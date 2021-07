Ít Nhất 150 Người Bị Giết Chết Trong Hơn 400 Vụ Nổ Súng Trên Khắp Nước Mỹ Vào Cuối Tuần Lễ Độc Lập

Ít nhất 150 người đã bị giết chết bởi bạo động súng trong hơn 400 vụ nổ súng trên toàn nước Mỹ trong cuối tuần Lễ Độc Lập 4 tháng 7 trong khi các thành phố lớn trên toàn quốc đối đầu với sự gia tăng trong tội phạm bạo động, theo tài liệu được Gun Violence Archive biên soạn cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021.

Tài liệu, gồm nhiều vụ nổ súng và các nạn nhân bạo động súng trên toàn quốc trong hơn 72 giờ từ Thứ Sáu qua Chủ Nhật, vẫn đang còn biên tập và sẽ được cập nhật.

Tại New York, nơi bạo động súng đã và đang tăng lên tới mức chưa từng thấy trong nhiều năm, có 26 nạn nhân từ 21 vụ nổ súng từ Thứ Sáu tới Chủ Nhật, là giảm so với cùng thời kỳ vào năm ngoái khi 30 người đã bị bắn trong 25 vụ nổ súng, theo Sở Cảnh Sát New York cho biết.

Vào ngày 4 tháng 7, thành phố đã chứng kiến 12 vụ nổ súng liên quan tới 13 nạn nhân, là tăng so với năm ngoái khi chỉ có 8 vụ nổ súng và 8 nạn nhân, theo Sở Cảnh Sát New York.

Cho tới thời điểm này của năm nay, các vụ bạo động súng tại New York đã tăng 40% so với cùng thời kỳ trong năm 2020, với 767 vụ nổ súng và 885 nạn nhân.

Tại Chicago, sau khi Giám Đốc Cảnh Sát David Brown nêu quan ngại trước “cuối tuần thách thức nhất của năm” đối với cảnh sát, 83 người đã bị bắn, gồm 14 người chết, trong các vụ nổ súng từ 6 giờ tối Thứ Sáu đến 6 giờ sáng Thứ Hai, theo CNN đánh giá tài liệu của Sở Cảnh Sát Chicago. Những người bị thương gồm bé gái 5 tuổi vào xế trưa Chủ Nhật và bé gái 6 tuổi vào sáng Thứ Hai.