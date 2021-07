SG vắng lạ thường. Vượt mốc 6 hàng số: VN có 106.347 ca COVID-19. Phi cơ chở 200 y, bác sĩ từ Bắc vào giúp SG chống dịch. Tin vịt về trực thăng SG phun thuốc chống dịch. Tin vịt 3.000 chốt ở Hà Nội. 2.000 người tình nguyện chống dịch ở SG. Cho đại ca Vin mượn 5.000 liều thuốc.

- 50 hội y tế Mỹ: hãy cưỡng bách nhân viên y tế phải chích ngừa đầy đủ để giữ an toàn cho bệnh nhân

- Vượt mốc 6 hàng số: VN có 106.347 ca COVID-19. SG vắng lạ thường. Phi cơ chở 200 y, bác sĩ từ Bắc vào giúp SG chống dịch. Tin vịt về trực thăng SG phun thuốc chống dịch. Tin vịt 3.000 chốt ở Hà Nội. 2.000 người tình nguyện chống dịch ở SG. Cho đại ca Vin mượn 5.000 liều thuốc. Long Xuyên cấm ra phố đêm.

- Tennessee: mục sư Locke tố Đảng Dân Chủ vô thần, sẽ đuổi ra khỏi nhà thờ bất kỳ ai mang khẩu trang

- Carl Bernstein (nhà báo vụ Watergate): Trump là tội phạm chiến tranh, tội chống lại dân tộc Mỹ

- DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa, Illinois) là DB Cộng Hòa thứ 2 vào ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021

- DB Greene (Cộng Hòa-GA) chụp mũ DB Kinzinger là phản quốc vì vào ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021.

- Texas bầu cử đặc biệt tuần này: Susan Wright (với Trump ủng hộ) có thể thua Jake Ellzey (Cộng Hòa)

- Texas: bất mãn vì mẹ và anh không say mê Kinh Thánh, đốt nhà làm anh chết, mẹ bị thương

- khu vực tòa án Quận Cam ra lệnh mới: mang khẩu trang 2 tuần hay lâu hơn để ngừa dịch

- cựu Tướng Michael Flynn được tặng súng trường trong nhà thờ, đưa súng nhắm và nói sẽ tới thủ đô để ám sát

- Hawaii tăng lây nhiễm COVID-19, bác sĩ Julius Pham nói cần vài biện pháp cưỡng bách để chống dịch

- nhà nghiên cứu Kitty Pham ở Australia: uống cà phê nhiều sẽ tăng cơ nguy bệnh lãng trí và đột quỹ

- HỎI 1: Mỹ đã chống dịch COVID-19 chệch hướng rồi? ĐÁP 1: Bác sĩ Anthony Fauci nói như thế.

- HỎI 2: Có phải Olympic Tokyo 2020 là Thế Vận Hội đặc biệt nhất lịch sử? ĐÁP 2: Đó là nhận định của RFI.

QUẬN CAM (VB - 26/7/2021) --- Nhiều tổ chức, hội đoàn bác sĩ, y tá, nhân viên y tế kêu gọi cưỡng bách chích ngừa đối với các nhân viên y tế, trong tình hình biến chủng Delta lây lan nhanh chóng. Các hội American Medical Association, American Nurses Association và hơn 50 tổ chức y tế khác viết thư chung hôm Thứ Hai, nói rằng trách nhiệm đạo đức của nhân viên y tế cần chích ngừa để bảo đảm bệnh nhân và các cư dân trong các cơ sở chăm sóc lâu dài an toàn.

Hiện nay nhiều nhân viên y tế vẫn chưa chích ngừa. Theo tin của ProPublica tuần qua, chỉ mới 59% nhân viên tại các nhà dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn khác mới có ít nhất là 1 mũi chích ngừa, dẫn theo thống kê chính phủ. Trong khi đó biến chủng Delta đang lây nhanh chóng, chủ yếu là nơi người chưa chích ngừa.

--- Mục sư bảo thủ Greg Locke trong bài giảng hôm Chủ Nhật đã giễu cợt nỗ lực của chính phủ trong việc thúc giục chích ngừa để tránh phong tỏa kinh tế khi dịch lây lan quá mạnh. Ông cũng tuyên bố ông sẽ đuổi ra khỏi nhà thờ bất kỳ ai mang khẩu trang ngừa dịch.

Mục sư Locke thuộc hội thánh Baptist nói trong nhà thờ ở Tennessee, la mắng "bọn Đảng Dân Chủ vô thần" và chính phủ Biden, nói rằng chính phủ chỉ muốn dân "vâng lời" chứ không phải vì sức khỏe của dân. Mục sư Locke tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ muốn phong tỏa nhà thờ Global Vision Bible Church của ông.

MS Locke cảnh cáo rằng các nhân viên y tế đừng tới gõ cửa tìm ông và hỏi rằng ông chích ngừa COVID hay chưa, rằng họ làm thế sẽ "rơi vào địa ngục lạnh giá" trước khi ông suy tính đóng cửa nhà thờ vì biến chủng Delta.

Trong khi giáo dân hoan hô, mục sư nói: "Đừng tn vào biến chủng Delta vô nghĩa. Ngừng lại. Ngừng lại. Nếu chúng tới đợt nhì, và quý vị tới gặp tôi nói về khẩu trang và chuyện vô nghĩa, tôi sẽ yêu cầu quý vị ra đi. Tôi không chơi mấy trò của Đảng Dân Chủ trong nhà thờ này."

--- Bạn hãy để ý vào ngày Thứ Ba tuần này, xem sức mạnh của Trump trong Đảng Cộng Hòa còn uy lực cỡ nào. Theo báo Politico, cuộc tranh cử đặc biệt tổ chức vào Thứ Ba cho ghế Dân Biểu địa hạt 6 của Texas cho thấy tranh phiếu giữa 2 người: người Trump ủng hộ là bà Susan Wright, quả phụ của cố Dân Biểu Ron Wright, và đối thủ là Dân biểu Tiểu Bang Jake Ellzey (Cộng Hòa-Waxahachie). Ellzey được lãnh đạo Đảng Cộng Hòa Texas ủng hộ, nhưng lại bị Trump chống.

Về tiền gây quỹ, bà Wright tuy được Trump ủng hộ nhưng chỉ quyên được $454,000 tính tới ngày 7/7/2021, trong khi Ellzey gây quỹ và xài hơn $1.2 triệu đôla. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Wright hơn điểm Ellzey nhưng vì là bầu cử đặc biệt, số người đi bầu sẽ ít và không chắc ai sẽ thắng phiếu. Thêm nữa, vì không có ứng cử viên Dân Chủ, nên sẽ có nhiều cử tri Dân Chủ, nếu họ chịu đi bầu, họ sẽ bầu cho Ellzey vì ông này trung dung hơn. Nếu bà Wright thua phiếu Ellzey, nghĩa là có Trump ủng hộ cũng vô ích.

--- Bản tin sau dựa vào tin Bộ Y Tế, báo, đài. VN vượt dấu mốc 100.000 ca COVID-19. Trong ngày 26/7 có 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (5997), Bình Dương (733), Đồng Nai 259), Tiền Giang (201), Đồng Tháp (135), Hà Nội (81), Đà Nẵng (61), Vĩnh Long 49), Bình Thuận (48), Phú Yên (46), Cần Thơ (43), Bến Tre (37), Đắk Lắk (29); Bình Định (27), An Giang (25), Trà Vinh (13), Khánh Hoà (12), Vĩnh Phúc (10), Lâm Đồng (9), Quảng Nam (8 ), Hậu Giang (7), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (6), Quảng Ngãi (4), Gia Lai (3), Bạc Liêu (2), Nghệ An (2), Hưng Yên (1), Tuyên Quang (1), Cà Mau (1), Hòa Bình (1), Huế (1) trong đó có 887 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 26/7, Việt Nam có tổng 106.347 ca mắc, trong đó có 2.201 ca nhập cảnh và 104.146 ca mắc trong nước.

SG cấm ra phố ban đêm, vắng lạ thường. Tối ngày 26/7, các tuyến đường ở TP.SG đều vắng vẻ, gần như không có các phương tiện di chuyển. Người dân đã thực hiện rất nghiêm túc việc bảo giãn cách xã hội, hạn chế tối đa việc đi lại sau 18h. Từ 18h ngày 26/7, người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động trên địa bàn TP tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Thời gian thực hiện từ ngày 26/7 đến hết ngày 1/8.





Phi cơ chở 200 y, bác sĩ từ Bắc vào giúp SG chống dịch. Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa bố trí gấp một tàu bay cỡ lớn Boeing 787 để chở đoàn 200 y bác sỹ, nhân viên y tế thuộc 20 bệnh viện và trung tâm y tế ở Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn vào Thành phố Sài Gòn tối ngày 26/7 để phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Đoàn gồm các y bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đến từ nhiều khoa chuyên môn khác nhau. Các y bác sỹ sẽ tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tin vịt về trực thăng SG phun thuốc chống dịch. Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.SG, hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin, “Tối nay từ 11 giờ 40 tối không ai nên ra đường. Cửa ra vào và cửa sổ nên được đóng lại khi 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng vào không khí để diệt trừ Coronavirus”. Phản hồi với Trung tâm Báo chí TP, Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định, thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Tin vịt 3.000 chốt ở Hà Nội. Thông tin 'Hà Nội lập 3.000 chốt kiểm soát người ra khỏi nhà' là bịa đặt. Công an Hà Nội cho biết 'Thông tin Hà Nội sắp có 3.000 chốt để kiểm soát người ra khỏi nhà không có lý do' là bịa đặt và khiến dư luận hoang mang. Ngày 26/7, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin "sáng mai Hà Nội có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân và chứng minh lý do ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà chia sẻ cho nhau biết nhé". Đó là thông tin bịa đặt, không có cơ sở, thiếu chính xác và gây hoang mang dự luận.





3 bệnh viện dã chiến SG sẽ chuyển thành bệnh viện điều trị Covid-19. Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 1, 6, 13 sẽ chuyển đổi thành Bệnh viện điều trị Covid-19 để tiếp nhận người bệnh có triệu chứng trung bình, nặng, có hoặc không có bệnh lý nền hoặc tiếp nhận người có triệu chứng chuyển nặng từ các khu cách ly tập trung F0 ở quận, huyện.

2.000 người tình nguyện chống dịch. Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.SG tính đến 18h00 ngày 26/7/2021. Trong đó tình nguyện viên ngụ tại TP.HCM gần 1.900 người; các tỉnh khác hơn 200 người. Đối tượng là bác sĩ gần 300 người; điều dưỡng gần 400; dược sĩ gần 200 người và các ngành nghề khác là 800 người.

Quỹ vaccine. Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến cuối ngày 26/7 quỹ đã tiếp nhận được 8.236 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do 482.123 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp.

Cho đại ca Vin mượn 5.000 liều thuốc. Liên quan vấn đề cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc xin, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, Vingroup là đơn vị đang huy động lực lượng lớn hỗ trợ TP.HCM chống dịch. Đây cũng một trong những đơn vị tài trợ cho việc chống COVID-19 của cả Việt Nam và TP.HCM. Bên cạnh việc hỗ trợ quỹ vắc xin, tập đoàn này cũng đã tài trợ hơn 2.000 máy thở chức năng cao - một trong những thiết bị mà các bệnh viện tại TP.HCM rất cần.





Long Xuyên cấm ra phố đêm. Chiều ngày 26/7, Thành ủy TP. Long Xuyên tỉnh An Giang đã có văn bản liên quan đến quy định thời gian người dân được phép ra đường. Theo đó, từ 26/7 đến hết ngày 01/8, sau 18 giờ mỗi ngày đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, người dân trên địa bàn TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) không được phép ra đường trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối đề phòng, chống dịch.

--- Khuôn viên tòa nhà Tòa án Quận Cam sẽ một lần nữa bắt buộc mọi người phải mang khẩu trang khi bước vào Central Justice Center tại Santa Ana, California để ngừa dịch, sau khi có 2 người xét nghiệm dương tính COVID-19 trong khu vực tòa án. Lệnh hiệu lực từ Thứ Hai, kéo dài 2 tuần hay là tới khi có lệnh mới.

Đây là lệnh cưỡng bách tạm thời, đưa ra vài tuần sau khi lệnh bắt buộc mang khẩu trang đối với người đã chích ngừa được gỡ bỏ tại building của tòa án Quận Cam. Không chỉ riêng trụ sơ tòa án, tình hình lây dịch tăng vọt đang buộc nhiều cơ sở công quyền Nam California ra lệnh phải mang khẩu trang.

Olympic Tokyo 2020 là Thế Vận Hội đặc biệt nhất lịch sử?

Anh Vũ, RFI

--- Cảnh sát đã tống giam Philip Daniel Mills, 40 tuổi, vào tù hôm Chủ Nhật sau khi ông này đốt nhà vì muốn người thân học theo Kinh Thánh, theo tin của KTSM News. Y hệt chuyện hiến tế người thân trong cổ tích Cain và Abel từ Kinh Thánh, Mills đã đốt căn nhà ở thị trấn El Paso, giết chết người anh (hay em trai).Cảnh sát nói Mills đã thú nhận đốt nhà vì mẹ và anh không chịu sống theo Kinh Thánh, nhận đã bật lửa đốt nhà, tưới xăng vào để thiêu rụi. Lửa ban đầu cháy từ phòng khách rồi lan ra. Bật lửa đốt xong, Mills bước ra khỏi nhà, chờ xem mẹ hay anh có sẽ ra hay không. Nhưng rồi không ai bước ra được. Bà mẽ 82 tuổi của Mills được cứu kịp, đưa vào bệnh viện ở Lubbock với nhiều vết phỏng.--- Hồi tháng 5/2021, Trung Tướng hồi hưu Michael Flynn có nói giỡn về chuyện đảo chánh quân sự để lật đổ chính phủ Mỹ. Bây giờ Flynn lại "nói giỡn" về chuyện ám sát. Hôm cuối tuần, được trao tặng một khẩu súng trường mới, Flynn nói trước đám đông ở Yuba, California, "Có thể tôi sẽ tìm thấy ai đó ở thủ đô Washington, D.C." trong khi đưa súng trường lên ra vẻ như nhắm bắn ai.Chuyện này xảy ra trong nhà thờ “Church of Glad Tidings” tại Yuba City. Người tặng súng là Jason Parker, một viên chức trong một công ty sản xuất súng. Khẩu súng tặng cho Flynn có vẻ như là kiểu tấn công hiệu Woodland Camo AR-15. Khi Flynn nói giỡn và đưa súng nhắm như ám sát, đám đông trong nhà thờ cười lớn và vô tay hoan hô.Trước đó, trong hội nghị của những người tin thuyết âm mưu QAnon, có người hỏi Flynn: "Tôi muốn biết tại sao những gì xảy ra ở Miến Điện không thể xảy ra ở đây?" Thì Flynn nói: "Chuyện đó nên xảy ra ở đây." Bây giờ thì Flynn nói giỡn về chuyện ám sát. Nếu là người đời thường, hẳn là FBI gõ cửa hỏi thăm rồi, nhưng Flynn lại là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump.--- Tiểu bang Hawaii tăng vọt các ca lây nhiễm COVID-19 trong những người chưa chích ngừa: hôm Thứ Bảy là thêm 258 người nhiễm. Tính chung Hawaii tăng nhiễm 6.5%. Thống Đốc David Ige nói hôm Thứ Bảy rằng 97% ca lây nhiễm là ở người chưa chích ngừa. Tốc độ chích ngừa đang giảm nguy ngập tại Hawaii: bây giờ trung bình chỉ chích 2,000 liều/ngày.Hiện tượng tăng vọt đã tiên đoán từ tuần trước. Trong họp báo qua Zoom hôm Thứ Hai 19/7/2021, khi tung ra thêm đợt vận động chích ngừa có tên là HIGotVaccinated cho Hawaii, Bác sĩ Julius Pham nói rằng cần phải cưỡng bách một số biện pháp để chống dịch, và cũng nói: "Tôi biết một số người chưa chịu chích ngừa vì còn chờ FDA phê chuẩn đầy đủ cho thuốc chích ngừa và điều này thì sẽ tới. Cá nhân tôi, tôi không nghĩ chúng ta nên chờ như thế."Ngày y tế tiểu bang Hawaii đang xem xét việc cưỡng bách chích ngừa. Hội Healthcare Association of Hawaii cho biết khoảng 84% tới 85% nhân viên các cơ sở chăms óc y tế dài hạn đã chích ngừa, và khoảng 80% nhân viên bệnh viện cũng đã chích ngừa.--- Uống cà phê quá nhiều sẽ dễ tăng cơ nguy bệnh lãng trí và đột quỹ, theo một nghiên cứu mới thực hiện ở viện Australian Centre for Precision Health at the South Australian Health and Medical Research Institute: uống 6 tách cà phê hay nhiều hơn mỗi ngày sẽ tăng 53% rủi ro bệnh lãng trí (dementia) và cũng nhiều rủi ro đột quỵ (stroke).Đồ hình chụp não bộ cho thấy uống nhiều cà phê liên hệ tới não bộ co cụm. Nghiên cứu thực hiện trên 17,702 người tham dự, tuổi từ 30 tới 37. Kitty Pham, ứng viên Tiến sĩ ở University of South Australia, là người hướng dẫn các nhà nghiên cứu quốc tế cho cuộc nghiên cứu này. Kết luận: uống cà phê điều độ thôi, nếu uống cà phê nhiều mỗi ngày, não bộ sẽ co cụm, tăng cơ nguy lãng trí và đột quỵ. Nghiên cứu này đăng trên tạp chí Nutritional Neuroscience.--- Carl Bernstein, nhà báo huyền thoại trong vụ Watergate, nói hôm Chủ Nhật trên CNN rằng cựu Tổng Thống Trump là "một tên tội phạm hình sự chiến tranh Hoa Kỳ" khi dẫn ra các tin mới đây, rằng các tướng cao cấp Hoa Kỳ lo ngại Trump sẽ đảo chánh sau khi thất cử trong bầu cử tháng 11/2020.Trả lời phỏng vấn của chương trình Reliable Sources, Bernstein nói Trump vẫn liên tục đưa ra "Lời nói dối lớn" rằng bầu cử bị đánh cắp, và như thế là sự "điên khùng ảo tưởng" mà Hoa Kỳ chưa từng thấy từ bất kỳ Tổng Thống nào trong lịch sử.Bernstein ghi nhận rằng Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley đã so sánh lời nói của Trump với Adolf Hitler và lo ngại Trump có thể dẫn tới một kiểu mới như phát xít Đức. Bernstein nói rõ rằng: "Hãy nhìn tội phạm của Trump trong một ngữ cảnh khác. Vâng, tội phạm chiến tranh. Đây là tội phạm chiến tranh chống lại dân tộc chúng ta."--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa, Illinois) trở thành dân biểu Cộng Hòa thứ nhì được bổ nhiệm vào ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, cùng làm việc với Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa, Wyoming). Khi loan báo bổ nhiệm, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng DB Kinzinger, môt trong 10 Dân Biểu Cộng Hòa bỏ phiếu luận tội Trump trong lần thứ nhì, "sẽ mang lòng yêu nước vào nhiệm vụ ủy ban: tìm các sự kiện và bảo vệ nền Dân Chủ Hoa Kỳ."Trong bản văn trên trang web riêng, DB Kinzinger viết rằng ông "là người Cộng Hòa bảo thủ nhưng ông tuyên thệ tôn trọng và bảo vệ Hiến Pháp -- tuy rằng cương vị [trong ủy ban] này tôi không mong đợi hay tìm kiếm, nhưng khi bổn phận kêu gọi thì tôi luôn luôn sẵn sàng... Khoảnh khắc này cần phương pháp nghiêmt úc, thấy rõ, phi-đảng-phái. Chúng ta có bổn phận điều tra đầy đủ về cú tấn công nghiêm trọng nhất vào tòa nhà Quốc Hội kể từ 1814 và phải bảo đảm rằng chuyện này không xảy ra lần nữa."Ủy ban điều tra sẽ họp buổi đầu tiên vào Thứ Ba 27/7/2021.--- Thế là bị chụp mũ là "phản quốc." Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) chỉ trích Dân Biểu Adam Kinzinger là phản quốc, sau khi DB Kinzinger đồng ý tham dự ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021.Điều bi hài rằng: bà Greene chưa có một ngày quân ngũ, trong khi Adam Kinzinger là cựu Trung Tá Không Quân Hoa Kỳ, từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan. DB Greene cũng từng nói lên nhiều thuyết âm mưu QAnon, trong đó bà nói nhiều dân cử Dân Chủ và các diễn viên Hollywood theo đạo thờ quỷ Satan, ăn thịt người, rằng Hillary Clinton từng ám sát đối thủ chính trị, rằng Obama là tín đồ Hồi Giáo...---: Mỹ đã chống dịch COVID-19 chệch hướng rồi?: Bác sĩ Anthony Fauci nói như thế. Tình hình lây nhiễm siêu vi coronavirus tăng vọt ở Mỹ, trong khi tốc độ chích ngừa khựng lại. BS Anthony Fauci hôm Chủ Nhật nói rằng Mỹ đang đi chệch hướng trong nỗ lực chống dịch, vì các ca lây nhiễm tăng vọt. Fauci là Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Dị Ứng và Dịch Tễ Học (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), nói rằng khoảng 50% dân số Mỹ chưa chích ngừa đầy đủ, và thế là cực kỳ tai hại trong khi biến chủng Delta lây lan thần tốc từ người snag người. Theo CDC cho biết, chỉ mới 49.1% dân Mỹ chích ngừa đầy đủ, và 56.8% chích ít nhất 1 mũi, trong khi 60% người trên 18 tuổi đã chích ngừa đầy đủ và 69% đã chích ít nhất 1 mũi. BS Fauci dẫn ra mô hình có tên là COVID-19 Scenario Modeling Hub thì Mỹ có thể chết trung bình 4,000 người/ngày nếu tốc độ chích ngừa không tăng. Fauci nói ông đang thảo luận với chính phủ Biden về hướng dẫn mang khẩu trang, nhưng ông nói yêu cầu mang khẩu tarng với người đã chích ngừa là một "quyết định ở địa phương." Chi tiết ở:---Có phải Olympic Tokyo 2020 là Thế Vận Hội đặc biệt nhất lịch sử?: Đó là nhận định của RFI. Bản tin ngày 25/07/2021 của đài RFI như sau.- 25/07/2021

Cuối cùng Olympic Tokyo 2020 đã được khai mạc tại thủ đô Nhật Bản tối ngày 23/07/202. Đây là kỳ Thế Vận Hội đặc biệt nhất trong lịch sử phong trào Olympic hiện đại, diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới.

Không có không khí của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, các cuộc tranh tài đỉnh cao vắng bóng khán giả, không có tiếng reo hò cổ vũ, ăn mừng chiến thắng, mọi nghi thức hoành tráng được rút gọn hay thay thế bằng các thủ tục đơn giản ngắn gọn, những quy định giám sát phòng dịch khắt khe.

Vượt lên trên mối đe doa dịch bệnh, nước chủ nhà Nhật Bản và Ủy Ban Olympic Quốc Tế CIO trong suốt một năm qua đã nỗ lực hết sức để duy trì sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt qua mọi thách thức của nhân loại.

Mặc dù đại dịch kéo dài ở khắp mọi nơi trên thế giới đã gây trở ngại rất nhiều cho việc tập luyện của các vận động viên trên khắp thế giới suốt hơn một năm qua, nhưng Olympic Tokyo vẫn quy tụ đông đảo những tài năng thể thao đỉnh cao của khắp thế giới. Ngoại trừ đoàn Bắc Triều Tiên bỏ cuộc vì lý do dịch Covid, tổng cộng vẫn có 11058 vận động viên đại diện cho 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp hành tinh đến Tokyo so tài.

Trong số các vận động viên đếnTokyo, đoàn Mỹ tham dự đông đảo nhất với 630 vận động viên, xếp trên nước chủ nhà có 552 vận động viên. Điều này đã chứng minh cho sức sống mãnh liệt của thể thao, quyết tâm không khuất phục trước đe dọa dịch bệnh. Không khí của ngày hội lớn có thể không được còn cuồng nhiệt như vốn có, nhưng tinh thần thể thao cao cả của phong trào Olympic vẫn còn đó.

Trong hai tuần thi đấu, Olympic Tokyo sẽ trao 339 bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu ở 33 môn thể thao. Đây là kỳ Thế Vận Hội có số lượng môn thi đấu kỷ lục. Để hiểu thêm về các môn thi đấu mới của Olympic Tokyo 2020, chương trình tạp chí thể thao của RFI tuần này có cuộc trao đổi với chuyên gia Trần Văn Mui. Xin nghe âm thanh cuối link này:

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-th%E1%BB%83-thao/20210725-olympypic-tokyo-2020-th%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-nh%E1%BA%A5t-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD

