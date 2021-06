Dân Chủ Hạ Viện tăng thêm một ghế: Melanie Stansbury (Dân Chủ) thắng cuộc bầu cử đặc biệt ở New Mexico hôm Thứ Ba để đại diện địa hạt 1. Cộng Hòa kinh hoàng vì tỷ lệ thắng đàn áp: hơn 29% điểm.

.

- 2,000 hội, cá nhân xin Thống Đốc Cali ân xá, miễn trục xuất Lam Hong Le về VN

- Israel thí nghiệm xong: tăng thọ chuột 23%, sẽ tăng thọ loài người tới 120 tuổi

- thêm nhiều tỉnh giãn cách xã hội, Sài Gòn dính 3 ổ dịch lớn và 8 ổ dịch nhỏ; VN hy vọng mua đủ 150 triệu liều trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân

- Nam Cali: nghi can bắn đạn bị liên hệ 7 vụ bắn bể kính xe đang chạy ở xa lộ

- bầu cử đặc biệt New Mexico: Dân Chủ thắng Cộng Hòa 29% điểm, tăng đa số Hạ Viện

- kinh hoàng vì điểm Biden tăng, Ủy Ban Cộng Hòa RNC đòi tranh luận TV theo công thức mới

- Don McGahn (Luật sư Bạch Ốc thời Trump) tuần này khai ở Quốc Hội, Trump thấy rõ vô tù

- Trump ủng hộ Abbott tái ứng cử Thống Đốc Texas nhiệm kỳ thứ 3

- Dominion ghép trách nhiệm Mike Lindell với MyPillow, kiện đòi 1.6 tỷ đô

- FEC phạt National Enquirer $187,500 vì mua độc quyền tin rồi ém tin Trump dan díu

- Hiệu trưởng 1 trung học Bắc Cali đọc xong diễn văn, bị đẩy ra cổng, đuổi luôn

- qua dịch rồi, các tiệm Walmart mở cửa lại 6 a.m. tới 11 p.m. kể từ tuần này

- chích ngừa sẽ được tặng súng tại tiểu bang West Virginia, xổ số độc đắc 1 triệu đô

- Dân California mua 920,000 súng trong mùa đại dịch, tăng 66%

- HỎI 1: Có phải Dominion đã thua trong vụ kiện Rudy Giuliani và Sidney Powell? ĐÁP 1: Sai, các vụ kiện vẫn đang tiến hành.

- HỎI 2: Sidney Powell tuyên bố rằng Trump có thể được lên ngôi trở lại? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB-2/6/2021) --- Công tỵ mẹ của tạp chí The National Enquirer đồng ý chi trả cơ quan liên bang về bầu cử Federal Elections Commission (FEC) số tiền $187,500 vì lý do đã vi phạm luật bầu cử 2016 nhằm giúp cho Trump bằng cách ém các bản tin về các phụ nữ có dan díu với Trump, theo tin của báo The Wall Street Journal.

.

Công ty A360 Media đã chi $150,000 cho cô người mẫu Playboy tên Karen McDougal để độc quyền viết tin về cô này dan díu với Trump, nhưng rồi ém tin này. FEC gọi đó là hình thức góp tiền gây quỹ cho Trump. Công ty thú nhận rằng tiền mua độc quyền trao cho cô McDougal là xuyên qua cựu luật sư riêng của Trump là Michael Cohen. Cohen bị án tù 3 năm vì vụ này. TRump chối là không biết gì chuyện tiền ém tin và nói không hề dan díu gì.

.

--- Dân Chủ Hạ Viện tăng thêm một ghế, trở thành đa số 220-211 sau khi Melanie Stansbury (Dân Chủ, New Mexico) thắng cuộc bầu cử đặc biệt hôm Thứ Ba để đại diện địa hạt 1. Ghế này trống từ tháng 3/2021 sau khi Deb Haaland rời ghế Dân Biểu địa hạt 1 New Mexico nhận chức Bộ Trưởng Nội Vụ trong chính phủ Biden.

.

Điều ghi nhận rằng Dân Chủ thắng lớn, trong khi Cộng Hòa mất thế lực nơi này: Nhà khoa học Stansbury, 42 tuổi, thắng đối thủ là Thượng nghị sĩ tiểu bang Mark Moores (Cộng Hòa) hơn 30,000 phiếu, tức là thắng hơn 29% điểm.





Trong khi trước đó, vào tháng 11/2020, tiền nhiệm Haaland thắng chỉ 17% điểm. Trong khi Cộng Hòa lo sợ làn sóng thất cử sẽ lây lan sang bầu cử giữa kỳ 2022, các quan sát viên nhận ra lý do thắng lớn: cử tri muốn bầu cho Dân Chủ để giúp thúc đẩy các chính sách của Biden.

.

--- Cộng Hòa kinh hoàng trước tình hình điểm Biden ngày càng tăng cao. Do vậy, Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) hăm dọa sẽ ngưng đưa các ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa lên TV tranh luận, trừ phi các ban tổ chức tranh luận phải đồng ý nhiều đòi hỏi của ủy ban. Chủ tịch ủy ban RNC là Ronna McDaniel gửi một lá thư tới Ủy Ban Tranh Luận Tổng Thống (Commission on Presidential Debates - CPD) hôm Thứ Ba, ghi là cần phải thay đổi nhiều nội quy để bà này sẽ cố vấn cho các ứng viên Cộng Hòa tương lai tham dự tranh luận.

.

Trong các đòi hỏi thay đổi, McDaniel than phiền về thời gian tranh luận, cách lựa chọn người dẫn chương trình, tư cách đảng phái một số ủy viên trong ủy ban CPD. Đó là một phần những lời Trump than phiền về tranh luận trước TV trong bầu cử 2020. Thực tế, Trump trước ống kính TV đã thô bạo lớn tiếng để át tiếng Biden, để chận ngang dòng nói chuyện của Joe Biden. Không thấy bà McDaniel than phiền những chuyện đó.

.

--- Tin dịch COVID-19 tại VN. Dựa theo các tint ừ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Tối 2.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 138 ca mắc COVID-19 mới (BN7676-7813), trong đó có 128 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (74), TP SG (31), Bắc Ninh (16), Hà Nội (6), Hải Dương (1).

.

Với 138 ca mắc mới này, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 7.813 bệnh nhân, trong đó có 6.294 ca ghi nhận trong nước và 1.519 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 4.724 ca. Như vậy, trong ngày 2-6, Việt Nam có 229 ca ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Giang vẫn là địa phương có ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 157 ca.

.

Riêng tại Sài Gòn, chỉ trong hai tuần (từ ngày 18-5 đến hết ngày 1-6), thành phố đã phát hiện 3 chuỗi chính lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, với tổng số 226 ca bệnh đã được công bố:

. (1) Thứ nhất là chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3 (phát hiện ngày 18-5) gồm 2 bệnh nhân 4514, 4583 cùng làm việc trong một văn phòng, nơi cư trú quận 7 và TP Thủ Đức. Chuỗi lây nhiễm này khoanh vùng với 193 người tiếp xúc gần và 1.380 người tiếp xúc khác, đã được cách ly y tế, mở rộng xét nghiệm cho 9.113 người.

. (2) Thứ hai là chuỗi lây nhiễm quán bánh canh ở quận 3 (phát hiện từ ngày 21-5) gồm 5 bệnh nhân: 4780, 4781, 4782, 5329, 5463. Trong đó bệnh nhân 5463 đã tử vong sáng 2-6 do COVID-19 nặng trên cơ địa suy thận mạn giai đoạn cuối. Khoanh vùng 174 người tiếp xúc gần, 835 người tiếp xúc khác, mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người.

. (3) Thứ ba là chuỗi lây nhiễm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng (phát hiện từ ngày 26-5) với gần 250 ca mắc đã được Bộ Y tế công bố (tính đến 18h30 ngày 2-6). Nhóm 7 người bệnh đầu tiên là thành viên nhóm truyền giáo đều thuộc biến chủng từ Ấn Độ, B.1.617.2. Trong nhóm truyền giáo này, tham gia là 55 người, trong đó 40 người đã xác định mắc bệnh, chiếm tỉ lệ 70%.

.

. Các 8 ổ dịch nhỏ hơn tại Sài Gòn, tất cả đều khoanh vùng, cách ly thích hợp. Trong đó, nổi bật là tại Công ty Thiên Tú (đường Hoàng Việt, quận Tân Bình), trong số 300 nhân viên có 44 ca mắc trong đó có 5 ca F2; và Trường mầm non song ngữ (phường Tân Thới Nhất, quận 12) có 20 ca.

.

Bộ trưởng Y tế chiều 2/6 cho biết Nga đã đồng ý cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm nay. Trong khi đó Bộ Y tế đã đàm phán thành công 38,9 triệu liều vaccine Covid-19 qua nguồn Covax (liên minh y tế của WHO, Liên Hiệp Quốc), tuy nhiên, hiện vaccine về chưa nhiều. Pfizer/BioNTech ký kết sẽ cung ứng cho Việt Nam 31 triệu liều vaccine Covid-19. Trước đó, từ tháng 11/2020, Việt Nam cũng đã đàm phán và ký kết với Astra Zeneca khoảng 30 triệu liều. Nghĩa là, với nguồn cung ứng của Nga, của Mỹ và của Anh, VN hy vọng mua đủ 150 triệu liều trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân số Việt Nam, theo lời Bộ Trưởng.

.

Nhiều tỉnh đã cho giãn cách xã hội, trong đó mới nhất là tỉnh Bình Dương, 3 thành phố và 2 thị xã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16. Theo đó, TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ an, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát và một số xã, thị trấn của huyện Bàu Bàng nơi có khu công nghiệp, triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Riêng các khu phố đang được phong tỏa thuộc phường Đông Hòa (TP Dĩ An), phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) và phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

.

. Long An giãn cách xã hội 4 huyện và thành phố: TP Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, từ 0h ngày 2/6 cho đến khi có thông báo mới.

. Tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội sau khi có 2 ca nhiễm COVID-19, tái lập 4 chốt kiểm soát giao thông để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh...

.

--- Tay không đánh gấu. Một cô gái 17 tuổi, cư dân thị trấn Bradbury, California, đã xô một con gấu khổng lồ té ngược ra ngoài hàng rào chiều Thứ Hai sau khi gấu này leo lên, dự tính bắt các con chó nhỏ trong sân nhà cô bé Hailey Morinico. Nghe tiếngc hó sủa dữ dội, cô Morinico phóng tới, đẩy té con gấu ra ngoài, ôm các chú chó nhỏ vào lại nhà.

.

Cô kể lại với đài ABC7 rằng cô không nhận ra đó là gấu, cho tới khi xô gấu ra ngoài, mà chỉ thấy "đó là một con thú, đang tính bắt các con chó nhỏ của mình." Xô gấu xong, cô kinh hoàng nhận ra đó là gấu. Cô bị thương nhẹ ở ngón tay và trầy hai đầu gối, và các con chó của cô bình yên.

.

Băng hình giám sát cho thấy lúc đó là 2:30 p.m. khi một gấu khổng lồ và 2 gấu con đi bộ dọc bức tường gạch ở sân nhà cô bé tại Bradbury. Thế là 3 con chó trong sân sủa lớn, cô bé phóng tới xô gấu, bảo vệ chó. Nhưng cô bé và bà mẹ khuyên rằng đừng ai xô gấu, và tương lao cô cũng không dám xô gấu.

Video ngắn (1 phút 8 giây) cho thấy cô bé tay không đánh gấu như sau:



https://youtu.be/A9qqXLWhoi8

.

--- Bạn là cư dân California xin cẩn trọng: chung quanh bạn là đầy khắp súng. Tình hình mua súng tại California tăng vọt kể từ tháng 3/2020 — tăng 66% so với mức của 14 tháng trước, theo bản báo cáo của thetrace.org, một hội phóng viên bất vụ lợi.

.

Dân California đã mua khoảng 920,000 khẩu súng từ tháng 3/2020 tới tháng 4/2021, theo ước tính của hội này, do báo Sacramento Bee tường trình. Trong thời gian đại dịch, thương vụ súng ngắn (súng lục) tăng nhiều hơn thương vụ súng trường. Có thêm 365,000 súng ngắn bán ra trong thời kỳ phong tỏa so với 14 tháng trước, trong khi thương vụ súng trường tăng 183,000 khẩu trong cùng thời kỳ.

.

--- Một thỉnh nguyện thư với gần 2,000 chữ ký đang xin Thống Đốc Gavin Newsom của California trực tiếp ân xá cho một người sắp bị trục xuất về Việt Nam tuần tới, theo tin của phóng viên Carl Samson trên Yahoo News hôm 1/6/2021. Người sắp bị trục xuất về VN là Lam Hong Le, 52 tuổi, đang bị giam ở nhà tù quận Yuba trước khi tiến hành trục xuất.

.

Lam tới Hoa Kỳ năm 1981 khi 12 tuổi, năm 1992 bị kết tội sát nhân liên hệ băng đảng và bị kêu án 34 năm tù. Vào tháng 10/2019, Lam được quy chế quản chế ngoài nhà tù sau khi ở tù 32 năm. Chỉ vài phút sau khi được thả, Lâm bị cơ quan ICE bắt giam trong 2 tháng và 8 ngày.



.

Thế rồi Lam được thả ra để chờ thủ tục trục xuất. Lam làm việc trong 18 tháng kế tiếp trong cương vị nhân viên thiết yếu toàn thời gian, và tích cực hoạt động nhà thờ và cộng đồng. Thủ tục chờ trục xuất là thường xuyên trình diện Sở ICE. Kỳ hẹn trình diện kế tiếp là ngày 7 tháng 6/2021, và người ta lo ngại là Lam sẽ bị trục xuất vào ngày đó.

.

Tsuru for Solidarity, một hội bất vụ lợi mà Lâm có liên hệ, đã làm thỉnh nguyện thư và tìm chữ ký để xin trực tiếp ân xá từ Thống Đốc Newsom cho Lam miễn trục xuất. Thưv iết rằng Lam có thời tuổi nhỏ sống sót qua bạo lực, bây giờ đã tự chuyển hóa, trở thành người chăm sóc và giúp đỡ những người trải qua thời tuổi nhỏ bạo lực. Lâm bây giờ là người tử tế, làm việc siêng năng.

.

Những người bị tội hình sự ở California có thể xin ân xá qua 2 cách: Chứng Chỉ Đã Cải Huấn (thủ tục phải mất nhiều năm), và Ân Xá Trực Tiếp (Lâm xin thủ tục khẩn cấp này vì sắp bị trục xuất).

.

Newsom hôm Thứ Sáu đã ân xá cho Kao Saelee và Bounchan Keola, 2 lính cứu hỏa tù nhân cùng gặp cơ nguy trục xuất về Lào.

.

Một cuộc biểu tình xin ân xá cho Lâm sẽ tổ chức vào Thứ Năm 3/6/2021 từ 11 a.m. tới 12:30 p.m. (giờ California) ở dinh hành chánh thủ phủ Sacramento State Capital Building. Đồng tổ chức biểu tình này là các hội SEARAC, Asian Law Caucus, Immigration Coalition of Sacramento, Interfaith Movement for Human Integrity và Detention Watch Network, theo báo AsAmNews.

.

--- Kinh tế tăng tốc, thế là các tiệm mở cửa nhiều giờ hơn. Các tiệm Walmart trong năm ngoái đã giảm giờ mở cửa trong tình hình đại dịch, và bây giờ sẽ mở cửa từ 6 a.m. tới 11 p.m. kể từ Thứ Bảy tuần này. Nhưng trong tiệm, trung tâm thuốc tây và trung tâm nhãn khoa sẽ trở lại giờ mở cửa trước đại dịch kể từ tháng 7/2021.

.

Nhiều trung tâm Walmart mở cửa 24 giờ trước đại dịch, nhưng rồi phải giảm giờ mở cửa khi dịch bùng phát. Dacona Smith, Giám đốc điều hành Walmart U.S., nói rằng dân Mỹ chích ngừa đã đông va mỗi ngày mỗi tăng, do vậy mở cửa nhiều giờ sẽ thích hợp. Tiệm sẽ không buộc mang khẩu trang với người đã chích ngừa, nhưng tiệm sẽ có nhiều biện pháp tẩy trùng liên tục trong tiệm.

.

--- Tại thị trấn Stockton, Calif., một cựu Hiệu trường trường trung học nói với các học trò về chuyện ông bị sa thải. Sau bài diễn văn đọc trong lễ tốt nghiệp của học sinh trung học, Hiệu trưởng Ben Nakamura bị cảnh sát áp giải tức khắc ra khỏi buổi lễ, và bị cấm dự các buổi lễ sắp tới.

.

Nakamura là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Stagg High School, nói trong diễn văn rằng hội đồng học khu bỏ phiếu tỷ lệ 4-3 để sa thải ông, điều mà ông gọi là bỏ mặc ý muốn của cộng đồng, không chịu lắng nhe ý kiến phụ huynh và học sinh. Học khu Stockton Unified School District nói rằng ngâns ách giảm, nên phải cho Nakamura về vườn, thế rồi Nakamura nộp đơn xin việc lại cùng chức vụ đó, cũng bị học khu bác bỏ.

.

Một ủy viên học khu là Candelaria Vargas, cũng là trong ban biên tập báo mạng Daily Kos, nói rằng bà không hiểu vì sao Học Khu bỏ phiếu chống, khi Nakamura được sự tin cậy của hầu hết phụ huynh và học sinh.

.

--- Các nhà khoa học Israel đã tăng được tuổi thọ cho chuột thêm 23%, có nghĩa là nếu ứng dụng này thành công với người, loài người có thể sống thọ tới 120 tuổi. Báo Times of Israel viết rằng theo lời Giáo sư Haim Cohen của đại học Bar-Ilan University, thí nghiệm trên 250 con chuột bắng cách tăng chất đạm SIRT6, mà chất này theo tuổi sẽ giảm đi. Những con chuột được thêm chất đạm sẽ trẻ hơn và ít cơ nguy bị ung thư.

.

Giáo sư Cohen tin là thí nghiệm này thực hiện từ năm 2012, tương lai có thể áp dụng cho người và sẽ giúp tăng tuổi thọ tới 120 tuổi. Trong thí nghiệm gần nhất, Cohen làm việc với nhiều khoa học gia quốc tế, trong đó có GS Rafael de Cabo từ viện y tế Hoa Kỳ (US National Institutes of Health - NIH), để cải thiện thí nghiệm trước đó. Cohen nói trong 2 tới 3 năm nữa, sẽ có thuốc tăng tuổi thọ cho người.

.

--- Công ty Dominion Voting Systems đang làm việc để ghép trách nhiệm Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow để cả Lindell và công ty cùng chịu trách nhiệm về trận tấn công bầu cử 2020. Business Insider hôm Thứ Ba ghi rằng theo Dominion cả Lindell và công ty MyPillow không tách rời nhau vì trong những cuộc nói chuyện Lindell tự nhận bí danh là 'the MyPillow Guy' (Anh chàng MyPillow) trong khi trang web của MyPillow có những sản phẩm ghi khẩu hiệu bán giá đặc biệt như 'FightforTrump,' 'QAnon,' 'Q,' and 'Proof,'" theo lời luật sư của Dominion.

.

Nghĩa là, khi Dominion kiện Lindell để đòi bồi thường 1.6 tỷ đôla thiệt hại vì Lindell vu cáo máy bầu phiếu của Dominion đã chuyển phiếu bầu Trump sang thành phiếu bầu Biden, thì công ty MyPillow cũng phải bồi thường chung với Lindell.

.

--- Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa-TX) trong cuộc tái ứng cử vào chức Thống Đốc nhiệm kỳ thứ 3 đã được sức đẩy lớn: Trump chính thức ủng hộ Abbott, đưa ra bản văn kêu gọi cử tri bầu cho Abbott. Tiểu bang Texas không hạn chế nhiệm kỳ Thống Đốc.

.

Trump nói rằng Abbott đã bênh vực cuồng nhiệm cho Tu Chánh Án thứ 2 (tức quyền tự do mang súng, quyền sử dụng súng). Nhưng Abbott nổi bật là bênh vực nhiều biện pháp siết quyền bầu cử của cử tri. Dự luật siết quyền bầu cử đã thông qua ở Thượng Viện Texas, còn kẹt ở Hạ Viện Texas vì các dân biểu Dân Chủ đã cùng bước ra, bỏ họp, do vậy không đủ hiện diện 2/3 để buổi họp có giá trị. Abbott hăm dọa sẽ triệu tập khóa họp đặc biệt để thông qua dự luật siết quyền bầu phiếu ở Texas.

.

--- Cảnh sát mở rộng cuộc điều tra nhắm vào 1 người đàn ông ở Anaheim, Quận Cam, về tội mưu sát khi bắn súng BB (đạn bi) vào 1 xe Tesla đang chạy ở Norco tuần trước, bây giờ nói rằng kẻ này là nghi can trong ít nhất 6 vụ tương tự và có thể nhiều hơn.

.

Các chi tiết trên đưa ra hôm Thứ Ba trong buổi thụ lý hồ sơ nghi can Jesse Leal Rodriguez, 34 tuổi, người khai là vô tội và đang bị giam với tiền tại ngoại 1 triệu đô ở nhà tù Robert Presley Detention Center ở Riverside.

.

Rodriguez bị bắt tuần trước, trong khi cảnh sát điều tra khoảng 100 vụ bắn đạn bi làm bể kính xe đang chạy trên các xa lộ Nam California, khởi sự từ tháng 4/2021. Cảnh sát nói rằng nghi can liên hệ 6 vụ tướng tự khác, tức là 7 vụ bắn xe trên đường.

.

--- Chích ngừa sẽ được tặng súng. Tiểu bang West Virginia bây giờ đưa ra nhiều phần thưởng cho người chịu đi chích ngừa: xổ số với độc đắc 1 triệu đôla, học bổng đại học toàn phần 4 năm, xe pickup, giấy phép đi săn và đi câu hiệu lực suốt đời, và súng.

.

Tiểu bang West Virginia sẽ tặng 5 khẩu súng săn, 5 khẩu shotgun, theo báo Forbes. Tiểu bang cũng tặng thẻ quà trị giá 100$ cho bất kỳ ai trong lứa tuổi 16-35 đã chích đầy đủ. Xổ số hàng tuần cho tới ngày 4/8/021 sẽ có thêm nhiều giải độc đắc 1 triệu đô. Ngày xổ sắp tới là 20/6/2021. Nếu bạn là cư dân West Virginia, có thể ghi danh ở đây:

https://governor.wv.gov/Pages/default.aspx

.

--- Chỉ vì tiếc tiền, keo kiệt, Trump sẽ ân hận khi không chịu thuê luật sư ngăn cản cuộc điều trần sắp tới của Don McGahn (Luật sư Bạch Ốc làm việc cho Trump từ ngày Trump đăng quang cho tới tháng 10/2018 thì từ chức) khi McGahn sẽ ra điều trần kín và hữu thệ trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện vào Thứ Sáu 4/6/2021.

.

Michael Tomasky viết trên báo New Republic rằng McGahn đồng ý ra điều trần với sự cho phép của TT Biden, nhưng từ nhiều năm trước, Trump đã dùng quyền Tổng Thống và sự bảo vệ đặc quyền giữa luật sư và thân chủ, để ngăn cản McGahn ra Quốc Hội trả lời các câu hỏi trước đó, nhưng lúc đó các chi phí của Trump là tiền công quỹ.

.

Bây giờ Trump là dân thường. Tomasky viết rằng khi Bộ Tư Pháp của Biden không còn can thiệp thay cho Trump, thì lẽ ra Trump cần thuê luật sư riêng để ngăn cản việc McGahn ra điều trần, nhưng như thế là tốn tiền, và Trump quyết định không can thiệp.

.

Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 5/2021, sau khi McGahn đồng 1y ra điều trần ở Quốc Hội, thì 1 luật sư của TRump nói rằng sẽ có can thiệp để ngăn cản. Nhưng cũng chính luật sư đó bây giờ nói Trump quyết định không ngăn cản, vì nếu can thei65p, với tư cách công dân, Trump sẽ phải trả tiền luật sư và Trump nói thôi, khỏi.

.

Như thế, cơ nguy là McGahn sẽ nói trước Quốc Hội rằng đícj thân Tổng Thống Trump chỉ thị cho McGahn ngăn cản công lý (bằng cách sa thải công tố đặc biệt Robert Mueller và rồi tạo ra mấy tờ văn thư giả mạo để gợi ý rằng Trump chưa bao giờ yêu cầu McGahn làm như thế). Thế nhưng Trump tiếc tiền.

.

Viễn ảnh thấy rằng McGahn nếu có lương tâm sẽ khai thật, khai hết, thì Trump thê thảm. Vì chính Luật sư Bạch Ốc của Trump kể rằng Trump cản trở công lý. Nghĩa là Trump có thể vào tù, vì Biện Lý Vance (địa hạt Mahattan) vừa triệu tập đại bồi thẩm đoàn. Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Letitia James đang mở các hồ sơ gian lận tài chánh của Trump ở Westchester County. Và mới tuần qua thì Tòa Liên Bang Eastern District of New York điều tra chuyện Ukraine can thiệp bầu cử 2020 liên hệ tới Trump và Giuliani. Bây giờ nếu McGahn khai ra chuyện Trump quậy phá công lý, thì chỉ có một lối đi là vào tù.

.

--- HỎI 1: Có phải Dominion đã thua trong vụ kiện Rudy Giuliani và Sidney Powell?

.

ĐÁP 1: Sai, các vụ kiện vẫn đang tiến hành. Công ty Dominion đã kiện Rudy Giuliani và Sidney Powell để đòi bồi thường mỗi người đền 1.3 tỷ đô thiệt hại vì họ đã vu khống máy Dominion đã chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden trong bầu cử 2020. Cả 2 vụ kiện vẫn đang tiến hành. Trong phần trả lời trước tòa, Giuliani chối là không bôi nhọ công ty Dominion. Còn Powell trả lời trước tòa rằng "không ai có lý trí mà tin lời của bà." Bởi vì Poweel từng vu khống rằng máy Dominion sản xuất ở Venezuela để bầuc ử gian lận cho lãnh tụ quá cố Hugo Chávez và vu khống rằng Dominion đã hối lộ các quan chức tiểu bang Georgia để có hợp đồng miễn đấu thầu. Hai vụ kiện đang xúc tiến, chưa xong. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/01/facebook-posts/dominions-defamation-lawsuit-against-giuliani-powe/

.

--- HỎI 2: Sidney Powell tuyên bố rằng Trump có thể được lên ngôi trở lại?

.

ĐÁP 2: Sai. Hôm Chủ Nhật, trong hội nghị những người tin vào thuyết âm mưu của QAnon, bà Powell nói rằng Trump có thể được đưa lên ngôi Tổng Thống trở lại bây giờ. CNN ghi lời chuyên gia pháp lý Steve Vladeck nói rằng bá Powell chỉ bịa đặt, vì không hề có luật nào hay cơ chế nào để "tái đăng quang" một cựu Tổng Thống vài tháng sau khi người này thất cử. Trong khi đó, Tu Chính Án 20 phê chuẩn năm 1933 ghi rằng Ngày Đăng Quang phải là ngày 20/1, chứ không phải tùy ý chọn. Eugene Volokh, Giáo sư luật ở UCLA School of Law, nói với CNN rằng muốn đổi ngày đăng quang là phải tu chính Hiến pháp. Chi tiết ở:

https://www.kabc.com/news/fact-checking-sidney-powells-claim-trump-could-be-reinstated/

.

.