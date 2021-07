Cuba bắt cả trăm người sau biểu tình, nhiều người bị bắt nguội, mất tích - Sài Gòn: 1797 ca/ngày, sẽ thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà. Nha Trang di chợ luân phiên. Đồng Nai lên kế hoạch 1.500 giường bệnh - Hội y tá lớn nhất Hoa Kỳ xin CDC ra lệnh mang khẩu trang toàn quốc bất kể chích ngừa hay chưa - Taliban bắn chết 22 lính Afghanistan tay không, khi nhóm lính đưa tay lên đầu bước ra đầu

Hội Ân xá Quốc tế: Cuba bắt cả trăm người sau biểu tình, nhiều người bị bắt nguội, mất tích.

.

QUẬN CAM (VB-13/7/2021) --- Cuba đã bắt giam nhiều nhà hoạt động sau các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc hôm Chủ Nhật. Có ít nhất 100 người biểu tình, nhà hoạt động và các nhà báo độc lập đã bị bắt, theo tin từ tổ chức nhân quyền lưu vong Cubalex.

.

Nhiều ngàn người biểu tình khắp Cuba hôm Chủ Nhật để phản đối chính phủ không đối phó hợp lý dịch COVID-19, cũng như phản đối giá sinh hoạt tăng trong khi thất nghiệp lan tràn.



.

Một số người bị bắt ngay trong các cuộc biểu tình, nhiều người bắt nguội sau đó. Trong những người bị bắt có 1 nhà bất đồng chính kiến hàng đầu của Cuba trong khi ông đang hướng dẫn cuộc biểu tình ở thành phố Santiago, theo tin AP. Cộng đồng người tỵ nạn cộng sản Cuba tại Miami, Florida, Hoa Kỳ, cũng tổ chức biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh ở quê nhà.



.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế nói rằng chính quyền nhiều nơi ở Cuba đã đàn áp biểu tình bắng nhiều biện pháp, trong đó có bắt giam tùy tiện, dùng vũ lực, cúp điện, có nơi cảnh sát bắn vào người biểu tình, "và đang có nhiều người mất tích."

.

--- Nghiệp đoàn y tá quốc gia lớn nhất Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Tâm Phòng Chống Bệnh CDC hãy đưa ra lời khuyến cáo rằng cần mang khẩu trang toàn quốc bất kể đã chích ngừa hay chưa. Lá thư hôm Thứ Hai của công đoàn National Nurses Union (NNU) gửi Giám Đốc CDC Director Rochelle Walensky nói là cần khẩn cấp yêu cầu toàn dân Mỹ mang khẩu trang khi ra khỏi nhà.



.

Lá thư nêu ra rằng lây nhiễm COVID-19 đang tăng 16% so với tuần trước, theo dữ kiện CDC, trong khi ca nhiễm bệnh và nhập viện ở hơn 40 tiểu bang đang tăng vọt. Nếu không buộc mang khẩu trang, thư viết, sẽ dẫn tới tràn ngập dịch bệnh. Thư nói rằng yêu cầu là để bảo vệ trước nhất cho y tá, cho các nhân viên thiết yếu, cho bệnh nhân và cho công chúng cản bớt lây dịch COVID-19.

.

--- Một video cho thấy quân Taliban đã xử tử thô bạo 22 chiến binh biệt kích Afghanistan không vũ khí trong khi nhóm lính này đã đưa tay lên đầu để bước ra đầu hàng. CNN kể rằng vụ thảm sát này xảy ra vào ngày 16/6/2021 gần biên giới Afghanistan với Turkmenistan.

.

Băng video cho thấy quân Taliban hét lớn khẩu lệnh: "Đầu hàng đi, biệt kích. Đầu hàng đi," trong khi các chiến binh Afghanistan đưa tay cao, bước ra khỏi một tòa nhà. Thế rồi hàng loạt đạn từ quân Taliban bắn ra, cùng với lời hô ca ngợi Thượng Đế “Allahu Akhbar!” trong khi có tiếng nói của 1 người gần đó nói, "Đừng bắn, đừng bắn. Tôi xin thôi đừng bắn."

.

Hội Hồng Thập Tự The Red Cross xác nhận với CNN rằng 22 lính Afgahnistan bị giết. Video này ở đây (cảnh báo: hình ảnh rùng rợn):

https://youtu.be/g46R7peYX9g

.

--- Trump than phiền rằng chính Trump đã dựng lên Thẩm phán Tòa Tối Cao Brett Kavanaugh vậy mà ông này không giúp lật ngược kết quả bầu cử 2020. Theo báo Axios, Trump nói với phóng viên Michael Wolff rằng chính Trump đã cứu Kavanaugh, đã bổ nhiệm và bênh vực Kavanaugh trong khi ông này bị nhiều khiếu kiện về quấy nhiễu tình dục.

.

Trump nói rằng nếu không có Trump thì Kavanaugh chẳng là gì cả, và bây giờ TRump rất thất vọng sau khi cứu Kavanaugh, "Nhìn lại, Kavanaugh không có đủ can đảm để làm một thẩm phán lớn."

.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc mới: + 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thanh Hóa (1).// + 2.296 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (1797), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

Tính đến 18h ngày 13/7: Việt Nam có tổng cộng 32.555 ca ghi nhận trong nước và 1.945 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.985 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Sài Gòn chính thức thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà. Với sự chấp thuận của ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế - ngành y tế thành phố triển khai thí điểm cách ly, điều trị những trường hợp F0, F1. Về cách ly, điều trị F0, đối với trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện, nếu xét nghiệm RT-PCR ngày 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp thì chuyển về cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện an toàn, phòng chống lây nhiễm. Tiếp tục xét nghiệm RT-PCR tại nhà vào ngày thứ 14 và 21.

.

Nha Trang di chợ luân phiên. Để hạn chế tối đã sự xâm nhập của dịch bệnh, TP Nha Trang sẽ áp dụng biện pháp phát phiếu cho người dân đi chợ 3 ngày/lần (từ 14/7). Người dân và tiểu thương phải thực hiện nghiêm. Theo đánh giá của UBND TP.Nha Trang, thành phố đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9/7, nằm trong nhóm “nguy cơ rất cao” và dự báo trong những ngày tới tình hình dịch vẫn phức tạp nên phải thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch. Một trong những biện pháp đó là đi chợ luân phiên.

.

Đồng Nai lên kế hoạch 1.500 giường bệnh cùng 100 giường hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ thiết lập 100 giường hồi sức cấp cứu điều trị cho bệnh nhân nặng (Bệnh viện ĐK Đồng Nai và Bệnh viện ĐK Thống Nhất mỗi đơn vị 50 giường); đồng thời đang gấp rút chuẩn bị thêm các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 1.500 giường bệnh trên toàn tỉnh.

.

--- Nhảy rào, khỏi mua vé, vô rạp coi lén... Tưởng là kiểu hồi xưa ở Việt Nam, vậy mà... Johnny Tran, 31 tuổi, đã bị bắt vào ngày 23/5/2021 tại Walt Disney World (WDW) ở Florida. Tran bị nhân viên an ninh khu WDW nhìn thấy khi đang trèo tường để vào công viên giải trí này.

.

Khi các nhân viên bảo vệ báo cho cảnh sát bắt, Tran đã xin nói chuyện với luật sư trước khi trả lời cảnh sát. Tran bị truy tố tội xâm nhập bất hợp pháp, và tội trộm vặt vì đã không trả tiền đậu xe cũng như không trả tiền vào cổng công viên giải trí này. Hồ sơ tòa cho biết Trần sẽ ra tòa thu lý hồ sơ ngày 27/7/2021.

.

--- Ai nói rằng người dân Caliofrnia rủ nhau ào ạt bỏ sang tiểu bang khác? Đó chỉ là tin đồn của người Cộng Hòa để chỉ trích các luật mới tại Calioforia do lưỡng viện, là đa số dân cử Dân Chủ, đưa ra. Cuộc thăm dò mới đây của đại học UC San Diego cho thấy:

.

. 23% cử tri California đang nghiêm túc suy xét rời bỏ California.

. 42% cử tri California nói rằng tiểu bang này vẫn là nơi tuyệt vời nhất để cư trú.

. Cứ 2 người tin vào "giấc mơ California" (nơi tuyệt vời nhất để cùng với gia đình dọn tới để sống) thì có 1 người không tin, theo lời Thad Kousser, Chủ tịch Bộ môn Khao học Chính trị tại UC San Diego và là trưởng nhóm nghiên cứu.

.

Tiểu bang California vẫn đang thu hút phân nửa tiền đầu tư vào ngành kỹ thuật điện tử của toàn quốc Hoa Kỳ, bất kể nhiều thành phố khác ở các tiểu bang khác -- trong đó nổi bật là Austin (Texas) và New York City (New York) -- đang tranh giành vị trí thung lũng điện tử của Silicon Valley tại Bắc California.

.

--- Cuộc khảo sát thường niên năm thứ 9 của viện nghiên cứu PACE và đại học sư phạm USC Rossier School of Education đưa ra bản kết quả thăm dò cho thấy ảnh hưởng mùa đại dịch cả năm qua buộc các trường dạy trực tuyến và chỉ mới mở lại gần đây ở California:

Giáo dục còn gì?

Thái Hạo, Báo Tiếng Dân

. 38% cử tri California và 53% phụ huynh cho điểm A hay B đối với các trường toàn quốc.. 51% cử tri và 61% phụ huynh cho điểm A hay B đối với các trường công lập địa phương.. 29% cử tri Cộng Hòa chấm điểm hoặc A hay B các trường toàn tiểu bang Califonria, 41% cho điểm D hay F.. 47% cử tri Dân Chủ chấm điểm hoặc A hay B các trường toàn tiểu bang Califonria, 17% cho điểm D hay F.. số còn lại cho các trường điểm C.. 69% phụ huynh nói họ muốn khuyến khích giới trẻ trở thành giáo viên, như thế là tăng từ 60% trong kỳ thăm dò trước, thực hiện trước đại dịch, vào tháng 1/2020.--- Chánh án tòa San Diego là Kenneth Medel đã bác bỏ một lời khai từ công ty sản xuất súng Smith & Wesson rằng họ được luật PLCAA bảo vệ; luật này nói các hãng súng và các tiệm bán súng không trách nhiệm khi súng được dùng cho tội ác.Tay súng bị cáo buộc tên là John Earnest, 19 tuổi khi xả súng bắn vào một nhà thờ Do Thái Giáo Chabad of Poway Synagogue ở thị trấn Poway, Calif., hồi tháng 4/2019, làm chết 1 giáo dân, gây bị thương 3 người khác, kể cả 1 giáo sĩ và 1 em bé 8 tuổi.Earnest đang bị truy tố về tội sát nhân, tội căm ghét sắc tộc và tội vi phạm dân quyền. Y không có giấy phép đi săn khi gây ra tội sát nhân, trong khi tuổi hợp pháp để sở hữu súng trường là ít nhất 21 tuổi. Jonathan Lowy, luật sư của các nạn nhân, nói phán lệnh của chánh án là "chiến thắng" cho những người chống súng.--- Mark Ponder bị truy tố ra tòa về tội tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, nhưng nặng hơn nhiều nghi can khác, vì có video cho thấy Ponder đã dùng cán cờ sắt nện vào một cảnh sát ở tòa nhà Quốc Hội. Cảnh sát lúc đó bắt được Ponder, nhưng rồi phải thả vì không có xe chở đi, và vì đám đông bạo loạn đông tới mức tràn ngập.Khi ra tòa hồi tháng 3/2021, Ponder nói rằng y không có tội. Sau nhiều tháng tranh cãi với công tố, Ponder vẫn khai vô tội. Thậm chí, Ponder bác bỏ đề nghị từ công tố khi hứa rằng Ponder thú tội sẽ được giảm án còn 5 hay 6 năm tù.Hôm Thứ Hai 12/7/2021, ra tòa, Ponder được công tố hứa là nếu thú tội, bản truy tố 12 tội sẽ xóa 11 tội. Ponder vẫn nói là không thú tội. Nếu bị kết án là có tội, Ponder sẽ lãnh án vài chục năm tù. Vì tội cầm vũ khí đánh cảnh sát sẽ rất nặng tội, vì có thể làm chết người.--- Một nữ y tá ở tiểu bang Louisiana đã không chịu chích ngừa vì nghi ngờ rằng thuốc chủng ngừa COVID-19 kém an toàn. Và bây giờ y tá Olivia Guidry, nguyên làm việc trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Ochsner Lafayette General, đã chết hôm Chủ Nhật 11/7/2021 sau khi nhập viện vì dính dương tính siêu vi khuẩn và có triệu chứng trầm trọng.Nick Berthelot, bạn trong nhóm phòng cấp cứu, đã bày tỏ buồn bã trện mạng xã hội. Tiểu bang Louisiana là nơi đại dịch tăng vọt gần đây, vì tỷ lệ chích ngừa chỉ có 36% cư dân, trong khi toàn quốc là 59%.Cô y tá Olivia Guidry đã bày tỏ về những cái cô gọi là "âm mưu" phía sau thuốc chích ngừa, kể cả thuyết âm mưu về xáo trộn DNA nhân loại. Bây giờ thì cô đã chết, ba mẹ cô đang bệnh nặng vì COVID-19 và còn người thân khác là 1 người em gái đang có bầu.--- Cộng Hòa Quận Cam lại quậy: tay đấm, chân đá. Đó là nhận xét của Dân Biểu Dân Chủ Katie Porter. Buổi họp phố đầu tiên kể từ đại dịch của DB Porter tổ chức ở Irvine hôm cuối tuần không hòa bình như mong muốn. Bản tin CBS kể nhiều người đã dùng tay chân đấm đá, rồi cảnh sát phải vào can thiệp.Người biểu tình tự nhận là người ủng hộ Trump, đã hô to các khẩu hiệu chửi mắng, chụp mũ Dân Biểu Porter trong khi DB Porter nói chuyện hôm Chủ Nhật về các đề tài, như thuốc chích ngừa COVID-19. Thế rồi những người ủng hộ DB Porter kêu gọi giữ im lặng, thế rồi 2 phe chửi mắng nhau. Dĩ nhiên, chửi mắng thì Dân Chủ không lớn tiếng như Cộng Hòa. Còn đấm đá thì Dân Chủ cũng quyền cước cũng không bằng. Do vậy kêu cảnh sát Irvine Police can thiệp.DB Porter nói rằng bọn phá hoại buổi họp phố không đông, nhưng lại là ồn ào, tự nhận là 'biểu tình kình chống' (‘confrontation rally’) --- một nhóm khẩu hiệu ám chỉ tới nhân vật có tên là Nick Taurus, người đang tranh cử chống lại DB Porter. Báo Los Angeles Times kể rằng trong cuộc xô xát, DB Porter đã tới một bà cụ già, ôm cụ bằng 2 tay để che chở.--- Từ hồi khởi đầu dịch tới giờ lá 16 tháng rồi. Căng thẳng lên mức cao rồi. Câu hỏi là cư dân thành phố nào căng thẳng nhất. Công ty tài chánh WalletHub khảo sát 182 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ, xét điểm trên hơn 3 tá thước đo thuộc 4 lĩnh vực: căng thẳng vì làm việc (kể cả tỷ lệ thất nghiệp, thời lượng lái xe đi làm...), căng thẳng tài chánh (lương, nợ...), căng thẳng gia đình (ly thân, ly dị, chăm sóc trẻ...), căng thẳng vì sức khỏe (dịch, tỷ lệ tự sát...).Cleveland là thành phố căng thẳng nhất Mỹ. South Burlington tại Vermont là ít căng thẳng nhất. Nhóm 10 thành phố căng thẳng nhất là: 1. Cleveland; 2. Detroit; 3. New Orleans; 4. Baltimore; 5. Newark, NJ; 6. San Bernardino, Calif.; 7. Birmingham, Ala.; 8. North Las Vegas, Nev.; 9. Philadelphia; 10. Memphis, Tenn.Thành phố ít căng thẳng nhất (tính ngược lên): 173. Burlington, Vt.; 174. Lincoln, Neb.; 175. Bismarck, ND; 176. Overland Park, Kan.; 177. Fargo, ND; 178. Columbia, Md.; 179. Nashua, NH; 180. Madison, Wis.; 181. Fremont, Calif.; 182. South Burlington, Vt.---Đang bước đi giữa phố, bị vây bắn trúng 64 phát đạn?Chuyện xảy ra hôm Thứ Bảy 10/7/2021 ở Chicago. Người bị vây bắn chết là Londre Sylvester, 31 tuổi, trước đó được ra khỏi nhà tù Cook County Jail ở Chicago với điều kiện mang thiết bị điện tử để giám sát. Bản báo cáo của cảnh sát là, khi Londre Sylvester đang đi bộ về hướng 1 chiếc xe đang chơ anh, thì nhiều nghi can bước ra từ 2 chiếc xe hơi, tất cả cùng xả súng bắn vào Sylvester, ghim vào người Sylvester 64 viên đạn. Cảnh sát nói, sau khi bắn xong, bọn hung thủ vào xe và phóng đi. Khi chuyện xảy ra, một phụ nữ 60 tuổi cùng đi với Sylvester bị trúng 1 viên đạn vào đầu gối, đã nhập viện, bây giờ sức khỏe ổn định. Một phụ nữ thứ nhì, khoảng tuổi 30s, bị một phát đang sướt qua, mém trúng miệng. Chi tiết ở:---: Giáo dục còn gì?: Câu hỏi đau lòng về giáo dục VN, do tác giả Thái Hạo nêu lên ở Báo Tiếng Dân.-12/07/2021Một cô giáo 7x ở Quảng Ninh nói chuyện với mình, và mình nghe rõ sự run rẩy trong từng con chữ trên màn hình. Cô bảo, hiệu trưởng yêu cầu họ (Giáo viên) tiêm vaccine Sinopharm (của TQ), mà họ thì lo lắng không dám tiêm. Mình bảo chưa yên tâm thì đừng tiêm, đó là quyền mình mà. “Vâng, tôi biết như vậy. Nhưng một khi không tiêm sẽ bị liệt vào thành phần chống đối, vào danh sách đen để trù dập. Tôi sợ lắm”. Một cảm giác vừa đau nhói vừa bi phẫn dâng lên trong lồng ngực mình.

Tôi biết nhiều bạn sẽ chửi cô giáo là “hèn, là đáng kiếp”, tôi cũng thế; nhưng không chỉ có thế, nếu các bạn không phải người trong giáo dục hay trong chốn công quyền thì các bạn không bao giờ hiểu được để mà thương xót đâu. Họ đáng giận vì đến cả chuyện chích cái gì vào thân thể mình mà cũng không dám hả miệng để nói lấy một tiếng; nhưng họ cũng thật đáng thương, vì sống trong môi trường chuyên chế khốn nạn tột cùng. Những gì cô giáo kể với tôi vốn không khác những gì tôi đã trải qua trong các môi trường giáo dục mà mình từng gắn bó.



Tôi hỏi cô giáo, “Ở đó, nếu ghét mình thì họ làm những gì”? “Họ ghét thì bất cứ lỗi nào cũng phê bình trước hội đồng. Rồi dự giờ đột xuất bắt lỗi. Các cuộc thi đua luôn dìm mình xuống dù mình không kém người khác. Rồi họ lôi kéo giáo viên, tỏ thái độ coi thường mình…”.

Tôi nói, “Giáo viên phải đứng thẳng lên và đứng bên nhau để bảo vệ lẽ phải..”. “Ở trường tôi ngay cả hiệu phó không được lòng hiệu trưởng thì cũng bị giáo viên tỏ thái độ coi thường ra mặt cơ. Thực ra nhiều khi chính Giáo viên tự làm khổ mình. Cứ lo bợ đỡ nịnh nọt hiệu trưởng mà quay lưng với chính đồng nghiệp của mình. Bây giờ một người chống đối, là bị cả tập thể chống lại mình đấy. Kinh lắm”.

“Họ bắt chúng tôi cài đặt Bluezone hay VSS ID… cũng bắt chụp màn hình gửi lên. Cái gì cũng chụp màn hình điện thoại báo cáo, cứ bắt Giáo viên phải ngoan ngoãn như con cừu ấy. Ức chế. Có lần Họ đưa link Facebook của một người lên yêu cầu báo cáo đánh sập, rồi cũng chụp màn hình báo cáo là đã làm xong. Có một phụ huynh bức xúc với một Giáo viên của trường và đưa lên Facebook, thế là họ kêu gọi Giáo viên đánh sập Facebook đấy đi. Tôi thì hèn, chả dám phản đối. Tôi tranh thủ tải trộm một tấm ảnh của ai đó rồi gửi lên coi như mình cũng xong việc báo cáo”…

Cô giáo kể tới đâu, tôi thấy hiện ra tới đó những ký ức của mình, cả những câu chuyện của biết bao nhiêu đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong trong giáo giới. Nó, một màu như thế: chuyên quyền, độc đoán, ngột ngạt, ti tiểu… Mỗi hiệu trưởng là một lãnh chúa, và giáo viên thì không những khiếp nhược mà còn sẵn sàng vào hùa với hiệu trưởng để cô lập và bóp chết những tiếng nói thật thà hiếm hoi. Cái môi trường giáo dục như thế, nó đã hủ hóa, hư nát đến đến tận cùng.

Một cảm giác vừa ngột ngạt, vừa xót xa, vừa giận dữ lẫn căm phẫn xâm chiếm. Người ta đã làm hỏng giáo viên bằng lối cai trị quân trị chủ nghĩa trong các trường học như thế; biến họ thành kẻ hoặc hèn nhát, hoặc hèn hạ, thậm chí... Xin xem tiếp:

https://baotiengdan.com/2021/07/12/giao-duc-con-lai-gi/

.

.