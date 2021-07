California dịch bùng trở lại: dân cử và nhân viên trong lưỡng viện phải mang khẩu trang - SG lây dịch 4 hàng số: 1.284 ca/ngày. SG: Shipper được hoạt động nhưng cấm dịch vụ ăn uống mang về. Từ thiện ở SG nhiều hơn. Vaccine tới VN nhiều hơn. Đồng Nai giãn cách toàn tỉnh. Hà Nội dừng hoạt động thể thao ngoài trời. - Florida: nghe lời Trump, sẽ biểu tình đòi thả những người "yêu nước" bị giam vì bạ

Cơm từ thiện ở Sài Gòn. SG lây dịch 4 hàng số: 1.284 ca/ngày. SG: Shipper được hoạt động nhưng cấm dịch vụ ăn uống mang về. Đồng Nai giãn cách toàn tỉnh.

.

- California dịch bùng trở lại: dân cử và nhân viên trong lưỡng viện phải mang khẩu trang

- SG lây dịch 4 hàng số: 1.284 ca/ngày. SG: Shipper được hoạt động nhưng cấm dịch vụ ăn uống mang về. Từ thiện ở SG nhiều hơn. Vaccine tới VN nhiều hơn. Đồng Nai giãn cách toàn tỉnh. Hà Nội dừng hoạt động thể thao ngoài trời.

- Florida: nghe lời Trump, sẽ biểu tình đòi thả những người "yêu nước" bị giam vì bạo loạn 6/1/2021

- DB Cộng Hòa Kinzinger: vài DB Cộng Hòa biết trước bạo loạn 6/1/2021, và đã hỗ trợ cho xảy ra

- Arizona: Bộ Trưởng Hành Chánh yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp điều tra vụ Trump can thiệp phiếu bầu

- 36 tiểu bang và thủ đô D.C. kiện Google vì cho là hãng này vi phạm luật chống độc quyền

- Rudy Giuliani bị treo bằng hành nghề luật ở thủ đô DC sau khi bị tạm treo bằng ở New York

- điểm sơ bộ Cộng Hòa 2024 nếu Trump lui: DeSantis đứng đầu (21%), cựu PTT Pence thứ nhì (14%)

- NASA: ven biển Hoa Kỳ dự kiến sẽ lụt nhiều hơn vào các năm 2030s, thiệt hại cho kinh doanh

- Lindell kiện Dominion Voting Systems, bị tòa Minnesota ém hồ sơ kiện, tạm ngưng để chờ

- Nhật Bản chống dịch: Thế Vận Tokyo sẽ không có khán giả

- Nam Cali: bố ráp cần sa lậu, bắt 131 người, tịch thu 65 chiếc xe, 15.2 tấn cần sa, trị giá 1 tỷ đô

- HỎI 1: Sở Biên Phòng và Hải Quan điện thoại dân Mỹ để hỏi thông tin ngân hàng? ĐÁP 1: Đó là bọn lừa gạt.

- HỎI 2: "Luật An ninh Quốc gia mới: Không khí “tố giác” tràn ngập Hồng Kông"... ĐÁP 2: Hồng Kông đang đấu tố dữ dội, theo tin RFI.

.

QUẬN CAM (VB-8/7/2021) --- Nhật Bản hôm Thứ Năm cho biết Thế Vận Tokyo 2020 sẽ không có khán giả tham dự. Tuyên bố đưa ra sau buổi họp của các quan chức Thế Vận và đại diện chính phủ Nhật Bản. Seiko Hashimoto, quan chức Ủy ban Thế Vận Nhật Bản, nói rằng rất buồn, nhưng đó là cách để chống dịch.

.

Thủ Tướng Nhật Bản Yoshide Suga hôm Thứ Tư đã tuyên bố tình hình khẩn cấp vì dịch COVID-19 lây lan, tăng vọt ở Nhật. Suga nói hôm Thứ Năm rằng Thế Vận cũng sẽ tổ chức nhưng là trong tình hình khẩn cấp.

.

--- Một tuần sau khi Trump ghé Florida và kêu gọi Cộng Hòa phải thắc mắc vì sao những người bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội 6/1/2021 vẫn còn bị giam, người ủng hộ TRump sẽ tổ chức biểu tình vào Thứ Bảy 10/7/2021 để đòi trả tự do các "tù nhân chính trị" bị truy tố và giam giữ vì tham dự bạo loạn.

.

Cuộc biểu tình sắp tới sẽ có tên gọi "Hãy Trả Tự Do Những Người Yêu Nước của Chúng Tôi" tại địa điểm bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang Florida, yêu cầu Thống Đốc Ron Desantis "phải đòi trả tự do tức khắc những người yêu nước đang bị giam." Thư kêu gọi biểu tình nói rằng khi Thống Đốc Florida lãnh đạo cuộc "giải phóng tù nhân chính trị" thì chính phủ liên bang sẽ phải trả tự do cho người bạo loạn 6/1/2021.

.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger, Cộng Hòa-Ill., một trong vài DB Cộng Hòa chống lại lời TRump bịa đặt về "gian lận" bầu cử, nói rằng ông nghĩ vài DB Cộng Hòa có thể đoán là sẽ có bạo loạn 6/1/2021 và thậm chí còn hỗ trợ cho xảy ra.

.

DB Kinzinger nói với báo New York Times Magazine trong cuộc phỏng ván, rằng ông không chỉ danh ra, nhưng khi người ta đọc kỹ trên mạng Twitter thì thấy ông đã nghi ngờ từ trước, và đó là lý do vì sao ông đã mang theo súng, yêu cầu nhân viên của ông ở nhà, nói vợ ông chớ có rời căn chung cư, vì ông thấy hiểm họa trên Twitter.

.

Kinzinger cụ thể nói về tweet ngày 6/1/2021 của DB Lauren Boebert, Cộng Hòa-Colo., trước khi Trump đọc diễn văn ở biểu tình: "Today is 1776" (Hôm nay là 1776). Ghi nhận: 1776 là ám chỉ cách mạng Mỹ, là năm công bố Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ.

.

--- Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona là bà Katie Hobbs đã gửi thư lên Bộ Trưởng Tư Pháp Arizona, ông Mark Brnovich, để yêu cầu điều tra hình sự về điều bà gọi là Trump đã ráo riết can thiệp vào việc đếm phiếu bầu tháng 11/2020 tại Arizona. Trong thư, bà nêu rằng Trump và các đồng minh —Rudy Giuliani, Sidney Powell, và Kelli Ward—can thiệp vào việc đếm phiếu.

.

Hobbs dẫn ra bản tin trên báo Arizona Republic rằng Kelli Ward, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona, nói với Clint Hickman, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa County, nơi đông cử tri nhất tiểu bang, rằng: "Chúng tôi cần ngưng ngay việc đếm phiếu ở đó."

.

Nhưng Hickman lạnh cẳng, vì can thiệp vào bầu cử là tội hình sự. Hickman nhận được cú điện thoại đầu tiên từ Bạch Ốc ngày 31/12/2020 trong khi ông đang mừng năm mới, nên cú phone vào voicemail. Vì ông được dặn trước, nên ông sợ nói trực tiếp về chuyện Trump đòi ngừng đếm phiếu. Cú phone thứ nhì từ Bạch Ốc vào đêm 3/1/2021, sau khi báo Washington Post loan tin về cú phone dài cả giờ Trump áp lực Bộ TRưởng Hành Chánh Georgia, nên Hickman cũng không trả lời, và để vào voicemail.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 08/7, Việt Nam ghi nhận 1.314 ca mắc mới: + 07 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (3), Kiên Giang (2), Tây Ninh (2). + 1.307 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (915), Bình Dương (135), Đồng Tháp (108), Khánh Hòa (28), Phú Yên (24), Vĩnh Long (17), Quảng Ngãi (14), An Giang (11), Cà Mau (11), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (????, Hà Nội (5), Lâm Đồng (3), Gia Lai (3), Bình Phước (3), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (2), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Tây Ninh (1), Hậu Giang (1), Kiên Giang (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1); trong đó 1.226 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

Tính đến 18h30 ngày 08/7: Việt Nam có tổng cộng 22.487 ca ghi nhận trong nước và 1.898 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 20.917 ca, trong đó có 6.176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Ghi nhận số liệu dị biệt ở Sài Gòn: Bộ Y Tế nói Sài Gòn có 915 ca/ngày, nhưng Sở Y Tế SG nói có 1.284 ca/ngày. Bản tin đài VOH viết: Trong 24 giờ qua, TP phát hiện 1.284 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 218 trường hợp tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện, cộng đồng; 480 trường hợp tại khu cách ly phong tỏa… Từ 06 giờ 00 ngày 07/7 đến 06 giờ 00 ngày 08/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ghi nhận 1.284 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

.

SG siết kỹ hơn. Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức cho biết theo chỉ thị mới, chủ thể là người bán hàng dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về. Ngày 8/7, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về triển khai thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thành phố vẫn tiếp tục cho phép siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu hoạt động để đảm bảo duy trì, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cấp thiết của người dân.

Shipper được hoạt động nhưng cấm dịch vụ ăn uống mang về. Tại họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi chi tiết về việc tạm dừng dịch vụ ăn uống mang về. Ông Đức cho biết các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng môtô không phải chở người vẫn được duy trì.

.

Shipper được hoạt động nhưng cấm dịch vụ ăn uống mang về.

.

Từ thiện ở SG. Đội shipper giao cơm miễn phí cho người nghèo tại TP HCM. Hàng ngàn suất cơm đã được các tình nguyện viên chở đi phân phát cho người nghèo trên khắp các tuyến đường TP Sài Gòn trên một chiếc giao giao hàng. Đây là sáng kiến của anh Nguyễn Tuấn Khởi, nhằm hạn chế việc tụ tập đông người tại một điểm phát cơm. Những chiếc thùng cơm di động này đem lại hiệu quả trong việc phát cơm cho nhiều người dân lại vừa an toàn trong phòng dịch.

Các thùng cơm di động từ thiện ở Sài Gòn. (Hình từ video)

.

Hà Nội dừng hoạt động thể thao ngoài trời. Hoạt động thể thao ngoài trời ở Hà Nội bị cấm từ 18h ngày 8/7, sau hơn 10 ngày được thành phố cho mở cửa trở lại. Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng ký văn bản với nội dung nêu trên, chiều 8/7. Như vậy, hiện chỉ có hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê (kinh doanh trong nhà) được phép hoạt động. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề nghị người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Hà Nội sẽ lập các chốt trực cố định và lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao, gồm khu công nghiệp, trường, chợ, trung tâm thương mại, công viên, vườn hoa, các khu vực công cộng...

.

Vaccine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng họp báo: Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc-xin bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca, trong đó có vắc-xin từ Chương trình Covax, hoặc là nguồn mua; 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng; 2.000 liều vắc-xin Spunik V do Chính phủ Nga trao tặng; 500.000 liều Verocell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ và ngày 7-7 vừa qua, lô vắc-xin Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam gồm 97.110 liều. Chương trình Covax đã cam kết dành ưu tiên cho Việt Nam trong các phân bổ tiếp theo và sẽ chuyển 2 triệu liều vắc-xin Moderna do Chính phủ Mỹ cung cấp, dự kiến về đến Việt Nam ngay trong tuần này. Việt Nam đã đóng góp cho Chương trình COVAX 500.000 USD.

.

Đồng Nai giãn cách. Từ 0 giờ, ngày 9/7, cách ly xã hội toàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị 16. Nếu không có những biện pháp cấp bách thì chỉ 10 ngày nữa, tỉnh Đồng Nai sẽ quá tải, sẽ có những ổ dịch nhỏ trong cộng đồng ở TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch. Hiện nay, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã đầy bệnh nhân, tỉnh đang triển khai bệnh viện dã chiến ở Trung tâm y tế H.Thống Nhất, Trung tâm y tế H.Tân Phú. Dự báo, nếu số ca bệnh vượt quá 1 ngàn ca, ngành Y tế Đồng Nai sẽ quá tải.

.

--- Một tấm bảng quảng cáo bằng kỹ thuật hình ảnh 3D tại Tokyo gây chú ý với hình một chú mèo cử động như thật trong 18 giờ/ngày. Màn hình LED kích thước rộng và cong 1,664-square-foot nằm trên một tòa nhà ở khu phố Shinjuku, sẽ chiếu chú mèo này từ 7 a.m. tới 1 a.m. mỗi ngày.Video dài 45 giây đồng hồ, xem ở đây:

https://youtu.be/AJDbSnztUyA

.

--- Tiểu bang California đã ra lệnh trở lại, buộc cưỡng bách mang khẩu trang đối với tất cả các dân cử và nhân viên tại tòa nhà quốc hội tiểu bang ở Sacramento ― bất kể là đã chích ngừa hay chưa, sau đợt bùng lây các trường hợp dương tính mới trong các nhân viên của các dân cử.

.

Có ít nhất 9 nhân viên tòa nhà quốc hội tiểu bang xét nghiệm dương tính siêu vi khuẩn trong khoảng 1 tuần lễ. Có 4 trong các trường hợp liên hệ những người đã chích ngừa đầy đủ, theo báo San Francisco Chronicle.

.

Bộ Trưởng Hành Chánh Erika Contreras ghi trong văn thư hôm Thứ Tư rằng tất cả các dân cử trong lưỡng viện tiểu bang và nhân viên sẽ buộc "phải mang khẩu trang mọi lúc trong khi ở trong tòa nhà nghị viện tiểu bang và các văn phòng địa hạt, bất kể đã chích ngừa hay chưa." Tất cả các nhân viên chưa chích ngừa sẽ buộc phải xét nghiệm 2 lần/tuần.

.

--- Công ty Google LLC đã bị kiện bởi 36 tiểu bang và thủ đô Washington D.C. vì bị cho là vi phạm luật chống độc quyền. Đơn kiện nói về kế hoạch công ty Google buộc những người viết nhu liệu app để dùng trong Play Store (của Google) sẽ phải chi trả huê hồng 30% trên các thương vụ sản phẩm điện tử và dịch vụ, và về sự kiểm soát toàn bộ tiệm bán nhu liệu Android --- nghĩa là, vi phạm luật chống độc quyền.

.

Trước đó trong ngày, một số dân biểu Cộng Hòa đã trình 1 kế hoạch để đối phó với các công ty kỹ thuật điện tử, và cựu Tổng Thống Donald Trump đã loan báo rằng ông đang kiện Tổng Quản Trị của Google.

.

--- Cuộc thăm dò Echelon Insights cho thấy Ron DeSantis (Thống đốc tiểu bang Florida) dẫn đầu điểm trong các ứng cử viên Cộng Hòa dự kiến tranh ghế Tổng Thống 2024 nếu Trump không ra tái cử. DeSantis đang tập trung tái cử chức Thống Đốc trong bầu cử 2022, nhưng sẽ đứng đầu bảng sơ bộ 2024 nếu Trump không ra tái cử.

.

Bảng khảo sát dư luận Cộng Hòa đối với 19 ứng cử viên hàng đầu cho thấy DeSantis đứng đầu sổ với 21% ủng hộ, trong khi điểm người kế tiếp là cựu Phó Tổng Thống Mike Pence là 14%.

.

Dù vậy vẫn còn nhiều biến đổi, vì số người phân vân với câu trả lời "chưa biết rõ" là 26%.

.

--- Lãnh thêm một búa tạ: Rudy Giuliani bị treo bằng hành nghề luật sư ở thủ đô Washington, DC sau khi bị tạm thời treo bằng ở New York vì thúc đẩy những lời bịa đặt về bầu cử 2020 và vì hệ thống tòa án tiểu bang đang xem xét hồ sơ Giuliani kỹ hơn.

.

Tòa kháng án ở thủ đô DC nói Giuliani không được phép hành nghề luật ở thủ đô trong khi chờ kết quả tình hình ở New York, theo hồ sơ tòa kỷ luật. Giuliani trong nhiều năm không hành nghề luật sư, chỉ mới gần đây là đại diện Trump trong ban vận động và thưa kiện hậu bầu cử.

.

--- Nước tràn vào các thành phố ven biển Hoa Kỳ dự kiến sẽ tệ hại hơn vào các năm 2030s, vì mực nước biển dâng cao, và vì quỹ đạo mặt trăng chao đảo, theo nghiên cứu của NASA phổ biến hôm Thứ Tư. Nhóm nghiên cứu này có tên Sea Level Change Science Team từ đại học University of Hawaii đưa ra tiên đoán dựa vào quỹ đạo chu kỳ 18.6 năm của mặt trăng.

.

Tiên đoán nói các thị trấn thấp ven biển Hoa Kỳ sẽ cơ nguy vì thủy triều dâng, bị ngập lụt nhiều hơn, trong khi biến đổi khí hậu sẽ làm tăng nước tràn vào các vùng ven biển. Trưởng nhóm nghiên cứu là Phil Thompson, giáo sư the University of Hawaii, nói mực nước cao của thủy triều dù vậy sẽ không cao như khi có giông bão, nhưng nếu cứ nước lụt từ 10 tới 15 lần mỗi tháng, các cơ sở kinh doanh ven biển sẽ không thể hoạt động bình thường khi sân đậu xe cứu ngập lụt, thì sẽ có mất việc, và nước đọng là sẽ có bệnh nữa.

.

--- Mike Lindell (Tổng quản trị MyPillow) --- người tuyên bố rằng đơn kiện của ông sẽ đưa TRump vào lại Bạch Ốc ngày 13/8/2021 --- bây giờ gặp cú khựng lại lớn. Đơn kiện mà Lindell đưa ra là kiện Dominion Voting Systems vì cho rằng các máy đếm phiếu của Dominion đã chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.

.

Theo tin Reuters, tòa liên bang ở Minnesota đã ra lệnh tạm thời ngưng xét đơn kiện của Mike Lindell. Lý do tạm ngưng vì Dominion xin ngưng xét. Nhưng Lindell nói rằng đơn kiện này sẽ lên tới Tòa Tối Cao liên bang, mà trong đó có 3 thẩm phán do Trump đề cử vào, và đó là lý do Lindell tin là sẽ sẽ xét xử có lợi cho Trump. Bây giờ thì chờ đi. Hình như Dominion cố ý ém vụ kiện qua ngày 13/8/2021 để chọc quê Lindell?

.

--- Trong một chiến dịch bố ráp dài 10 ngày tại tiểu bang California, trong vùng thung lũng Antelope Valley, cảnh sát đã tịch thu 373,000 cây cần sa và 33,480 pounds (15.2 tấn) cần sa đã gặt hái. Trị giá số lượng này trên đường phố là hơn 1 tỷ đôla. Đây là đợt tịch thu lớn nhất ở quận Los Angeles County.

.

Chiến dịch có 205 trát tòa để lục soát, cảnh sát bắt 131 nghi can, tịch thu 65 chiếc xe, phá hỏa 30 khu vực trồng cần sa, bắt giữ 180 con thú. Nhiều vũ khí và tiền mặt cũng bị tịch thu. Hầu hết trồng cần sa lậu là băng đảng Mexico và gốc Á. Hơn 90% người làm việc trong các khu cần sa là một hình thức nô lệ nào đó.

.

--- HỎI 1: Sở Biên Phòng và Hải Quan điện thoại dân Mỹ để hỏi thông tin ngân hàng?

.

ĐÁP 1: Đó là bọn lừa gạt. Sở Biên Phòng và Hải Quan báo động cho dân Mỹ rằng gần đây có nhiều cú điện thoại, hòi người dân về thông tin ngân hàng. Sở nói rằng đó là bọn lường gạt. Vụ này năm nay báo động lần đầu là tháng 2/2021, rồi lại tháng 3/2021, rồi lại báo động lần nữa ngày 7/7/2021. Trò lừa này do bọng ian nói qua điện thoại rằng có 1 hộp đựng thuốc tây và tiền mặt đã gửi tới nhà người dân và đạ bị Sở chận lại, yêu cầu người dân bấm "số 1" để nói với đầu dây kia, rồi sẽ hỏi về thông tin ngân hàng người được gọi. Riêng năm 2019, cú lừa này làm dân Mỹ mất 57 triệu đôla. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/scam-alert-customs-border-patrol/

.

--- HỎI 2: "Luật An ninh Quốc gia mới: Không khí “tố giác” tràn ngập Hồng Kông"...

.

ĐÁP 2: Hồng Kông đang đấu tố dữ dội, theo tin RFI.

Luật An ninh Quốc gia mới: Không khí “tố giác” tràn ngập Hồng Kông

07/07/2021 - RFI Thùy Dương

Tình hình Hồng Kông với Luật An ninh Quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt vẫn thu hút sự quan tâm theo dõi của báo Le Figaro. Trong bài phóng sự “Sự đồng hóa khắc nghiệt của Trung Quốc nhắm vào Hồng Kông”, Le Figaro nhận định một năm sau khiLuật An ninh Quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt có hiệu lực, phe đối lập bị ngăn chặn và các quyền tự do đang giảm sút.

Đúng vào ngày 01/07/2021, kỷ niệm tròn 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc và 24 năm Hồng Kông được trao trả lại cho Bắc Kinh, một người đàn ông 50 tuổi đã đâm dao vào lưng một cảnh sát ngay tại trung tâm thành phố rồi tự sát ngay sau đó. Đối với tờ báo Pháp, hành động bạo lực đó là minh chứng cho thấy sự căng thẳng đang ngự trị tại thành phố kể từ khi Luật An ninh Quốc gia mới hình sự hóa các hành vi lật đổ và ly khai.

Một lãnh đạo của đảng Liên Đoàn Dân Chủ Xã Hội khẳng định chính phủ đã hứa rằng Luật An ninh Quốc gia mới chỉ áp dụng cho một nhóm nhỏ những người cực đoan nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều có liên quan : chính trị gia, nhà báo, nghệ sĩ, giáo viên … Từ đó đến nay, gần 120 người đã bị bắt và có nguy cơ bị tù chung thân.

Le Figaro liệt kê lại hàng loạt sự kiện : 15 dân biểu đối lập từ chức hồi tháng 11/2020 sau khi 4 dân biểu đối lập khác bị loại. Vào tháng 01/2021, 53 chính trị gia bị cảnh sát bắt vì tham gia tổ chức kỳ bầu cử sơ bộ của phe đối lập vào tháng 07/2020 và bị cáo buộc tìm cách lật đổ chính phủ. Đến tháng 03/2021, chính phủ Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử nhằm bảo đảm chỉ những "người yêu nước" mới có cơ hội nắm giữ quyền hành. Đơn giản chỉ cần hô "Giải phóng Hồng Kông" cũng bị xem là kêu gọi độc lập, điều hiện giờ bị coi là bất hợp pháp.

“Xảo quyệt” hơn, Luật An ninh Quốc gia mới còn làm bao trùm lên khắp thành phố một bầu không khí “tố giác”. Chính phủ đã tạo một đường dây nóng để khuyến khích người dân tố cáo các hành vi lật đổ và ly khai, hiện đã nhận được hơn 100.000 cuộc gọi.

Giới văn hóa cũng bị kiểm duyệt. Bảo tàng nghệ thuật đương đại M+ phải cam kết không trưng bày một số tác phẩm. Một cuộc triển lãm dành riêng cho các cuộc biểu tình năm 2019 và một viện bảo tàng về sự kiện Thiên An Môn 04/06/1989 đã phải đóng cửa sau một cuộc bố ráp của cảnh sát. Một quy định mới được ban hành, cho phép nhà chức trách cấm các bộ phim bị xem là "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia".

Các phương tiện truyền thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Apple Daily, tờ báo bình dân day nhất ủng hộ dân chủ, đã phải ngừng xuất bản vào ngày 24/06. Chủ báo, ông Lê Trí Anh, và một số nhà báo của Apple Daily bị giam trong tù. Trong khi đó, đài phát thanh và truyền hình nhà nước RTHK có một giám đốc mới thiếu kinh nghiệm, người đã hủy bỏ một số chương trình và sa thải các phóng viên chỉ trích chính phủ.

Thế nhưng, nơi mà nhà chức trách muốn tấn công mạnh nhất lại là ở các trường học vì họ tin rằng “các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hồng Kông hồi năm 2019 là kết quả của một hệ thống giáo dục tự do quá mức, vốn dĩ không khơi dậy được lòng yêu nước trong giới trẻ”, theo phó chủ tịch một nghiệp đoàn giáo viên chính ở Hồng Kông. Để khắc phục tình hình, chính quyền đã cho sửa đổi chương trình giảng dạy một số môn học, chẳng hạn như môn giáo dục công dân.

Nhiều nội dung, chẳng hạn về phân quyền hoặc vụ thảm sát Thiên An Môn bị cắt hoàn toàn khỏi sách giáo khoa. Các thư viện cũng đã loại bỏ nhiều... xin xem tiếp:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210707-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-qu%E1%BB%91c-gia-kh%C3%B4ng-kh%C3%AD-t%E1%BB%91-gi%C3%A1c-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng

.

.