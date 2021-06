Báo Axios kể chuyện Trump và Tướng Milley trong một buổi họp đã chửi thề vào mặt nhau. Trump hét: "[chửi thề] ông không có quyền nói với tôi như thế." Tướng Milley liền nói, "Goddamnit."

- Tướng Milley và Trump chỉ mặt nhau chửi thề, trước mặt các bộ trưởng Tư pháp, Quốc phòng

- TNS Romney nói ở CNN: Trump bịa đặt, diễn như đấu võ đài dòm WWF, cần phải hạ màn thôi

- SG nhiễm 218 ca/ngày. SG 569 điểm phong tỏa, chia 3 khu vực: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao & nguy cơ

- Trump chụp mũ Bill Barr và Mitch McConnell là RINO đã giúp phe cực tả thành công

- cựu công tố: qua lời Barr, Trump có tội ép Georgia tráo phiếu, vì Trump biết không hề có gian lận

- kinh hoàng: Đài OAN kêu gọi xử tử các nhân viên bầu cử 2020 đã làm cho Trump thua phiếu

- DB Kinzinger (Cộng Hòa): tại sao nhiều người Cộng Hòa vẫn thờ phượng Trump, 1 kẻ thua cuộc

- Đổi giới nữ sang nam, vô nhà vệ sinh nam, 1 HS bị học khu kiện: Tòa Tối Cao bác đơn Học Khu

- dịch COVID gây thiệt hại cho ngân sách và sức tăng dân số Úc châu lâu tới 40 năm

- Giám đốc NASA nói chuyện 144 vụ nghi là dĩa bay: nhân loại không đơn độc trong vũ trụ

- HỎI 1: Tổng quản trị hãng giày Nike nói thương hiệu Nike là của Trung Quốc và vì Trung Quốc? ĐÁP 1: John Donahoe, Tổng quản trị Nike, đã nói thế.

- HỎI 2: Trường thọ nhờ tàn bạo và kinh tế, Đảng Cộng Sản Trung Quốc trăm năm cô đơn? ĐÁP 2: RFI có bản tin như thế.

QUẬN CAM (VB-28/6/2021) --- Giám đốc NASA Bill Nelson nói hôm Chủ Nhật rằng ông không tin các cá nhân trên địa cầu "đơn độc" trong vũ trụ, sau khi các sở tình báo Mỹ phổ biến báo cáo rằng chính phủ Mỹ đã gặp và ghi hình 144 vật bay lạ kể từ 2004 mà không giải thích được.

.

Bản báo cáo phổ biến ra công chúng là bản đã xóa đen các thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia. Nelson đã đọc cả 2 bản, bản phổ biến và bản tối mật. Nelson nói trên CNN rằng chúng ta ở địa cầu không đơn độc trong vũ trụ, vì vũ trụ khổng lồ, có từ 13 tỷ rưỡi năm. Nelson nói các bản báo cáo không đưa ra câu trả lời chính xác, đúng ra chỉ thêm thắc mắc. Nelson cũng là 1 cựu Thượng nghị sĩ liên bang từ Florida.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) nói trên CNN hôm Chủ Nhật về buổi TRump tụ họp vận động ở Ohio hôm Thứ Bảy, rằng ông thắc mắc tại sao nhiều người Cộng Hòa lại tưng bừng đón mừng Trump, một kẻ thua cuộc, "Có nhiều người nổi giận khi tôi nói lên sự thực. Vậy mà một số người tin rằng Trump đã thắng cử 2020.

DB Kinzinger nói buổi tụ họp Ohio là hiện tượng kinh dị, khi nhiều người rủ nhau tới thờ phượng một kẻ thua cuộc: "Trump đêm qua cũng không nói nhiều về ứng viên ra kình với Anthony Gonzalez, một nhân vật tuyệt vời, Anthony tuyệt vời nhé. Còn cái tay ra kình với Anthony từng được Trump đưa ra kiểu như thương thuyết hòa bình thế giới ở Bắc Hàn, một tay sơ cấp chính trị được Trump hấp lại."

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 28/6, Việt Nam ghi nhận thêm 391 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (3), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (1), Quảng Trị (1), An Giang (1).// + 382 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (218), Bình Dương (40), Bắc Giang (26), Quảng Ngãi (20), Bắc Ninh (16), Nghệ An (11), Đồng Nai (11), Phú Yên (10), Hà Tĩnh (7), Long An (6), Bình Thuận (6), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Hưng Yên (2), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1), Hải Phòng (1), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1); trong đó 340 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

VN 14.263 ca. Tính đến 18h30 ngày 28/6: Việt Nam có tổng cộng 14.263 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.693 ca, trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG: 569 điểm phong tỏa. Chiều 28/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.SG (HCDC) cho biết, tính đến 15 giờ ngày 28/6, trên địa bàn thành phố đang có tổng cộng 569 điểm phong tỏa. Theo số liệu thống kê, tính đến 6 giờ ngày 28/6, có 3.535 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.SG được Bộ Y tế công bố; trong đó 3.284 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.

SG chia 3 nhóm. Phân chia quận, huyện thành 3 nhóm nguy cơ theo mức độ diễn biến dịch bệnh đối với TP Thủ Đức, quận - huyện. Lập các đội công tác đặc biệt khẩn cấp đến 22 quận huyện, TP Thủ Đức và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban chỉ đạo khu vực đó.

. Cụ thể, nhóm quận huyện có nguy cơ rất cao gồm Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 8, Tân Phú và một phần của TP Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ).

. Nơi có nguy cơ cao là Gò Vấp, Củ Chi, quận 1, Bình Thạnh, Tân Bình, quận 5, quận 4, quận 12 và một phần của TP Thủ Đức (quận 2 và quận 9 cũ).

. Các quận có nguy cơ gồm Cần Giờ, quận 10, quận 11, quận 7 và quận Phú Nhuận.

--- Tòa Tối Cao hôm Thứ Hai từ chối đơn kháng án của Hội Đồng Trường Quận Gloucester County School Board về lệnh cấm liên hệ phòng vệ sinh cho người chuyển giới. Chỉ có 2 phiếu chống, Tòa Tối Cao trả đơn về tòa dưới -- mà tòa dưới đã phán rằng cấm cựu học sinh trung học Gavin Grimm đã chuyển giới vào phòng vệ sinh nam là vi hiến.

.

Chính sách trường đã buộc Grimm dùng phòng vệ sinh theo tính phái khi chào đời (nữ giới) hay là dùng nhà vệ sinh riêng, không cho dùng phòng vệ sinh nam (dù Grimm đã chuyển giới thành nam). Grimm kiện, và tòa dưới đồng ý với Grimm, nhưng Học Khu kiện lên Tòa Tối Cao. Hôm Thứ Hai, Tòa Tối Cao nói không xét. Đây là chiến thắng pháp lý cho Gavin Grimm.

--- Báo Axios kể chuyện Trump và Tướng Milley trong một buổi họp đã chửi thề vào mặt nhau. Tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, được kể trong sách "Frankly, We Did Win This Election" của tác giả Michael Bender, phóng viên Wall Street Journal, một lần chửi thề trực tiếp vào mặt nhau với Trump.

Lúc đó là những cuộc biểu tình mùa hè 2020. Ngồi trong phòng họp lúc đó có Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr, Tướng Milley, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, thì Trump than phiền về các cuộc biểu tình, và loan báo rằng ông phong chức cho Tướng Milley vai trò trách nhiệm ("in charge") đàn áp biểu tình.

Milley nói với Trump, rằng ông là cố vấn, không phải kẻ chỉ huy, thì Trump nổi giận.

. Trump hét vào mặt Milley: "Tôi nói, [chửi thề] ông chỉ huy trận này."

. Milley hét lại: "Hừm, tôi không ở vị trí chỉ huy [trận này]."

. Trump hét: "[chửi thề] ông không có quyền nói với tôi như thế.

. Milley quay sang nói với mọi người: "[Chửi thề] Trong phòng đầy các luật sư nơi đây. Có ai nói giùm cho TRump hiểu về trách nhiệm pháp lý của tôi?" ("Goddamnit," Milley said to others. "There's a room full of lawyers here. Will someone inform him of my legal responsibilities?")

Được hỏi, Trump mới nói qua một người phụ tá tới phóng viên Jonathan Swan rằng Trump chưa bao giờ gây gỗ chửi mắng với Tướng Milley và Tướng này chưa bao giờ nói như thế. "Nếu Tướng Milley mắng tôi, tôi lẽ ra đã sa thải ông ta rồi."

Bender nói với Swan: "Tôi đã gửi câu hỏi bằng chữ viết tới Trump để nghe giải thích hay thanh minh, như Trump yêu cầu, cùng với vài câu hỏi liên hệ. Nhưng Trump không trả lời."

--- Nói chuyện sáng Thứ Bảy trên CNN, chương trình "State of the Union", Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-UT) đã chỉ trích Trump về chuyện TRump xuất hiện đêm hôm trước ở Ohio, công khai giễu chuyện Trump nói rằng cuộc bầu cử đã trộm của Trump.

Nói với người dẫn chương trình Jake Tapper, TNS Romney nói không có chứng cớ gian lận diện rộng nào hết, nhắc lời Bill Barr, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump, rằng Barr nói rằng lời Trump bịa đặt về gian lận bầu cử chỉ là đống cứ t bò. Romney nói rằng chính những tuyên bố bịa đặt của Trump đã dẫn tới bạo loạn 6/1/2021, làm suy yếu nền dân chủ Hoa Kỳ.

TNS Romney nói rằng ngày càng nhiều người nhìn thấy những màn bịa đặt của Trump y hệt như đấu võ đài dỏm WWF [World Wrestling Federation], chỉ để vui thôi, không phải đánh thiệt, người ta đã thấy như thế, và bầu cử đã qua rồi, đã rất công bằng.TNS Romney nói rằng Trump đã nghe chuyện bầu cử gian lận từ Bộ Tư Pháp sao? Không. Trump đã nghe có gian lận từ các sở tình báo chăng? Không. Vậy thì nghe từ đâu? Từ anh bán gối MyPillow? Từ Rudy Giuliani? Họ lấy tin từ đâu? Bầu cử 2020 là công bằng, đã qua rồi, tới lúc TRump phải nhận sự thật và ngưng bịa đặt.--- Cựu công tố liên bang Glenn Kirschner nhận định về bài phỏng vấn cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr trên báo The Atlantic, rằng Trump biết rõ là không hề có gian lận bầu cử nào hết, nhưng Trump đã điện thoại cho Brad Raffensperger, Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, để đòi kiếm cho ra 11,780 phiếu đủ để thắng Biden 1 phiếu.Như thế, Trump có ý định gian lận bầu cử và cần phải bị truy tố. Theo Kirschner, cuộc phỏng vấn của Barr cho thấy Trump biết là không hề có gian lận, nhưng Trump vẫn điện thoại, đòi Georgia moi ra thêm phiếu cho Trump. Như thế là Trump đã phạm tội gian lận bầu cử, tội hình sự, vì muốn thay đổi kết quả bầu cử.Biện Lý quận Fulton County là Fani Willis đã triệu tập một đại bồi thẩm đoàn để xem có thể truy tố TRump về tội gian lận phiếu bầu không. Willis đã gửi thư cho các quan chức Georgia để đòi xem các tài liệu liên hệ vì có thể Trump đã "mời gọi gian lận bầu cử" cùng lúc la "âm mưu, vi phạm lời thề nhậm chức và liên hệ bạo lực hay hăm dọa liên hệ tới các viên chức bầu cử" tại Georgia.--- Đài truyền hình bảo thủ OAN đã sử dụng ngôn ngữ cực đoan tới mức Fox News cũng chịu không nổi. Người dẫn chương trình trên Fox News là Howard Kurtz hôm Chủ Nhật tố cáo đài OAN đã không có chứng cớ gian lận nào hết mà đã kêu gọi xử tử các nhân viên bầu cử trong bầu cử 2020 đã làm cho Trump thua phiếu.Kurtz giải thích trước khi chạy lại một clip mà trong đó Pearson Sharp kêu gọi xử tử các nhân viên "phản bội" đã làm cho TRump thất cử. Kurtz nói rằng ngôn ngữ Sharp như thế có phải muốn xử tử hàng loạt những người chưa được nhận diện, chớ đừng nói gì đã bị truy tố. Kurtz nói không cần bình luận gì thêm, chuyệnc ó công bằng không, khi gọi tất cả các nhânv iên bầu cử là "bọn phản bội."--- Trump phản ứng dữ dội, chỉ trích cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã không chịu mở ra cuộc điều tra về "gian lận bầu cử" và chụp mũ rằng chính những người như Barr đã giúp cho phe Cực Tả thành công. Trump nói Barr và bọn RINO (Cộng Hòa Giả Danh) trong Đảng Cộng Hòa đang thuyết phục ngươi ta tin rằng bầu cử 2020 là công bằng "nhưng không hề công bằng" tí nào.Trump cũng chỉ trích rằng Barr đã thúc đẩy những lời nói dối của Mitch McConnell về bầu cử 2020 khi quy chụp rằng Trump là phá hoại cơ hội thắng 2 chức Thượng nghị sĩ Georgia, nhưng "sự thực là bầu cử đó đã gian lận và bị trộm rồi, và tệ hơn, dân Mỹ không còn tin vào lá phiếu của họ nữa bởi vì bọn RINO như Bill Barr và Mitch McConnell không làm gì hết.--- Đại dịch sẽ gây thiệt hại cho ngân sách và sức tăng dân số Úc châu thiệt hại lâu tới 40 năm, theo bản tiên đoán "Intergenerational Report 2021" của chính phủ Úc. Bản báo cáo nói thiệt hại ngân sách sẽ đẩy xuống mức thâm thủng kéo dài, có thể là tới 40 năm.Úc châu cũng nói dân số dự đoán sẽ là 38.8 triệu người vào năm 2061, giảm từ bản tiên đoán gần nhất là năm 2015 khi nói sẽ tới 40 triệu dân vào năm 2056. Dân số Úc hiện nay là 26 triệu người.---: Tổng quản trị hãng giày Nike nói thương hiệu Nike là của Trung Quốc và vì Trung Quốc?John Donahoe, Tổng quản trị Nike, đã nói thế. Báo Taiwan News ghi nhận sau khi dân TQ nổi giận vì Nike quan ngại về sử dụng người lao động cưỡng bách Uy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Donahoe nói rằng công ty Nike "là thương hiệu của Trung Quốc và vì Trung Quốc." Donahoe nói như thế trong khi thảo luận về lợit ức Nike với các phân tích gia Wall Street. Chi tiết ở:---: Trường thọ nhờ tàn bạo và kinh tế, Đảng Cộng Sản Trung Quốc trăm năm cô đơn?: RFI có bản tin như thế. Bản tin RFI trích như sau.The Economist tuần này có nền màu đen, một cây đèn cầy nhỏ với ánh lửa đỏ bao trùm, và dòng tựa lớn «Quyền lực và hoang tưởng», ở dưới là hàng chữ nhỏ «Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở tuổi 100».Tuần báo Anh dành đến 8 bài viết nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đề cập đến nhiều khía cạnh từ lịch sử, thanh trừng nội bộ đảng cho đến việc giám sát người dân, xâm nhập lãnh vực tư nhân, vươn vòi ra tận nước ngoài…Ngày 01/07 tới sẽ bước sang thế kỷ thứ hai của mình, ĐCSTQ luôn tự đánh giá là « vĩ đại, quang vinh và đúng đắn ». Một đảng đã lãnh đạo Hoa lục trong 72 năm mà không hề được cử tri bầu lên. Đó chưa phải là kỷ lục thế giới : Lênin và những người kế tục đã chiếm lĩnh quyền lực ở Matxcơva lâu hơn, cũng như đảng Lao Động ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên Trung Quốc nghèo khổ với vài chục triệu người chết đói dưới thời Mao Trạch Đông nay đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì, và cộng sản Trung Hoa là những kẻ độc tài giàu có nhất thế giới.Khi những cụm khói bốc lên trên quảng trường Thiên An Môn và những đoàn xe tăng bố trí dày đặc trên những trục đường chính của Bắc Kinh, khó thể nghĩ rằng đảng Cộng Sản sau vụ thảm sát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người trong hai ngày 03 và 04/06/1989, vẫn nắm chặt được quyền hành cho đến nay để kỷ niệm 100 năm.Tàn ác, linh hoạt về ý thức hệ, phát triển kinh tế : Ba bí quyếtTrong bài « Bí mật của sự trường thọ », The Economist nhận định ĐCSTQ duy trì được đế chế của mình vì ba lý do. Trước hết là sự tàn bạo. Những lằn đạn xối xả, súng máy và xe tăng được dùng để đáp trả tiếng loa kêu gọi dân chủ của sinh viên Thiên An Môn năm 1989, và các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay không hề hối hận về vụ thảm sát. Trái lại, Tập Cận Bình còn cho rằng Liên Xô sụp đổ vì « không đủ người để đối phó », hàm ý chê bai người Nga không đủ can đảm sát hại hàng loạt công dân trẻ tuổi không vũ khí.Lý do thứ hai là sự linh hoạt về ý thức hệ. Vài năm sau cái chết của Mao năm 1976, Đặng Tiểu Bình bắt đầu giải tán các « công xã nhân dân » để đi theo kinh tế thị trường. Phái mao-ít bực tức, nhưng sản lượng tăng vọt. Sau khi Liên Xô giải thể và vụ Thiên An Môn, Đặng lại càng hăng hái theo con đường tư bản. Nhiều công ty quốc doanh bị đóng cửa, địa ốc được tư nhân hóa, hàng triệu người bị sa thải nhưng kinh tế phát triển mạnh.Dưới thời Tập Cận Bình, đảng lại quay về với ý thức hệ « chính thống ». Những người tiền nhiệm cho phép một số bất đồng chính kiến ôn hòa, còn Tập dập tắt. Mao lại được ca ngợi, cán bộ đảng phải học tập « tư tưởng Tập Cận Bình », bộ máy hành chính, quân đội và công an bị thanh lọc. Tập xây dựng lại cơ sở đảng, lập mạng lưới dọ thám ở các khu phố và cài đảng viên vào các doanh nghiệp tư nhân để giám sát. Xã hội Trung Quốc chưa bao giờ bị kiểm soát chặt chẽ đến thế kể từ thời Mao.Lý do thứ ba là kinh tế. Tham nhũng lan tràn, những người quyền lực nhất trở thành siêu giàu có, nhưng nhiều người cũng cảm thấy cuộc sống được cải thiện. Đảng khôn ngoan bỏ đánh thuế ở nông thôn, lập hệ thống phúc lợi, dù không nhiều nhưng cũng được hoan nghênh. Xin xem thêm: