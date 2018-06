Mầm Non, An Ninh Mạng, Giá Gạo, Xe Hơi, Hàng Không

Xuân NiệmNhiều cô giáo quỳ lạy Chủ Tịch một thị trấn Nghệ An để xin đừng đóng cửa lớp mầm non... Y hệt như thời phong kiến.Một clip trên Facebook cho thấy hơn 10 cô giáo của Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ ở Nghệ An quỳ nơi ven phố, khóc, xin Chủ tịnh UBND thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh thay đổi quyết định đóng cửa trường này, lý do cho là thiếu thủ tục. Nhưng ông Vinh và nhóm kiểm tra lên xe hơi xịn chạy đi.Bây giờ, xài Internet phải coi chừng... Bản tin VietnamNet kể: Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu đồng ý tán thành dự luật sáng 12/6/2018. Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019....Điều 8 của Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:"Sử dụng không gian mạng để tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc"."Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ..."Vinanet kể: Giá lúa gạo tại ĐBSCL đồng loạt giảm, có loại mất tới 200 đồng/kg.Tuần trước, giá lúa, gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đồng loạt giảm từ mức đỉnh của nhiều năm trở lại đây.Bản tin Sao Star kể: Do không có tiền, hai nam thanh niên đã xông vào đánh tài xế taxi rồi bỏ trốn, nhưng do biết không thể nào thoát được nên đã đến cơ quan công an đầu thú.Ngày 12/6, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can với Lê Võ Quyền Anh (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đạo (17 tuổi) về tội cướp tài sản.Bản tin VnEconomy kể: Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sức mua ôtô trên toàn thị trường tháng 5/2018 đã tăng 9% so với tháng liền trước, đạt 23.065 chiếc.Trong đó, lượng xe du lịch đạt 15.397 chiếc, tăng 13%; lượng xe thương mại đạt 6.890 chiếc, giảm 8%; lượng xe chuyên dụng đạt 778 chiếc, giảm mạnh 36%.Bản tin Zing kể: Ba mẹ con trên đường đi viếng mộ về thì bị xe bồn chạy cùng chiều tông trúng. Một trong hai bé trai tử vong tại chỗ.Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 12/6 (tại đường Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ.Báo An Ninh Thủ Đô có bản tin kêu gọi: "Luật phải khắc phục triệt để tình trạng hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp"...Dẫn lại thống kê số cử nhân thất nghiệp từ 191.000 người năm 2016 đến nay đã tăng lên 215.000 người, đại biểu Hoàng Quang Hàm cho rằng điều này thể hiện chất lượng đào tạo đại học chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng đào tạo chưa cân đối giữa cung và cầu.Báo Giao Thông kể: Khách qua cảng hàng không tiếp tục tăng hơn 15%.5 tháng đầu năm 2018, các cảng hàng không trên cả nước đón 43,3 triệu khách.Tin từ Cục Hàng không VN, 5 tháng đầu năm 2018, các cảng hàng không trên cả nước đón 43,3 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2017. Sản lượng hàng hoá qua cảng đạt hơn 603 nghìn tấn, tăng 8,4%.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: ông Đào Thế Sơn (Đại học Thương mại) cho rằng, tỷ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam là 15,6 triệu người hút thuốc (trong số 15 quốc gia hàng đầu), 43% nam giới, 1,1% nữ giới, 22,5% người trưởng thành hút thuốc (GATS 2015). Hút thuốc lá thụ động hơn 30 triệu người (bao gồm cả trẻ em) tiếp xúc với hút thuốc lá thụ động tại nhà, nơi làm việc, phương tiện giao thông công cộng, trường học (GATS 2015). Hút thuốc là là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong sớm với 40.000 người chết mỗi năm, 31.000 tỷ đồng/năm cho chi tiêu, 24.000 tỷ đồng/năm cho chi phí y tế, chưa tính đến tác động đến môi trường…Do đó, ông Sơn cho rằng, áp thuế cao với mặt hàng này là chính sách quan trọng và hiệu quả nhất để giảm tỷ lệ hút thuốc lá.Báo Người Lao Động kể: Một trong những nguyên nhân ùn tắc cảng Cát Lái là do tồn gần 8.000 container phế liệu.Tại một hội thảo mới đây ở TP SG, ông Nguyễn Năng Toản, Giám đốc Trung tâm Logistics - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết một trong những nguyên nhân gây ùn ứ, ách tắc ở cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM) gần đây là do đang tồn 8.000 container chứa giấy phế liệu và nhựa phế liệu, trong đó 1/3 là tồn trên 90 ngày.Tạp Chí Tài Chính kể: Stress công sở gây thiệt hại kinh tế bao nhiêu?Báo cáo của Cơ quan châu Âu vì sự an toàn và sức khỏe trong công việc mới đây cho biết, hằng năm trên thế giới có đến 550 triệu ngày công bị thất thoát, và hơn 50% số thất thoát này liên quan đến những người nghỉ việc vì bị stress.Còn với Jeffrey Pfeffer - tác giả quyển Dying for a paycheck (Chết vì đồng lương), hằng năm, ở Mỹ có 120 ngàn cái chết liên quan đến tình trạng nguy hiểm tại nơi làm việc, khiến cho chi phí chăm sóc sức khỏe phải trả thêm lên đến 190 tỷ USD/năm.SGGP kể: Tắm biển, một du khách tử vong tại đảo Lý Sơn...Sáng 12-6, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết một du khách trong lúc tắm biển tại khu vực Hang Câu thì bất ngờ tử vong....nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Ph. (69 tuổi, quê Phú Thọ). Ông Ph. cùng đoàn du khách tỉnh Phú Thọ ra thăm đảo Lý Sơn nhưng vào chiều 11-6, trong lúc đang tắm biển thì ông đột ngột tử vong. Nguyên nhân ban đầu có thể do ông Ph. bị đột quỵ.