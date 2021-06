Trump đòi quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Rosen lật ngược kết quả bầu cử dù tòa đã bác đơn - Nhật tặng VN 1 triệu liều vắc-xin. Dịch COVID: VN thêm 402 ca mới. Sài Gòn: tự mua vaccine, gần 600.000 người liên quan dịch, có 382 điểm phong tỏa, 33.027 người phải cách ly. Cần Thơ tạm dừng nhiều hoạt động. Hà Nội, Tân Uyên, Biên Hòa khoanh vùng. Cả nước 15.000 điểm tiêm chủng - cựu Dân Biểu Dana Rohrabacher

Thống Đốc Gavin Newsom của California đưa thêm ưu đãi mới để mời cư dân chích ngừa: kể từ ngày 1/7/2021, cư dân tiểu bang tuổi 18 trở lên mới chích ngừa ít nhất 1 mũi cũng sẽ được rút xổ sổ để thắng 6 gói du lịch khác nhau tại California, kèm 2,000$ để xài trong khi du lịch.

.

- Trump đòi quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Rosen lật ngược kết quả bầu cử dù tòa đã bác đơn

- Nhật tặng VN 1 triệu liều vắc-xin. Dịch COVID: VN thêm 402 ca mới. Sài Gòn: tự mua vaccine, gần 600.000 người liên quan dịch, có 382 điểm phong tỏa, 33.027 người phải cách ly. Cần Thơ tạm dừng nhiều hoạt động. Hà Nội, Tân Uyên, Biên Hòa khoanh vùng. Cả nước 15.000 điểm tiêm chủng

- cựu Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa, Quận Cam) tham dự bạo loạn 6/1/2021

- McConnell: nếu chiếm đa số Thượng Viện 2022, sẽ cản ứng viên thẩm phán Tòa Tối Cao

- California gỡ hạn chế ngừa dịch, hầu hết mọi nơi sẽ bình thường, miễn khẩu trang

- Hệ thống 10 Đại học, 5 bệnh viện UC của California: tất cả SV, GS, nhân viên phải chích ngừa

- Vermont là tiểu bang đầu tiên có 80% dân số chìch ngừa, tuyên bố gỡ hạn chế ngừa

- North Carolina: Ted Budd được Trump ủng hộ, thăm dò sơ bộ thua phiếu 26% điểm

- Florida: tranh ghế dân biểu, tố đối thủ cùng đảng Cộng Hòa ra tòa âm mưu ám sát

- Đức Giáo Hoàng Francis nhắn Hội Đồng Giám Mục Mỹ: đừng cấm Biden dự thánh lễ

- FBI bắt hơn 20 người QAnon bạo loạn 6/1/2021, cảnh báo QAnon sẽ cực đoan bạo lực

- chỉ 9 nước có bom nguyên tử, trong đó Bắc Hàn được tin là có 50 vũ khí nguyên tử

- Atlanta: 1 ông bắn chết cô thu ngân vì chuyện khẩu trang, đấu súng với người bảo vệ

- HỎI 1: hydroxychloroquine có thể tăng mức sống sót qua COVID-19 tới gần 200%? ĐÁP 1: Hấu hết là sai.

- HỎI 2: VN chống dịch kiểu VN, làm doanh nghiệp Hàn không vui? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/6/2021) --- Cựu Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa, CA 42), 73 tuổi, thú nhận rằng ông đã bay sang thủ đô để tham dự cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, nhưng nói rằng ông không hề nhúng tay vào hành vi bạo lực nào, chủ yếu là về dự biểu tình.

.

Nhóm điều tra độc lập CapitolHunters loan tin hồi cuối tuần rằng Dana Rohrabacher --- người còn có bí danh là "dân biểu Mỹ được Putin ưa thích nhất" cũng là dân biểu suốt 30 năm đại diện một địa hạt ở Quận Cam, Calif.--- bây giờ đang kinh doanh cần sa ở Maine vào ngày 6/1/2021 có mặt nơi khu vực hạn chế ở sân tòa nhà Quốc Hội, nhưng không có chứng cớ hiện diện trong tòa nhà Quốc Hội.

.



Trên tấm hình được nhóm điều tra độc lập CapitolHunters phổ biến cho thấy bên trái cựu Dân Biểu Dana Rohrabacher (phải) là một người đội mũ kiểu Nga. Rohrabacher xuất hiện trong cuộc bạo loạn 6/1/2021, nhưng không có hình nào cho thấy Rohrabacher hiện diện trong tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Tổng Thống Donald Trump không chờ tới khi loan báo Bill Barr rời chức Bộ Trưởng Tư Pháp những ngày cuối năm 2020, mà đã tăng áp lực ngay trên người kế nhiệm Barr là hãy ném bùn cuộc bầu cử 2020 mà Barr đã nói là an toàn và công bằng, thúc giục Jeffrey A. Rosen, người nhận chức quyền Bộ Trưởng Tư Pháp thay Barr hồi tháng 11/2020, là phải mở lại cuộc điều tra về các đơn kiện "gian lận bầu cử" mà các chánh án đã bác đơn TRump ở các phiên tòa.

.

Các emails mà báo The New York Times có được cho thấy Trump và các phụ tá liên tục yêu cầu Rosen "điều tra" những hồ sơ tòa đã bác bỏ, và báo này nói đó là bằng cớ cho thấy Trump trắng trợn đòi lật ngược kết quả bầu cử mà không chứng cớ nào. Các email cho thấy Rosen từ chối thẳng thừng các yêu cầu điều tra để lật ngược kết quả bầu cử. Rosen cũng nói trực tiếp với luật sư của Trump là Rudy Giuliani như thế.

.

Dân Biểu Carolyn Maloney (Dân Chủ, New York), chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ Viện, nói các email cho thấy Trump tìm cách bất lương hóa cơ quan quyền lực tư pháp trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử mà TRump đã thua phiếu.

.

--- Anna Paulina Luna, ứng cử viên ghế dân biểu Cộng Hòa tại Florida, chính thức trình tòa rằng đối thủ cùng đảng Cộng Hòa của bà âm mưu ám sát bà. Báo Tampa Bay Times loan tin rằng Anna Paulina Luna tuần trước đã nộp đơn xin lệnh restraining order đối với ứng viên Cộng Hòa William Braddock, người cũng đang ứng cử ghế dân biểu cùng địa hạt FL-13.

.

Luna trình với tòa rằng William Braddock đang lên kế hoạch, âm mưu với "các đối thủ chính trị" Matt Tito và Amanda Makki để làm bà biến mất. Tuy nhiên, Braddock bác bỏ là không âm mưu ám sát bà Luna, người năm ngoái thất cử trước đương nhiệm dân biểu Charlie Crist (Dân Chủ-FL) tới 6% điểm.

.

Luna thắng sơ bộ Cộng Hòa năm 2020 nhờ ủng hộ từ DB Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL), người đang bị FBI điều tra về các dan díu mau dâm trẻ vị thành niên.

.

--- Nhật tặng VN 1 triệu liều vắc-xin AstraZeneca. Bản tin NHK ghi rằng Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nói rằng vào thứ Tư Tokyo sẽ cung cấp 1 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Việt Nam. Hôm thứ Ba, ông Motegi cho biết chính phủ cũng cân nhắc cung cấp vắc-xin ngừa vi-rút corona cho Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia vào đầu tháng 7. Ông nói thêm rằng Nhật Bản đang xem xét cấp thêm vắc-xin cho Đài Loan và Việt Nam, cũng như cung cấp vắc-xin cho nước ngoài thông qua Cơ chế COVAX, khuôn khổ phân phối vắc-xin toàn cầu.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc mới: + 04 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3) và Quảng Nam (1). + 398 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (235), TP. SG (90), Bắc Ninh (55), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Lạng Sơn (2), Hà Nội (1); trong đó 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

SG tự mua vaccine. Chính phủ VN đồng ý với đề nghị của UBND TP SG về việc mua và nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19, để TP.SG tự tổ chức thực hiện, trong khi yêu cầu tránh tình trạng tranh mua, đẩy giá vắc-xin lên cao.

.

Tiêm chủng quy mô: Khoảng 15.000 điểm tiêm đã có nhân lực tại VN, quân đội giúp tổ chức. Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ là việc tổ chức tiêm tại các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online thay vì trước đây giao cho các đơn vị quản lý. VN sẽ thiết lập 8 kho bảo quản, trong đó 1 kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và 7 kho tại 7 Quân khu trong toàn quốc để khi vắc xin về sân bay, ngay lập tức vận chuyển về các kho này bảo quản.

.

Gần 600.000 người TP SG liên quan các ca Covid-19. Đến ngày 15/6, TP SGM đã lấy mẫu 591.972 người, trong đó 10.575 F1 và hơn 581.300 diện F khác liên quan các ca Covid-19 cộng đồng. Số mẫu xét nghiệm trên được lấy từ ngày 26/5 đến nay, tăng hơn 300.000 mẫu so với hôm qua. Trong số F1, hiện 99 mẫu chờ kết quả xét nghiệm, số còn lại đã âm tính. Trong số mẫu giám sát F khác, hơn 549.600 mẫu đã âm tính, 31.760 mẫu đang chờ kết quả.

.

Cách ly tại SG. Tính đến 10h sáng ngày 15-6, TP.SG có thêm 47 điểm phải phong tỏa, khoanh vùng vì COVID-19. Hiện toàn thành phố có 382 điểm phong tỏa, trong đó TP Thủ Đức nhiều nhất với 86 điểm. Số trường hợp SG phải cách ly y tế vì dịch Covid-19 là 33.027 người phải cách ly y tế, trong đó 11.970 người đang cách ly tập trung, 21.057 trường hợp cách ly tại nơi lưu trú.

.

Hà Nội, Tân Uyên, Biên Hòa. Hà Nội: Ngày 15.6, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định cách ly y tế tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) vì liên quan đến ca F0. Tân Uyên: Có tới 12 trường hợp F1 cùng ngụ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên thị xã này thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ngay trong đêm. Biên Hòa: Công ty sản xuất nông dược trong Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, bị phong tỏa sau khi trưởng bộ phận bán hàng ở đây nghi mắc Covid-19; Ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai phun khử khuẩn toàn bộ 11.000 m2 Công ty TNHH Map Pacific Singapore - nơi có nhân viên nghi nhiễm.

.

Cần Thơ. Từ 0 giờ ngày 16/6, Cần Thơ tạm dừng nhiều hoạt động. Ngày 15/6, UBND TP Cần Thơ ra lệnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. kích hoạt bệnh viện dã chiến 100 giường của thành phố ngay khi có yêu cầu; Đồng thời khẩn cấp khảo sát địa điểm, cơ sở vật chất tại các điểm cách ly của thành phố đảm bảo phục vụ cho 5.000 người, riêng tại mỗi quận huyện trước mắt cần đảm bảo các điểm cách ly tập trung của địa phương từ 500 -1.000 người.

.

--- Hôm nay, Thứ Ba, California mở cửa, trở thành tiểu bang đầu tiên gỡ khóa chống dịch, mọi chuyện gần như bình thường, không còn áp dụng luật giãn cách xã hội, không cấm số người trong tiệm ăn, khẩu trang không cần thiết nhiều nơi trong phòng với người đã chích ngừa (nhưng các cơ sở kinh doanh và quận có thể còn đòi mang khẩu trang).

.

Tổng kết 15 tháng đại dịch, California tính sang tháng tới là 45,000 người chết vì dịch. Nhưng thành quả chống dịch tốt: Với 11.87% dân số toàn quốc, California chỉ có 6.19% trường hợp lây nhiễm trong tuần qua. Nhưng vẫn lo ngại vì nhiều người không muốn chích ngừa, bất kể nhiều phần thưởng như xổ số, thẻ quà.

.

Tuyệt vời nhất là Vermont, nơi Thống Đốc Phil Scott (Cộng Hòa) nói hôm Thứ Hai 80% dân số thích nghi đã nhận ít nhất 1 mũi vaccine chống COVID-19. Vermont là tiểu bang đầu tiên tới ngưỡng 80% đó. Do vậy, Scott cũng tuyên bố gỡ hạn chế ngừa dịch toàn tiểu bang Vermont.

.

Hệ thống Đại học UC của California ra lệnh yêu cầu toàn thể sinh viên, nhân viên, ban giám hiệu phải chích ngừa chống dịch mùa thua này. Hệ thống UC hiện có 10 đại học trên khắp tiểu bang California, 5 bệnh viện và 3 phòng thí nghiệm cấp quốc gia. Viện trưởng UC là Michael Drake đưa ra quyết định như thế, theo báo San Francisco Chronicle.

.

--- Chích ngừa xổ số du lịch. Thống Đốc Gavin Newsom của California đưa thêm ưu đãi mới để mời cư dân chích ngừa: kể từ ngày 1/7/2021, cư dân tiểu bang tuổi 18 trở lên mới chích ngừa ít nhất 1 mũi cũng sẽ được rút xổ sổ để thắng 6 gói du lịch khác nhau tại California.

.



Nghĩa là, nếu bạn chích ngừa, sẽ có thể trúng xổ số, và được tiểu bang bao trọn gói du lịch tới 6 nơi khác nhau: Anaheim, Palm Springs, Los Angeles, San Diego và San Francisco. Chương trình chích ngừa được du lịch có tên là The California Dream Vacations, người trúng lô xổ số này cũng được tặng 2,000 đôla tiền mặt để xài trong khi du lịch.

.

--- Chuyện xảy ra tại Atlanta: cô thu ngân của siêu thị Big Bear Supermarket bị một người đàn ông rút súng bắn chết, chỉ vì chính sách của tiệm yêu cầu mang khẩu trang, theo lời cảnh sát.

.

Khi xảy ra chuyện đó, một cảnh sát trừ bị thuộc Ty Cảnh Sát DeKalb County lúc đó đang làm nhân viên bảo vệ siêu thị này liền rút súng ra giao chiến với hung thủ kia. Và cả 2 người (cả bảo vệ và hung thủ) đều bị thương.

.

Melody Maddox, Cảnh sát trưởng quận DeKalb County, nói với đài 11Alive rằng nghi can rút súng bắn chết người thu ngân tại ngay siêu thị, chi tiết chưa rõ vì sao dẫn tới sự kiện đó. Một nhân chứng tên là Alan Williams kể hung thủ vào tiệm, rút súng bắn chết cô thu ngân ngay tại chỗ, rồi người cảnh sát đang làm thêm trong cương vị bảo vệ siêu thị mới rút súng giao chiến, rồi cả 2 đều bị thương.

.

--- Quyền lực của Trump đối với nội bộ Cộng Hòa không hằn là tuyệt đối. Ứng cử viên mà Trump ủng hộ trong bầu cử sơ bộ Cộng Hòa để thay thế Thượng nghị sĩ Richard Burr (Cộng Hòa, North Carolina) sắp về hưu đưa ra bản thăm dò nội bộ cho thấy ứng cử viên này thua sơ bộ Cộng Hòa tới 26% điểm.

.

Đầu tháng này, Trump kêu gọi bầu cho Dân Biểu Ted Budd (Cộng Hòa-NC) sau khi con dâu Trump là Lara Trump nói rằng cô không ứng cử ghế TNS đó. Thế rồi, cựu Thống Đốc North Carolina là Pat McCrory (người cũng đang tranh sơ bộ Cộng Hòa cho ghế trên) nói rằng Budd sẽ thua thê thảm. Bây giờ thì, Budd đưa ra bản thăm dò Cộng Hòa cho thấy McCrory dẫn đầu cuộc đua với 45% phiếu sơ bộ, còn Budd chỉ được 19% phiếu sơ bộ.

.

Bình luận gia Ed Kilgore của New York Magazine viết rằng như thế, Trump ủng hộ cũng thua, ngay cả tại Alabama tiểu bang rất là Cộng Hòa và rất là ủng hộ Trump trong năm 2017, khi đó Jeff Sessions được Trump kéo vào làm Bộ Trưởng Tư Pháp, rồi Trump ủng hộ Thượng nghị sĩ chỉ định Luther Strange trong bầu cử sơ bộ và rồi trong bầu cử chung kết (runoff) thì ủng hộ người thắng phiếu Strange là Thẩm phán Roy Moore trong tổng tuyển cử. Trong cả 3 cuộc bẩu cử, người TRump ủng hộ đều thua phiếu.

.

Báo Jacksonville Daily News hôm Thứ Hai cho biết cựu Dân Biểu Mark Walker (Cộng Hòa-NC), một trong vài ứng cử viên nổi bật muốn tranh đề cử Cộng Hòa để chạy đua vào ghế Thượng nghị sĩ bỏ trống đã nổi giận vì chuyện Trump ủng hộ DB Ted Budd thay vì ủng hộ chính Walker, trong khi Walker tự cho là người "chủ nghĩa TRump" --- và cho rằng cố vấn cho Trump để ủng hộ Budd chính là Mark Meadows, cựu chánh văn phòng của Trump.

.

Cuộc thăm dò Cộng Hòa sơ bộ có tên Meeting Street Insights cho thấy: McCrory được 45% ủng hộ, Ted Budd được 19%, Mark Walker được 12%, nhưng thành phần chưa quyết định đông tới 23%. Nghĩa là, con số dao động có thể sẽ ảnh hưởng phần nào trong tương lai. Thăm dò thực hiện các ngày June 9–10, 2021 với mẫu là 500 đảng viên Cộng Hòa.

.

--- FBI đưa ra lời cảnh cáo rằng những người tin thuyết âm mưu có thể sẽ bạo lực trong thời gian tới. Lời cảnh báo FBI nói rằng người tin thuyết âm mưu QAnon không thuần túy là "chiến sĩ bàn phím" mà các chuyển động có dấu hiệu cho thấy một số người đã dùng bạo lực chống lại một số dân cử Dân Chủ và các chính khách khác.

.

FBI cho biết đã bắt hơn 20 người tự nhận là tin thuyết âm mưu QAnon tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, và bây giờ nhiều người thuyết âm mưu này đã chuyển mình trở thành các phần tử "cực đoan bạo lực nội địa" (domestic violent extremists - DVE) cho thấy môi trường hiện nay có thể làm một số người "chấp nhận sự chính đáng của hành vi bạo lực," theo bản đánh giá của FBI.

.

-- Lập lại lịch sử có thể xảy ra, nếu Cộng Hòa chiếm đa số Thượng Viện và nếu Tổng Thống Biden cần bổ nhiệm một thầm phán cho Tòa Tối Cao. Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell nói với người chủ chương trình phát thanh Hugh Hewitt hôm Thứ Hai rằng nếu ông trở thành lãnh tụ đa số lần nữa, Thượng Viện sẽ ngăn cản bất kỳ đề cử Thầm phán nào do Biden đưa ra trong năm 2024 và có thể ngay cả trong năm 2023.

.

Hồi năm 2016, McConnell đã từ chối xét điều trần ứng viên thẩm phán tối cao do Obama đề cử là Merrick Garland, với cớ rằng truyền thống lâu năm (thực sự là sai, theo Brookings Institution) là không bổ nhiệm thầm phán Tòa Tối Cao trong năm tuyển cử Tổng Thống. Vậy mà khi Thượng Viện thuận cho Amy Coney Barrett do Trump đề cử vào Tòa Tối Cao năm 2020 gần ngày bầu cử hơn bất kỳ ứng viên nào trong lịch sử, thì McConnell nói truyền thống chỉ áp dụng cho ứng viên từ đảng không kiểm soát Thượng Viện.

.

--- Nên cho Biden dự lễ ban thánh thể Công Giáo hay không? Trong khi các Giám mục Hoa Kỳ sẽ hội nghị viễn liên vào Thứ Tư tuần này để thảo luận và dự kiến sẽ quyết định cấm cửa Biden và bất kỳ chính khách nào có lập trường cho quyền phá thai: không cho dự lễ bí tích ban thánh thể (Communion), Vatican đưa ra dấu hiệu rằng đừng có làm như thế.

.

Đức Giáo Hoàng Francis mới đây thuyết giảng rằng Lễ ban Thánh thể "không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là bánh mì của kẻ có tội," và ngài bày tỏ quan ngại sâu sắc về các nỗ lực biến các thánh lễ bí tích trở thành "vũ khí chính trị" -- trong ám chỉ rõ ràng về hội nghị sắp tới của 273 giám mục Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu dự kiến ngăn cấm Biden dự lễ.

.

--- Viện nghiên cứu Stockholm International Peace Research Institute đưa ra bản phân tích thường niên hôm Thứ Hai, nói rằng Bắc Hàn vẫn tiếp tục phát triển vũ khí tàn sát tập thể và là một trong 9 quốc gia có vũ khí nguyên tử trên thế giới -- trong nhóm có cả Mỹ, Nga, Pakistan và Israel.

.

Bắc Hàn được viện này suy đoán là có từ 40 tới 50 vũ khí nguyên tử, tăng từ năm ngoái, khi được suy đoán là có từ 30 tới 40 vũ khí nguyên tử. Viện này nói Bắc Hàn có thể có nhiều đầu đạn đạn đạo vũ khí nguyên tử tầm xa trung bình. Viện này nói toàn thế giới có khoảng 13,080 vũ khí nguyên tử.

.

--- HỎI 1: hydroxychloroquine có thể tăng mức sống sót qua COVID-19 tới gần 200%?

.

ĐÁP 1: Hấu hết là sai. Bởi vì "cuộc nghiên cứu" đăng trên một trang web thuộc dạng “preprints” -- tức là nghiên cứu dạng còn bản thảo và không có sự duyệt xét nào, đã nói rằng một liều thuốc hydroxychloroquine và azithromycin "giúp tăng cơ hội sống sót 200% cho các bệnh nhân COVID-19 phải thở máy. Các chuyên gia nói nghiên cứu đó thiết kế kém, và cảnh giác về chuỗi nhân quả đưa ra từ đó. Cuộc nghiên cứu được dẫn ra là từ 3 nhà nghiên cứu từ Smith Center for Infectious Diseases & Urban Health tại East Orange, N.J., và một người từ Saint Barnabas Medical Center tại Livingston, N.J. Nhóm này nói rằng họ duyệt hồ sơ y tế của 255 bệnh nhân COVID-19 tại Saint Barnabas buộc thở máy trong 2 tháng đầu đại dịch của Mỹ, ra kết quả: kết hợp thuốc hydroxychloroquine và azithromycin sẽ tăng 200% cơ hội sống sót. Nghiên cứu đăng ngày 31/5/2021 trên mạng medRxiv, một trang web chuyên đăng các nghiên cứu không được kiểm chứng. Kèm theo nghiên cứu này có dòng chữ: "Bài này là dạng preprint và chưa được xét duyệt kiểm chứng. Nó ghi về nghiên cứu y khoa mới chưa được đánh giá, và không nên dùng như hướng dẫn thực hiện lâm sàng."

. Joel Farley, một Giáo sư University of Minnesota College of Pharmacy, ghi nhận rằng nghiên cứu đó thiết kế không để xét hiệu quả của 2 thuốc kia, nhưng chỉ là quan sát về cơ hội sống sót.

. Bác sĩ Neil Schluger, giáo sư y khoa dịch tễ và khoa học y tế môi trường tại Columbia University, nói chuỗi nhân quả từ nghiên cứu đó là một "sai lầm hiển nhiên" vì nghiên cứu quá ít trường hợp với ít dữ kiện vững chắc, vì họ không đếm được những người cũng được cho 2 liều thuốc đó và đã chết.

. Ally Dering-Anderson, Giáo sư tại University of Nebraska College of Pharmacy, nói cho uống chung 2 thuốchydroxychloroquine và azithromycin để chưa vi khuẩn nêu lên câu hỏi nghiêm trọng vì azithromycin là thuốc chống vi trùng truyền thống mà không chữa trị các siêu vi khuẩn, và hydroxychloroquine lại không cho thấy lợi ích nào khi chữa trị vi khuẩn SARS-CoV-2.

. Hydroxychloroquine không được chấp thuận tại Mỹ để chữa trị COVID-19. FDA đã khuyên đừng có dùng hydroxychloroquine dù là với hay không azithromycin để chưa trị bệnh nhân COVID-19. World Health Organization cũng khuyên như thế. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/14/facebook-posts/post-overstates-studys-200-finding-hydroxychloroqu/

.

--- HỎI 2: Có phải VN chống dịch kiểu VN, doanh nghiệp Hàn không vui?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin từ thông tấn KBS của chính phủ Hàn Quốc nói rằng có 97,4% doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách phòng dịch. Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 14/6 đã công bố kết quả khảo sát tiến hành gần đây với 190 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về ảnh hưởng từ các biện pháp phòng dịch của Chính phủ nước sở tại.

. Kết quả cho thấy có tới 97,4% doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng đối sách phòng dịch của Chính phủ Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến đầu tư mới trong năm 2022. Trong đó, 68,4% câu trả lời cho rằng mức “ảnh hưởng lớn”, 28,6% đánh giá có “ảnh hưởng nhẹ”. Điều này được phân tích là các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp khó khăn trong kinh doanh do chính sách phòng dịch của Việt Nam nên có thể sẽ giảm đầu tư trong năm tới so với kế hoạch ban đầu.

. Trước tình hình làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần 4 bùng phát tại Việt Nam, Chính phủ nước này đã nâng thời gian cách ly sau nhập cảnh lên 4 tuần, không phê duyệt chế độ nhập cảnh đặc biệt. Gần đây, tình hình của các công ty Hàn Quốc càng khó khăn hơn khi phía Chính phủ Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân chung tay đóng góp xây dựng quỹ vắc-xin COVID-19, giúp đỡ chi phí xét nghiệm và dựng cơ sở cách ly bên trong công ty cho nhân viên.

. Về quy mô đầu tư mới của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong năm sau vào Việt Nam, có 34,7% doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 1 triệu USD đến 10 triệu USD , 8,4% đầu tư 10 triệu USD đến 100 triệu USD,1,6% đầu tư 100 triệu USD đến 1 tỷ USD và 3 doanh nghiệp dự kiến đầu tư trên 1 tỷ USD (1,6%).

. Việc Chính phủ Việt Nam chậm trễ phê duyệt các chuyến bay nhập cảnh đặc biệt cho các doanh nghiệp cũng đang gây tổn thất lớn: 50,5% doanh nghiệp được hỏi cho biết nếu chế độ nhập cảnh đặc biệt không được nối lại trong vòng ba tháng tới thì tổn thất dự kiến lên tới 100.000 USD đến dưới 1 triệu USD; 17,4% doanh nghiệp dự kiến tổn thất là 1 triệu USD đến 10 triệu USD, 2,6% doanh nghiệp ước tính tổn thất từ 10 triệu USD đến 100 triệu USD và 0,5% câu trả lời cho rằng tổn thất khoảng trên 100 triệu USD.

. Các doanh nghiệp cũng phàn nàn về khó khăn khi Chính phủ Việt Nam nâng thời gian cách ly sau nhập cảnh lên 4 tuần. Trong đó, “việc kinh doanh bị gián đoạn do công tác bị hạn chế” chiếm nhiều nhất với 50,5%, “chi phí cách ly tăng” chiếm 26,8%.

KORCHAM và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi kết quả khảo sát tới Văn phòng Thủ tướng Việt Nam và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 bằng công văn.

Trước đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã gửi công văn lên Văn phòng Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề xuất phía Việt Nam cân nhắc tới khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO) về thời gian cách ly sau nhập cảnh là 14 ngày, để rút ngắn thời gian cách ly hiện nay cho các nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong một tin liên quan, Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam cho biết tính đến cuối tháng 5 năm nay, Hàn Quốc là nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tổng quy mô đầu tư của Hàn Quốc đạt 71,85 tỷ USD, chiếm 18,1% trong tổng vốn quy mô đầu tư từ nước ngoài; kế tiếp là Nhật Bản với 63,24 tỷ USD (15,9%), Singapore 61,84 tỷ USD (15,6%). Về số lượng dự án, Hàn Quốc cũng đứng đầu với 9.076 dự án, tiếp theo là Nhật Bản (4.701 dự án), Trung Quốc (3.221 dự án), Đài Loan (2.818 dự án) và Singapore (2.706 dự án). Chi tiết ở:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=50370

.

.