SG thêm 5396 ca/ngày, hiện đã có 37.407 bệnh nhân dương tính, dự kiến sẽ tăng tới 80.000. SG đi chợ theo thẻ, hiện có 32/237 chợ đang hoạt động. Vĩnh Long: 21 người dự tang lễ, toàn bộ dính COVID. - Bóng đá nữ Hoa Kỳ thắng New Zealand 6-1, vào tứ kết Thế Vận. TQ nổi giận: NBC chiếu bản đồ TQ thiếu Đài Loan và Biển Đông. Thế Vận: đổi lịch thi chèo ghe vì bão. Dân cử Mỹ tố TQ diệt chủng, đòi hoãn Th

- SG thêm 5396 ca/ngày, hiện đã có 37.407 bệnh nhân dương tính, dự kiến sẽ tăng tới 80.000. SG đi chợ theo thẻ, hiện có 32/237 chợ đang hoạt động. Vĩnh Long: 21 người dự tang lễ, toàn bộ dính COVID.

- Bóng đá nữ Hoa Kỳ thắng New Zealand 6-1, vào tứ kết Thế Vận. TQ nổi giận: NBC chiếu bản đồ TQ thiếu Đài Loan và Biển Đông. Thế Vận: đổi lịch thi chèo ghe vì bão. Dân cử Mỹ tố TQ diệt chủng, đòi hoãn Thế Vận Mùa Đông 2022. Vòng loại: Võ sĩ Nguyễn Văn Đương thắng đối thủ Azerbaijan.

- Arizona: Giám đốc kiểm phiếu mất chức vì lộ kết quả kiểm toán Arizona, thấy đúng là Trump thua

- Wolff: Trump sẽ tái ứng cử 2024 để trả thù Pence, McConnell, và nhiều dân cử Cộng Hòa

- DB Markwayne Mullin (Cộng Hòa-OK): Trump ca ngợi cô Babitt là sai, vì cô bị bắn chết là tất yếu

- Thomas Barrack (Chủ tịch lễ đăng quang của Trump 2017) nộp 250 triệu đô để được tại ngoại

- tình báo Mỹ: không theo dõi công dân Mỹ, chỉ theo dõi Putin, bất ngờ lộ tên phóng viên Fox News

- luật sư vặn vẹo: Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) sụp bẫy tình của cô bé ngôi sao tình dục

- San Jose quận 7: Bien Doan ứng cử bứng ghế Nghị viên đương nhiệm Maya Esparza trong bầu cử 2022

- Iowa: Son Ngoc Nguyen lãnh án 60 năm tù vì các tội lạm dụng tình dục với trẻ em

- Quận Cam: Andy Van Pham, tài xế Lyft, vì ngủ gục đã tông xe cột đèn, làm chết hành khách

- HỎI 1: TT Biden nói khi họp phố 21/7/2021: "Có 10,000 người mới chết dịch, trong đó 9,950 người chưa chích ngừa." Đúng không? ĐÁP 1: Đúng hầu hết.

- HỎI 2: Ngôi sao làng ẩm thực Đài Loan là 1 di dân gốc Việt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/7/2021) --- Hôm Thứ Sáu, báo Politico ghi nhận một chi tiết về cú xì căng đan sex liên hệ Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL), người bị cáo buộc đã dan díu tình dục với một cô vị thành niên và đã chi tiền cho cô này -- trong đó 2 luật sư của DB Gaetz bôi nhọ cô thiếu nữ để dư luận không nhìn cô như nạn nhân của Gaetz, mà chính DB Gaetz trở thành nạn nhân của cô.

Báo này dẫn lời một trong các nhân sự làm việc trong hồ sơ này, nói rằng cô vị thành niên này khi dan díu với dân biểu Gaetz là 17 tuổi, vài tháng nữa mới đủ tuổi trao đổi tình dục, đã bị luật sư của DB Gaetz viết trong hồ sơ biện hộ rằng trường hợp DB Gaetz truy tố không có chứng cớ vì chỉ dựa vào lời khai của bạn của Gaetz là Greenberg và "lời khai của một ngôi sao tình dục dày dạn" (word of a hardcore porn star). Nghề luật sư thiệt hay: DB Gaetz bỗng nhiên trở thành nạn nhân sụp bẫy tình.

--- Cộng Hòa từng tô vẽ Ken Bennett như là "Giám đốc" cuộc kiểm phiếu đang diễn tiến tại quận Maricopa County, nhưng bây giờ Bennett đã bị cấm bước vào tòa nhà đang kiểm phiếu này. Bennett từng là Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona và là Chủ tịch Thượng Viện tiểu bang, là người chính thức liên lạc với Thượng Viện tiểu bang, cơ quan chi trả $150,000 trong tổng chi phí $9 triệu đô của của kiểm toán.

Báo Arizona Republic loan tin rằng Ken Bennett hôm Thứ Sáu bị cấm bước vào tòa nhà kiểm phiếu, bất kể chức vụ ông là liên lạc Thượng Viện với kiểm phiếu, một ngày sau khi ông chia sẻ dữ kiện với 2 nhà phân tích ngoại cuộc, Larry Moore và Benny White. Điều làm cho Chủ Tịch Thượng Viện Karen Fann nôi giận, vì dữ kiện đưa ra cho thấy kết quả đếm phiếu trước giờ không hề có gì sai để cần kiểm phiếu như thế. Bây giờ chưa rõ sẽ kiểm phiếu tới bao giờ, và chưa rõ ai sẽ thay Bennett.

--- Thế Vận Tokyo bỗng nhiên từng bừng với khán giả Hoa Kỳ: Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đè bẹp đội New Zealand với tỷ số 6-1 đêm Thứ Bảy. Trước đó vài ngày, đội tuyển nữ Hoa Kỳ thua Thụy Điển tỷ số 3-0 trong trận mở đầu Thế Vận. Như thế, đội tuyển nữ Mỹ sẽ vào vào tứ kết (quarterfinals), vòng này khởi sự vào tuần tới.



Xem trận bóng đá nữ, có Đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Thực ra, chuyện đội nữ New Zealand thua đội Mỹ dễ hiểu: đội nữ New Zealand đứng hàng thứ 22 trên bảng xếp hạng toàn cầu, đội nữ Mỹ đứng hàng số 1. Điều ngạc nhiên chỉ là mấy hôm trước, đội Mỹ thua đội Thụy Điển (hạng thứ 5 toàn cầu).



Đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ còn phải đá thêm 3 trận nữa mới có thể vào chung kết bóng đá nữ. Trận sắp tới đội nữ Mỹ sẽ đá với đội Australia vào Thứ Ba tuần sau.

--- Các lực sĩ đội bơi Thế Vận hoan hô Đệ nhất phu nhân Jill Biden bằng cách gọi tên bà trong khi bà ngồi xem họ thi bơi hôm Thứ Bảy. Bà Biden lúc đó ngồi trên khán đài Tokyo Aquatics Centre để xem thi bơi, vẫy tay chào đội bơi. Bản tin AP viết, khi các lực sĩ bơi nhận ra bà, họ vỗ tay và hô lớn "Tiến sĩ Biden, Tiến sĩ Biden" trước khi vào trận thi. Bà hôm Thứ Bảy cũng tới xem nhiều sự kiện, trong đó có trận bóng đá nữa, trận bóng rổ...

Trung Quốc nổi giận vì Đài NBC loan tin Thế Vận, khi chiếu bản đồ TQ đã không chiếu Đài Loan và Biển Đông. Tòa Tổng Lãnh Sự TQ từ New York đưa ra bản văn phản đối rằng như thế là xúc phạm tới nhân dân Trung Quốc, theo tin Reuters.

Một nhóm dân cử Hoa Kỳ đã kêu gọi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế trì hoãn Thế Vận Mùa Đông 2022 dự kiến sẽ tổ chức tại Bắc Kinh và tỉnh Hebei lân cận vì các hành vi diệt chủng, đàn áp nhân quyền, và bất xứng của TQ tại Tân Cương. Thế Vận Mùa Đông 2022 sẽ tổ chức từ ngày 4 tới 20/2/2022 tại Hoa Lục. Các dân cử ký tên có Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, TNS Marco Rubio, và Dân biểu Jim McGovern và DB Chris Smith.



Olympic Tokyo đã chính thức bắt đầu sau thời gian dài chờ đợi. Thế vận hội đã bị hoãn 1 năm do đại dịch vi khuẩn coronavirus. Hơn 11.000 vận động viên từ khoảng 200 nước và vùng lãnh thổ đang có mặt để thi đấu trong 33 môn thể thao, một con số cao kỷ lục. Họ tuân thủ các biện pháp phòng ngừa vi-rút nghiêm ngặt. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối thứ Sáu. Buổi lễ mở đầu với một màn trình diễn dành cho các vận động viên đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho Thế vận hội, bất chấp đại dịch.



Bản tin NHK ghi rằng các vận động viên đeo khẩu trang và được yêu cầu giữ khoảng cách khi tuần hành. Tất cả các đội tuyển được khuyến khích có 1 vận động viên nữ và 1 vận động viên nam cùng cầm cờ để tượng trưng cho bình đẳng giới. Sau Thế vận hội Rio de Janeiro, đây là lần thứ 2 có đội tuyển người tị nạn tham dự Thế vận hội mùa Hè.



Các vận động viên người Nga tham dự với tư cách là đại diện của Uỷ ban Olympic Nga. Nga bị cấm cử vận động viên tới các cuộc thi đấu quốc tế lớn do từng cho vận động viên sử dụng doping có hệ thống. Lễ khai mạc và hầu hết các cuộc thi đấu được tổ chức mà không có khán giả. Số quan chức tham dự lễ khai mạc đã được giảm xuống còn khoảng 950 người.



Bà Hashimoto Seiko, người đứng đầu uỷ ban tổ chức, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với các nhân viên y tế và tất cả những người đã nỗ lực từng ngày để vượt qua đại dịch, một thách thức toàn cầu. Thiên hoàng Naruhito đã chính thức tuyên bố khai mạc Thế vận hội. Sau đó, ngôi sao quần vợt Osaka Naomi đã thắp sáng vạc lửa Olympic.



Bản tin ESPN ghi rằng một trận bão đang tiến vào Tokyo, nơi diễn ra Thế Vận. Takaya Masa, phát ngôn nhân Ủy ban Thế vận Tokyo, nói rằng tiên đoán được hướng bão tới, nên ủy ban sẽ thay đổi lịch thi đấu của các cuộc thi chèo thuyền.

--- Báo Tin Tức của nhà nước VN cho biết: tin vui đã đến với đội tuyển boxing của Việt Nam ở vòng loại hạng 52-57 kg, võ sĩ Nguyễn Văn Đương đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ Aliyev Tayfur (Azerbaijan), để đi tiếp vào vòng 1/8 đối đầu với tay đấm người Mông Cổ Ardenebar Tsendbaatar vào ngày 28/7. Đây là lần thứ hai trong lịch sử boxing Việt Nam giành chiến thắng tại đấu trường Olympic sau kỳ tích của võ sĩ Đặng Hiếu Hiền ở Olympic Seoul 1988.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 24/7 có 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước tại TP. SG (5396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Khánh Hoà (104), Đồng Tháp (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (71), Bến Tre (61), Đà Nẵng (36), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (27), Vĩnh Long (25), Cần Thơ (23), Vĩnh Phúc (21); Phú Yên (17), Kiên Giang (14), Bình Định (12), Hậu Giang (9), Hà Nội (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Hưng Yên (4), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 2.428 ca trong cộng đồng.

Sài Gòn lo kịch bản 80.000 F0. Vì có thể phải điều trị đến 80.000 người mắc Covid-19 trong thời gian tới, TP SG lên phương án chuẩn bị thêm bệnh viện - được huy động hoặc trưng dụng từ bệnh viện tư nhân. Trong bối cảnh số ca Covid-19 tiếp tục tăng cao, tương ứng số bệnh nhân nặng và nguy kịch cũng sẽ tăng, Sở Y tế TPSGM thay đổi mô hình điều trị từ "tháp 4 tầng" lên 5 tầng, ngày 22/7. Mỗi tầng sẽ tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có để chuyển đổi công năng thành các cơ sở chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19, tương ứng với các kịch bản F0 gia tăng.

SG đã có 37.407 bệnh nhân dương tính. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, sáng 24/7, các bệnh viện TP HCM điều trị 37.407 bệnh nhân dương tính, bao gồm kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính. Trong đó, 619 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO. Đến nay, thành phố ghi nhận 496 bệnh nhân tử vong.

Di dân mới Biện Thị Kim Ngọc và các học viên của mình đã đoạt 18 huy chương trong Lễ hội Ẩm thực và du lịch Bỉ 2021. (Hình từ Cục Xã hội Tân Bắc)

. Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương nghiên cứu, áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trong khu vực với việc áp dụng "thẻ đi chợ". "Theo đó, các địa phương căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ: cách 2-3 ngày/lần, theo đó mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ/30 ngày", lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu.Tính đến 16h30 ngày 24/7, trên địa bàn thành phố. Chợ Nhơn Đức, huyện Nhà Bè hoạt động lại với 5 tiểu thương. Trong đó, 3 tiểu thương bán rau, củ, quả; 2 tiểu thương bán hải sản tươi sống. Đơn vị quản lý chợ kẻ vạch tại bãi giữ xe và sân chợ để bố trí thương nhân.. 21 người tham gia đám tang của người nhiễm đã tử vong trước đó đều có kết quả PCR dương tính COVID-19. Chính quyền địa phương phong tỏa khẩn cấp 4 ấp trong cùng một xã. Sau khi phát hiện chùm ca nhiễm nói trên, UBND huyện Tam Bình đã có quyết định phong tỏa khẩn cấp 4 ấp tại xã Tân Lộc để truy vết dịch tễ chùm ca nhiễm. Bốn ấp bị phong tỏa gồm ấp 1, ấp 2, ấp 8 và ấp 9, có tổng cộng 1.371 hộ với 5.405 nhân khẩu.-- Trump đã ca ngợi cô Ashli Babbitt như là một tử sĩ sau khi cô bị bắn chết trong ngày bạo loạn 6/1/2021, khi tìm cách trèo qua cửa sổ để vào hành lang khu vực Chủ Tịch Hạ Viện trong tòa nhà Hạ Viện ở Điện Capitol. Trump nói rằng cô "vô tội" và gọi cô là một "phụ nữ tuyệt vời" bất kể cô tin vào thuyết âm mưu và bản thân cô là cựu chiến binh Không quân đã vi phạm lời thề bảo vệ Hiến Pháp bằng cách lật ngược kết quả bầu cử 2020.Dân Biểu Markwayne Mullin (Cộng Hòa-OK) đã phản bác Trump trong cuộc phỏng vấn trên đài CSPAN khi nhìn lại ngày bạo loạn 6/1/2021. DB Mullin nói rằng bản thân ông đã nói chuyện với người cảnh sát đã bắn chết cô Babbitt. Mullin nói rằng ông đã ôm người cảnh sát đó, an ủi rằng, "Thưa ông, ông đã làm việc phải làm."--- Hôm Thứ Sáu, trong bài viết trên The New York Times, phóng viên Michael Wolff nhận định rằng tất yếu là Trump sẽ ra tranh cử Tổng Thống lần nữa trong năm 2024. Lý do: Trump cần vào Bạch Ốc để trừng phạt tất cả những người Cộng Hòa không trung thành với Trump -- khởi đầu là trừng phạt cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và lãnh tụ Thượng Viện Cộng Hòa Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY).Trump đã công khai bày tỏ giận dữ đối với cả Pence và McConnell. Theo Trump, nếu ngày 6/1/2021, Pence từ chối xác định phiếu đại cử tri (điều mà Hiến Pháp không cho Pence làm) thì Trump đã vào Bạch Ốc, chứ không phải Joe Biden. Trump cũng nổi giận khi sau bầu cử, TNS McConnell công khai xác nhận rằng Biden đã 3 thắng cử và kêu gọi Cộng Hòa hãy bước tới, đừng bận tâm chuyện đếm lại phiếu vô ích.Wolf viết rằng, Trump cũng giận dữ vì theo Trump, McConnell tái thắng cử 2020 là nhờ Trump ủng hộ. Và vì cuộcc hiến chống McConnell cũng là cuộc chiến để kiểm soát Đảng Cộng Hòa. Thêm nữa, Trump muốn thắng cử 2024 để trừng phạt những dân cử như Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) và Anthony Gonzalez (Cộng Hòa-OH), những người bỏ phiếu luận tội Trump về bạo loạn 6/1/2021.--- Thomas Barrack, Chủ tịch ban tổ chức lễ đăng quang của Donald Trump năm 2017 hôm Thứ Sáu được tòa thả ra tại ngoại sau khi bị bắt về các truy tố liên bang. Một chánh án ở California ấn định tiền tại ngoại cho Barrack là 250 triệu đôla (với 5 triệu đôla tiền mặt bảo đảm).Điều kiện tại ngoại cũng là Barrack sẽ mang một vòng điện tử GPS để bị theo dõi từ xa, phải giữ lệnh giới nghiêm, không được xài hơn 50,000 đôla với bất kỳ thứ gì, và phải ở trong các khu vực địa lý do tòa quy định. Barrack sẽ bị áp giải bằng phi cơ tới Brooklyn, New York, để sẽ ra tòa thụ lý vào Thứ Hai tại tòa phía đông New York. Barrack bị cáo buộc là vận động chính phủ Trump trong cương vị gián điệp cho chính phủ United Arab Emirates, rồi nói dối với FBI.--- Tucker Carlson, xướng ngôn viên của Fox News, đã tố cáo rằng ông bị Sở An Ninh Quốc Gia do thám. Tuy nhiên, 2 nguồn từ cơ quan này cho báo The Record biết rằng Sở không cố ý theo dõi Carlson. Chuyện là, Carlson nhờ trung gian liên lạc để phỏng vấn Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Nhưng tên của Carlson lộ ra trên các mạng tình báo Mỹ theo dõi về Putin.Khi các viên chức tình báo Mỹ nghe và thấy chuyện 1 công dân Mỹ trao đổi qua nói chuyện giữa các viên chức ngoại quốc, nên mới "unmasking" (gỡ mã hóa) để xem tên của ai trong cuộc đối thoại đó và để xem nội dung đối thoại, chứ thực ra Sở không theo dõi công dân Mỹ. Dù vậy, Fox News cũng la ầm ĩ rằng tình báo Mỹ theo dõi phóng viên Mỹ.--- Bien Doan, một đại úy cứu hỏa tại San Jose, nói rằng 21 năm trong nghề cứu hỏa đã dạy ông không lùi trước thách thức. Bây giờ là thách thức lớn nhất: tranh cử bứng ghế Nghị viên Maya Esparza. Doan xác nhận ông sẽ ứng cử nghị viên địa hạt 7, chống lại đương nhiệm Esparza, người sẽ phải tái ứng cử năm 2022.Doan, 57 tuổi, tích cực hoạt động trong cộng đồng Việt tại San Jose, đã cùng gia đình cư ngụ ở địa hạt 7 trong 36 năm qua. Hiện thời dân gốc Việt chiếm 10% dân số San Jose. Nghị viên Esparza năm 2018 đã bứng ghế nghị viên lúc đó là luật sư Tam Nguyen.Trở ngại cho Doan là, cư dân trong địa hạt hơn phân nửa là gốc Latino. Địa hạt cũng bao gồm khu phố có tên Little Saigon Business District, trung tâm văn hóa và kinh doanh của khoảng 180,000 cư dân gốc Việt tại San Jose. Bầu cử sơ bộ dự kiến sẽ là tháng 6/2022.-- Chuyện tại tiểu bang Iowa: tuần này, một chánh án quận Wapello County tuyên xử Son Ngoc Nguyen, 53 tuổi, bản án 60 năm tù, cũng có thể hiểu là án chung thân, vì các tội lạm dụng tình dục, theo luật Iowa.Nguyen bị truy tố về: 3 tội lạm dụng tình dục, 10 năm tù mỗi tội; 4 tội hành vi tục tĩu với một em bé, 5 năm tù mỗi tội; 2 tội loạn luân, 5 năm tù mỗi tội.--- Chuyện tại Quận Cam. Andy Van Pham, 30 tuổi, cư dân Tustin, bị bắt sau khi trong cương vị tài xế Lyft đã chở một hành khách, rồi vì ngủ gục đã tông xe vào một cột đèn, làm người hành khách tử vong. Cảnh sát thị trấn Tustin kể rằng tai nạn xảy ra lúc 7 a.m. ngày 4/4/2021, cảnh sát tới vì có báo cáo tai nạn xe ở góc Jamboree Road và Patriot Way.Tài xế Andy Van Pham thú nhận ngủ gục, nên tông xe vào cột đèn. Người hành khách bị thương dẫn tới tử vong. Tòa Quận Cam đã ra trát bắt Pham vào ngày 20/7/2021, để sẽ truy tố về ngộ sát bằng xe hơi với sự vô ý. Pham đang ở nhà tù Quận Cam.---: TT Biden nói trong buổi họp phố 21/7/2021: "Có 10,000 người mới chết dịch, trong đó 9,950 người chưa chích ngừa." Đúng không?Đúng hầu hết. Tổng Thống Biden lúc đó dẫn ra thống kê đã phổ biến công khai ít nhất 2 lần bởi Giám Đốc CDC là bác sĩ Rochelle Walensky. Bác sĩ Walensky dè dặt nói số liệu mới là "sơ khởi," dựa vào thống kê 6 tháng trong khoảng nửa tá tiểu bang và chỉ mới 6 tuần trước. Tuy là số liệu sơ khởi chưa đầy đủ, nhưng các chuyên gia nói thực tế chính xác phù hợp như thế, phù hợp cả với một phân tích riêng biệt của hãng tin AP. Có nghĩa là, 99.5% những cái chết mới đây vì COVID-19 là người chưa chích ngừa. Thống kê AP cũng dò theo phương pháp đếm số người nhập viện, chưa tới 1,200 người đã chích ngừa trong hơn 107,000 tổng số người nhập viện, tức là chỉ có 1.1% người đã chích ngừa bị nhiễm và nhập viện. Tất cả các thống kê đều phù hợp: chích ngừa sẽ an toàn, sẽ được cứu mạng gần 100%. Chi tiết:---Ngôi sao làng ẩm thực Đài Loan là 1 di dân gốc Việt?: Đúng thế. Bản tin RTI, phóng viên Khiết Nhi ghi nhận rằng: Di dân mới Biện Thị Kim Ngọc và các học viên của mình đã đoạt 18 huy chương trong Lễ hội Ẩm thực và du lịch Bỉ 2021.Chị Biện Thị Kim Ngọc- Di dân mới Việt Nam đã mở lớp dạy làm bánh và rau câu 3D cho chị em phụ nữ, chị đã khuyến khích các học viên cùng tham Cuộc thi quốc tế Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Bỉ 2021 (BTGFIC) trực tuyến, 16 thành viên trong lớp học của chị đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi lần này, tổng cộng “ẵm” về 18 huy chương.

Cục Xã hội thành phố Tân Bắc đã bày tỏ, chị Biện Thị Kim Ngọc là người rất hoạt bát vui tính, chị cũng có nhiều sở thích, từ nhỏ chị đã thường hay giúp đỡ trong quán ăn của gia đình lúc ở Việt Nam, sau khi gả đến Đài Loan, chị bắt đầu tập trung vào học làm rau câu 3D, bằng đôi tay khéo léo của mình, chị đã chế biến ra những tác phẩm rau câu 3D với hình dạng sinh động, như hình hoa, hình chim, cá, động vật… chị Kim Ngọc cũng đã từng đoạt giải nhất hạng mục tạo hình trang trí hoa trong cuộc thi làm bánh Pusan Hàn Quốc năm 2019.

Cục Xã hội bày tỏ, chị Biện Thị Kim Ngọc đã được Trung tâm phục vụ gia đình thành phố Tân Bắc hỗ trợ mở lớp dạy làm bánh từ năm 2020, thậm chí chị đã cho xuất bản 4 cuốn sách dạy làm bánh, tiền bản quyền thu về chị còn tặng hết cho Cục Xã hội để làm từ thiện.

Chị Kim Ngọc cho biết, có nhiều chị đang học làm rau câu 3D, làm bánh và trang trí bánh kem trong lớp học của chị Kim Ngọc, do vô tình biết được Cuộc thi quốc tế Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Bỉ 2021 vì ảnh hưởng của dịch bệnh, sẽ chuyển sang tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nên cuối cùng chị đã động viên các học viên của mình cùng tham gia cuộc thi.

Chị cho biết, gần đây cuộc thi này đã công bố danh sách đoạt giải trên Website, không ngờ là chị và 15 học viên khác đã giành về 18 huy chương, trong đó có người cùng lúc đoạt 2 huy chương, khiến các học viên của chị mừng rỡ vô cùng, đồng thời đây cũng như một lời động viên để mọi người có thể tự tin hơn trên con đường học làm bánh. (Khiết Nhi) Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005713

