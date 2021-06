Sài Gòn thêm 61 ca, bám sát Bắc Giang. VN cảnh giá lừa đảo về vaccine. VN xin hoãn SEA Games 31. VN đã chích 1.389.887 liều vaccine, 47.179 người đã được tiêm đủ 2 mũi. SG xin giảm thuế cho doanh nghiệp. SG có 323 điểm phong tỏa. Lạng Sơn sẽ đón 4.000 công nhân từ Bắc Giang về cách ly tập trung. - Biden: Mỹ mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer nhằm trao tặng các nước nghèo - Boston G

Độc chiêu mừng sinh nhật Trump (ngày 14/6): có 1 ô nói rằng muốn ủng hộ cùng số tiền cho sinh nhật Trump (tức là nhân đôi tiền ủng hộ), và nếu bạn không để ý để click từ chối, thì bạn mất tiền mà không biết.

- Tăng lây nhiễm COVID, Sài Gòn thêm 61 ca, bám sát Bắc Giang. VN cảnh giác lừa đảo về vaccine. VN xin hoãn SEA Games 31. VN đã chích 1.389.887 liều vaccine, 47.179 người đã được tiêm đủ 2 mũi. SG xin giảm thuế cho doanh nghiệp. SG có 323 điểm phong tỏa. Lạng Sơn sẽ đón 4.000 công nhân từ Bắc Giang về cách ly tập trung.

- Biden: Mỹ mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer nhằm trao tặng các nước nghèo

- Boston Globe kêu gọi truy tố hình sự Trump vì đã cản trở công lý, chà đạp luật pháp

- 5 cựu Bộ Trưởng Ngân Khố: cần củng cố IRS để thu các thuế còn nợ, thuế đang trốn

- mừng sinh nhật Trump, nhiều người có thể vô ý mất tiền mà không biết

- Hơn 21,000 người: xin các giám mục đừng vũ khí hóa chuyện Biden nhận thánh lễ

- Colorado: 1 bác sĩ, 1 y tá bồi thường gia đình 1 thiếu nữ gốc Việt chết vì giải phẫu

- San Francisco: bắt 3 người, 2 súng và lô ma túy đủ giết 4 lần dân số San Francisco

- California: 3 chị em sinh 3 gốc Việt cùng tốt nghiệp UCSD, cùng ngành điện toán

- HỎI 1: Người được chích ngừa sẽ trở thành thỏi nam châm, dính được sắt? ĐÁP 1: Không đâu.

- HỎI 2: Có phải 88% dân Nhật và 72% dân Nam Hàn xem TQ là hiểm họa quân sự? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/6/2021) --- Hơn 21,000 người đã ký tên vào một lá thư, kêu gọi các giám mục Công giáo Hoa Kỳ hủy bỏ buổi bỏ phiếu đã dự định về chuyện có nên cho Tổng Thống Biden nhận thánh lễ hiệp thông (communion) trong nhà thờ hay không.

.

Biden là tín đồ Công Giáo, ủng hộ quyền phá thai, từ lâu đã bị nhiều người Công giáo chỉ trích, và tuần tới sẽ là đề tài trong buổi họp của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Thư thỉnh nguyện tổ chức bởi Faithful America nói rằng việc nhận thánh lễ hiệp thông đã bị biến thành vũ khí để tấn công Biden.

.

--- Nếu bạn là người góp tiền ủng hộ Trump, xin cảnh giác trong tuần sắp tới về màn nhân đôi tiền đóng góp để mừng sinh nhật Trump. Chuyện moi tiền bất ngờ đã có từ lâu: hồi tháng 4/2021, báo New York Times cho biết trong 2 tháng rưỡi cuối 2020, ban vận động của Trump bồi hoàn hơn 530,000 người trị giá $64.3 triệu đô vì người đóng góp bị lấy tiền mà không biết.

.

Ủy ban "Save America PAC" do Trump thành lập, bây giờ sắp ra độc chiêu mừng sinh nhật TRump (ngày 14/6): khi người ủng hộ vào góp tiền nơi đây, sẽ tự động có 1 ô nói rằng muốn ủng hộ cùng số tiền cho sinh nhật TRump (tức là nhân đôi tiền ủng hộ), và nếu bạn không để ý để click từ chối, thì bạn mất tiền mà không biết. Xin đọc kỹ khi góp tiền cho Trump.

.

--- Tin về COVID-15 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Tổng số ca nhiễm toàn quốc: 6595. Tỉnh thành có dịch: 39/63. Trong ngày 10.2, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca mắc mới. + 211 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (98 ), TP. SG (61), Bắc Ninh (38 ), Hà Tĩnh (5), Hà Nội (4), Tiền Giang (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1); trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả./// + 08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (1), An Giang (1).

.

Sài Gòn. Tính từ 18h ngày 9-6 đến 18h ngày 10-6, TP.SG ghi nhận 61 ca mắc COVID-19 mới tại 12 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong đó có 28 ca liên quan đến một chuỗi lây nhiễm xưởng cơ khí ở Hóc Môn và 1 khách sạn tại Tân Bình. 61 trường hợp này ghi nhận tại các quận, huyện: quận 8 (2 ca), quận 10 (1 ca), TP Thủ Đức (3 ca), Bình Thạnh (7 ca), Bình Tân (1 ca), Tân Bình (8 ca), Gò Vấp (4 ca), Tân Phú (1 ca), Phú Nhuận (1 ca), Nhà Bè (1 ca), Bình Chánh (3 ca), Hóc Môn (14 ca) và Củ Chi (15 ca).

.

SG phong tỏa, cách ly. TP.SG có 323 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại. Quận Bình Thạnh, TP.SG phong toả 14 khu vực có ca bệnh tại bảy phường trên địa bàn với 4.145 nhân khẩu. Trong thời gian tới, TP SG sẽ thí điểm cách ly F1 (đã âm tính 1 lần) tại khách sạn. Trước đó cả nước mới thực hiện cách ly tự nguyện tại khách sạn có trả phí đối với người nhập cảnh.

.

Cách ly tập trung. Tỉnh Bắc Giang cho biết tỉnh Lạng Sơn sẽ đón 4.000 công nhân đang tạm trú tại Bắc Giang về địa phương để cách ly tập trung, theo dõi y tế trong những ngày tới. Tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch. Hà Tĩnh mở thêm điểm cách ly khi phát hiện 18 ca mắc Covid-19.

.

Cảnh giác. Chiều 10/6, Bộ Y tế phát đi cảnh báo: Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép.

.

Vaccine. Ngày 10/6, Bộ Y tế cho biết tính đến 16h ngày 09/6, VN đã thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 1 và 2 với 1.389.887 liều; 47.179 người đã được tiêm đủ 2 mũi. TP.SG đặt mục tiêu sẽ thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn dân và dự kiến trước khi kết thúc năm 2021, kỳ vọng 2/3 dân số TPHCM sẽ được tiêm chủng. Sắp tới, Hà Nội sẽ triển khai tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 cho nhân dân, từ 14-6 các đơn vị sẽ tập trung cao độ cho việc tiêm vắc-xin, thành phố đã chủ động bảo đảm vắc-xin cho nhân dân.

.

Giảm thuế. TPSG cũng đề xuất Chính phủ xem xét giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2021; kéo dài chính sách giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp du lịch trong năm 2021.

Đề xuất giảm thuế VAT xuống 5% cho doanh nghiệp ở TPSG, ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động. TP SG cũng đề nghị đưa công nhân, người lao động vào đối tượng ưu tiên tiếp cận vắc xin COVID-19 vì sự phát triển kinh tế cũng như cho ưu tiên cho tuyến đầu phòng chống dịch.

.

Xin hoãn SEA Games 31. Ủy ban Olympic Việt Nam đề xuất hoãn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sang tháng 7 năm sau do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. SEA Games 31 dự kiến tổ chức từ ngày 21/11-2/12 năm nay ở Việt Nam, tại 12 địa phương trong đó có thủ đô Hà Nội, dự kiến thu hút khoảng 20.000 người gồm huấn luyện viên, quan chức và khoảng 7.000 vận động viên đến từ 11 nước.

.

--- Bản tin KGTV ghi rằng ba chị em sinh ba -- Tiara, Taylor, và Tiger Nguyen --- cuối tuần này sẽ cùng tốt nghiệp cử nhân đại học UC San Diego. Cả 3 chị em là trường hợp hiếm hoi, khi sinh 3 và giống nhau y hệt. Năm nay, 3 người được 22 tuổi, và cùng nhận văn bằng cử nhân cùng trường đại học UC San Diego.

.

Ba chị em cùng trưởng thành ở Fremont, California, ngay từ thơ ấu đã làm mọi chuyện y hệt nhau, cho nên cách nay 4 năm, khi tốt nghiệp trung học đã cùng nộp đơn vào UCSD, cùng được nhận vào, và cùng học ngành điện toán.

.

Sau 22 năm bên nhau, bây giờ sau khi rời đại học là lúc chia lìa vì công việc. Cô Taylor đã nhận việc thực tập kỹ thuật nhu liệu ở San Diego. Cô Tiara sẽ tới thị trấn Milpitas làm cho một công ty nhu liệu về y khoa, và cô Tiger cũng nhận việc về nhu liệu cho một công ty ở Oakland.

.

--- Một bác sĩ và một y tá chuyên ngành gây mê tại thị trấn Greenwood Village (Colorado) đã đồng ý mỗi người bồi thường 1 triệu đô cho gia đình của cô Emmalyn Nguyen, thiếu nữ vị thành niên ở thị trấn Thornton đã chết sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ngực năm 2019, theo lời luật sư của gia đình cô Nguyen.

.

Hồ sơ tòa cho thấy đơn kiện về cái chết sai trái do gia đình cô Nguyen nộp bây giờ đã thương lượng, vì gia đình cô không muốn trải qua những buổi ra tòa đau đớn khi gợi nhớ con mình. Có thêm 1 khoản tiền nữa, nhưng không được tiết lộ.

.

Cô Nguyen phẫu thuật ngực ngày 1/8/2019 tại văn phòng ở Greenwood Village của bác sĩ Geoffrey Kim. Sau khi được chích thuốc mê, cô Nguyen bị trụy tim. Kim sau đó thú nhận đã không gọi 911 cho tới khoảng 5 giờ sau. Nguyen bị hư não, không thể đi bộ hay tự ăn được, và cần chăm sóc y tế 24 giờ/ngày. Và cô từ trần 14 tháng sau ngày giải phẫu.

.

BS Kim thú nhận trước thanh tra tiểu bang là "kém chuyên nghiệp" và bị 3 năm quản chế nhưng được phép hành nghề y khoa với một vài hạn chế. Y tá Rex Meeker tự nguyện ngưng chích các mũi gây tê, nhưng được phép tiếp tục hành nghề y tá.

.

--- Một bài viết, ký tên 5 cựu Bộ Trưởng Ngân Khố --- Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson Jr., Robert Rubin và Larry Summers --- đăng trên báo New York Times sáng Thứ Tư, viết rằng Hoa Kỳ cần củng cố hệ thuống thuế để thu các khoản nợ thuế chưa được đóng.

.

Bài viết nói rằng nếu không thu về các khoản thuế chưa được đóng thì trong thập niên tới Mỹ sẽ mất 7 ngàn tỷ đôla. Bài viết nói rằng cần phải theo đuổi, đòi thuế từ những người trốn thuế như đề nghị của TT Biden để tăng nguồn lực và thông tinc ho Sở Thuế IRS.

.

Nhóm 5 cựu Bộ Trưởng Ngân Khố kêu gọi thông qua Kế Hoạch Gia Đình Hoa Kỳ của Biden, trong đó yêu cầu những người giàu trả thuế cao hơn, và dẫn ra đề nghị của Biden đầu tư 80 tỷ đô trong thập niên tới cho IRS, cơ quan cứ bị cắt ngân sách hoài trong 25 năm qua.

.

Bài viết đưa ra sau khi thông tấn ProPublica phổ biến hồ sơ sở thuế IRS cho thấy nhiều người giàu, như Jeff Bezos (TQT Amazon), Elon Musk (TQT Tesla), cựu Thị Trưởng New York là Michael Bloomberg, và nhà đầu tư George Soros, tất cả đều trả thuế có năm chỉ đóng zero thuế và trung bình các năm chỉ đóng chưa tới 2% thuế. Đó là chưa kể Trump, gần 20 năm không đóng thuế, chỉ trừ 2 năm trong Bạch Ốc mỗi năm chỉ nộp 750 đôla.

.

--- Ban biên tập của nhật báo Boston Globe viết một bài bình luận, kêu gọi truy tố hình sự TRump vì đã cản trở công lý, đã bịa đặt về gian lận để ra sức và áp lực các quan chức tiểu bang lật ngược các cuộc bầu phiếu ở Georgia, và đã kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Bài báo nói răng truy tố hình sự Trump là cách duy nhất để bảo đảm các Tổng Thống tương lai phải tôn trọng luật pháp và danh dự.

.

Bài báo đồng ý rằng quyết định truy tố hình sự 1 cựu Tổng Thống về những tội đã làm trong khi ngồi ở Bạch Ốc là trách nhiệm nặng nề, nhưng là điều cần thiết để giữ gìn nền pháp trị, và đây là cách duy nhất để ngăn cản các Tổng Thống tương lai phải tôn trọng luật pháp. Bài báo cũng nói nhiều quốc gia khác đã truy tố nhiều cựu Tổng Thống về nhữngv iệc họ làm khi đương quyền, như ở Nam Hàn, Italy, Pháp quốc...

.

--- Tổng Thống Joe Biden đã đạt 1 thương lượng với hãng dược Pfizer để mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 nhằm trao tặng các nước nghèo. Thương lượng này kêu gọi 200 triệu liều vaccine trao ra năm nay, phân phối theo chương trình toàn cầu Covax của LHQ. Sẽ thêm 300 triệu liều vaccine trao ra trong nửa đầu năm 2022.

.

Dự kiến Biden sẽ loan báo quyết định Mỹ mua tặng các nước nghèo vào hôm Thứ Năm, trước khi vào hội nghị thượng đỉnh G7. Mỹ cũng đang thặng dư thuốc chích ngừa, và có thể nhiều liều thuốc sẽ vô dụng vì quá hạn. Ohio cảnh báo là đang giữ 200,000 liều vaccine dự kiến là quá hạn trong tháng này, trong khi Arkansas cũng thế với 70,000 liều. Mississippi đã trả lại liên bang 872,000 liều thuốc vaccine.

.

--- Ty Cảnh Sát San Francisco cho biết đã tịch thu khối lượng ma túy lớn ở Oakland hôm 3/6/2021, trong đó có 16 pounds (7.3 kilogram) thuốc fentanyl, và bắt 3 nghi can. Cảnh sát đã bố ráp 3 địa chỉ khác nhau ở Oakland, nơi họ cũng khám phá ra 2 khẩu súng không số, tịch thu $45,000 tiền mặt, và một máy nén viên ma túy, cùng với 30 pounds (13.6 kilogram) các loại ma túy.

.

Bill Scott, Trưởng Ty Cảnh Sát San Francisco, nói rằng số lượng thuốc fentanyl trong đợt tịch thu này đủ để làm thuốc quá liều để khai tử gấp 4 lần dân số San Francisco.

.

--- HỎI 1: Người được chích ngừa sẽ trở thành thỏi nam châm, dính được sắt?

.

ĐÁP 1: Không đâu. Bác sĩ Sherri Tenpenny nói ra điều bất ngờ hôm 8/6/2021 tại một buổi điều trần ở Hạ Viện Ohio rằng chích ngừa sẽ làm người được chích có chức năng như nam châm, nghĩa là người ta có thể đặt 1 chìa khóa hay cái muỗng lên trán người đã chích, thì chìa khóa và muỗng sẽ dính vào trán như nam châm. Sự thật không như thế. Bác sĩ Sherri Tenpenny là tác giả cuốn "Saying No to Vaccines" (Nói Không Với Vaccine) trong đó đầy các thông tin sai lạc. Sự thật có thể kiểm chứng: bạn thử lấy 1 chìa khóa ịn vào trán của bạn (nếu bạn đã chích ngừa COVID--19) thì sẽ thấy bạn không phải là thỏi nam châm. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/09/sherri-tenpenny/sherri-tenpenny-makes-false-covid-19-vaccine-magne/

.

--- HỎI 2: Có phải 88% dân Nhật và 72% dân Nam Hàn xem Trung Quốc là hiểm họa quân sự?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là kết quả cuộc thăm dò ở cả 2 nước Nhật và Nam Hàn, thực hiện tại nhật bởi nhật báo Yomiuri Shimbun, và tại Nam Hàn bởi nhật báo Hankook Ilbo. Những người được hỏi sẽ cho ý kiến của họ về quốc gia của họ liên hệ với TQ, Bắc Hàn và Hoa Kỳ.

. Được hỏi về quan hệ đất nước của họp với TQ, 61% dân Nhật và 48% dân Nam Hàn nói là "khá tệ hại," với 17% dân Nhật và 10% dân Nam Hàn nói là "rất tệ hại."

. Nhưng đa số vẫn muốn TQ là đối tác kinh tế. Có 48% dân Nhật và 33% dân Nam Hàn nói thương mại với TQ nên "cứ để như thế," trong khi 23% Nhật và 42% Nam Hàn nói nên củng cố chặt hơn quan hẹ kinh tế với TQ.

. Về áp lực quân sự từ TQ: 88% dân Nhật và 72% dân Nam Hàn xem Trung Quốc là hiểm họa quân sự.

. 81% dân Nhật và 80 dân Nam Hàn nói Tập Cận Bình là "không tin cậy được" được, đỡ hơn một chút so với điểm của Kim Jong-Un. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4218535

.

.