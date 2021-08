Dân vẫn liên tục rời Sài Gòn, về quê trong thời giãn cách chống dịch. Số ca nhiễm COVID-19 tại SG giảm đều. SG tăng lên 1.200 đội tiêm. Dân tự phát giúp từ thiện giúp người về quê...

- TNS John Cornyn (Cộng Hòa-TX): dân Mỹ đã xem bạo loạn trên TV, Cộng Hòa xóa trắng lịch sử hết nổi

- Số ca nhiễm tại SG giảm. SG tăng lên 1.200 đội tiêm. Dân tự phát giúp từ thiện giúp người về quê. Bệnh viện Hà Nội phải "4 tại chỗ'. Doanh nghiệp SG xin gỡ '3 tại chỗ'. Nhà máy Bà Rịa Vũng Tàu "3 tại chỗ."

- cựu Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen ra điều trần, im lặng về cú phone để bảo vệ Trump

- sau khi lộ chuyện ép Bộ Tư Pháp vu cáo về bầu cử gian lận, Trump thanh minh thanh nga

- sẽ trục xuất 6 triệu hộ dân toàn quốc vì trễ hạn tiền thuê nhà, riêng Quận Cam là 64.527 hộ dân

- Hội đồng Khoa học Anh quốc: sẽ có biến thể mới, mà các vaccine hiện có sẽ không ngăn chận nổi

- 233 nhân viên y tế tại 2 bệnh viện SF dính COVID với biến thể Delta, dù đa số đã chích ngừa

- Florida: 21.683 ca nhiễm mới, cao kỷ lục nhiều nhất trong một ngày vì biến thể Delta lây thần tốc

- California: mua nhà lần đầu, bất lợi nhất là Berkeley, Oakland, San Francisco, Santa Monica, Los Angeles

- Cựu Giám Mục Hubbard: không bao che tu sĩ khác, chỉ nghe lời khuyên từ các bác sĩ chữa trị tâm lý

- thời đại dịch, gây căng thẳng: vô cấp cứu vì xài quá liều thuốc opioid tăng 28,5% trong 2020

- HỎI 1: Các huy chương Thế Vận Tokyo được làm từ tái chế điện thoại cũ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Anh Trần Huỳnh Duy Thức đang thập tử, nhất sinh? ĐÁP 2: Đúng vậy, theo báo động từ Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-1/8/2021) --- Ít nhất 233 nhân viên y tế tại hai bệnh viện ở San Francisco đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, với đa số họ đã được chích ngừa đầy đủ nhưng lại bị nhiễm biến thể Delta. Hơn 50 trường hợp xảy ra trong các nhân viên tại Bệnh viện Zuckerberg San Francisco General Hospital, theo lời BS Lukejohn Day, Y Sĩ Trưởng của bệnh viện, nói với báo New York Times hôm thứ Bảy. Trong những người xét nghiệm dương tính, khoảng 75 đến 80% đã được chích ngừa đầy đủ.

Tại Bệnh viện của Đại học California, San Francisco, có tới 183 nhân viên đã có kết quả dương tính tính đến Thứ Sáu, trong đó 153 người đã được chích ngừa đầy đủ, theo báo N.Y.T. Hầu hết các trường hợp nhiễm dương tính là từ biến thể delta có khả năng lây nhiễm cao. Hai người trong số dương tính từ Bệnh viện UCSF đã phải nhập viện. Không ai trong những người dương tính tại Bệnh viện Zuckerberg SFGH phải nhập viện và hầu hết các trường hợp nhiễm trùng đều gây ra các triệu chứng nhẹ đến trung bình.

--- Một phân tích của các chuyên gia Anh, xuất bản bởi nhóm cố vấn khoa học chính thức của chính phủ Anh, nói rằng họ tin "gần như chắc chắn" rằng một biến thể SARS-Cov-2 sẽ xuất hiện "mà các vaccine hiện có sẽ không ngăn chận nổi." SARS-CoV-2 là vi khuẩn gây ra đại dịch Covid-19.

Đây mới là bản nghiên cứu sơ khởi, chỉ mang tính lý thuyết, và không có bất kỳ chứng cớ nào về một biến thể như vậy đang lưu chuyển. Các nghiên cứu này ghi là văn bản phổ biến trước khi ấn hành nhằm giúp chính phủ có chứng cớ về tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ xảy ra. Bài viết được đề ngày 26/7/2021 và được xuất bản bởi chính phủ Anh vào Thứ Sáu 27/7/2021. Các nhà khoa học viết rằng bởi vì hoàn toàn tiêu diệt vi khuẩn là “khó xảy ra”, nên họ “tin tưởng cao” rằng các biến thể sẽ tiếp tục xuất hiện.

--- Florida đã báo cáo có 21.683 ca nhiễm mới COVID-19, và đó là cao kỷ lục số ca nhiễm dương tính nhiều nhất trong một ngày của tiểu bang kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo dữ liệu y tế liên bang công bố hôm Thứ Bảy 8/1/2021. Tiểu bang Florida đã trở thành ổ dịch lớn nhất nước, chiếm khoảng 1/5 tổng số ca mắc mới ở Mỹ khi biến thể Delta lây thần tốc.

Các số liệu mới là ghi vào Thứ Sáu và công bố vào Thứ Bảy do viện CDC. Các số liệu cho thấy số trường hợp mắc COVID tăng nhanh thần tốc: chỉ một ngày trước đó, Florida đã báo cáo 17.093 trường hợp dương tính mới hàng ngày. Cao điểm trước đó ở Florida là 19.334 trường hợp được báo cáo vào ngày 7/1/2021, trước khi việc chích ngừa trở nên phổ biến.

--- Tình hình COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 01/8 ghi nhận 8.620 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4052), Bình Dương (2179), Long An (569), Đồng Nai (425), Khánh Hoà (298), Bà Rịa - Vũng Tàu (184), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (86), Bến Tre (82), Hà Nội (81), Sóc Trăng (53), Vĩnh Long (50), Phú Yên (49); Hậu Giang (41), Bình Thuận (32), Trà Vinh (31), Kiên Giang (24), An Giang (21), Bình Phước (20), Bình Định (16), Đắk Lắk (15), Thừa Thiên Huế (14), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (8 ), Hải Dương (7), Kon Tum (7), Gia Lai (6), Quảng Ngãi (5), Lâm Đồng (4), Hà Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Trị (3), Ninh Thuận (3), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (3), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 2.007 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 01/8, Việt Nam có 154.306 ca mắc trong đó có 2.262 ca nhập cảnh và 152.044 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 150.474, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



Số ca nhiễm tại SG giảm. TP.SG đã có 34.639 ca nhiễm Covid-19 được xuất viện. Số ca nhiễm tại TP.SG đã giảm trong những ngày qua. Tối nay (1.8), Bộ Y tế thông báo TP.SG phát hiện 2.025 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng ca nhiễm trong ngày là 4.052 ca. Như vậy, khoảng 1 tuần gần đây, số ca nhiễm tại TP.SG đang có dấu hiệu giảm dần. Cụ thể, ngày 27.7, TP.SG có 6.318 ca nhiễm, ngày 28.7 là 4.449, ngày 29.7 là 4.592, ngày 30.7 có 4.282 ca nhiễm, ngày 31.7 là 4.180 ca và hôm nay (1/8/2021) là 4.052 ca.

SG tăng lên 1.200 đội tiêm, sẽ tiêm 240.000 mũi một ngày. Các địa phương ở SG sẽ thông báo thời gian, địa điểm theo khung giờ cho người dân để tránh tập trung đông. TPSG sẽ tổ chức tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, đang sống trên địa bàn TP. Ưu tiên cho người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mạn tính, nhân viên y tế tuyến đầu và các lực lượng tuyến đầu khác. Đối với những người ngoài các nhóm trên, địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi (nhóm trên 50 tuổi, nhóm trên 35 tuổi, nhóm trên 18 tuổi).

Từ thiện ở Phan Thiết: phát tiền dân về quê. Liên tục 3 ngày chị Trần Huệ (43 tuổi, ở phường Phan Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã ra QL1A phát tiền cho người dân đi xe máy về quê tránh dịch. 2 ngày hôm trước (30 và 31/7), chị đã phát cho người dân tổng số tiền là 190 triệu đồng. "Toàn bộ số tiền này là tiền bán hàng, tiết kiệm của tôi chứ tôi không kêu gọi của ai cả. Tôi gom được bao nhiêu tiền tôi sẽ đi làm từ thiện", người phụ nữ nói và cho biết, chị làm là từ tâm chứ không muốn mọi người quay clip rồi đưa lên mạng xã hội như vậy. Theo chị Huệ, cuộc sống của chị vốn khổ cực từ nhỏ. Va chạm nhiều nên chị hiểu được cảm giác của người dân khi bị mất việc vì dịch COVID-19. Bởi vậy, chị Huệ đã nảy ra ý định ra QL1A tặng mỗi người dân đi xe máy 500.000 đồng để họ có tiền đi đường, về quê an toàn.

Từ thiện ở Nghệ An: Cho tiền, mua xôi tiếp sức người dân đi xe máy về quê tránh dịch. Đó là những việc làm ý nghĩa của 1 người phụ nữ ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tại chốt phòng dịch Covid-19 cầu Bến Thủy 2. Sáng ngày 1/8, có rất nhiều người dân từ các vùng tâm dịch như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chạy xe máy về đến chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An). Nhiều việc làm từ thiện để hỗ trợ người dân hồi hương tránh dịch ở chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2. Đặc biệt trong số đó có 1 thùng cát tông đựng rất nhiều phong bì bên trong, kèm dòng chữ: "Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận một phong bì 500K (500.000 đồng - PV)". Chủ nhân của thùng cát tông này là chị Đinh Thu Hiền (47 tuổi, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh).

Doanh nghiệp SG xin gỡ khó khăn '3 tại chỗ'. Chi phí quá cao: Để đáp ứng yêu cầu “3 tại chỗ” nhiều doanh nghiệp phải cơi nới, tận dụng tối đa các diện tích để người lao động có thể ở lại vừa sản xuất, vừa cách ly tại chỗ. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần, mô hình này phát sinh các vấn đề về điều kiện an toàn, vệ sinh và tâm lý bất ổn trong người lao động. Một số doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" không có đủ lao động. Hơn nữa, chi phí duy trì “3 tại chỗ” quá cao, doanh nghiệp vừa phải trang bị cơ sở vật chất sinh hoạt, vừa phải lo ăn uống và xét nghiệm Covid-19 định kỳ cho người lao động.

Bệnh viện Hà Nội "4 tại chỗ' - Hà Nội yêu cầu các bệnh viện thực hiện '4 tại chỗ'. Ngày 1-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. TP Hà Nội yêu cầu các cán bộ, nhân viên bệnh viện trên địa bàn thực hiện 4 tại chỗ: Làm việc - ăn uống - sinh hoạt, nghỉ ngơi - điều trị tại chỗ. Tổ chức làm việc luân phiên 7-14 ngày tại bệnh viện mới đổi ca.



Về quê gặp tai nạn xe. Hôm 31/7/2021, anh Lầu Bá Giờ, 29 tuổi, lái xe máy, chở vợ và 2 con nhỏ từ Bình Dương về quê Nghệ An tránh dịch, ngang qua huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk thì bị tai nạn xe giữa xe máy của anh và xe đầu kéo. Anh Lầu Bá Giờ chết, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu là chị Dềnh Y Xì, 29 tuổi, là vợ anh Giờ cùng hai con nhỏ. Anh Lầu Bá Giờ nguyên trú xã Mường Luống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Nhà máy Bà Rịa Vũng Tàu "3 tại chỗ." Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các KCN thực hiện nghiêm quy định '3 tại chỗ'. Hiện nay, tại 13 khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 272 doanh nghiệp với gần 25.500 lao động tổ chức thực hiện được '3 tại chỗ' và 103 doanh nghiệp đưa đón tập trung hơn 10.600 lao động.



Đắk Lắk, Gia Lai: Dừng tiếp nhận công dân về từ TP.SG... Đắk Lắk và Gia Lai đã ban hành các công văn về việc tạm dừng đón, tiếp nhận công dân tự ý về từ vùng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ngày 1-8, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn về việc tạm dừng việc đưa người về từ vùng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 22/7/2021 cho đến khi hết giãn cách (trừ người được chính quyền cho phép).

--- Nợ tiền thuê nhà, sẽ bị trục xuất, rồi sẽ có thêm hàng trăm ngàn người phải dọn ra khỏi căn nhà mình đang thuê. Đó là lời báo động khi lệnh cấm trục xuất những người nợ tiền thuê nhà trong đại dịch coronavirus sẽ hết hạn vào thứ Bảy.

Quận Cam cũng không ngoại lệ. Tính đến đầu tháng 7/2021, ước tính có khoảng 64.527 (14,6%) hộ gia đình đang thuê nhà đã chậm trả tiền thuê nhà, theo một phân tích mới của Surgo Ventures, một tổ chức phi lợi nhuận. Phân tích mới cho thấy hơn 6 triệu hộ gia đình trên toàn quốc đang nợ tiền thuê nhà, nợ tổng cộng 23 tỷ đô la.

Theo ước tính của Surgo Venture, các hộ gia đình nợ tiền thuê nhà ở Quận Cam nợ gần 400 triệu đôla (chính xác là nợ 399.439.196 đô) tiền thuê nhà, tính mức trung bình là nợ 6.382 đô la mỗi hộ. California và Quận Cam gần như tương đương về tỷ lệ phần trăm người thuê nhà nợ tiền thuê nhà. Khoảng 15 phần trăm người thuê nhà ở California đang nợ tiền thuê.

--- Nếu bạn là cư dân California, khi bạn mua nhà lần đầu, nơi nào có lợi nhất và nơi nào bất lợi nhất? Nghiên cứu của WalletHub đã so sánh 300 thành phố với quy mô khác nhau trên khắp nước Mỹ và đánh giá theo 22 chỉ số, bao gồm sức hấp dẫn của thị trường, khả năng chi trả và chất lượng cuộc sống. Dữ liệu từ các thành phố này bao gồm chi phí sinh hoạt, thuế bất động sản cho đến tỷ lệ tội phạm về bất động sản.

Bản báo cáo mới từ WalletHub cho thấy các nơi khó thể mua nhà, nghĩa là bất lợi khi mua nhà lần đầu là (số thứ tự càng lớn, càng bất lợi cho người mua nhà lần đầu): Berkeley (thứ 300), rồi Oakland (299), San Francisco (298), Santa Monica (297), Los Angeles (296).

Các thành phố đông cư dân gốc Việt được đánh giá theo thuận lợi cho người mua nhà lần đầu là (số thứ tự càng nhỏ, là thứ tự càng dễ mua nhà lần đầu): Fullerton (250), Santa Ana (259), Anaheim (261), Stockton (263), Garden Grove (265), Huntington Beach (266), San Diego (267), Costa Mesa (275), San Jose (276), Westminster (281).

---Dân Biểu Gerry Connolly (Dân Chủ-Va.) chỉ trích cựu Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeffrey Rosen vì thái độ của ông ta trong phiên điều trần của ủy ban điều tra. Theo MSNBC, DB Connolly bày tỏ bất mãn về việc Rosen từ chối trả lời các câu hỏi trực tiếp trong phiên điều trần.

Nói với Nicolle Wallace của MSNBC về buổi điều trần của Rosen, DB Connolly chỉ trích Rosen vì liên hệ với Trump trong bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Theo DB Connolly, Rosen "núp phía sau lý do phải giữ gìn bí mật đối thoại để tự vệ và bảo vệ Trump."

Lời chỉ trích của DB Connolly đối với Rosen đưa ra khi bản chép tay về cú điện thoại của Trump tới Rosen đưa ra ánh sáng. Vào thứ Năm 29/7/2021, các bản chép tay về cú điện thoại cũng đã được tiết lộ. Theo USA Today, Trump đã gọi điện thoại cho quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen cuối tháng 12/2020. Trong đó, Trump yêu cầu Bộ Tư Pháp, "Chỉ cần nói rằng cuộc bầu cử là hỏng bét, rồi để lại phần còn lại cho tôi và các Dân biểu Cộng Hòa xào nấu." ("Just say that the election was corrupt + leave the rest to me and the R. Congressmen.)

--- Cựu Tổng thống Trump hôm Thứ Bảy đã thanh minh thanh nga về những cú điện thoại trong tháng 12/2020 nhằm áp lực Bộ Tư Pháp điều tra để lật ngược kết quả bầu cử 2020. Nội dung các cuộc điện thoại Trump gọi ngày 27/12/2020 cho cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen, Richard Donoghue (phụ tá của Rosen) được ghi chép lên giấy bởi Donoghue làm hồ sơ lưu, và được Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện công bố hôm Thứ Sáu.

Bản ghi chép cho thấy Trump yêu cầu các quan chức hãy tuyên bố có gian lận bầu cử mà không có bằng chứng, rằng cứ nói cuộc bầu cử là "hỏng bét" rồi phần còn lại thì Trump và các Dân Biểu Cộng Hòa sẽ xào nấu sau. Trump hôm Thứ Bảy thanh minh thanh nga rằng Trump chỉ muốn điều tra về "gian lận bầu cử" và muốn "kết quả bầu cử" phải chính xác, minh bạch vì dân Mỹ muốn như thế.Donoghue đã nói với Trump và ghi vào bản ghi chép rằng đã có "hàng chục cuộc điều tra, hàng trăm cuộc phỏng vấn" được thực hiện bởi Bộ Tư Pháp và đã không tìm thấy bằng chứng nào về cái gọi là gian lận cử tri trên diện rộng.--- Một cựu giám mục Công giáo La Mã tại Giáo phận Albany nhìn nhận đã che đậy việc lạm dụng tình dục của các linh mục trong nhiều thập niên. Cựu Giám mục Howard J. Hubbard đã điều hành giáo phận chính tại thủ phủ tiểu bang New York trong 37 năm từ 1977 đến 2014, và mới đây đã trả lời một loạt câu hỏi của báo The Times Union về các hồ sơ lạm dụng tình dục.Cựu Giám Mục Hubbard cho biết trong một tuyên bố thông qua luật sư: "Khi nhận được một cáo buộc về hành vi sai trái tình dục chống lại một linh mục vào những năm 1970s và 1980s, thông lệ phổ biến ở giáo phận Albany và các nơi khác là tạm thời loại bỏ linh mục đó khỏi chức vụ và gửi ông ta đi tư vấn và điều trị. Chỉ khi một bác sĩ tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần được cấp phép xác định rằng linh mục đó có khả năng trở lại thánh chức mục vụ mà không tái phạm, chúng tôi mới xem xét đưa linh mục trở lại thánh chức.”Báo này nói giáo phận không liên hệ gì tới các tuyên bố của cựu Giám mục Hubbard, người nhìn nhận rằng, "Những lời khuyến cáo chuyên môn mà chúng tôi nhận được là có thiện ý nhưng lại sai lầm, và tôi rất mực ân hận đã nghe các lời khuyên đó [từ các bác sĩ tâm lý]." Bản thân Hubbard cũng bị cáo buộc trước tòa về lạm dụng tình dục một trẻ vị thành niên, cũng như che đậy các tu sĩ khác.--- Các nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm tẩy trắng cho cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 sẽ không thành công, theo nhận xét từ một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hôm thứ Bảy. Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-TX) nói rằng nỗ lực Cộng Hòa muốn viết lại lịch sử ngày 6/1/2021 sẽ thất bại vì dân Mỹ đã nhìn thấy bạo loạn này trên màn ảnh truyền hình.Hai phóng viên Lisa Lerer và Nicholas Fandos viết trên tờ New York Times rằng: "Trong những giờ và ngày sau bạo loạn 6/1/2021 tấn công vào Điện Capitol, các dân cử Đảng Cộng Hòa bối rối khi biết chính xác thủ phạm là Donald J. Trump. Một số đồng minh trung thành bắt đầu quay lưng lại với Trump."Nhưng rồi gió đổi chiều, sau khi gần 200 dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu để xóa tội cho Trump trong thủ tục luận tội lần thứ hai, các thành phần bảo thủ của Cộng Hòa đã bắt đầu viết lại lịch sử, mô tả cuộc bạo động ở Capitol là một cuộc biểu tình ôn hòa và đầy yêu thương. Thậm chí, có dân biểu Cộng Hòa đã ca ngợi bọn bạo loạn là các tù nhân chính trị yêu nước và rằng Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi phải chịu trách nhiệm về vụ bạo lực. Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-TX) nói Cộng Hòa không tẩy trắng lịch sử được, vì dân Mỹ đã thấy ở trên TV cả rồi.--- Thuốc an thần opioid tai hại là gây nghiện, và do vậy đã dẫn tới việc sử dụng quá liều. Thế là phải đi cấp cứu. Nhập viện vì cấp cứu do dùng quá liều opioid đã tăng gần một phần ba trong thời gian đại dịch COVID-19 năm ngoái. Đó là nhận xét quan trọng trong một phân tích dữ liệu mới từ 25 khoa cấp cứu ở Alabama, Colorado, Connecticut, North Carolina, Massachusetts và Rhode Island.

Tác giả bản nghiên cứu là Molly Jeffery cho biết thời đại dịch và phong tỏa vì COVID-19 đã làm cho tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn do làm tăng nguy cơ lạm dụng và tái nghiện opioid trong khi người dùng thuốc bị tách khỏi sự hỗ trợ xã hội. Jeffery là một nhà nghiên cứu tại Mayo Clinic ở Rochester, Minn. Nghiên cứu cho thấy số lượt nhập viện cấp cứu vì dùng quá liều thuốc opioid đã tăng 28,5% trong năm ngoái, so với năm 2018 và 2019. Con số dữ kiện thô trong nghiên cứu này là 3.486 trong năm 2020; là 3.285 trong năm 2019; và 3.020 trong năm 2018.

--- HỎI 1: Các huy chương Thế Vận Tokyo được làm từ tái chế điện thoại cũ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Sự kiện này lần đầu tiên trong Thế Vận. Các huy chương vàng, bạc và đồng được trao cho các vận động viên tại Thế vận hội Tokyo 2020 được làm từ điện thoại thông minh tái chế và từ các thiết bị điện tử khác nhau được tái chế từ khắp Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, huy chương Olympic và Paralympic (Thế Vận cho Người Khuyết Tật) được tạo ra bằng kim loại tái chế. “Khoảng 5.000 huy chương đã được sản xuất từ các thiết bị điện tử nhỏ do người dân trên khắp Nhật Bản đóng góp,” Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo viết như thế. “Chúng tôi hy vọng rằng dự án tái chế thiết bị điện tử tiêu dùng nhỏ và những nỗ lực của chúng tôi là nhằm đóng góp vào một xã hội bền vững, thân thiện với môi trường, và sẽ trở thành di sản của Thế vận hội Tokyo 2020.” Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/tokyo-medals-recycled-phones/

--- HỎI 2: Anh Trần Huỳnh Duy Thức đang thập tử, nhất sinh?

ĐÁP 2: Đúng vậy, theo báo động từ Báo Tiếng Dân.

Tình trạng nguy cấp của Trần Huỳnh Duy Thức

Báo Tiếng Dân -31/07/2021



ANH THỨC GỌI ĐIỆN VỀ NGÀY 30-07-2021

Sau một tháng rưỡi từ lần gọi về giữa tháng 6, anh Thức được điện thoại về nhà. Gia đình thật mừng và giải tỏa được căng thẳng khi nhận được cuộc điện thoại này vì đáng lẽ anh đã phải được gọi về từ lâu rồi.

Anh gọi về cho hai cô con gái của mình. Qua điện thoại, mặc dù anh không nói, nhưng vẫn nhận ra được sự mệt mỏi, ít sức lực, thở dốc qua giọng nói.

Sau khi hỏi thăm gia đình, anh Thức cho biết tình trạng của Anh.



TỪ MÉP CÕI CHẾT TRỞ VỀ

Anh Thức cho biết hiện giờ người anh toàn xương, không biết là bao nhiêu ký nữa. Cũng từ lâu rồi, anh từ chối khám sức khỏe, chỉ tự đo huyết áp thôi. Anh nói gần một tháng rưỡi trước [vào giữa tháng 6] anh cân được 55kg, giờ chắc dưới xa mức đó. Y tế trại kêu anh khám, nếu cần thì nhập viện nhưng anh đã không đồng ý, đưa anh nước truyền dịch, anh cũng không đồng ý.

Ngày 20/6, anh phải lết, không chống gậy đi được vì vùng thắt lưng yếu nên anh không đứng vững, cái lưng cứ bị ngả nghiêng.

Sáng 24/6, thắt lưng anh yếu tới mức đang nằm không thể nhấc lưng lên ngồi dậy được, anh phải xoay úp mặt xuống, dùng cả hai tay, hai chân nhấc cong người lên thì mới ngồi lên được.

Vào đêm 25/6, rạng 26/6, anh Thức thấy tường trần sụp đổ và người anh như bay lên lơ lửng, kéo theo những hơi sức cuối cùng khỏi cơ thể. Anh nói với các con: “Ba cầu nguyện để ra đi thanh thản và mê man tới 2h30 khuya thì ba tỉnh lại và biết mình vẫn còn sống”.

Vừa thoát qua cửa tử thì hai ngày sau đó, vào chiều 28/6, anh Thức lại bị ngã trong lúc anh vịnh tường, ráng đứng lên lấy đồ móc trên cao vì thắt lưng không giữ được, làm lưng ngã về phía sau, kéo cả người đổ xuống, may là không phải vì choáng mà ngã nên anh vẫn ý thức được mà lách cái đầu ra ngoài, do đó chỉ có vai, tay và lưng bên phải của anh bị cà vào tường làm trầy xước. Vì vách tường phòng giam gồ ghề và nhiều gai nhọn như rạp chiếu phim, anh miêu tả như vậy. Anh trong tình trạng cực kỳ xấu, tính mạng thì đếm từng ngày mà còn phải chịu cái nóng như đổ lửa.



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT CỦA ANH THỨC VÌ SỰ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT CỦA HỌ

Tới ngày 2/7 anh Thức không còn lết được nữa nên phải nhờ người cõng. Tới buổi chiều cùng ngày hôm đó thì phó giám thị Ngô Ký Trí gặp anh, khuyên anh ăn để giữ gìn tính mạng và nói là trại rất lo lắng và không muốn nhìn thấy tình trạng của anh xấu đi mỗi ngày như vậy và trại vẫn luôn luôn quan tâm sức khỏe chăm sóc cho anh, nhưng anh vẫn không ăn. Anh nói với hai con gái:

“BA KHẲNG ĐỊNH ĐÃ TUYÊN BỐ TUYỆT THỰC TRÍ MẠNG VÀ BA KHÔNG LẤY TÍNH MẠNG CỦA MÌNH RA ĐÙA. TỚI LÚC NÀY BA KHÔNG CÒN CHẤP NHẬN Ở TÙ VÔ LÝ NỮA, HOẶC GIẢI THOÁT HOẶC SIÊU THOÁT, BA ĐÃ SẴN SÀNG CHẾT ĐỂ BỪNG LÊN NHỮNG NGUỒN SÁNG MẠNH MẼ DẪN TỚI CÁCH MẠNG ÁNH SÁNG. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT NÀY VÌ SỰ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT CỦA HỌ. TRẠI GIAM SỐ 6 KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TRÁCH NHIỆM NÀY.”

Đến sáng 5/7 thì phó giám thị Thái Phong Thủy gặp anh Thức cũng khuyên anh và nói như phó giám thị Trí, anh cũng trả lời và nói như anh đã nói phó giám thị Trí. Hôm đó thì anh nói không ra hơi nữa. Anh nói với hai con: “Ba thấu hiểu cảm giác của những người sắp chết đói như thế nào, hẳn họ chỉ muốn Bề trên rước họ đi thật nhanh.”



TẠM HOÃN TUYỆT THỰC ĐẾN CHẾT ĐỂ CHỜ TRẢ LỜI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CỤC C10 – BỘ CÔNG AN.

Trưa 8/7, huyết áp của anh chỉ còn 65/35, anh suy nhược tới mức không còn uống được nước nữa. Anh nói uống nước trắng mà thấy đắng như là uống mật vậy. Buổi trưa hôm ấy khi anh đang nằm heo hắt thì trưởng phân trại Bùi Xuân Thắng vào buồng gặp anh nói cho anh biết là Trại đã báo cáo bằng văn bản tình trạng hiện giờ của anh lên cục C10 của Bộ Công An, nhờ cục này thông báo cho Tòa án nhân dân tối cao biết để trả lời các đơn của anh đã 3 năm rồi. Đồng thời vì anh Thức quá yếu, sức lực đã suy kiệt, không biết mất mạng lúc nào nên Trưởng trại Thắng đã mang sữa Ensure vào thuyết phục anh uống để duy trì mạng sống để chờ trả lời của Tòa án.

Thật là may mắn là anh Thức đã đồng ý với đề nghị đó và đã uống sữa và ăn một ít cháo của Trại nên vượt qua được tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Những ngày sau đó, anh có dùng cầm chừng một ít cháo rau của của bạn bè trong đó để duy trì mạng sống. Anh Thức vẫn tuyên bố, thông qua lời nhắn với con gái: “Ba vẫn chưa dừng phản đối Tòa án Nhân dân Tối cao và đòi tôn trọng Quyền Con Người đâu. Ba vẫn không nhận khẩu phần cơm hàng ngày, ba chỉ nhận tiếp sức từ cháo, rau của bạn bè ở đây thôi, để cầm cự sống mà chờ xem Tòa án nhân dân tối cao trả lời thế nào, chứ không phải ăn để phục hồi nên ba cũng không mua đồ ăn từ căn tin, nhà cũng đừng gửi sữa, đồ ăn, thuốc bổ hay tiền gì hết”.

Anh còn dặn ở nhà cũng đừng gửi sữa, đồ ăn, thuốc bổ hay tiền gì hết.

Từ hôm đó tới hôm nay (30/7) anh Thức có thể đi lại chậm chậm được nhờ vịn vào người khác, chưa có bị liệt. Anh cười nói với các con: “Vẫn ốm trơ xương, dù có đỡ hơn, giọng nói ba thì có hơi lại rồi.”



THÔNG ĐIỆP ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, YÊU CẦU TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP VÀ ANH THỨC SẴN SÀNG CHẾT ĐỂ ĐỔI LẤY SỰ KHAI SÁNG CHO DÂN TỘC, ĐỔI LẤY QUYỀN CHO NGƯỜI DÂN.

Trước sự chứng kiến của cán bộ quản giáo Trại giam và qua điện thoại cho con gái của mình, anh Thức tuyên bố: “MỘT THỜI GIAN NỮA NẾU TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO KHÔNG TRẢ LỜI ĐÚNG PHÁP LUẬT THÌ BA SẼ BƯỚC VÀO ĐỢT QUYẾT LIỆT, BA ĐÃ SẴN SÀNG ĐỔI SINH MẠNG CỦA MÌNH ĐỂ LẤY SỰ KHAI SÁNG CHO DÂN TỘC, LẤY QUYỀN CHO NGƯỜI DÂN.”

Như vậy, một thời gian ngắn nữa, nếu Tòa án tối cao không tôn trọng luật pháp, cứ giữ im lặng, không trả lời đơn thư của anh Thức đúng theo luật thì anh sẽ không tiếp tục duy trì cầm chừng sự sống nữa mà sẵn sàng chết cho sự tự do của mình và cho sự tư do của dân tộc Việt Nam.



CĂN DẶN CUỐI KHI CÓ BẤT TRẮC VỚI ANH

Anh Thức đã sẵn sàng cho cái chết nếu dân tộc Việt Nam không có công lý, pháp luật không được thượng tôn, Quyền con người không được tôn trọng. Qua điện thoại, giọng anh vẫn bình thản khi nói lời trăn trối với các con: “Những ngày nguy kịch nhất ba đã viết lời trăn trối ở thư 139 và DA39, có những điểm quan trọng sau: thiêu ba, rải tro từ đất Thủ Thiêm xuống sông Sài Gòn và hướng nhìn lên cột cờ Thủ Ngữ, gửi cho ba những ánh mắt hy vọng; khi nào có thể thì hai đứa đặt một tượng bán thân nhỏ trong một khu vườn nhỏ cho ba, trước tượng đặt một bó lụa nhỏ màu xanh da trời; trong các đồ ba gửi về có 4 tập thơ “Thương ơi là thương”, tập 2 đến tập 5 đã hoàn chỉnh, cố gắng phát hành cho tốt.”

Anh nói tiếp với các con: “Lúc nguy kịch ba xin điện thoại cấp bách mà không được, nên đừng chờ điện thoại cấp bách nữa, nếu có mệnh hệ gì thì trại có trách nhiệm thông báo chính thức, không cần điện thoại hỏi trại tình trạng của ba, chỉ cần đòi trại đảm bảo điện thoại nếu thấy trễ mà thôi.”

Trước khi hết giờ anh dặn dò hai con gái: “Phải đăng cho biết ngay tình trạng tuyệt thực trở về từ mép cõi chết của ba, thông báo đến những nơi cần thiết, những gì ba nói và chính xác cả nội dung lẫn thời gian.”





***





Nghe từng lời anh nói mà mọi người trong gia đình nhói đau trong lòng và khóc nghẹn, vừa buồn vừa uất ức.

Gia đình chúng tôi, cha, vợ, con, chị, em, các cháu của Trần Huỳnh Duy Thức đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hãy có trách nhiệm giải quyết và trả lời đơn đề nghị miễn phạt còn lại của Trần Huỳnh Duy Thức đã được gửi nhiều lần từ trại giam suốt 3 năm qua. Sự im lặng không có trách nhiệm như vừa qua sẽ có thể gây ra cái chết của Trần Huỳnh Duy Thức như anh đã tuyên bố một cách chắc chắn.

Lần này nếu anh Thức tiếp tục tuyệt thực (sau lần tuyệt thực trước là 162 ngày) thì chắc chắn anh sẽ không thể sống nổi. Và sự im lặng của Tòa án tối cao sẽ là tội ác.

Gia đình cũng mong nhận được sự thương yêu, đồng cảm, đồng hành của tất cả mọi người để tiếp sức cho anh Thức vượt gian nan, khổ nạn này. (Bình Luận từ Facebook) Chi tiết:

Link: https://baotiengdan.com/2021/07/31/tinh-trang-nguy-cap-cua-tran-huynh-duy-thuc/

