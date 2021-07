ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 sẽ thẩm vấn Trump và các phụ tá về ngày 6/2/2021 - SG dính 3556 ca/ngày, rào 3.057 điểm phong tỏa. Bình Dương sẽ gánh bớt cho SG. Đà Nẵng siết phong tỏa. VN sản xuất lô vaccine Sputnik-V đầu tiên - cựu chủ tịch ủy ban đăng quang 2017 của Trump bị bắt vì bí mật hoạt động cho ngoại quốc - chỉ tin Trump và QAnon, nói COVID là LHQ bịa đặt: 1 cựu quan chức Cộng

SG dính 3556 ca/ngày, rào 3.057 điểm phong tỏa. Bình Dương sẽ gánh bớt cho SG. Đà Nẵng siết phong tỏa. VN sản xuất lô vaccine Sputnik-V đầu tiên.

- ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 sẽ thẩm vấn Trump và các phụ tá về ngày 6/1/2021

- cựu chủ tịch ủy ban đăng quang 2017 của Trump bị bắt vì bí mật hoạt động cho ngoại quốc

- chỉ tin Trump và QAnon, nói COVID là LHQ bịa đặt: 1 cựu quan chức Cộng Hòa chết vì dịch

- khiếu nại bị bác bỏ: 3 Dân biểu Cộng Hòa bị phạt 500$/người vì không mang khẩu trang

- Trump và Tướng Milley gây nhau từ chuyện chụp hình ở nhà thờ: Tướng Milley nói Trump không hiểu

- Mike Pence lưu diễn để chuẩn bị 2024, Trump nói 97% cử tri Cộng Hòa đã ủng hộ Trump rồi

- Đài Fox News: nói là không cần chích ngừa, nhưng bí mật đòi nhân viên báo cáo về chích ngừa

- Điều trần ở Thượng Viện BS Fauci nói thẳng rằng chính TNS Cộng Hòa Rand Paul là kẻ nói xạo

- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Ohio rời bỏ Cộng Hòa vì bây giờ đảng này cứ mãi ủng hộ Donald Trump

- ông gốc Việt ở Pennsylvania thú tội đã đưa loài cá lạ vào Mỹ, cơ nguy sẽ vào tù, bị phạt tiền

- HỎI 1: COVID-19 không phải đại dịch vì Mỹ đã sửa định nghĩa từ 2004? ĐÁP 1: Đây là đại dịch, và Mỹ cũng chưa hề sửa định nghĩa nào.

- HỎI 2: Nên học Truyện Kiều có thật nơi đầu xóm, quanh nhà? ĐÁP 2: Đó là ý kiến của nhà văn Thái Hạo trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-21/7/2021) --- Hôm Thứ Ba 20/7/2021, Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện đưa ra bản văn viết rằng các Dân biểu Taylor Greene (Georgia), Thomas Massie (Kentucky) và Ralph Norman (South Carolina) đã không được chấp nhận trong đơn khiếu nại về án phạt 500$ đưa ra hồi tháng 5/2021 vì không mang khẩu trang.

Nhóm 3 dân biểu Cộng Hòa này đã thách thức khoản tiền phạt hồi tháng 6/2021, nói rằng người đã chích ngừa đầy đủ không cần mang khẩu trang và không cần giãn cách. Lúc đó lệnh mang khẩu trang còn bắt buộc do Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đưa ra từ tháng 6/2020. Đã có một số dân biểu Cộng Hòa bị phạt tiền vì không mang khẩu trang. Bên cạnh 3 Dân biểu trên, còn có DB Mary E. Miller (Illinois). Chỉ tới ngày 11/6/2021, lệnh cưỡng bách mang khẩu trang mới gỡ bỏ.

--- Khi nào thì Trump và Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân bắt đầu bất hòa? Đó là khi Trump biểu diễn màn cầm Kinh Thánh đứng trước nhà thờ St. John's Church ở thủ đô để chụp hình. Lúc đó là sau khi cảnh sát công viên phun thuốc hóa học để xua đuổi người biểu tình, dọn đường cho Trump ra chụp hình, theo ghi lại trong tác phẩm "Frankly We Did Win This Election" -- lúc đó, Trump và Tướng Mark Milley đối thoại căng thẳng trong buổi họp, theo báo Axios.

. Trump hỏi Milley: "Tại sao ông sau đó lại xin lỗi? Như thế là yếu đuối."

. Milley trả lời: "Tôi không có dính gì với ông. Tôi phải xin lỗi công chúng vì đó là chuyện của tôi, của màu áo quân phục và vì truyền thống phi chính trị của quân đội Mỹ."

. Trump nói: "Tôi không hiểu. Hình như ông xấu hổ vì Tổng Thống của ông."

. Milley nói: "Tôi không mong đợi ông hiểu."

Trong khi đó, ở tác phẩm mới nhan đề "I Alone Can Fix it" ghi rằng Tướng Milley lo ngại Trump sẽ hành động y hệt như nhà độc tài Adolf Hitler trong nỗ lực bám ghế Tổng Thống.

--- Trả lời phỏng vấn của báo The Guardian, Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS), người chỉ huy ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn 6/1/2021, được hỏi là có sửa soạn gọi Trump và các phụ tá thân tín của Trump ra điều trần ở Hạ Viện hay không. DB Thompson nói: "Tuyệt đối... không có gì hạn chế việc đó."

Cụ thể, Dân Biểu này muốn biết Trump nói gì qua điện thoại với lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) trong khi đám bạo loạn MAGA tấn công tòa nhà Quốc Hội. DB Thompson nói bất kỳ ai nói chuyện với Trump trong ngày 6/1/2021 đều sẽ trở thành mục tiêu điều tra của ủy ban.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo tin Bộ Y Tế, báo, đài. Hình từ video. Trong ngày 21/7 có 5.357 ca mắc mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170), Đồng Tháp (109), Tiền Giang (65), Long An (60), Hà Nội (42), Vĩnh Long (39), Khánh Hoà (38), Bến Tre (35), Cần Thơ (32), Tây Ninh (30), Phú Yên (26), Ninh Thuận (22), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Vĩnh Phúc (18), Đắk Lắk (17), Bình Phước (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10), Hậu Giang (9), Bình Định (8 ), Bình Thuận (7), Hà Giang (6), Quảng Ngãi (6), Sóc Trăng (6), Nghệ An (5), Lâm Đồng (5), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Gia Lai (1), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 1.081 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 68.177 ca mắc, trong đó có 2.099 ca nhập cảnh và 66.078 ca mắc trong nước.

Có 3.057 điểm phong tỏa tại Sài Gòn vì COVID-19. Riêng TP Thủ Đức có gần 500 điểm phong tỏa, quận 8 có 313 điểm, huyện Hóc Môn 262 điểm, quận 12 có 232 điểm... Trong đó, phường mới nhất bị phong tỏa là phường Tam Phú rộng khoảng 311ha với dân số khoảng 30.400 người, phong tỏa từ 12h ngày 20-7. Trong khi đó, UBND quận Bình Thạnh cũng vừa có thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ phường 19 từ 0h ngày 22-7 đến khi có thông báo mới.



Bình Dương sẽ gánh bớt cho SG. Ngày 20-7, đoàn công tác của Chính phủ, các bộ, ngành do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Đam tuyên bố: "Việc phòng chống COVID-19 tại Bình Dương không chỉ là tính cho tỉnh, mà còn tính cho TP.HCM. Với đặc thù giáp TP.HCM, năng lực điều trị cho F0 tại Bình Dương cần tính "dôi ra", để khi dịch bệnh tại tỉnh được khống chế còn sẵn sàng "chia lửa", hỗ trợ cho TP.HCM và các tỉnh lân cận." Yêu cầu là Bình Dương phải chuẩn bị cho kịch bản diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp hơn, cần mở rộng thêm năng lực giường chữa bệnh… Đồng thời, cần có các biện pháp để sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh trong các khu nhà trọ công nhân.

Đà Nẵng siết giãn cách. Ngày 21/7 Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã thống nhất cần thiết phải đẩy mạnh việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố với việc bổ sung nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm khống chế đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể, bắt đầu từ 12h trưa Thứ Năm (22/7), người dân sẽ được yêu cầu ở nhà, chỉ được ra khỏi nhà để đi làm việc tại các cơ quan, công sở nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện hoặc để mua các lương thực thực phẩm, thuốc men, khám chữa bệnh, cấp cứu nhưng phải giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; không được tập trung quá 2 người ngoài khu vực công sở, bệnh viện, nhà máy.



VN sản xuất lô vaccine Sputnik-V đầu tiên. Ngày 21-7, đại diện Công ty TNHH Một thành viên vắc xin và sinh phẩm y tế số 1 (Vabiotech) cho biết, đơn vị này đã gia công và đóng ống 30.000 liều vắc xin Covid-19 Sputnik-V đầu tiên, trong đó có 10.000 liều được gửi sang Nga để kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, và 20.000 liều vắc xin còn lại đang bảo quản tại Việt Nam và được các chuyên gia tiến hành kiểm định song song. Thời gian kiểm nghiệm chất lượng lô vắc xin này là khoảng 30 ngày. "Nếu vắc xin bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, hai bên sẽ ký kết biên bản thỏa thuận, chính thức gia công tại Việt Nam, dự kiến 5 triệu liều vắc xin/tháng", đại diện Công ty Vabiotech nói. Trước đó, theo Bộ Y tế, Vabiotech đã ký thỏa thuận với Quỹ Đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vắc xin phòng Covid-19 Sputnik-V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều/tháng bắt đầu từ tháng 7-2021 và tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều/năm.

--- Từ khi rời Bạch Ốc, Trump vẫn liên tục than phiền về nhiều người, trong đó có cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. Tác phẩm ""I Alone Can Fix It" (Riêng một mình tôi là đủ sửa mọi chuyện) của 2 phóng viên Carol Leonnig và Philip Rucker của báo Washington Post ghi lời Trump nói với 2 phóng viên này rằng nếu Mike Pence ngày 6/1/2021 không xác nhận phiếu đại cử tri trong bầu cử 2020 thì tình hình đã khác rồi.

Trong cuộc phỏng vấn, Trump nói rằng TRump có quan hệ tốt với Pence bất kể rằng những người bạo loạn đã mang theo dây thừng và giá treo cổ vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội để đòi treo cổ Pence. Khi 2 phóng viên nói rằng nếu Pence ra ứng cử Tổng Thống 2024 chống lại TRump thì sao, Trump trả lời, và được ghi trong sách rằng, có tới 97% người Cộng Hòa ủng hộ Trump, nhưng nếu Pence ra tranh cử thì đó là quyền hiến định phải chấp nhận, vì đây là một đất nước tự do

Từ khi rời Bạch Ốc, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã về lại quê nhà ở Indiana, đi diễn thuyết nhiều nơi, đọc diễn văn trước các đám đông bảo thủ ở South Carolina và New Hampshire. Và mới hôm Thứ Sáu 16/7/2021, Mike Pence đã tới tham dự trong hội nghị Thượng Đỉnh Lãnh Đạo Gia Đình (Family Leadership Summit) ở Iowa.

--- Hôm Thứ Ba 20/7/2021, báo Cape Cod Times loan tin rằng Linda Zuern, một cựu ủy viên trong Hội đồng giám sát thị trấn Bourne, Massachusetts và là người cuồng nhiệt ủng hộ Trump đã chết vì COVID-19. Bà Linda Zuern, 70 tuổi, chết trong bệnh viện Brigham and Women's Hospital tại Boston vì biến chứng COVID-19. Bà trước giờ không chịu chích ngừa.Ủy viên Đảng Cộng Hòa tiểu bang Deborah Dugan nói với báo Cape Cod Times rằng Zuern là một chiến sĩ mãnh liệt của lý tưởng bảo thủ. TRong nhiều tháng qua, bà Zuern hoạt động trong nhóm United Cape Patriots, tuyên truyền các thuyết âm mưu rằng không thực sự có dịch COVID-19, rằng dịch này chỉ là do WHO tung ra nhằm thực hiện "U.N. Agenda 2030" (Nghị Trình LHQ 2030) để ạto ra 1 chính phủ toàn cầu, xóa sổ biên giới quốc gia. Bà Zuern ủng hộ thuyết âm mưu QAnon.--- Nói một đằng, làm một nẻo. Đó là Fox News. Đài này trong các bản tin hàng ngày đưa ra những nghi ngờ về thuốc chủng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, lặng lẽ, Đài Fox News từ tháng trước đã lập ra chương trình "thông hành chích ngừa" (vaccine passport program) để bảo vệ nhân viên trong đài.Các email nội bộ gửi từ phòng nhân dụng của Fox Corporation từ tháng 6/2021 đã thông báo nhân viên rằng nhân viên có chương trình tự xác nhận tình trạng chích ngừa gọi tên là "FOX Clear Pass" (Thông Hành Chích Ngừa Tại Fox). Những nhân viên nào cung cấp thông tin cho chương trình này sẽ không phải hoàn tất thủ tục kiểm soát y tế hàng ngày.--- Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về chống dịch trong chính phủ, đã giận dữ nói thẳng vào mặt Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Rand Paul (Kentucky) rằng chính TNS Paul mới là người nói dối trong cuộc điều trần trước Thượng Viện. BS Fauci bác bỏ gợi ý ủa Paul rằng Mỹ giúp tài trợ nghiên cứu ở 1 phòng thí nghiệm Trung Quốc và nơi đây để xổng chuồng con virus độc hại.BS Fauci nói trước Ủy Ban Thượng Viện về y tế, giáo dục, lao động và hưu bổng rằng cuộc nghiênc ứu mà TNS Paul ám chỉ đó không dính gì tới chuyện đại dịch: "Thượng nghị sĩ Paul, ông không biết những gì ông đang nói, tôi phải nói thẳng. Và tôi muốn nói một cách chính thức như thế. Ông không biết gì hết. Nếu có ai đang nói xạo nơi đây, thưa Thượng nghị sĩ, chính là ông đó."--- Cliff Rosenberger, Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Ohio, nói hôm Thứ Hai rằng ông đang rời bỏ Đảng Cộng Hòa vì bây giờ đảng cứ ủng hộ Donald Trump, theo báo Cleveland.com cho biết. Rosenberger nói rằng ông là người bảo thủ, và sẽ vẫn luôn luôn là báo thủ, nhưng không chịu nổi chuyện Cộng Hòa ủng hộ cho Trump.Rosenberger nói rằng bây giờ ông tự xem là người độc lập, và lẽ ra đã bầu phiếu cho người Cộng Hòa tranh với Trump, nhưng vì không ai hết, nên đã bầu phiếu cho Biden. Rosenberger đã từ chức năm 2018 trong khi FBI điều tra về các chuyến đi và cuộc tiêu xái của ông, nhưng không đưa tới lệnh truy tố nào. Báo Cleveland.com mô tả Rosenberger là một trong những người Cộng Hòa quyền lực nhất tại Ohio khi đương chức.--- Một ông gốc Việt ở Pennsylvania thú tội vận chuyển loài cá lạ và cơ nguy tuyệt chủng vào Mỹ. Anthony Nguyen, còn có tên là JoJo Nguyen và là Jackie Lee, 49 tuổi, cư dân thị trấn Pittsburgh, đã khai nhận tội trước Chánh án liên bang Nora B. Fischer trong hồ sơ truy tố ông từ ngày 13/11/2020, cho rằng ông đã vận chuyển loài cá Rồng Châu Á (Asian arowana) và cá quả (snakehead fish). Cá Rồng Châu Á nằm trong danh sách cá cơ nguy tuyệt chủng.Nguyen làm chủ và điều hành cửa tiệm Ichiban Tropical Fish tại Pittsburgh, chuyên bán các loại cá hiếm. Nguyen thú nhận đã vi phạm luật. Theo lịch trình tòa, Nguyên sẽ bị kêu án vào ngày 1/11/2021 và đối diện án tối đa 5 năm trong tù và tiền phạt $250,000 cho mỗi tội truy tố.-- Thomas Barrack, cựu chủ tịch ủy ban đăng quang 2017 của cựu Tổng Thống Trump, hôm Thứ Ba đã bị truy tố ở Brooklyn về tội vận động hành lang bất hợp pháp đối với Trump để làm lợi cho chính phủ United Arab Emirates (UAE). Hồ sơ truy tố 7 tội đối với Barrack, 74 tuổi, cư dân Santa Monica, Calif., và 2 người khác -- Matthew Grimes và Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi -- cho là 3 người hoạt động trong tư cách điệp viên cho UAE từ tháng 4/2016 tới tháng 4/2018.FBI đã bắt Barrack và Grimes, 27 tuổi, cư dân Aspen, Colo., hôm Thứ Ba 20/7/2021 và 2 người này sẽ ra tòa liên bang ở Los Angeles sau đó trong ngày. Riêng Barrack cũng bị truy tố thêm tội cản trở pháp lý và khai gian đối với các viên chức liên bang.Công tố liên bang Jacquelyn Kasulis nói rằng hành vi của 3 người đã vi phạm luật về việc lẽ ra họ phải thông báo với Bộ Tư Pháp Mỹ về hành vi của họ, và họ đã ngăn cản quyền được biết của dân Mỹ khi 1 chính phủ ngoại quốc tìm cách ảnh hưởng chính sách Hoa Kỳ và dư luận quần chúng Mỹ.Quyền Thứ Trưởng Tư Pháp Mark Lesko nói rằng hành vi 3 người này là "phản bội đối với các viên chức Hoa Kỳ, kể cả phản bội cựu Tổng Thống."Bộ Tư Pháp nói Barrack giữ chức cố vấn không chính thức trong ban vận động của Trump từ tháng 4/2016 tới tháng 11/2016, và sau đó cho tới tháng 11/2017 là Chủ Tịch Ủy Ban Đăng Quang Tổng Thống. Sau khi TRump nhậm chức, Barrack giữ chức cố vấn không chính thức cho chính phủ Mỹ về TRung Đông.---: COVID-19 không phải đại dịch vì Mỹ đã sửa định nghĩa từ 2004?: Đây là đại dịch, và Mỹ cũng chưa hề sửa định nghĩa nào. Một doanh nhân với gần nửa triệu người theo dõi trên Instagram và Facebook viết sai lầm rằng chính phủ Mỹ đã sửa đổi định nghĩa về đại dịch (pandemic) từ năm 2004, chứ lẽ ra theo định nghĩa cũ thì không phải đại dịch. Doanh nhân này sai hoàn toàn. Doanh nhân đó tên là Dave Asprey, người sáng lập công ty cà phê và dinh dưỡng Bulletproof, cũng nói sai lầm rằng dịch bệnh là vì lý do lợi tức cho các hãng dược. Xem chi tiết ở:--: Nên học Truyện Kiều có thật nơi đầu xóm, quanh nhà?: Đó là ý kiến của nhà văn Thái Hạo trên Báo Tiếng Dân ngày 20/7/2021. Nghĩa là, học sinh không còn hứng thú với Truyện Kiều của thời quá khứ, trong khi chung quanh xã hội lúc nào cũng có rất nhiều nàng Kiều đau khổ. Bài viết "Thầy cô giáo văn, xin hãy tỉnh lại" của nhà văn Thái Hạo trích như sau.Thầy cô giáo văn, xin hãy tỉnh lạiThái Hạo, Báo Tiếng Dân - 20/7/2021

Bây giờ tuyệt đa số học sinh không còn thích Truyện Kiều nữa, nếu không muốn nói là thấy nhàm chán, ngớ ngẩn, nhạt nhẽo… Các bạn không tin thì cứ vào các trường phổ thông mà hỏi, 100 học sinh, khó có nổi một em trả lời rằng “thích”. Vì sao thế, vì văn học nhà trường đã trở nên hoàn toàn xa lạ với cuộc sống, nó chỉ còn là chuyện bình tán miên man, học thuộc và thi.

Khi bạn nói cái không liên quan gì tới người học, không đụng chạm gì tới thân phận và đời sống của chúng, không gắn gọng gì với cái bối cảnh xã hội mà chúng đang sinh tồn đây thì bạn đã thành người rỗi hơi ngớ ngẩn, bạn thành kẻ ác đầu độc tâm hồn trẻ bằng mớ chữ khô khốc vô hồn vô trí. Tôi sẽ bày cho bạn cách làm cho học trò yêu thích Truyện Kiều. Hãy lấy chất liệu cuộc sống ở thời đại chúng ta để minh họa, để liên hệ, để đánh thức, để khơi dậy…

Truyện Kiều kể về cuộc đời một người con gái xinh đẹp, đức hạnh, thông minh, đa cảm nhưng đã bị một xã hội vô luân vùi dập xuống bùn đen. Kiều phải tự bán mình để lấy tiền cứu cha mẹ, đi làm đĩ để giữ mạng sống, bị trao qua đổi lại như một món đồ chơi trong tay bọn quan lại và lũ “đại gia”. Chuyện ấy có xa lạ gì với xã hội chúng ta đang sống không? Không, tuyệt nhiên không. Ngày xưa chỉ có một Thúy Kiều, ngày nay là hàng ngàn hàng vạn. Thúy Kiều ở khắp nơi, Thúy Kiều kêu khóc trên mọi miền của đất nước chúng ta.

Cái xã hội mà Kiều sống, với “Người nách thước kẻ tay đao/ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi”, với “Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh”, với “Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền” với “Ba trăm lạng việc này mới xong”; cái xã hội ấy thì có khác gì chốn ta đang sống đây, nếu có khác thì chẳng qua thời của Nguyễn chỉ một hai còn bây giờ thì nhan nhản, phủ kín mặt đất này. Có gì không phải mua bán chạy chọt, có gì không phải “trà nước, lót tay”; những nỗi oan khốc cứ từ trời giáng xuống, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu phận người bị vứt ra lề đường…

Hãy lấy chính cuộc sống của các em học sinh, cuộc sống của cha mẹ các em, của gia đình các em, xóm giềng các em mà giúp chúng nhìn lại. Quay quắt, bơ phờ, đầu tắt mặt tối, bị móc túi, bị hà hiếp, bị bịt mồm; lo chạy cửa trên cửa dưới, lo đút cửa trong cửa ngoài… Rồi hãy giúp chúng hình dung ra tương lai cuộc đời đời chúng ở ngày mai khi phải sống trong một xã hội giả trá, hư ngụy, một xã hội vì tiền mà tán tận lương tâm, một xã hội dùng quyền mà hà hiếp đày đọa con người. Đó, đó chính là Truyện Kiều đó. Trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ chất liệu sinh động để minh họa cho văn học lại giàu có như thời đại chúng ta đang sống đâu, đừng lãng phí nó.

Thầy cô giáo phổ thông, xin đừng nói nhảm như... Xin xem tiếp:

https://baotiengdan.com/2021/07/20/thay-co-giao-van-xin-hay-tinh-lai/

