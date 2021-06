Biden: Mỹ sẽ tặng thêm 1 tỷ liều thuốc vaccine cho thế giới vào năm 2022-2023 - IMF: Khối G7 tặng các nước nghèo 1 tỷ liều vaccine là bước đầu, cần giúp nhiều hơn - SG tăng lây nhiễm, thêm 6 ổ dịch mới, giãn cách thêm 2 tuần, xin trung ương cho tự lo vaccine. Gần 60 ngàn doanh nghiệp VN đóng cửa. Hà Tĩnh phong tỏa hơn 1,000 dân làng biển. 500 tàu du lịch ở vịnh Hạ Long vắng khách

Tổng Thống Nga Vladimir Putin chối rằng ông không đàn áp các nhà đối lập, những người chỉ trích ông và chính phủ Nga, và bác bỏ chuyện "không bao dung chính trị" tại Nga.

QUẬN CAM (VB-14/6/2021) --- Bản tin Bloomberg sáng Thứ Hai ghi nhận, Tổng Thống Biden nói hôm Chủ Nhật rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm 1 tỷ liều thuốc chích ngừa cho thế giới vào năm 2022-2023. Biden cũng đặc biệt nêu khả thể về siêu vi đại dịch này có thể là từ phòng thí nghiệm Trung Quốc xuất phát.

Biden nói tại thị trấn Cornwall, Anh quốc, sau thượng đỉnh G7 rằng Mỹ có thể tặng thêm 1 tỷ liều vaccine trong năm 2022 sang năm 2023, nhưng lượng thuốc này chưa hoàn tất. Trước đây, Biden nói sẽ tặng thế giới qua 1 chương trình LHQ giúp các nước nghèo nửa triệu liều thuốc vaccine. Khối G7, qua lời Thủ Tướng Anh, nói rằng G7 sẽ tặng các nước nghèo 1 tỷ liều vaccine.

--- Kristalina Georgieva, Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền Tệ Thế Giới IMF, nói rằng có một ràng buộc đạo đức là các nước giàu nên giúp các nước nghèo để kết thúc đại dịch COVID-19, nhưng chuyện trao tặng 1 tỷ liều thuốc vaccine chỉ là bước đầu thôi.

Bà nói như thế trong buổi họp báo viễn liên tại Thượng Đỉnh G7 hôm Chủ Nhật tại Anh quốc, sau khi Thủ Tướng Anh Boris Johnson nói rằng các lãnh tụ G7 sẽ tặng ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho các nước nghèo. Các hội từ thiện nói là hoan nghênh, nhưng kêu gọi thực tiễn hơn là: hãy tặng tiền, tăng sản xuất vaccine, hỗ trợ nhiều mặt cho các nước nghèo đang gặp đại dịch.

--- Báo Axios ghi nhận từ bản nghiên cứu của đại học Johns Hopkins University cho thấy một số bệnh viện có lợi tức cao nhất tại Hoa Kỳ cũng là nơi có giá đắt nhất, tính giá trung bình 10 lần cao hơn giá thực về sự chăm sóc họ cung cấp. Trong khi một vài bệnh nhân trả nổi, nhờ thương lượng với bảo hiểm, nhưng tính giá cắt cổ như thế chỉ làm ahị người không bảo hiểm, và tận cùng là ảnh hưởng tới mặt bằng chi phí y tế chung mà toàn dân Hoa Kỳ gánh chịu.

Axios cũng cho biết hơn 1/4 trong nhóm 100 bệnh viện Mỹ lợi tức cao nhất đã kiện bệnh nhân về các hóa đơn y khoa chưa trả hết trong khoảng từ 2018 và giữa 2020, theo nghiên cứu của JHU. Các đơn kiện bệnh nhân để đòi siết tiền nợ y tế đã trở thành bình thường tại Hoa Kỳ và là cách làm của các công ty bệnh viện cung cấp y tế lớn nhất.

Mới tháng trước, Viện State Duma (Quốc Hội Nga) tuyên bố ngăn chận những người trong tổ chức đối lập có tên là Anti-Corruption Foundation của lãnh tụ Alexey Navalny (đang bị giam), thì Liên Âu lên án Nga về hành vi ngăn chận đối lập.

Putin cũng nói Nga không hề tấn công tin tặc Mỹ: không chứng cớ nào hết, Mỹ chỉ "bịa đặt" và Putin nói Nga bị chụp mũ về rất nhiều điều bất hảo mà không chứng cớ gì, từ chuyện "can thiệp" bầu cử Mỹ, tới chuyện tin tặc.

--- Joey Reed, cư dân Texas, người có đứa con trai là Trevor Reed đã bị giam trong nhà tù Nga từ 2019, nói với CNN hôm Thứ Hai rằng cựu Tổng Thống Donald Trump không làm gì để giúp cứu con ông ra tù và về Mỹ, thậm chí không nhắc tới tên con ông.

Reed nói như thế để bác bỏ lời cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo trong chính phủ Trump nói chính phủ Trump là cứng rắn nhất với Nga trước giờ, nhưng thực tế không lo cho con ông, 1 cựu lính TQLC bị giam từ 2020 với án 9 năm tù vì say rượu đánh cảnh sát Nga.

Reed nói, cả Trump và Pompeo đều không bao giờ nhắc tới tên con ông. Ông nói gia đình ông vừa gặp Ngoại Trưởng Antony Blinken, người mô tả về chuyệnc hính phủ Biden muốn đưa con trai ông ra tù và về Mỹ.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 14/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới: + 06 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. SG (4), Tây Ninh (1), Khánh Hòa (1)./// + 266 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121), TP. SG (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (4), Hà Nội (4), Bắc Kạn (1), Nghệ An (1); trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

SG giãn cách thêm 2 tuần. Chủ tịch UBND TP.SG quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP.SG theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, vì sau hai tuần thực hiện giãn cách, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đặc biệt sự xuất hiện của hàng loạt chuỗi lây nhiễm cho thấy dịch có thể xâm nhập TP từ đầu tháng 5 và đã trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm. Gần đây TPSG phát hiện thêm một số ổ dịch khác mà chưa tìm được nguồn lây.

Thêm 6 ổ dịch mới ở SG. Trong 10 ngày qua, TP SG phát hiện 6 ổ dịch mới gồm tại Ehome 3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, xưởng cơ khí và hai chuỗi khu dân cư ở Hóc Môn, TP Thủ Đức, đều chưa rõ nguồn lây. Giám đốc Sở Y tế SG sáng 14/6, cho biết, 6 ổ dịch này được phát hiện từ các ca ban đầu đến khám sàng lọc tại các bệnh viện. Sau đó, qua truy vết, thành phố phát hiện truy ra các chuỗi lây trong cộng đồng. Đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là virus gây bệnh thuộc chủng Delta (phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ), lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng). Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và ngược lại đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại thành phố.

SG xin tự lo vaccine. UBND TPSG đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn TPSG được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới, được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine COVID-19 để nhập khẩu về Việt Nam. Bản văn viết: Để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với trên 70% dân số TPSG được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất thì việc mua vaccine phòng COVID-19 là vấn đề cấp bách.

. Hiện nay, TPSG có trên 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Số công nhân và người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong các khu công nghiệp là trên 1,6 triệu người. Tuy nhiên, đến nay TPSG mới nhận được 140.000 liều vaccine COVID-19 và triển khai tiêm phòng được 64.366 người (tiêm 1 mũi) và 10.179 người tiêm đủ 2 mũi.

Gần 60 ngàn doanh nghiệp đóng cửa. Theo Tổng cục Thống kê, gần 60.000 doanh nghiệp trên cả nước đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động hoặc giải thể chỉ trong năm tháng đầu năm qua, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng ngưng hoạt động nhiều nhất với 90,9%, quy mô 10-20 tỷ là 5%, và doanh nghiệp quy mô 50-100 tỷ đồng là gần 1%. Ngoài ra, gần 200 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng cũng tạm ngừng kinh doanh, tăng 44,3% so với năm 2020.

Hà Tĩnh. Ngay sau khi ghi nhận 2 ca bệnh mắc Covid-19 đầu tiên tại làng biển xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), huyện này đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời 3 thôn với hơn một ngàn người dân.

Quảng Ninh. Hơn 500 tàu du lịch ở vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đang nằm bờ nhưng các chủ của nó đứng ngồi không yên vì đã thành "con nợ". Tàu dừng nhưng họ vẫn phải "gánh" chi phí. Đã được đón khách du lịch nội tỉnh từ trưa ngày 8/6 nhưng các con đường dẫn vào Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vẫn vắng tanh.

--- Có ít nhất 8 người nhập viện, trong đó 3 người nguy kịch, sau khi một trong các xe trên đường cuộc đua xe trên bùn "vì các lý do chưa rõ" đã chạy chệch ra ngoài tông vào đám đông hôm Chủ Nhật ở Texas, theo lời Cảnh Sát Trưởng quận El Paso County.

Xe chạy chệch ra ngoài đường đua, đè bẹp rào cản, đụng vào 3 xe và một đám đông người xem. Cảnh sát nói có tổng cộng 29 người bị thương. Vụ này xảy ra lúc 6:35 p.m. giờ địa phương tại khu vực 17600 của đường Island Guadalupe Road.

--- Cuộc thăm dò ABC News/Ipsos mới phổ biến cho thấy đa số dân Mỹ ủng hộ hay tin cậy nhiều vào TT Biden khi thương lượng với các lãnh đạo thế giới khác: 52% dân Mỹ tin Biden sẽ thương lượng tốt với Tổng Thống Nga Putin.

. Dù vậy, 3/10 dân Mỹ (bao gồm 70% Cộng Hòa) nói họ không tin Biden có thể thương lượng với các đối tác quốc tế, và khoảng 18% dân Mỹ nói chỉ tin Biden chút đỉnh.

. 57% nói họ tin Biden làm điều thích hợp về các vấn đề quốc tế.

. chỉ 42% không tin Biden làm các việc đó thành công.

--- Theo một bản tin từ báo New York Times, cựu Luật sư Bạch Ốc Don McGahn mới tháng trước được thông báo rằng Bộ Tư Pháp đã bí mật lấy hồ sơ những cuộc điện thoại của ông và vợ ông từ năm 2018.

Công ty Apple bị chính phủ Trump đưa trát đòi nộp các cuộc điện thoại đó, cùng với thôngt in về 2 Dân Biểu Dân Chủ nhằm đi tìm hiểu vì sao có lộ tin từ Bạch Ốc, và LS McGahn cũng là một người bị Trump cho người bên Bộ Tư Pháp do thám.

Vợ của McGahn cũng được Apple thông báo tương tự. Bản tin nói không rõ FBI lúc đó tìm hiểu gì, bởi vì bên cạnh vợ chồng McGahn là mục tiêu còn hàng chục số điện thoại và địa chỉ email khác, cũng như số thẻ tín dụng.

Jill Wine-Banks, cựu công tố viên hồ sơ Watergate, nói trên MSNBC hôm Chủ Nhật rằng không thể nào mà 2 Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr và Jeff Sessions không biết lệnh đòi thông tin để do thám các phóng viên, các dân biểu Hạ Viện, các nhân viên và gia đình của các dân biểu, kể cả chính 1 luật sư Bạch Ốc. Công ty Apple nói rằng Bộ Tư Pháp đòi trong tháng 2/2018 thông tin về 109 nguồn/cá nhân gồm 73 số điện thoại và 36 địa chỉ email.

Hiện nay cả 2 cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Barr, Sessions và cựu Thứ Trưởng Pháp Rod Rosenstein đều chối rằng họ không biết ai ra lệnh lấy thông tin các cuộc điện thoại và email đó. Điều này không bình thường, theo lời Wine-Banks, vì lệnh đòi này phải tới từ cấp rất cao của Bộ Tư Pháp.

Wine-Banks nói rằng lúc đó Trump nhìn 2 Dân Biểu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp [Adam] Schiff và [Eric] Swalwell như kẻ thù, và có thể TRump cũng nghi ngờ Luật sư McGahn của ông đang trở thành kẻ thù để hợp tác với công tố đặc biệt Mueller.

Một số nhà bình luận nói rằng, nếu Trump và tay chân ở Bộ Tư Pháp tìm thấy trong các cuộc điện thoại của 2 dân biểu Dân Chủ của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện có gì dơ bẩn, hẳn là đã bắt chẹt rồi. Còn nhiều người khác nữa, thí dụ, tại sao công tố đặc biệt Mueller đột nhiên kết thúc hồ sơ điều tra Trump và không đề nghị truy tố Trump dù có chứng cớ Trump cản trở công lý?

Hay là nhiều dân cử Cộng Hòa trước đó chống Trump dữ dội như Lindsey Graham và Rand Paul, thế rồi 2 Thượng nghị sĩ này đột nhiên quay mặt để ủng hộ Trump cuồng nhiệt. Có phải vì Trump đã đọc các cuộc điệnt hạoi của họ và thấy có điểm để bắt chẹt được?

--- Giá hàng tăng vọt, vì thiếu nhân công và vì tăng lương tối thiểu. Hệ thống tiệm ăn Chipotle cho tăng giá trên thực đơn 4% để bù vào các chi phí thêm, khi phải tăng lương nhân viên. Viên chức Annie Spilman của Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập Toàn Quốc (National Federation of Independent Business) nói rằng không cản nổi đà chi phí tăng.

Bà nói các doanh nghiệp nhỏ gặp gian nan nhất, vì nguồn lực có sẵn của họ không nhiều để chống đỡ các chi phí tăng trong kinh doanh. Một nghiên cứu của NFIB cho thấy 48% thành viên đều treo bảng tìm người, nhưng không tuyển đủ như ý. Annie Spilman nói rằng đúng ra, tất cả các doanh nghiệp đều gặp gian nan hiện nay.

--- HỎI 1: Có 1 người xài 28 triệu đôla để ngồi với Jeff Bezos bay vào vũ trụ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Người này chưa được kể tên. Vào ngày 12/6/2021, một người ẩn danh đã chi 28 triệu đô cho cuộc đấu giá Blue Origin để sẽ ngồi chung chuyến bay với tỷ phú Jeff Bezos (và em là Mark) trong chuyến bay vào vũ trụ. Tham dự đấu giá để giành ghế ngồi trên chuyến bay vào vũ trụ là 7,600 người tứ 159 quốc gia ghi danh tranh thầu. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/jeff-bezos-flight-space/

--- HỎI 2: Thủ Tướng Nhật nói thẳng là không ưa Trung Quốc?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin NHK ghi rằng Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ quan ngại về các hoạt động và tình hình nhân quyền của Trung Quốc trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác thuộc nhóm G7.

Trong ngày họp thứ hai hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh, có không chỉ một nhà lãnh đạo nhắc đến Trung Quốc.

Thủ tướng Suga nói nhiều vấn đề liên quan tới Trung Quốc, ví dụ như hành động đơn phương của nước này tại các vùng biển Đông Trung Hoa và Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là biển Đông), và các hoạt động kinh tế thiếu công bằng của Trung Quốc, là không tương thích với các giá trị của nhóm G7.

Theo ông thì các quốc gia nhóm G7 cần phải hợp tác để giải quyết các vấn đề đó. Chi tiết:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/304995/

.