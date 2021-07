Còn Nhìn Thấy Nhau

Ngày xưa, hàng năm Đức Phật tổ chức khóa nhập thất ba tháng vào mùa mưa, và ngày nay nhiều tu viện vẫn còn giữ truyền thống này, gọi là an cư kiết hạ./ Retreats have been a part of Buddhism since Buddha instituted an annual three-month summer “rain retreat.”