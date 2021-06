Chích ngừa COVID Chủ Nhật 6 tháng 6/2021 tại Nhà thờ St. Columban





Vào CHỦ NHẬT, ngày 6 tháng 6 năm 2021, từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, kính mời quý đồng hương đến chích ngừa COVID-19 tại

nhà thờ St. Columban ở góc đường Stanford và Nelson.

Địa chỉ là 10801 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840.



Buổi chích ngừa vắc xin Pfizer được tổ chức MIỄN PHÍ dành cho tất cả mọi người TỪ 12 TUỔI TRỞ lên sinh sống hoặc làm việc tại quận Cam, bất kể tình trạng nhập cư và có bảo hiểm hay không. Khi đi vui lòng mang theo giấy tờ chứng minh tuổi (bắt buộc) và bảo hiểm sức khỏe (nếu có).



Khi tham gia chích ngừa, quý đồng hương sẽ nhận được $50 gift card và có cơ hội trúng thưởng $50,000 hoặc $1,5 triệu đô la từ chương trình của tiểu bang đến ngày 15 tháng 6.



Quý đồng hương không cần lấy hẹn nhưng có thể ghi danh trước để tránh chờ lâu tại đường link https://tinyurl.com/ STCOLUMBAN66

Vui lòng gọi 714-751-5805 hoặc email info@vacf.org nếu có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ.

Sincerely,

Dung Hua (Yoon Hu-a)

Vietnamese American Cancer Foundation | Hội Ung Thư Việt Mỹ

17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708

Phone: 714.751.5805 | Fax: 714.751.5824