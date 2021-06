Các truy tố hình sự nhắm vào Trump Organization có thể đưa ra vào tuần này, trong đó điểm tập trung là việc công ty này sử dụng các tiền thưởng tiền mặt để tránh phải trả thuế.

.

- Facebook kiện 1 công ty tiếp thị Calif. và 1 nhóm người tại VN quảng cáo lừa gạt

- bà Jill Biden kể với Vogue: mời chồng ứng cử 2020 vì thấy dân Mỹ nghẹt thở quá

- Trump sẽ nói về ứng cử Tổng Thống 2024 sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 của Quốc Hội

- Trump xin tụ họp đông người mừng Lễ Độc Lập ở vịnh Mobile, bị công viên bác đơn

- truy tố Trump Organization tuần này, tập trung là việc thưởng tiền mặt để tránh trả thuế.

- bị bắt, truy tố, một người yêu cầu Trump trả tiền pháp lý vì bạo loạn do Trump, vì Trump

- cô Jennifer Weisselberg: đã nộp công tố hồ sơ mật để truy tố Trump Organization

- DB Ronny Jackson (CH): nhiều tiểu bang vẽ lại địa hạt sẽ cho Cộng Hòa thắng đa số Hạ Viện 2022

- Trump lại tố cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr là "một sinh vật đầm lầy" ở thủ đô

- SG đã tiêm xong 836.000 liều vắc xin, thêm nhiều chuỗi lây nhiễm, UBND Quận 11 phong tỏa. VN sẽ xét cách ly F1 tại nhà.

- HỎI 1: Có phải Nhật Bản cấm mặc trang phục Black Lives Matter trong Thế Vận Tokyo, cấm quỳ hay đưa cao tay giữa bản quốc ca? ĐÁP 1: Đúng nửa phần.

- HỎI 2: Trump đã giúp Tập Cận Bình siết cổ thương mại Đài Loan? ĐÁP 2: Đàm phán TIFA giữa Mỹ và Đài Loan sau 5 năm bị ém đã được Biden khởi động trở lại.

.

QUẬN CAM (VB- 30/6/2021) - Bản tin Reuters ghi rằng, người tham dự bạo loạn 6/1/2021 có tên là Zvonimir Jurlina vừa bị bắt tuần này ở Austin, Texas và bị truy tố tội kích động bạo loạn chống lại các phóng viên đang chụp hình, quay phim, tường trình ở khu vực tòa nhà Quốc Hội hôm bạo loạn đã kêu gọi cựu Tổng Thống Trump chi trả tiền hóa đơn pháp lý.

.

Trong video đưa lên mạng sau khi ra tòa, ông Jurlina than phiền rằng ông là tù nhân chính trị, bị truy tố vì là một "người yêu nước." Ông nói rằng Trump là người kích động ông tham dự bạo loạn ở thủ đô, và ông yều cầu Trump chi trả tiền pháp lý cho ông vì tất cả việc ông làm là do TRump kích động và vì Trump.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 30/6, Việt Nam ghi nhận thêm 450 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (7), Ninh Bình (1), Kiên Giang (1).// + 441 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (249), Bình Dương (81), Phú Yên (27), Bắc Giang (13), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Hưng Yên (9), Nghệ An (8 ), Bắc Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Bình Định (4), An Giang (4), Đà Nẵng (2), Long An (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1); trong đó 420 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

SG thêm nhiều chuỗi lây nhiễm. Trong quá trình thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng từ ngày 26 đến 30-6, với mục tiêu lấy được 2,5 triệu mẫu xét nghiệm trong cộng đồng (gồm mẫu gộp 5 xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên), ngành Y tế thành phố Sài Gòn đã phát hiện thêm nhiều chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 70 chợ truyền thống ở TP.SG ngưng hoạt động, sẽ cho ngưng tiếp nếu thiếu an toàn.

.

Trụ sơ Ủy ban Quận 11 phong tỏa. UBND quận 11 bị phong tỏa do một Phó chủ tịch đơn vị này ghi nhận kết quả xét nghiệm nghi nhiễm nCoV. Một lãnh đạo UBND quận 11 cho biết trưa 30/6. Trưa nay, trụ sở uỷ ban quận 11 trên đường Bình Thới đóng kín. Nhiều người đưa thức ăn, đồ đạc đến giao cho bảo vệ đem vào bên trong. Hiện, toàn bộ 150 cán bộ, công chức của UBND quận ở lại cơ quan để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả, những trường hợp F2 sẽ được về nhà, F1 cách ly ở trụ sở quận 14 ngày.

.

Sẽ xét cách ly F1 tại nhà. Sau thời gian triển khai thí điểm tại TP SG, Bộ Y tế sẽ xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để quyết định việc áp dụng hướng dẫn này trên phạm vi toàn quốc. Theo đại diện Bộ Y tế, việc cách ly F1 tại nhà có một số thuận lợi cho địa phương, như giảm tải cho các khu vực cách ly tập trung.

.

Tiêm vaccine. Tin từ Sở Y tế TP.SG, cho biết chiến dịch tiêm 836.000 liều vắc xin Covid-19 dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay, 30.6. Chiến tịch tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.SGM khởi động vào ngày 19.6 tại Khu công nghệ cao TP. Thủ Đức, nhưng triển khai đồng loạt từ chiều 21.6. Trong chiến dịch tiêm, tính đến hết ngày 29.6, tại TP.SG đã có hơn 911.000 người thuộc danh sách tiêm. Trong đó, đã có hơn 805.000 người tiêm. Trong số những người đã tiêm thì có 492.550 được tiêm ở cộng đồng và hơn 312.000 người được tiêm ở khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Có 106.000 người hoãn tiêm sau khám sàng lọc và 753 người phản ứng phụ sau tiêm 30 phút theo dõi.

.

--- Theo tin CNN, các truy tố hình sự nhắm vào Trump Organization có thể đưa ra vào tuần này, trong đó điểm tập trung là việc công ty này sử dụng các tiền thưởng tiền mặt để tránh phải trả thuế. Trước giớ công ty bên cạnh lương đã dùng tiền thưởng tiền mặt, cũng như cấp nhà ở, và phúc lợi khác xem như để khỏi phải khai thuế.

.

-- Cô Jennifer Weisselberg (con dâu cũ của Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chánh Trump Organization) trả lời phỏng vấn của Ari Melber hôm Thứ Ba trên đài MSNBC rằng theo cô suy đoán, Allen Weisselberg sẽ bảo vệ Donald Trump bằng cách không kể hết các sự thật về gian lận tài chánh và trốn thuế, nhưng ông bố chồng cũ không biết một vài chuyện về cậu con trai (chồng cũ của cô) mà cô có tài liệu và đã nộp lên công tố.

.

Cô nói với MSNBC rằng bản thân cô, luật sư của cô và công tố vẫn đang thảo luận về một vài việc mà bố chồng cũ của cô không biết, và các chuyện đó lại liên hệ tới con trai ông Allen (tức, chồng cũ của cô). Cô không tiết lộ những tài liệu cô nói là bất ngờ với ông Allen Weisselberg, nhưng cô nói cô "có chứng cớ để hỗ trợ các sự kiện cáo buộc rằng đó là sự thực."

.

Cô nói cô đã đưa các điều tra viên tới gặp những người cần gặp và những người mà cô biết đó đã hướng dẫn đại bồi thẩm xuyên suốt các chứng cớ, do vậy "các tài liệu tôi cung cấp công tố trở thành chủ yếu cho cuộc điều tra."

.

Cô kể rằng vào năm 2004, cô và Barry Weisselberg kết hôn. Rồi 14 năm sau, hai người ly dị, nhưng 2 đứa con đã bị tòa phán đưa cho chồng cô nuôi. Bị mất quyền nuôi con, cô vẫn đang kiện ra tòa. Mối tình cay đắng này là một trong vài lý do cô đã trao hết hồ sơ cô có về Trump Organization cho công tố.

.

--- Bản tin Reuters ghi rằng công ty Facebook hôm Thứ Ba đã kiện 1 công ty tiếp thị California và các đại diện công ty nàu, cũng như một nhóm người tại VN trong các đơn kiện khác nhau, về tội quảng cáo lừa gạt trên mạng FB.

.

Đơn kiện đầu tiên là nhắm vào N&J USA Incorporated, Mohit Melwani và Vishaal Melwani, theo lời Facebook. Lý do nhóm này quảng cáo dỏm, rao bán đủ thứ, từ áo quần, đồng hồ và đồ chơi. Khi có ai click vào quảng cáo, họ chạy ra 1 trang web khác để trả tiền mua hàng. Nhưng khi trả tiền xong, hoặc là người mua không bao giờ nhận được hàng, hoặc là nhận thứ hàng dỏm.

.

Facebook cũng kiện 1 nhóm người tại VN vào mạng Facebook để lừa gạt rằng sẽ quảng cáo tài khoản cho nạn nhân và đã chạy hơn $36 triệu đôla quảng cáo trái phép.

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba tiết lộ rằng ông sẽ đưa ra quyết định về chuyện có tranh cử Tổng Thống 2024 hay không, sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 của Quốc Hội. Trump nói như thế trên chương trình phát thanh toàn quốc qua mạng Clay Travis & Buck Sexton Show.

.

Trump nói Cộng Hòa có một "cơ hội rất lớn, rất rất lớn" để thắng đa số ghế ở Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022, nhưng để thắng đa số Thượng Viện sẽ "khó... bởi vì [lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch] McConnell lẽ ra không nên để mất 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia [trong bầu cử ngày 5/1/2021]."

.

Trump cũng khoe công bằng những lời bịa đặt rằng Dân Chủ lẽ ra đã có 60 ghế Thượng nghị sĩ bây giờ nếu Trump không vận động ráo riết cho một số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Thực ra, chính Trump đã tới Georgia trước ngày bầu cử 5/1/2021 để vận động, nhưng cả 2 người được Trump vận động đều thua.

.

--- Theo một bản tin từ báo AL.com, kế hoạch Donald Trump xin tụ họp đông người vào ngày cuối tuần của Lễ Độc Lập July 4th tại đài tưởng niệm trận thủy chiến USS Alabama Battleship Memorial Park ở bờ phía tây vịnh Mobile Bay đã bị bác bỏ vì quan ngại về nội dung chính trị đảng phái, trong khi nơi này muốn rằng buổi lễ cần thuần túy yêu nước, không dính đảng phái.

.

Khi bác bỏ đơn xin tổ chức tụ họp đông người, chủ tịch ủy viên công viên này là Bill Tunnell nói rằng hội đồng công viên đã thảo luận về đơn xin tụ họp của Trump, nhưng bác bỏ vì nội dung chính trị.

Tunnell nói các ủy viên đã hội ý từ Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Steve Marshall từ cuối tháng 5/2021, được trả lời rằng côngv iên có thể dùng cho sự kiện chính trị nếu tất cả các đảng chính trị và các ứng viên chính trị được bình đẳng sử dụng, theo tin NBC 15 News. Than ôi, phải chi Trump về Bolsa tụ họp đông người ở thương xá Phước Lộc Thọ thì có giấy phép liền.--- Chỉ cần vài quan chức Cộng Hòa chơi mưu hèn kế bẩn là sẽ giành được đa số ghế Dân Biểu trong bầu cử giữa kỳ 2022, theo nhận định của phóng viên David Daley hôm 28/6/2021 trên báo The Guardian. Trong các độc chiêu có thể đoán ra, và đã thấy, rõ nhất là chèn ép phiếu bầu qua các luật địa phương để hạn chế bầu cử, cắt giảm trạm bầu cử, bỏ bớt thùng nhận phiếu, cấm bầu ngày Chủ Nhật, siết thật khó với người xin bầu qua thư.Một độc chiêu được tiên đoán, theo Daley -- cũng là tác giả 2 tác phẩm về bầu cử Hoa Kỳ nhan đề "Ratf**ked: Why Your Vote Doesn't Count" và "Unrigged: How Americans Are Battling Back to Save Democracy" --- được nói qua lời của Dân Biểu Ronny Jackson (Cộng Hòa, Texas) rằng: "Chúng ta [Cộng Hòa] đang vẽ lại các bản đồ địa hạt, và Cộng Hòa đang kiểm soát hầu hết tiến trình vẽ lại địa hạt tại hầu hết các tiểu bang khắp Hoa Kỳ. Riêng chuyện đó là đủ để Cộng Hòa chiếm lại đa số Hạ Viện."Sau mỗi kỳ thống kê dân số, vẽ lại địa hạt tùy ở những nơi dân số giảm hay tăng, và khi vẽ lại bản đồ địa hạt sẽ ảnh hưởng tới phiếu bầu: nhiều chính khách có thể sẽ vĩnh viễn bám ghế Dân Biểu nhờ vẽ lại địa hạt. Tuyên bố của DB Jackson vừa dẫn trên đã cho thấy viễn ảnh Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện bằng cách vẽ lại địa hạt.Daley nói rằng trong 2022, Cộng Hòa sẽ có đa số khi chỉ cần bứng được ít nhất 5 ghế Dân Biểu Dân Chủ đang nắm, nghĩa là chỉ cần vẽ lại bản đồ tại một tá địa hạt là đủ.Tiếng Anh gọi vẽ lại địa hạt là "gerrymandering" và bạn có thể xem video phụ đề tiếng Việt sau đây, dài 3:52 phút, giải thích về nghệ thuật vẽ lại để bám ghế (để có phụ đề tiếng Việt, click vào hình bánh xe [Settings], click vào chữ "scubtitle/cc" chọn "Vietnamese"):

https://youtu.be/YcUDBgYodIE

.

--- Đệ nhất Phu nhân Jill Biden trong số đặc biệt của tạp chí Vogue ra hôm Thứ Ba đã chọc quê Trump mà không nhắc tới tên Trump. Câu chuyện kể rằng bà Jill Biden, cũng là một Tiến sĩ ngành giáo dục và đang dạy ở một trường cao đẳng, đã thúc giục chồng ra ứng cử Tổng Thống 2020 ra sao.

.

Lý do Joe nên ra ứng cử, theo bà Jill nói trong Vogue, rằng "để cho người dân Mỹ có thể thở được trở lại." Ông Joe Biden cũng được phỏng vấn trong số báo này, kể lại lời bà Jill nói với ông: "Anh phải ra ứng cử Tổng Thống. Bởi vì có quá nhiều điều có lợi cho người dân."

.

Ấn bản Vogue này là số đầu tiên về một vị đệ nhất phu nhân kể từ Michelle Obama, trong khi Trump than phiền rằng tạp chí này không chịu đăng hình bà Melania Trump làm tarng bìa. Thực tế là, báo này có xin làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt về cuộc đời (profile), nhưng bà Melania từ chối.

.

Bà Melania TRump nói năm 2018 (và bị bí mật thu băng): "Vogue nói kiểu như, 'oh, chúng tôi muốn làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Phỏng vấn? [Bà Melania chửi thề]. Tôi không cần như thế, nếu ra hình bìa, thì có thể. [Melania lại chửi thề] tôi không bận tâm về Vogue và bất kỳ ạtp chí nào."

.

Băng video dài 1:45 phút, có đoạn bí mật ghi âm lời bà Melania Trump:

https://youtu.be/m1fZnQQkKDM

.

--- Trong bản tuyên bố phổ biến hôm Thứ Ba, cựu Tổng Thống Trump lại chỉ trích cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, mô tả ông này là "một sinh vật đầm lầy" và sinh vật này sẽ chịu tấn công các bạn của y ở thủ đô Washington, D.C.

.

Trump nói Trump mất lòng tin vào Barr khi cựu Bộ Trưởng Tư Pháp này của ông không chịu hành động về bản báo cáo Michael Horowitz (Tổng Thanh Tra Bộ Tư Pháp) và thay vào đó đã trao mọi thứ cho John Durham (cựu Biện Lý khu vực Connecticut).

.

Trump chửi mắng thêm, rằng Barr đã "rất sợ, rất yếu... và tội nghiệp" vì không chịu điều tra cái gọi là "gian lận bầu cử 2020" rất mực khổng lồ.

.

--- HỎI 1: Có phải Nhật Bản cấm mặc trang phục Black Lives Matter trong Thế Vận Tokyo, cấm quỳ hay đưa cao tay giữa bản quốc ca?

.

ĐÁP 1: Đúng nửa phần. Nhật Bản không có quyền quy định, nhưng Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (International Olympic Committee) đưa ra quy định. Từ thập niên 1970s, IOC ra quy định cấm mọi hình thức bày tỏ ý kiến chính trị và các ý thức hệ (dù là tư tưởng). Lúc đó là thời kỳ Chiến Tranh Lạnh lên cao điểm, nếu bày tỏ chính trị, thì tinh thần Thế Vận sẽ không còn nữa, và thế giới không có cơ hội hòa bình, ít nhất là qua thể thao. Các hệ tư tưởng, kể cả "Black Lives Matter" đều bị cấm thể hiện trong cầu trường. Quy định cấm không tới từ nước chủ nhà, nhưng là từ ủy ban IOC, qua điều khoản gọi là Rule 50 cấm cầu thủ bày tỏ chính trị dù trên bục lãnh huy chương, hay trong sân thi đấu, cả trong lễ khai mạc và bế mạc. Rule 50 viết: "No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas." (Không bất kỷ hình thức biểu tình hay chính trị, tôn giáo hay tuyên truyền sắc tộc nào được cho phép trong bất kỳ khu vực nào thuộc Thế Vận.) Luật này áp dụng từ 1975. Thể hiện đó, bao gồm trang phục, cử chỉ (như quỳ, hay đưa cao tay lên) đều bị cấm. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/28/facebook-posts/olympics-ban-athletes-all-forms-political-expressi/

.

--- HỎI 2: Trump đã giúp Tập Cận Bình siết cổ thương mại Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Đàm phán TIFA giữa Mỹ và Đài Loan sau 5 năm bị ém đã được Biden khởi động trở lại. Bản tin từ thông tấn RTI của chính phủ Đài Bắc hôm 29/6/2021 viết: Sau 5 năm gián đoạn, ngày 30/6 tái khởi động đàm phán TIFA giữa Mỹ và Đài Loan.

Sau 5 năm gián đoạn, cuối cùng Hiệp định khung Thương mại và Đầu tư Đài - Mỹ (TIFA) lần thứ 11 sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30/6 bằng phương thức trực tuyến. Bà Tiêu Mỹ Cầm trưởng đại diện Văn phòng Đài Loan tại Mỹ và ông Brent Christensen trưởng đại diện Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) sẽ phát biểu khai mạc cuộc họp. Phó trưởng đoàn đàm phán của Văn phòng Đàm phán Kinh tế và Thương mại thuộc Viện Hành chính giữ vai trò đại diện cho Đài Loan tiến hành hội đàm với các quan chức Sở Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Ngày 28/6 bà Tiêu Mỹ Cầm trưởng đại diện Văn phòng Đài Loan tại Mỹ đã đăng tải bài viết trên trang Facebook với nội dung, sau nhiều năm gián đoạn, đối thoại thương mại Đài Loan-Mỹ cuối cùng đã được khôi phục, cuộc đối thoại lần này sẽ đặt nền tảng quan trọng cho các hoạt động hợp tác kinh tế và thương mại song phương trong tương lai.

Bà Tiêu Mỹ Cầm chỉ ra rằng, môi trường kinh tế thương mại toàn cầu đang có những thay đổi mạnh mẽ, làm thế nào để Đài Loan có thể thúc đẩy chuyển đổi các ngành công nghiệp trong nước để đối phó với những thay đổi bên ngoài, cũng như phân tán rủi ro dựa trên góc độ toàn cầu, đồng thời không thể chậm trễ trong việc cải thiện quan hệ với các đối tác thương mại lớn, tranh thủ thêm cơ hội tồn tại và không gian hợp tác.

Bà Tiêu Mỹ Cầm bày tỏ, sự chuyển đổi của ngành công nghiệp Đài Loan trong 10 năm qua có thể đã gặp những khó khăn khi đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế. Nhưng xét về mặt tổng thể, giá trị hưởng lợi từ việc mở cửa thị trường toàn cầu khiến việc ký kết các hiệp định thương mại với các đối tác là nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ đảng phái nào đang chấp chính.

Nhưng bà Tiêu Mỹ Cầm cũng thẳng thắn cho rằng, Đài Loan phải đối mặt với thách thức nội bộ về việc mở cửa thị trường, và Mỹ không phải là ngoại lệ. Nếu Đài Loan muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ để bắt đầu các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại song phương (BTA), thì cũng phải xem xét góc độ quan tâm của phía Mỹ, từ đó mới tạo ra sự đột phá trong khung thương mại song phương hiện có, để tiến đến khả năng tạo ra thành quả song phương cùng có lợi.

Bà Tiêu Mỹ Cầm nhấn mạnh, việc khởi động lại TIFA vào thời điểm này kết hợp với “Đối thoại Đối tác Kinh tế Thịnh vượng Đài -Mỹ (EPPD) được khởi động hồi năm ngoái, sẽ cho phép cả đôi bên tăng cường sâu sắc hóa hợp tác song phương trên các phương diện thương mại, công nghiệp, công nghệ và đầu tư. Bà nói: "Tôi hy vọng rằng thiện chí và sự tin tưởng lẫn nhau mà hai bên tích lũy từng bước sẽ trở thành động lực cho quá trình đàm phán ký kết Hiệp định thương mại song phương BTA trong tương lai." Xem:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005598

.

.