Sách Sắp Ra Của 2 Ký Giả Báo Washington Post Tiết Lộ Động Trời: Trump Từng Muốn Tống Người Mỹ Bị Dính Covid-19 Ra Đảo Guantanamo

Trại giam khủng bố Guantanamo của Mỹ tại một đảo ở Vịnh Guantanamo của Cuba. (nguồn: https://www.britannica.com)

Cựu Tổng Thống Donald Trump cân nhắc liệu những người Mỹ thử nghiệm dương tính Covid lan rộng có thể được gửi tới Vịnh Guantanamo vào những ngày đầu của đại dịch, theo cuốn sách sắp trình làng bởi 2 ký giả của báo Washington Post cho biết qua tường thuật của báo Business Insider hôm Thứ Hai, 21 tháng 6 năm 2021.

“Chẳng phải chúng ta có một đảo mà chúng ta làm chủ hay sao?” theo Trump tra vấn các viên chức tụ tập trong Phòng Situation Room trong tháng 2 năm 2020 khi Covid-19 đã xé tung Châu Á và Châu Âu. “Còn Guantanamo là gì?”

Khi Trump giải thích điều đó với viên chức của ông, theo cuốn sách: “Chúng ta nhập cảng điều tốt… Chúng ta sẽ không nhập cảng vi khuẩn.”

Hoa Kỳ đã điều hành Căn Cứ Hải Quân ở Vịnh Guantanamo và trại giam nổi tiếng Guantanamo, nơi các nghi can khủng bố bị giam giữ trong các điều kiện khắc khổ, tại quốc gia vùng Caribbean là Cuba.

Các viên chức trong phòng họp đã bị sốc vì đề nghị cách ly người Mỹ tại Guatanamo, theo cuốn sách, và đã loại bỏ ý tưởng này.

Tình tiết này được nêu chi tiết trong một tường trình về cuốn sách hôm Thứ Hai, “Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History” [Tình Huống Ác Mộng: Bên Trong Ứng Phó Của Chính Phủ Trump Đối Với Đại Dịch Làm Thay Đổi Lịch Sử], được viết bởi hai ký giả Yasmeen Abultaeb và Damian Paletta và sẽ công bố vào ngày 29 tháng 6 này.

Cuốn sách, thêm tài liệu về các hỗn loạn và rối loạn trong việc giải quyết đại dịch Covid-19 của chính phủ Trump, cũng mô tả sự chống đối của Trump đối với việc thử nghiệm Covid-19, căng thẳng giữa các cơ quan liên bang, và cách đại dịch tạo thêm căng thẳng trong mối quan hệ cứng nhắc của Trump với người con rể Jared Kushner, sau đó là một cố vấn Bạch Ốc.

Suốt đại dịch, Trump nhiều lần coi thường sự quan trọng của việc thử nghiệm và đã đổ lỗi một cách sai lầm các trường lây nhiễm cao tại Hoa Kỳ cho các thử nghiệm.

“Thử nghiệm đang giết tôi!” theo Trump đã la lên với cựu Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar hôm 18 tháng 3, theo cuốn sách cho hay. “Tôi sẽ thua cuộc bầu cử bởi vì thử nghiệm! Chính phủ liên bang ngu ngốc gì mà làm thử nghiệm?”

Azar thông báo với Trump rằng Kushner thực tế đã đóng vai trò lãnh đạo trong các hợp tác của chính phủ Trump với lãnh vực tư để gia tăng khả năng thử nghiệm tại Hoa Kỳ.

Trong một tình tiết khác của tháng 3 được trình bày chi tiết trong cuốn sách, Kushner đã bùng nổ với Robert Kadlec, quan chức của Bộ Y Tế, gọi ông ấy là "đm.------ đồ ngu" và than thở rằng “tất cả chúng ta sẽ chết vào tháng 6,” hoàn toàn trái ngược với các bình luận vào tháng 4 năm 2020 của Kushner rằng mọi thứ sẽ "thực sự biến động trở lại" vào tháng 7.