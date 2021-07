Thế Vận Tokyo khai mạc, cầu trường vắng, Đệ nhất phu nhân Jill Biden mang khẩu trang tham dự.

- SG thêm 8 ngày giãn cách. VN 40 tháng nữa mới tiêm xong 2 mũi cho 70 triệu dân. Cơ nguy quăng bỏ nhiều liều vaccine vì quá hạn.

- Thế Vận Tokyo khai mạc, cầu trường vắng, Đệ nhất phu nhân Jill Biden mang khẩu trang tham dự

- Thống Đốc Larry Hogan (Cộng Hòa-MD) tố Cộng Hòa đang "tẩy trắng" vụ bạo loạn 6/1/2021

- gây quỹ 75 triệu đô điều tra "gian lận bầu cử 2020" nhưng Trump lấy xài riêng, không giúp kiểm phiếu

- Quận Los Angeles COVID: tăng 80% so với tuần trước, tăng gấp 20 lần so với tháng trước

- Quận Cam tăng COVID: tới 95% bệnh nhân nhập viện là những người chưa chích ngừa

- Biden họp phố: bạn nghĩ tôi là quỷ Satan đầu thai cũng OK, nhưng chớ nói 6/1/2021 là tuần hành ôn hòa

- Thủ Tướng Nhật Suga nói với NBC: Trump ưa cá nhân tự sướng, Biden ưa tập thể đồng thuận

- 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ ra dự luật: công ty mạng chịu trách nhiệm đối với tin giả về y tế

- Bạch Ốc quan ngại: Thống Đốc Florida nói sẽ không ép học sinh mang khẩu trang trong trường

- Hệ thống đại học UC tăng học phí 4.2%, tới $13,000/năm, nói vẫn thấp hơn Virginia, Illinois và Michigan

- Washington: Viet T. Nguyen bị kêu án 33 tháng tù vì dí dao cướp sòng bài, và cướp ngân hàng

- HỎI 1: TT Biden nói trong buổi họp phố CNN hôm 21/7/2021: Bạn sẽ không dính COVID nếu bạn đã chích ngừa? ĐÁP 1: Nửa phần đúng.

- HỎI 2: Quan chức và con em khoe được tiêm ngừa ưu tiên, miễn đăng ký? ĐÁP 2: Họ là Người Lùn, theo nhà văn Thái Hạo trên báo Văn Việt.

QUẬN CAM (VB-23/7/2021) --- Theo tin CBS News, trên chương trình phát thanh "The Takeout" tuần này với Major Garrett, Thống Đốc Larry Hogan (Cộng Hòa-MD) chỉ trích đảng Cộng Hòa của ông đang nỗ lực "tẩy trắng" vụ bạo loạn 6/1/2021 trong cuộc tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Hogan nói rằng cần phải biết chính xác những gì đã xảy ra và chớ để cho chuyện tẩy trắng lịch sử để nói rằng không hề có gì đã xảy ra, "Điều vô nghĩa về chuyện [bọn bạo loạn] chỉ là các du khách ôn hòa vào thăm [tòa nhà Quốc Hội] là điều phi lý."

Hogan ám chỉ tới ngôn ngữ Trump và một số dân cử Cộng Hòa nói rằng người bạo loạn 6/1/2021 chỉ là du khách vào thăm Quốc Hội một cách ôn hòa, và họ rất mực yêu thương tới mức cảnh sát mở rào mời họ vào. Hogan nói ông quan ngại vì ủy ban điều tra chỉ có duy nhất dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney hiện diện sau khi lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) tẩy chay cuộc điều tra. Hogan nói Đảng Cộng Hòa cần nhiều người như Liz Cheney.

--- Trump xài tiền thoải mái từ ủy ban hành động chính trị PAC gây quỹ được. PAC này tên là "Save America" đã gây quỹ được 75 triệu đô để gọi là điều tra về "gian lận bầu cử 2020" nhưng Trump lại chưa xài đồng nào để giúp kiểm toán ở Arizona hay ở các tiểu bang khác.

Thay vào đó, tiền gây quỹ pháp lý này chỉ xài cho chi phí cá nhân của Trump, về du hành, về kiện tụng pháp lý cá nhân và chi phí nhân viên, cùng các chi phí khác, theo lời nội bộ PAC này với phóng viên báo Washington Post. Steve Benen của MSNBC viết thẳng rằng Trump chỉ là một tên lừa gạt.

--- Sau trì hoãn cả năm vì đại dịch COVID-19, Thế Vận Tokyo 2020 đã khai mạc với buổi lễ trong sân vận động gần như hoang vắng để ngừa dịch. Sân này xây tốn 1.5 tỷ đôla để Thế Vận dùng cho 70,000 khán giả, nhưng chỉ có 950 VIP (nhân vật quan trọng) hiện diện trong lễ khai mạc hôm Thứ Sáu, theo CNN.

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden hôm Thứ Sáu dẫn phái đoàn Mỹ vào dự khai mạc ở Tokyo, và đây là chuyến đi đơn độc ra hải ngoại của bà trong cương vị Đệ nhất phụ nhân. Người ta thấy bà Jill Biden ngồi trên hàng ghế quan khách trong lễ khai mạc, với khẩu trang ngừa dịch màu đen.





Khoảng 100 vận động viên Mỹ thi đấu ở Nhật vẫn chưa chích ngừa. Trưởng ban y tê Thế Vận Hoa Kỳ Jonathan Finnoff nói hôm Thứ Sáu là có 567 lực sĩ Mỹ điền mẫu y khoa với 83% nói là đã chích ngừa. Tổng cộng có 613 lực sĩ Mỹ dự Thế Vận. Finnoff nói, như thế chỉ 83% lực sĩ Mỹ đã chích ngừa, thế là tốt vì là đủ cho miễn dịch cộng đồng.

Olympic Tokyo chính thức khai mạc vào hôm thứ Sáu. Khán giả sẽ không được vào hầu hết các địa điểm thi đấu, còn các vận động viên phải tuân thủ nhiều hạn chế nghiêm ngặt. Lễ khai mạc Olympic Tokyo đã diễn ra mà không có khán giả đến theo dõi, chỉ có sự tham dự của 950 người liên quan gồm khách mời và đoàn thể thao các nước.

Lễ khai mạc được tổ chức với chủ đề "Gắn kết bằng cảm xúc", với nhiều tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống Nhật Bản theo hướng hiện đại, nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết "Chúng ta không đơn độc". Tổng cộng tham dự Thế Vận Tokyo có sự tham gia tranh tài của hơn 11.000 vận động viên từ 206 đoàn thể thao, gồm 205 đoàn của các quốc gia và vùng lãnh thổ trực thuộc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và đoàn đại diện cho người tị nạn, sẽ tham gia thi đấu ở 33 bộ môn với 339 huy chương cho đến ngày 8/8.





Tham dự lễ khai mạc trong hàng quan khách còn có Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron. Nhưng Macron tới cũng để nói chuyện với các quan chức Thế Vận về việc tổ chức Thế Vận Paris 2024. Hôm Thứ Sáu có khoảng 50 người biểu tình, kêu gọi hủy bỏ Thế Vận để chống dịch. Nếu bạn cư ngụ ở Hoa Kỳ, có thể xem chiếu lại Lễ Khai Mạc Thế Vận trên đài NBC lúc 7:30pm giờ Miền Đông Hoa Kỳ (tức là 4:30 pm giờ Calif.) Thứ Sáu và sẽ chiếu lại lần nữa vào 1:38am giờ Miền Đông vào Thứ Bảy. Một số băng tần khác cũng sẽ chiếu các trận thi đấu.

Theo tin NHK, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã gửi lời chào đến các vận động viên tham dự Olympic. Ông cho biết LHQ hân hạnh là "người đồng hành" cùng các vận động viên trong con đường hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ông Guterres cho biết tinh thần Olympic là biểu tượng cho các phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại: tình đồng đội, đoàn kết, tài năng và vị tha. Tổng thư ký LHQ cũng bày tỏ lòng tiếc thương cho những người thiệt mạng trong đại dịch. Theo ông thì tất cả các vận động viên tham dự Olympic Tokyo đều đã vượt qua những thách thức to lớn. Ông cho rằng nếu tất cả mọi người đều có được nguồn năng lượng đó khi đối mặt với các thách thức toàn cầu thì có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 23/7 có 7.307 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.295 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4913), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bình Thuận (47), Ninh Thuận (37), Cần Thơ (34), Phú Yên (30), Quảng Ngãi (26), Bến Tre (20), Trà Vinh (15); Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Đắk Nông (8 ), Bình Định (6), Đắk Lắk (4), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (2), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (1), Hòa Bình (1), Kon Tum (1) trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 23/7, Việt Nam có tổng 81.678 ca mắc, trong đó có 2.141 ca nhập cảnh và 79.537 ca mắc trong nước.

SG thêm 8 ngày giãn cách. TP. Sài Gòn sẽ kéo dài đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 8 ngày (đến ngày 1/8/2021) và bổ sung một số biện pháp mạnh để phong tỏa, theo lời Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông báo chiều ngày 23/7/2021. Quyết định đưa ra trong bối cảnh Sài Gòn ghi nhận hơn 48.800 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cùng 37 ngày áp dụng Chỉ thị 15 trước đó. Người dân SG chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (2 lần/tuần, sử dụng phiếu đi chợ/siêu thị do chính quyền địa phương cấp). Tại khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Trong các khu cách ly, người đang cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế).

40 tháng nữa mới tiêm xong 2 mũi cho 70 triệu dân. Các chuyên gia nhận định tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của Việt Nam đang rất chậm, từ đầu tháng 7 mỗi ngày chỉ đạt 20.000 - 40.000 mũi tiêm, trong khi vaccine đã về nhiều. Một chuyên gia y tế nhận định, theo báo Lao Động: "Nếu Việt Nam tiêm đều, trung bình đạt 100.000 mũi/ngày, thời gian cần để tiêm đủ 2 mũi cho 70 triệu người trên 18 tuổi như mục tiêu, chưa tính 9 triệu trẻ vị thành niên, thì phải hơn 40 tháng mới tiêm xong. Thời gian như thế, có thể nói, rất khó khăn cho các mục tiêu chung."

Cơ nguy quăng bỏ nhiều liều vaccine vì quá hạn. Chuyên gia này nói, nếu những khó khăn khi triển khai tiêm vaccine COVID-19 không sớm được khắc phục, tiến độ tiêm chủng không được đẩy nhanh hơn, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ "vứt bỏ" vaccine COVID-19 vì vaccine có thời hạn sử dụng rất ngắn, trong khi hàng triệu người dân mong chờ từng ngày để được tiêm vaccine. Một vấn đề nữa là những người tiêm mũi 1 đang mòn mỏi chờ tiêm mũi 2, dù đã qua 12 tuần. Nếu cứ phải chờ đợi dài dài không được tiêm, liệu rằng có phải tiêm lại mũi 1? Như thế có nghĩa là lãng phí một số lượng vaccine không hề nhỏ.

Hà Nội dịch thêm căng thẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn đề nghị 16 trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chung tay với thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành các khu vực ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác để phòng, chống COVID-19.

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

--- Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga -- người đã trực tiếp gặp hai Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Joe Biden -- trả lời phỏng vấn của đài NBC, nói rằng hai người, Trump và Biden, khác nhau cả một trời một vực về phương pháp làm việc đối ngoại.Suga nói rằng Trump ưa làm kiểu "cá nhân một mình" ("individual personality") để đưa vấn đề ra, trong khi Biden ưa thích phương pháp hợp tác: "Biden là một tổng thống tìm cách xây dựng đồng thuận giữa các đồng minh và các quốc gia có cùng suy nghĩ nhằm đưa ra các chính sách. Và đó là một kiểu khác về phương pháp chính trị."--- Viet Tan Nguyen, 35 tuổi, hôm Thứ Ba đã bị kêu án 33 tháng tù vì hai tội: chĩa dao cướp tiền ở sòng bài ilani Casino ở tiểu bang Washington, và tội cướp một ngân hàng địa phương. Nguyen đã thuận nhận tội cướp bậc nhì trong vụ cướp ngân hàng Chase Bank hôm 17/5/2021.Khi cướp ngân hàng, Nguyen nói với người nhân viên ngân hàng, "Hãy đưa tôi tiền." Nguyen đưa xem tờ giấy nhỏ viết tay, hăm dọa, "Hễ chống lại là sẽ có nhiều người chết." Nguyen cướp được 1,400 đôla từ ngân hàng này, nhưng hình ảnh từ video giám sát cho cảnh sát Ty Cowlitz Tribal Police nhận ra Nguyen là nghi can đã tìm cách cướp các thùng đen đựng tiền từ sòng bài ilani, lúc đó Nguyen rút dao ra dọa.Nancy Retsinas, Chánh án tòa quận Clark County, cho Nguyen thọ 2 án tù đồng thời, như thế được giảm thời lượng trong tù.--- Trong khi chính phủ thúc giục dân Mỹ đi chích ngừa dịch COVID-19, hai Thượng nghị sĩ Dân Chủ Amy Klobuchar (Minn.) và Ben Ray Luján (N.M.) hôm Thứ Năm trình dự luật Health Misinformation Act, buộc các công ty kỹ thuật chịu trách nhiệm đối với việc loan truyền các tin bóp méo về y tế.Dự luật sẽ đưa ra ngoại lệ đối với một phần của Điều Khoản 230 (Section 230) trong Luật về truyền thông có tên là Communications Decency Act, trong đó miễn trách nhiệm các công ty kỹ thuật đối với các nội dung bài viết người khác đưa lên mạng. Thượng nghị sĩ Klobuchar đưa ra bản văn nói dịch COVID cho chúng ta thấy tin giả, tin bịa đặt có thể giết người, và bây giờ chúng ta phải hành động.Tuy nhiên, phía Cộng Hòa có vẻ không sẵn sàng. Adam Kovacevich, Tổng quản trị tổ chức Chamber of Progress, đưa ra bản văn nói: "Chúng ta đều muốn có ít tin giả trên mạng, nhưng kiểu này sẽ giúp phương tiện cho các Tổng Thống Cộng Hòa tương lai siết chặt quyền phát biểu. Khi [giả thiết rằng] Bộ Trưởng Y Tế của Tổng Thống Ron DeSantis xem các bản văn về quyền lựa chọn [phá thai] và về chuyển giới tính là các loại tin giả, tin bịa đặt thì Dân Chủ sẽ ân hận vậy." Kovacevich có ý ám chỉ rằng Thống Đốc DeSantis của Florida sẽ được Cộng Hòa đưa ra tranh cử Tổng Thống 2024.--- Hệ thống đại học công University of California (UC) hôm Thứ Năm quyết định tăng học phí bậc cử nhân và tăng lệ phí toàn các bậc, như thế sinh viên trong tiểu bang California sẽ có học phí $13,000/năm, cộng thêm lệ phí tùy theo khuôn viên trường ở các địa phương. Nhưng UC sẽ có cách giúp sinh viên nghèo qua trợ cấp tài chánh cao hơn.Hệ thống đại học UC có 10 trường ở 10 địa phương khác nhau trong California, hiện có tổng cộng 292,000 sinh viên bậc cử nhân và bậc hậu cử nhân. Quyết định hôm Thứ Năm tăng học phí và lệ phí là tăng 2% cộng lạm phát, tức là tăng 4.2% cho tân sinh viên bậc cử nhân từ niên khóa 2022-23, nghĩa là tăng thêm $534/năm.Các viên chức UC nói học phí như thế là rẻ hơn các đại học công tương đương ở các tiểu bang Virginia, Illinois và Michigan, trung bình hơn $17,000/năm, với mức tăng học phí từ 24% tới 56% từ 2011. Cùng thời kỳ đó, học phí ở UC chỉ tăng 6%.--- Dịch COVID-19 kinh hoàng trở lại nhiều nơi ở Nam California. Quận Los Angeles County cho biết có hơn 2,700 trường hợp lây nhiễm mới và thêm 13 người chết báo cáo hôm Thứ Năm, con số cao nhất so với các con số báo cáo từ tháng 2/2021. Như thế là tăng gấp đôi trong vòng 10 ngày qua. Và bây giờ báo cáo 2,767 ca bệnh mới, theo lời Barbara Ferrer, Giám đốc Sở Y Tế quận Los Angeles County, tức là tăng 80% so với tuần trước.Bà Barbara Ferrer cũng nói trong buổi họp báo hôm Thứ Năm rằng đối với con số báo cáo hôm Thứ Tư với 2,551 ca nhiễm mới và 7 người chết, tức là tăng gấp 20 lần so với ngày 21/6/2021 khi chỉ có 124 ca lây nhiễm mới. Bà thúc giục mọi người chưa chích ngừa hãy sớm đi chích ngừa.--- Trong khi đó, nhập viện tại Quận Cam, California, tăng từ 126 bệnh nhân hôm Thứ ba tới 143 bệnh nhân hôm Thứ Tư, với số người trong chăm sóc đặc biệt (ICU) giảm từ 59 xuống 35 bệnh nhân. Theo số liệu trung bình hàng tuần phổ biến hôm Thứ Ba, tỷ lệ lây nhiễm mới ở Quận Cam trên mỗi 100,000 cư dân tăng từ 2.6 tới 4.9 người, và ca dương tính tăng từ 1.8% tới 3.3%. Khoảng 95% bệnh nhân nhập viện là những người chưa chích ngừa.--- Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Năm phản đối các lời tuyên bố của Ron DeSantis, Thống Đốc Florida, khi DeSantis chống lại việc mang khẩu trang trong trường học. Psaki nói: "Nếu tôi là một phụ huynh ở Florida, sẽ rất quan ngại đối với tôi vì trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa chích ngừa."Thống Đốc Cộng Hòa Ron DeSantis nói rằng ông sẽ không cưỡng bách mang khẩu trang trong các trường vào niên học sắp tới, "Chúng ta sẽ không làm như thế ở Florida, đồng ý không? Chúng ta muốn trẻ em là trẻ em, Chúng ta cần các em có thể hít thở."Tuyên bố của DeSantis đưa ra sáng sớm Thứ Năm, sau khi Tổng Thống Joe Biden nói trong một buổi họp phố rằng viện CDC có lẽ sẽ khuyên trẻ em còn quá trẻ để đi chích ngừa hãy nên mang khảu trang trong trường, trong khi các em đã chích ngừa sẽ không cần mang khẩu trang.--- Tổng Thống Biden nói trong buổi họp phố hôm Thứ Tư do CNN tổ chức, khi trả lời những người thắc mắc về tính nghiêm trọng của bạo loạn 6/1/2021: "Tôi không bận tâm nếu quý vị nghĩ tôi là quỷ Satan đầu thai lên. Sự kiện là, quý vị không thể nhìn vào truyền hình và nói là không có gì đã xảy ra trong ngày 6/1/2021 và lại nghe những người nói rằng đó là cuộc tuần hành ôn hòa."---: TT Biden nói trong buổi họp phố CNN hôm 21/7/2021: Bạn sẽ không dính COVID nếu bạn đã chích ngừa?Nửa phần đúng. Buổi họp phố do CNN tổ chức ở đại học Mount St. Joseph University tại thị trấn Cincinnati hôm Thứ Tư 21/7/2021. Thực sự thì thuốc chích ngừa COVID-19 không hiệu lực 100% để không bị dính siêu vi này. Bởi vì, có một số nhỏ những người đã chích ngừa đầy đủ bị dính dương tính, bị nhập viện, hay bị chết vì dịch này. Dữ liệu CDC nói rằng tính vào ngày 12/7/2021, có hơn 159 triệu người đã chích ngừa đầy đủ, và rồi trong đó có 5,492 người bị dính COVID-19. Do vậy, khi TT Biden nói trong buổi họp phố CNN hôm 21/7/2021 rằng "Bạn sẽ không dính COVID nếu bạn đã chích ngừa" là không chính xác hoàn toàn. Rất hiếm, nhưng có xảy ra, rằng chích đầy đủ, vẫn có thể dính dương tính. Thống kê cho thấy trong những người đã chích ngừa thì có 0.0033% bị nhập viện và 0.00067% người chết, theo lời Cindy Prins, chuyên gia dịch tễ ở đại học University of Florida. Chi tiết ở:---: Quan chức và con em khoe được tiêm ngừa ưu tiên, miễn đăng ký?: Họ là Người Lùn, theo nhà văn Thái Hạo trên báo Văn Việt.NGƯỜI LÙNThái Hạo (nguồn Văn Việt, 22/7/2021)Những vụ như “ông ngoại”, “anh trai”, “chú em” sẽ chẳng ai biết cả nếu chính các “cháu ngoại”, “em gái mưa”, “người anh cả” không ồm ộp khoe lên. Nhưng tại sao họ lại khoe?

Thứ nhất, nếu biết đó là xấu, là sai, là vi phạm pháp luật thì có cậy mồm các vị ấy cũng không khai, nói chi đến reo hò lên như thế! Khi hoàn toàn mất khả năng phán đoán của lý trí, khoe là tất nhiên.

Thứ hai, quan trọng – nếu nhìn từ góc độ tâm lý xã hội, thực ra người Việt rất nghèo. Rõ ràng, các “đồng chí” khoe tiêm vaccine xịn ấy đều giàu có, địa vị, danh giá cả. Họ không phải hạng cùng đinh, không phải dân đen nghèo rớt mùng tơi. Cuộc sống của họ xa hoa và đầy quyền uy. Vậy tại sao họ lại phải khoe khoang một liều vaccine như thế? Thực ra đây không phải lần đầu họ khoe, trước đó họ đã khoe giày, khoa nón, khoe xe, khoe ăn nhà hàng, khoe uống rượu ngoại… Họ thèm khát sự công nhận của đồng loại đối với cái giàu và cái oai của mình. Nếu không có sự trầm trồ của tha nhân thì cuộc sống của họ lập tức vô nghĩa. Cho nên, khoe là một cơ chế tự động, là lý do sống còn, là niềm hạnh phúc tột cùng và gần như duy nhất. Tại sao thế? Vì đời sống nội tâm của những con người ấy nghèo nàn thảm hại, gần như trống rỗng. Nếu không có những sự xuýt xoa và ánh mắt ngưỡng mộ của người khác thì đời sống ấy lập tức vô nghĩa.

Nhiều nhà giàu Việt Nam, vì có cả sự giàu lên bằng những lý do vốn nằm ngoài hai bàn tay nên ngoài một sự cứu rỗi là phải giàu thêm thì họ chỉ còn một lý do duy nhất nữa để sống, đó là phải phô phang sự giàu có và xa hoa ấy ra. Ông Giuốc-đanh là một điển hình cho loại này. Việt Nam bây giờ thì có quá nhiều ông Giốc-đanh như thế. Giàu có bằng sự bất minh, bằng tham ô nhũng lạm, bằng muôn phương nghìn kế đã để lại trong tâm hồn họ một khoảng trống mênh mông, vì sự vắng mặt của tri thức và văn hóa.

Nhớ cách Nietzsche gọi loại người này: Người lùn.

Những người có nhân cách, có văn hóa và sự đủ đầy của nội tâm là do sự quay về với thế giới bên trong, suy tư và xây dựng hệ giá trị của phẩm tính văn minh cùng niềm hạnh phúc nội tại. Họ không nô lệ hoàn cảnh, không nô lệ ánh nhìn của kẻ khác. Họ tự tin và tự chủ. Họ tự do và cống hiến.

Những vụ “ông ngoại” vừa qua cho thấy rất nhiều điều về xã hội Việt Nam. Từ đây mà phân tầng thì có thể chia hai: tầng lớp dưới thì nghèo tiền, tầng lớp “thượng lưu” thì nghèo văn hóa. Cả một đất nước đói nghèo, đói nghèo ngay cả khi ngự trong các villa và ngồi trên xe bạc tỉ. Cả hai tầng lớp ấy đều đáng thương, vì một bên là hành khất của miếng ăn, bên kia là ăn mày cho ánh mắt (tha nhân). Cái đau khổ là... Xin xem tiếp:

