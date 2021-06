Kyle Christiansen, cư dân Daytona Beach, Fla., đối diện án tù 30 năm sau khi bị kết tội tuần này đã phá hoại, sơn xịt 2 chiếc xe của một gia đình gốc Việt bằng ngôn ngữ kỳ thị.

- Luật gia MSNBC nghe Gíám Đốc FBI nói ở Hạ Viện, đoán FBI đang điều tra Trump kích động bạo loạn

- Luật sư của 1 người bạo loạn 6/1/2021: Trump đẩy những thằng ngu ra bạo loạn và lãnh búa

- Trump xin Biden chuyển lời thăm hỏi nồng ấm nhất tới Putin: xác nhận Trump tin Putin hơn tin tình báo Mỹ

- LS xin tòa bác đơn Smartmatic kiện bà Sidney Powell: vì bà Powell chỉ nói như 1 nhà sư Tây Tạng. LS xin tòa bác đơn kiện Giuliani: vì Giuliani chỉ vu khống Venezuela

- Đệ nhất Phu nhân Jill Biden mặc áo với thông điệp 1 chữ "LOVE" (Thương Yêu) sau lưng

- phát ngôn nhân, chiếc lược gia Jason Miller ra đi; Trump tìm phát ngôn nhân mới

- Pennsylvania: 1 DB Dân Chủ nói Cộng Hòa 100% da trắng, 70% nam, liền bị tắt mic

- California: bỏ phiếu có nên truất phế Thống Đốc hay không sẽ làm tốn 215 triệu đô

- Texas: Vinh Phan Le say rượu, gây tai nạn 3 xe, gãy cột điện, gây chết người

- Michigan: Ryan Le-Nguyen bắn 1 cậu bé hàng xóm trúng tay, bị bắt ra tòa

- Florida: anh da trắng sơn xịt kỳ thị lên 1 xe của người gốc Việt, cơ nguy 30 năm tù

- VN tăng đều COVID: nhất Bắc Giang, nhì Sài Gòn. Tiến hành tư nhân hóa vaccine

- HỎI 1: Biden đã ký dự luật cho miễn học phí cao đẳng 2 năm? ĐÁP 1: Chưa, nhưng Biden nói sẽ giữ lời hứa như thế.

- HỎI 2: Có phải Dân Biểu Louie Gohmert đề nghị thay đổi quỹ đạo mặt trăng để chống biến đổi khí hậu? ĐÁP 2: DB Gohmert (Cộng Hòa) có nói như thế.

QUẬN CAM (VB-11/6/2021) --- Cựu Tổng Thống Donald Trump đang đi tìm người phát ngôn mới. Lý do, theo báo Politico, phát ngôn nhân Jason Miller rời chức vụ hàng ngày làm việc với Trump để nhận công việc Tổng Quản Trị một công ty kỹ thuật mới thành lập. Do vậy, Trump đang phỏng vấn một số người Trump sẽ có thể trao chức vụ tin cậy này.

Miller là phát ngôn nhân của Trump từ khi Trump rời Bạch Ốc. Chức vụ trước đó của Miller là chiến lược gia cho ban vận động 2020 của Trump. Tuy rời chức phát ngôn nhân, Miller sẽ vẫn trong quỹ đạo cố vấn cho Trump, nhưng không làm việc hàng ngày như trước. Một số phân tích gia suy đoán, Miller ở vị trí nhìn xa hơn tất cả mọi người Cộng Hòa về hoạt động của Trump trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, và hẳn là thấy chặng đường sắp tới của Trump bất ổn. Chưa nghe gì về công ty Miller sẽ làm việc.

--- Sau khi trước đó so sánh Trump với Adolf Hitler và Joseph Stalin, luật sư của một người bạo loạn 6/1/2021 trong cuối cuộc phỏng vấn trên CNN đã nói rằng Trump đã gửi những "thằng ngu" đi làm công việc dơ bẩn trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020. Joseph Hurley là luật sư của Anthony Antonio, một ngườit ham dự bạo loạn và đang bị truy tố.

Được CNN hỏi rằng Trump có nên bị quy trách nhiệm vụ bạo loạn, Antonio nói rằng bản thân anh đã ra tòa, rằng tới phiên TRump cũng nên chịu trách nhiệm, vì "tất cả chúng tôi đều trách nhiệm hành động của chúng tôi, và tôi nghĩ Trump nên lãnh trách nhiệm. Tôi tin hệ thống pháp lý chúng tôi sẽ làm những gì cần khi xét về hành vi Trump trong ngày hôm đó."

CNN hỏi luật sư Hurley rằng Trump có nên bị quy trách nhiệm vụ bạo loạn, LS Hurley nói hiển nhiên là, trong khi ngồi bên cạnh thân chủ nơi đây [trong cuộc phỏng vấn], thú nhận rằng thân chủ ông và tất cả những người tham dự bạo loạn đều đã phạm tội hình sự và đang bị truy tố ra tòa, trong khi đó, "Thấy rõ hiển nhiên, 100%, như tất cả những tên hèn nhát, kẻ đó [từng khai có] gai xương [trốn lính], đang về ngồi ở Mar-a-Lago, chơi golf hàng ngày, để cho mọi người lãnh trách nhiệm và [để cho] những thằng ngu lãnh búa. Đó là điều không thể giải thích được."

Video dài 8 phút 40 giây ở đây:

https://youtu.be/c_soD-x7h-4

----Một bài trên báo The New York Times cho biết Bộ Tư Pháp của Trump đã bí mật đưa trát tới công ty Apple để lấy các dữ kiện điện thoại và truyền thông từ một số dân cử Quốc Hội và gia đình các dân cử, trong đó 2 người bị Trump cho tập trung do thám là Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Adam Schiff (Dân Chủ-CA) và người quyền lực thứ nhì sau Schiff là DB Eric Swalwell (Dân chủ-CA).

Tiết lộ này gây phẫn nộ toàn quốc vì vi phạm quyền độc lập của Quốc Hội, và một số dân cử yêu cầu điều tra tức khắc về trách nhiệm của Trump và cựu Bộ TRưởng Tư Pháp William Barr. Các công tố lúc đó đã gửi trát đòi hãng Apple đưa các dữ kiện về ít nhất 2 Dân Biểu Dân Chủ trên, cùng với các phụ tá của họ và các thànhv iên gia đình 2 DB này, một người trong đó là trẻ em vị thành niên, theo tin ABC News.

Hãng Apple hồi tháng trước đã thông báo khoảng một tá người liên hệ ủy ban rằng Bộ Tư Pháp đã đòi lấy thông tin của họ hồi tháng 2/2018. Nói chuyện trên CNN hôm Thứ Năm, Norm Eisen, cố vấn pháp lý cho các Dân Biểu Dân Chủ trong lần luận tội Trump lần đầu, tiên đoán rằng cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr có thể mất bằng luật sư vì đã làm như thế.

Khi Bộ Tư Pháp của Trump đòi thông tin từ Apple, đã ra lệnh giữ bí mật, và lệnh giữ bí mật này mới hết hạn tháng qua, do vậy Apple đã thông báo cho những người bị TRump và Barr ngó lén thông tin rằng họ đã bị Bộ Tư Pháp lấy thông tin để điều tra bí mật.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài trong VN. Thêm 196 ca/ngày. Trong ngày 11-6, Việt Nam ghi nhận thêm 196 ca mắc mới, trong đó có 185 ca ghi nhận trong nước. Bắc Giang, TP.SG, Bắc Ninh là các tỉnh thành có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất.

Cả nước. Tính đến 18h ngày 11-6, Việt Nam có tổng cộng 8.350 ca ghi nhận trong nước, 1.630 ca nhập cảnh và số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 6.780 ca. Số ca tử vong là 57. Có 17 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tư nhân hóa vaccine. Chính phủ chỉ thị: Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hoá, phát triển "Quỹ vaccine" phòng, chống COVID-19, xem xét cho phép tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước tham gia vào lĩnh vực mua, cung cấp vaccine ngừa COVID-19, để đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người dân,

Vaccine. Sài Gòn sẽ lập tổ công tác về mua và tiêm vaccine cho người dân thành phố vì việc này "không đơn giản". Ngày 11-6, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế đã phân bổ cho Hà Nội 91.000 liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca trong đợt 3 và đợt 4. VN thí điểm sử dụng Hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang.

Sài Gòn. Còn tính từ 18 giờ ngày 10-6 đến 18 giờ ngày 11-6, TP SG ghi nhận 48 trường hợp nhiễm mới. 48 trường hợp nên trên ngụ tại quận 7 (1 ca), quận 8 (7 ca), quận 11 (1 ca), quận 12 (7 ca), quận Tân Bình (9 ca), quận Tân Phú (2 ca), quận Bình Thạnh (1 ca), quận Gò Vấp (2 ca), huyện Hóc Môn (6 ca), huyện Bình Chánh (9 ca) và TP Thủ Đức (3 ca). Sở Y tế TPSG đề nghị phòng khám thực hiện khai báo y tế điện tử cho tất cả người bệnh đến phòng khám.

Vì 3 ca nhiễm, 3.500 thợ tạm nghỉ. Công ty TNHH Việt Nam Samho, huyện Củ Chi, với khoảng 10.000 lao động đã cho 3.500 công nhân tạm nghỉ việc sau khi ghi nhận cùng lúc 3 ca nhiễm, và cho lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ cho hơn 3.500 công nhân ở ba xưởng tại khu nhà A (nơi 3 ca nhiễm làm việc) Công ty Việt Nam Samho.

SG chuẩn bị 5.000 ca nhiễm. Chính quyền Sài Gòn ra lệnh sẵn sàng năng lực điều trị bệnh cho người dân, chủ động cho phương án 5.000 ca nhiễm, phân công 7 bệnh viện của thành phố với 2.000 giường điều trị, 1.000 giường hồi sức và 1.000 máy thở.

Cách ly. Tính tới chiều 11.6: TP.SG chạm mốc 900 ca nhiễm, 2 ca tử vong. SG cách ly 27.988 người, trong đó 10.324 người đang cách ly tập trung, 17.664 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. TPSG tính đến ngày 11-6, riêng chuỗi lây nhiễm Covid-19 từ nhóm truyền giáo đã khiến ít nhất 441 trường hợp nhiễm Covid-19. Hiện chuỗi lây nhiễm này đã chuyển sang chu kỳ lây nhiễm thứ 5 và làm phát sinh 6 nhánh ổ dịch lớn.

Tiền Giang. Ngày 11/6, Tiền Giang ra lệnh thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15. Chỉ thị 15 yêu cầu dừng các địa phương dừng các sự kiện tập trung trên 20 người; không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các điểm công cộng; dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hoá, thiết yếu được mở cửa... Các phương tiện vận tải hạn chế di chuyển từ vùng dịch đến địa phương khác.

--- Một cư dân Daytona Beach, Fla., đối diện án tù 30 năm sau khi bị kết tội tuần này đã phá hoại, sơn xịt 2 chiếc xe của một gia đình gốc Việt bằng ngôn ngữ kỳ thị. Kyle Christiansen, 34 tuổi, sơn xịt 2 xe của 1 gia đình gốc và rải đinh trên lối xe chạy trước nhà gia đình này ngày 29/7/2020.

Thiệt hại cho 2 xe là $5,000. Christiansen đang bị giam tại nhà tù Volusia, nguyên bị bắt từ tháng 9/2020. Tuần qua, bị kết án là có 2 tội hình sự kèm gia trọng vì tội phạm kỳ thị. Tổng cộng các tội có thể là 30 năm tù, vì mỗi tội sẽ là tối đa 15 năm tù.

--- Bà Sidney Powell đã xin một chánh án bác bỏ đơn kiện của công ty Smartmatic trong đó đòi bà bồi thường $2.7 tỷ đô la vì đã bôi nhọ công ty này (cho rằng công ty đã gian lận phiếu để cho Biden thắng phiếu Trump).

Luật sư của bà đã nói rằng những buổi bà Powell lên đài Fox News không phải để gây quỹ cho bà (quỹ pháp lý để kiện các tiểu bang, đòi lật ngược kết quả bầu cử). Tương tự, Rudy Giuliani, bị can khác trong đơn kiện cũng xin tòa bác đơn kiện.

Một luật sư của bà Sidney Powell hôm Thứ Năm đã ra tòa, xin chánh án bác đơn kiện đòi bà bồi thường $2.7 tỷ đôla. Luật sư này nói bà lên đài Fox News tung ar thuyết âm mưu không phải để vu khống bầu cử 2020 để gây quỹ cho tổ chức của bà có tên là Defending the Republic và so sánh bà với một nhà sư Phật Giáo. Luật sư nói bà Powell chỉ quan tâm về sự trong sạch bầu cử, không phải để gây quỹ cho công ty luật của bà hay cho trang web của Trump.

Sau bầu cử tháng 11/2020, bà Powell đã chụp mũ công ty Smartmatic là cấu kết với công ty Dominion Voting Systems rằng 2 công ty kỹ thuật bầu phiếu đã "lật" phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden. Khi TRump sa thải bà Powell ra khỏi ban pháp lý riêng, bà Powell nộp thêm 4 đơn kiện để lật ngược kết quả bầu cử nhưng đều bị tòa bác vì không có chứng cớ, nhưng thời gian đó tiền gây quỹ pháp lý vẫn được nhiều người góp cho bà.

Howard Kleinhendler là luật sư của bà Powell nói rằng bà không có trách nhiệm trước tòa New York, vì bà y hệt 1 nhà sư Phật Giáo trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Luật sư này viết trong đơn nộp tòa: "Bà y hệt như một nhà sư Phật Giáo mặc y đỏ đứng cao trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đòi độc lập cho Tây Tạng ra khỏi TRung Quốc có thể bị kéo vô tòa này vì các lời tuyên bố chống lại chính phủ Cộng Sản."

Luật sư của Rudy Giuliani hôm Thứ Năm cũng nộp đơn phản biện, xin tòa bác đơn kiện của Smartmatic, nói rằng Smartmatic không có thể kiện Giuliani ra tòa New York về các lời chụp mũ rằng công ty này liên hệ bí mật với Venezuela nơi dùng kỹ thuật để tráo đổi kết quả bầu cử.

Luật sư của Giuliani nói rằng một "thính giả hay độc giả bình thường" sẽ nhận ra lời tuyên bố của Giuliani là nói về 1 công ty Venezuela, trong khi Smartmatic lại là 1 công ty Anh hay Hòa Lan và do vậy nên bác bỏ đơn kiện.

Đài Fox News cũng đã xin tòa bác đơn Smartmatic kiện đài này, lấy cớ là công ty truyền thông cho nên chỉ cung cấp thông tin từ các luật sư của Tổng Thống cho thính giả nghe.

Công ty Dominion cũng đã kiện Fox News, Powell, và Giuliani trong các đơn kiện riêng rẽ, và những người/công ty bị kiện đều xin tòa bác đơn kiện.

Hồi tháng 2/2021, bà Powell đã nói rằng đơn kiện của Dominion nên bác bỏ, vì chỉ những người điên khùng, ngu ngốc mới tin lời bà vu khống về gian lận bầu cử 2020: kẻ không đầu óc mới tin lời bà (bà nói: "no reasonable person" would have taken her election-fraud claims as fact).

--- Vinh Phan Le, 26 tuổi, cư dân Houston, Texas, đã bị bắt giam và truy tố về tội say rượu lái xe, gây tai nạn liên hệ 3 xe, làm chết 1 em bé ở thị trấn Lehigh Acres. Tai nạn xảy ra hôm Chủ Nhật. Lúc đó Le lái xe đi hướng tây trên đường Lee Boulevard, đụng 2 xe khác cùng chiều.

Một trong các xe bị đụng chạy ra ngoài biên lộ, và người lái này lạc tay lái, đụng vào 1 cột điện, làm gãy đôi cột điện. Khi cảnh sát tới, thấy các lon bia đã mở nắp trong xe của Vinh P. Le, mùi rượu bốc từ hơi thở Le. Cảnh sát đưa những người trong tai nạn 3 xe vào bệnh viện. Một nhân chứng kể thấy Le chạy xe lạng quạng trước khi gây tai nạn. Le đang bị giam ở nhà tù Lee County Jail với tiền tại ngoại $310,000, sẽ ra tòa ngày 6/7/2021.

--- Ryan Le-Nguyen, cư dân Ypsilanti Township, Michigan, đã bị bắt giam và bị truy tố về tội tấn công với ý định sát nhân, tấn công với ý định gây bị thương và 2 tội về vũ khí. Ryan Le-Nguyen đã xách súng bắn cậu bé 6 tuổi hàng xóm, tên là Coby Daniel, vào chiều Chủ Nhật 6/6/2021 trúng vào tay cậu bé, khi cậu bé đang chơi với 2 trẻ em khác lúc 4:30 p.m.

Cảnh sát nói Le-Nguyen nghe tiếng ồn ngoài sân, nên cầm cây búa chạy ra, xua đuổi bọn trẻ đi. Nhưng cậu bé Coby Daniel quay trở lại để lấy chiếc xe đạp, thì Le-Nguyen chỉa súng qua cửa sổ, bắn trúng cánh tay cậu bé Coby. Bọn trẻ chạy tứ tán, kêu cứu.

--- Một Dân Biểu thuộc đảng Dân Chủ tiểu bang Pennsylvania hôm Thứ Tư đang đọc diễn văn, thì bị tắt máy vi âm khi ông nói rằng các dân cử Cộng Hòa ở tiểu bang này "100% là dân da trắng." Câu chuyện lúc đó là tranh luận về một đề luật do Cộng Hòa đưa ra để quy định về di hài bào thai, đề luật mà các dân cử Dân Chủ nói là sẽ buộc phụ nữ phải chôn cất hay hỏa thiêu các bào thai bị xẩy thai.

Nhiều phụ nữ Dân Chủ phản đối đề luật đó khi kể lại những kinh nghiệm bảnt hân của họ đau đớn cả thân xác và tâm hồn vì xẩy thai, một tai nạn dễ gặp trung bình xẩy ra với tỷ lệ 10 tới 15 trường hợp trong 100 trường hợp cấn thai. Dân Biểu Brian Sims (Dân Chủ, Philadelphia) mới than thở rằng Hạ Viện do Cộng Hòa kiểm soát lại muốn nghe những tai nạn đau đớn của phụ nữ Pennsylvania.

Khi DB Brian Sims nói rằng dự luật đó thực ar nằm trong nghị trình của đảng Cộng Hòa, một đảng 100% là da trắng trong đó 70% là đàn ông. Lúc đó Lãnh tụ đa số Hạ Viện là Bryan Cutler (Cộng Hòa) liền tắt máy microphone của DB Sims. DB Cutler nói, "Đủ rồi."

--- Christopher Wray, Giám đốc FBI, cho thấy có thể các điều tra viên đang xem xét vai trò của Donald Trump trong bạo loạn ngày 6/1/2021, theo lời một chuyên gia pháp lý. Frank Figliuzzi, một cựu Phó giám đốc FBI về phản gián và bây giờ là 1 nhà phân tích pháp lý trên MSNBC, nói ông tin rằng Wray đang lộ ra vài lá bài trong cuộc điều tra đang diễn tiến về bạo loạn.

Christopher Wray đã ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện hôm Thứ Năm, gợi ý rằng sẽ còn "các truy tố nghiêm trọng" sắp tới từ cuộc điều tra bạo loạn, "một vài truyt ố sắp tới sẽ rất là nghiêm trọng."

Wray nói rằng FBI xem cuộc bạo lạon như hành vi "khủng bố nội địa." Wray nói gần như không ai trong số 500 người bị truy tố trước giờ vì tham dự tấn công là bị FBI theo dõi trước đây, nên khó tiên liệu trước. Được hỏi FBI có đang điều tra Trump hay người phụ tá Roger Stone của Trump, Wray nói ông không thể xác định hay bác bỏ bất kỳ thông tin nào về điều tra của FBI.

Dân Biểu Steve Cohen (Dân Chủ, Tennessee) hỏi: "Tôi đang nói về Người Số Một, Khổng Lồ," ám chỉ Trump, "FBI có điều tra những người kích động bạo loạn không?"

Wray nói, "Tôi không nghĩ là thích nghi cho tôi nói về chuyện chúng tôi có điều tra hay không về một số người cụ thể."

Bình luận gia MSNBC Figliuzzi nói rằng cách nói của Wray cho thấy là Trump đang chờ lãnh búa tạ của FBI. Figliuzzi nói rằng Wray nói đang điều tra 500 hồ sơ và không muốn nói cụ thể về cá nhân nào, bởi vì các chánh án sẽ nổi giận khi nghe về các hồ sơ chưa xét xử, "và thực tế là sẽ không thích nghi khi nói về các hồ sơ tòa đối với các nhân vật cấp cao bị điều tra." Nghĩa là, Figliuzzi nói, Wray cho biết FBI đang điều tra các nhân vật ở cấp rất cao.

--- Trump hôm Thứ Năm nói với Tổng Thống Joe Biden là xin gửi giùm Trump lời "quan tâm nồng ấm nhất" (“warmest regards”) tới Tổng Thống Nga Vladimir Putin trước buổi họp sắp tới của 2 Tổng Thống Mỹ-Nga. Nhưng Trump cũng chọc quê Biden khi nhắn rằng Biden chớ có ngủ gục trong buổi họp, theo lời Trump viết hôm Thứ Năm.

Dự kiến Biden-Putin sẽ gặp nhau buổi đầu tiên ngày 16/6/2021 tại Geneva, Thụy Sĩ. Cũng hôm Thứ Năm, TRump viết trong bản văn tuyên bố rằng Trump vẫn tin tưởng Nga và Putin hơn là tin vào các cơ quan tình báo Hoa Kỳ.

--- Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đi cùng Tổng Thống Biden trong chuy6én đi Châu Âu đầu tiên hôm Thứ Năm, và khi xuất hiện ở Anh quốc đã có một thông điệp với chữ in sau áo khoác "LOVE" (Yêu thương). Bản tin từ phóng viên Jennifer Jacobs của thông tấn Bloomberg News ghi rằng thông điệp in trên áo của bà Jill Biden, cũng là một Tiến sĩ ngành giáo dục và là một Giáo sư đại học, có vẻ như muốn đưa ra thông điệp trái nghịch với chính phủ tiền nhiệm.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trên một chuyến đi đa từng ghi chữ sau áo khoán câu "I Really Don't Care. Do U?" (Tôi Thực Sự Không Bận Tâm. Quý Vị [bận tâm không]?

.

Thực sự, ý của 2 bà như thế nào, cụ thể chẳng ai biết. Vì một chữ hay vài chữ đưa ra, chẳng giải thích dài dòng, có thể hàm nhiều nghĩa hơn.

--- Bầu cử để hỏi ý dân California có nên truất phế Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) sẽ làm tốn 215 triệu đôla, theo các chuyên gia phân tích. Bản phân tích này đưa ra từ Bộ Tài Chánh tổng kết từ các bản ước tính chi phí của tất cả các quận trong cuộc bầu cử truất phế dự kiến.

.

.

.

Dự kiến bầu cử sẽ tổ chức vào mùa thu. Sẽ có 2 câu hỏi: thứ nhất, có muốn truất phế Thống Đốc Newsom (Dân Chủ) hay không; thứ nhì, nếu truất phế thì chọn ai thay thế (các ứng cử viên Cộng Hòa muốn lên thay). Dân Chủ đang tập trung dồn sức để giữ ghế Thống Đốc cho Newsom.

--- HỎI 1: Biden đã ký dự luật cho miễn học phí cao đẳng 2 năm?

ĐÁP 1: Chưa, nhưng Biden nói sẽ giữ lời hứa như thế. Chương trình miễn học phí cao đẳng 2 năm cho nhiều triệu sinh viên là nằm trong Kế Hoạch Gia Đình Hoa Kỳ (American Families Plan). Chương trình dự kiến sẽ cho 109 tỷ đôla để bảo đảm rằng "các sinh viên lần đầu và các công nhân muốn được huấn luyện lại nghề nghiệp sẽ có thể vào đại học cộng đồng 2 năm miễn phí. Sinh viên trong chương trình có thể dùng phúc lợi này trong 3 hay 4 năm. Dự kiến sẽ có 5.5 triệu sinh viên hưởng phúc lợi miễn học phí cao đẳng 2 năm. Bạch Ốc nói các di dân bất hợp pháp vào Mỹ khi còn nhỏ (Dreamers) cũng được phúc lợi này. Cộng Hòa đang chống đối, cho là tốn tiền. Tuy nhiên, hy vọng sẽ có thương lượng lưỡng đảng. Đành chờ. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/biden-promise-tracker/promise/1601/make-2-years-community-college-or-high-quality-tra/

--- HỎI 2: Có phải Dân Biểu Louie Gohmert đề nghị thay đổi quỹ đạo mặt trăng để chống biến đổi khí hậu?

ĐÁP 2: DB Gohmert (Cộng Hòa) có nói như thế. Thực tế, khoa học thế kỷ 21 không làm nổi chuyện thay đổi quỹ đạo mặt trăng. Dân Biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa, Texas) trong một buổi điều trần của Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên Hạ Viện ngày 8/6/2021 nêu câu hỏi trong khoa học viễn tưởng: chính phủ Mỹ có thể chống biến đổi khí hậu bằng cách chuyển quỹ đạo mặt trăng hay không? Nhiều người không tin là một Dân Biểu lại nêu ý kiến như thế. Nhưng đúng là DB Gohmert đã nói như thế. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/gohmert-moon-climate-change/

.