Trump bị đè bẹp ở hội nghị Cộng Hòa: Ron DeSantis 74.12%, Donald Trump 71.43%, Ted Cruz 42.86%, Mike Pompeo 39.35% - báo Washington Times (thân Cộng Hòa): Trump nói xây xong 450 dặm, thực ra chỉ mới xong 69 dặm tường biên giới - SG lây nhiễm tăng, gấp 3 lần Bắc Giang. Nhật giúp toàn dân VN chích ngừa. SG dựng 1.000 bàn tiêm vaccine. SG phong tỏa khu phố 2.000 người ở Q.8. SG: 46 khách sạn cách ly

QUẬN CAM (VB-21/6/2021) --- Hơn 70 cơ sở kinh doanh đã ký vào một lá thư, thúc giục Thượng Viện thông qua dự luật bảo vệ quyền bầu phiếu. Lá thư đưa ra bởi 3 tổ chức --- Declaration for American Democracy, Vote.org, và When We All Vote (hội sau này là của cựu Đệ nhất phụ nhân Michelle Obama) --- nói rằng Thượng Viện cần thông qua dự luật này để giải quyết các vòng rào cản trở bầu cử do cấp tiểu bang dựng lên.

.

Dự luật đang ở Thượng Viện có tên là For the People Act,c òn gọi là S-1, được lá thư chung nói là sẽ gỡ các rào cản cấp tiểu bang, sẽ tạo sự dễ dàng ghi danh cử tri và sẽ dễ dàng bầu qua thư cho cử tri. Dự luật cấp liên bang sẽ xóa bỏ các dự luật cấp tiểu bang đang gây khó khăn về bầu cử và sẽ định ra tiêu chuẩn quốc gia về bầu cử tự do và công bằng. Một số công ty ký tên trên lá thư có: Ben & Jerry’s, Lime, National Hockey League, Patagonia, và Youth To The People.

.

Dự luật này ở Hạ Viện tên là H.R.1 đã thông qua, nhưng ở Thượng Viện với tên gọi dự luật S.1 còn chưa xong, dự kiến không kiếm đủ 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster.

.

--- Dân Biểu Maxine Waters (Dân Chủ-Calif.) yêu cầu phải điều tra TRump và ban vận động của Trump về liên hệ cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Waters viết trên mạng Twitter đêm Chủ Nhật rằng cần điều tra nguồn tiền nào đã dẫn tới bạo loạn 6/1/2021 vì bản báo cáo FEC cho thấy ban vận động của Trump có một lúc chi trả hơn 2.7 triệu đôla cho những người tổ chức 6/1/2021.

.

Bà viết rằng cần điều tra ai chi tiền biểu tình 6/1/2021, ai trả tiền để xe buýt chở người về thủ đô DC hôm đó, ai chi tiền cho các công ty mặt ngoài đã đứng tên cho các hoạt động liên hệ, và nhiều nữa.

.

Ban vận động của Trump đã chối là không liên hệ bạo loạn 6/1/2021. DB Waters nói trên CNN hôm Thứ Bảy rằng Cộng Hòa ở lưỡng viện đã ngăn cản việc lập một ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021, và một số dân cử nói thuyết âm mưu rằng chính FBI tổ chức bạo loạn 6/1/2021, và đó là quy chụp nghiêm trọng.

.

--- Bình luận gia Donny Deutsch trả lời phỏng vấn của chương trình Morning Joe trên MSNBC rằng Cộng Hòa cơ nguy thua thê thảm trong bầu cử giữa kỳ 2022 vì nội bộ Cộng Hòa đã tan vỡ bất khả hàn gắn. Điển hình là cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã bị những người ủng hộ Donald Trump la ó đả đảo trong hội nghị bảo thủ Ky tô giáo hôm cuối tuần.

.

Deutsch phân tích rằng, theo bản thăm dò Economist/YouGov mới đưa ra, với câu hỏi hãy chấm điểm giữa Joe Biden và Putin. Thì Tổng Thống Nga Vladimir Putin được người ủng hộ Trump cho điểm cao gấp đôi điểm của Joe Biden. Như thế, Deutsch nói, Đảng Cộng Hòa đã bị khai tử ở Hoa Kỳ, một Đảng Cộng Hòa truyền thống đã có từ xưa nay, để trở thành tà giáo (cult) của Trump. Khi đã như thế, là nội bộ Cộng Hòa bất khả hòa giải vì họ không có điểm nói chuyện nào để thương lượng, và sẽ thua bầu cử 2022 thê thảm.

.

--- Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) yêu cầu quốc hội phải quy trách nhiệm Trump và chính phủ Trump về tội lạm quyền. Các thông tin điện thoại và email của Dân Biểu Eric Swalwell đã bị Bộ Tư Pháp của Trump bí mật gom về theo dõi, một hành vi bị xem là tệ hại hơn thời Tổng Thống Nixon bí mật do thám dân cử và phóng viên.

.

DB Swalwell viết bài bình luận đăng hôm Thứ Hai trên mạng Yahoo News, rằng Trump luôn luôn xem thường tư pháp và xem các Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump như người dọn dẹp chuyện riêng cho Trump, và y hệt Richard Nixon, Trump đã dùng công quyền như con chó canh nhà do thám các đối thủ bất kể luật pháp gì.

.

Swalwell nói rằng gần 50 năm trước, John Dean đã cảnh báo về "chứng ung thư của chức Tổng Thống" và trong 4 năm qua, ung thư đó chính là Tổng Thống, Trump không xem ra gì đối với luật pháp, với hệ thống tư pháp hay với chính nền dân chủ, và Trump phá hoại tất cả chúng chỉ để phục vụ quyền lợi cá nhân. Swalwell kêu gọi Quốc Hội phải buộc điều trần từ các cựu viên chức như William Barr, Jeff Sessions và Rod Rosenstein.

.

--- Cơ quan Tổng Dịch Vụ Công quyền General Services Administration (GSA) đưa ra bản báo cáo mới, cho thấy những lời Trump báo cáo về thành quả xây dưởng biên giới đều là bịa đặt. Bản tin đăng hôm Thứ Hai trên báo Washington Times, một nhật báo bảo thủ trước giờ vẫn bênh vực Trump và bây giờ mới nói sự thật.

.

Bản tin nói Trump mới tuần trước loan báo sẽ ra thăm biên giới tuần sau, thì cơ qua GAO đưa ra báo cáo, Trump chỉ mới hoàn tất 69 dặm (miles) bức tường mà Trump hứa, chứ không phải như Trump nói là đã hoàn tất hơn 450 dặm bức tường. Đó là độ dài bức tường, còn chưa xong là các đường liên hệ bức tường, đèn trên tường và các kỹ thuật khác.

.

Bản tin viết khoảng 458 dặm rào dựng lên trước khi Trump rời Bạch Ốc nhưng chưa hoàn tất các kỹ thuật kèm theo để làm tường. Chỉ hoàn tất là 69 dặm tường đầy đủ. Báo Washington Times là báo lớn duy nhất ở thủ đô được Cộng Hòa xem là phe tả và không bị Trump gọi là "Fake News!" -- hẳn là, giận lắm.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Sài Gòn nguy ngập. Trong ngày 21/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới: + 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), An Giang (1).// + 267 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (166), Bắc Giang (51), Bình Dương (21), Bắc Ninh (13), Nghệ An (5), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Trà Vinh (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

Tổng cộng 11.780 ca. Tính đến 18h ngày 21/6: Việt Nam có tổng cộng 11.780 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.210 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

SG cách ly thu phí. Có 46 khách sạn, nhà nghỉ làm khu cách ly tập trung có thu phí tập trung chủ yếu ở quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, Tân Bình... làm điểm cách ly cho người nhập cảnh về TP với số lượng 3.173 phòng từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC).

.

SG khoanh vùng. TP.SG phong tỏa khu phố có hơn 2.000 người, 6 khu nhà trọ ở Q.8. Theo lệnh này, Q.8 tổ chức chốt chặn các tuyến đường, hẻm ra vào khu vực phong tỏa; đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

.

SG tiêm vaccine. Chiều 21-6, thành phố Sài Gòn triển khai 1.000 bàn tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại hàng trăm điểm tiêm trên địa bàn thành phố SG trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Ngành Y tế quyết tâm hoàn thành tiêm hết 804.000 liều vắc xin mà cả nước hỗ trợ thành phố trước ngày 27-6.

.

Hà Nội nới mở. Hà Nội cho phép mở lại quán ăn, cắt tóc, gội đầu từ 0h ngày 22-6. Cho phép mở cửa trở lại như dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 nguời, đóng cửa trước 21h hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

.

Nhật giúp VN. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori khẳng định tại cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 21/6: Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo tất cả người dân Việt Nam được tiêm vaccine COVID-19. Theo Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ chế, các tổ chức quốc tế như WHO, Liên hợp quốc, các nước G7… để hỗ trợ vaccine cho tất cả các nước trên thế giới.

.

--- Hoa Kỳ gửi Đài Loan 2.5 triệu liều Moderna vaccine chống COVID-19 hôm Chủ Nhật, gấp 3 lần lời hứa tặng trước đó đã nói. Lô thuốc vaccine chở trên phi cơ China Airlines đã rời Memphis hôm trước, và tới Đài Loan hôm Chủ Nhật. Bộ Trưởng Y Tế Đài Loan Chen Shih-chung (Trần Thời Trung) và viên chức Hoa Kỳ cao cấp nhất ở Đài Loan là Brent Christensen tới sân bay Taipei đón mừng.

.

Chen Shih-chung đứng bên biểu ngữ "Xin cảm ơn, tình bạn Đài – Mỹ tốt đẹp" tại sân bay chờ sẵn. Trước đó, vào ngày 6/6 Nhật Bản tuyên bố quyên tặng 1,24 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Đài Loan, tiếp theo đó trong chuyến thăm Đài Loan, 3 thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ cũng tuyên bố phía Mỹ sẽ quyên tặng Đài Loan 750 nghìn liều vắc-xin ngừa Covid-19, khiến Trung Quốc tỏ ra rất không hài lòng.

.

Lý do tặng vaccine cho Đài Loan nhiều hơn số lượng đã hứa, vì Đài Loan bị TQ chèn ép, một vị quan chức cấp cao của Mỹ đã nói: “Chúng tôi hiểu được rằng Đài Loan phải đối mặt với sự bất công trong quyền giành mua vắc-xin, do vậy lần quyên góp lần càng thêm phần quan trọng. Chúng tôi có mối quan hệ đối tác mật thiết với Đài Loan trong lĩnh vực vệ tinh quốc tế, hai bên đã chung tay hợp tác trong phòng chống dịch bệnh. Đài Loan cũng đã hỗ trợ nước Mỹ trong thời kỳ đầu khi dịch bệnh mới bùng phát, đã cung cấp cho chúng tôi những trang thiết bị phòng hộ cá nhân và các vật tư cứu mạng khác.”

.

--- Hội nghị Thượng Đỉnh Bảo Thủ của người Cộng Hòa tổ chức hai ngày 18-19 tháng 6/2021 tại Denver cho thấy một bất ngờ: điểm của Trump sụt giảm, thua điểm của DeSantis, và điều này cho thấy một viễn ảnh rạn nứt gay gắt trong nội bộ Cộng Hòa khi đảng này tìm một chiến lược để tranh thắng trong bầu cử Tổng Thống 2024.

.

Bản thăm dò do viện Centennial Institute tổ chức, đề nghị chon ứng cử viên nào họ muốn tranh cử Tổng Thống năm 2024. Trump chỉ còn về nhì, sau Ron DeSantis, Thống Đốc Florida.

.

Thứ tự điểm cao nhất là:

. Ron DeSantis 74.12%.

. Donald Trump 71.43%.

. Ted Cruz 42.86%.

. Mike Pompeo 39.35%.

. Tim Scott 35.58%.

. Kristi Noem (Thống Đốc South Dakota) và TNS Tom Cotton, R-Ark., cùng hạng 6.

.

Đề tài quan trọng nhất: Di dân/biên giới (82%), bầu cử trong sạch (79%), tự do tôn giáo (75%).

.

--- HỎI 1: Có phải Joe Biden ngủ gục trong Thượng Đỉnh G-7?

.

ĐÁP 1: Không, chỉ là hình Photoshop. Có một tấm hình lưu truyền trên mạng người Cộng Hòa, cho thấy Biden ngủ gục trong thượng đỉnh -7 ở thị trấn Cornwall, Anh quốc. Thực sự chỉ là hình sửa đổi qua Photoshop. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/06/20/fact-check-photo-biden-sleeping-g-7-summit-altered/7729133002/

.

--- HỎI 2: Nếu VN cho tiêm vaccine của TQ thì làm sao phản đối chuyện Biển Đông?

.

ĐÁP 2: Câu hỏi nêu trên RFI chưa có lời đáp. Bản tin RFI ghi nhận rằng trên chủ đề Covid-19, tuần báo Pháp L’Express số đề ngày 17/06/2021 đặc biệt nhìn sang Việt Nam để ghi nhận: Dù gặp chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng ngừa cho người dân, nhưng Việt Nam vẫn tránh không dùng vac-xin Trung Quốc. Bài viết mang tựa đề: “Không Sinovac, mà cũng không Sinopharm: Tại sao Việt Nam cảnh giác với vac-xin Trung Quốc”.



Theo thông tín viên của L’Express tại Phnom Penh, dịch Covid-19 tại Việt Nam đang có những diễn biến đáng ngại. Cho dù đã quản lý được dịch bệnh một cách rất hiệu quả trong hơn một năm, sự xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam của các biến thể Anh và Ấn Độ, dễ lây lan hơn, đã làm cho số ca nhiễm tăng mạnh kể từ đầu tháng Năm. Bùng lên trở lại ở miền Bắc, dịch bệnh đã lan rộng khắp nước, buộc chính quyền phải tiến hành việc phong tỏa cục bộ ở nhiều nơi, chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh tế của Việt Nam.



Vấn đề, theo L’Express, là Việt Nam lại thiếu vac-xin để chích ngừa cho người dân. Trong thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam đã tăng tốc độ mua vac-xin, nhưng khoảng 120 triệu liều thuốc chủng đặt mua trực tiếp từ các nhà sản xuất (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna và Sputnik V) hoặc thông qua kế hoạch quốc tế Covax, vẫn chậm đến nơi.



Hệ quả là hiện chỉ có gần 1,5% dân số được tiêm mũi đầu tiên, và trong khối ASEAN, Việt Nam là nước đi chậm nhất trong chiến dịch tiêm chủng. Theo L’Express, tính đến ngày 13/06, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam chỉ là vỏn vẹn 1,48%, trong lúc con số này lên đến 6,5% tại Thái Lan, 9,8% tại Lào và thậm chí 17,6% tại Cam Bốt.



Đối với chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á tại Singapore: “Mục tiêu tiêm chủng cho 75 trong số 98 triệu dân trong vòng một năm của chính phủ Việt Nam dường như không thể đạt được”.

Thành viên ASEAN duy nhất dửng dưng với vac-xin Trung Quốc

Một trong những nguyên nhân giải thích sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Việt Nam là việc nước này từ chối sử dụng vac-xin Trung Quốc.



Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, thuộc Đại Học Victoria ở Wellington, New Zealand, lưu ý rằng trong lúc hầu hết các quốc gia khác trong khu vực đều đang sử dụng vac-xin Trung Quốc từ Sinopharm đến Sinovac, thì Việt Nam là thành viên duy nhất của ASEAN hoàn toàn dửng dưng với chính sách với ngoại giao vac-xin của Trung Quốc.



Theo nhà nghiên cứu này, quyết định của Hà Nội cấp phép vào đầu tháng 6 cho vac-xin Sinopharm của Trung Quốc chỉ là bề ngoài và “chưa có cuộc thảo luận nào được tiến hành để mua vac-xin Trung Quốc”.



Theo chuyên gia Bill Hayton, thuộc think tank Chatham House ở Anh Quốc thì do việc người dân Việt Nam rất nghi kỵ Trung Quốc, cho nên tính chính đáng của chính quyền Việt Nam sẽ bị sứt mẻ nếu đặt mua một lượng lớn vac-xin Trung Quốc.



Nhận vac-xin Trung Quốc thì làm sao phản đối về Biển Đông?

Vấn đề cũng mang tính địa chính trị. Căng thẳng ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang chiếm đoạt các quần đảo tranh chấp với Việt Nam, cũng thúc đẩy Hà Nội bằng mọi giá tránh tìm nguồn cung ứng từ láng giềng phương bắc mà sản phẩm đã được WHO phê duyệt.

Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận định: “Nếu chế độ chấp nhận vac-xin của Trung Quốc, thì làm sao họ có thể phản đối các hành động của Bắc Kinh trong vùng biển của khu vực?”.

L’Express đã ghi nhận một số suy nghĩ của người dân tại Việt Nam. Theo một nha sĩ ở Hà Nội, “ai cũng nghĩ rằng virus do người Trung Quốc tạo ra, vì vậy không ai muốn tiêm chủng bằng sản phẩm của họ”. Một hướng dẫn viên du lịch cũng khẳng định: “Cá nhân tôi không chấp nhận Sinovac hay Sinopharm. Tôi thích một loại vac-xin phương Tây như Pfizer-BioNTech”.

Tạp chí L’Express đã có một ghi nhận rất lý thú. Khi tẩy chay vac-xin Trung Quốc, người Việt Nam đã tích cực ủng hộ nỗ lực tìm vac-xin thay thế của chính quyền Việt Nam. Đầu tháng Sáu vừa qua, chính quyền Việt Nam đã kêu gọi người dân ủng hộ “Quỹ” vac-xin Covid-19 để giúp “mua, nhập khẩu, nghiên cứu và sản xuất trong nước” các sản phẩm này. Đã có 230.000 cá nhân hoặc doanh nghiệp hưởng ứng, quyên góp được hơn 260 triệu euro trong vài ngày, tương đương với một phần tư kinh phí dự kiến để tiêm chủng cho toàn dân.



Nước Đông Nam Á duy nhất trong cuộc đua chế tạo vac-xin

Tạp chí Pháp cho biết là hiện có bốn loại vắc xin nội địa đang được Việt Nam phát triển, biến Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN duy nhất tham gia cuộc đua chế tạo thuốc chủng ngừa Covid-19.

Sản phẩm hứa hẹn nhất trong số này là Nanocovax, đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ ba vào đầu tháng 6 và có thể được Việt Nam cấp phép vào tháng 8. Công ty phụ trách phát triển Nanogen cho biết họ có thể sản xuất 10 triệu liều thuốc mỗi tháng. Theo ông Lê Hồng Hiệp sản phẩm “made in Vietnam” đó có thể “đẩy nhanh đáng kể chiến dịch tiêm chủng”. Chi tiết ở:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210619-covid-19-v%C3%AC-sao-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BA%A3nh-gi%C3%A1c-v%E1%BB%9Bi-vac-xin-trung-qu%E1%BB%91c

.