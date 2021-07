SG quá tải: nghẽn mạng, thiếu xe cấp cứu. Về quê, bị đẩy ngược về SG. Thêm vaccine AstraZeneca tới VN. Vaccine nội hóa Nano Covax lạc quan. Vingroup xây nhà máy, làm vaccine Acturus (Mỹ) ở Hà Nội. Cảnh báo giả mạo, lừa tiền. VN cứu đói thiên đường XHCN Cuba.

.

- DB Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) đã mặc áo giáp khi biểu tình với Trump ở thủ đô hôm 6/1/2021

- SG quá tải: nghẽn mạng, thiếu xe cấp cứu. Về quê, bị đẩy ngược về SG. Thêm vaccine AstraZeneca tới VN. Vaccine nội hóa Nano Covax lạc quan. Vingroup xây nhà máy, làm vaccine Acturus (Mỹ) ở Hà Nội. Cảnh báo giả mạo, lừa tiền. VN cứu đói thiên đường XHCN Cuba.

- DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa): hầu hết DB Cộng Hòa tin Biden thắng phiếu, nhưng họ phải nói dối

- Hãng súng Remington xin bồi thường 33 triệu đô cho 9 gia đình vụ bắn chết 20 trẻ em, 6 người lớn

- Bộ Tư Pháp từ chối bênh DB Brooks đối với các hồ sơ kiện tụng: bạo loạn ngoài trách nhiệm Dân Biểu

- ứng cử chức Thượng nghị sĩ tiểu bang năm 2020, đi bạo loạn ngày 6/1/2021, bây giờ mới bị bắt

- vụ gia đình Trump bị kiện lừa tiền đầu tư: Trump xin xử kín hay thương lượng, tòa bác đơn

- York County, Pennsylvania: cuồng Trump gõ cửa từng nhà, hỏi năm 2020 bầu cho ai, Biden hay Trump

- San Francisco: Binh Tran, 63 tuổi, bị bắt vì lái xe đụng cụ bà 88 tuổi, rồi vọt chạy luôn

- HỎI 1: Đừng tin vào con số người Florida mắc dịch COVID tăng, vì là con số sai? ĐÁP 1: Sự thực là: dịch ở Florida tăng vọt.

- HỎI 2: Thiên đường Cuba: sáng đói, trưa đói, tối đói? ĐÁP 2: Đúng thế, theo một bản tin RFI .

.

QUẬN CAM (VB - 29/7/2021) --- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) hôm Thứ Tư trả lời phỏng vấn của Wolf Blitzer trên CNN, nói rằng đại đa số đồng viện Cộng Hòa của ông không tin lời bịa đặt về "gian lận bầu cử" mà Trump đưa ra, nhiều người trong đó đã lặng lẽ hỗ trợ ông tham dự ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021.

.

Tuy nhiên, các Dân Biểu Cộng Hòa đó nói riêng với ông là họ không tin lời bịa đặt của Trump, thì khi ra trước công chúng họ phải nói dối là họ ủng hộ Trump vì cử tri của họ muốn nghe như thế, thêm nữa còn nhiều áp lực khác. Blitzer hỏi Kinzinger rằng có bao giờ nghĩ tới chuyện đổi sang Đảng Dân Chủ, thì Kinzinger nói sẽ không bao giờ, vì ông "theo Đảng Cộng Hòa từ khi mới 6 tuổi, trước cả lúc Trump vào Cộng Hòa, vì tôi tin giá trị Cộng Hòa nên đã chiến đấu cho các giá trị đó."

.

--- Bạn hãy hình dung là những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt tới gõ cửa nhà bạn và hỏi rằng trong bầu cử năm ngoái, bạn đã bỏ phiếu cho ai, Biden hay Trump. Chuyện đó đang xảy ra ở quận York County, tiểu bang Pennsylvania. Những người cuồng Trump tự nhận là làm việc trong Ủy ban Liêm Chính Bầu Cử ("election integrity committee").

.

Báo động về chiến dịch gõ cửa hỏi chuyện năm ngoái là Julie Wheeler (Cộng Hòa), ủy viên quận York, giải thích với báo York Dispatch rằng nhiều gia đình có cảm giác bị hămd ọa khi nhóm cuồng Trump tới gõ cửa hỏi về lá phiếu họ bầu tháng 11/2020. Julie Wheeler nói chính quyền quận không liên hệ gì về nhóm gõ cửa kia. Tuy nhiên, nhóm gõ cửa đó có vẻ liên hệ tới Thượng nghị sĩ tiểu bang Doug Mastriano (Cộng Hòa), người đang đòi các quận kiểm tra lại phiếu bầu năm 2020.

.

--- Công ty sản xuất súng Remington đề nghị bồi thường 9 gia đình nạn nhân trong vụ xả súng bắn loạn ở Sandy Hook đang kiện họ, theo hồ sơ tòa hôm Thứ Ba: 33 triệu đôla. Tiền bồi thường này còn phải chờ chánh án ở Alabama chấp thuận. Nếu chia ra, mỗi gia đình nhận gần $3.7 triệu đô cho sinh mạng người thân đã bị bắn chết.

.

Nhóm 9 gia đình này kiện vì có người thân bị bắn chết, kiện đòi bồi thường $225 triệu đô và đòi tiền trừng phạt là 1 tỷ đôla. Sát thủ Adam Lanza đã dùng súng hiệu Remington để bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn năm 2012. Sát thủ cũng giết mẹ của y, rồi tự sát. Luật sư của nhóm gia đình Sandy Hook đưa ra bản văn, nói tiền không đền mạng được, và luật sư đang suy nghĩ các bước kế tiếp.

.

--- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài, hình từ video. Trong ngày 29/7 ghi nhận 7.594 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 7.593 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4592), Bình Dương (1144), Long An (499), Đồng Nai (325), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Đồng Tháp (157), Tây Ninh (139), Bình Thuận (63), Hà Nội (59), Đà Nẵng (54), Phú Yên (52), Đắk Lắk (44), Cần Thơ (39), Bình Phước (35), Vĩnh Long (31), Kiên Giang (21); Khánh Hòa (18), Trà Vinh (18), Hậu Giang (13), Bình Định (11), An Giang (10), Hải Dương (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (10), Nghệ An (7), Lạng Sơn (6), Vĩnh Phúc (6), Thanh Hóa (6), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Phú Thọ (4), Cà Mau (4), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Hà Giang (2), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1) trong đó có 1.536 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 29/7, Việt Nam có 128.413 ca mắc trong đó có 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Hà Nội cứu đói thiên đường XHCN Cuba. Sáng 29-7, tại Hà Nội, sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ trao tượng trưng món quà 10.000 tấn gạo tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội trao tượng trưng 2.000 tấn gạo tặng nhân dân Thủ đô La Habana với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn hiện nay của Cuba trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

.

SG quá tải. TP.SG quá tải từ bệnh viện đến tổng đài tiếp nhận thông tin COVID-19, phải mượn xe cấp cứu của nhau. Dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trên địa bàn TPSG, gây áp lực lên mọi mặt trận phòng chống dịch. Khi các bệnh viện đã quá tải, người bệnh phải cách ly, điều trị tại nhà thì đến lượt tổng đài tiếp nhận thông tin liên tục bị nghẽn mạng, cuộc chiến với "kẻ thù vô hình" đang rất căng thẳng.

.

Quảng Ngãi, Lâm Đồng dừng tiếp nhận người tự ý về quê vì quá tải. Tình trạng nhiều người về quê tự phát gây khó khăn cho phòng chống dịch, quá tải khu cách ly khiến Quảng Ngãi, Lâm Đồng dừng tiếp nhận. Chiều 29/7, Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, từ 0h ngày 1/8 sẽ ngừng tiếp nhận người dân về từ các tỉnh thành đang bùng phát dịch. Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đang cách ly tập trung 6.000 người, năng lực đã quả tải, phải sử dụng các cơ sở giáo dục ở các địa phương nhưng gặp nhiều hạn chế trong quản lý, vận hành, sinh hoạt, xử lý rác thải nên nguy cơ lây nhiễm chéo.



.

Từ 12h ngày 29/7, Lâm Đồng yêu cầu các huyện, thành phố tuyệt đối không tiếp nhận các trường hợp tự ý về tỉnh bằng xe cá nhân, hoặc các phương tiện khác mà không liên hệ, đăng ký với chính quyền địa phương. Trước đó, hàng nghìn người dân các tỉnh đang làm việc sinh sống ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... đi thành đoàn chạy xe máy về miền Trung, Tây Nguyên để tránh dịch. Nhiều đoàn được CSGT hộ tống hàng trăm km về quê.

.

Rời SG về các tỉnh Tây Nguyên phải quay đầu xe. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, có người đã khóc, người tìm đường khác đi và cũng có người thì nán lại tại các gầm cầu vượt… Trong buổi sáng 29-7, hàng trăm người dân sử dụng các phương tiện cá nhân rời TP.HCM để về quê qua các của ngõ phía đông TP đã được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe.



.

Cảnh báo giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm vắc xin Covid-19 và lừa tiền cứu trợ. Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi cảnh báo cho biết, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã có một số trang web lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vắc xin Covid-19 và lừa tiền cứu trợ. Trong đó, có 2 tên miền chính đang được các đối tượng lợi dụng để lừa đảo là honapply.vn và miniboon.vn.

.

Thêm vaccine tới VN. Sáng 29/7, AstraZeneca đã chuyển về TP SG thêm 659.900 liều vắc xin COVID-19. Đây là lần giao vắc xin thứ sáu và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng 7. Hiện, thỏa thuận này đã mang về cho Việt Nam gần 3,8 triệu liều, tương đương với khoảng 41% tổng lượng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, Cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước, hiện chiếm 62% nguồn cung vắc xin COVID-19 trên cả nước.

.

Vaccine nội hóa Nano Covax lạc quan. Tổng giám đốc Công ty Nanogen Hồ Nhân cho biết quá trình thử nghiệm vắc xin Nano Covax trên 14.000 người không ai có phản ứng nặng, không có ca tử vong, tỷ lệ phản ứng rất thấp. Ông Nhân cho biết hiện nay có khoảng 30 nước yêu cầu chuyển giao công nghệ trong đó có Ấn Độ. Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đang thẩm định hồ sơ vắc xin của Nanogen để "hòa nhập" vắc xin với thế giới. Về vấn đề sản xuất, hiện nay công ty có thể sản xuất trên 10 triệu liều/tháng và có thể sản xuất 30 triệu liều/tháng vào tháng 10.

.

Vingroup xây nhà máy vaccine ở Hà Nội. Vingroup xây dựng nhà máy công suất 100-200 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19/năm ở Hà Nội. Đây là 1 trong 5 công trình, dự án trọng điểm được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện đang nghiên cứu, hoàn thiện 2 vắc xin là Nano Covax (Công ty Nanogen) và Covivac (Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang), đồng thời nhận chuyển công nghệ 2 vắc xin khác từ Mỹ và Nhật. Trong số này, vắc xin do Vingroup nhận chuyển giao công nghệ từ Công ty Acturus, Hoa Kỳ, dự kiến thử nghiệm lâm sàng trên người từ tháng 8-2021. Sau khi hoàn thành thử nghiệm sẽ triển khai sản xuất tại nhà máy ở Hòa Lạc, thành phẩm sẽ có mặt trên thị trường dự kiến vào 2022. Bộ Y tế cho biết nhà máy có công suất 100-200 triệu liều vắc xin/năm, vắc xin sản xuất bằng công nghệ mRNA. Đây là công nghệ tương tự việc sản xuất vắc xin Pfizer và cũng là vắc xin dạng đông khô giống Pfizer, nhưng nhiệt độ bảo quản 2-8 độ C, khác với Pfizer bảo quản ở nhiệt độ âm sâu (âm 75 đến âm 85 độ C).

.

--- Báo The Slate hôm Thứ Tư 28/7/2021 tiết lộ rằng Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) đã mặc áo giáp chống đạn trong khi nói chuyện trong cuộc biểu tình cùng với TT Trump tại công viên Ellipse ở thủ đô hôm 6/1/2021.

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Điều kỳ lạ là Brooks giấu chuyện đó cho tới bây giờ, khi trong một cuộc đối thoại Brooks chỉ trích Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA), Brooks than phiền rằng văn phòng của bà không làm việc tốt và không chuẩn bị đối phó với hiểm họa bạo loạn hôm đó.DB Brooks nói với phóng viên Jim Newell rằng ông nhận được lời nhắn là coi chừng bạo động, do vậy DB Brooks khi ra diễn văn trong cuộc biểu tình trước bạo loạn hôm Thứ Tư 6/1/2021 đã mặc áo giáp, lúc đó trong bài diễn văn Brooks kêu gọi người biểu tình hãy "khởi sự xóa tên và đá đít [tụi nó]." (he encouraged rally attendees to 'start taking down names and kicking ass.')Brooks nói là đã nhận tin cảnh báo từ hôm Thứ Hai 4/1/2021 rằng sẽ có nguy hiểm vài ngày tới, và do vậy "tôi đã không về căn nhà condo của tôi. Tôi đã ngủ ngay trên sản văn phòng Dân Biểu của tôi. Và khi tôi đọc diễn văn ở công viên Ellipse (ngày Thứ Tư 6/1/2021), tôi đã mặc áo giáp [chống đạn]." Lúc đó, Brooks nói đã mặc thêm chiếc áo gió bên ngoài để che áo giáp.Phóng viên Newell viết rằng Brooks không chịu tiết lộ ai cảnh báo cho Brooks là sẽ có nguy hiểm bạo lực. Người dẫn chương trình MSNBC là Ali Velshi đề nghị ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 nên tìm hiểu xem ai đã cảnh báo về bạo lực cho DB Brooks, và vì sao một cuộc biểu tình mà Trump gọi là yêu thương và ôn hòa lại báo cho các quan chức nên mặc áo giáp.--- Một anh thợ ống nước ở thị trấn Brooklyn, New York, người từng ứng cử chức Thượng nghị sĩ tiểu bang New York mùa thu năm ngoái, đã bị FBI bắt hôm Thứ Tư tại nhà vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Daniel Christmann, 38 tuổi, đã đăng hình và video từ bên trong tòa nhà Quốc Hội vào ngày đó lên trang Instagram của anh.Thế là lộ, vì có 2 người báo cho FBI về các hình và video trên mạng Instagram. Hình ảnh và video cho thấy Christmann đứng trong tòa nhà Quốc Hội. Có tấm hình cho thấy hình như Christmann đang nói hay hò hét, trong khi anh này đứng giữa đám đông bên ngoài sân nhà Quốc Hội, phía trước dàn cảnh sát đang đứng ngăn chận. Christmann đã thú nhận là có tham dự bạo loạn.--- Cựu công tố liên bang Nick Ackerman hôm Thứ Tư giải thích trên đài MSNBC rằng bất kỳ Dân Biểu nào từng làm việc với các nhóm dân quân trước ngày bạo loạn 6/1/2021 sẽ phải lo lắng - thí dụ liên hệ tới các nhóm da trắng cực đoan như Three Percenters hay Proud Boys rồi sẽ phải ra trả lời trước ủy ban điều tra bạo loạn.Đặc biệt quyết định của Bộ Tư Pháp sẽ không biện hộ cho Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) về hành vi ông DB này tiếp trợ bạo loạn. Ackerman cũng giải thích rằng lý do Brooks biện hộ là vânh lệnh Trump để tới đọc diễn văn trước giờ bạo loạn sẽ không thuyết phục nổi đại bồi thẩm tuần sau. Dân Biểu tuân lệnh Tổng Thống là chuyện phi lý, đúng ra là phải vâng lệnh bảo vệ Hiến Pháp.--- Chánh án Robert D. Sack hôm Thứ Tư bác bỏ nỗ lực của Trump và 3 đứa con muốn một đơn kiện tập thể không được xử công khai và phải vào các cuộc thương lượng, và như thế các thương lượng khi diễn biến sẽ không lộ ra cho công chúng. Chánh án Sack viết trong phần ý kiến dài 43 trang giải thích.Đơn kiện nguyên thủy nộp lên năm 2018, nói rằng gia đình Trump quảng bá "phương pháp làm giàu nhanh chóng" ở nhiều tầng bậc, nhằm nhận trước hàng trăm ngàn đô la từ những người tham dự nhưng rồi tiền này biến mất luôn. Trump và con gái là Ivanka, và 2 con trai là Don Jr. và Eric, nói rằng họ nhận tiền là để đầu tư vào cơ sở kinh doanh ACN Opportunity, LLC, nhưng cơ sở này không sinh ra lợi. Đơn kiện nói gia đình Trump thực ra là nhận nhiều triệu đôla tiền lệ phí tử ACN chuyển qua. Nghĩa là, một cú lừa: nhận tiền đầu tư, rồi tiền vào túi Trump là lệ phí, còn các khoản tiền khác thì biến mất luôn.--- Cảnh sát San Francisco đã bắt người tài xế tuần trước sau khi người này tông xe vào một bộ hành 88 tuổi, khi cụ bà băng qua đường gần Alamo Square, làm cụ bà bị thương nguy hiểm tính mạng. Vụ xe đụng rồi chạy luôn xảy ra ngày 21/7/2021 ở góc đường Fulton và Pierce.Cụ bà hy vọng sẽ sống sót. Qua điều tra, cảnh sát nhận ra người tài xế là Binh Tran, 63 tuổi, cư dân San Francisco. Cảnh sát mới bắt được Tran hôm Thứ Sáu 23/7/2021, đồng thời tịch thu xe của Binh Tran để điều tra.---Có người viết lên mạng: Đừng tin vào con số người Florida mắc dịch COVID tăng, vì là con số sai?: Sự thực là: dịch ở Florida tăng vọt. Tính trong tuần trước, riêng tiểu bang Florida chiếm hơn 1/5 số lượng trong tổng số người mới dính dương tính COVID-19 tại Hoa Kỳ, và có số người chết vì dịch COVID nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Tỷ lệ dương tính trung bình trong 7 ngày cho xét nghiệm tăng từ 0.83% trong ngày 11/6/2021 lên tới 24.3% trong ngày 25/7/2021.. Tuy nhiên, một phụ nữ tự nhận là y tá đang sống tại Tampa nói rằng COVID-19 không lây lan nhanh như thế ở Florida, rằng không có chuyện số người dính và chết vì COVID tăng ở Florida. Phụ nữ này tự nhận là Erin Marie, y tá đang sống tại Tampa. Thực ra cô tên là Erin Marie Olszewski, và các bài cô viết trên Facebook và Instagram đã bị ghi dấu báo động là tin sai sự thực. Florida đang lâyd ịch nghiêm trọng nhất nước, chiếm 1/5 các ca nhiễm dịch tuần trước, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào.. Florida báo cáo có 73,199 người dính coronavirus trong thời gian 7 ngày từ 16/7 tới 22/7/2021, theo báo Tampa Bay Times. Như thế là cao hơn 60% so với con số báo cáo tuần trước đó, và gấp 3 lần con số báo cáo 2 tuần trước đó. Xin xem chi tiết ở đây:---Thiên đường Cuba: sáng đói, trưa đói, tối đói?Đúng thế, theo bản tin RFI nhan đề «Cách mạng» cộng sản Cuba đang tàn hơi.

«Cách mạng» cộng sản Cuba đang tàn hơi

Thụy My, RFI - 28/07/2021



Trong bài «Cuba, một cuộc cách mạng đang hụt hơi» đăng trên Le Monde, nhà báo mang bút danh Thérésa Bond nhận định, tuy các cuộc biểu tình vô tiền khoáng hậu gần đây không dẫn đến sự sụp đổ chính quyền, nhưng sự phẫn nộ của người dân cho thấy những huyền thoại xung quanh bình đẳng xã hội ở Cuba đã sụp đổ.

Đối với hàng triệu du khách nhất là người Pháp, cái tên Cuba gợi lên ánh nắng mặt trời, điệu nhảy salsa, cocktail mojito, những chiếc xe cổ lỗ sỉ từ thế kỷ trước…Từ ngày 11/07, một loạt các cuộc biểu tình ở khắp nơi trên đảo quốc đã làm lộ ra một bộ mặt khác, đó là một cuộc cách mạng đang hấp hối. Phải chăng sau 62 năm ngự trị, đây là khởi đầu cho hồi kết của chế độ cộng sản kiểu Castro ? Fidel đã chết, nhưng những huyền thoại bao quanh vẫn tồn tại.

Các huyền thoại đã chết

Trước hết là huyền thoại về bình đẳng xã hội. Trong khi giới cầm quyền có chế độ đặc biệt, thì đại đa số người dân Cuba khẳng định đang phải đối mặt với ba vấn đề : tìm cho được cái ăn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, tuy đã có tiêu chuẩn trong sổ mua hàng. Từ tờ mờ sáng, mỗi lần tin đồn có hàng phân phối về là đám đông lại tụ tập. Những hàng dài người chờ đợi trước các cửa hàng nhà nước ở thủ đô và các tỉnh tạo điều kiện cho con virus corona sinh sôi. Mỗi tối phải nghe những lời tuyên truyền nổ như pháo trên truyền hình, nhưng sáng ra người Cuba lại thấy những cửa hàng với quầy kệ trống rỗng. Đó là « chiến thắng của tủ lạnh đối với tivi » - theo như câu nói thời Liên Xô cũ vào thập niên 80.

Một huyền thoại khác bị sụp đổ, là hệ thống y tế Cuba thường được cho là tuyệt vời. Lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, ông Jean-Luc Mélenchon ngưỡng mộ vac-xin Cuba, tuy không được công nhận và hiệu quả chưa biết rõ. Các trường hợp lây nhiễm và tử vong do Covid tăng vọt, nhất là tại tỉnh Matanzas, nơi có các bãi biển thu hút nhiều khách Nga. Khẩu trang và các sản phẩm vệ sinh không thể nào tìm mua được, các bác sĩ giỏi nhất đã được gởi ra nước ngoài để duy trì hình ảnh và để kiếm ngoại hối…

Chỉ còn lại huyền thoại « cách mạng », một từ ngữ chung chung mang lại hy vọng. Tại Cuba từ năm 1959, từ này được dùng để chỉ một chế độ độc đảng với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đã thất bại ở khắp nơi trên thế giới. Sự rút lui của các nhà lãnh đạo lão thành không làm thay đổi được gì, tân chủ tịch Miguel Diaz-Canel lặp lại những câu khẩu hiệu đã sáo mòn.

Nhân dân đã xuống đường, nỗi sợ đang ở phía chế độ

Dưới thời Fidel Castro, từ 1980 đến 1994, các cuộc biểu tình đã dẫn đến làn sóng vượt biên ồ ạt, thường được chế độ tạo điều kiện. Nhưng phong trào biểu tình mới đây mang một tính cách khác. Ngày 11/07, đám đông không mong sang Mỹ hay các nước khác tị nạn, mà họ hô vang «Tự do!», «Đả đảo cộng sản!», «Chúng tôi không còn sợ hãi», những câu khẩu hiệu mang nặng ý nghĩa trong một xã hội nổi tiếng là « ngoan ngoãn ». Hiện thời chính quyền huy động đông đảo lực lượng an ninh để lập lại trật tự, nhưng những bất mãn chồng chất khiến biểu tình rồi sẽ tái diễn. Bởi vì tất cả những khuôn mặt xã hội dân sự có thể đối thoại đều đã bị chính quyền thường xuyên gạt ra bên lề.

Các nhà đấu tranh nhân quyền trong thập niên 80-90 hy vọng perestroika theo kiểu xô-viết ? Fidel Castro đã tống giam họ hoặc buộc phải lưu vong. Năm 2003, các nhà báo độc lập có cùng số phận : 75 người phải lãnh những bản án tù nặng nề. Tháng 11/2020, khi một nhóm nghệ sĩ cố gắng đối thoại với bộ trưởng Văn Hóa, họ đã bị cáo buộc hoạt động phản cách mạng. Những ai không đi tị nạn nay đã bị quản thúc tại gia. Đối mặt với chế độ, nay chỉ còn sót lại vài ca sĩ nhạc rap hoặc « người có ảnh hưởng » trên các mạng xã hội, những người kế thừa thảm hại so với Nelson Mandela, Vaclav Havel hay Andrei Sakharov.

Cách đây đúng 70 năm, Fidel Castro, đặt cộp khẩu súng trên bàn Thư viện Quốc gia, tuyên bố : « Đi với cách mạng thì có tất cả, chống lại cách mạng sẽ không có gì cả ». Vào thời đó, nhà thơ phản kháng Virgilio Pinera đã phản ứng : « Tôi sợ, rất sợ hãi ». Ngày nay nhân dân đã xuống đường. Và chính là chế độ đang phải « sợ, rất sợ ». Xin xem tiếp:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210728-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-cuba-%C4%91ang-t%C3%A0n-h%C6%A1i

.

.