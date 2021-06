Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nói rằng những lời cựu Tổng Thống Trump quy chụp về bầu cử 2020 là y hệt lời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và như thế "rất là nguy hiểm và thiệt hại."

- DB Cheney: Trump đã lập lại lời CSTQ rằng bầu cử Mỹ là "dỏm, không đúng ý dân"

- dịch COVID: SG qua mặt Bắc Ninh, lên hàng thứ 2 lây nhiễm. 249 điểm ở TP.SG bị phong tỏa, có nhiều khách sạn và hẻm. Trong ngày 7/6, VN thêm 236 ca mắc mới. SG ngưng thêm 18 tuyến xe buýt. SG cách ly y tế hơn 21.400 người. Xin dân đừng tụ tập xem bóng đá. VN hy vọng bào chế vaccine cuối năm nay. Các hãng Mỹ, Anh, Châu Âu quan ngại vì VN xin góp tiền mua vaccine

- Trump: chống tin tặc nên là ngưng dùng máy điện toán, xài giấy là an toàn

- khó đạt mục tiêu Biden muốn 70% người lớn ở Mỹ chích ngừa vào ngày 4/7/202

- Anh thúc đẩy G7: hãy giúp chích ngừa toàn bộ dân số thế giới vào cuối năm 2022

- Ngoại Trưởng Mỹ: sẽ buộc TQ chịu trách nhiệm vì bưng bít đại dịch COVID-19

- Nhật sẽ cấp giấy thông hành chích ngừa cho dân, theo gương của Liên Âu

- Cộng Hòa thú nhận ưu tiên là thắng đa số ghế năm 2022, để làm gì thì tính sau

- DB Brooks (Cộng Hòa-AL) trốn đơn kiện cả tháng, nhưng vợ không biết đã cầm giùm

- tòa dân sự sẽ xét: tự do phát biểu có phải là có quyền kích động bạo loạn 6/1/2021?

- Biden nhức nhối: Mỹ thiếu giáo viên lớp K-12 vì lương thấp, làm việc mệt nhọc

- Gallup: 44% dân Mỹ tránh nơi đông người, giảm từ 72% nói thế hồi tháng 1/2021

- Quận Cam: bắt, truy tố 2 người nghi đã bắn chết cậu bé 6 tuổi trên xa lộ 55

- HỎI 1: Có phải Trump mặc quần ngược trong đại hội Cộng Hòa 5/6/2021? ĐÁP 1: Không ngược.

- HỎI 2: Mỹ tặng 750,000 liều vaccine và hứa không bỏ rơi Đài Loan? ĐÁP 2: Phái đoàn Thượng nghị sĩ đã tặng và hứa như thế.

QUẬN CAM (VB-7/6/2021) --- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nói rằng những lời cựu Tổng Thống Trump quy chụp về bầu cử 2020 là y hệt lời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và như thế "rất là nguy hiểm và thiệt hại."

DB Cheney nói trên chương trình phát thanh mạng “The Axe Files” phổ biến hôm Thứ Hai, nói rằng Trump nói y hệt như Đảng CSTQ nói về Mỹ và nền dân chủ Mỹ, rằng "hệ thống Hoa Kỳ không nói lên được ý muốn người dân, nghĩa là, hệ thống Mỹ đã thất bại -- y hệt như chính phủ TQ nói về Hoa Kỳ. Lời nói đó tất nguy hiểm và dối trá."

Bình luận của Cheney đưa ra gần 1 tháng sau khi bà bị Cộng Hòa tước bỏ chức lãnh đạo trong khối Cộng Hòa Hạ Viện, vì lập trường của bà chống Trump. Bà liên tục nói rằng Trump bịa đặt khi nói bầu cử 2020 là "gian lận" đã đưa Biden thắng cử. Thay thế Cheney là DB Elise Stefanik (Cộng Hòa-N.Y.) trong chức vụ Chủ Tịch Hội Nghị Cộng Hòa Hạ Viện (House GOP Conference chair).

--- Đa số dân Mỹ không chịu tích cực giữ giãn cách xã hội nữa, theo cuộc thăm dò Gallup phổ biến hôm Thứ Hai.

. 22% dân Mỹ nói họ hoàn toàn hay hầu hết cách ly với người khác, 40% nói chỉ cách ly một phần với người khác, 38% nói không cách ly với người khác làm chi.

. 44% dân Mỹ nói sẽ tiếp tục tránh các sự kiện đông người (hồi tháng 1/2021, có 72% người nói thế).

. 40% nói họ vẫn sẽ tránh du hành bằng đường hàng không hay đường bộ.

. 34% nói là tránh các việc làm công cộng.

. 26% nói cũng sẽ không tụ họp ít người với gia đình và bạn bè.

. chỉ còn 79% nói họ mang khẩu trang hồi tuần trước.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai nói rằng giải pháp để khỏi bị tin tặc tấn công là ngừng dùng máy điện toán. Trả lời phỏng vấn trên Fox Business, khi được chủ chương trình Stuart Varney hỏi là Mỹ nên đáp ứng thế nào với nạn tin tặc như mới đây đã làm đóng cửa công ty Colonial Pipeline vài ngày.

Trump nói cách hay nhất là về kiểu cổ điển, tức là đưa kế toán về với giấy như xưa, nhưng Trump nhìn nhận rằng giới trẻ sẽ không thể rời bỏ máy điện toán. Trump cũng nói Trump không hiểu cách nào tin tặc nhận được tiền họ bắt chẹt qua mã độc. Varney nói là tin tặc nhận tiền qua tiền kỹ thuật số Bitcoin. Trump nói tiền của thế giới nên là đô la Mỹ, còn tiền kỹ thuật số Bitcoins cần phải bị giám sát chặt chẽ.

--- Tin COVID-19 tại VN. Dựa vào các bản tin Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 07.6, Việt Nam ghi nhận thêm 236 ca mắc mới:

. 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. SG (20), Tây Ninh (3), Tiền Giang (1), Hà Nội (1).

. 211 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (122), TP. SG (46), Bắc Ninh (29), Lạng Sơn (7), Hà Nam (2), Hà Tĩnh (2), Hà Nội (1), Bình Dương (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1); trong đó 200 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Từ ngày mai 8-6, TP.SG tạm ngưng thêm 18 tuyến xe buýt do dịch COVID-19. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ ngày 29-5 hàng loạt tuyến xe buýt phải tạm ngưng hoạt động, gồm tuyến số 50, 52, 86, 140... Không chỉ vậy, toàn bộ xe buýt đi qua quận Gò Vấp cũng tạm ngưng hoạt động từ ngày 31-5 đến hết 14-6. Các xe buýt từ TP.SG đi tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương... hầu hết cũng ngưng chạy.

Thống kê trong ngày 7/6/2021: TP.SG đã có 443 ca lây nhiễm cộng đồng, đang điều trị 3 ca rất nặng. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC), đến sáng 6.6, toàn TP.SG đang cách ly y tế hơn 21.400 người, trong đó 7.770 người đang cách ly tập trung (đều là F1), còn lại cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (F2, F3). Trong tuần qua, số ca nhiễm tại TP.SG vẫn tăng lên, kéo theo nhiều trường hợp F1 phải cách ly tập trung, nhiều khu cách ly tập trung của quận, huyện đã kín chỗ. 249 điểm ở TP.SG bị phong tỏa do liên quan các ca nhiễm COVID-19, trong đó có nhiều khách sạn và hẻm.

Ngày 7/6, Bộ Y tế yêu cầu dân không tổ chức, tụ tập đông người xem bóng đá: Tối nay đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup 2022, dự kiến đến ngày 15/6. Trong khi đó, đã có hơn 6.000 người đăng ký thử nghiệm Nanocovax giai đoạn 3. Hy vọng VN sẽ có vaccine tự bào chế cuối năm nay.

Trong khi đó, bản tin thông tấn Nam Hàn KBS cho biết doanh nghiệp Mỹ, Anh, châu Âu tại Việt Nam quan ngại trước yêu cầu hỗ trợ vắc-xin. Doanh nghiệp Mỹ, Anh và châu Âu tại Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Chính phủ Việt Nam kêu gọi hỗ trợ nhằm đảm bảo vắc-xin COVID-19.

Trang báo điện tử VnExpress (Việt Nam) ngày 6/6 đưa tin tại cuộc họp trực tuyến của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) gần đây, Giám đốc Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) Adam Sitkoff cho biết hiện nay nhu cầu vắc-xin trên toàn thế giới đang vượt quá nguồn cung, do đó việc nhập vắc-xin rất khó khăn. Ông Sitkoff bày tỏ ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ, 88% các doanh nghiệp thành viên sẵn sàng chi tiền để được tiêm vắc-xin chất lượng cao, song cần phải có sự minh bạch trong các kế hoạch và lịch cung ứng vắc-xin.

Hiệp hội doanh nghiệp Anh và châu Âu cũng bày tỏ quan ngại. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV - British Business Group in Vietnam) Christopher Jeffery cho biết nhiều nước vốn đã có mối quan hệ với hãng dược của Anh, chưa kể nhiều đơn hàng đã và đang bị hoãn, do đó việc nhập lượng lớn vắc-xin là không thể. Tuy nhiên, Hiệp hội doanh nghiệp Anh đang đàm phán với Chính phủ nước này để có thể hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility).

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết khu vực tư nhân khó có thể tự mua vắc-xin nên cần có sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã chi ngân sách 1,1 tỷ USD để mua 150 triệu liều vắc-xin COVID-19, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân đóng góp hỗ trợ đảm bảo vắc-xin.

--- Cảnh sát đã bắt 2 nghi can -- Marcus Anthony Eriz, 24 tuổi, và Wynne Lee, 23 tuổi, tại nhà họ ở Costa Mesa, Quận Cam -- vì nghi là đã bắn chết cậu bé Aiden Leos, 6 tuổi, khi cậu bé ngồi băng sau xe được mẹ chở đến trường trên xa lộ 55 ngày 21/52021. Hai nghi can sẽ bị truy tố tội sát nhân.

Cảnh sát mô tả qua băng hình xe của nghi can là Volkswagen Golf SportsWagen màu trắng, đời 2018-2019. Vụ này xảy ra khi một trong 2 nghi can trên bắn vào phía xe của cậu bé Aiden, và đạn trúng cậu bé, làm chết tại chỗ. Biện Lý Quận Cam đã treo giải thưởng cho ai chỉ ra để bắt được tay súng đã bắn chết cậu bé, và nhận được cả trăm tin mật báo.

--- Nghề giáo viên cực nhọc quá, do vậy không còn nhiều người ưa thích. Nghiên cứu của viện Learning Policy Institute cho thấy hệ thống trường công Hoa Kỳ các lớp K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) trong năm 2019 lượng cầu cao hơn lượng cung khoảng 100,000 giáo viên.

Trong khi đó, dự kiến hơn 270,000 giáo viên trường công sẽ rời nghề giáo, hoặc bỏ nghề hay về hưu, trong khoảng từ 2016 tới 2026. Và bây giờ thăm dò cho thấy gần 1/3 giáo viên nói đại dịch Covid-19 đã nhiều phần làm họ phải về hưu hay bỏ nghề sớm hơn.

Kế hoạch Gia Đình Hoa Kỳ (American Families Plan) của Biden có khoản 9 tỷ đôla để giải quyết sự thiếu hụt giáo viên. Đây là tiền huấn luyện, trang bị, và đa dạng hóa giáo viên cho Hoa Kỳ. Hiện thời chỉ có 20% giáo viên là người da màu, trong khi học sinh da màu chiếm hơn 1/2 tổng số học trò K-12 toàn quốc.

Thê thảm là lương thấp. Bản khảo sát 2020 cho thấy 67% giáo viên phải có việc làm thứ nhì để sống nổi. Cuộc nghiên cứu 2019 dẫn trên nói rằng tình hình sụt giảm sinh viên các đại học sư phạm theo nghề giáo được giải thích là "lương thấp" và "hoàn cảnh làm việc gay go."

--- Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) đã chỉ danh Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) trong đơn kiện dân sự nhắm vào các lãnh đạo đã đọc diễn văn trước đám đông ngày 6/1/2021 rồi sau đó đám đông trở thành bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội. Thế là Brooks trốn cả tháng trời, không nhận hồ sơ kiện, làm như không biết. Thế là tòa cho Swalwell thêm 60 ngày để truy lùng, trao tận tay đơn kiện cho Brooks.

Swalwell phải thuê thám tử tư để nhờ trao đơn kiện tới Brooks. Cuối cùng, hôm Chủ Nhật, các thám tử đã tới tận nhà bị đơn và trao đơn kiện qua tay vợ của DB Brooks. DB Brooks la làng rằng người trao đơn kiện phạm luật vì đột nhập gia cư bất hợp pháp. Vấn đề là vợ của Brooks nhận đơn kiện thay Brooks, chữ ký nhận của bà cũng là đủ. Có phải, bởi vì Brooks quên dặn vợ là đừng có cầm giấy tờ gì cả?

--- Cựu công tố liên bang Barbara McQuade hôm Chủ Nhật nói trên đài MSNBC về đơn kiện các dân cử Cộng Hòa tham dự buổi biểu tình sáng ngày 6/1/2021 rồi sau đó dẫn tới bạo loạn. Cả 2 dân biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) và Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) đang đưa ra các đơn kiện dân sự chống các quan Cộng Hòa kích động biểu tình đó.

Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) trốn cả tháng để không nhận hồ sơ kiện, nhưng hôm Chủ Nhật thì hết trốn được. Nói trên MSNBC, McQuade giải thích rằng các cuộc điều tar liên bang có giá trị cao trong các hồ sơ kiện dân sự. Do vậy, McQuade nghĩ rằng Brooks và những quan chức Cộng Hòa khác trong đơn kiện sẽ thê thảm, vì thủ tục sẽ nhanh hơn các vụ án hình sự.

Cựu công tố McQuade nói rằng tiêu chuẩn để gọi là chứng cớ trong vụ án hình sự để kết án nghi can thì "vượt qua sự ngờ vực hợp lý" so với hồ sơ kiện dân sự. Có một yếu tố để các luật sư sẽ biện hộ cho những kẻ xách động bạo loạn 6/1/2021 là Tu Chánh Án số 1 cho quyền tự do phát biểu. Nhưng tự do phát biểu tới mức nào để trở thành kích động bạo loạn thì nên chờ xem các phiên tòa này.

--- Một ngày sau đại hội Cộng Hòa ở North Carolina, nhiều nhà hoạt động Cộng Hòa vẫn chưa nghe gì về nghị trình của Cộng Hòa, trong khi chỉ nghe về nỗ lực chiếm đa số lưỡng viện trong bầu cử 2022. Mark Meckler, nhà hoạt động bảo thủ ở Texas, thú nhận rằng ông không biết gì về nghị trình Cộng Hòa, và không ai biết nữa, mà chỉ nghe là phải thắng bầu cử năm tới.

Tình hình thiếu một nghị trình rõ ràng để nối kết người Cộng Hòa cho thấy yếu tố thúc đẩy họ không phải là muốn có chính sách thế nào, nhưng là các tiểu bang cần phải ra luật chèn ép phiếu bầu để Cộng Hòa có thể thắng cử 2022, một cuộc bầu cử giữa kỳ theo truyền thống sẽ cho thấy đảng của Tổng Thống đương nắm quyền sẽ mất nhiều ghế ở lưỡng viện.

Nhưng khi thiếu một nghị trình chung cho Cộng Hòa, có phải Trump sẽ ảnh hưởngt ới hướng đi của Cộng Hòa? Thông tấn AP nêu câu hỏi ra với Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa - Florida) rằng vai trò của Trump trong vận động sắp tới, thì TNS Scott nói: "Chúng tôi cả hai đều muốn chiếm đa số trong năm 2022. Tôi nói với Trump những gì tôi đang làm, và tôi muốn Trump hỗ trợ."

--- Tốc độ chích ngừa hàng ngày tại Hoa Kỳ đang suy giảm, làm cho mục tiêu của Biden muốn có 70% người thành niên ở Mỹ chích ngừa vào ngày 4/7/2021 có vẻ như không thực hiện nổi. Theo báo The Washington Post, Hoa Kỳ đang chích chưa tới 1 triệu mũi vaccine/ngày tính trung bình, giảm hơn 2/3 so với đỉnh cao chích ngừa là 3.4 triệu mũi chích ngừa/ngày trong tháng 4/2021.

Suy giảm chích ngừa trùng hợp với việc tạm ngưng chích loai thuốc Johnson & Johnson vaccine sau khi xảy ra vài trường hợp đông máu cục, bị xem là liên hệ phản ứng thuốc. Nhiều tiểu bang đã mở ra các chiến dịch tặng quả, xổ số trong đó có lô độc đắc bạc triệu đôla, kể cả tặng súng, tặng xe... để mời dân Mỹ chích ngừa. Các giới chức y tế cho ngại nói rằng cần có chích ngừa đông đảo, mới có thể ngăn chận đợt bùng phát sắpt ới vào mùa đông.

--- Trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Axios, chiếu trên làn sóng HBO, Ngoại Trưởng Antony Blinken hứa rằng chính phủ Mỹ sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm vì không minh bạch về đại dịch COVID-19. Blinken nói rằng lý do quan trọng nhất cần phải làm minh bạch là vì đây là cách duy nhất để chúng ta có thể ngăn ngừa trận đại dịch sắp tới, hay ít nhất là có thể làm giảm tầm nguy hiểm của dịch tương lai.

Hồi tháng 5/2021, Tổng Thống Joe Biden đã ra lệnh các sở tình báo điều tra về cội nguồn COVID-19 sau khi có tin 3 nhà khoa học ở viện vi trùng học Wuhan Institute of Virology ở Trung Quốc nhập viện vì bệnh có hội chứng tương tự trong tháng 11/2019, một tháng trước khi đại dịch bùng nổ, gây ngờ vực có thể vi khuẩn thoát ra từ phòng thí nghiệm TQ.

--- Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ cấp giấy thông hành chích ngừa COVID-19 (vaccine passports) vào mùa hè này, theo tin từ báo Nikkei Asian Review. Nhật Bản dự kiến se cấp cư dân giấy tờ xác nhận đã chích ngừa để du hành hải ngoại, trước tiên là bản giấy, và cuối năm sẽ là bản online.

Tin này đưa ra sau khi có tin rằng Liên Âu dự định đưa ra giấy chứng nhận đã chích ngừa cho cư dân vào tháng 7/2021.

--- Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson dự định trong Thượng Đỉnh G7 sắp tới sẽ thúc giục các lãnh tụ thế giới hãy giúp chích ngừa toàn bộ dân số thế giới vào cuối năm 2022, theo tin AO.

Johnson dự kiến sẽ nhấtn mạnh nhu cầu đánh bâi COVID-19, cũng như sẽ kêu gọi chung sức chích ngừa để toàn bộ thế giới miễn nhiễm vào năm 2023, mà ông gọi là "một chiến thắng lớn nhất trong lịch sử y khoa" trong một bản văn ông phổ biến. Hôm Thứ Bảy, Thủ Tướng nói đã có hơn 40 triệu công dân Anh đã nhận ít nhất 1 mũi chích ngừa vào cuối tháng 5/2021.

--- HỎI 1: Có phải Trump mặc quần ngược trong đại hội Cộng Hòa 5/6/2021?

ĐÁP 1: Không ngược. Bài diễn văn dài 90 phút của Trump trong đại hội Cộng Hòa ở Greenville, North Carolina có lúc ánh sáng làm cho cái nhìn trong một video phổ biến trên Twitter y hệt như Trump mặc quần ngược. Nhưng hình ảnh do các thông tấn và một video 90 phút từ C-SPAN cho thấy Trump mặc quần bình thường, không mặc ngược, cũng không phải loại quần thun kéo lên dùng cho các cụ ở một số nhà dưỡng lão.

Video dài 19 giây đồng hồ, cho thấy có vẻ như Trump mặc quần ngược ở đây:

https://twitter.com/JamesElliott8/status/1401497539749187590?s=20

Tuy nhiên, hình ảnh chụp từ Getty Impages và video của C-SPAN quay đủ bài diễn văn của Trump dài 90 phút thì Trump mặt quần bình thường. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/trump-wear-pants-backwards/

--- HỎI 2: Mỹ tặng 750,000 liều vaccine và hứa không bỏ rơi Đài Loan?

ĐÁP 2: Phái đoàn Thượng nghị sĩ đã tặng và hứa như thế. Báo Taiwan News ghi rằng Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth hôm Chủ Nhật 6/6/2021 họp báo cùng 2 TNS Dan Sullivan và Christopher Coons tại Đài Loan nói rằng quyết định tặng Đài Loan 750,000 liều vaccines là quyết định từ Bạch Ốc và một số viên chức sau nhiều tuần lễ thảo luận. TNS Duckworth nói rằng Đài Loan là trong nhóm các nước đầu tiên được Mỹ giúp tặng vaccine "vì nhu cầu khẩn cấp của Đài Loan và vì chúng tôi quý trọng tình đối tác 2 nước."

. Duckworth nói rằng bà muốn tới Đài Loan vì gia đình bên mẹ của bà gốc là từ Chaozhou, Guangdong (Quảng Đông), và di tản tới Thái Lan bằng đường bộ để thoát cai trị của Đảng CSTQ, "Đối với tôi, quan trọng đặc biệt là hỗ trợ 1 nền dân chủ khác tại Châu Á. Gia đình tôi và tôi biết giá trị của tự do. Tôi có mặt nơi đây để nói với các bạn rằng Hoa Kỳ sẽ không để các bạn cô đơn. Chúng tôi sẽ đứng bên cạnh các bạn để bảo đảm rằng người dân Đài Loan có những gì họ cần để vượt qua đại dịch và xa hơn nữa."

. Duckworth sinh ở Bangkok, Thái Lan, là con gái của ông Franklin Duckworth và bà Lamai Sompornpairin. Theo luật Mỹ, Tammy Duckworth là công dân Mỹ vì có bố là công dân Mỹ --- ông Franklin Duckworth là cựu chiến binh Mỹ, làm việc trong cơ quan Liên Hiệp Quốc về phát triển gia cư, và sau đó làm ở các công ty quốc tế. Mẹ của TNS Duckworth là người Thái gốc Hoa. TNS Tammy Duckworth nói lưu loát tiếng Thái và tiếng Indonesia, dĩ nhiên cả tiếng Anh. Duckworth học trường Singapore American School, the International School Bangkok, and the Jakarta Intercultural School. Rồi gia đình dọn về Honolulu, Hawaii, khi Duckworth 16 tuổi, rồi Duckworth vào trung học McKinley High School ở Honolulu. Bà hoàn tất Tiến sĩ ở Capella University. Duckworth là phi công trực thăng trên chiến trường Iraq, và bị cưa hai chân sau khi trực thăng UH-60 Black Hawk của bà trúng đạn du kích Iraq. Bà về hưu vào tháng 10/2014 với cương vị Trung Tá Vệ Binh của lực lượng Illinois Army National Guard. Chi tiết ở đây (có tham khảo Wikipedia):

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4217240

.