Đội tuyển bóng đá nữ Canada thắng Thụy Điển, chiếm huy chương vàng bóng đá nữ - Khả nghi: Vaccine nội hóa hiệu quả 90%? Doanh nghiệp SG xin ngừng phương án '3 tại chỗ’. Chưa tiêm vắc-xin dịch vụ. SG trao tiền giúp dân nghèo, đón 7.000 thiện nguyện viên, vẫn thiếu. Đà Nẵng quá tải khu cách ly. Hà Nội thêm 2 tuần giãn cách. - Dịch trở lại Mỹ như sóng thần, nhiều tiểu bang thiếu giường ICU.

Thế Vận Tokyo: Đội tuyển bóng đá nữ Canada đã thắng Thụy Điển, giành huy chương vàng bóng đá nữ với loạt đá luân lưu tỷ số 3-2, sau khi hai đội đá thêm giờ vẫn huề tỷ số 1-1.

- Dịch trở lại Mỹ như sóng thần, nhiều tiểu bang thiếu giường ICU. Trẻ em lây dịch tăng 84% trong tuần. Mỹ chuẩn bị chích mũi thứ 3 chống dịch. Biden cưỡng bách kiểu mới: không chích ngừa, sẽ mất tài trợ. California bắt buộc tất cả nhân viên y tế (2,2 triệu người) phải chích ngừa. 150 BS Arizona xin Thống đốc Doug Ducey bắt buộc các học khu mang khẩu trang. Nhiều công ty buộc nhân viên chích ngừa.

- Margaret Vo Schaus (người Mỹ gốc Việt) tuyên thệ nhậm chức Giám Đốc Tài Chánh NASA

- Bộ Ngoại giao Mỹ lên án công an Đắc Lắc đã bố ráp 2 nhà thờ tại gia, bắt khoảng 20 tín đồ Thượng

- về dự bạo loạn, bị thẩm phán mắng: yêu nước là trung thành với Mỹ, chớ phải với Trump, cho 6 tháng tù

- vừa kiện Chủ Tịch Hạ Viện đòi gỡ lệnh mang khẩu trang, DB Norman dính vi khuẩn, phải cách ly 10 ngày

- cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows là tâm điểm chiến dịch lật ngược bầu cử 2020 để cứu Trump

- khi DB McCarthy (Cộng Hòa) họp báo, 1 ký giả hỏi về ủy ban điều tra bạo loạn liền bị áp giải ra ngoài

- Missouri đầy tin vịt về vaccine: một hãng taxi không chở người đã chích ngừa hay mang khẩu trang

- Oregon: Kristopher Clay tích trữ súng đạn, lên kế hoạch sát thương hàng loạt, chợt đổi ý, ra thú tội

- HỎI 1: Nhịn đói giữa kỳ (Intermittent-fasting) giúp ngừa nhiễm trùng? ĐÁP 1: Đúng, thỉnh thoảng nhịn đói sẽ có lợi cho sức khỏe.

- HỎI 2: Cưỡng bách sinh viên y khoa đi chống dịch? ĐÁP 2: Theo tin RFA, đó là ở Cần Thơ.

QUẬN CAM (VB-6/8/2021) --- Yêu nước là trung thành với đất nước, không phải trung thành với Trump. Một thẩm phán liên bang đã tuyên án một cư dân Michigan tại tòa án thủ đô D.C hôm thứ Tư vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, và nói thẳng rằng bị can không phải tù nhân chính trị.

Thẩm phán Amy Berman Jackson nói rằng bà tuyên án Karl Dresch, cư dân thị trấn Calumet, không phải vì bị can ủng hộ Trump, theo báo Detroit News. Bà Jackson nói, có nhiều triệu người đã bỏ phiếu cho Trump nhưng không theo lời Trump về tham dự bạo loạn: "Yêu nước là trung thành với đất nước, trung thành với Hiến pháp chứ không phải trung thành với một nguyên thủ quốc gia. Đó là nền độc tài mà chúng ta đã bác bỏ vào ngày 4 tháng 7." (ghi chú: Ngày 4/7/1776 là ngày Mỹ tuyên bố độc lập, tách khỏi chế độ thuộc địa của Anh)

Thẩm phán Jackson kết án Dresch sáu tháng tù. Với thời gian thụ án kể từ khi bị can bị giam giữ từ tháng 1/2021 trong khi chờ xét xử, Dresch sẽ được trả tự do tuần này, theo luật sư của bị can. Dresch bị phạt 500 đô la tiền bồi thường vì đã tham gia cuộc nổi dậy.

--- Thế Vận Tokyo: Đội tuyển bóng đá nữ Canada đã thắng huy chương vàng bóng đá nữ hôm Thứ Sáu, nhờ thắng đội Thụy Điển với loạt đá luân lưu, sau khi hai đội Canada-Thụy Điển thủ huề trong chung kết, đá thêm giờ vẫn giữ tỷ số 1-1.

Thế rồi loạt đá luân lưu phân ngôi vô địch đã cho đội tuyển bóng đá nữ Canada thắng Thụy Điển với tỷ số 3-2, mang huy chương vàng phụ nữ bóng đá về lần đầu tiên cho Canada.





Trong qúa khứ, đội nữ Canada đã thắng huy chương đồng năm 2012 tại London và năm 2016 tại Rio, trong khi Thụy Điển thắng huy chương bạc năm 2016.

--- United Airlines, CNN: chích ngừa hoặc bị sa thải. Hồi tháng 5/2021, Delta Air Lines yêu cầu các nhân viên mới để tiêm ngừa vắc xin COVID-19. Rồi tới tháng 6/2021, United Airlines đã làm theo y vậy. Giờ đây, United Airlines tiến thêm một bước, yêu cầu tất cả 67.000 nhân viên tại Mỹ, từ phi công, tiếp viên đến nhân viên ở phi trường, phải chích ngừa. Theo CNBC, đây là hãng hàng không nội địa lớn đầu tiên làm như vậy.

Các nhân viên United Airlines sẽ phải chích ngừa đầy đủ sau 5 tuần kể từ khi FDA chấp thuận đầy đủ cho một loại vắc xin, hoặc trước ngày 25/10/2021, tùy trường hợp nào đến trước. Những ai có bằng chứng chích ngừa trước ngày 20/9/2021 có thể lãnh thêm một ngày lương. Ai không có bằng chứng chích ngừa trước thời hạn sẽ bị sa thải. Thư của Giám đốc điều hành Scott Kirby viết: "Chúng tôi biết nhiều người sẽ không đồng ý với quyết định này. Nhưng sự thật rất rõ ràng: Mọi người đều an toàn hơn khi mọi người đều được chíah ngừa."

Thông tấn CNN đã sa thải 3 nhân viên không chích ngừa COVID-19, theo một ghi chú nội bộ do Giám đốc CNN Jeff Zucker viết hôm Thứ Năm. Ghi chú không đề cập tới nơi làm việc và vị trí của các nhân viên này. CNN yêu cầu nhân viên phải chích ngừa trước khi tới bất cứ văn phòng nào ở Mỹ.

Dịch tràn ngập Mississippi như sóng thần. Đó là báo cáo của Thomas Dobbs, Tổng giám đốc Y tế tiểu bang Mississippi, khi cho biết hôm Thứ Năm rằng chỉ trong 24 giờ đã có 3,164 ca mới bị lây biến thể Delta của vi khuẩn coronavirus, và đà này đang tăng chứ không giảm. Tiểu bang có 3 triệu dân này này có 7,600 người đã chết vì dịch.

Thiếu giường ICU ở Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi. Các bệnh viện Florida phải ngưng toàn bộ các giải phẫu không khẩn cấp, đặt thêm giường để biến hội trường và phòng ăn thành phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhiều bệnh viên Georgia từ chối nhận thêm bệnh nhân. Louisiana hoãn nhiều dịch vụ y tế khác. BS Marc Napp, Giám đốc bệnh viện Memorial Healthcare System ở Hollywood, Florida, nói: "Chỉ là vấn đề con số tràn ngập. Trong khi chỉ có nhiêu đây giường, bác sĩ, y tá." Tiểu bang Montana cho biết 89% bệnh nhân nhập viện tháng 6 và 7/2021 là từ người chưa chích ngừa.

Trẻ em lây dịch tăng 84% trong tuần. Nghiên cứu mới từ Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ [AAP] ghi rằng các ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong bảy ngày tính đến ngày 29/7/2021, tăng so với 39.000 ca của tuần trước đó. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, 4,2 triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn. Theo CDC, tổng cộng có 526 trẻ em chết vì dịch và 10,9 triệu trong số khoảng 25 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được chích ngừa ít nhất một liều vắc xin, theo dữ liệu của CDC.

Mỹ chuẩn bị chích mũi thứ 3 chống dịch. Bác sĩ Anthony Fauci cho biết hôm Thứ Năm Mỹ đang sửa soạn để chích thêm mũi tăng cường chống COVID-19, bổ sung cho những người Mỹ có hệ thống miễn dịch suy yếu càng sớm càng tốt, vì các trường hợp nhiễm coronavirus mới tiếp tục gia tăng. Dự kiến ​​sẽ có chiến lược về chích ngừa tăng cường vắc-xin Covid-19 vào đầu tháng 9/2021, sẽ nói rõ thời điểm và đối tượng được tiêm chủng nào nên tiêm các mũi tiếp theo.

Hơn 150 bác sĩ Arizona hôm thứ Năm đã thúc giục Thống đốc Doug Ducey bắt buộc mang khẩu trang ở các trường công lập, trong khi các ca nhiễm coronavirus gia tăng và ngày càng nhiều khu học chánh yêu cầu nhân viên và học sinh của họ phải đeo khẩu trang bất chấp luật mới của tiểu bang Arizona cấm cưỡng bách mang khẩu trang. Bi hài là, Thống Đốc Ducey đã ký luật cấm các học khu cưỡng bách học sinh mang khẩu trang.

Biden cưỡng bách kiểu mới: không chích ngừa, sẽ bị cắt tài trợ. Biden sẽ cắt tài trợ liên bang đối với các định chế đang được chính phủ tài trợ nếu không cưỡng bách nhânv iên chích ngừa: các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn, các tàu du thuyền, các đại học. Bản tin The Washington Post ghi lời một quan chức giấu tên nói Tổng Thống Biden sẽ dùng mọi cách có thể để buộc dân Mỹ chích ngừa.

Tiểu bang California sẽ bắt buộc tất cả khoảng 2,2 triệu nhân viên chăm sóc y tế phải chích ngừa đầy đủ trước ngày 30/9/2021 vì California, tiểu bang đông dân nhất, đang thất thế trong cuộc chiến ngăn cản làn sóng nhiễm mới từ biến thể coronavirus nguy hiểm hơn.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 06/8 ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 8.320 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4.060), Bình Dương (1.169), Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253), Đồng Tháp (141), Đà Nẵng (138), Hà Nội (116), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Bình Thuận (66), Vĩnh Long (63); Trà Vinh (62), Bến Tre (52), An Giang (47), Phú Yên (43), Ninh Thuận (25), Gia Lai (24), Nghệ An (21), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Đắk Lắk (17), Hà Tĩnh (13), Hậu Giang (12), Lào Cai (11), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (9), Thái Bình (8 ), Ninh Bình (8 ), Hải Dương (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (4), Quảng Bình (3), Bạc Liêu (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Giang (1) trong đó có 1.486 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 06/8, Việt Nam có 193.381 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 189.473 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội kéo thêm 2 tuần giãn cách. Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8. Lý do: tình hình dịch trên địa bàn và các địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không biểu hiện dịch tễ. Một số chính quyền còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt… nguy cơ bùng phát dịch rất lớn khi chủng virus Delta có tốc độ lây nhiễm cao.

Đà Nẵng quá tải khu cách ly. Hiện số ca dương tính với COVID-19 tại Đà Nẵng liên tục gia tăng trong nhiều ngày qua, nhất là việc các ca dương tính được phát hiện trong các khu công nghiệp đã kéo theo sự tăng đột biến các trường hợp F1 có liên quan, đặc biệt là tại quận Liên Chiểu, dẫn đến việc quá tải tại các khu cách ly trong những ngày gần đây trên địa bàn. ​

SG hỗ trợ dân nghèo. Ai ở TP SG khó khăn sẽ được nhận ngay 1,5 triệu đồng! Chính quyền cho biết từ hôm nay (6-8), cơ quan hữu trách TP HCM sẽ đến từng hộ, từng nhà trọ trao tiền trực tiếp cho người nghèo là đối tượng thụ hưởng gói cứu trợ đột xuất 1.000 tỉ đồng, không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu TP.

SG đón 7.000 thiện nguyện viên, vẫn thiếu. Tính đến ngày 6/8, số người ghi danh tham gia chống dịch tại TP.SG đã lên hơn 7.000 người, trong đó, có gần 800 cán bộ y tế, và đang công tác hỗ trợ tại các cơ sở y tế tư nhân và công lập. Nhóm tự nguyện giúp chống dịch có tu sĩ, có cán bộ y tế đã về hưu, sinh viên và nhiều ngành nghề khác. Sở Y tế TP. HCM cho biết hiện nay nhu cầu cán bộ y tế hỗ trợ cho công tác điều trị là vô cùng cần thiết và đang thiếu. Vì vậy, vẫn rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành y như bác sĩ và điều dưỡng.

Vaccine nội hóa hiệu quả 90%? Rất khả nghi: Bộ Y Tế chưa họp, nhưng đã có tin về hiệu quả vaccine nội hóa. Trên kết quả nghiên cứu lâm sàng giai đoạn hai của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, so sánh kết quả sinh miễn dịch trên nhóm người tiêm Nanocovax và nhóm đã khỏi COVID-19, Nanogen ước lượng hiệu quả bảo vệ của vắc xin là 90%. Đại diện Học viện Quân y sáng 6/8 cũng cho biết tính đến tối 5/8, có 8.500 người tình nguyện đã tiêm thử nghiệm mũi hai vắc xin Nanocovax ở cả hai miền. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba Nanocovax được thực hiện trên 13.000 người, tại Hà Nội, Hưng Yên, Tiền Giang, Long An. Như vậy, còn 4.500 người chưa tiêm liều hai.

Do đó, ngày mai (7/8/2021), Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định pha 2 vắc xin này. Bộ Y tế đề nghị Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen, trước ngày 15/8 phải gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu pha 2 và bước đầu pha 3, từ đó Bộ Y tế có số liệu gửi Hội đồng đạo đức và Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, ngày Thứ Bảy 7/8/2021, Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định vaccine Nano Covax và sẽ có thông báo chính thức với báo chí.

Chưa tiêm vắc-xin Covid-19 dịch vụ? Bộ Y tế cho biết do nguồn vắc-xin rất khan hiếm nên Việt Nam chưa tính tới phương án tiêm dịch vụ vắc-xin Covid-19. Tại thời điểm này, vắc-xin Covid-19 vẫn được tiêm miễn phí.

Doanh nghiệp SG xin ngừng phương án '3 tại chỗ’. Theo bà Lý Kim Chi - chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, riêng về mặt hàng mì ăn liền TP có 2 đơn vị lớn là Acecook và Vifon với sản lượng tổng cộng trên 4 tỉ gói/năm. Do đó nếu 2 nhà máy này có vấn đề thì sản lượng mì ăn liền của cả nước sẽ bị "đứt gãy" theo. "Lúc trước các doanh nghiệp chỉ nghĩ rằng sẽ sản xuất "3 tại chỗ" trong điều kiện khoảng 1 tháng. Nếu kéo dài phương án này, các doanh nghiệp sẽ không làm nổi. Người lao động sẽ bức bách, sinh hoạt khó khăn… cho nên tôi kiến nghị nghiên cứu không nên tiếp tục phương án này mà để cho các nhà máy tự chủ, quản lý theo bộ quy tắc với các tiêu chí an toàn để không để xảy ra dịch bệnh" - bà Chi báo cáo.

--- Đó là luật nhân quả: sau khi gây sự với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và kiện về lệnh mang khẩu trang trong Hạ Viện, một Dân Biểu Cộng Hòa dính liền COVID bất kể đã chích ngừa 2 mũi.Dân biểu Ralph Norman (Cộng Hòa-SC), người nói rằng ông đã được tiêm phòng đầy đủ, đã tweet rằng ông bắt đầu cảm thấy bệnh vào Thứ Năm trước khi xét nghiệm dương tính với vi khuẩn coronavirus. DB Norman sẽ bị cách ly trong 10 ngày.

Theo bản tin ABC News cho biết, DB Norman là một phần trong đơn kiện liên bang chống lại Pelosi về lệnh cưỡng bách các nhà lập pháp mang khẩu trang khi bước vào sàn Hạ Viện.

DB Norman (Cộng Hòa, SC), DB Marjorie Taylor (Cộng Hòa, Georgia) và DB Thomas Massie (Cộng Hòa, Kentucky) nói rằng khoản tiền phạt 500 đô la nhắm vào họ vì không mang khẩu trang hồi tháng 5/2021 là vi hiến và cần được hủy bỏ.

--- Dò lại các sự kiện theo thứ tự thời gian, 2 nhà nghiên cứu Ryan Goodman và Juilee Shivalkar tại Just Security nhận thấy cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc trong chính phủ Trump, tức là Mark Meadows, chính là tâm điểm của chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 - và có thể khiến Meadows phải đối mặt với "tội hình sự nghiêm trọng".

Mốc thời gian bắt đầu vào ngày 9/11/2020 khi Meadows thông báo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper rằng Esper sẽ bị sa thải vì "chúng tôi nghĩ rằng ông không đủ trung thành." Và vài ngày sau, Meadows và luật sư Rudy Giuliani của Trump đã mở chiến dịch tấn công kiểu "song song tay đấm, chân đá" để thúc đẩy các vu khống gian lận bầu cử nhằm ngăn các tiểu bang chứng nhận kết quả bầu cử.

Ngay sau đó, Meadows giới thiệu Trump với Jeffrey Clark, một quan chức tạm ở Bộ Tư PHáp, người sau này sẽ ra sức đòi Bộ Tư Pháp can thiệp trực tiếp vào tiến trình Georgia chứng nhận kết quả bầu cử nơi này.

Các bản tin cũng chỉ ra rằng Meadows đã giới thiệu Trump với Mark Martin, cựu thẩm phán Tòa án tối cao Bắc Carolina. Chính Matin đã "nói với Meadows rằng Phó Tổng thống Pence có thể ngừng lại thủ tục chứng nhận kết quả Đại cử tri đoàn."

Thế rồi đến tháng 1/2021, thứ tự thời gian cho thấy Meadows "đã sắp xếp và tham gia vào cuộc gọi điện thoại, trong đó Trump yêu cầu Bộ Trưởng Hành Chánh [Georgia là] Raffensperger 'hãy moi cho ra 11.780 phiếu bầu [để Trump hơn Biden một phiếu]'; và trong cú điện thoại này, Meadows đã yêu cầu các quan chức Georgia chia sẻ dữ liệu bầu phiếu ngay cả sau khi họ nói họ không thể vì pháp luật cấm."

--- Bịt miệng nhà báo, đó là nghệ thuật của một dân cử Cộng Hòa. Bốn viên chức thực thi pháp luật đã áp giải một người đàn ông khỏi cuộc họp báo của Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) hôm Thứ Năm sau khi nhà báo này đặt câu hỏi về ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021.

Grant Stern giải thích trong một tweet rằng sau khi DB McCarthy chỉ trích công an Cuba hung hăng vây bắt người trên đường phố thì Stern hỏi, "Tại sao Dân Biểu McCarthy lại phản đối ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 [do DB Pelosi ra lệnh thành lập]" thế là một nhân viên Quốc Hội "ra lệnh cho 4 cảnh sát tới bắt, và kéo tôi ra khỏi phòng họp báo." Tiểu sử của Stern ghi rằng Stern là một biên tập viên cho tổ chức OccupyDemocrats.

--- Hôm Thứ Năm, truyền hình KMOV loan tin rằng một công ty taxi ở St. Louis, Missouri đã đưa ra chính sách cấm bất kỳ người nào mang khẩu trang hoặc đã chích ngừa đi trên xe của họ. Ký giả Emma Hogg loan tin rằng: “Charlie Bullington là chủ công ty Yo Transportation từ 16 năm nay. Gần đây, ông đã đưa ra yêu cầu rằng ông chỉ chở những hành khách không mang khẩu trang và chưa chích ngừa COVID.

Bullington cho biết ông phải xác minh hành khách chưa được tiêm ngừa và sẽ không mang khẩu trang trước khi tới đón. Một người đàn ông đã lên Facebook nói rằng ông đã bị từ chối đón đi chỉ vì tình trạng đã tiêm chủng.

Bullington tuyên bố theo thuyết âm mưu rằng vaccine nguy hiểm và mang "bẫy" vi khuẩn sau đó có thể phát tán hiệu quả hơn. Nghĩa là, toàn là các thuyết âm mưu, tin vịt, tin nhảm, không có cơ sở khoa học. Tiểu bang Missouri có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Hoa Kỳ. Trong tháng 7, Missouri bị xếp hạng tồi tệ nhất về số ca nhập viện trên toàn quốc, và là một trong ba tiểu bang, cùng với Texas và Florida, có cư dân dính nhiều ca bệnh mới nhất.

--- Vừa hiếu sát, vừa mê súng... đó là đỉnh cao nguy hiểm. Báo The Daily Beast đưa tin hôm Thứ Năm rằng một người lao công ở trường trung học ở Oregon đang dự trữ vũ khí cho một vụ xả súng hàng loạt, đã lên kế hoạch tàn sát thì chợt đổi ý, ra thú tội với cảnh sát, nói rằng anh ta đang có "ý nghĩ giết người".

"Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi một sự kiện thảm khốc tiềm tàng đã được ngăn chặn," một phát ngôn viên cảnh sát giải thích. Kristopher Clay, 24 tuổi, nói với Ty cảnh sát Medford rằng anh đã sử dụng "nhiều luồng khác nhau" để mua vũ khí vì anh này bị coi là mắc bệnh tâm thần và không thể sở hữu bất kỳ vũ khí nào, theo đài KRDV loan tin.

Sau lệnh khám xét, cảnh sát cho biết đã tìm thấy súng, đạn dược, quân trang chiến thuật và bản viết kế hoạch cho thấy rõ Clay đang thực hiện các bước để tạo ra một "cú sát thương hàng loạt." Bản tin trên đài nói: "Clay bị truy tố tội mưu sát, tội âm mưu tấn công cấp độ một, tội âm mưu sử dụng trái phép vũ khí, tội can thiệp vào bằng chứng và hành vi gây rối trật tự."

--- Các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế và các quan chức chính phủ ở Hoa Kỳ đã lên án công an Việt Nam đã đột kích vào hai nhà thờ Việt Nam ở tỉnh Dal Lak, Tây Nguyên. Khoảng hai chục tín đồ Ky Tô Giáo gốc người thiểu số đã bị bắt giam trong các cuộc đột kích, hầu hết hoặc tất cả thuộc nhóm sắc tộc Thượng. Ít nhất có một phụ nữ đã ngã bệnh khi bị giữ tại đồn cảnh sát. Và có ít nhất ba thành viên trong gia đình chị này đã bị giam giữ cùng một lúc.

Các nhóm nhân quyền đã nhanh chóng lên án vụ tấn công mà Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) Nadine Maenza gọi là một “đàn áp nghiêm trọng”. Ủy viên James Carr cũng trong USCIRF cũng lên tiếng, kêu gọi chính quyền trung ương Hà Nội và chính quyền địa phương ngừng ngược đãi người Thượng theo đạo Ky Tô.

Ned Price, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken, cũng lên mạng Twister lên án cuộc đột kích, “Rất đáng lo ngại khi chính quyền VN tấn công các nhà thờ tại gia. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành vi quấy rối và đe dọa này và cho phép mọi người thực hành đức tin của họ”.

--- Tổng giám đốc NASA Bill Nelson, trái, làm lễ cho Margaret Vo Schaus tuyên thệ nhậm chức Giám Đốc Tài Chánh NASA tại bản doanh NASA ở thủ đô hôm Thứ Tư 4/8/2021. Margaret Vo Schaus là người gốc Việt. (Hình: NASA/Bill Ingalls)

Người Mỹ gốc Việt Margaret Vo Schaus bây giờ là Giám đốc tài chính tân nhiệm của NASA sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Tư. Trong bản tuyên bố do NASA công bố, Vo Schaus cho biết cô “rất vinh dự được đích thân Tổng Giám Đốc Bill Nelson làm lễ tuyên thệ nhậm chức.” Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng Thống Joe Biden vì Biden đã cho bà cơ hội “giám sát ngân sách của NASA và giúp thực hiện các sứ mệnh quan trọng của cơ quan”.

Vo Schaus là một trong nhiều người được TT Biden đề cử cho các vai trò quan trọng trong chính phủ. Bà nói: “Ngân sách không chỉ là quản lý tài chính - mà điều quan trọng là hỗ trợ lực lượng lao động tài năng nhất thế giới và duy trì hỗ trợ sứ mệnh. Là một người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhất, tôi rất vinh dự được gia nhập Chính phủ Biden-Harris và phục vụ một đất nước đã mang lại cho gia đình tôi rất nhiều điều.”

Bà Vo Schaus nói thêm. “Tôi vô cùng biết ơn cha mẹ tôi, những người tị nạn Việt Nam, đã vượt qua vô số trở ngại để con cái của họ có thể theo đuổi giấc mơ Mỹ. Tôi sẽ không ở đây ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh của họ."

Trước khi vào NASA, bà Vo Schaus là giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh của Văn phòng Bộ trưởng Nghiên cứu và Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nơi bà “chịu trách nhiệm giám sát ngân sách nhiều tỷ đô la.”

--- HỎI 1: Nhịn đói giữa kỳ (Intermittent-fasting) giúp ngừa nhiễm trùng?

ĐÁP 1: Đúng, thỉnh thoảng nhịn đói sẽ có lợi cho sức khỏe. Đó là theo một cuộc nghiên cứu về nhịn đói giữa kỳ (Intermittent-fasting) công bố hôm Thứ Năm trên tạp chí y tế PLOS Pathogens, chế độ ăn với những cuộc nhịn đói ngắt quãng có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng những con chuột bị nhiễm vi trùng qua đường miệng (mà vi trùng này sẽ gây ra nhiều loại vi khuẩn trong bao tử) đã được cho nhịn đói trong 48 giờ trước khi cho lây vi trừng qua miệng thì có ít dấu hiệu lây nhiễm vi khuẩn hơn so với những con được cho ăn đều đặn.

Tuy nhiên, khi những con chuột nhịn ăn bị nhiễm vi khuẩn Salmonella qua đường tĩnh mạch, chúng không được bảo vệ tương tự đối với các bệnh này.

Điều này chỉ ra rằng bất kỳ tác dụng bảo vệ nào từ việc nhịn ăn là do những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột (gut microbiome), do việc lây nhiễm vi khuẩn và do các vi sinh vật khác sống trong đường tiêu hóa và giúp cơ thể xử lý những gì nó tiêu thụ.

--- HỎI 2: Cưỡng bách sinh viên y khoa đi chống dịch?

ĐÁP 2: Theo tin RFA, đó là ở Cần Thơ.

Đại học Y dược Cần Thơ không cho sinh viên quyền từ chối "đi chống dịch"

RFA, 2021-08-05



Sinh viên khóa 43 (sinh viên năm 4) của trường Đại học Y dược Cần Thơ hôm 5-8-2021 cho Đài Á Châu Tự Do biết các sinh viên được khảo sát về việc "tình nguyện đi chống dịch" nhưng nhà trường không cho sinh viên quyền từ chối tham gia đội tình nguyện.

Theo ảnh chụp màn hình email của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (CT HSSV) đại học Y dược Cần Thơ gửi cho các lớp trưởng các lớp của khóa 43 thì tất cả sinh viên phải tham gia khảo sát và chọn một trong hai nội dung hỗ trợ là "Hỗ trợ tiêm vắc-xin" hoặc "Truy vết xét nghiệm cộng đồng".

Một sinh viên của trường giấu tên do lý do an toàn cho hay, các mẫu khảo sát trước ở phần cuối cùng đều có dòng chữ "bạn có từ chối tham gia chống dịch hay không" dù là rất nhỏ, tuy nhiên mẫu khảo sát trưa nay không cho sinh viên cái quyền này nữa.

"Cái form (mẫu khảo sát) mới nhất trưa hôm nay mà em nhận được là họ phải bắt điền vào, phải chọn chứ không còn dòng chữ "từ chối tham gia nữa".

Ngoài mặt thì họ nói là "tự nguyện", nhưng trong cái form họ không còn dòng chữ "tôi từ chối tham gia" nữa, mà chỉ còn cho chọn hoặc tham gia cái này hoặc tham gia cái kia." - sinh viên của trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết và khẳng định điều này trái với nguyên tắc tự nguyện.

Sinh viên giấu tên cho rằng, sở dĩ một số sinh viên không đồng ý do các lo ngại về sức khỏe, nhiễm bệnh nhưng không dám lên phản ánh với ban giám hiệu nhà trường do sợ bị trù dập trong vấn đề học tập, có thể dẫn đến phải thi lại.

Phóng viên RFA gọi cho ông Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Cần Thơ trong chiều 5-8 thì ông này cho hay sẽ cho kiểm tra lại vấn đề đã nêu với phòng Công tác HSSV nhưng không đồng ý với cách làm của sinh viên. Ông Kiên nói qua điện thoại:

"Bây giờ em nào mà có thắc mắc cái gì thì kêu em đó, như là "cái phiếu khảo sát này em không có rõ, thầy cô muốn khảo sát cái gì" thì đề nghị em đó lên phòng Công tác học sinh - sinh viên trước đã.

Phải theo trình tự như vậy, rồi sau đó nếu phòng CT HSSV trả lời không thỏa đáng thì xin mời lên gặp Ban giám hiệu. Chứ bây giờ mình trao đổi với nhau như vậy.

Nếu trường mà giải quyết không được thì mới ra tới báo đài, cá nhân tôi thấy em sinh viên đó làm vậy là không được, tôi không đồng ý rồi đó." - ông Kiên khẳng định.

Trang chủ của trường Đại học Y dược Cần Thơ có đăng tải thông tin cho thấy, trường này đã có nhiều đợt sinh viên đi chống dịch ở Vĩnh Long hay phục vụ ở bệnh viện dã chiến Cần Thơ. Chi tiết:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/medical-school-in-cantho-forces-students-to-join-covid19-fight-volunteer-group-08052021082854.html

.