạt động gián điệp ... Trong những năm qua, châu Âu đã phải hứng chịu nhiều sự cố nghiêm trọng do các Viện Khổng Tử của Trung Quốc gây ra.

Về mặt chính thức, đó là các trung tâm dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, tương tự như Alliance Française của Pháp hoặc Viện Goethe của Đức. Thế nhưng, chính phủ các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu và các nghị sĩ châu Âu đã ý thức được sứ mệnh thực sự của các Viện Khổng Tử là thực hiện « quyền lực mềm » của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Một số nước châu Âu đã quyết định đóng cửa hoàn toàn các Viện Khổng Tử. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc, Antoine-Pierre Donnet, đặt câu hỏi liệu xu hướng này có diễn ra ở khắp châu Âu hay không. RFI giới thiệu, dưới dạng hỏi đáp, bài viết của nhà báo Donnet « Trung Quốc : Hướng tới hồi kết của các Viện Khổng Tử ở châu Âu ? » đăng trên trang mạng châu Á The Asialyst ngày 29/07/2021.

Tại sao có thể nói đến hồi kết của các Viện Không Tử ở châu Âu? Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?

Gần đây nhất, bộ trưởng Giáo Dục Đức, Anja Karliczek, đã báo động các trường đại học trong nước để họ chấm dứt hợp tác với các Viện Khổng Tử. Hoạt động của những Viện này bị giới hạn, chỉ được tổ chức các khóa học tiếng Hoa và giảng dạy về văn hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Anja Karliczek nói : « Tôi không muốn ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc trong các trường đại học và xã hội của chúng ta. Chúng ta đã dành quá nhiều chỗ cho các Viện Khổng Tử này nhưng lại không làm đủ để xây dựng chuyên môn về Trung Quốc tại Đức ». Đây chỉ là lời cảnh báo mới nhất trong một loạt lời cảnh báo như hồi chuông báo tử cho các Viện Khổng Tử ở châu Âu, một công cụ quyền lực mềm của Bắc Kinh, trong khi điều này đã được thực hiện ở Hoa Kỳ từ trước.

Vào tháng 04/2021, Thụy Điển đã đóng cửa Viện Khổng Tử cuối cùng trên lãnh thổ của họ. Na Uy cũng làm như vậy hồi tháng 03/2020. Xu hướng này bắt nguồn từ một vụ bê bối lớn ở Bỉ. Vào năm 2019, Song Xining, giám đốc Viện Khổng Tử trực thuộc đại học Vrije Brussels (VUB), đã bị trục xuất khỏi Bỉ vì bị nghi ngờ đã sử dụng mạng lưới của mình làm gián điệp : Tuyển dụng sinh viên và những người trong giới kinh doanh phục vụ cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Khi bị thẩm vấn, người này đã phủ nhận mọi chuyện. Viện Khổng Tử này bị buộc đóng cửa vào năm 2021. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi ở châu Âu về việc liệu có phải các Viện Khổng Tử dường như tôn nghiêm và vô hại đó chỉ là cơ quan gián điệp của Bắc Kinh ? Và nếu vậy thì sao ?

Nhưng các Viện Khổng Tử « bám rễ » ở châu Âu từ khi nào ?

Các Viện Khổng Tử ở Bỉ được thành lập vào năm 2016 với sự hợp tác của bộ Giáo Dục Trung Quốc. Các cơ sở này được giới thiệu là nơi khám phá, học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, đồng thời là cơ sở trao đổi và gặp gỡ giữa Trung Quốc và Bỉ, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Hoa và đào tạo giáo viên ở Bỉ. Cơ quan an ninh Nhà nước trong nhiều năm đã lo ngại rằng đó là « một con ngựa gỗ thành Troie khổng lồ bên trong các trường đại học » của Bỉ.

Được đảng Cộng Sản Trung Quốc thành lập vào năm 2004 và trực thuộc các trường đại học, các Viện Khổng Tử, theo các nhà quảng bá, là có sứ mệnh quyền lực mềm trên thế giới, tương tự như sứ mệnh của Alliance Française hoặc British Council. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ không dừng ở đó. Các bộ phận giảng dậy tiếng Hoa nằm trong Viện Khổng Tử tuy trực thuộc bộ Giáo Dục Trung Quốc, nhưng thực ra nằm dưới sự quản lý của Hanban. Và Hanban có tham vọng ý thức hệ là «mở rộng ảnh hưởng của Đảng » và « quyền lực mềm của Trung Quốc».

Dựa vào tiếng Trung và thư pháp, y học cổ truyền hoặc thơ ca, những trụ cột trong hoạt động của các Viện Khổng Tử, là đường hướng của Mặt Trận Thống Nhất của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Chiến lược gây ảnh hưởng của họ bao gồm đủ mọi thứ, từ điện ảnh tuyên truyền đến các hoạt động làm sai lệch thông tin về dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch Hanban (tên đầy đủ Văn phòng Hội đồng Hán ngữ Quốc tế), là một quan chức cấp cao của chế độ cộng sản, ủy viên Bộ Chính Trị, đã được Tập Cận Bình giao thực hiện một thách thức : tiến hành một «cuộc cách mạng Khổng Tử» với mục tiêu đến năm 2020 thành lập được 1.000 Viện Khổng Tử. Hiện giờ, Trung Quốc đã có khoảng 500 Viện Khổng Tử tại 146 quốc gia.

Tình hình các Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Tây phương hiện giờ ra sao?

Tại Hoa Kỳ, sau những năm Donald Trump tấn công Trung Quốc trực diện, hơn một nửa trong số 110 Viện Khổng Tử đã phải đóng cửa. Phong trào đã được đẩy mạnh nhờ quyết định của Thượng Viện Mỹ về việc cấm cấp kinh phí cho các trường đại học có đặt Viện Khổng Tử, với lý do an ninh quốc gia.

Còn tại Liên Hiệp Châu Âu, vẫn có khoảng 50 Viện Khổng Tử đang hoạt động. Hồi tháng 12/2020, nghị sĩ châu Âu Filip De Mast đã đệ trình lên Ủy Ban Châu Âu câu hỏi : « Ủy Ban có ý định yêu cầu 27 nước thành viên Liên Âu đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử hay không ? » Hồi đầu năm 2019, Công Đảng Anh đã khuyến nghị đình chỉ 29 thỏa thuận của các trường đại học trên toàn quốc trong khi chờ đợi một cuộc thẩm tra, đánh giá sâu rộng. Thụy Điển, nước châu Âu đầu tiên làm như vậy, đã đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử trên lãnh thổ của họ.

Nhưng ở Pháp thì ngược lại. Ít nhất 18 Viện Khổng Tử dường như vẫn đang hoạt động bình thường. Bắc Kinh đang gây ảnh hưởng sâu rộng ở các thành phố bậc trung. Cho dù mất một năm « đào tạo từ xa », các Viện Khổng Tử vẫn có rất nhiều dự án. Trước mùa hè năm 2021 đã có chiến dịch vận động cho « Cây cầu hướng đến tiếng Hoa », cuộc thi đã trao học bổng học tại Trung Quốc cho 50.000 người nước ngoài thuộc mọi quốc tịch.

Phải chăng Liên hiệp Châu Âu cuối cùng đã hiểu là Viện Khổng tử là công cụ tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc ?

Hiện nay, việc đóng cửa các Viện Khổng Tử là kết quả của thái độ bài Trung Quốc ngày càng tăng ở châu Âu, cả trong công luận cũng như trong các chính phủ. Quả thực, chính phủ các nước đã hiểu rằng các Viện Khổng Tử không mang tính giáo dục mà chỉ đơn giản là công cụ tuyên truyền của chế độ Trung Quốc. Chẳng phải vào năm 2009, chính Lý Trường Xuân (Li Changchun), khi đó là lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã giải thích Viện Khổng Tử là một công cụ rất quý để «tuyên truyền ra nước ngoài»? Và kết quả là những người tham gia các khóa học tại các Viện Khổng Tử không bao giờ được tranh luận về các đề tài khiến Trung Quốc nổi giận, như Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay sự đàn áp ở Hồng Kông. Đơn giản là những chủ đề đó nằm trong vùng cấm.

Công luận châu Âu cũng đã ngán ngẩm những nhà ngoại giao «chiến binh sói», những người không ngần ngại xúc phạm những ai ở châu Âu dám chỉ trích đường hướng chính trị, tư tưởng của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ngày 08/07/2021, Nghị Viện Châu Âu ở Bruxelles đã kêu gọi các lãnh đạo Liên Hiệp và các Nhà nước thành viên từ chối lời mời của Bắc Kinh tới dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 nhằm phản đối việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Kiến nghị của các nghị sĩ châu Âu đã được thông qua với 578 phiếu thuận (29 phiếu chống và 73 người không bỏ phiếu), theo đó châu Âu sẽ không hiện diện tại Thế Vận Hội Bắc Kinh nếu chính phủ Trung Quốc không cho thấy có sự cải thiện rõ ràng về tình hình nhân quyền ở Hồng Kông, trong vùng Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và những nơi khác ở Trung Quốc.

Tại Liên Âu, nước nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ?

Trong số các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, Đức là quốc gia mất mát nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng vào Bắc Kinh lần này. Hồi năm 2020, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức năm thứ 5 liên tiếp, trao đổi thương mại đạt 212,1 tỷ euro. Các doanh nghiệp Đức đã đầu tư vào Trung Quốc nhiều hơn các công ty của bất kỳ nước châu Âu nào. Nhưng giờ đây, sự tỉnh thức này quá đột ngột và mạnh.

Để chuẩn bị cho tương lai, bộ trưởng Karliczek giải thích rằng bộ Giáo Dục Đức tính đến việc đầu tư 24 triệu euro để « củng cố, tăng cường một khả năng độc lập trước Trung Quốc » tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Đức. Bà nói : « Nước Đức cần nhiều hơn nữa những nhân tài am hiểu về văn hóa, ngôn ngữ, xã hội và lịch sử Trung Quốc ». Đó là bởi vì, dù muốn hay không, Trung Quốc và Đức vẫn sẽ là những đối tác kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, đường hướng chính sách đối ngoại của Đức có thể thay đổi chút ít sau khi bà Angela Merkel rời ghế thủ tướng vào tháng 9/2021 sau 16 năm cầm quyền. Thường được coi là « đối tác tốt nhất của Trung Quốc ở phương Tây », thủ tướng Merkel coi việc phát triển các quan hệ thương mại với Bắc Kinh là một ưu tiên, bất chấp sự cạnh tranh Trung-Mỹ. Trung Quốc sẽ phải xoay xở khi không có bà Merkel …

Xem tiếp:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210806-ch%C3%A2u-%C3%A2u-b%C3%A1o-t%E1%BB%AD-c%C3%A1c-vi%E1%BB%87n-kh%E1%BB%95ng-t%E1%BB%AD-trung-qu%E1%BB%91c

