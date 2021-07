Thế Vận: đội bóng đá nữ Hoa Kỳ thắng Hòa Lan 4-2 nhờ đá luân lưu, vô bán kết, tuần sau sẽ đụng Canada - SG chết dịch trên 4 hàng số, tăng tới 4.206 điểm phong tỏa, lập danh sách 62.000 shippers ưu tiên chích ngừa. Từ thiện: ATM bình oxy. Kiều bào từ Nhật tặng SG 42.000 khẩu trang N95. - Thế Vận: cô Suni Lee, người Mỹ gốc Hmong-Lào, thắng huy chương vàng cá nhân môn thể dục dụng cụ

Thế Vận hôm Thứ Sáu 30/7/2021: đội bóng đá nữ Hoa Kỳ thắng Hòa Lan 4-2 nhờ đá luân lưu, vô bán kết, tuần sau sẽ đụng Canada

- SG chết dịch trên 4 hàng số, tăng tới 4.206 điểm phong tỏa, lập danh sách 62.000 shippers ưu tiên chích ngừa. Từ thiện: ATM bình oxy. Kiều bào từ Nhật tặng SG 42.000 khẩu trang N95.

- Thế Vận: cô Suni Lee, người Mỹ gốc Hmong-Lào, thắng huy chương vàng cá nhân môn thể dục dụng cụ

- 3 DB Cộng Hòa Gaetz, Greene, Gohmert thăm tù bạo loạn, bị từ chối, liền tố nhà tù Mỹ là nhà tù CS

- Thống Đốc Arkansas: lây dịch thần tốc, y tế khẩn cấp, nhưng vẫn mở kinh tế, khỏi cần khẩu trang

- GS Luật ở Harvard nhắc: Bannon đã nói biết trước bạo loạn 6/1/2021, là Trump cũng biết trước

- 70% cử tri California: bầu cử đặc biệt để hỏi về truất phế Thống Đốc Gavin Newsom chỉ phí tiền

- tới thủ đô dự bạo loạn, về Quận Cam trốn, bị bạn nhà thờ tố ra FBI, 1 người tham dự bạo loạn bị bắt

- Trump hứa tặng liên bang tiền lương Tổng Thống, nhưng 6 tháng cuối ở Bạch Ốc là im luôn

- cựu Trưởng Phòng Báo Chí cho TNS Ted Cruz: tiếc là Trump khi ở Bạch Ốc đã không quảng bá vaccine

- TQT bệnh viện Memorial Regional Health ở Colorado: rất mắc cỡ vì có Dân Biểu Boebert đại diện

- Biden: 4 triệu công chức và nhân viên hợp đồng liên bang phải chích ngừa, nếu không sẽ xét nghiệm hoài

- Biden kêu gọi các tiểu bang và thành phố hãy tặng 100$/người cho mỗi người chíu đi chích ngừa

- 3 hãng xe lớn hứa giúp Biden trong lời cam kết đạt 40% thương vụ xe hơi điện vào năm 2030

- Portland: cụ bà Duc Phan tròn 100 tuổi, bí quyết trường thọ là không bận tâm gì

- Tennessee: Chieu Tran, chủ tiệm nail, bị bắt, bị truy tố ra tòa vì trốn thuế $542,000

- HỎI 1: Biden nói: "Khi Terry McAuliffe làm Thống Đốc, thất nghiệp ở Virginia giảm tại tất cả các quận, kể cả miền quê Virginia, gần 50%". ĐÁP 1: Hầu hết là đúng.

- HỎI 2: Hãy thương bước chân viễn xứ… ĐÁP 2: Đó là lời kêu gọi mùa dịch của nhà văn Nguyễn Tiến Tường trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-30/7/2021) --- Theo bản tin của phóng viên David Fahrenthold trên tờ Washington Post, người theo dõi tình hình tài chánh của Donald Trump từ khi Trump thắng cử Tổng Thống 2016, lời Trump hứa tặng tiền lương không có dấu hiệu được giữ gìn trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ.

Trump đã hứa là không nhận 1 xu từ tiền lương Tổng Thống $400,000/năm. Tuy nhiên, văn phòng của Trump không nói gì về tiền lương nửa năm cuối, khoản tiền $220,000 lương 6 tháng cuối năm 2020 và 20 ngày đầu tiên của năm 2021.

Báo Washington Post nói đã hỏi tất cả các cơ quan liên bang lớn, và không dò ra Trump đã gửi tặng cơ quan liên bang nào kể từ tháng 7/2020. Lần cuối Trump trao tặng là ngày 23/7/2020, theo hồ sơ liên bang, lúc đó tặng cho Sở Công Viên (Park Service), rồi bặt dấu luôn. Báo này cũng hỏi cựu và đương nhiệm phát ngôn nhân của Trump, thì được Jason Miller (đương nhiệm phát ngôn nhân) trả lời hôm 10/6/2021 là sẽ trả lời sau, nhưng rồi sau đó im lặng và rồi rời chức vụ này. Liz Harrington thay Miller vào chức phát ngôn viên, trả lời ngày 21/7/2021 là sẽ phúc đáp sau, nhưng rồi im luôn tới giờ.

---- Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu 30/7/2021 đã thắng đội tuyển nữ Hòa Lan trong trận tứ kết Thế Vận Tokyo nhờ các quả đá luân lưu, sau khi hai đội thủ huề 2-2 bất kể đá thêm giờ. Như thế, đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ sẽ vào đá tiếp, gặp đối thủ là đội nữ Canada vào ngày 2/8/2021 trong vòng bán kết.



Đội nữ Mỹ thắng đội Hòa Lan nơi các quả luân lưu tỷ số 4-2. Thủ môn đội Mỹ là cô Alyssa Naeher đã cứu 2 quả tuyệt vời: chận được cú sút của Vivianna Miedema trong quả đầu tiên, và của Aniek Nouwen nơi quả thứ tư. Trong khi đó, 4 nữ cầu thủ đội bómng Mỹ đem tỷ số đá luân lưu 4-2 cho đội Mỹ là: Rose Lavelle, Alex Morgan, Christen Press và Megan Rapinoe.

Trận bóng đá nữ Mỹ-Hòa Lan căng thẳng khi hết giờ thường lệ giữ tỷ số 2-2, rồi đá thêm 30 phút vẫn ở tỷ số 2-2. Đó là lý do phải đá luân lưu để loại một đội ra, cho đội thắng các quả này vào vòng bán kết. Nếu bàn tay thủ môn Alyssa Naeher không chận được 2 cú đá của đội Hòa Lan thì sẽ nhức nhối.

--- Thế Vận hôm Thứ Năm 29/7/2021: cô Suni Lee trong đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thắng huy chương vàng cá nhân môn thể dục dụng cụ toàn diện (individual all-around gymnastics), giữ được vinh dự này cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ bất kể rằng nhà vô địch của đội là cô Simone Biles phải vắng mặt.

Cô Suni Lee là ngưỡi Mỹ gốc Hmong từ Lào quốc, trong gia đình tỵ nạn từ Lào vào Mỹ sau năm 1975. Điểm cuối cùng của cô Lee là 57.44, thắng huy chương vàng. Huy chương bạc về cô Rebeca Andrade của đội Brazil, được 57.298 điểm. Nữ lực sĩ Nga Angelina Melnikova được huy chương đồng.



Cô Suni Lee, 18 tuổi, cư dân Minnesota, là người Mỹ gốc Hmong đầu tiên tham dự Thế Vện, và bây giờ cũng là phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên thắng huy chương vàng trong cuộc thi thể dục dụng cụ vòng toàn diện (all-around). Thân phụ cô nói trên NBC hôm Thứ Năm rằng ông và vợ, và toàn bộ cộng đồng Hmong xem TV và nín thở khi cô tranh tài.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. -Trong ngày 30/7 ghi nhận 8.649 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 8.622 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4282), Bình Dương (1920), Long An (469), Đồng Nai (360), Tiền Giang (242), Khánh Hòa (217), Cần Thơ (174), Đồng Tháp (157), Hà Nội (144), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Bến Tre (97); Tây Ninh (88), Đà Nẵng (65), Phú Yên (40), Trà Vinh (36), Hậu Giang (28), Bình Định (17), Kiên Giang (17), Bình Thuận (17), An Giang (16), Vĩnh Long (15), Quảng Nam (13), Bình Phước (12), Ninh Thuận (11), Vĩnh Phúc (9), Đắk Lắk (8 ), Hà Tĩnh (7), Gia Lai (6), Quảng Ngãi (6), Đắk Nông (4), Thái Nguyên (3), Lạng Sơn (2), Hòa Bình (2), Nam Định (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1), Bắc Ninh (1) trong đó có 1.702 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 30/7, Việt Nam có 137.062 ca mắc trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 134.827 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 133.257 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG chết dịch trên 4 hàng số. Số ca mắc mới và bệnh nặng tiếp tục tăng cao, trên địa bàn TPHCM đã có 1.057 người tử vong vì dịch COVID-19. Ngành y tế đang nỗ lực tăng cường hệ thống bệnh viện tiếp nhận, điều trị để giảm đến mức thấp nhất số ca tử vong. Tính đến sáng 30/7, trên địa bàn thành phố đã có 85.288 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 36.378 bệnh nhân dương tính, trong đó có 847 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 1.057 bệnh nhân tử vong sau khi mắc COVID-19.

SG thêm 608 điểm phong tỏa Covid-19, lên tới 4.206 điểm. Sở Y tế TP HCM vừa có hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc Covid-19. Chiều 30-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay cập nhật đến thời điểm này, TP HCM có tổng cộng 4.206 địa điểm phong tỏa trên địa bàn. Cập nhật chỉ trong 3 ngày qua, TP HCM tăng thêm 608 điểm phong tỏa, từ 3.598 điểm lên 4.206 điểm.

SG lập danh sách 62.000 shippers ưu tiên chích ngừa. Theo danh sách đăng kí tiêm vaccine của 16 doanh nghiệp có hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, có tổng 61.850 nhân viên giao hàng. Sở Công Thương TP.HCM vừa có công văn gửi Sở Y Tế, UBND TP Thủ Đức, các quận huyện về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người giao nhận hàng hóa trong điều kiện trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

Từ thiện: ATM bình oxy. ‘Cha đẻ’ ATM gạo cấp tốc lập ATM oxy, tiếp tế người bệnh nguy cấp trong đêm. Lúc 22 giờ đêm 29.7, khi dự án còn chưa triển khai thì ATM bình oxy nhận được thông tin khẩn cầu của một bệnh nhân Covid-19 cần gấp. Còn lúng túng, nhưng không chần chừ, họ đã vận chuyển bình oxy đến người bệnh trong đêm. “Tôi cần bình oxy cho ba tôi thở. Làm ơn giúp với vì bình oxy ở nhà gần hết, ba tôi khó giữ được tính mạng khi không có bình oxy để cầm cự trong đêm nay”, một nam thanh niên ở quận 10 đăng thông tin cầu cứu trong đêm. Nhận được thông tin, hơn 22 giờ, nhóm của anh Hoàng Tuấn Anh (35 tuổi, Q.Tân Phú, TP.HCM) người được biết đến là “cha đẻ” của ATM gạo trước đó đã liên lạc và tiếp tế cho trường hợp này, ngay cả khi cả nhóm chưa sẵn sàng triển khai dự án. “Mỗi bình oxy có thể cứu thêm được vài chục bệnh nhân khi bệnh viện quá tải, nhiều F0 ở nhà gặp khó khăn vì thiếu bình oxy. Tôi chỉ mong muốn hỗ trợ mọi người một tay trong đại dịch”, anh Hoàng Tuấn Anh nói. Đó là lý do anh triển khai ATM bình oxy cấp tốc trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng ở TP.HCM và nhu cầu sử dụng bình oxy cao hơn bao giờ hết.

Kiều bào từ Nhật giúp. Ngày 30/7, 42.000 khẩu trang y tế N95 và kit test nhanh COVID-19 của kiều bào Nhật Bản trao tặng đã được gửi tới các đơn vị ở TP.HCM để hỗ trợ chống dịch. Chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi bà con kiều bào ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Bình Dương lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 8.000 giường. Tỉnh Bình Dương vừa quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 với quy mô 3.000 giường và bệnh viện số 4 với quy mô từ 3.000 - 5.000 giường. Ngày 30/7, Sở Y tế Bình Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân COVID-19, quy mô 3.000 giường, đặt tại trường Đại học Việt Đức, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát và Bệnh viện dã chiến số 4, đặt tại Công ty Hoàng Hùng, huyện Bàu Bàng với quy mô từ 3.000 - 5.000 giường bệnh.

Hà Nội xây gấp Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai. Một Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 - 700 giường đang được thần tốc xây dựng trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai theo chỉ đạo của Bộ y tế và thành phố Hà Nội.

Nghệ An cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với huyện có 280.000 dân. Từ 0h ngày 31/7, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) với gần 280.000 dân được áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh thiết lập vùng cách ly xã hội trên phạm vi toàn huyện Quỳnh Lưu với 33 đơn vị hành chính, gần 280.000 người, từ 0h ngày 31/7 đến khi có thông báo mới.

Bà Rịa - Vũng Tàu trưng dụng thêm 4 khách sạn phục vụ cách ly có trả phí. gồm: Khách sạn P&T (phường 2), The Coast (phường 2), Ibis Styles (phường Thắng Tam) và Sammy (phường Thắng Tam). Trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 6 khách sạn đã phục vụ khách cách ly có trả phí thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ và TP Vũng Tàu. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 10 khách sạn phục vụ người cách ly tập trung có trả phí với tổng số 856 phòng, sức chứa 1.441 người.

Bắc Ninh: Triển khai '3 cùng' tại khu công nghiệp, yêu cầu các công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sắp xếp chỗ ở cho công nhân theo hướng “ăn cùng, ở cùng, làm cùng”. Các địa phương thành lập các “Tổ hỗ trợ công nhân” để sắp xếp nơi ở cho công nhân của các công ty trong cùng 01 nhà trọ/khu trọ/khu vực có nhiều nhà trọ gần nhau. Bắt đầu từ 00h ngày 02/8, yêu cầu ở lao động ở lại Bắc Ninh làm việc không di chuyển sang địa phương khác.

--- Bay xa ngàn dặm theo lời kêu gọi bạo loạn của Trump, và khi về lại Quận Cam trốn thì lại bị lộ vì bị bạn trong nhà thờ mật báo cho FBI. Thêm một người ủng hộ Trump cuồng nhiệt ở Quận Cam bị bắt: Glenn Allen Brooks, cư dân thị trấn Huntington Beach, California, bị truyt ố vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

Hồ sơ FBI cho biết là vào khoảng ngày 30/1/2021, FBI được mật báo qua đường điện tử từ Nhân Chứng #1, kể rằng một người chung trong nhóm cầu nguyện ở nhà thờ tên là Glenn Brooks khoe là đã tham dự bạo loạn 6/1/2021, chính Brooks cũng gửi cho nhóm cầu nguyện này vài tấm hình có Brooks hiện diện trong tòa nhà Quốc Hội trong bạo loạn.

FBI đã phỏng vấn Nhân chứng #1, được cung cấp địa chỉ, số phone, email của Brooks, một hình của Brooks và 1 hình Brooks tự chụp trong nhà Quốc Hội. Thế là, thấy rõ là nhà thờ này không có chỗ cho đệ tử Trump.--- Ba Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz (Fla.), Majorie Taylor Greene (Ga.) và Louie Gohmert (Texas) hôm Thứ Năm chơi một màn trình diễn, hy vọng gây tiếng vang: 3 dân biểu này tới Ty Cải Huấn Thủ Đô, đòi thăm những người bạo loạn ngày 6/1/2021 đang bị giam ở đây.Truyền thông đi theo, vì biết sẽ có chuyện vui cho khán gỉa xem. Tuy nhiên, không có gì sôi nổi, vì các cai tù nói rằng nhóm 3 dân biểu này đột nhập bất hợp pháp, và "ngăn cản lối vào cổng tù," nên không cho 3 dân biểu bước vào thăm người bạo loạn.DB Gohmert nói với các phóng viên sau đó rằng một nữ giám đốc trại tù bước ra, nghe chuyện và rồi bà quay lưng về phía các dân biểu để bước vào, thế rồi một quan chức trại tù bướa ra trình bày rằng bà giám đốc không nói chuyện gì nữa, và rằng các dân biểu đã xâm nhập bất hợp pháp, cần phải quay trở ra. DB Gohmert nói với các phóng viên: "Chúng ta đang sống trong lãnh thổ độc tài, Mác xít nơi đây. Đó là cách mà người dân thế giới thứ 3 bị đối xử như thế."Một phát ngôn nhân của DB Greene trả lời báo The Hill rằng các quan chức nhà tù không giải thích vì sao từ chối, không cho các dân biểu vào. DB Gaetz phóng tweet ghi hình ông bị khóa cửa ngoài cổng trại tù, nói rằng 3 dân biểu tới đó chỉ để khảo sát về "cách đối xử với tù nhân bị bắt vì tham dự ngày 6/1/2021. Cửa đóng sập, và chúng tôi tới đó để hỏi, thế là họ khóa cửa không cho chúng tôi vào."--- Lây nhiễm COVID-19 tăng vọt ở tiểu bang Arkansas, vừa do biến chủng Delta lây nhanh thần tốc, vừa do tỷ lệ chích ngừa ở tiểu bang này rất thấp. Thống Đốc Cộng Hòa Asa Hutchinson hôm Thứ Năm báo động rằng tình hình y tế đối phó đã tới mức tình trạng khẩn cấp, nhưng ông nói là sẽ không có thêm biện pháp nghiêm trọng nào đưa ra.Hutchinson nói trong bài nói chuyện trên TV, tuyên bố tình hình y tế khẩn cấp, theo báo The Recount ghi lại, nhưng ông nói rõ sẽ không bắt buộc mang khẩu trang, sẽ không thảo luận về yêu cầu phòng dịch cho các công ty, "Chúng ta mở cửa rộng tại Arkansas. Chúng ta vẫn đang kinh doanh tại Arkansas… Chúng ta phải sống chung với hiểm họa vi khuẩn."Hutchinson, nguyên tốt nghiệp từ đại học siêu bảo thủ Bob Jones University thuộc hệ thống nhà thờ Tin Lành Phúc Âm ở South Carolina, nói ông sẽ triệu tập họp lưỡng việnt uần tới để sửa đổi một lệnh cấm toàn tiểu bang buộc mang khẩu trang thông qua hồi tháng 4/2021, và cho các học khu tự quyết định là có buộc học trò 12 tuổi trở xuống mang khẩu trang hay không, theo bản tin KAIT.--- Trong cuộc phỏng vấn trên CNN hôm Thứ Năm, người dẫn chương trình Gary Tuchman nói với Andy Daniels, Tổng quản trị bệnh viện Memorial Regional Health ở phía tây Colorado và là người tự nhận là "siêu bảo thủ" về tình hình Dân Biểu địa phương này là Lauren Boebert (Cộng Hòa-CO) liên tục chỉ trích nền y tế công cộng và khoa học.Daniels nói rằng những lời tuyên bố của DB Boebert về khẩu trang và thuốc chủng ngừa đã làm ông mắc cỡ cho Colorado, "Tôi rất mắc cỡ vì có bà này đại diện cho tôi." Daniels nói rằng khi DB Boebert muốn có lập trường về chính sách y tế, lẽ ra bà phải học một chút gì về chính sách y tế.DB Boebert đã chỉ trích Tổng Thống Joe Biden về đề nghị đưa thiện nguyện viênt ới từng nhà để mời gọi chích ngừa, và bà Boebert cũng gây sóng gió tuần này khi một nhân viên trong Hạ Viện trao bà 1 khẩu trang nơi sàn Quốc Hội thì bà Boebert ném khẩu trang đó trở lại.--- Laurence Tribe, Giáo sư Luật Hiến Pháp ở Harvard, nói hôm Thứ Năm rằng cần chú ý về llời cảnh báo của Steve Bannon rằng cuộc "tụ họp" ngày 6/1/2021 sẽ trở thành "hỏa ngục." Lời cảnh báo của Bannon mới được nhắc lại trong khi ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 bắt đầu họp tuần này.GS Tribe viết rằng nếu Bannon đã biết buổi hôm đó sẽ là "chiến tranh" và "tất cả địa ngục sẽ cùng mở cửa" thì có nghĩa là Tổng Thống Trump lúc đó biết rõ ngày hôm 6/1/2021 không phải là du lịch bình thường.Lúc đó, Bannon nói trong chương trình của ông ngày 5/1/2021, "Tất cả địa ngục sẽ cùng mở cửa vào ngày mai. Hãy hiểu rằng tất cả địa ngục sẽ mở cửa vào ngày mai. Mọi chuyện sẽ chuyển động. Sẽ rất nhanh chóng." Lúc đó là Bannon trả lời bình luận của Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-IA) rằng Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ chủ tọa buổi xác định phiếu cử tri đoàn. Trước đó trong ngày có bản tin nói Grassley sẽ là người chủ tọa và Pence sẽ vắng mặt ngày 6/1/2021. GS Tribe nói rằng vấn đề Trump biết gì về buổi biểu tình bạo loạn rất là địa ngục? Và tại sao DB Mo Brooks biết trước để mặc áo giáp?--- Tổng Thống Biden tìm cách nâng tỷ lệ chích ngừa bằng áp lực mới: hơn 2 triệu công chức liên bang và gần 2 triệu nhân viên hợp đồng liên bang sẽ phải chích ngừa, và nếu không thì sẽ phải xét nghiệm, mang khẩu trang và giữ giãn cách. Các công chức sẽ phải mang khẩu trang trong sở làm, giữ khoảng cách với người khác, và xét nghiệm ít nhất 1 lần/tuần.Cũng hôm Thứ Năm, Biden kêu gọi các tiểu bang và thành phố hãy trao tặng 100$/người cho mỗi người chíu đi chích ngừa. Bộ Ngân Khố nói Bộ đã sửa đổi quy định về tiền cứu nguy liên bang và muốn các chính quyền địa phương xài tiền cứu trợ này làm tiền thưởng chích ngừa.--- Ba hãng xe lớn Hoa Kỳ đồng ý tham dự với TT Biden trong lời cam kết đạt 40% thương vụ xe hơi điện vào năm 2030. Ba hãng xe này là Ford, General Motors và Stellantis (công ty này có tên cũ là Fiat Chrysler), đồng ý sản xuất xe hơi điện chiếm 40% tới 50% thương vụ xe mới của họ.Lý do phải sản xuất xe hơi điện vì dự kiến tiêu chuẩn số lượng dặm xa trên mỗi gallon xăng sẽ tăng, và khi tăng như thế sẽ bắt buộc chạy xe hơi điện. Dự kiến Sở Bảo Vệ Môi Trường và Bộ Giao Thông sẽ thông báo về tiêu chuẩn dặm đường cho xe hơi mới (mileage standards).Thời Tổng Thống Obama đã đưa kế hoạch tương tự nhưng rồi Tổng Thống Trump chận lại. Bây giờ thì Biden muốn giảm khói xe để cứu địa cầu.--- Alice Stewart, cựu Trưởng Phòng Báo Chí cho Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX), đã chỉ trích Trump đã không làm nhiều hơn để quảng bá về thuốc chích ngừa đang bào chế trong thời kỳ Trump còn ở Bạch Ốc. Stewart nói rằng cô hài lòng vì Tổng Thống Joe Biden có kể công của Trump trong nỗ lực giúp bào chế vaccine nhanh hơn.Alice Stewart nói rằng Trump đã bỏ lỡ cơ hội lớn khi còn giữ chức Tổng Thống, lẽ ra phải họp báo, chụp hình, ầm ĩ loa kèn về hiệu lực sẽ có của thuốc chích ngừa, lẽ ra phải lớn tiếng cảm ơn các bác sĩ, các nhà khoa học, và vân vân. Thay vào đó, tỷ lệ chích ngừa lại thấp nhất ở các tiểu bang ủng hộ Trump nồng nhệt trong bầu cử 2020, và ngay cả khi Trump nói Trump mời gọi mọi người chích ngừa, Trump lại tập trung thời gian để tìm cách lật ngược kết quả bầu cử rất là tuyệt vọng.--- Cuộc thăm dò mới phổ biến của viện nghiên cứu Public Policy Institute of California cho thấy gần 70% cử tri California nghĩ rằng bầu cử đặc biệt để hỏi về truất phế Thống Đốc Gavin Newsom chỉ là phí tiền. Các quận Califonria dự kiến sẽ xài 215 triệu đôla cho bầu cử đặc biệt, với 2 câu hỏi: (1) có muốn truất phế Newsom không? và nếu muốn thì trả lời câu thứ (2) là muốn ai lên thay.Số tiên để bầu cử đó là cao hơn con số 200 triệu đô mà các quan y tế xin để giúp ngành y tế hồi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, cử tri vẫn muốn Hiến Pháp California giữ điều khoản truất phế các dân cử, với 89% nói ủng hộ giữ điều này trong hiến Pháp.--- Cụ bà Duc Phan, cư dân vùng đông bắc thị trấn Portland trong gần 30 năm qua, vừa tròn 100 tuổi vào ngày 28/7/2021. Cư dân trong khu vực nói rằng cụ bà đã rất tích cực hoạt động cộng đồng. Một người hàng xóm nói rằng cụ bà trong thời trước 1975, khic òn ở VN, cụ bà đã dạy võ thuật cho các phụ nữ khác.Khi phóng viên đài KATU News hỏi cụ bà Duc Phan về bí quyết trường thọ, cụ bà nói rằng cụ bà không bận tâm chuyện gì hết, chỉ tự lo cho phần tâm hồn bình an thôi. Mỗi sáng, cụ bà vẫn cham sóc vườn trong khu phố.--- Chủ 1 tiệm nail gốc Việt đã bị truy tố về tội trốn thuế và ngăn cản pháp lý. Chieu K. Tran, 54 tuổi, cư dân Nashville, tiểu bang Tennessee, chủ tiệm Signature Nails Spa, đã bị bắt tại nhà vào sáng Thứ Năm 29/7/2021 và sẽ ra tòa nghe hồ sơ truy tố sau đó trong ngày.Theo hồ sơ tòa, tiệm của Tran có từ 25-50 thợ làm móng trong một số năm, trả lương theo huê hồng 60%, và trả lương theo hình thức 50% tiền mặt và 50% chi phiếu. Trong các bản khai thuế các năm 2014-2018, các thợ làm móng nhận lương khoảng $10.5 triệu. Phần trả lương bằng tiền mặt không báo cáo sở thuế. Nghĩa là, chính phủ mất thuế tới $542,000 tình trong các năm Tran phải khai thuế từ 2015 tới 2018.Hiển nhiên, Chieu Tran trốn thuế dở hơn Donald J. Trump xa lắm.---: Biden nói: "Khi Terry McAuliffe làm Thống Đốc, thất nghiệp ở Virginia giảm tại tất cả các quận, kể cả miền quê Virginia, gần 50%".Hầu hết là đúng. Biden nói như thế trong khi vận động cho McAuliffe tại quận Arlington County vào ngày 23/7/2021. Đúng là, trong thời gian Terry McAuliffe (Dân Chủ) giữ chức Thống Đốc Virginia từ 2014-2018, thất nghiệp giảm ở toàn bộ 38 thành phố và 95 quận ở Virginia. Riêng miền quê Virginia, trong thời kỳ đó, thất nghiệp giảm 39%.. Khi McAuliffe nhậm chức Thống Đốc Virginia vào tháng 1/2014, tỷ lệ thất nghiệp Virginia là 5%, và trong tháng cuối cùng giữ chức Thống Đốc, tức là tháng 12/2017, thất nghiệp Virginai giảm còn 3.6%. Trong cùng thời kỳ, thất nghiệp Hoa Kỳ giảm từ 6.7% xuống còn 4.1%. Chi tiết ở:---Hãy thương bước chân viễn xứ…: Đó là lời kêu gọi mùa dịch của nhà văn Nguyễn Tiến Tường trên Báo Tiếng Dân.

Hãy thương bước chân viễn xứ…

Nguyễn Tiến Tường -29/07/2021



Dòng người lầm lũi rời Sài Gòn. Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau. Có bốn mẹ con đạp xe về Nghệ An. Có gia đình chạy xe ra tận ngoài miền núi phía Bắc. Có người đi bộ xuống miền Tây.

Chính, cậu em làm báo ở quê Quảng Bình tôi viết: 52 người về bằng xe máy, có những phụ nữ mang bầu. Có hai người sinh em bé…

Sài Gòn chưa bao giờ buồn đến vậy. Sài Gòn tổn thương một thời gian ngắn, vạn vạn người dân đã kiệt sức. Sài Gòn hoa lệ bỗng chốc thành nơi không thể nương náu.

Phải lặn lội đường xa vời vợi để về quê giữa trùng vây dịch bệnh, tôi tin rằng họ không còn lựa chọn khác. Bởi vì nếu có lựa chọn, thậm chí chẳng ai ra đường.

Rời Sài Gòn, nghĩa là của nẻo chắt chiu dành dụm không cho phép họ trụ lại, dù chỉ là thời gian ngắn trước mắt. Tiền thuê phòng trọ, tiền sinh hoạt, gạo sâm củi quế vượt ngoài sức chịu đựng của một bộ phận người tạm cư lam lũ.

Họ không được duyên may lọt vào các chương trình đón công dân về tỉnh. Họ lựa chọn mạo hiểm…

Địa phương, sau những phong trào đón con em của mình về quê, bắt đầu ái ngại. Nơi này từ chối khéo, nơi kia ra văn bản từ chối tiếp nhận thẳng thừng. Tôi cũng hiểu rằng địa phương có cái khó của địa phương. Nhưng nếu tôi là lãnh đạo, nhìn con em mình lấm lem tìm quê, chắc khó cầm lòng.

Địa phương có lẽ cũng không lường trước được phải đón người trong nghịch cảnh này. Nhưng nói không có cách, thì nghe xót xa quá. Cần chỗ cách ly thì mượn trường học, mượn trụ sở. Có f0 thì sàng lọc chăm sóc y tế. Sài Gòn đất chật người đông, quê hương mênh mông ngại gì không có chỗ.

Tỉnh khó thì lập trạm ở tỉnh, báo về trạm huyện, huyện bố trí. Tỉnh cả triệu con người, không lẽ nào không chăm lo được cho vài nghìn ruột thịt? Lòng dân rộng mở, lãnh đạo không ngại thành tích, dang tay đón nhau. Dân tộc mình xưa nay vốn không sợ khó, chỉ sợ chưa hết lòng vì nhau.

Cũng những bàn chân ấy năm xưa ra đi, cũng những bàn chân ấy trở về, nét quê còn vẹn giọng quê còn nguyên, nỡ từ chối nhau sao đành đoạn.

Ở Sài Gòn không đặng, về quê cũng không đặng, rồi họ sẽ ra sao. Không lẽ làm người tứ cố vô thân ở giữa đất nước mình? (Bình Luận từ Facebook) Chi tiết ở:

