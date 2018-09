Môi Trường Ô Nhiễm...

Trần KhảiNơi nào cũng ô nhiễm... tỉnh nào cũng ô nhiễm. Núi hay rừng, sông hay biển cũng đều ô nhiễm.Báo Môi Trường và Đô Thị kể chuyện tỉnh Nghệ An: Nhà máy trộn bê tông không phép gây ô nhiễm môi trường.Mặc dù chưa hoàn tất giấy tờ hồ sơ thủ tục pháp lý, trạm trộn bê tông Xuân Hùng tại phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn lén lút hoạt động nhiều năm nay và bị dân tố gây ô nhiễm môi trường.Theo phản ánh của người dân Khối 9, phường Quỳnh Xuân, nhà máy bê tông tươi Xuân Hùng của Công ty Xuân Hùng mặc dù chưa có giấy phép, chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý nhưng hoạt động rầm rộ, gây bụi bặm, tiếng ồn và thải khói bụi ô nhiễm ra môi trường.Báo Quân Đội Nhân Dân kể: Sớm có biện pháp xử lý rác thải ven sông Nhuệ.Hiện nay, khu vực hai bờ sông Nhuệ đoạn chảy qua thôn Trát Cầu (xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) trở thành địa điểm tập kết rác thải từ làng nghề Trát Cầu.Được biết, đây là làng nghề chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm nên lượng rác thải ra rất nhiều.Bản tin Zing kể: Nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An ...Năm 2005, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đầu tư 12 tỷ đồng để xây nhà hỏa táng cho người đã khuất. Nhưng 13 năm qua, công trình này vẫn chưa xong, đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm....Hiện công trình dang dở, ngổn ngang và hoang phế. Các hạng mục khu nhà chính, khu phục vụ hỏa táng, nhà tưởng niệm, sân đường nội bộ, hồ nước, trạm cấp gas… xuống cấp theo thời gian. Do thi công các hạng mục bị ngưng trệ nên việc lắp đặt thiết bị hỏa táng không thể thực hiện.VOV ghi nhận rằng người dân ở xã Trường Xuân (Quảng Bình) phải sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm môi trường, lo sợ xe ben, xe tải vào ra khu vực mỏ đá gây tai nạn.Suốt 1 năm trời, nhà bà Trần Thị Hạnh, thôn Rào Đá, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình luôn đóng kín cửa.Đêm xuống, tiếng ồn do xe ben chở đá gây ra khiến người già và trẻ em trong xóm mất ngủ, sinh hoạt đảo lộn sức khỏe giảm sút.Ngày nắng cũng như ngày mưa, hàng trăm lượt xe ben, xe tải chạy rầm rập trên đường.Bản tin SOHA kể: Thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, gần tương đương với trọng lượng của dân số toàn cầu nhưng phải mất 1.000 năm để một chiếc túi nilon có thể phân hủy - đe dọa biến trái đất trở thành “trái nhựa” theo đúng nghĩa đen.Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi phút, trên thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa trong khi mỗi năm có tới 5.000 tỷ túi nhựa dùng một lần được vứt ra môi trường. Phân nửa số nhựa chúng ta dùng hàng ngày cũng là loại sản phẩm dùng một lần, từ tã trẻ em, túi đựng đồ tới ống hút hay những sản phẩm thông dụng khác như bao bì sản phẩm…Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện ở Thủy Nguyên – Hải Phòng: Dân tố xưởng chế biến cau xây trái phép, gây ô nhiễm môi trường...Thời gian qua, người dân cụm dân cư số 9 xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng rất bức xúc về việc trên địa bàn có một xưởng sản xuất chế biến cau gây ô nhiễm không khí, xả nước thải ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoa mầu của nhân dân. Người dân đã kiến nghị tới các cơ quan chức năng rất nhiều lần, nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm do xưởng sấy cau này gây ra vẫn không được cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn.Bản tin VOV Giao thông kể: ô nhiễm tiếng ồn ở các đô thị và khu công nghiệp đều vượt mức cho phép. Hiện có từ 10-15 triệu người trong tổng số 52 triệu lao động ở các ngành nghề phải tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn mức quy định và hàng ngày, những cư dân đô thị cũng đang phải chịu đựng những tiếng ồn từ khắp mọi nơi.Các chuyên gia môi trường cho biết, ô nhiễm tiếng ồn là nguyên nhân lớn thứ 2 sau ô nhiễm khói bụi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.