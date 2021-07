Sài Gòn tăng nhiễm kỷ lục: 714 ca/ngày. Nha Trang phong tỏa thêm 1 khu vực.

Sài Gòn tăng nhiễm kỷ lục: 714 ca/ngày. Nha Trang phong tỏa thêm 1 khu vực

- Vụ Hạ Viện đòi hồ sơ thuế của Trump: Biden từ bi chưa chịu đưa ra, nói để 30/7/2021 rồi tính

- Cộng Hòa không muốn điều tra vì biết Cộng Hòa đã bạo loạn, đã chụp mũ Dân Chủ là XHCN, đã siết bầu cử, đã bịa đặt về gian lận bầu cử

- tòa giữ y truy tố hình sự với kẻ bạo loạn và là tư lệnh tổ chức "Cao Bồi Chiến Đấu Vì Trump"

- New York: đợt truy tố mới sẽ nhắm vào Trump tội khai gian để vay tiền ngân hàng và để giảm thuế

- báo NYT: Trump chiết khấu thuế thổi phồng hóa đơn, mở hãng dỏm mặt ngoài (shell company) để trốn thuế

- Biden trái nghịch Trump: Biden an ủi thống đốc Cộng Hòa Florida, Trump 2020 dọa ém tiền California

- thăm dò Hill-HarrisX: 60% cử tri nói Biden tuyệt vời, giảm một chút từ 61% hồi tháng trước

- TNS Ted Cruz (Cộng Hòa) bị ủy ban Dân Chủ DNC mắng không đủ tư cách cột dây giày cho TT Carter

- Trưởng ban Bầu cử quận Maricopa né cú điện thoại Trump đòi ngừng đếm phiếu vì thua Biden bi đát

- 1 quận ở Nevada bỏ phiếu OK đổi tên đường Old Dayton Valley Road ra tên mới là “Pres. Trump Way”

- 23 viên đạn bắn vào nhà Thượng nghị sĩ tiểu bang Vivian Davis Figures (Dân Chủ, Alabama)

- vợ con cảnh sát quá cố Vu Nguyen được quà: hội từ thiện trả đứt nợ còn lại khi vay mua nhà

- HỎI 1: Nikki Haley (cựu Thống Đốc Cộng Hòa của South Carolina) nói rằng nợ quốc gia đã nhiều hơn nền kinh tế Mỹ, điều chưa từng xảy ra ở Thế Chiến 2, và Biden đã đào sâu hố thâm thủng này. ĐÁP 1: Chuyện đó đã có trước khi Biden lên ngôi.

- HỎI 2: Vaccine có hạn, sao không tiêm trước cho người dễ chết nhất? Ưu tiên bảo toàn nhân mạng, hay ưu tiên đảm bảo “nồi cơm”? ĐÁP 2: Câu hỏi khó đáp trên Luật Khoa Tạp Chí.

QUẬN CAM (VB-3/7/2021) --- Biden là hình ảnh trái ngược với Trump, theo báo The Hill và nhiều nhà phân tích. Hình ảnh nổi bật tuần qua là Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden tới Florida, nơi truyền thống là Cộng Hòa, để an ủi các gia đình có nạn nhân trong khu condo bị sụp đổ ở Surfside, đứng bên cạnh Thống Đốc Cộng Hòa Ron DeSantis, người liên tục chỉ trích Dân Chủ và dự kiến trong nhóm ứng viên Cộng Hòa sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 và là người ủng hộ Trump nồng nhiệt.

.

Trong khi đó, khi tiểu bang California, nơi truyền thống là Dân Chủ, cháy rừng tháng 8/2020, Tổng Thống Trump trong ngày Thứ Năm 20/8/2020, khi đứng trong buổi vận động đông người ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania, đã đổ tội cho California quản trị rừng kiểu Dân Chủ, không chịu quét dọn cho sạch lá và cành khô rơi xuống, và lập lại những lời Trump nói về cháy rừng năm 2018, rồi 2019, rằng trong 3 năm qua đã bảo mà California không nghe, do vậy "Có thể chúng ta phải buộc họ chi trả bởi vì họ không chịu nghe chúng ta." Trump lúc đó hăm dọa ém tiền liên bang cứu trợ thiên tai, nhưng rồi cũng cứu.

.

--- Báo New York Times nói rằng truyền thống gian lận thuế ở Trump Organization đã có từ thời bố của cựu Tổng Thống Donald Trump. Từ những năm 1990s, cụ Fred Trump đã thổi phổng hóa đơn khi báo cáo chi trả và khoản tiền thặng dư đó cắt ra để làm lợi cho các con của cụ, nhằm tránh phải trả thuế quà và thuế di sản.

.

Khai về khoản chiết khấu thuế, nhiều chi phí vô lý và khó kiểm chứng như: $6 mua thực phẩm ở Uruguay và xài $10 để dùng 1 cú điện thoại ở Panama, cho tới $13.7 triệu đô cho "thương vụ và tiếp thị" ở Las Vegas.

.

Trump Organization thường trốn thuế bằng các thu xếp nội bộ giữa các thành phần công ty để thổi phồng giá, và còn dùng 1 công ty mặt ngoài (shell company) để trốn thuế. Trong năm 1992, họ mở ra công ty tên là All County Building Supply & Maintenance, công ty chỉ thuần túy trên giấy tờ, đồng sở hữu là Donald Trump, 3 đứa em của Trump và người anh/em họ tên là John Walter. Khi các nơi khác bán hàng và dịch vụ cho các cơ sở của Trump, thì được yêu cầu gửi hóa đơn về hãng All County, nơi này thổi giá thêm 20% và tính tiền cho cụ Fred Trump, cũ sẽ trả tiền theo giá đã thổi lên. Tiền thặng dư đó chia ra cho Donald Trump, 3 đứa em và Walter.

.

Báo NYT cũng ghi hồ sơ thuế 2020 của Trump cho thấy Trump khai lỗ kinh doanh hàng trăm triệu đô, thêm nhiều chiết khấu và tín dụng thuế, nên Trump chỉ nộp thuế có 750 đôla cho cả năm 2016 và 2017, và tương tự trong 15 năm trước đó Trump trả zero đôla thuế. Cách gian thuế như thế, Sở Thuế IRS đã hoàn tiền 72.9 triệu đôla mà Trump khai (a $72.9 million refund he claimed).

.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Lây dịch tới kỷ lục cao. Trong ngày 03/7, Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca mắc mới: + 08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (7), An Giang (1).//+ 914 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (714), Bình Dương (38), Phú Yên (37), Đồng Nai (32), Quảng Ngãi (16), Nghệ An (14), Đồng Tháp (12), Tiền Giang (12), Hưng Yên (10), Bình Định (5), Lâm Đồng (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Vĩnh Long (3), Bắc Ninh (2), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hoà (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắk Lắk (1); trong đó 792 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

Tính đến 18h ngày 03/7: Việt Nam có tổng cộng 17.199 ca ghi nhận trong nước và 1.844 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.629 ca, trong đó có 4.869 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

SG tới 5.435 ca. Chỉ trong 24 giờ qua, TP.HCM có đến 714 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 106 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Với 714 ca này, nâng tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch thứ 4 lên đến 5.435 ca.

.

Bình Thạnh, Thủ Đức đều nguy. Bình Thạnh phong tỏa chung cư có 2.112 người ở do có ca mắc COVID-19: Chiều 3-7, UBND phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM phong tỏa chung cư 1050 đường Phan Chu Trinh do có ca mắc COVID-19 sống tại đây.// Sau khi thực hiện test nhanh cho ​4.000 công nhân thuộc Công ty Nidec Sankyo, ngành y tế TP Thủ Đức, TP HCM phát hiện 91 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh, đơn vị y tế TP Thủ Đức đã đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung ngay trong đêm (2-7), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để khẳng định kết quả. Tuy nhiên, có 16 trường hợp phải quay lại công ty ngủ tạm vì khu cách ly không đủ chỗ.

.

Nha Trang. Tính đến sáng 3.7, trên địa bàn TP.Nha Trang ghi nhận có 8 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SASR-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 17725 ở Phú Yên. Đến 12h ngày 3.7, TP.Nha Trang đã tiến hành phong toả tạm thời đường Bạch Thái Bưởi (thôn Thành Phát, xã Phước Đồng) với khoảng 35 hộ; tổ dân phố 5, 6, 7 thuộc phường Vĩnh Phước với khoảng 190 hộ.

.

--- Tại sao Cộng Hòa tại cả Thượng Viện và Hạ Viện đều không muốn lập ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021, một biến cố lấy cớ là "gian lận bầu cử 2020"? Bởi vì, sự thựa là không hề có gian lận bầu cử và người tham dự hầu hết là Cộng Hòa, trong đó có một số dân cử Cộng Hòa. Đó là phân tích của Lucian K. Truscott IV trên báo Salon, khi cảnh báo rằng trong lần bạo loạn tương lai, người tham dự sẽ dùng súng, chứ không nói chuyện phiếu nữa.

.

Bài viết dẫn ra bản tường trình 55 trang của Thượng Viện Michigan do Cộng Hòa lãnh đạo đưa ra tuần trước: không hề có gian lận bầu cử 2020 tại Michigan. Nghĩa là Trump và Rudy Giuliani chỉ bịa đặt. Các dân biểu, thượng nghị sĩ ở lưỡng viện biết rõ: những người tấn công tòa nhà Quóc Hội là người Cộng Họa cuồng Trump, bị Trump bịa đặt gian lận để kích động bạo loạn, và Cộng Hòa không muốn điều tra nhằm để ém chuyện này, để cơ hội cho chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.

.

Cộng Hòa biết rõ rằng người tham dự bạo loạn không có ai Dân Chủ, rằng người nổi giận vì bầu cử 2020 là Cộng Hòa. Họ nhìn kết quả bầu cử, thấy các khu ngoại ô trước đây là Cộng Hòa bây giờ chuyển sang Dân Chủ, họ thấy cử tri trẻ khắp nước chuyển sang ào ạt bầu Dân Chủ. Vũng nước đầm lầy mà Cộng Hòa uống bây giờ sắp cạn, và họ nổi giận, và gây bạo loạn.

.

Thậm chí Cộng Hòa không còn dám nói tới những đề tài mà 12 năm qua họ căm thù. Bây giờ Cộng Hòa không còn dám nhắc tới lời thề của Trump đòi gỡ bỏ ObamaCare (ACA: bảo hiểm y tế dân nghèo), họ chỉ còn hô hào, chụp mũ Dân Chủ là "xã hội chủ nghĩa" nhưng không chỉ ra được Đảng Dân Chủ của Biden đang xây dựng thiên đường XHCN kiểu nào, kiểu CSTQ, CSVN, Cuba, hay Bắc Hàn. Họ chỉ nói tới chữ mơ hồ, không dám đưa ra con số. Chữ XHCN chỉ là bóng ma của nước khác, nhưng các con số tại Hoa Kỳ rõ ràng là một nền kinh tế tư bản đang phồn thịnh trở lại: việc làm tăng tốc tuần qua.

.

Cộng Hòa chụp mũ Biden là xài tiền quá độ, cũng một chữ mơ hồ, nhưng họ không dám nói cụ thể các con số về những dự án xây lại hạ tầng đang sụp đổ như Long Island Railroad hay Chicago Transit Authority hay Massachusetts Bay Transportation Authority, vì các nơi này và nhiều cầu, đường, cảng... khác đang cần trùng tu.

.

Họ nhìn thấy sau bầu cử 2020, bản thăm dò Gallup cho thấy trong tháng 12/2020 có 31% dân Mỹ tự nhận là Dân Chủ, 25% là Cộng Hòa, 41% là độc lập. Khi người độc lập được hỏi là họ "nghiêng Dân Chủ" hay "nghiêng Cộng Hòa" thì 50% nói họ là "nghiêng Dân Chủ" và 39% nói là "nghiêng Cộng Hòa". Thế là Cộng Hòa kinh hoàng, phải đưa ra vài trăm dự luật ở hàng chục tiểu bang để siết bầu cử, làm khó việc đi bầu, giảm ngày bầu trước, giảm thùng phiếu nhận, cấm trạm phiếu cho ngồi xe bầu phiếu... Người Cộng Hòa hiểu rõ họ hơn ai hết, tại sao họ bịa đặt về gian lận, tại sao họ bạo loạn, tại sao họ chụp mũ Dân Chủ là XHCN, tại sao họ siết bầu cử.

.

--- Khi bị Hạ Viện đòi nộp hồ sơ thuế, Trump giãy dụa tới cùng, tìm mọi cách để ém hồ sơ thuế. Bây giờ Biden lên ngôi, Biden vẫn từ bi, chưa chịu đưa hồ sơ thuế ra cho các dân cử Hạ Viện. Các dân cử Hạ Viện và chính phủ Biden đề nghị với 1 chánh án liên bang rằng hạn chót là ngày 30/7/2021, hai phía sẽ xem có đồng thuận về chuyện Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee) đòi chính phủ Biden nộp hồ sơ thuế của Trump hay không.

.

Ủy ban và chính phủ Biden đã thảo luận nhiều tháng. Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện là Richard Neal (Dân Chủ-Mass.) đã yêu cầu nộp giấy thuế của Trump từ Bộ Ngân Khố và Sở Thuế IRS từ năm 2019, nhưng Trump từ chối, buộc ủy ban phải kiện ra tòa. Đơn kiện bị Trump trì trệ câu giờ, tới khi Biden vào Bạch Ốc, thì chính phủ Biden qua nửa năm vẫn không nói gì về chuyện giao hồ sơ thuế của Trump cho DB Neal.

.

Luật sư của Trump hôm Thứ Sáu xin tòa rằng nếu hạn 30/7 là hạn chót, và muốn tham dự những cuộc thảo luận giữa ủy ban Hạ Viện và chính phủ Biden để luật sư theo dõi để giữ quyền lợi cho Trump.

.

Chánh án Trevor McFadden, tòa liên bang ở thủ đô D.C. do Trump bổ nhiệm, đã ra lệnh chính phủ Biden phải thông báo cho luật sư của Trump 72 giờ trước khi cung cấp giấy thuế của Trump cho ủy ban Hạ Viện. Chính phủ Biden nói trong phiên tòa hôm Thứ Sáu 2/7/2021 rằng chính phủ không chống lại việc giữ hạn chót là cuối tháng này.

.

--- Hôm Thứ Sáu 2/7/2021, CNN loan tin rằng Chánh án Trevor McFadden, người do TRump bổ nhiệm, đã bác bỏ biện hộ của Couy Griffin, 1 người bạo loạn ngày 6/1/2021 rằng Griffin bị truy tố vì niềm tin chính trị của y. Chánh án vẫn giữ y cáo buộc hình sự đối với Griffin, một ủy viên quận từ New Mexico, người sáng lập nhóm cực hữu 'Cowboys for Trump' (Cao Bồi Chiến Đấu Vì Trump) và là người trong một tài liệu CNN về cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021.

.

Griffin từng gặp Trump nhiều lần trong khi TRump còn ở Bạch Ốc, nổi tiếng vì từ chối xét nghiệm COVID-19 khi còn trong tù vì bị chờ thủ tục truy tố tội bạo loạn và do vậy bị đẩy vào biệt giam để khỏi bị lây dịch. Trong cương vị ủy viên, y từng ra lệnh cho cư dân quận Otero County gỡ khẩu trang ra và "hãy tiếp cận" siêu vi khuẩn để mọi người cùng miễn dịch cộng đồng. Một số người ở quận Otero County bắt đầu gom chữ ký để truất phế Griffin ra khỏi chức ủy viên.--- Gia đình của cảnh sát quá cố Vu Nguyen được món quà đặc biệt: tiền còn nợ khi vay mua nhà của họ đã được tổ chức từ thiện Tunnel to Towers Foundation trả đứt hoàn toàn. Vu Nguyen là cảnh sát ở thị trấn Cleveland, Ohio, từ trần vào ngày 6/7/2018, vài ngày sau khi té xỉu trong một buổi tập luyện của đơn vị. Vu Nguyen đã phục vụ trong ngành cảnh sát 20 năm.Vợ Vu Nguyen là bà Holli cảm động, nói rằng bà và các con vô cùng biết ơn và hạnh phúc vì sự hy sinh của chồng bà được đền đáp. Vu Nguyen từ trần để lại vợ và 2 con gái. Chương trình Fallen First Responder Program của hội The Tunnel to Towers Foundation muốn bảo đảm rằng "các gia đình họ để lại có thể an ổn trong căn nhà của họ mà không bị gánh nặng tài chánh từ nợ mua nhà chưa trả hết."Năm 2021 là tròn 20 năm hội Tunnel to Towers Foundation hoạt động, dự kiến hội sẽ trao tặng 200 khoản trả đứt nợ vay mua nhà của gia đình các cảnh sát gục ngã khắp Hoa Kỳ vào cuối năm 2021.--- Cuộc thăm dò mới của Hill-HarrisX ghi rằng đa số cử tri chấp thuận cách Biden làm việc. Thăm dò cử tri trong các ngày 29-30 tháng 6/2021 cho thấy 60% cử tri chấp thuận cách Biden làm việc, giảm một chút từ 61% trong bản thăm dò tháng trước.. 40% cử tri nói không đồng ý cách Biden làm việc.. 68% nói Biden chống dịch xuất sắc, 32% nói chống dịch kém.. 59% nói Biden làm tốt về kinh tế và việc làm, 41% nói Biden làm dở kinh tế.. 60% đồng ý Biden đã tạo ra việc làm, 40% nói không phải.--- Một quận ở Nevada đã bỏ phiếu chấp thuận đổi tên đường Old Dayton Valley Road thành tên mới là “Pres. Trump Way” --- hội đồng quận Lyon County đã bỏ phiếu hôm Thứ Năm để chấpt huận tên đường mới, chỉ 1 ủy viên chống lại.Ủy viên Robert Jacobson, người bỏ phiếu chống, nói rằng tiến trình đổi tên nên hỏi ý cư dân, chứ không nên riêng Hội đồng là đủ. Một người nói rằng đổi tên là đúng, vì 70% cử tri trong quận bày đã bầu cho Trump. Một số người không hài lòng, vì Trump không phải mô hình tốt cho trẻ em.--- Jaime Harrison, Chủ tịch Ủy ban Dân Chủ toàn quốc (DNC), đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa) vì đã so sáng chính sách Biden với "cái suy kém" của chính phủ của cựu Tổng Thống Carter. Nguyên khởi là, Cruz hôm Thứ Năm lên đài Fox News, nói rằng Biden là “Jimmy Carter 2.0” và quy chụp Biden gây ra chuyện khủng hoảng giá xăng, chuyện lạm phát, rồi chiến tranh Trung đông.Harrison lên mạng Twitter chỉ trích Cruz rằng "ông [Cruz] không đủ tư cách để cột dây giày của ông ta [Carter] chớ đừng nói gì tới tên ông ta kiểu dèm pha. Không hề giống ông [Cruz], Tổng Thống Carter chưa bao giờ phản bội lời thề [nhậm chức] và chưa bao giờ bỏ người dân ở lại trong khi đang có thiên tai. Ông ta [Carter] trọn đời giúp người, ít nhất là thế.Harrison cũng gọi Cruz là “Thượng nghị sĩ Cancun,” gợi nhớ Texas gặp bão tuyết gây mất điện hồi tháng 2/2021, thế rồi Cruz dẫn vợ con bay qua thị trấn biển Cancun ở Mexico để trốn bão tuyết, nhưng bị lộ vì mấy bà bạn của bà Cruz được rủ đi chung đã từ chối đi và nói chuyện thế là lộ ra.--- Hiện thời Donald Trump vẫn đang bị điều tra tại Georgia vì nói điện thoại, bị ghi âm, cưỡng ép Bộ Trưởng Hành CHánh Georgia là Brad Raffensperger phải tìm cho đủ 11,780 phiếu để lật ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang này. Chưa êm, thì thêm 1 quả bom tương tự ở Arizona.Báo The Arizona Republic kể rằng Trump cũng đòi lật ngược kết quả tương tự ở Arizona. Lúc đó, Trump tìm cách nói trực tiếp với Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Maricopa County vài tuần sau bầu cử tháng 11/2020 để làm áp lực tương tự như ở Georgia.Báo Arizona Republic ghi rằng Trump, rồi LS của Trump là Rudy Giuliani, và Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona là Kelli Ward áp lực các giám sát viên quận Maricopa County, quận đông dân nhất Arizona. Tập trung của nhóm này là muốn áp lực Giám sát viên Clint Hickman --- 56 tuổi, trọn đời là Cộng Hòa, từ 1 gia đình có thế lực đang điều hành 1 công ty trứng.Lúc đó, Hickman là chủ tịch 1 ủy ban 5 người do Cộng Hòa kiểm soát, vị trí này cho ông quyền soạn ra nghị trình, mở các cuộc điều trần về tiến trình bầu cử, và xác nhận hya trì hoãn kết quả bầu cử 2020. Báo này nói, Hickman được Chủ tịch Cộng Hòa là Kelli Ward dặn là Trump sẽ điện thoại cho HIckman.Bạch Ốc đã gọi điên thoại 1 ngày trước Tết Tây, nhưng Hickman để cú phone đó vô voice mail. Trước khi Bạch Ốc liên lạc được Hickman, tin cho biết Trump điện thoại ngày 2/1/2021 với Raffensperger để đòi "moi ra" phiếu bầu (cú phone này đang bị đại bồi thẩm điều tra ở quận Fulton County, Georgia).Hickman kể rằng ông kinh hoàng vì không muốn nhận cú phone tương tự: "Tôi sẽ không ghi âm Tổng Thống, do vậy tôi sẽ không nói chuyện với Tổng Thống... Tôi không muốn có một cú phone gay go tới nhà tôi trong đêm Chủ Nhật.Ward, Chủ tịch Cộng Hòa, giải thích điều người ủng hộ Trump muốn: "Chúng tôi cần ông ngưng việc đếm phiếu." Ward gửi bằng text như thế.Hickman kể lại với báo The New York Times, “Tôi nói với mọi người, 'Làm ơn đừng để Tổng Thống [Trump] điện thoại cho tôi.'"--- Báo New York Times loan tin rằng cuộc điều tra hình sự về trốn thuế và gian lận tài chánh về Trump Organization khi tới đợt truy tố mới, sẽ tập trung vào Trump. Báo này cho biết đợt truy tố hôm Thứ Năm là nhắm vào Giám Đốc Tài chánh Allen Weisselberg là nhằm áp lực ông này ra khai hết để giảm tội, nhưng đợt truy tố sắp tới sẽ nhắm vào cách Trump Organization thổi phồng tài sản địa ốc để vay tiền ngân hàng và khai sụt tài sản địa ốc để xin giảm thuế. Nghĩa là, chính bản thân Trump phạm luật về gian lận tiền vay địa ốc và gian lận thuế.Các nhà phân tích nói rằng nếu Allen Weisselberg không khai hết để xin giảm tội, thì công tố sẽ bắt 2 người con của Allen Weisselberg, và nếu Allen Weisselberg vẫn không khai, thì công tố sẽ hứa miễn tố cho Matthew Calamari, phó chủ tịch Trump Organization. Và rồi, thế nào cũng có kẻ phải khai hết các trò gian lận ở Trump Organization.--- Có phải là màn khủng bố các dân cử Dân Chủ? Có ít nhất 23 viên đạn bắn vào nhà của Thượng nghị sĩ tiểu bang Vivian Davis Figures (Dân Chủ, Alabama) sáng Thứ Năm trong điều cảnh sát gọi là tấn công có ý định trước. May mắn, Figures, người giữ chức Thượng nghị sĩ tiểu bang từ năm 1997, lúc đó không có ở nhà, và may mắn không ai bị thương.Trung úy cảnh sát Christopher Levy của thị trấn Mobile nói rằng tấn công này có chủ đích, nhưng động cơ bắn vào nhà dân cử này thì chưa rõ. Một trong những người hàng xóm của dân cử này nói với Fox News rằng TNS/TB Vivian Davis Figures là một hàng xóm tốt, còn chuyện đạn bắn thì thiệt là kinh hoàng.---: Nikki Haley (cựu Thống Đốc Cộng Hòa của South Carolina) nói rằng nợ quốc gia đã nhiều hơn nền kinh tế Mỹ, điều chưa từng xảy ra ở Thế Chiến 2, và Biden đã đào sâu hố thâm thủng này.: Chuyện đó đã có trước khi Biden lên ngôi. Có phải nợ quốc gia đã nhiều hơn nền kinh tế Mỹ? Đúng vậy, nhưng đó là trước khi Biden vào Bạch Ốc.. Vào năm 2020, nợ quốc gia Hoa Kỳ đã vượt hơn 100% tổng số GDP lần đầu tiên kể từ Thế Chiến 2.. Một cách tính khác về nợ, khi bao gồm nợ giữa các cơ quan chính quyền với nhau, thì đã vượt hơn 100% tổngs ố GDP kể từ năm 2012.. Phần nhiều nợ liên bang tăng là bắt buộc tiêu xài ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Tổng Thống nào, và phần nhiều số còn lại là do các dân cử và các Tổng Thống từ cả hai đảng. Chi tiết ở:---Vaccine có hạn, sao không tiêm trước cho người dễ chết nhất? Ưu tiên bảo toàn nhân mạng, hay ưu tiên đảm bảo “nồi cơm”?: Câu hỏi khó đáp trên Luật Khoa Tạp Chí. Bài nhan đề "Vaccine có hạn, sao không tiêm trước cho người dễ chết nhất? Ưu tiên bảo toàn nhân mạng, hay ưu tiên đảm bảo “nồi cơm”?" của tác giả Hiền Minh đăng ngày 2/7/2021 trên Tạp chí Luật Khoa viết, trích như sau.Khi thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) tổ chức đợt tiêm vaccine “thần tốc” vào cuối tháng Sáu vừa qua, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được chọn là đối tượng ưu tiên tiêm trước. [1]Bộ Y tế lý giải rằng lựa chọn này nhằm đảm bảo cho sự vận hành các chuỗi sản xuất được thông suốt. “Công nhân là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, do đó trong bối cảnh này sẽ được ưu tiên”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn giải thích trên báo Tuổi Trẻ.Kết thúc đợt tiêm, 44% số liều vaccine được dành cho người làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (tương đương hơn 312 nghìn người). [2] Phần còn lại được phân chia rải rác tại những khu vực có nguy cơ cao.Người trên 65 tuổi, dù là một nhóm ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế, không được tiêm trong đợt này. [3] Lý do được đưa ra là đợt tiêm chủng này được tổ chức tại các điểm tiêm trong cộng đồng, còn tiêm chủng cho người trên 65 tuổi thì cần thận trọng, phải thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu.Logic ở đây là, muốn tiêm “thần tốc” thì phải tổ chức nhiều điểm tiêm ở cộng đồng, mà nếu vậy thì chưa thể tiêm được cho nhóm trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền, dù họ là nhóm có nguy cơ tử vong vì virus cao nhất, theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới. [4]Bảo vệ “nồi cơm”Với chỉ khoảng 800 nghìn liều vaccine, chiến lược tiêm chủng diện rộng của TP. HCM trong đợt tiêm “thần tốc” vừa qua được chuyên gia đánh giá là không hiệu quả. Trả lời Zing News hôm 27/6, Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam, giảng viên lâm sàng cao cấp tại Đại học Sydney (Úc) cho rằng với độ phủ vaccine hiện tại chỉ khoảng 6%, thành phố khó đạt mục tiêu giảm lây nhiễm cộng đồng. [5]Trong khi đó, “nếu tiêm vaccine cho người có nguy cơ tử vong, người cao tuổi, có bệnh lý nền thì sẽ giúp giảm ca bệnh nặng, tử vong, giảm áp lực cho hệ thống y tế”, bà nhận định.Dù vậy, Tiến sĩ Thu Anh vẫn nói trong bài báo rằng bà đồng tình với chuyện tiêm vaccine cho công nhân để bảo vệ “nồi cơm” của thành phố.Tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân để đảm bảo “nồi cơm” không phải là ý định riêng của TP. HCM. Việc này được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo từ đầu tháng Sáu. Những suất tiêm vaccine sớm đã được dành cho hàng chục nghìn công nhân tại các nhà máy của Samsung và Foxconn tại Bắc Ninh và Bắc Giang, nhằm nhanh chóng hồi phục chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp quan trọng thuộc hai tỉnh này. [6]Kế hoạch được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra là đến hết tháng 8/2021, sẽ tiêm xong cho toàn bộ công nhân trong các khu công nghiệp trên cả nước. [7] Đây là một kế hoạch tham vọng, nếu xét tình hình phân bổ vaccine nhỏ giọt như hiện nay. [8] Tính đến ngày 30/6, mới chỉ có hơn 3,7 triệu liều vaccine được tiêm trên cả nước. [9]Theo ước tính, phải đến quý III năm nay thì lượng vaccine mới về nhiều hơn. Tức là từ giờ cho đến lúc đó, một suất ưu tiên cho công nhân để “bảo vệ nồi cơm” là một suất vaccine mất đi của những người có nguy cơ tử vong cao vì virus SARS-CoV-2.Việc này không tránh khỏi gây ra tranh cãi trong cộng đồng. Đặc biệt là khi có thông tin công nhân của một nhà máy bia cũng được ưu tiên tiêm... xin xem tiếp: