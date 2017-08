2 DB Đức Đòi CSVN Trả Tự Do Cho Ông Nguyễn Bắc Truyền

Sau đây là thông cáo báo chí của 2 Dân Biểu Đức do VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền dịch.Thông cáo báo chíNgày 03 tháng 8 năm 2017Việt Nam:Phải trả tự do tức khắc cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc TruyểnHai dân biểu thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Nhân đạo tại Quốc hội Liên bang Đức, ông Martin Patzelt (CDU) và ông Philipp Lengsfeld (CDU)*, kêu gọi trả tự do tức khắc cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển vừa bị bắt giữ độc đoán ở Việt Nam.Chúng tôi rất bàng hoàng khi hay tin nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyền vừa bắt giam một cách độc đoán vào ngày 30/07/2017 tại Việt Nam. Chúng tôi có hân hạnh trực tiếp gặp mặt ông Truyển trong chuyến viếng thăm Việt Nam của chúng tôi hồi tháng Sáu vừa qua.Vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của chúng tôi là hình ảnh của một người bảo vệ nhân quyền tích cực dấn thân cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Ông Truyển hiện đang làm cố vấn pháp lý tại Dòng Chúa Cứu Thế. Ông đã từng bị bắt vào năm 2006 vì bị kết tội "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam" và bị kết án ba năm rưỡi tù giam cùng hai năm quản chế tại gia.Vì cho tới nay nhà chức trách Việt Nam đã không đưa lệnh bắt giam cho người vợ ông nên không ai rõ ông Truyển bị buộc tội gì và hiện đang ở đâu.Dân biểu Martin Patzelt khẳng định: "Chúng tôi không hề nhận ra bất cứ điều gì cho thấy ông Truyển đang thách thức quyền lực và pháp luật nhà nước. Ngược lại, ông luôn chú trọng đến việc phải tuân thủ các quyền được ghi trong Hiến pháp và tối ưu hóa đời sống xã hội trong lợi ích của quốc gia Việt Nam."Dân biểu Philipp Lengsfeld tuyên bố: "Chúng tôi rất thất vọng và tức giận về hành vi này của nhà chức trách Việt Nam. Trong chuyến thăm của chúng tôi, một số quan chức chính phủ đã tỏ dấu hiệu sẵn sàng đối thoại. Do đó chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc và luật lệ của nhà nước pháp trị."Cả hai dân biểu Quốc hội Liên bang Đức đòi hỏi tự do tức khắc cho ông Truyển, cũng như cho ba người bảo vệ nhân quyền khác là ông Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội và ông Trương Minh Đức cùng bị bắt vào ngày 30 tháng 7 vừa qua.(Bản dịch của VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền)* Chú thích của người dịch: CDU là tên viết tắt của đảng Dân chủ Cơ đốc ĐứcBản thông báo tiếng Đức, phiên bản điện tử, có thể tìm thấy tại:http://www.martin-patzelt.de/lokal_1_4_39_Vietnam-Menschenrechtler-Nguyen-Bac-Truyen-sofort-freilassen.html