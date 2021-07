cảnh báo toàn quốc: thuyết âm mưu Trump lên ngôi tháng 8 có dấu hiệu bạo loạn - SG lây kinh hoàng, gần 500 ca/ngày. 2 nhóm nghiên cứu: SG hết dịch cuối tháng 8. SG có 636 điểm phong tỏa. Bình Dương tăng dịch, xin lập thêm 7 khu điều trị - Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg của công ty Trump Organization ra tòa, tội trốn thuế - Trump lại chửi mắng, vu khống, rồi đòi Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Qu

Sài Gòn lây dịch kinh hoàng, gần 500 ca/ngày. 2 nhóm nghiên cứu: SG hết dịch cuối tháng 8. SG có 636 điểm phong tỏa. Bình Dương tăng dịch, xin lập thêm 7 khu điều trị.

- Bộ Nội An cảnh báo toàn quốc: thuyết âm mưu Trump lên ngôi tháng 8 có dấu hiệu bạo loạn

- SG lây kinh hoàng, gần 500 ca/ngày. 2 nhóm nghiên cứu: SG hết dịch cuối tháng 8. SG có 636 điểm phong tỏa. Bình Dương tăng dịch, xin lập thêm 7 khu điều trị

- Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg của công ty Trump Organization ra tòa, tội trốn thuế

- Trump lại chửi mắng, vu khống, rồi đòi Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley từ chức

- Đài Fox News bịt miệng Trump, khi Trump đổi đề tài biên giới qua vu khống bầu cử 2020

- phóng viên hỏi Trump nơi tường biên giới có bao giờ xin lỗi vì gây bạo loạn 6/1/2021 chưa

- Donald Rumsfeld, người 2 lần giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, từ trần, hưởng thọ 88 tuổi

- Hạ Viện bỏ phiếu lập ủy ban điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021, chỉ 2 DB Cộng Hòa phiếu thuận

- viên chức ExxonMobil lộ danh sách phe ta 11 Thượng nghị sĩ Mỹ đã nhận tiền giúp kỹ nghệ dầu

- San Jose: người có súng sẽ bị đánh thuế thường niên, mua bảo hiểm bồi thường

- HỎI 1: Có phải CDC nói rằng giới trẻ nhập viện vì chích vaccine nhiều hơn là vì dính COVID-19? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Nông dân Hàn quốc được khuyến khích cưới nữ du học sinh Việt Nam? ĐÁP 2: Chỉ 1 địa phương thôi, theo bản tin RFI.

QUẬN CAM (VB-1/7/2021) --- Trong khi xuất hiện ở Texas hôm Thứ Tư, cựu Tổng Thống Trump giả vờ như vẫn còn là Tổng Thống, làm một màn khảo sát biên giới Mỹ-Mexico và xem bức tường biên giới Trump xây dựng chưa hoàn thành. Phóng viên CNN Jim Acosta nêu câu hỏi rằng Trump có bao giờ xin lỗi vì đã kích động bạo loạn 6/1/2021 làm nhiều gnười chết và phá hoại nền dân chủ Mỹ hay không, nhiều người ủng hộ TRump la ó, phản đối Acosta.

Hầu hết người trong đám đông là các Dân Biểu Cộng Hòa và nhân viên, hô lớn "Không" và la mắng Acosta. Tuy nhiên, khi hình ảnh và chuyện này đưa lên các mạng xã hội, dư luận mạng hoan hô Acosta nồng nhiệt vì phóng viên này đã can đảm đứng lên trong cuộc biểu tình ủng hộ Trump để nêu câu hỏi mà giới báo chí đề muốn tìm hiểu.

--- Băng tần truyền hình Anh quốc Channel 4 loan tin rằng Keith McCoy, nhà vận động hành lang cao cấp của hãng dầu ExxonMobil, tiết lộ rằng chuyện Quốc Hội Mỹ đòi tăng năng lượng tái tạo để cứu môi trường, đòi giảm xăng dầu và năng lượng hóa thạch không hại gì tới kỹ nghệ dầu vì sự thực là có ít nhất 11 Thượng nghị sĩ Mỹ đã nhận tiền tài trợ và hứa giúp kỹ nghệ dầu trong 8 năm qua.

Ống kính TV Anh quốc ghi lời McCoy rằng ông vận động hành lang Quốc Hội Mỹ giống như thả mồi câu cá, sẽ có dân cử cắn câu, thế là xong. McCoy nói ông có 11 Thượng nghị sĩ Mỹ "chủ yếu" cho nỗ lực của ExxonMobil: "TNS Shelley Moore Capito, TNS Joe Manchin, TNS Kyrsten Sinema, TNS Jon Tester, TNS Maggie Hassan, TNS John Barrasso, TNS John Cornyn, TNS Steve Daines, TNS Chris Coons,TNS Mark Kelly và TNS Marco Rubio." were all cited.

Khi chuyện này lộ ra, McCoy đưa ra bản văn nói rằng ông "rất là xấu hổ" khi bình luận trước ống kính TV như thế: "Lời tôi nói rõ ràng không phải là lập trường của ExxonMobil về các vấn đề chính sách quan trọng." Ông xin lỗi vì lời ông nói bị trích ra khỏi mạch văn, nhưng ông vẫn có lỗi.

--- Cuộc chấm điểm thường niên của giới sử gia trên bản khảo sát C-SPAN năm 2021 xếp hạng cho cựu Tổng Thống Trump còn cao điểm hơn nhiều Tổng Thống khác: Trump đứng hạng Tổng Thống xuất sắc hạng thứ 41 trong tổng cộng 44 Tổng Thống tới giờ.

Những gì mà Trump ghét nhất, từ màu da cho tới nơi sinh, từ chính sách y tế cho tới giáo dục là Obama thì bảng xếp hạng cho Obama là Tổng Thống xuất sắc thứ 10 Hoa Kỳ, còn Trump hạng thứ 41. Các thứ hạng khác đáng chú ý là: Nixon (31), Ford (28), Bush I (21), và Bush II (29).

Xem toàn bộ danh sách ở đây:

https://www.c-span.org/presidentsurvey2021/?page=overall

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 01/7, Việt Nam ghi nhận thêm 713 ca mắc mới: + 20 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (12), An Giang (3), Kiên Giang (2), Đà Nẵng (2), Hà Nội (1).//+ 693 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (464), Bình Dương (90), Tiền Giang (38), Long An (28), Phú Yên (26), Hưng Yên (11), Quảng Ngãi (9), Bắc Giang (5), Hà Tĩnh (5), An Giang (5), Nghệ An (3), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (1), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1); trong đó 584 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 01/7: Việt Nam có tổng cộng 15.758 ca ghi nhận trong nước và 1.818 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.188 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

2 nhóm nghiên cứu: SG hết dịch cuối tháng 8.

. Kết quả nghiên cứu nhóm Đại học Fulbright: Nhóm Đại học Fulbright cho rằng việc áp dụng chỉ thị 10 cho thấy xu hướng dịch đã gần đạt đỉnh vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Kể từ đầu tháng 8 chỉ còn rải rác vài ca/ngày và dự kiến đợt dịch này sẽ kết thúc vào cuối tháng 8-2021.

. Kết quả nghiên cứu nhóm Tech4Covid: Nhóm Tech4Covid dự báo ca F0 cộng đồng có xu hướng đạt đỉnh và giảm nhẹ trong tháng 7-2021. Dịch sẽ được kiểm soát đến cuối tháng 8 nếu chỉ thị 10 được tuân thủ tốt và triển khai nhanh xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.

SG có 636 điểm phong tỏa. Trong vòng 3 ngày, số điểm phong tỏa liên quan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP SG tăng thêm 67, từ 569 điểm lên 636 điểm. Trưa 1-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP SG (HCDC) cho hay theo cập nhật mới nhất, số điểm phong tỏa do liên quan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP đến nay là 636.

Bình Dương. Ghi nhận hơn 400 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư, để bảo đảm đủ cơ số giường điều trị, Sở Y tế Bình Dương đề nghị UBND tỉnh thành lập thêm 7 khu điều trị, nâng số khu điều trị của tỉnh lên 9 khu. Ngày 1/7 theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, qua kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của ổ dịch trong tỉnh, các trường hợp khai báo y tế, Bình Dương ghi nhận 48 ca mắc COVID-19 mới (chưa được Bộ Y tế công bố).

--- Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg của công ty Trump Organization, sáng hôm Thứ Năm đã tới trình diện văn phòng Biện lý Manhattan sau khi đại bồi thẩm đoàn nộp lên tòa hồ sơ truy tố Allen Weisselberg và công ty về các tội liên hệ gian lận thuế. Dự kiến chiều Thứ Năm Allen Weisselberg sẽ ra trước tòa thụ lý hồ sơ.

Một phát ngôn nhân của Trump Organization nói rằng các cáo buộc [trốn thuế] đó là phúc lợi nhân viên, trong khi báo Washington Post có nguồn tin nói các cáo buộc đó liên hệ thuế chưa trả vì phúc lợi. Bản văn truy tố dự kiến sẽ phổ biến cho báo chí vào chiều Thứ Năm. Bản thân Trump vẫn chưa bị truy tố, nhưng dự kiến sẽ có những hồ sơ cáo buộc khác, và lúc đó sẽ có thể liên hệ tới Trump, hoặc 2 người con trai của Allen Weisselberg, cũng đang làm việc cho công ty và cũng nhận các phúc lợi trốn thuế, kể cả nhiều khoản tiền mặt không khai trong nhiều năm.

--- Hạ Viện hôm Thứ Tư 30/6/2021 đã bỏ phiếu 222-190 để thành lập một ủy ban để điều tra cuộc bạo loạn 6/1/2021 sau khi Cộng Hòa trên Thượng Viện ngăn cản dự luật thành lập một ủy ban lưỡng đảng điều điều tra tương tự vụ 9/11 hồi tháng trước.

Chỉ có 2 Dân Biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cho lập ủy ban. Đó là các dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) và Adam Kinzinger (R-Ill.). DB Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi viết trong thư triệu tập buổi họp để bỏ phiếu rằng bạo loạn 6/1/2021 không phải chỉ là tấn công một tòa nhà, nhưng là tấn công nền dân chủ Hoa Kỳ. Pelosi viết rằng tiếc rằng lãnh đạo thiểus ố Thượng Viện Mitch McConnell đã yêu cầu các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu chống thành lập ủy ban điều tra.

DB Pelosi sẽ bổ nhiệm 8 thành viên vào ủy ban điều tra, còn 5 thành viên khác sẽ được bổ nhiệm "sau khi tham khảo" lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.). Ủy ban điều tra còn gọi là "select committee" (ủy ban nhân sự được tuyểnc họn để điều tra) sẽ có nhiệm vụ điều tra "sự kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân liên hệ tới vụ tấn công khủng bố nội địa tại Capitol."

--- Donald Rumsfeld, người 2 lần giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, đã từ trần, hưởng thọ 88 tuổi. Tên đầy đủ là Donald Henry Rumsfeld (sinh ngày 9/7/1932- chết ngày 29/6/2021), từng phục vụ trong Hải Quân từ 1954 tới 1957, sau đó trở thành Trừ Bị Hải Quân tới khi về hưu năm 1989.

Giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng từ 1975-1977 dưới quyền Tổng Thống Gerald Ford, và giữ chức này lần nữa từ 2001 tới 2006 dưới quyền Tổng Thống George W. Bush.

Rumsfeld là Dân biểu liên bang 3 nhiệm kỳ từ Illinois (1963–69), Giám đốc sở Office of Economic Opportunity (1969–70), Cố vấn cho Tổng Thống (1969–73), Đại diện Hoa Kỳ trong NATO (1973–74), Chánh văn phòng Bạch Ốc (1974–75). Giữa các nhiệm kỳ Bộ Trưởng Quốc Phòng, ông là Tổng quản trị và Chủ tịch nhiều công ty tư.

--- Trump được phép nói chuyện biên giới hay di dân, nhưng không được phép lập lại các lời bịa đặt về bầu cử "gian lận" năm 2020 nữa. Đài Fox News hôm Thứ Tư 30/6/2021 đang tường trình buổi họp báo của Trump tới thăm biên giới Mỹ-Mexico tại tiểu bang Texas, nhưng khi Trump đổi đề tài đột ngột nói rằng hệ thống bầu cử tại Mỹ là một "tai họa" kinh khủng thì Fox News cắt liền.

Trump lúc đó đang ngồi bên cạnh Greg Abbott, Thống Đốc Texas. Trump nói rằng Trump cảm ơn người dân Texas đã giúp Trump thắng phiếu năm 2020 ào ạt. Thế rồi Trump chửi mắng hệ thống bầu cử làm cho Mỹ trở thành nền "cộng hòa chuối" --- thế là Fox News tắt dây liền, và 2 người dẫn chương trình Shannon Bream và Brian Kilmeade đỏi sang đề tài biên giới.--- Những vu khống của Trump về gian lận bầu cử có thể gây bạo loạn nữa hay không? Bộ Nội An Hoa Kỳ hôm Thứ Hai 28/6/2021 đưa ra lời cảnh báo tới tất cả các cơ quan an ninh toàn quốc về cơ nguy bạo lực từ những người cực đoan trong các tuần sắp tới vì nhiều yếu tố, trong đó có: gỡ hạn chế sau COVID-19, những ngày kỷ niệm của các trận tấn công khủng bố quá khứ, và thuyết âm mưu của QAnon rằng Trump sẽ đăng quang trở lại vào tháng 8/2021.Một viên chức an ninh cao cấp nói với ABC News rằng bây giờ là giây phút đang thấy dao động, dự kiến sẽ có trận bạo toàn hảo của bọn khủng bố nội địa. Trong bản tin nội bộ gửi 18,000 cơ quan an ninh toàn quốc, Bộ Nội An nói rằng trong các tuần gần đây đã thấy các nhóm bạo động cực đoan nội địa chuyển đi các lời kích động và cả các kế hoạch tấn công. Hôm 16/6/2021, các nhóm da trắng thượng đẳng bạo lực đã chia sẻ các links tới các trang mạng thảo luận nhắm vào chuyện tập trung đông người, hạ tầng, và các viên chức an ninh. Cac dấu hiệu tương tự đã dẫn tới bạo loạn 2020, và bây giờ các dấu hiệu như thế đang diển ra.Bản tin Bộ Nội Vụ ghi nhận về các ngày kỷ niệm của bọn khủng bố: vụ xả súng bắn người tập thể ở tiệm El Paso Walmart hôm 3/8/2019, và vụ da trắng thượng tôn biểu tình và tấn công ở Charlottesville ngày 12/8/2017. Bên cạnh đó, bản tinc ũng nói về thuyết âm mưu của QAnon rằng TRump sẽ trở lại Bạch Ốc trong tháng 8/2021.--- Tiếp tục truyền thống chửi mắng, Trump hôm Thứ Tư 30/6/2021 lại tấn công Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley, chụp mũ tướng này là "đang làm nhục quân đội" và yêu cầu tướng này từ chức. Trump viết rằng Tướng Milley có nỗi sợ lớn nhất là đụng chạm đám đông cấp tiến, "khi người biểu tình của Black Lives Matter phá hủy thủ đô thì Milley năn nỉ tôi đừng đưa lính tới ngăn chận bạo loạn. Sau đó Milley đưa ra lời xin lỗi vì đã đi bộ bên cạnh tới tới nhà thờ St. John's Church, nơi bọn tả đã đốt gần rụi một ngày hôm trước. Thay vì lên án bọn bạo lạon, Milley tự lên án chính ông ta, một nỗi nhục của quân đội."Tiếp theo, Trump vu khống tiếp, bằng lời yêu cầu Tướng Milley từ chức vì đã cho phép tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và tư tưởngc hống Mỹ trong quân đội. Mới tuần trước, một tiết lộ từ cuốn sách mới của Michael Bender, phóng viên báo The Wall Street Journal kể rằng trong một buổi họp có mặt nhiều quan chức, trong đó có Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, khi Trump nói rằng TRump bổ nhiệm Tướng Milley làm chỉ huy lực lượcng quân đội đàn áp biểu tình, cho Milley quyền "đập bể đầu" và bắn chết bỏ" những kẻ biểu tình, thì Tướng Milley từ chối, nói rằng Hiến Pháp không cho quân đội bắn vào dân, thế rồi Trump-Milley cùng nổi nóng, chửi thề vào mặt nhau trước các quan chức kia.--- Tròn 5 tuần sau vụ nổ súng làm chết 9 người ở San Jose, Hội đồng Thành phố bỏ phiếu đồng thuận hôm Thứ Ba 29/6/2021, buộc những người sở hữu súng phải bồi thường ngân sách chính quyền liên hệ chi phí vì bạo lực súng. Người có súng tại San Jose sẽ buộc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với súng của họ, và phải trả khoản thuế thường niên để giúp các đáp ứng khẩn cấp liên hệ tới bạo lực súng.Sam Liccardo, Thị Trưởng San Jose, viết trong bản tin trước buổi họp để bỏ phiếu đêm Thứ Ba, rằng Tu Chánh Án số 2 cho quyền mang súng, nhưng không buộc chính quyền chi phí cho bao cấp quyền giữ súng, và thành phố cần tiền để chăm sóc nạn nhân súng, giảm những cái chết và bị thương vì súng. Thị Trưởng ước tính bạo lực súng làm San Jose tốn khoảng 442 triệu đôla/năm. ABC7 loan tin rằng hội súng Firearms Policy Coalition, bản doanh ở Sacramento, nói sẽ kiện San Jose.---Có phải CDC nói rằng giới trẻ nhập viện vì chích vaccine nhiều hơn là vì dính COVID-19?: Sai. Viện Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) không hề nói như thế. Nhưng tin nhảm như thế lại cứ tung ra tử Instagram dẫn từ 1 trang web bảo thủ có tên là The Gateway Pundit. CDC đã bác bỏ chuyện đó. Martha Sharan, phát ngôn nhân CDC, nói rằng CDC không hề nói trực tiếp hay ám chỉ gián tiếp rằng giới trẻ nhập viện vì chích vaccine nhiều hơn là vì dính COVID-19, và tin đó là sai trái hoàn toàn. Tính chung, nhập viện ạti Hoa Kỳ vì nhiễmd ương tính COVID-19 đã giảm từ một đỉnh cao hồi tháng 1/2021, nhờ dân Mỹ chích vaccine nhiều hơn. CDC và Học Viên Nhi Khoa (American Academy of Pediatrics) đã cùng khuyến cáo dân Mỹ từ 12 tuổi trơ lên hãy đi chích vaccine ngừa COVID-19. Ngắn gọn: vacicne an toàn, và tất cả mọi người trên 12 tuổi đều nên chích ngừa. Chi tiết ở:---Nông dân Hàn quốc được khuyến khích cưới nữ du học sinh Việt Nam?: Chỉ 1 địa phương thôi, theo bản tin RFI nhan đề "Hàn Quốc: Công luận bất bình về dự án khuyến khích nông dân lấy nữ du học sinh Việt" hôm 30/6/2021.Vào giữa tháng 04/2021, chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, đã gửi một công văn đề nghị hợp tác triển khai dự án “Giúp thanh niên nông thôn lấy vợ”, đặc biệt là kết hôn với nữ du học sinh Việt Nam, cho văn phòng hành chính chuyên nhận các đơn khiếu nại của người nước ngoài. Tuy nhiên, dự án này bị giới bảo vệ nhân quyền và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc phản đối gay gắt.Dự án “Giúp thanh niên nông thôn lấy vợ”Cụ thể, để ngăn chặn sự suy giảm và lão hóa dân số, chính quyền thành phố Mungyeong mong muốn giúp những người nông dân "luống tuổi" cưới vợ là những nữ du học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu các trung tâm môi giới hôn nhân Hàn-Việt hợp tác đẩy mạnh chiến dịch.Rất nhiều tỉnh tại Hàn Quốc có nền kinh tế là nông nghiệp và nông dân là lực lượng lao động chính. Tuy nhiên, sự phát triển về kinh tế tại thành phố lớn đã thu hút rất nhiều thanh niên và phụ nữ rời nông thôn chuyển đến sống và làm việc tại các khu vực đô thị. Không thể phủ nhận rằng phụ nữ sau khi kết hôn và sinh sống ở các vùng nông thôn sẽ phải lao động chân tay vất vả hơn, do đó phần lớn phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn với đàn ông làm nghề nông.Trên thực tế, dự án “Giúp thanh niên nông dân lấy vợ” đã được nhiều chính quyền địa phương Hàn Quốc triển khai từ những năm 1990 khi nhận thấy những khó khăn về việc “dựng vợ gả chồng” ở nông thôn. Vào năm 2007, đã có tới 60 địa phương triển khai dự án này với khoản đầu tư rất lớn. Mặc dù sau đó đã vấp phải sự phản đối bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền và lo ngại môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp, nhưng đến hiện tại vẫn có khoảng 40 địa phương cho phép đầu tư và 30 địa phương đang xúc tiến các dự án này.Chiến dịch nhắm vào du học sinh Việt Nam tại Hàn QuốcĐiều đáng nói ở chiến dịch của thành phố Mungyeong là nhắm vào đối tượng nữ du học sinh Việt Nam - những người sang Hàn Quốc với mong muốn có thể được hưởng nền giáo dục tốt và theo đuổi ước mơ của mình. Do đó, vụ việc này cũng đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng du học sinh Việt trong thời gian qua, đa phần các du học sinh đều cảm thấy bức xúc và có phần bị xúc phạm vì bị chính quyền thành phố coi như là “phương tiện để tăng dân số”. Linh, du học sinh ngành ngôn ngữ tại đại học khoa học quốc gia Seoul, cho biết:“Với tư cách là một nữ du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, đương nhiên là em phản đối chính sách của thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Bởi vì thứ nhất, rõ ràng đây là một chính sách phân biệt, trọng nam khinh nữ. Nếu là về vấn đề thiếu dân số, thanh niên nông dân ế vợ thì sinh viên Việt Nam không có nghĩa vụ phải giải quyết những vấn đề nội bộ này của Hàn Quốc.Thứ hai, những người đàn ông này đã bị chính những người phụ nữ của đất nước họ từ chối để đến độ tuổi mà họ không thể lấy được vợ thì tại sao đối tượng tiếp theo được nhắm đến lại là nữ du học sinh Việt Nam? Cái này thể hiện rõ sự phân biệt với người nước ngoài.Thứ ba, mục đích chính của du học sinh đến Hàn Quốc là để học tập, đến để lấy tri thức và số lượng du học sinh ở lại Hàn Quốc để kết hôn cũng chỉ chiếm số lượng nhỏ. Phải công nhận một điều rằng số lượng các cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc có một phần không nhỏ là người Việt. Tuy nhiên, số lượng các bạn du học sinh tới Hàn Quốc để kết hôn là quá nhỏ để đưa ra hẳn một chính sách nhắm tới một cộng đồng lớn như thế được.Cuối cùng, có nhiều cách tốt hơn để thành phố này có thể giải quyết những vấn đề của họ mà không liên quan tới cộng đồng người nước ngoài. Họ có thể đầu tư phát triển các mặt khác như về kinh tế, giáo dục, y tế, phúc lợi để người dân ở lại chứ không phải để kéo thêm những người vốn đến nước họ để học tập ở lại để tăng dân số cho họ”.Làn sóng phản đối ở Hàn QuốcChiến dịch của thành phố Mungyeong đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ các nhóm nhân quyền. Cụ thể, Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Di trú Hàn Quốc đã cùng 63 nhóm dân sự và 144 cá nhân khác đã đệ đơn lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc để kiện chính quyền thành phố Mungyeong vì cho rằng chiến dịch của họ đã vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ nhập cư. Dưới góc nhìn của một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, chị Hiền cho biết:“Nói chung kết hôn là cái duyên cái số, nhưng khi họ... Xem tiếp: