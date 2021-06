Phun thuốc sát trùng quận Gò Vấp. VN thêm 251 ca/ngày, TP.SG thêm 70 ca dịch - Các dân cử Dân Chủ lo ngại Biden từ bi, sẽ không trao hồ sơ thuế của Trump - Trump tin Trump sẽ được đưa vào Bạch Ốc nhậm chức Tổng Thống trong tháng 8 - DB Cheney chỉ trích Flynn vụ đòi đảo chánh. Cơ nguy ra tòa mặt trận, Flynn phải nói lại

Nhiều xe chuyên dụng phun khử khuẩn các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp, Sài Gòn. VN thêm 251 ca/ngày, TP.SG thêm 70 ca dịch COVID-19.

- Phun thuốc sát trùng quận Gò Vấp. VN thêm 251 ca/ngày, TP.SG thêm 70 ca dịch

- Các dân cử Dân Chủ lo ngại Biden từ bi, sẽ không trao hồ sơ thuế của Trump

- Trump tin Trump sẽ được đưa vào Bạch Ốc nhậm chức Tổng Thống trong tháng 8

- DB Cheney chỉ trích Flynn vụ đòi đảo chánh. Cơ nguy ra tòa mặt trận, Flynn phải nói lại

- TSA: 7.1 triệu dân Mỹ đi phi cơ trong 4 ngày, đông nhất là Thứ Sáu 1.96 triệu người

- khảo sát về tin giả/tin thật cho thấy, Cộng Hòa dễ tin vào tin giả hơn là Dân Chủ

- công viên tuyệt vời tại Calif.: San Francisco (hạng 6 toàn quốc); Irvine (hạng 7)

- California: nhiều thương xá sập tiệm, sẽ chuyển khu để xây nhà cho dân cư ngụ

- tuyệt vời nhất để sống ở Cali: Berkeley, Irvine, San Francisco, Sunnyvale, Torrance

- Seattle: ngày "Khoa Pham Day" ghi công nhà hoạt động đã giúp kinh doanh khu vực

- New York: đấm 1 phụ nữ gốc Á, liền bị bắt

- HỎI 1: Caitlyn Jenner nói trên Fox News ngày 26/5/2021 rằng 50% dân số vô gia cư Hoa Kỳ là ở California? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Cảnh sát Nam Hàn triệu tập điều tra Thứ trưởng Tư pháp về hành vi bạo hành tài xế taxi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/6/2021)--- Trump tin rằng Trump sẽ được đưa vào Bạch Ốc nhậm chức Tổng Thống trong vòng 2 tháng tới, theo bản tin của Maggie Haberman viết trên báo New York Times, rằng Trump nói với nhiều người liên hệ rằng Trump hy vọng sẽ đăng quang lại vào tháng 8/2021, vì cuộc kiểm toán phiếu bầu Arizona đang diễn ra sẽ cho kết quả có "gian lận" và là tác động dây chuyền sẽ xảy ra.

Phóng viên Maggie Haberman đã phỏng vấn nhiều người đã nói chuyện với Trump. Đặc biệt là Trump có ảo tưởng rằng cuộc điều tra về Trump ở New York chỉ là âm mưu ngăn chận việc Trump sẽ "về kinh lên ngôi" trở lại. Bản tin nói Trump không nói gì về "kiểm toán" vì muốn giữ bí mật thành công.

--- Một video giám sát tại Phố Tàu New York cho thấy một người vô cớ đấm vào mặt một phụ nữ gốc Á 55 tuổi vào sáng Thứ Hai, theo tin CBS. Phụ nữ té xuống đất, nhưng cảnh sát nói bình yên. Thời gian ngắn sau, cảnh sát đã bắt được nghi can, một người da đen. Cảnh sát chưa cho biết thêm thông tin khác.

--- Một số dân cử Dân Chủ bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Biden cư xử rất mực quân tử, và sẽ không trao cho họ hồ sơ thuế của Trump mà Hạ Viện đã yêu cầu trao cho để điều tra. Norm Eisen, cựu viên chức chính phủ Obama và tham vấn Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, nói với CNN nơi ông bây giờ là tham vấn rằng Bộ Tư Pháp của Biden, dưới quyền Bộ Trưởng Merrick Garland, mới đây xin tòa bác một đơn UCLA kiện Trump và Barr, có vẻ như Biden và Garland muốn xây dựng hình ảnh mới Bộ Tư Pháp để Bộ không trở thành cánh tay Tổng Thống cho cả các mục tiêu phi pháp như thời Trump.

Hiện thời Bộ Tư Pháp của Merrick Garland đang bảo vệ các quyền hành chánh, đã ra quyết định giữ bí mật một số hồ sơ và quyết định của Trump.

--- Thành phố nào tốt nhất để sống? Niche đã phân tích và xếp hạng để tìm ra các nơi tốt nhất để sống tại Hoa Kỳ, dựa vào tỷ lệ việc làm, trường học, khí hậu, tỷ lệ tội phạm, thị trường gia cư, tài nguyên, môi trường và nhiều yếu tố khác.

Trong năm 2021, Niche chọn ra 50 thành phố tuyệt vời nhất để về cư ngụ: 1. The Woodlands, TX; 2. Arlington, VA; 3. Naperville, IL; 4. Overland Park, KS; 5. Cambridge, MA; 6. Ann Arbor, MI; 7. Plano, TX; 8. Columbia, MD; 9. Berkeley, CA; 10. Bellevue, WA; 11. Irvine, CA; 12. Richardson, TX; 13. Seattle, WA; 14. Madison, WI; 15. San Francisco, CA; 16. Sunnyvale, CA; 17. Raleigh, NC; 18. Boulder, CO; 19. Sandy Springs, GA; 20. Torrance, CA; 21. Minneapolis, MN; 22. Alexandria, VA; 23. Santa Clara, CA; 24. College Station, TX; 25. Columbia, Missouri; 26. Austin, TX; 27. Scottsdale, AZ; 28. Rochester, MN; 29. Round Rock, TX; 30. Pittsburgh, PA; 31. Huntsville, AL; 32. Omaha, NE; 33. Lincoln, NE; 34. Charlotte, NC; 35. Carlsbad, CA; 36. WA, D.C.; 37. Lexington, KY; 38. Gainesville, FL; 39. Boston, MA; 40. Tampa, FL; 41. Irving, TX; 42. Atlanta, GA; 43. St. Petersburg, FL; 44. St. Paul, MN; 45. Pasadena, CA; 46. Tempe, AZ; 47. Charleston, SC; 48. Fort Collins, CO; 49. Columbia, SC; 50. Salt Lake City, UT.

--- Bản tin về dịch COVID-19 sau là tổng hợp từ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Hình từ nhiều video. Trong ngày 1-6-2021, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới, trong đó Bắc Giang nhiều nhất là 124, đứng vị trí thứ 2 là TP.SG 70 ca. Như thế, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 7.572 bệnh nhân, trong đó có 6.065 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 4.495 ca.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận được hơn 28 tỷ đồng. Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến nhu cầu cả nước cần mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng.



Tối 1-6-2021, ca tử vong vì dịch COVID-19 là bệnh nhân có số thứ tự 3354, nam giới, 76 tuổi ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là ca tử vong thứ 13 trong đợt dịch thứ tư tại VN.

Sài Gòn: Tối 1/6/2021, đại diện trường Quốc tế Việt Úc (VAS) xác nhận một giáo viên người nước ngoài của trường mắc Covid-19. Người này giảng dạy chương trình Cambridge tại cơ sở 3/2 (quận 10, TP.SG), ở cùng tầng tại tòa nhà Riviera Point (quận 7) với ca nhiễm được công bố ngày 29/5. Trường Quốc tế Việt Úc xác định có hơn 100 học sinh, giáo viên, nhân viên là F1 của trường hợp này. Trường đề nghị cho học sinh thuộc diện F1 được cách ly tại khách sạn thay vì khu cách ly tập trung. (Ghi chú: F0 là người dương tính, F1 là người gặp người F0).

Tại TP.SG, tính đến nay, có 538 trường hợp mắc bệnh COVID-19 được phát hiện. Trong đó, có 336 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 58,5%). Hiện đang điều trị 272 ca bệnh.





CSGT Sài Gòn nếu phát hiện người dân không mang khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đối với các xe khách, nếu không tuân thủ giữ khoảng cách giữa các hành khách hoặc chở quá số người theo quy định của TP.SG sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Lực lượng phòng hóa của Quân Khu 7 đã tổ chức nhiều xe chuyên dụng phun khử khuẩn các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp, Sài Gòn. Hóa chất được sử dụng để phun khử khuẩn là Cloramin B, loại hóa chất này không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.





Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã lây 4-5 chu kỳ, hàng chục công ty, 3 khu công nghiệp xuất hiện ca nhiễm, dự báo thêm các ổ dịch không rõ nguồn lây. Vì ổ dịch đã lây 4-5 chu kỳ, tức là F4, F5 đã trở thành F0, thời gian tới TP SG có thể xuất hiện một số ổ dịch mới không rõ nguồn lây.







Theo lời ông Long, hôm 26/5 khi ổ dịch hội truyền giáo mới xuất hiện, Sở Y tế TP SG đánh giá dịch đã qua hai chu kỳ lây. Thực tế, chỉ trong 6 ngày, 20 trong số 22 quận, huyện, thành phố với nhiều tòa nhà, cao ốc văn phòng, công ty, khu công nghiệp đã xuất hiện ca Covid-19. Ông Long lo lắng, với đặc điểm virus lần này lây rất nhanh trong không khí, nhất là môi trường kín, thì nguy cơ mầm bệnh xâm nhập và lây nhiễm tại khu công nghiệp là rất lớn.

TP SG đến nay đã ghi nhận hàng chục ca lây nhiễm trong các tòa nhà văn phòng, xí nghiệp. Đặc biệt, nhánh lây nhiễm tại Công ty đầu tư dịch vụ Thiên Tú, quận Tân Bình, đến 34 trong số 300 nhân sự mắc Covid-19. Môi trường làm việc khép kín, sử dụng điều hòa khiến dịch lây nhanh hơn. Tại Công ty Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, quận Tân Phú, ghi nhận 9 ca. Trường mầm non ở quận 12 có 5 ca trong cùng một gia đình. Tòa nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, trong 100 nhân viên có 4 ca nhiễm.

--- Sở An Ninh Giao Thông (TSA) đã có 7.1 triệu người bước qua cổng kiểm soát phi trường khắp Hoa Kỳ từ Thứ Năm tới hết Chủ Nhật. Riêng Thứ Sáu, với 1.96 triệu người qua cổng, là ngày đông nhất kể từ tháng 3/2020, khi dịch COVID-19 bùng phát.

Tuân trước, AAA tiên đoán dự kiến số người du hành sẽ tăng 60% trong những ngày lễ Memorial Day này, với 37 triệu người sẽ đi xa khỏi nhà từ 50 dặm (80 km) tới xa hơn. Công ty khảo sát về xăng dầu GasBuddy nói hôm Chủ Nhật rằng nhu cầu xăng tại Mỹ tăng 9.6% trên mức trung bình của 4 ngày Chủ Nhật trước đó, là mức cao nhất ngày Chủ Nhật kể từ mùa hè 2019.

--- Có tới 3/4 dân Mỹ tự lượng sức cao hơn thực tế về khả năng nhận ra các nhan đề tin tức sai, và tệ hơn nữa, nhiều phần là họ sẽ chia sẻ tin giả đó, theo các nhà nghiên cứu ở viện Proceedings of the National Academy of Sciences. Bản khảo sát 8,200 cho thấy, Cộng Hòa dễ tin vào tin giả hơn là Dân Chủ.

Trưởng nhóm nghiên cứu là Ben Lyons, giáo sư về truyền thông tại University of Utah, nói rằng thử nghiệm phần lớn là với tin thật và giả từ các mạng xã hội, có nối kết tới các trang web, yêu cầu người tham dự đánh giá tin nào thật hay giả. Người Cộng Hòa tự tin hơn người Dân Chủ, và dễ nhầm hơn. Khoảng 90% người tham dự nói rằng họ tin là họ trên mức trung bình trong khả năng dò ra tin giả.

--- Thành phố Irvine có hệ thống công viên tuyệt vời nhất Quận Cam, nhưng chỉ đứng thứ 7 toàn quốc, và thứ 2 tại California, sau thành phố San Francisco (hạng thứ 6). Đó là theo bản chấm điểm công viên Park Score Index, đánh giá 100 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, dựa vào mức độ tiếp cận công viên, diện tích công viên, tiền đầu tư, dịch vụ liên hệ.

Bản báo cáo cho biết 89% cư dân Irvine sống trong khoảng 10 phút đi bộ là tới không gian xanh, trong khi chỉ 33% cư dân toàn tiểu bang California được như thế. Thêm nữa, 26% tổng diện tích Irvine là dùng cho không gian xanh, gần gấp đôi mức toàn quốc Hoa Kỳ.

Trên bảng chấm điểm, khi chỉ tính Nam California: San Diego hạng thứ 27, rồi Long Beach hạng 31, Anaheim hạng 58, Riverside hạng 69, Los Angeles hạng 77 và Santa Ana hạng thứ 88.

Nhóm 12 thành phố Mỹ đứng đầu bảng điểm về công viên là: 1. Washington, D.C.; 2. St. Paul, MN; 3. Minneapolis, MN; 4. Arlington, VA; 5. Chicago, IL; 6. San Francisco, CA; 7. Irvine, CA; 8. Cincinnati, Ohio; 9. Seattle, WA; 10. Portland, OR; 11. New York, NY; 12. Boston, MA.

--- Tiểu bang California cần xây thêm 180,000 đơn vị gia cư mới/năm để đáp ứng nhu cầu, theo bản đánh giá gia cư của tiểu bang. Nhưng trong thập niên qua, chỉ xây được 80,000 đơn vị gia cư mới/năm, do vậy giá nhà biệt lập trung bình California tới kỷ lục cao là $758,990 trong tháng 3/2021.

Bâyg iờ, nhiều thương xá khổng lồ trống vắng, phần vì vừa sau đại dịch, phần vì nhiều người dân California rủ nhau mua sắm qua mạng, thay vì tới thương xá. Các dân cử tiểu bang đưa ra các dự luật để dễ dàng biến các thương xá thành nơi xây nhà ở giá rẻ cho dân. Nghĩa là, phải đổi cách zoning (chuyển khu thương mại thành khu gia cư).

Thượng nghị sĩ tiểu bang Anna Caballero (Dân Chủ, Salinas) là tác giả dự luật SB-6 về đổi zone trong năm nay, nói dự luật không có tính cưỡng bách. Thượng Viện đã chấp thuận dự luật với tỷ phiếu 32-2, gửi tới Hạ Viện tiểu bang để xem xét.

Thương xá trống vắng là hiện tượng thê thảm gần đây. Năm 2019, sau khi mua 2 hệ thống tiệm bách hóa Sears và Kmart, công ty Transformco đóng cửa 96 tiệm khắp Hoa Kỳ, trong đó có 29 tiệm ở California.

Đại dịch bùng phát 2020 đã buộc nhiều hệ thống tiệm như J.C. Penney, Neiman Marcus và J. Crew nộp đơn khai phá sản. Trong khi đó, mua trên mạng dự kiến sẽ chiếm 25% tổng thương vụ bán lẻ vào năm 2025. Và dự kiến sẽ có tới 100,000 tiệm bách hóa khắp Hoa Kỳ đóng cửa.

Chỗ trống sẽ làm gì? Thôi thì, phá ra xây nhà để bán cho dân ở. Tại Salinas, một thành phố với 150,000 cư dân gần Monterey Peninsula, thành phố đang tìm cách đổi zone một tiệm Kmart đã đóng cửa. Tại San Francisco, một kế hoạch loan báo sẽ xây gần 3,000 nhà trong sân đậu xe quanh thương xá Stonestown Mall — khu vực rộng 40-acre đã mất nhiều cửa tiệm lớn.

--- Báo International Examiner ngày 31/5/2021 loan tin rằng thành phố Seattle đã tuyên bố ngày 21/4 là ngày "Khoa Pham Day" để tưởng nhớ Khoa Pham, nhà hoạt động có công giúp các cơ sở kinh doanh trong khu phố Little Saigon tại Seattle (tiểu bang Washington).

Khoa Pham, 35 tuổi, từ trần vào cuối tháng 3/2021 vì bị trụy tim, theo lời cô Yenvy Pham, chị/em gái của Khoa. Bản tin nói sau khi tốt nghiệp đại học năm 2008, Khoa Pham giúp gia đình điều hành tiệm Pho Bac liên tục 13 năm.

Nhưng cộng đồng ghi nhớ công của Khoa Pham trong vị trí nhà hoạt động không mệt mỏi: giúp cộng đồng, người dân và các cơ sở kinh doanh khu vực. Trước khi từ trần, Khoa và Yenvy Pham muốn lập 1 hội bất vụ lợi bao gồm các kinh doanh nhỏ sẽ chọn tên là “Rainier Corral.” Dự kiến sẽ xây văn phòng trên đất do ba mẹ họ làm chủ ở khu phố Rainier Valley, và sẽ giúp hướng dẫn những người muốn lập cơ sở kinh doanh mà không có nhiều vốn. Kế hoạch “Rainier Corral” sẽ tiếpt ục, theo lời cô Yenvy, dự kiến hoàn tất 2 năm tới.

--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) hôm Thứ Hai 31/5/2021 đã chỉ trích Michael Flynn (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, và là Trung Tướng hồi hưu) vì lời bình luận của Flynn trong một hội nghị ở Texas, trong đó Flynn kêu gọi quân đội Mỹ nên có một cuộc đảo chánh kiểu Miến Điện ở Hoa Kỳ.

DB Cheney viết một tweet về Flynn, rằng không người Mỹ nào nên hỗ trợ một cuộc đảo chánh bạo lực ở Mỹ.

Flynn trong khi nói trong 1 hội nghị ở Dallas hồi cuối tuần, tham dự với nhiều người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon, được hỏi tại sao 1 cú đảo chánh như cú đảo chánh ở Miến Điện không thể xảy ra ở Mỹ. Một thành viên trong hội nghị có tên gọi là “For God & Country Patriot Roundup,” hỏi Flynn: "Tôi muốn biết tại sao những gì xảy ra ở Miến Điện không có thể xảy ra nơi đây." Đám đông hoan hô tưng bừng. Chờ đám đông êm lại, Flynn đáp: "Không cớ nào. Tôi muốn nói rằng, nó nên xảy ra ở đây." (“No reason. I mean, it should happen here.”)

Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý nói rằng Flynn có thể bị đưa ra tòa án mặt trận vì nói rằng nên có cuộc đảo chánh lật đổ Biden để đưa Trump lên thay.

Gần nhất là, báo Military Times kể rằng vào tháng 1/2020, Tòa Kháng Án Hải Quân (Navy Appeals Court) phán lệnh rằng "một chiến binh Hải quân hồi hưu đã bị đưa ra tòa mặt trận thích đáng và bị xử có tội về một tội sau khi người này rời nhiệm vụ chiến binh."

Mike Flynn bây giờ bắt đầu thanh minh thanh nga rằng ông không hề kêu gọi đảo chánh kiểu Miến Điện ở Hoa Kỳ, bất kể nhiều bản tin và video cho thấy Flynn có nói như thế. Flynn nói vì cách chấm câu hiểu ngầm, rằng thực ra câu nói Flynn muốn là: ("Không có lý do nào nó (cuộc đảo chánh) sẽ xảy ra ở đây (Hoa Kỳ)." (There is no reason it (a coup) should happen here (in America)."

--- HỎI 1: Caitlyn Jenner nói trên Fox News ngày 26/5/2021 rằng 50% dân số vô gia cư Hoa Kỳ là ở California?

ĐÁP 1: Sai. Con số mà Jenner nói là phóng đại gấp đôi. Tính vào tháng 1/2020, California có hơn 1/4 trong tổng số người vô gia cư ở Mỹ, theo ước tính gần nhất của liên bang. Nhưng Caitlyn Jenner, một ứng cử viên Cộng Hòa đang muốn trở thành Thống Đốc California trong bầu cử đặc biệt do Cộng Hòa tìm đủ chữ ký để trung cầu dân ý nhằm truất phế đương nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ).

. Con số của liên bang ghi trong Part I của “The 2020 Annual Homeless Assessment Report to Congress” nói rằng California — nơi có gần 40 triệu dân --- có 161,548 người trong tổng số 580,466 người vô gia cư tại Mỹ vào riêng một đêm trong tháng 1/2020. Tức là không tới phân nửa.

. Tính chung, cộng lại, khoảng 54% toàn bộ dân vô gia cư là tại California (28%), New York (16%), Florida (5%) và Texas (5%), và đó là 4 tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ. Chi tiết ở:

https://www.factcheck.org/2021/05/caitlyn-jenner-overstates-californias-share-of-u-s-homeless-population/

--- HỎI 2: Cảnh sát Nam Hàn triệu tập điều tra Thứ trưởng Tư pháp về hành vi bạo hành tài xế taxi?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Việt Nam nên học theo gương Nam Hàn. Bản tin từ thông tấn KBS như sau: Lúc 8 giờ sáng ngày 30/5, Sở Cảnh sát Seoul đã triệu tập Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lee Yong-gu để điều tra về nghi ngờ bạo hành tài xế taxi. Cuộc điều tra đã kéo dài hơn 19 tiếng, kết thúc vào lúc 3 giờ 20 phút rạng sáng ngày 31/5. Ông Lee đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới mà rời Sở Cảnh sát về nhà ngay.

Một tài xế taxi đã tố giác ông Lee về hành vi bạo hành. Vào ngày 6/11 năm ngoái, khoảng ba tuần trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng, ông Lee đã lên một chiếc taxi trong tình trạng say rượu. Khi tới nhà riêng, tài xế taxi đã đánh thức ông dậy thì bị ông túm cổ bạo hành.

Sau vụ việc, ông Lee đã liên lạc với tài xế taxi để hòa giải, yêu cầu xóa video trong hộp đen có ghi hình lại vụ việc. Cảnh sát đang xem xét hành vi này của ông Lee có tương ứng với tội kích động tiêu hủy chứng cứ hay không. Khi đó, Cảnh sát đã khép lại vụ án do phía nạn nhân không mong muốn xử phạt người bạo hành. Tuy nhiên, vụ việc được tiết lộ sau khi ông Lee nhậm chức Thứ trưởng, làm dấy lên nghi vấn có thiếu sót trong quá trình điều tra của Cảnh sát. Sau đó, Cảnh sát đã lập nhóm điều tra riêng vụ việc để bắt đầu điều tra lại từ tháng 1.

Quá trình điều tra đã xác định được rằng sau khi tiếp nhận tố giác, Cảnh sát đã biết ông Lee là một người có thế lực, và ông này đã tới thăm Sở Cảnh sát quận Seocho một ngày sau khi bị tố giác.

Mặt khác, Viện Kiểm sát ngày 22/5 vừa qua cũng đã triệu tập điều tra ông Lee. Ông này đã xin từ chức vào ngày 28/5, 6 tháng sau khi nhậm chức. Chi tiết ở:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=50209

