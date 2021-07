20 tiểu bang có 70% dân chích ít nhất 1 mũi, trong đó có California, Hawaii, Colorado, New York, Oregon, Maryland, Virginia - SG vượt dấu mốc 6.000 ca. SG phong tỏa 10-15 ngày là tin giả. TP Dĩ An cách ly toàn thành phố. Bình Phước: hơn 100 doanh nhân nhiều tỉnh tới tụ tập bất hợp pháp, bị bao vây, bắt khai y tế - 4 chuyên gia pháp lý viện Brookings Institute: Trump cơ nguy bị truy tố về nhiều tộ

Hôm Thứ Bảy 3/7/2021, trong bài diễn văn vận động ở Florida, Trump vô ý giải thích về cách Trump nói dối: "Có một chữ: bóp méo thông tin. Nếu bạn nói hoài và cứ nói mãi -- hãy cứ nói hoài đi -- thì người ta sẽ bắt đầu tin bạn."

- 20 tiểu bang có 70% dân chích ít nhất 1 mũi, trong đó có California, Hawaii, Colorado, New York, Oregon, Maryland, Virginia

- SG vượt dấu mốc 6.000 ca. SG phong tỏa 10-15 ngày là tin giả. TP Dĩ An cách ly toàn thành phố. Bình Phước: hơn 100 doanh nhân nhiều tỉnh tới tụ tập bất hợp pháp, bị bao vây, bắt khai y tế

- 4 chuyên gia pháp lý viện Brookings Institute: Trump cơ nguy bị truy tố về nhiều tội hình sự

- Texas bịt miệng 3 sử gia: hủy bỏ buổi nói về trận đánh Alamo và liên hệ với chế độ nô lệ da đen

- đi bạo loạn, rồi về trốn, 49 người xóa các dữ kiện, hình ảnh, video... họ đã phóng lên mạng

- Cohen kiện chính phủ liên bang đòi bồi thường 20 triệu đô vì bị Trump bắt sai, giam sai để trả thù

- Trump vô ý thú nhận: bóp méo thông tin, nói hoài lời nói dối đó, rồi người ta nghe hoài cũng sẽ tin

- Thế Vận Tokyo nới luật: cho lực sĩ chống đối trước và sau trận đấu, nói với báo đài, viết lên mạnh

- Louisiana: nghị viên Cyndi Nguyen nói thành phố sẽ dùng $5 triệu đô trùng tu bãi biển Lincoln Beach

- North Carolina: David Pham Nguyen, 50 tuổi, chết; cảnh sát truy tìm 1 xe minvan mang bảng số Ohio

- Atlanta: cảnh sát Khuong Thai trúng 2 phát đạn sau khi bị phục kích, rút súng bắn trả sát thủ

- Thư đi quá chậm: Lưỡng viện ra dự luật, buộc bưu điện phân phối thư đúng hạn quanh năm

- HỎI 1: Một lính TQLC sơn nhà theo màu cờ đỏ, xanh, trắng sau khi hàng xóm nói đừng treo cờ Mỹ trước sân quanh năm? ĐÁP 1: không phải vì xích mích với hàng xóm. Chủ nhà cũng không phải lính TQLC.

- HỎI 2: Chủ nghĩa Xã hội là quyền lực nhà nước mặc sức tham nhũng và ức hiếp dân? ĐÁP 2: Nhà văn Phạm Đình Trọng từ VN viết như thế trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-4/7/2021) --- Một cuộc nghiên cứu công phu từ viện Brookings Institute tuần này kết luận rằng Trump gặp cơ nguy nghiêm trọng sẽ bị truy tố về nhiều tội hình sự, trong đó có trốn thuế, giả hồ sơ kế toán, và nhiều tội gian lận liên hệ kinh doanh.

Bản báo cáo dài 60 trang, đưa ra vài ngày sau khi có lệnh truy tố Trump Organization và Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg hôm Thứ Năm vì suốt 15 năm đã trốn thuế lương bằng nhiều khoản tặng thưởng ngoài sổ kế toán. Tác giả bản báo cáo của viện Brookings Institute là 4 chuyên gia pháp lý nổi tiếng:

. Donald Ayer (GS Đại học Luật Georgetown Law School, cựu Thứ Trưởng Tư Pháp thời TT George H.W. Bush);

. cựu công tố liên bang Danya Perry;

. luật gia hình sự John Cuti;

. nhà nghiên cứu của viện Brookings chuyên về pháp lý Norman Eisen (cựu cố vấn pháp lý cho ủy ban tư pháp Hạ Viện trong đợt luận tội Trump lần thứ nhất).

Nghiên cứu nhiều hồ sơ, nhóm nghiên cứu nói Trump có thể bị truy tố 5 lĩnh vực: giả mạo hồ sơ kế toán doanh nghiệp, gian thuế, gian lận bảo hiểm, tạo ra đường dây gian lận, gian lận kinh doanh. Nguyên văn báo cáo:

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/06/BR_Trump_Report_final.pdf

--- Trọn đời Donald Trump là những lời nói dối. Khi tranh cử 2016, Trump hứa vào Bạch Ốc sẽ đưa hồ sơ thuế, và bây giờ vẫn ém. Trump hứa sẽ ép Mexico trả tiền xây tường, rồi Trump chuyển tiền từ Bộ Quốc Phòng sang xây tường, buộc Biden kéo tiền này về lại. Trump bịa đặt về gian lận bầu cử 2020, gây bạo loạn, làm nhiều người chết. Trump nói dối về liên hệ với Putin và xét bản ghi chú hội thoại với Putin ngay trước mặt người thông ngôn.

Bây giờ Trump vô ý thú nhận rằng nói dối như thế là nghệ thuật siêu đẳng của Trump. Hôm Thứ Bảy 3/7/2021, trong bài diễn văn vận động ở Florida, Trump vô ý giải thích về cách Trump nói dối: "Có một chữ: bóp méo thông tin. Nếu bạn nói hoài và cứ nói mãi -- hãy cứ nói hoài [bóp méo thông tin] đi -- thì người ta sẽ bắt đầu tin bạn." (nguyên văn: "There's a word: disinformation. If you say it enough and keep saying it — just keep saying it — and they'll start to believe you," Trump explained.)

--- Tổng Thống Biden đưa ra mục tiêu khi nhậm chức: 70% dân Mỹ toàn quốc sẽ chích ngừa COVID-19 vào ngày 4/7/2021. Biden hy vọng sẽ tuyên bố "độc lập khỏi siêu vi khuẩn" trong ngày Lễ Độc Lập 4/7 Hoa Kỳ. Nhưng tính chung, chỉ mới 67% dân Mỹ trên 18 tuổi chích ngừa ít nhất 1 mũi.

Chỉ 20 tiểu bang tới định mức Biden mong muốn, với 70% cư dân chích ít nhất 1 mũi, theo báo New York Times. Các tiểu bang này là: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia và Washington. Vùng lãnh thổ Puerto Rico, Guam, và thủ đô Washington, D.C. cũng tới 70% chích ngừa.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 04/7, Việt Nam ghi nhận thêm 887 ca mắc mới: + 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (6), Thái Bình (4), Quảng Trị (4).// + 873 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (599), Bình Dương (87), Long An (72), Phú Yên (32), Tiền Giang (29), Khánh Hoà (9), Quảng Ngãi (8 ), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Bình Định (4), Bắc Giang (3), Nghệ An (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Vĩnh Long (2), Hải Phòng (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Thuận (1), Trà Vinh (1), Huế (1), Bến Tre (1), Đà Nẵng (1); trong đó 824 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 04/7: Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 16.505 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG vượt dấu mốc 6.000 ca. Bộ Y tế ngày 4/7 công bố 599 ca dương tính ở TP HCM, nâng tổng số nhiễm tại thành phố từ 27/4 đến nay lên 6.034, dẫn đầu cả nước trong đợt dịch này. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), trong các trường hợp nhiễm mới công bố, 577 ca là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa và 22 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Từ trưa ngày 4/7/2021, tổng số ca cộng đồng trong đợt dịch thứ 4 của TP HCM vượt Bắc Giang, xếp thứ nhất cả nước. Giới chức y tế nhận định số ca mắc TP HCM tiếp tục tăng trong thời gian tới.

SG xin trung ương hỗ trợ. Chủ tịch UBND TP HCM ngày 4/7 đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp hai triệu test nhanh kháng nguyên, máy xét nghiệm PCR cùng đội kỹ thuật vận hành máy. Tại cuộc họp bàn phương án chống dịch với TP HCM và các tỉnh lân cận, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, sáng 4/7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố triển khai thành lập Trung tâm điều phối và xét nghiệm Covid-19, lập các tổ xét nghiệm tại các quận huyện và TP Thủ Đức, nhằm đẩy mạnh năng lực xét nghiệm.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.SG vắng vẻ sau khi phát hiện 4 ca Covid-19: sáng 4.7, cơ sở này tiếp tục tạm ngưng nhận bệnh nhân sau khi phát hiện thêm 4 ca dương tính Covid-19. Để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc, bệnh viện đã quyết định tạm ngưng nhận khám chữa bệnh từ ngày 3.7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh.

SG phong tỏa 10-15 ngày là tin giả. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định thông tin có nội dung "Quyết định lock TP.HCM trong 10-15 ngày..." lan truyền trên mạng xã hội, là giả mạo, sai sự thật. Từ chiều ngày 4-7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung: “Quyết định lock TP.HCM trong 10-15 ngày, cho TP 36 tiếng đến 48 tiếng chuẩn bị (sẽ lock 0 giờ thứ 3 ngày 7/7 hoặc 12g thứ Tư 8/7…”. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định đây là thông tin giả mạo, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của TP.HCM.

TP Dĩ An cách ly. Cách ly xã hội toàn thành phố Dĩ An từ 0 giờ ngày 5/7. Kể từ 6 giờ ngày 6/7, người từ thành phố SG, Đồng Nai ra vào thành phố Dĩ An phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Mọi người dân Dĩ An phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; không tụ tập quá hai người bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học, nơi công cộng; người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữ người với người là hai mét khi giao tiếp.

Bình Phước: Chịu chơi không sợ bệnh. Giới kinh doanh bất động sản có 1 sự kiện, thu hút hơn 100 người đến từ nhiều tỉnh bất chấp quy định chống dịch COVID-19. Sáng 4/7, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và phường Tân Phú đã kịp bao vây, chận lại sự kiện tập trung đông người tại nhà hàng Hương Phù Sa, tại thành phố Đồng Xoài. Tất cả những người đến tham dự sự kiện kể cả những người đến quán này tại thời điểm kiểm tra đều không được ra khỏi khu vực quán. Theo ghi nhận, thời điểm kiểm tra trong khuôn viên nhà hàng có rất nhiều xe, hầu hết các xe mang biển số thành phố SG, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lân cận. Y tế đã phát tờ khai và yêu cầu mọi người khai báo y tế.

--- Ủy ban Thế Vận Quốc Tế IOC đưa ra quyết định hôm 2/7/2021 nới lỏng luật cấm bày tỏ quan điểm, cho biết các vận động viên trong kỳ Thế Vận Tokyo sắp tranh đua tại Nhật Bản sẽ được phép "bày tỏ quan điểm của họ" trước và sau khi thi đua, nhưng không được phép làm như thế trên bục huy chường.

Truyền thống Thế Vận từ thời Chiến Tranh Lạnh là cấm bày tỏ quan điểm chính trị trong Thế Vận. Bây giờ nới lỏng trong Thế Vận Tokyo có nghĩa là sẽ cho phép vận động viên quỳ trước trận đấu để nêu rõ quan điểm chống kỳ thị sắc tộc, được nói với truyền thông, được gửi bài lên mạng về quan điểm của họ, hay được mặc trang phục có khẩu hiệu chống đối trong buổi họp báo.

Nhưng sẽ vẫn cấm bày rỏ quan điểm chính trị trong sự kiện, trong lẽ chiến thắng và trong Làng Thế Vận, theo lời IOC. Bàyt ỏ quan điểm cũng không được phép gây phân tâm các đối thủ, như trải rộng lá cờ trong khi một đoàn thi đấu được giới thiệu. Bản văn cho phép bày tỏ quan điểm chống đối ký tên Kirsty Coventry, Chủ tịch IOC.

--- Theo bản tin trên mạng NOLA của thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, các quan chức thành phố dự tính sẽ trùng tu để mở cửa lại bãi biển lịch sử Lincoln Beach. Bãi biển này từng là nơi người da đen ưa chuộng, cho tới khi bị đóng cửa từ các năm 1960s trong thời xóa rào ngăn cách, kỳ thị da đen.

Nghị viên địa hạt "E" của thành phố là bà Cyndi Nguyen nói rằng có khoảng $5 triệu đôla tiền công khố phiếu được trích riêng để trùng tu bãi biển Lincoln Beach để mở cửa lại. Bà Nguyen nói công trình trùng tu có thể khởi sự ngay khi có tiền này. Báo NOLA nói có lẽ khoảng giữa năm 2022 mới có tiền này. Nhưng nghị viên Nguyen nói cần thêm nhiều triệu đôla nữa mới hoàn tất trùng tu được.

Nghị viên Cindy Nguyen nói có một ước tính cao tới mức cần 30 triệu đôla, "nhưng muốn có tiền tài trợ dự án như thế, cần soạn ra một kế hoạch gốc (master plan) cho Lincoln Beach." Thành phố kêu gọi cư dân góp ý về kế hoạch cho Lincoln Beach, muốn xem nghiên cứu gần đây về bãi biển này, hãy email tới: Cheryn Robles ở crobles@nola.com.

--- Một chuyện xảy ra lúc 8:40 giờ sáng Thứ Bảy trên đường Wrightman Oaks Court, thị trấn Kannapolis, tiểu bang North Carolina: David Duy-Anh Pham Nguyen, 50 tuổi, cư dân Charlotte chết tại chỗ; Dornell Thomas, 46 tuổi, cư dân Ohio, được chở vào bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát chưa rõ nguyên nhân chuyện này là gì.

.

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Annette Keller, giám đốc truyền thông thị trấn Kannapolis, nói rằng thành phố không thể nói về cách nào Nguyen chết và cách nào Thomas bị thương. Cảnh sát đang truy tìm 1 xe minivan của Thomas và bị trộm trong sự kiện sáng Thứ Bảy. Xe van trắng này có hiệu Honda Odyssey mang bản số tiểu bang Ohio là: JKB-4864. Cảnh sát yêu cầu ai thấy xe này, xin báo cho cảnh sát địa phương biết.--- Cảnh sát Khuong Thai đang hồi phục từ các vết thương sau một màn giao chiến bằng súng với một tay súng ở một tòa nhà chung cư Atlanta hôm Thứ Tư. Nghi can là Joseph Lee Humbles, 29 tuổi, bị cho là nổ súng vào Thái và cảnh sát Joshua Lovreta khi 2 cảnh sát này tới vì có nhiều phát súng bắn trong khu vực.Hai cảnh sát bị phục kích lúc 1 p.m. khi họ bước ra khỏi 1 tháng máy ở lầu 8 tòa nhà Solace on Peachtree Apartments tại địa chỉ 710 Peachtree Street. Hai cảnh sát Lovreta và Thai bắn trả, giết nghi can tại chỗ. Thái bị bắn trúng 2 phát đạn, nơi mặt và vai, trong khi Lovreta không bị thương.Thai, vào Ty Cảnh Sát này từ 2019, bây giờ ổn định sức khỏe. Trước khi 2 cảnh sát này tới, hung thủ Humbles đã bắn 1 người đàn ông khác, vết thương không đe dọa tính mạng. Cảnh sát đang điều tra chuyện này.--- Người Cộng Hòa không thích nghe chuyện nghiên cứu lịch sử về chế độ da đen. Do vậy, các quan chức Cộng Hòa Texas đã áp lực bảo tàng viện Bullock Museum hủy bỏ một buổi ra mắt sách có nội dung nói về trận đánh Alamo và liên hệ trận này với chế độ nô lệ da đen.Bảo tàng này ban đầu dự tính tổ chức vào đêm Thứ Năm, nhưng phải hủy bỏ vì áp lực từ Phó Thống Đốc Dan Patrick. Buổi ra mắt sách cũng là buổi thảo luận về tác phẩm Forget the Alamo của sử gia Chris Tomlinson, Bryan Burrough, và Jason Stanford.--- Tham dự bạo loạn, thế rồi về trốn. Gần 50 người bị cáo buộc là đã che giấu chuyện họ tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Bản tin AP nói có 49 nghi can bị truy tố bạo loạn đã tìm cách phá hủy các dữ kiện gồm hình ảnh, video, tin nhắn ghi lại chuyện họ theo lời Trump kêu gọi để tấn công tòa nhà Quốc Hội.Một nghi can tên là Matthew Mark Wood, nói với FBI rằng y đã xóa các bài viết và hình ảnh trên Facebook và trên điện thoại về ngày 6/1/2021 nhưng y nói là không có ý cản trở việc xác nhận phiếu bầu cho Biden.Nhưng bài y viết trên Facebook trước đó cho thấy y hô hào rằng bầu cử đã bị trộm: "Khi ngoại giao không thành công và những gì bạn nói không được chuyển đi, thì đừng ngạc nhiên khi chúng ta nổi loạn." Tính chung, hơn 500 người bị bắt vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021.--- Michael Cohen được cho ra tù vào tháng 5/2020 để sẽ ở tù tại gia cho hết bản án. Nhưng lại bị tống giam trở lại vào tù. Lý do, Cohen nói vì Trump trả thù về cuốn sách Cohen viết về Trump. Thế là, hôm Thứ Sáu 2/7/2021, Cohen kiện chính phủ liên bang đòi bồi thường 20 triệu đôla.Đơn kiện ghi rằng khi giam Cohen trở lại vào nhà tù, chính phủ Trump đã bắt sai, giam sai, lạm quyền, giam trái phép và trả thù. Đại diện cho Cohen là luật sư Jeffrey Levine nói rằng chính phủ Trump khi giam Cohen trở lại vào tù đã thể hiện độc tài, vi hiến và trả thù, trái nghịch với pháp quyền.--- Ai cũng than phiền rằng thư bây giờ đi chậm quá. Đó là do Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy, người được Trump bổ nhiệm vào chức vụ này để làm chậm tốc độ thư tín và bưu tín nhằm gây khó dễ bầu cử tháng 11/2020. TGĐ DeJoy còn cố ý làm chậm bưu điện để các cơ sở kinh doanh trước giờ dựa vào bưu điện sẽ chuyển sang các dịch vụ chuyển hàng mà DeJoy có đầu tư cổ phiếu lớn.Dân Biểu Raja Krishnamoorthi (Dân Chủ-IL) và Thượng nghị sĩ Martin Heinrich (Dân Chủ-NM) đã trình dự luật DEJOY (Delivering Envelopes Judiciously On-time Year-round: Phân phối thư đúng hạn quanh năm) tại cả lưỡng viện. Mục đích là ngăn cản DeJoy phá hoại thêm bưu điện.TNS Heinrich nói bưu điện cần cải thiện tốc độ chuyển thư, chớ đừng làm chậm như thời thư chuyển đi bằng ngựa. Thực tế, nếu thư đi chậm, nhiều cơ sở kinh doanh sẽ thê thảm và rồi họ sẽ rời bỏ bưu điện.---: Một lính TQLC sơn nhà theo màu cờ đỏ, xanh, trắng sau khi hàng xóm nói đừng treo cờ Mỹ trước sân quanh năm?: căn nhà sơn màu cờ, nhưng không phải vì xích mích với hàng xóm. Chủ nhà cũng không phải lính TQLC. Căn nhà này ở thị trấn Cambridge, Maryland. Chủ nhà nói với trang PolitiFact rằng ông sơn theo màu cờ năm 2012 sau khi xích mích với Ủy Ban Bảo Tồn Lịch Sử (Historic Preservation Commission) của thành phố..Căn nhà này ở Cambridge, Md., một thị trấn nơi vịnh Chesapeake Bay. Chủ nhà là Branden Spear, làm việc trong hợp đồng xây dựng, kể rằng ông sơn ngoài nhà theo màu cờ năm 2012 sau khi bất hòa với ủy ban kia. Các kiểm tra tòa nhà địa phương chống lại các cửa sổ ông dùng để trùng tu 1 căn nhà gần đó mà ông mua bên kia đường. Spear thay cửa sổ căn nhà kia bằng loại vinyl, nhưng rồi ủy ban tới, bảo phải trả cửa sổ về dạng nguyên thủy bằng gỗ. Như thế sẽ làm tốn thêm 30 ngàn đôla. Spear bèn nói, ông sơn căn nhà theo màu sơn để chọc quê ủy ban: nhà chỉ có 45 ngôi sao, đúng là năm mà căn nhà xây lên đầu các năm 1900s. Spear nói ông không phải TQLC và cũng không xích mích gì với hàng xóm. Chi tiết ở:---: Chủ nghĩa Xã hội là quyền lực nhà nước mặc sức tham nhũng và ức hiếp dân?: Nhà văn Phạm Đình Trọng từ VN viết như thế trên Báo Tiếng Dân. Bài viết nhan đề "Cái đuôi của chính trị" đăng trên Báo Tiếng Dân ngày 03/07/2021 của tác giả Phạm Đình Trọng, trích như sau.Chủ tịch thế hệ mới hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ngày 30.6.2021 hoan hỉ thông báo trên mạng xã hội về nỗ lực đổi mới tờ báo của hội. Đổi mới nhưng lá cờ rách, lạc lõng Vì Chủ nghĩa xã hội không những không bị loại bỏ mà còn được kéo vào sát bên phải tên báo để thành cặp đối xứng với cái logo hội Nhà Văn sát bên trái tên báo. Ngao ngán về cái gọi là đổi mới, tôi phải viết comment:“Với Slogan trên manchette báo: Vì Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt Nam đã tự nhận là cái đuôi của chính trị, cái đuôi của báo Nhân Dân. Chính ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận cả trăm năm nữa cũng không biết có Chủ nghĩa xã hội hay chưa. Vì Chủ nghĩa xã hội là vì sự hão huyền. Cải tiến báo Văn Nghệ trước tiên phải bỏ cái slogan vì sự hão huyền đi.Cái tệ hại nhất của hội Nhà Văn Việt Nam, hạ thấp giá trị văn hoá và sự sang trọng của hội Nhà Văn suốt ba mươi năm qua, làm cho nhiều nhà văn chân chính rầu lòng rời bỏ hội là chất lượng kết nạp hội viên và chất lượng giải thưởng văn chương quá thấp. Những tư cách văn chương cấp thôn ấp viết văn báo cáo, viết thơ ngâm vịnh tấp nập mang sính lễ chạy chọt vào hội Nhà Văn như đám quan chức vô lại chồng tiền tỉ chạy chức chạy quyền. Cũng nhờ tốt lễ dễ van, quá nhiều sách nhảm nhí, nhạt nhẽo tót lên bục cao giải thưởng văn chương nước nhà. Lành mạnh văn chương nước nhà, lành mạnh hội Nhà Văn, trước hết cần kiên quyết chấm dứt tệ nạn trong kết nạp hội viên, tệ nạn trong xét giải thưởng văn chương.”Nhân chuyện đổi mới tờ báo của hội Nhà Văn nhưng lá cờ rách nát Vì Chủ Nghĩa Xã hội vẫn được kéo lên đỉnh cao trên báo tỏ rõ báo Văn Nghệ vẫn quyết làm cái đuôi bền bỉ của chính trị, tôi xin đưa lại bài viết hơn mười năm trước tôi gửi cho chủ tịch hội Nhà Văn lúc đó là nhà thơ Hữu Thỉnh, bài Vì Chủ Nghĩa Xã Hội, để thấy ý chí quyết làm cái đuôi cho chính trị của báo Văn Nghệ bền bỉ, mạnh mẽ như thế nào.Lúc đó chưa có Luật hình sự 2015, những điều luật hình sự hoá quyền tự do ngôn luận vẫn là những điều 79, 88, 258 của luật Hình sự 1999._____

VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tuần báo Văn Nghệ vừa là tiếng nói chính thức, vừa là sản phảm hàng hoá của hội Nhà Văn trong đời sống văn hoá xã hội và trong thị trường báo chí đất nước. Làm ra sản phẩm hàng hoá nhưng hàng hoá kém chất lượng không được thị trường chấp nhận, hội Nhà Văn lại lấy tiền ngân sách nhà nước mua sản phẩm của hội phát cho hội viên.

Vì thế từ nhiều năm nay, hằng tuần tôi đều đặn nhận được một tờ báo Văn Nghệ, hằng tháng tôi đều nhận được các ấn phẩm khác của hội Nhà Văn Việt Nam như tạp chí Thơ, tạp chí Nhà Văn, tạp chí Văn Học Nước Ngoài . . . gửi từ Hà Nội vào Sài Gòn theo đường bưu điện. Tôi từ bỏ hội Nhà Văn, ân sủng này cũng chấm dứt, chấm dứt được một sự thất thoát nhỏ bé tiền thuế dân chi tiền sách báo cho tôi.

Theo tấm gương xuất bản sách báo bằng tiền thuế của dân, móc túi ngân sách nhà nước, Trung tâm Quốc học do một ông tiến sĩ văn chương từ Hà Nội vào Sài Gòn dựng lên cũng xuất bản tạp chí Hồn Việt và dồn dập xuất bản những tập sách dày cộp, giá bán vài trăm ngàn đồng. Tạp chí Hồn Việt và sách của của Trung tâm Quốc học không thể phát hành ra thị trường lại được hội Nhà Văn đóng gói gửi cho hội viên từ nhiều năm nay. Đó là hình thức kinh doanh không lương thiện. Kinh doanh bằng tiền chùa lấy lãi đút túi. Vừa được tiếng, vừa được miếng.

Đúng là chỉ có Chủ nghĩa Xã hội mới có sự “ưu việt” đó. Vì Chủ nghĩa Xã hội “ưu việt” như vậy nên báo Văn Nghệ từ mấy chục năm nay đã đưa lên trên cùng manchette của báo hàng chữ đậm: Vì Tổ quốc. Vì Chủ Nghĩa Xã hội!

Vì Chủ nghĩa Xã hội nên cả ngàn hội viên hội Nhà Văn Việt Nam dửng dưng im lặng trước nỗi đau của nước ở Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma, Biển Đông, cả ngàn nhà văn hội viên thờ ơ đứng ngoài cuộc trước nỗi thống khổ của dân bị tư bản đen và chính quyền đỏ cướp đất sống.

Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ ở ngay chính quê hương khai sinh ra lí thuyết Chủ nghĩa Xã hội, nước Đức quê hương ông K. Mác.

Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ ở ngay chính quê hương của cuộc cách mạng Xã hội Chủ nghĩa, sụp đổ ở ngay trung tâm, ở ngay thành trì bền vững nhất của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa thế giới, thành trì Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết.

Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ dây chuyền cả một chuỗi các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu, sụp đổ ở những nước Xã hội Chủ nghĩa giầu có nhất, khá giả nhất.

Chủ nghĩa Xã hội sụp đổ trên phạm vi thế giới. Lá cờ Chủ nghĩa Xã hội đã rách nát, đã bị vất bỏ trên phạm vi thế giới. Vì Chủ nghĩa Xã hội là nỗi thống khổ của người dân ở những nơi nó thống trị. Chủ nghĩa Xã hội thực sự là thảm họa của loài người trong suốt thế kỉ hai mươi cách mạng và chiến tranh, thanh trừng và đấu tố, máu và nước mắt.

Ở Việt Nam, Chủ nghĩa Xã hội là cuộc chiến tranh ý thức hệ đẫm máu, cuộc nội chiến Nam – Bắc nồi da xáo thịt giết hại nhiều triệu người Việt Nam, chia trận tuyến ý thức hệ trong từng gia đình, gây li tán sâu sắc cả dân tộc Việt Nam.

Chủ nghĩa Xã hội là những thảm họa kinh hoàng, khủng khiếp: Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, Nhân văn Giai phẩm, xét lại chống đảng, cải tạo “ngụy quân, ngụy quyền”, bắn giết, tù đày không thời hạn, không xét xử, không bản án hàng triệu người Việt Nam lương thiện.

Chủ nghĩa Xã hội là cuộc chạy trốn bi thảm tìm sự sống trong cái chết của người dân Việt Nam suốt hơn nửa thế kỉ qua. Hơn triệu người dân miền Bắc cuống cuồng rời bỏ quê hương bị cưỡng bức tiến lên Xã hội chủ nghĩa tháo chạy vào miền Nam năm 1954. Hơn ba triệu người cả miền Nam miền Bắc ồ ạt rời bỏ đất nước Xã hội Chủ nghĩa tháo chạy ra biển sau năm 1975. Hơn nửa triệu người bỏ xác dưới đáy biển. Gần ba triệu người thành dân lưu vong tị nạn trôi dạt khắp thế giới. Cuộc trốn chạy Chủ nghĩa Xã hội của người dân Việt Nam còn đang âm thầm diễn ra đến nay vẫn chưa kết thúc. Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa xử tù những người làm việc trên con tàu đánh cá đã tổ chức đưa nhiều người trốn sang nước Úc. Đấy chỉ là chuyến đi bất hạnh không thoát rất ít ỏi trong số nhiều chuyến tàu đưa người chạy trốn trót lọt.

Chủ nghĩa Xã hội là quyền lực nhà nước mặc sức tham nhũng và ức hiếp dân. Chủ nghĩa Xã hội là nhà nước Xã hội chủ nghĩa không cần tồn tại bằng... Mời xem tiếp:

https://baotiengdan.com/2021/07/03/cai-duoi-cua-chinh-tri/

.