DB/TB Bee Nguyễn (Dân Chủ) tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, gây quỹ được $387,000 - SG kỷ lục: 1320 ca/ngày. SG đang có 1.280 điểm phong tỏa. Lỡ lời chọc quê, cô MC sẽ bị phạt. Vaccine 2 triệu liều từ Mỹ tới VN. Y tế mở trang tin về tiêm vắc xin. Biên Hòa gian nan. - Illinois ra luật, bắt buộc các trường công phải dạy về lịch sử người Mỹ gốc Á châu

VN khởi động chiến dịch chích ngừa toàn quốc. SG kỷ lục: 1320 ca/ngày. SG đang có 1.280 điểm phong tỏa. Lỡ lời chọc quê, cô MC sẽ bị phạt. Vaccine 2 triệu liều từ Mỹ tới VN. Y tế mở trang tin về tiêm vắc xin. Biên Hòa gian nan.

- DB/TB Bee Nguyễn (Dân Chủ) tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, gây quỹ được $387,000

- Illinois ra luật, bắt buộc các trường công phải dạy về lịch sử người Mỹ gốc Á châu

- DB Cộng Hòa Cawthorn: gõ cửa nhà dân, mời chích ngừa để sẽ "tịch thu" súng và Kinh Thánh

- Pfizer xin FDA phê chuẩn khẩn cấp cho dân Mỹ chích mũi tăng trợ thứ 3 vào tháng 8/2021

- Phái đoàn Taliban thăm Nga, nói Taliban đã chiếm xong 85% lãnh thổ Afgahnistan

- Biden sa thải Andrew Saul ra khỏi chức Giám Đốc Sở An Sinh Xã Hội, nhưng Saul nói sẽ bám ghế, không đi

- Biden ký sắc lệnh về cạnh tranh kinh doanh, để thúc đẩy tăng kinh tế, chống độc quyền

- Biden đã chọn Thị trưởng Los Angeles là Eric Garcetti giữ chức Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ

- Bộ Y Tế Cali: tất cả học sinh California cần phải mang khẩu trang khi vào trong trường học

- truy tố ông gốc Việt tội lừa gạt liên bang $3.6 triệu đô cho các dự án vay tiền cứu trợ đại dịch

- HỎI 1: Hơn 100 bịch phiếu khiếm diện tại quận Fulton County, Georgia, đã bị mất? ĐÁP 1: Đó là tin vịt.

- HỎI 2: Năm năm sau phán quyết bác bỏ đường “lưỡi bò” của Tòa Trọng Tài - tác động gì đối với tình hình Biển Đông? ĐÁP 2: Câu hỏi khó đáp từ đài RFA.

QUẬN CAM (VB-10/7/2021) --- Một Dân Biểu Cộng Hòa tung tin nhảm, gây hoang mang: DB Madison Cawthorn (N.C.) hôm Thứ Sáu nói rằng chiến lược của Biden đưa người đi gõ cửa từng nhà để mời dân Mỹ chích ngừa COVID-19 là âm mưu có thể dùng để "tịch thu" súng và Kinh Thánh của người dân.

DB Cộng Hòa Cawthorn nói như thế khi trả lời phỏng vấn trên mạng Right Side Broadcasting Network trong khi tham dự hội nghị Conservative Political Action Conference’s (CPAC) tại Dallas, Texas cuối tuần này.

--- Vẫn còn chưa thống nhất ý kiến giữa các chuyên gia ngành y tế. CDC và FDA nói rằng những người dân Mỹ đã chích ngừa đầy đủ sẽ không cần thêm mũi tăng trợ thứ ba. Tuyên bố đó đưa ra sau khi hãng dược Pfizer nói có kế hoạch xin FDA phê chuẩn theo quy chế khẩn cấp để cho dân Mỹ chích mũi tăng trợ thứ 3 vào tháng 8/2021.

Đề nghị mũi thứ 3 đưa ra sau khi có thêm dữ kiện cho thấy mũi thuốc tăng trợ sẽ giúp thêm kháng thể chống vi khuẩn coronavirus. Dù nói không cần, nhưng FDA cũng cho biết sẽ chấp thuận, dựa vào những gì khoa học chứng minh cần thiết.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Hình từ video. Trong ngày 10/7, Việt Nam ghi nhận 1.853 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (2), Trà Vinh (2), Kiên Giang (2), Hà Nội (1). // + 1.844 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (1320), Bình Dương (140), Tiền Giang (75), Đồng Tháp (58), Đồng Nai (37), Phú Yên (33), Long An (33), Khánh Hoà (28), Vĩnh Long (26), Quảng Ngãi (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), An Giang (10), Bình Phước (8 ), Hà Nội (7), Sóc Trăng (7), Hưng Yên (7), Tây Ninh (4), Bắc Giang (4), Thanh Hoá (3), Bến Tre (2), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Thái Bình (2), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (1), Kiên Giang (1), Hà Tĩnh (1), Hà Nam (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 1.495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.



Tính đến 19h ngày 10/7: Việt Nam có tổng cộng 25.947 ca ghi nhận trong nước và 1.916 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 24.377 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Phong tỏa. TP.SG đang có 1.280 điểm phong tỏa để phòng chống COVID-19, theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG (tính đến 10h ngày 9-7). Trong đó TP Thủ Đức có 327 điểm, quận Bình Tân có 212 điểm.



Lỡ lời chọc quê, cô MC sẽ bị phạt. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin truyền thông) đã có văn bản đề nghị xử lý cô Vũ Hoài Phương (nghệ danh Trác Thúy Miêu) do có phát ngôn gây kích động. Vào ngày 3.7, MC Trác Thúy Miêu gây tranh cãi khi đăng bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về việc đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến TP.SG hỗ trợ chống dịch COVID-19. Trong bài viết, nữ MC này cho rằng TP.SG bản thân đã dư nội lực, tri thức và sức người để chống dịch. "Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm", Trác Thúy Miêu viết trên trang cá nhân.

Vaccine từ Mỹ tới VN. Sáng 10/7, hơn 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ Việt Nam, về đến sân bay Nội Bài. Số vaccine này là một phần trong 80 triệu liều vaccine phòng Covid-19 do Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hỗ trợ một số quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, thông qua chương trình Covax. Ngay khi tiếp nhận 2 triệu liều vaccine Moderna, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo chuyển khẩn cấp một triệu liều vào TP SG, trong bối cảnh dịch lan rộng tại thành phố.

Bộ Y tế phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và cho ra mắt các thông tin về chiến dịch tiêm vắc xin để người dân tìm hiểu, thực hiện. Dự kiến sẽ có những thông tin cơ bản như: 150 triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 70% dân số Việt Nam được thực hiện từ tháng 7-2021 đến tháng 4-2022. Có 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng trong chiến dịch. Người dân sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên di động, Cổng thông tin tiêm chủng https://tiemchungcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.



Biên Hòa gian nan. Từ 0h ngày 11-7, TP Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ phong tỏa ở 6 phường trực thuộc trong thời gian 14 ngày với hơn 55.000 hộ dân để phòng chống COVID-19. Theo đó, có tổng cộng 55.037 hộ dân với 255.497 nhân khẩu tại các khu vực trên sẽ bị phong tỏa trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 11-7.

--- Taliban nói hôm Thứ Sáu rằng họ bây giờ đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan trong khi quân lực Mỹ hoàn tất việc rút quân. Loan báo đưa ra trong buổi họp báo, cuối chuyến thăm của 1 phái đoàn cao cấp Taliban tại Moscow tuần này - một chuyến đi để bảo đảm rằng Taliban chiến thắng ở Afghanistan không đe dọa tới Nga hay đồng minh của Nga ở Trung Á.

Khó xác minh được tuyên bố Taliban chiếm 85% lãnh thổ Afghanistan có đúng hay không. Hồi đầu tuần này, quân Taliban tấn công, buộc vài trăm chiến binh Afghanistan chạy sang biên giới vào lãnh thổ Tajikistan, nơi đang đặt 1 căn cứ quân sự Nga.

Lúc đó, Tajikistan ra lệnh động viên 20,000 lính trừ bị để tới giữ chặt biên giới với Afghanistan. Các viên chức Nga bày tỏ lo ngại Taliban có thể làm bất ở các quốc gia Trung Á ở phía bắc Afghanistan.

--- Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn (Dân Chủ) ra tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia đang ráo riết gây quỹ. Tiểu bang Georgia truyền thống là Cộng Hòa, nhưng Cộng Hòa đang có nội chiến: phe Trump ủng hộ và phe Trump không ủng hộ.

Dân biểu Cộng Hòa Jody Hice được Trump ủng hộ để ra tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia, bây giờ gây quỹ được $576,000 nhằm bứng ghế đương nhiệm là Brad Raffensperger, người gây quỹ được $249,000 – chưa tới 1/2 tiền Hice gây quỹ được. Phía Cộng Hòa còn có ứng viên David Belle Isle (cựu Thị trưởng Alpharetta) gây quỹ được $164,000.



Phía Dân Chủ, Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen lên hàng đầu, gây quỹ được $387,000. Ứng viên Dân Chủ khác là Manswell Peterson, gây quỹ được $319,000 nhưng ủy viên đạo đức tiểu bang đang điều tra về bản báo cáo tài chánh khả nghi của Peterson.

--- Thống Đốc Illinois là JB Prtizker (Dân Chủ) đã ký thành luật, bắt buộc các trường công phải dạy về lịch sử người Mỹ gốc Á châu, và làm cho tiểu bang này trở thành tiểu bang đầu tiên cưỡng bách giáo dục như thế.

Luật này có tên là Teaching Equitable Asian American History Act, yêu cầu một lớp về lịch sử người Mỹ gốc Châu Á phải được dạy ở trường công kể từ nhiên khóa 2022-2023. Một phần trong chương trình, sẽ có phần nói về sự đóng góp cũa người Mỹ gốc Á trong nỗ lực dân quyền từ thế kỷ 19 trở đi, theo lời Thống Đốc Pritzker.Chương trình cũng nói về người Mỹ gốc Á đóng góp về các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học, công quyền, và đóng góp của các cộng đồng gốc Á cho sự phát triển Hoa Kỳ về nhiều lĩnh vực. Tiểu bang không soạn ra học trình, nhưng cho các học khu tự soạn ra chương trình. Một lý do cần luật này là để chống lại tinh thần kỳ thị người gốc Á.--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu nói rằng chủ nghĩa tư bản mà không có cạnh tranh kinh doanh thì chỉ là bóc lột, chứ không phải là nền kinh tế công bằng. Theo Biden, sự cạnh tranh kém cõi đang ghìm giữ kinh tế Mỹ.Tuyên bố đưa ra sau khi Biden ký sắc lệnh hành chánh để thúc đẩy cạnh tranh, nhằm tăng tốc kinh tế Mỹ và do vậy sẽ tăng lương nhân viên, hạ giá thành, đặc biệt trong các lĩnh vực dược phẩm, kỹ thuật và truyền thông.Biden nói không thể nào dung dưỡng cho nạn độc quyền, cũng như không chấp nhận chuyện sáp nhập công ty dẫn tới sa thải hàng loạt, tăng giá cao, và làm hại cho cả nhân viên và khách hàng.--- Tổng Thống Joe Biden đã chọn Thị trưởng Los Angeles là Eric Garcetti lên giữ chức Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ trong đợt bổ nhiệm mới các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Bổ nhiệm này sẽ cần Thượng Viện chấp thuận.Garcetti đã từng làm việc trong ủy ban lựa chọn Phó Tổng Thống cho Biden, từng là Thị Trưởng Los Angeles từ 2013, chỉ huy một trong những hải cảng hàng hóa và phi cảng bận rộn nhất thế giới.Trong danh sách bổ nhiệm, có Denise Bauer được Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Pháp và Monaco, bổ nhiệm Peter Haas tới Bangladesh và Bernadette Meehan tại Cộng Hòa Chile.--- Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng tiểu bang California, bác sĩ Mark Ghaly, đưa ra bản văn nói rằng vì trong trường học không thể giữ khoảng cách cần thiết, nên tất cả các học sinh California cần phải mang khẩu trang khi vào trong trường học.Lệnh này đưa ra trong khi Sở CDC của liên bang đã cho phép các giáo viên và học sinh đã chích ngừa không phải mang khẩu trang. Bộ Y Tế California nói rằng học sinh không cần bận tâm bị đối xử dị biệt vì đã không chích ngừa.Bộ Y Tế California nói rằng khi tất cả học sinh mang khẩu trang thì trường không cần phải đối xử dị biệt giữa các em đã chích và chưa chích ngừa.--- Tổng Thống Joe Biden đã sa thải Andrew Saul ra khỏi chức vụ Giám Đốc Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ, nhưng Saul nói rằng ông được cựu Tổng Thống Trump bổ nhiệm và chưa hết nhiệm kỳ nên ông sẽ không rời chức vụ. Saul nói ông sẽ vào sở làm vào Thứ Hai như bình thường.Saul nói nhiệm kỳ của Saul là 6 năm, nhưng chỉ mới được Trump bổ nhiệm vào năm 2019, và do vậy, Saul nói Biden đã bất hợp pháp khi sa thải ông. Nhânv iên Bạch Ốc trả lời báo Washington Post rằng Tòa Tối Cao đã ra phán lệnh rằng thẩm quyền Tổng Thống có quyền sa thải như thế.Biden đã bổ nhiệm Kilolo Kijakazi, Phó Giám Đốc về hưu bổng và khuyết tật, lên giữ chức quyền Giám Đốc Sở An Sinh Xã Hội thay cho Andrew Saul.--- Lebnitz Tran, 40 tuổi, cư dân San Jose, đã bị bắt hôm Thứ Năm vì các cáo buộc hình sự liên hệ chuyện ông này lừa đảo bằng các đơn xin vay giả mạo, nhằm lấy nhiều triệu đô al tiền chính phủ cứu trợ đại dịch qua các chương trình Paycheck Protection Program (PPP) và Economic Injury Disaster Loan (EIDL) COVID-19.Theo hồ sơ truy tố do một đại bồi thẩm liên bang tại San Francisco đưa ra, ông Lebnitz Tran đã trình liên bang ít nhất 27 đơn vay tiền trong chương trình PPP, và ít nhất 7 đơn xin vay theo chương trình EIDL --- thay mặt nhiều người và nhiều công ty, nhưng toàn là các hồ sơ giả mạo.Hồ sơ truy tố nói Tran xin vay hơn $8 triệu đôla từ quỹ PPP và EIDL, đã được liên bang trao tiền tới hơn $3.6 triệu đô cho các dự án vay ma, và rồi lấy được khoảng $2 triệu đô từ âm mưu này.---: Hơn 100 bịch phiếu khiếm diện tại quận Fulton County, Georgia, đã bị mất?: Đó là tin vịt. Bản tin từ trang Just the News viết rằng có tin là hơn 100 bịch phiếu khiếm diện tại quận Fulton County, Georgia, đã bị mất. Sự thật là không có chứng cớ mất phiếu khiếm diện nào. Bài báo nói có hơn 100 bịch, mỗi bịch đựng 100 phiếu khiếm diện hay nhiều hơn, đã bị mất tích. Không có chứng cớ nào đưa ra trong bài viết như thiệt đó. Thông tấn tiểu bang Georgia Public Broadcasting đã bác bỏ tin vịt đó. Phát ngôn nhân quận Fulton County là Jessica Corbitt-Dominguez nói với PolitiFact rằng không có phiếu khiếm diện nào biến mất. Bà nói, các phiếu khiếm diện được đếm tới 2 lần và tất cả giấy tờ phù hợp với sự điều hợp của Bộ Trưởng Hành Chánh. Xem chi tiết:---: Năm năm sau phán quyết bác bỏ đường “lưỡi bò” của Tòa Trọng Tài - tác động gì đối với tình hình Biển Đông?: Câu hỏi khó đáp từ đài RFA. Nêu lên trong bài nhan đề "Năm năm sau phán quyết bác bỏ đường “lưỡi bò” của Tòa Trọng Tài - tác động gì đối với tình hình Biển Đông?" của tác giả Trường Sơn. Bài trích như sau.Năm năm sau phán quyết bác bỏ đường “lưỡi bò” của Tòa Trọng Tài - tác động gì đối với tình hình Biển Đông?Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Toà Trọng tài vụ việc, được thành lập bởi Toà Trọng tài Thường trực Quốc tế ở La Haye, ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Động. Đây được coi là một chiến thắng pháp lý quan trọng cho Philippines, nước thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trước toà. Sau năm năm, phán quyết trên đã có ảnh hưởng thế nào đến tình hình thực tế trên Biển Đông?Nhưng trước hết cần phải hiểu đúng bản chất của phán quyết do toà trọng tài đưa ra vào năm 2016.Ông Nguyễn Quốc Tấn Trung, chuyên gia về lĩnh vực Công pháp Quốc tế, cho RFA biết qua email về lĩnh vực này.“Cần thẳng thắn nhìn nhận một sự thật rằng trật tự công pháp quốc tế không cho phép chúng ta thực thi các phán quyết tương tự như phán quyết của Tòa Trọng tài (Aribitral Tribunal) bằng các công cụ cưỡng chế tư pháp như pháp luật nội địa.Chúng ta khó có thể tưởng tượng ra cảnh hệ thống pháp luật quốc tế sẽ cử một đoàn cưỡng chế với xe ủi và cảnh sát… để tháo dỡ các công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông.”Thay vào đó, theo ông Nguyễn Quốc Tấn Trung thì các bên chỉ có thể dùng các công cụ chế tài phi tư pháp dành cho quốc gia không chấp hành (như trừng phạt về văn hóa, kinh tế hay chính trị); hoặc phải chờ vào sự tự giác thực thi của các quốc gia có liên quan.Do không có hiệu lực cưỡng chế mà chỉ dựa vào sự tự giác của các quốc gia liên quan, nên tác động của phán quyết do Toà Trọng tài đưa ra có rất ít ảnh hưởng đến tình hình thực tế ở Biển Đông.Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, cho RFA biết nhận định của ông:“Nếu hỏi câu hỏi liệu phán quyết có ảnh hưởng gì tới tình hình Biển Đông trên thực tế thì câu trả lời là gần như là không có. Trên thực tế ở Biển Đông, năm năm sau phán quyết thì hầu hết những hành động căng thẳng của Trung Quốc không hề dừng lại, mà còn được tiếp nối ở mức cao hơn.”Cụ thể, Thạc sĩ Hoàng Việt chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng và quân sự hoá các thực thể ở quần đảo Trường Sa và thậm chí đã xây dựng pháo đài ở đây. Kể cả với trường hợp bãi cạn Scaborough vốn đã được Toà Trọng tài tuyên là thuộc chủ quyền của Philippines nhưng Trung Quốc đến nay vẫn đang chiếm đóng.Ngoài ra, theo ông Hoàng Việt, Trung Quốc vẫn tiếp tục có các hành động xâm phạm vào các vùng biển của các quốc gia khác, ngăn chặn, đe doạ việc khai thác tài nguyên trên vùng thềm lục địa của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.Gần đây nhất thì Trung Quốc cho các đội tàu dân quân dưới vỏ bọc là tàu cá neo đậu tại bãi Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa, gây lo ngại về việc nước này sẽ chiếm thực thể này.Mặc dù không có hiệu lực cưỡng chế, do vậy không thể buộc Trung Quốc ngưng các hành động khiêu khích và trái pháp luật trên Biển Đông, nhưng liệu phán quyết do Toà Trọng tài đưa ra có phải là ... xin xem tiếp: