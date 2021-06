FBI báo cáo 2 tuần trước bạo loạn 6/1/2021 là sẽ có nhiều tay súng tấn công Quốc Hội - VN tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax. Lây dịch tăng đều: nguy nhất Bắc Giang và Sài Gòn. Nhiều quận huyện SG báo động chật chỗ cách ly. TP Hà Tĩnh cách ly toàn bộ. Hơn 2.500 BS, y tá, GS, sinh viên y dược tới Bắc Giang tiếp cứu - đội tuyển VN đá thắng Indonesia 4-0 trong trận vòn

VN tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax. Lây dịch tăng đều: nguy nhất Bắc Giang và Sài Gòn. Nhiều quận huyện SG báo động chật chỗ cách ly. TP Hà Tĩnh cách ly toàn bộ.

- FBI báo cáo 2 tuần trước bạo loạn 6/1/2021 là sẽ có nhiều tay súng tấn công Quốc Hội

- VN tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax. Lây dịch tăng đều: nguy nhất Bắc Giang và Sài Gòn. Nhiều quận huyện SG báo động chật chỗ cách ly. TP Hà Tĩnh cách ly toàn bộ. Hơn 2.500 BS, y tá, GS, sinh viên y dược tới Bắc Giang tiếp cứu

- đội tuyển VN đá thắng Indonesia 4-0 trong trận vòng loại World Cup 2022

- hồ sơ mật của Mỹ ngày 27/5/2020: Mỹ nghi COVID là từ phòng thí nghiệm TQ

- hồ sơ mật của IRS: nhiều tỷ phú Mỹ nhiều năm trả thuế lợi tức zero đôla

- California là một trong 2 tiểu bang có mức thấp về lây nhiễm coronavirus

- Canada: mặc áo giáp, lái xe, cố ý tông vào 1 gia đình Hồi Giáo, làm chết 4 người

- Trump nổi giận, đòi Fox News sa thải phóng viên "cực tả" Chris Wallace

- Dân Chủ thua phiếu Florida liên tục: vì hòa giải Cuba, vì bị chụp mũ XHCN, vì tin giả

- Cộng Hòa Georgia dưa 2 TNS/TB đi Arizona xem kiểm toán phiếu bầu, tương lai sẽ quậy

- Tổng Thống Pháp bị tát vào mặt, 2 người bị bắt

- máy chủ mất điện, đứt mạng cả giờ, trong đó New York Times, CNN, Spotify, Amazon

- FDA chấp thuận thuốc Aduhelm để chữa bệnh mất trí nhớ Alzheimer's

- HỎI 1: Kamala Harris nói trên MSNBC hôm 1/6: Thời đại dịch, 1/3 kinh doanh nhỏ đóng cửa. ĐÁP 1: Harris nói thế, và đúng thế.

- HỎI 2: Trong 1.6 triệu nhân viên của Walmart ở Mỹ, sẽ có 740,000 nhân viên được tặng điện thoại Samsung's Galaxy? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/6/2021) --- Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã bị tát vào mặt, theo lời cảnh sát Pháp nói với NBC News hôm Thứ Ba. Cảnh sát đã bắt 2 nghi can. Một video phóng lên mạng cho thấy một người mang khẩu trang hô "Đả đảo Macronia" bằng tiếng Pháp trước khi vung tay tát vào mặt Tổng Thống.

Chuyến đi của Tổng Thống Pháp là thăm một ngôi trường ở đông nam Pháp. Trường này tên là Tain-Hermitage chuyên ngành huấn luyện nhân viên nhà hàng. Chuyến đi để nói chuyện trước khi Pháp gỡ các hạn chế về ăn trong tiệm và gỡ các biện pháp khác. Macron dự kiến sẽ họp với các đại diện kỹ nghệ nhà hàng.

--- Mất điện lúc rạng sáng Thứ Ba đã làm nhiều trang mạng Hoa Kỳ và thế giới đứt mạng, trong đó có những trang nổi tiếng như New York Times, CNN, The Guardian, the Financial Times, và một phần của BBC, Reddit, Spotify, Twitch, một phần của Amazon, và cả trang chính của chính phủ Anh.

Cúp điện xảy ra tại công ty dữ kiện đám mây Fastly, nơi đặt máy chủ cho nhiều trang mạng, là nguyên nhân tắt nhiều mạng toàn cầu. Khoảng 50 phút sau khi nhận ra cội nguồn tắt mạng, Fastly cho biết đang phục hồi và đã sửa chữa các lỗi kỹ thuật. Một số mạng sau đó đã lên lại, nhưng vài mạng tốc độ còn chậm.

--- Một ngày sau khi Jeff Bezos loan báo ông dự định đi chuyến bay vào không gian mùa hè này, báo ProPublica đưa ra một hồ sơ cho thấy cách tỷ phú Bezos và nhiều tỷ phú khác đã trốn thuế hoặc trả thuế gần như zero nhiều năm qua, theo hồ sơ Sở Thuế IRS tiết lộ về thuế của vài ngàn người giàu nhất Hoa Kỳ.

Hồ sơ IRS cho biết Bezos trả zero đồng ($0.00) thuế lợi tức liên bang trong năm 2007 và 2011, Elon Musk (Tổng quản trị Tesla) cũng như thế năm 2018, và George Soros cũng trả thuế zero đồng trong 3 năm liền kế tiếp.

Báo ProPublica cũng dựa vào hồ sơ IRS để tính ra tỷ lệ thuế thực (true tax rate) của các tỷ phú, so sánh tiền họ nộpt huế với mức tăng lợi tức trong cùng thời kỳ. Tỷ suất thuế của Warren Buffett là 0.1 percent, của Bezos là 0.98 percent, và của Michael Bloomberg là 1.3 percent.

--- VN bóng đá. Trong mùa đại dịch, những người yêu thể thao Việt Nam cũng có chút niềm vui: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Indonesia để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G, sau lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Trận đấu hôm 7/6/2021 kết thúc với chiến thắng 4-0 dành cho tuyển Việt Nam trước Indonesia, giúp tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G, với 14 điểm. Nhưng thứ hạng và điểm số của ĐTQG Việt Nam sẽ còn tiếp tục thay đổi trong thời gian tới, vì còn thi đấu 2 trận nữa ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: sẽ so giày với đội tuyển Malaysia vào ngày 11/6 và gặp đội tuyển UAE vào ngày 15/6.

--- Tin COVID tại VN. Dựa vào Bộ Y Tế và báo, đài, hình từ video. Tăng tốc lây dịch nhiều nhất là Bắc Giang và Sài Gòn. Trong ngày 8/6/2021, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Quảng Nam (1), Kiên Giang (1); 171 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (98), TP. Sài Gòn (39), Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (5), Hà Nội (2), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1), Hà Tĩnh (1); trong đó 165 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

. Tổng số ca bệnh tại VN lên tới 9.158. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.003 ca.





. Quận huyện TP Sài Gòn lo khu cách ly quá tải, vì người vào tăng đều mỗi ngày. Quận Gò Vấp: khu cách ly tập trung có dấu hiệu quá tải khi có 120 giường nhưng đang phục vụ cách ly 113 ca F1. Quận Bình Thạnh: khu cách ly tập trung có 585 giường nhưng đang gần 500 trường hợp.

Quận Tân Phú: 140 giường cách ly tập trung tại quận hiện đã hết chỗ, trong khi quận không có khách sạn lớn để cách ly tập trung có thu phí như các quận, huyện khác. TP Thủ Đức: mỗi ngày đều thêm vài chục ca cách ly, hiện có 6 khu cách ly với công suất tối đa là 1.200 giường, đang cách ly 817 trường hợp.

TP Hà Tĩnh cách ly toàn bộ, từ 12 giờ trưa Thứ Ba 8/6/2021. Yêu cầu người dân TP Hà Tĩnh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở. Lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19.





Đồng Nai: Một người phụ nữ làm việc tại một công ty trong KCN Amata (Đồng Nai) tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2, khiến 900 công nhân tại đây phải cách ly. UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sáng nay (8/6) vừa tổ chức họp khẩn với Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai liên quan đến một trường hợp F1 trong khu công nghiệp Amata (TP Biên Hòa).

Theo Bộ Y tế, đợt dịch lần này tại Bắc Giang so với các làn sóng dịch COVID-19 trước đó tại Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Hải Dương có rất nhiều điểm khác về quy mô, tốc độ lây lan lẫn mức độ nguy hiểm. Tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã huy động hơn 2.500 nhân lực y tế hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang. Tổng lực lượng chi viện của 5 đại học y dược đưa tới Bắc Giang là 519 người (gồm cả giảng viên và sinh viên). Đoàn tới Bắc Giang lâu nhất đã gần nửa tháng, đoàn gần nhất cũng đã 1 tuần.





Chích thử vaccine VN: Thông tin từ Học viện Quân y sáng 8/6 cho biết, trong hôm Thứ Ba, theo dự kiến kế hoạch, ngay sau khi có quyết định của Bộ Y tế cho phép Học viện Quân y triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, đơn vị này sẽ triển khai tiêm cho những tình nguyện viên đầu tiên. Điều đặc biệt, việc tiêm thử nghiệm lần này không khống chế độ tuổi tối đa. Trước đó, trong hai ngày 6-7/6, đã có hơn 6.000 người tham gia đăng ký tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax - loại vaccine do công ty Nanogen sản xuất.

--- Bạo loạn 6/1/2021 đã được tình báo Mỹ cảnh báo từ 2 tuần trước đó, nhưng lời cảnh báo không chuyển tới các cảnh sát đầy đủ để đối phó. Tình báo Cảnh Sát Capitol Police được thông báo ngày 21/12/2020 rằng người biểu tình đang thảo luận với nhau về kế hoạch mang súng theo biểu tình, và sẵn sàng dùng súng bắn vào các cảnh sát ngăn chận họ trên đường xông vào tòa nhà Quốc Hội.

Bản báo cáo thực hiện bởi Ủy ban Nội An và Công Quyền, và Ủy Ban Nội Quy dài 128 trang, do lưỡng đảng ở Thượng Viện thực hiện. Tuy nhiên, có cách viết rất mơ hồ nhiều chỗ. Chỉ nhắc chữ "insurrection" (bạo loạn) có 9 lần (trong đó, 7 lần là trong ghi chú cuối trang, và 2 lần là trích lời khai của nhân chứng). Bản báo cáo cũng không ghi lại lời Trump kích động bạo loạn, cũng không nói về kế hoạch của những người thân cận Trump, mà chỉ nói Trump có đọc diễn văn trong tường trình thứ tự thời gian.

Thêm nữa, bản báo cáo nhan đề "Examining the U.S. Capitol Attack: A Review of the Security, Planning, and Response Failures on January 6" (Khảo sát trận tấn công tòa nhà Quốc Hội: duyệt lại về thất bại an ninh, kế hoạch và đáp ứng hôm 6/1/2021) đưa ra hôm Thứ Ba tập trung vào nguyên nhân bạo loạn, nhưng không nói về phản ứng đáp ứng. Đặc biệt là tránh nói tới các lời nói và hành động của Trump đối với bạo loạn, cho thấy hạn chế và sự bất đồng của nhóm soạn thảo báo cáo. Một ngày trước bạo loạn, FBI cảnh báo là sẽ có "chiến tranh" trước cuộc biểu tình.

--- Cựu Tổng Thống Trump lại gây sự với một người dẫn chương trình trên đài Fox News. Trump hôm Thứ Hai viết trên bản tuyên bố của ủy ban Save America PAC của Trump, gửi tới Newsmax, nói rằng tại sao đài Fox News chưa đuổi "tên cực tả" Chris Wallace về vườn.

Trump nói rằng Wallace không đủ phẩm chất để làm việc lâu dài với Fox News, vì là một "tên gần như là cực tả" và là người đã tự thú nhận là điều hợp thất bại một cuộc tranh luận Tổng Thống -- mà, Trump ghi rằng "chỉ trừ Biden, thì Wallace bảo vệ" và nhiều thứ khác nữa. Chris Wallace hiện nay đang là người chủ trì chương trình "Fox News Sunday." Đối với Trump, ngay cả những người bảo thủ như DB Liz Cheney mà không chịu vu khống bầu cử 2020 đều trở thành thù nghịch.

--- Chuyện bi thảm tại Canada: cảnh sát thị trấn London, Ontario, nói rằng nghi can Nathanial Veltman, 20 tuổi, đã lái chiếc xe pick up, cố ý tông vào một gia đình Hồi Giáo 5 người trong khi họ đang chờ băng qua đường, làm chết 4 người và gây bị thương nguy kịch cho người sống sót là 1 cậu bé 9 tuổi.

Cảnh sát nói 4 người trong gia đình bị xe tông chết là một phụ nữ 74 tuổi, một người đàn ông 46 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi, va một bé gái 14 tuổi. Nghi can Veltman bị bắt cách hiện trường 4 dặm xa. Thị trưởng Ed Holder nói rằng đây là một vụ sát nhân tập thể nhắm vào người Hồi Giáo.

Cảnh sát nói nghi can Veltman đã mưu tính sát nhân trước, chỉ vì đức tin Hồi Giáo của các nạn nhân. Veltman bị truy tố 4 tội sát nhân bậc nhất và có thể sẽ truyt ố tội khủng bố. Veltman khi bị bắt thì mặc bộ áo giáp. Y không liên hệ gì tới các nạn nhân. Chưa rõ có trong nhóm cực đoan nào hay không.

--- Tổng Thống Obama chìa tay ra, hòa dịu với chính phủ Cuba, thế là Đảng Dân Chủ lãnh búa thê thảm, thua liên tiếp 2 cuộc bầu cử Tổng Thống tại Florida, nơi tập trung người Cuba chống cộng. Tổng Thống Biden rút kinh nghiệm đó, nên không vội gì hòa dịu với Cuba. Biden đã lật ngược nhiều chính sách của Trump: Trump rút ra khỏi hiệp định khí hậu Paris, thì Biden quay trở lại hiệp định này; Trump cấm người Hồi Giáo du hành tới Mỹ, Biden gỡ lệnh cấm liền. Tuy nhiên, Biden để y nguyên các lệnh siết Cuba do Trump đưa ra.

Guillermo Grenier, Giáo sư đại học Florida International University và là một trong những người chủ lực của bản thăm dò Cuba Poll của trường này, nói rằng Dân Chủ nhận ra bài học vàng hồi tháng 11/2020 khi Trump thắng Florida lần thứ nhì, nhờ phần lớn khu vực Miami, thành phố này là bản doanh truyền thống của Dân Chủ nơi có 7/10 cư dân Latino. Năm 2016, ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Hillary Clinton thắng quận Miami-Dade County với gần 30% điểm, trong khi Biden thắng quận này 2020 chưa tới 8%.

Trump thắng lớn ở Miami-Dade là nhiều lý do. Thứ nhất là nhờ tin giả. Trong khối dân thiểu số tại Hoa Kỳ, bỗng nhiên mấy năm qua xuất hiện nhiều tin giả. Nhưng lý do này quan trọng nhất: Dân Chủ bị chụp mũ là "xã hội chủ nghĩa" trong khi dân Latino tại Florida là trốn chạy khỏi các chính phủ cực tả như Cuba và Venezuela.

Một chiến lược gia Dân Chủ ở Florida nói, rằng chúng tôi tự hỏi rằng chúng tôi được gì nếu trở về chính sách trước thời Trump về Cuba, "Câu trả lời là không được gì cả. Vấn đề Cuba chẳng là cái gì tại Mỹ, chỉ trừ tại Florida, và sẽ thê thảm khi nói là cần bình thường hóa bang giao với Cuba. Nói thế, sẽ không cho bạn thêm lá phiếu nào, nhưng sẽ làm bạn mất nhiều phiếu bầu. Phải thú nhận như thế."

Nghĩa là, Cuba sẽ còn xa lắm mới có thể bang giao với Mỹ. Khi phiếu bầu Florida chưa đổi chiều.

--- Người Cộng Hòa tại tiểu bang Georgia đang đưa 1 phái đoàn tới Arizona để học cách dàn dựng một cuộc kiểm toán phiếu bầu y hệt như đang diễn ar ở Arizona để về làm ở Georgia. Phát thanh viên bảo thủ John Frederick loan tin rằng 2 Thượng nghị sĩ tiểu bang của Georgia là Burt Jones và Brandon Beach đang hướng dẫn 1 phái đoàn tới Arizona để gặp các lãnh đạo nhóm kiểm toán Arizona và xem sơ đồ để về làm như thế ở Georgia.

Tuy nhiên, đài phát thanh Georgia Public Broadcast cũng phân tích hôm Thứ Hai rằng nếu Georgia bắt chước làm như Arizona thì sẽ phí phạm tiền và thời giờ. Thêm nữa, luật 2 tiểu bang khác nhau, trong khi các lãnh đạo Cộng Hòa Georgia trong thời bầu cử 2020 bây giờ đang bị Trump đẩy vào vị trí thù nghịch và đòi lật đổ, như Thống Đốc Brian Kemp và Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger. Và Georgia đã đếm phiếu 3 lần, trong đó có 1 cuộc kiểm toán. Khi hai Burt Jones và Brandon Beach sang Arizona đi xem "kiểm toán phiếu" như thế, có vẻ như để sẽ quậy trong bầu cử 2022 hay 2024?

--- Một bản báo cáo ghi rằng siêu vi khuẩn coronavirus có thể là đã xổng ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Báo cáo này do một phòng thí nghiệm chính phủ Mỹ soạn thảo, theo tin từ báo Wall Street Journal ghi lời người cho tin, nói rằng đây là hồ sơ mật ghi ngày 27/5/2020.

Phòng thí nghiệm Hoa Kỳ này tên là Lawrence Livermore National Laboratory đã phânt ích về siêu vi khuẩn COVID, nêu nghi vấn có thể là khởi sự từ 1 phòng thí nghiệm ở tỉnh Hubei, TQ. Hồi tháng 5/2021, TT Biden ra lệnh cho tình báo Mỹ điều tra xem nguồn gốc siêu vi khuẩn này, yêu cầu báo cáo trong vòng 90 ngày.

--- Sở Dược Liệu Hoa Kỳ FDA hôm Thứ Hai đã chấp thuận một loại thuốc chữa bệnh lãng trí Alzheimer's, lần đầu cơ quan này chấp nhận 1 cách chữa trị bệnh này kể từ 2003. Quyết định đưa ra sau khi 1 ủy ban cố vấn độc lập kêu gọi FDA hồi tháng 11/2020 bác bỏ thuốc này, có tên là Aducanumab, cảnh cáo là thuốc này không giúp làm chậm sự mất trí nhớ.

Aducanumab là loại thuốc duy nhất mà cơ quan Hoa Kỳ này nói có thể chữa các tiềm ẩn bệnh, chứ không phải làm giảm triệu chứng như lo ngạo và mất ngủ. Thuốc này sản xuất bởi hãng Biogen, trụ sở ở Massachusetts, sẽ bán ở thị trường với tên là Aduhelm. Nhiều triệu người Mỹ hiện đang lâm bệnh mất trí nhớ Alzheimer's.

--- California là một trong 2 tiểu bang có mức thấp về lây nhiễm coronavirus. Đánh giá này đưa ra từ sở phòng chống dịch bệnh U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dựa vào số trường hợp mới bệnh trên toàn tiểu bang trong tuần qua, cũng như từ tỷ lệ xét nghiệm cho thấy các trường hợp dương tính.

CDC xếp loại là lây nhiễm thấp khi tốc độ số trường hợp trong 7 ngày của một tiểu bang thấp hơn 10 trường hợp trên mỗi 100,000 cư dân, và tốc độ kết quả xét nghiệm dương tính thấp hơn 5%. Trong toàn bộ các tiểu bang, chỉ California và Vermont đạt tiêu chuẩn thấp ở cả 2 thước đô, theo số liệu liên bang. Hôm Chủ Nhật, tỷ lệ nhiễm trong 7 ngày trên 100,000 dân California là 9.1, trong khi Vermont thấp kỷ lục ở mức 8.3.

--- HỎI 1: Kamala Harris nói trên MSNBC hôm 1/6: Thời đại dịch, 1/3 kinh doanh nhỏ đã đóng cửa.

ĐÁP 1: Harris nói thế, và đúng sự thực. Vào đầu tháng 6/2021, bản khảo sát kinh tế Economic Tracker tại đại học Harvard University cho thấy có ít hơn 37.5% cơ sở kinh doanh nhỏ mở cửa toàn quốc so với tháng 1/2020. Bản khảo sát hồi tháng 5 của tổ chức về kinh doanh nhỏ Small Business Roundtable cho thấy 31% cơ sở kinh doanh nhỏ báo cáo rằng họ không đang hoạt động. Nhưng Harris không nói là có bao nhiêu tiệm đóng cửa tạm thời. Riêng tại California, số lượng kinh doanh nhỏ đã giảm 39.1% trong thời kỳ này. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/07/kamala-harris/kamala-harris-claimed-one-third-small-businesses-c/

--- HỎI 2: Trong 1.6 triệu nhân viên của Walmart ở Mỹ, sẽ có 740,000 nhân viên được tặng điện thoại Samsung's Galaxy?

ĐÁP 2: Đúng thế. Walmart nói như thế, và sẽ tặng 740,000 nhân viên mỗi người 1 điện thoại Galaxy Xcover Pro trước cuối năm nay. Hai công ty Samsung và Walmart dự kiến sẽ thương lượng để tặng thêm điện thoại Galaxy cho số nhânv iên Walmart còn lại. Các điện thoại Galaxy Xcover Pro do Walmart tặng cho nhân viên sẽ gài sẵn nhu liệu "Me@Walmart" app để dùng cho một số công việc trongt iệm, như thời khóa biểu, như scan các mã barcode, như để nói chuyện với nhau như truyền tin, và có chức năng tắt từ xa. Chi tiết ở:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/06/07/2021060701160.html

.